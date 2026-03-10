Diario de Substack

Roberto
17h

Mujeres cansadas, de patri ☾.

Lo que más me inquieta últimamente es ver cómo los conflictos del pasado son también los del presente. Es decir, en materia de feminismo, ya sabéis que se están recuperando debates sobre cosas que parecían más que superadas. Ahora resulta que se vuelve a poner sobre la mesa (nunca mejor dicho) que ser una ama de casa ideal quizás SÍ es un modelo de vida aspiracional para las mujeres. No me puto jodas.

Pero puedo entender que este mensaje resuene con algunas mujeres (si bien no lo justifico; solo quiero decir que comprendo por qué gana adeptas). El arquetipo de súpermujer del feminismo neoliberal no es coherente. Compaginar ser una trabajadora excelente con una madre, ama de casa y amante excepcional es agotador y probablemente imposible. Porque, al menos desde mi punto de vista, no siento que las expectativas sobre nosotras se hayan rebajado, ni que de verdad se nos permita ser unas buenas trabajadoras y unas amas de casa reguleras. Desde luego, la vida parece menos asfixiante si consigues zafarte del repugnante mercado laboral y quedarte todo el día tranquilita en tu casa, que no tienes que coger el metro a las 8:00 para hacerle a tu marido unas croquetas y doblarle los calcetines. Así dicho es que suena convincente y todo.

Me parece triste que estos mensajes empiecen a calar porque las mujeres estén cansadas y decepcionadas con una sociedad que les prometió libertad, pero que solo ha creado nuevas exigencias irreales.

https://llunera.substack.com/p/el-cansancio-nunca-fue-tan-peligroso

Roberto
1d

Escalar a costa de tu vida? De Manuel Algara.

Que el 99% de nosotros quiere “escalar”, es decir, ganar más pasta, es una obviedad. Estamos todos de acuerdo. Lo que no tenéis tan claro, especialmente freelancers y equipos pequeños, es el coste que eso va a tener en tu vida personal. Cuando pasas de estar solo (o con un par de manos extra) a gestionar un negocio de más de 10 personas, la película cambia por completo.

Y ojo, yo no tengo salarios que pagar ni ganas de tenerlos. Lo veo en mis clientes y lo viví gestionando equipos en multinacionales. No me apetece en este momento de mi vida. Pero sí tengo claro cómo hay que hacerlo para que tu vida no se vuelva un infierno. Lo veo en esos clientes que tienen 33 trabajadores pero viven tranquilos, tienen hijos y les da la vida para atenderlos. Y lo veo también en ese freelancer con 5 colaboradores que va todo el día a full.

¿Cómo lo consiguen? Voy a saltarme las obviedades: contratar gente buena, responsable, que encaje con tus valores... eso se da por supuesto. Lo que deberías tener igual de claro es esto:

Tú, como CEO, NO puedes seguir haciendo lo mismo que hacías antes.

https://manuelalgara.substack.com/p/escalar-a-costa-de-tu-vida

