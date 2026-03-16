✒️Buenos días, Substack. La selección de esta edición te trae otra colección de historias interesantes de Substack, y otros recursos. Si te gusta lo que lees, por favor comparte este email con familia y amigos para que otros lo descubran.

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✅ Los recomendados del Diario de substack han conseguido 3.357 suscriptores procedentes de nuestras recomendaciones. Descubre cómo te recomendamos y sus ventajas. Aquí hay una Nota útil para hacer recomendaciones en la plataforma.

🎫 “El feed para descubrir nuevos artículos de Substack en español”

📣 Gracias a los 105 nuevos suscriptores que os habéis unido desde la última edición. Somos ya 6.324 los que queremos saber más sobre Substack y lo último publicado en esta plataforma en español. Nota: Además de este Diario, también tenemos otras iniciativas que podrían interesarte:

🏛 LAS GRANDES HISTORIAS

📌 Concurso del Escritor de Substack| Hasta 29 de marzo: Pequeños placeres.

Escribe sobre una pequeña alegría, real o imaginaria, como el aroma de las hierbas frescas, el primer sorbo de café por la mañana o ver pájaros en un comedero. Descríbela con gran detalle sensorial. Invitamos a los autores a capturar la esencia de lo cotidiano y lo efímero. Buscamos textos que celebren esas micro-alegrías, reales o imaginarias, que a menudo pasan desapercibidas pero que sostienen el peso del día. Se admiten obras inéditas de 500 palabras o menos de cualquier género.

📌 Superfluor 58. Vivir las preguntas: El bombardeo por saturación de respuestas anula nuestra brújula individual y colectiva. De Iván Leal.

Likes como pruebas de validez. Followers como símbolo de autoridad. Stats para determinar si lo estamos haciendo bien. Marca personal como esperanza estilo de vida. Hacks y atajos para llegar enseguida a lugares a los que alguien nos ha dicho que debemos ir. Y para finalizar, consejos para mantener a raya nuestros niveles disparados de dopamina. El impulso de obtener respuestas es intrínseco al ser humano — sea con un oráculo o en las entrañas de un animal—, y tenemos toneladas a nuestra disposición.

📌 Nuestros 20s no son lo que nos prometieron: Fragmentos de nuestros diarios, sobre lo que callamos y lo que todavía no sabemos resolver. En mis 20s e Isabel Leal:

Sentimos la presión de tener claro el rumbo de nuestra vida, cuando ni siquiera tenemos claro quiénes somos todavía. Pero está bien: no entender, no saber. A veces no hace falta tener las respuestas, porque no las hay. Se trata, más bien, en palabras de Rilke, de aprender a habitar las preguntas, el miedo, la duda. La realidad es que tenemos 20 años y no tenemos idea de lo que estamos haciendo pero estamos haciéndolo lo mejor que podemos, y eso basta. Qué liberador es atrevernos a decir la verdad.

📌 Cuando Venecia cayó a manos de las ideas, de Ingeniero de letras:

Hay ciudades que, como las veinte Alejandrías que fundó Alejandro Magno en su expansión, nacen de una victoria. Pero hay otras que se fundan sobre una retirada, una huida. Venecia pertenece a esta segunda estirpe. No surgió como la capital de un gran imperio ni como el centro de una dilatada conquista. Fue más bien un repliegue inteligente ante el derrumbe del mundo antiguo. Y allí resistió …

1. EDITORIAL Y ACTUALIDAD EN SUBSTACK 💌

Reflexiones, descubrimientos, trucos, perspectivas y noticias. Y también “columnas” sobre Substack y su “universo”.

1.1 Mi primer año en Substack: 0 a 65.000 suscriptores.

Nota: Hace un mes, Friend publicó este artículo, ante las preguntas que recibía de sus lectores, en su boletín para vencer la procrastinación, terminar “lo que empiezas” y crear “hábitos que te acerquen a tu mejor versión”. Dio permiso a Daniela Díaz y a Roberto para traducirlo al español y publicarlo.

Antes de llegar a Substack, tenía un número considerable de seguidores en Threads (alrededor de 50.000 personas).

Como la mayoría de los creadores, vine aquí para empezar un boletín. Pero no tenía ni idea de que esta decisión cambiaría mi vida por completo.

