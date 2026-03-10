✒️Buenos días, Substack. La selección de esta edición te trae otra colección de historias interesantes de Substack, y otros recursos. Si te gusta lo que lees, por favor comparte este email con familia y amigos para que otros lo descubran.

🏛 LAS GRANDES HISTORIAS

📌📖 ¿Dónde resiste todavía el ensayo crítico? ¿No podría ser más fácil la Autopublicación?

… el “The Times Literary Supplement” (TLS) preserva la tradición más académica; su aparato crítico es riguroso y su red de colaboradores, altamente especializada, lo que exige del lector formación y, sobre todo, paciencia. Incluso en cabeceras de perfil más generalista como “The New Yorker”, se logra sostener un equilibrio inteligente entre el periodismo cultural y el análisis de alta factura. Es, probablemente, el puente más visible entre la alta cultura y el gran público actual.

📌Kaizen: el arte japonés del 1% que ha transformado mi vida: Pequeños pasos, grandes transformaciones: cómo la filosofía japonesa de la mejora continua puede reinventar tu vida. De cristina garay.

Dicen que el gran enemigo del cambio no es la pereza, sino el vértigo. Esa sensación de que todo es demasiado: demasiados tengoque, demasiado trabajo por hacer, demasiado ejercicio para recuperar la forma física, demasiados libros sin leer, demasiados sueños acumulando polvo en un cajón. Y ante el vértigo de pensar el camino, uno se queda quieto. Paralizado.

📌 El nombre que no fue: Sobre el anonimato, el miedo de escribir siendo mujer, y las que firmaron con nombre prestado. De Nani

Entonces lo pensé: ¿y si simplemente no pongo mi nombre? Y justo ahí, cuando estaba a punto de esconderme, las recordé a ellas. A todas las que se escondieron antes que yo. No por cobardía — sino porque el mundo no les dejó otra salida.

1. EDITORIAL Y ACTUALIDAD EN SUBSTACK 💌

Reflexiones, descubrimientos, trucos, perspectivas y noticias. Y también “columnas” sobre Substack y su “universo”.

1.1 Las novedades de Substack

El 9 de marzo de 2026, Substack presentó una serie de actualizaciones en Notas, tu panel, videos en vivo y tu feed. Estas actualizaciones facilitan la creación de borradores, la administración y la publicación de tu trabajo en la plataforma. Algunos llevaban 5 años esperando que se pudiera centrar y justificar el texto.

Hemos traducido y comentado ligeramente dichas novedades en: Centrar, alinear a la derecha o justificar el texto, borradores de notas, ocultar estadísticas de ingresos, fijar varias publicaciones y más. Mejoras en su panel de control, herramientas de publicación y diseño.

1.2 ¿Cuál es la tasa de apertura media de tu newsletter? ¿Y la frecuencia ideal de envío de posts por email?

Muchísimos autores han contestado a la encuesta que preguntaba cuál es la tasa de apertura media de sus últimos 10 posts enviados. Otros a la encuesta acerca de la frecuencia ideal de envío de posts por email. Si no lo has hecho, por favor, vota ahí. Y si quieres ver qué gana, podrás hacerlo. Muchas gracias por participar !!!

1.3 Selección de Q&A de Substack Bestsellers

Substack publica un Q&A privado cada cierto tiempo, sólo disponible para los que son bestsellers. Aquí traducimos y comentamos lo más interesante para nuestros lectores.

❓ ¿Cómo convierto más suscriptores gratuitos en suscriptores de pago?

Tu tasa de conversión indica la eficacia con la que se posicionan tus suscripciones de pago. Para calcularla, divide los suscriptores de pago entre el total de suscriptores.

En el sector de las suscripciones, una tasa de conversión entre el 3% y el 5% es buena, y entre el 5% y el 10% es excelente. Cualquier valor superior al 10% es excelente e indica que probablemente tu trabajo tenga una audiencia mayor que la que alcanzas actualmente en tu lista de suscriptores gratuitos.

