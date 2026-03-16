Diario de Substack

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Discusión sobre este post

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Fernanda Torres
1d

¡Un trabajo inspirador el caso de pasar de 0 a 65.000 suscriptores! Me encanta que Substack (y Threads también) por fin ofrezcan plataformas a quienes se comunican mejor por escrito. Los vídeos cortos son geniales, pero no son mi fuerte. Me gusta profundizar, compartir puntos de vista con matices, y Substack es perfecto para eso.

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Jose Maria Garcia
9h

Muchas gracias Roberto por incluir el post de esta semana de Verdades Incómodas! Y enhorabuena de nuevo por el excelente trabajo de compartir y crear comunidad que hacéis el equipo del Diario!

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21 comentarios más...

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Por supuesto, sigue adelante.

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