Comenzando sin expectativas

El día de Año Nuevo de 2025, tomé una decisión: Seguiré siendo constante en Substack sin obsesionarme con los resultados. Los dos primeros meses fueron lentos. Dolorosamente lentos:

Alrededor de 500 suscriptores, la mayoría de ellos de Threads

Apenas comentarios.

Me gusta de dos dígitos en Notes si tenía suerte

Nada impresionante. Sinceramente, tampoco hay nada que motive.

El primer avance

A finales de febrero, una de mis notas despegó. Se trataba de cómo los nuevos creadores publican a diario y no consiguen ninguna interacción. Y por qué eso no debería hacernos parar. Porque la constancia genera beneficios, incluso cuando parece invisible. Fue una curiosa coincidencia.

Después de eso, incluso mis notas y artículos más antiguos empezaron a generar interacción. Y nuevas personas empezaron a descubrir mi trabajo.

Casi al mismo tiempo, Karl Dunn, una persona cercana a mí, recomendó mi boletín. Esa única recomendación atrajo a más de 1.000 suscriptores en 30 días.

Comienzan a aparecer patrones

Una vez que me di cuenta de lo que funcionaba, redoblé mis esfuerzos en ello. Comencé a escribir de forma más intencionada, basándome en patrones que podía identificar claramente.

En los siguientes tres meses, me centré en escribir contenido que fuera genuinamente:

útil,

con quien identificarse,

y honesto.

Para el 24 de mayo, ya había superado los 10.000 suscriptores. Lo sorprendente fue que más del 84 por ciento de ellos provenían de Substack.

Por qué Substack se sentía diferente

Después de 5 meses en esta plataforma, una cosa me llamó la atención por encima de las demás. Aquí la gente piensa diferente. En lugar de ira o negatividad, la gente:

comparte opiniones reflexivas

hace preguntas reales

interactua con intención.

En aquel entonces, casi no existían los bots. De hecho, disfruté de las conversaciones en los comentarios y los mensajes directos. Por eso pasaba más tiempo aquí que en Threads. Aunque allí tenía cinco veces más seguidores.

La primera prueba de confianza

Cuando estaba a punto de alcanzar los 10.000 suscriptores, publiqué mi primer libro. Fue sin ninguna gran campaña ni un embudo de ventas complejo. Un simple lanzamiento. Vendí 50 copias en cuatro días.

Aprendí una lección crucial de este lanzamiento: Aquí la gente apoya sinceramente a los creadores en los que confía. Si te mantienes auténtico y tratas de ayudar sinceramente a los demás, te corresponderán con un apoyo real. No solo por los “me gusta” o las métricas superficiales.

Un año después

Ya ha pasado más de un año. Aquí hay algunas cosas que sucedieron porque fui constante en Substack. Cosas que no había compartido abiertamente antes.

Dejé mi trabajo y empecé a escribir a tiempo completo.

Me mudé a una nueva ciudad con mi familia.

Lanzó dos libros con más de 300 ejemplares vendidos cada uno.

Recibió miles de mensajes de personas de todo el mundo. Mensajes que decían que mis escritos les habían ayudado de alguna manera. (…)

Por qué estoy apostando fuerte por Substack

Por todo esto, me estoy tomando Substack más en serio que nunca. Sinceramente creo que esta es la mejor plataforma en este momento para generar apalancamiento a largo plazo. La gente aquí:

tienen mayor capacidad de atención

son más maduros en promedio

piensan más profundamente

apoyan a los creadores en lugar de destruirlos.

Esa combinación es poco común.

1.2 ¿Cuántos lectores “puros” leen este Diario?

A principios de 2026, Substack reportó más de 35 millones de suscriptores activos mensuales, mientras que el número de escritores que generan ingresos ronda los 17,000 globalmente. Respecto a los cuántos hispanos están pagando un boletín de Substack, Martina hizo los cálculos. Se estima que, en total, unos 35,000 autores publican regularmente en Notes (al menos una vez por semana), lo que representa el núcleo más activo de la comunidad interconectada. Hicimos una encuesta hace menos de un año, y 19 de cada 20 lectores de Notas era, a su vez, un autor.