Para comprender qué motiva a los suscriptores gratuitos a cambiar a una suscripción de pago y qué valoran más, visita las siguientes páginas de estadísticas:

Estadísticas de correo electrónico: Al igual que con los suscriptores gratuitos, utiliza la pestaña de estadísticas de correo electrónico para saber qué tipos de publicaciones generan más suscripciones de pago nuevas. Ordena la pestaña de estadísticas de correo electrónico por “Suscriptores de pago impulsados ​​por la publicación”. ¿Qué temas ves entre las publicaciones que generan más suscriptores gratuitos? ¿Observas alguna diferencia con respecto a las publicaciones que generan nuevos suscriptores gratuitos?

Notas de suscriptores de pago: Consulta lo que tus suscriptores de pago dicen que les gusta de tu trabajo cuando deciden suscribirse. La forma en que (éstos) hablan de tu Substack puede ayudarte a promocionar las suscripciones de pago a todos tus suscriptores. Incluso puedes usar sus notas como testimonios. Verás un botón para compartir cuando los suscriptores de pago te den permiso para usarlas con fines promocionales.

Retención de suscriptores de pago: Este gráfico te ayuda a confirmar tus hipótesis sobre el comportamiento de los suscriptores. Puedes comparar este gráfico con tu gráfico de estadísticas de correo electrónico para ver qué contenido destacado impulsó la permanencia de los suscriptores de pago y cuáles a suscribirse después de los primeros meses.

Cuando llevas más de un año en el mercado, en general, independientemente de lo que te venga a la mente o de lo que esté sucediendo en tu vida, ten la confianza de que podría ser algo por lo que la gente esté dispuesta a pagar.

Mi comentario: En el sector de las suscripciones en español, actualmente, lo habitual es una tasa de conversión entre el 1% y el 3%, y es difícil encontrar más del 5%, aunque hay excepciones, como ésta del 15%.

1.4 ¿Qué te funciona?

Si quieres aportar tu caso a los demás lectores, quiero escucharte. Hazme llegar un par de frases de qué has hecho que pueda servir a los demás, y, una vez extendido un poco más, lo publicaremos en el Diario, con créditos a tu favor.

2. LOS ARTÍCULOS EN SUBSTACK 📰

Notas importantes, aquí.

2.1. Selección de posts en Substack

El profeta que le pidió a Dios que lo matara - Cartas para curiosos 💌 /

Lo que Dios le dio a Elías cuando quiso rendirse no fue un sermón. Fue pan y descanso. Estamos a mitad de Cuaresma. Y si eres como yo, probablemente ya fallaste en algo. El ayuno que ibas a cumplir. La oración diaria que duró una semana. El propósito que parecía tan claro el Miércoles de Ceniza y que hoy se siente imposible. Y con cada falla viene la voz: “Ya ves. Siempre es lo mismo. No cambias.”

Carta escrita en días quietos - El rincón de Daledebil /

Hace unas semanas terminé la escritura de mi última novela, El rumor de la madera . Cuando uno cierra un proyecto largo siempre llega después una especie de tiempo suspendido: una mezcla de descanso, vacío y curiosidad por saber cuál será la próxima historia. En esos momentos suelo hacer algo que probablemente compartan muchos escritores: empezar a revolver en viejas notas, cuadernos olvidados y …

Psiquiatría en la revolución de la información - Ingeniero de letras /

La psiquiatría no se ejerce en el vacío. Tanto su práctica como sus pacientes — al igual que tantas otras profesiones y conciudadanos — se encuentran inmersos en la revolución de la información que estamos viviendo, particularmente protagonizada en los últimos años por la efervescencia de la IA. Y eso ha hecho que el trigésimo cuarto Curso nacional de actualización en psiquiatría, celebrado en …

Mi hijo será su propio jefe. - Por si Papá no está /

Llevo trasteando con la bendita IA desde hace meses. Digo especializado en la programación, jugando con ella desde el principio de los principios. He visto cómo evolucionaba, desde una patata enorme a la lo último de lo último, los agentes. Hace unas semanas apareció unas IAs con un giro de rueda más concreto, unos “asistentes” que trabajan por ti mientras tú te tomas un daikiri mirando el atardecer …