Substack no publica un porcentaje exacto de “autores que leen” frente a “solo lectores”, y los datos de uso, o las observaciones de algunos, sugieren que la mayoría de los usuarios en la App de Substack son también autores, ya que las funciones sociales están diseñadas para la interacción entre creadores. Los lectores “puros” (externos, que no escriben) suelen consumir el contenido directamente desde su correo electrónico y no suelen interactuar con las funciones de red social de la plataforma. Sin embargo, hemos comprobado que, con una tasa de apertura media igual, algunos artículos pueden tener 5 o 10 veces más visitas que otros.

Dado que este Diario, como ocurre con el Directorio, empezó dirigido especialmente a otros autores, pero su uso se ha extendido también a todo tipo de lector, es muy importante conocer qué porcentaje de usuarios son también autores o no. Por favor, responde a esta encuesta: ¿Publicas actualmente en una newsletter de Substack?

Por otro lado, puedes seguir contestando sobre cuál es la tasa de apertura media de tu newsletter, y la frecuencia ideal de envío de posts por email. Muchísimos autores han contestado a la encuesta que preguntaba cuál es la tasa de apertura media de sus últimos 10 posts enviados. Otros a la encuesta acerca de la frecuencia ideal de envío de posts por email. Si no lo has hecho, por favor, vota ahí. Y si quieres ver qué gana, podrás hacerlo. Muchas gracias por participar !!!

1.3 Selección de Q&A de Substack Bestsellers

Substack publica un Q&A privado cada cierto tiempo, sólo disponible para los que son bestsellers. Aquí traducimos y comentamos lo más interesante para nuestros lectores.

❓ ¿Puedo usar Google Analytics para obtener más datos y análisis?

Puedes conectar Google Analytics 4 a tu publicación de Substack para realizar un seguimiento de las visitas a la página, los registros y las suscripciones de pago, lo que te brindará una visión más completa de cómo los lectores encuentran e interactúan con tu contenido, más allá de lo que muestra el panel nativo de Substack.

Puedes configurarlo de la siguiente manera:

Crea una cuenta y una propiedad de Google Analytics con un flujo de datos en analytics.google.com (Google ofrece un tutorial completo con video si lo necesitas). Una vez configurada tu cuenta, localiza tu ID de medición (a veces llamado etiqueta de Google) en la configuración del flujo de datos de tu propiedad. Ve a la página de Configuración de Substack, desplázate hacia abajo hasta la sección de Análisis, pega tu ID de medición y haz clic en Guardar.

GA4 funciona mejor junto con las herramientas de análisis integradas de Substack que como un reemplazo. El panel de Substack sigue siendo tu mejor fuente de datos de suscriptores e ingresos, pero GA4 puede ayudarte a completar la información sobre las fuentes de tráfico y el comportamiento de los lectores en las páginas web de tu publicación.

Mi comentario: Solo funcionará si Substack te ha concedido un “sitemap”, y solo lo concede usando una “poción secreta” que no quiere desvelar. Si eres famoso o monetizas mucho, lo tendrás muy rápido. En SEO, Google Analytics ha sido tradicionalmente una de las mejores herramientas. El problema es que, con un internet cada vez más vacío de ojos humanos, pero plagado de bots, su importancia va disminuyendo sin parar.

2. LOS ARTÍCULOS EN SUBSTACK 📰

Notas importantes, aquí.

2.1. Selección de posts en Substack

29 hábitos que los grandes sabios llevan siglos intentando enseñarnos - Lo que mi perro me enseñó /

La vida tiene algo de paradoja permanente. El filósofo Søren Kierkegaard escribió que solo podemos comprenderla mirando hacia atrás, pero que inevitablemente debemos vivirla mirando hacia adelante. Y quizá ahí empieza una de las confusiones silenciosas de nuestra época: avanzamos con la determinación de quien quiere llegar lejos, pero rara vez nos detenemos a preguntarnos hacia dónde vamos realmente …

Entre estrellas y críticas - El rincón de Daledebil /

Los sistemas de valoración han cambiado radicalmente en los últimos años. Antes existía una figura reconocida para emitir juicios: el crítico. Lo había en literatura, música, cine, gastronomía y hoteles. Personas que, con mayor o menor acierto, analizaban obras o servicios y ofrecían un juicio argumentado que servía de referencia para lectores, espectadores o clientes.

Posicionamiento orgánico frente a cuadrículas de productos: La nueva brecha del comercio electrónico

Desde hace tiempo, las funciones de los resultados de búsqueda (SERP) han diferenciado claramente el SEO para comercio electrónico de otros sectores como el B2B o el local. Sin embargo, la mayoría de los equipos aún miden el éxito con los resultados de búsqueda tradicionales. Sin herramientas de terceros, es difícil obtener una visión completa de los datos que proporciona Google.

Despertares 110.- Cuca Casado /

Conviene que el hablar consista más en mostrar que en demostrar, más en descubrir …

🍀 Lo que haces el lunes a primera hora dice mucho de tu vida - Tu Coach personal /

Hay una razón muy concreta por la que muchas semanas se van al traste. Y, para que esto pase, no hay que esperar al jueves. ni siquiera al miércoles. Se echan a perder el mismo lunes. Y no porque el lunes sea un …

🚫 ¿Podemos parar el odio en las redes sociales? - Periodismo Digital /

¿Podemos parar el odio en las redes sociales? Es una pregunta que me hago a menudo y que se ha convertido en una causa para intentar analizar y encontrar soluciones. En este sentido, esta semana el presidente del gobierno español Pedro Sánchez ( #perrosanxe para los amigos y los ultras ) ha anunciado el lanzamiento de HODIO, una plataforma para monitorizar el discurso tóxico en redes sociales.

🖥️ Sin esto no aumentarás tus ventas - Negocios Digitales /

Recuerdo que Van Gaal tenía una libretita. Seguro que ahí apuntaba tácticas ocurrentísimas y geniales golpes de efecto para darle la vuelta a un partido. O quién sabe, lo mismo registraba que tenía que comprar un kilo de tomates antes de llegar a su casa después del encuentro. El caso es que el bueno de Louis sabía de la importancia de recopilar información. Por eso en la edición de esta semana …

La mayoría de lo que crees… no lo has pensado - El mapa del cambio /

Imagina a un ser humano del Paleolítico caminando por el bosque. Piel curtida por el sol y el viento. El pelo largo y enmarañado cayendo sobre los hombros. Kael (llamémosle así) lleva una piel de animal sobre los hombros para protegerse del frío del alba y una lanza bien afilada en la mano. Camina despacio. Sus pies descalzos pisan con cuidado la tierra húmeda, atento a cada sonido entre los árboles …

Por qué la liquidez institucional definirá el futuro de las finanzas descentralizadas (DeFi)

El sistema financiero está atravesando una de las transformaciones más profundas desde la aparición de los mercados electrónicos. En la última década, las finanzas descentralizadas (DeFi) han evolucionado desde un pequeño ecosistema experimental hasta convertirse en una infraestructura financiera global capaz de procesar miles de millones de dólares en transacciones cada día. Los protocolos descentralizados ofrecen hoy servicios de trading, préstamos, derivados y provisión de liquidez sin necesidad de intermediarios tradicionales.

Sin embargo, a pesar de este crecimiento, existe un elemento clave del sistema financiero que aún se encuentra en una fase temprana de desarrollo: la liquidez institucional. Esta brecha representa tanto un desafío como una oportunidad.

El arte de recibir solo cartas de amor - Por amor al arte /

Ayer me hicieron un regalo de cumpleaños tardío e inesperado. Al ver el envoltorio de una librería, la ilusión se me dibujó en la cara. El título me llamó la atención: Solo cartas de amor , de Guadalupe Greses, autora novel y, hasta ayer, desconocida para mí. La amiga que me lo regaló me dijo que no lo abriera hasta saber la historia, porque el título ya había confundido a más de una persona.

📊 Cómo crear una estrategia de SEO con IA que perdure más que las tácticas

La mayoría de las “estrategias” de AEO son listas de tácticas disfrazadas de planes a largo plazo. Suelen fracasar en cuanto cambia la plataforma o la dirección plantea preguntas.

El truco de prompting más tonto del mundo (que funciona) - The Learning Curve /

Si llevas tiempo trasteando con LLMs, habrás notado que a veces el modelo parece ignorar la mitad de tus instrucciones. Te matas redactando un prompt perfecto, estructurado y claro, pero el modelo se despista con el contexto o se olvida de la pregunta principal porque estaba al principio del texto. El truco consiste en duplicar el prompt, pero también se dice cuándo no hacerlo.