La ficción del largo plazo - Pobre Millennial /

El largo plazo es una de las ficciones más elegantes que se ha inventado el ser humano para no volverse loco. Suena serio, suena adulto, y suena responsable. “Hay que pensar en el largo plazo”, decimos, con cara de señor que sabe lo que hace, mientras la vida se descojona en la esquina y nos cambia el guion sin pedir permiso. Porque luego pasa lo de siempre con los planes, …

Despertares 109.- Cuca Casado /

La civilización no se sostiene en grandes sistemas, sino en gestos mínimos repetidos con paciencia. El misterio no es un obstáculo, sino que es un territorio …

🖥️ Un calendario para saturarlos a todos - Negocios Digitales /

Un qué, sin un cuándo es igual a nunca. Los habituales de esta casa me habréis leído esta frase unas cuantas veces. Lo que me da pena es que no sea mía, sino de Joan Boluda . El caos más absoluto siempre me ha poseído, pero poco a poco voy poniéndole remedio, porque le veo los beneficios ( también poco a poco ). Por eso, en la edición de esta semana de Negocios Digitales, vamos a hablar del calendario …

Palestina antes y después de Israel - El último orbe

Entre 1947 y 1949, una parte sustancial de la población árabe palestina abandonó o fue expulsada de sus hogares, y centenares de aldeas quedaron despobladas. La proclamación del Estado de Israel en mayo de 1948 y la intervención posterior de ejércitos árabes vecinos transformaron el conflicto en guerra regional, pero para entonces el tejido social palestino ya estaba profundamente fracturado.

Viaje a Nueva York con Isabel Coixet y Lucía Litmajer - Cerebro & Corazón /

Hoy he acabado en el desfile/cabalgata que se ha hecho aquí en EEUU. Horas donde todo el mundo puede ser libre y disfrazarse y bailar por la calle. Como “La Purga”, pero sin hacer el mal ni daño a nadie. Como “Fama” pero sin tener que ser artista. He visto de todo: fascistas, indios, drags, hadas, princesas. Yo iba vestida como la primera Barbie Crystal. Primera literal, con gasa viejuna que ya no …

El día que Ulises lo entendió - El mapa del cambio /

En la Odisea de Homero, Ulises sabe que debe atravesar el territorio de las sirenas. También es consciente de que su canto es irresistible. Quien lo escucha pierde el juicio y acaba estrellando el barco contra las rocas. Sabedor de esto, no confía en su fuerza de voluntad. Así que diseña un plan: Ordena a su tripulación que se tapen los oídos con cera. Hace que lo aten al mástil para poder escuchar ..

Honos 295. Corregir

La Reflexión: Esta semana estaba trabajando en la oficina. Ahora bajo a Madrid al menos un día a la semana. Trabajar allí te habilita estar más cerca de espacios y momentos compartidos a los que no accedes desde casa. No os descubro nada que no sepáis. Un compañero del equipo, alguien con mucha experiencia y conocimiento, conversaba con otro compañero más joven y menos experimentado.

¿Y si el móvil no es el problema de tu falta de concentración? - Por amor al arte /

Durante los últimos años se ha instalado la idea recurrente, no solo entre las que escribimos, de que nuestra atención está rota. El móvil, las redes sociales, las notificaciones… todo parece conspirar para impedir que nos concentremos. La conclusión de que ya no sabemos concentrarnos (como si antes fuéramos un ejemplo de concentración) suele ser rápida y un poco desesperante. Siembra la certeza …

Listas y diarios - Eso que haces /

Hace unas semanas compartí este vídeo de una familia muy profesionalizada en el tema de las listas: @wacomo wacomo on Instagram: “a list of lists” A raíz de él, muchos fueron los que me confesaron ser lististas expertos. Mi hermana me dijo que este chico parece más hermano mío que ella. Mi lista de listas es infinita. Mezclo practicidad con poética y deseos con venganza: libros leídos, películas, …