Si ves un cadáver… no llames a la policía todavía - Marujas y asesinas /

Esta es la primera newsletter que vas a recibir con la nueva estructura de Marujas y Asesinas.

Centrar, alinear a la derecha o justificar el texto, borradores de notas, ocultar estadísticas de ingresos, fijar varias publicaciones y más

El 9 de marzo de 2026, Substack presentó una serie de actualizaciones en Notas, tu panel, videos en vivo y tu feed. Estas actualizaciones facilitan la creación de borradores, y mucho más.

Cómo seguir creando cuando el mundo parece irse al diablo - Lo que me habita /

Últimamente he pensado mucho en lo pesado que puede sentirse crear en medio de tanto ruido. Vivimos sobreestimulados, sobreinformados, atravesados por imágenes, opiniones y noticias que no se detienen nunca. Y si eres una persona sensible, que creo que es el caso de muchos creativos, esa saturación termina filtrándose en todo, no solo en la cabeza, también en la forma en que percibimos el mundo.

De Los prisioneros a The Warning - Mauricio-José’s Substack /

Lo mío es el rock. Como Jaime López, tengo la edad del rock and roll , y así se vive muy bien. Soy fan, desde hace mucho y como una de mis bandas favoritas de hoy a nivel mundial , del power trio mexicano The Warning desde que escuché su primer álbum, XXI Century Blood en 1987 y publiqué en Twitter: “Ya está el disco de The Warning... Todo para ser leyendas del rock duro, duro”.

Sobre las personas que provocan amnesia - Alas /

Tenía unos quince años cuando experimenté amnesia por primera vez. Estaba jugando a correr en la piscina, me resbalé, me caí y me di un golpe en la cabeza que me generó un traumatismo craneoencefálico. Cuando desperté estaba en un hospital y no me acordaba de nada de lo que había ocurrido ese día. Era como si el día no hubiese sucedido, una placentera mancha ante el miedo, una “técnica del cerebro”.

Cuando pides a la IA que “analice” un documento - IA FÁCIL /

Hay una escena muy habitual cuando alguien usa la IA para analizar un documento. Recibe un informe largo. Un PDF de 20 páginas. Un documento técnico. Un análisis de mercado. Lo abre en ChatGPT y escribe algo como: “Analiza este documento y dime las ideas clave.” La respuesta llega rápido. Un resumen limpio. Puntos ordenados. Todo parece correcto. El problema es que, si lo lees con detenimiento, …

¿Qué pasa cuando creas con miedo a no monetizar? - Cápsulas Ágiles /

La semana pasada abrí una encuesta para elegir qué conversación subir primero al canal de youtube. De momento, la charla con Cristina Hontanilla va ganando. Así que esta semana comencé a editar esa charla, y me pasó algo que no siempre ocurre cuando edito: he tenido que pausar varias veces para pensar. Esa charla tiene muchas pepitas de oro (me encanta esa frase jaja). Pero bueno la cuestión es que …

Una pinacoteca como escuela de cuidados - Cuca Casado /

Entro en el museo como quien entra en una sala de espera: con la intuición de que hay dolores que no se arreglan, pero sí se sostienen. Este texto propone que el arte no solo representa la fragilidad humana: también enseña una ética del cuidado hecha de luz, orden, atención y presencia. Si miramos despacio, quizá recuperemos un idioma perdido: el de acompañar sin huir.

Cuando las tesoreras empiezan a comprarse entre sí crean la nueva capa financiera sobre Bitcoin - Pobre Millennial /

Durante mucho tiempo, la historia de las Bitcoin Treasury Companies parecía relativamente simple. Una empresa captaba capital, compraba bitcoin, emitía deuda o equity sobre esa base y ofrecía al mercado una forma amplificada de exposición al activo. Strategy llevó ese modelo más lejos que nadie. Strive, tras su nueva configuración de balance, parecía moverse en la misma dirección. Pero la aparición …

Deshojamos la margarita: Amazon sí, Amazon no - Escribe y Publica /

Cuando un autor decide autopublicar sin Amazon, suele empezar buscando listas de plataformas alternativas. Yo lo he hecho. Tengo una lista larga que pensaba compartir, pero no lo voy a hacer. El quid de la cuestión es el término alternativas, ¿lo son realmente? Pues, depende (algo queda de mi niñez en Galicia). Os traigo un texto en el que os explico los distintos tipos de autopublicación que hay …

El dolor también merece vivirse - Lo que no digo en voz alta /

A veces, cuando necesito escapar un rato de la realidad y ponerme un poco más infantil, me gusta jugar a que soy una casa. Cada habitación es una emoción, algo que me pasa, y representa también cómo quiero transitar ese momento. Por ejemplo, la felicidad para mí vive en el living. Es ese lugar donde paso los momentos más alegres: una película en familia, un desayuno lento de fin de semana, noches …

Dos geografías - Reflexiones de Chus Recio /

Hace unos días salí a caminar al final de la tarde. El frío tenía ese olor metálico que dejan los días de invierno cuando empiezan a cerrarse. La tierra del camino estaba húmeda y se pegaba ligeramente a las suelas, y a lo lejos las montañas habían perdido el último brillo de luz y empezaban a convertirse en sus propias sombras. Los perros corrían unos metros por delante. De vez en cuando se detenían …

Una conversación sobre El rumor de la madera - El rincón de Daledebil /

Hace unos días estuve en el podcast Cruce de caminos , en una tranquila y distendida charla con David Gómez Hidalgo , que conduce el programa. Hablamos de escritura, de mi camino como autor y de mi última novela, El rumor de la madera . Conversamos sobre el origen de la historia, los temas que atraviesan el libro y algunas de las preguntas que siempre aparecen cuando uno escribe.

Las tres capas de riqueza para escapar de un conflicto - Pobre Millennial / 4d

La mayoría de la gente imagina el conflicto como una postal extranjera. Edificios perforados, humo negro, hombres armados, sirenas y niños corriendo con una mochila medio rota. Es una imagen cómoda, porque sitúa el desastre lejos, en una geografía ajena, en un lugar al que nunca irías ni aunque te regalaran el billete. Pero el conflicto moderno no siempre entra gritando.

Duelo - En todas partes hay tesoros /

Estoy escribiendo esto arrancándome las letras de las manos, porque no me apetece. Cómo no me apetecía abrir los cómics de la pila, ni la puerta de casa, ni la boca y me he forzado a hacerlo. Cayó noviembre como una perdiz tras un disparo y estoy tratando de recuperar la normalidad, porque es lo que él habría querido que hiciéramos. Por mucho que prefiera hacer cualquier cosa menos esto.

la agonizante espera de ser elegida - delirios de locura /

Siempre fui esa niña a la que le celebraban la empatía, la fuerza para conciliar; me lo celebraron tanto que olvidé todo lo demás que también era. Y 24 años después, elegí un trabajo que engrandecía esas cualidades; será fácil, pensé. Mucho se habla de la pareja como espejo, pero es el mismo caso para el trabajo, si es que tenemos la fortuna de elegirlo.

La amistad en tiempos de diagnóstico: cuando comprender se sustituye por etiquetar. - Reflexiones de Chus Recio /

“En el amigo debemos tener a nuestro mejor enemigo”. Nietzsche Hace algún tiempo escribí sobre una pequeña mutación en el uso del lenguaje. Observaba entonces cómo el eufemismo, que en su origen fue un gesto de delicadeza, parecía haber adquirido otra función: no suavizar la realidad, sino evitar el contacto con ella. Decimos sin decir. Prometemos sin comprometernos. Hablamos para cerrar situaciones …

2.2 Los artículos en Substack por sus autores

Al aparecer aquí, el Diario empezará, además, a recomendar tu boletín, usando el sistema nativo de Substack.

🍒 ¿ESG DEP? Y qué significa para el futuro del Planeta. De Jose Maria Garcia:

La mayor relevancia de la etiqueta de ESG para generar impacto venía del gancho que suponía para atraer masivamente capital a los propósitos que perseguía. Esto es, ayudar a los mercados a priorizar inversiones con impacto en el bien común.

Y el sector financiero se entregó con entusiasmo al boom de los fondos ESG, no menos porque su comisión sumaba una prima adicional por su gestión. Desafortunadamente, no siempre con un producto leal a las expectativas generadas.

🍒 Honos 296. Cuidar el enjambre

El ser humano, en cambio, parece condenado a una cierta desproporción. Sabe hacer muchas cosas, aprende otras tantas, y sin embargo, ninguna de ellas lo agota. No somos una función dentro del sistema. Somos, más bien, una intersección de posibilidades. De ahí que Ortega y Gasset dijera que los humanos no tenemos naturaleza, sino Historia y que no son nuestras necesidades las que nos impulsan a avanzar, sino nuestros deseos. Lo contrario de algo seccionado es algo íntegro. Si lo propio del insecto es la segmentación, lo del humano es la integridad.

🍒 Lo que tus jefes realmente valoran: Consejos para los financieros: como ganar confianza y ascender en tu organización sin ser un trepa. De CFO Diario

Tu jefe es tu principal evaluador, tu puerta de entrada a oportunidades y, muchas veces, tu abogado interno. Es quien decide si te expone a un proyecto estratégico o si te deja fuera de la sala. Quien puede recomendarte para un ascenso… o dejar que tu trabajo pase desapercibido. Lo que nos da una conclusión clara: Puedes ser excelente en tu puesto, pero si tu jefe no confía en ti o no te ve como alguien que le aporta valor, tu techo será mucho más bajo.

🍒 Gracias por las recomendaciones. Os dejo mi última entrega por si fuera útil para la siguiente edición.

El flujo es este: Claude redacta → Gemini verifica → ChatGPT resuelve lo puntual. Tres herramientas, tres roles, cero tiempo perdido decidiendo. La competencia entre estos tres laboratorios es lo mejor que le ha pasado al freelancer que no quiere pagar: cada uno intenta ser imprescindible en algo distinto, y tú te llevas lo mejor de los tres gratis.

🍒 Ser empático no significa cargar con todo: Aprender a poner límites cuando te has acostumbrado a decir siempre que sí. De Teresa Herrero | Life Coach:

En una esquina está el salvador. El que siempre tiene una solución. El que está disponible. El que rescata. El que acompaña aunque no pueda más. Y en la otra esquina está el perseguidor. El que ya está cansado. El que empieza a lanzar preguntas incómodas. El que dice: “¿Vas a seguir siempre así?” Muchas veces, el perseguidor es el antiguo salvador que ha perdido la paciencia. Hay transformación. Hay desgaste.

🍒 El timo del Mínimo Truño Viable: No uses el MVP como excusa

Llega la fecha de entrega y el panorama es desolador: el producto está cogido con pinzas, la mitad de las funcionalidades no van, la mayoría de opciones de menú y botones son decorativos, el diseño se rompe si cambias el tamaño de la ventana, y para rematar la base de datos es un Excel glorificado. Es en ese momento de tensión en la sala de reuniones donde el sudor frío empieza a asomar. Y entonces, algún listillo suelta la palabra mágica: “Bueno, no pasa nada. Es un MVP. Ya lo iteraremos”. Y de repente, como si hubieran regalado una sobredosis de incienso, todos asienten aliviados: “Claro, claro, es Agile”. No, perdona, siento romperte el mantra, pero eso no es un MVP. Eso es un MTV: un Mínimo Truño Viable.

🍒 El cajón donde viven las novelas que nadie lee: Qué cambia cuando dejas de tratar tu novela como un pasatiempo y empiezas a tomártela en serio. De Paola C. Álvarez

A lo mejor alguien cercano sabe que escribes «algo», pero no ha leído una sola línea. Puede que ni siquiera hayas dicho que estás trabajando en una novela, de hecho, cuando alguien pregunta en qué andas, respondes con vaguedad un «escribo a ratos», y lo dices con naturalidad, como si fuera una afición cualquiera, algo que haces de vez en cuando para despejarte. Mientras tanto, en tu ordenador o en un cuaderno, se acumulan escenas, diálogos, ideas. Algunas te gustan mucho, otras, no tanto; hay momentos en los que la historia te ilusiona de verdad y otros, en los que dudas de todo, pero lo que sí se mantiene constante es ese gesto de cerrar el archivo y dejarlo ahí, guardado.

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