El Secuestro del Dolor: El Exterminio Literario en Oriente Medio - Ink & Outsider /

Creemos leer el mundo, pero apenas balbuceamos el libreto que se nos impuesto. Vivimos embriagados por la reconfortante ficción de como los valores occidentales —nuestro sacrosanto tríptico de libertad, individuo y secularismo— son el destino ineludible de la especie humana. Esta soberbia epistémica no es un error de cálculo; es el andamiaje de la …

La movida de cómo genero ingresos con mis contenidos - Movidas de emprender /

Todo el mundo habla de “ganar dinero en Internet” como si fuera lo más fácil del mundo. Monta una newsletter. Crea un curso. Haz afiliados. Y voilà, ingresos pasivos mientras duermes. La realidad, al menos la mía, es bastante menos glamurosa. Y creo que hay mucho humo alrededor de este tema como para no contarlo de verdad. O al menos, mi experiencia. Que de eso va esta newsletter. Así que hoy te …

Hasta la nostalgia se volvió contenido - Lo que me habita /

A comienzos de 2026 empezó a aparecer algo curioso en redes. De pronto todo el mundo hablaba de lo mismo. Volver a lo analógico, volver a lo humano. Salir de las redes sociales, escribir a mano, leer libros de papel, escuchar discos, tocar cosas reales y durante unas semanas parecía que el consenso era claro, de que estamos cansados del mundo digital y queremos volver a la vida real.

El lugar donde el pensamiento se detiene - Reflexiones de Chus Recio /

Hay algo extraño en el clima intelectual de nuestro tiempo: nunca se han emitido tantas opiniones y, sin embargo, el conocimiento parece cada vez más escaso. La conversación pública está llena de voces. Las palabras circulan sin descanso, se responden, se contradicen, se superponen. Cada acontecimiento —una decisión política, una guerra lejana, una película recién estrenada— convoca de inmediato …

Flotar o nadar - Lo que mi perro me enseñó /

¿Llevo yo el timón? Es una pregunta que reaparece sin previo aviso. No solo en los cruces grandes de la vida. A veces surge en medio del desorden de un día cualquiera, cuando la rutina se nos atraganta y sentimos que todo conspira para desbordarnos. La vida moderna tiene esa habilidad: hacernos creer que controlamos, mientras nos arrastra. Nos movemos entre obligaciones y pequeñas metas, buscando …

El mapa Dymaxion, el mundo en una sola isla - Mapas Milhaud /

Suscríbete ahora Buen domingo a todos, El mes pasado, publicó un magnífico artículo en su newsletter sobre los orígenes del ser humano en el Gran Valle del Rift y el Triángulo de Afar 1 , y cómo eso pudo no ser una cuestión de azar. El texto ahonda en la geología, el clima, la diversidad y la adaptación de nuestros antepasados. Pero entre toda información, maravillosamente entrelazada, me llamó la atención…

Infraestructura de MLOps a gran escala: Lo que aprendemos del caso de uso de Binance - The Learning Curve /

A menudo se habla de la inteligencia artificial como si el éxito dependiera exclusivamente de la arquitectura del modelo o de la calidad del prompt. Sin embargo, en entornos de producción masiva, el modelo es solo una pequeña fracción del ecosistema. Como ingeniero que ha pasado por la industria, la consultoría y un doctorado en deep learning, sé que la verdadera batalla se gana en los pipelines …

¿Quieres convertirte en una Maruja? - Marujas y asesinas /

Antes de nada, una advertencia. Aquí muere gente. No siempre. No en cada párrafo. Pero si te quedas el tiempo suficiente, en algún momento alguien aparece muerto en un portal, en una cocina o en un bloque de vecinos que parecía completamente normal. Bienvenid@ a Marujas y Asesinas , la newsletter donde escribo mis historias de cozy crime y donde los lectores no solo leen lo que pasa… también deciden …

¿Y si para amar tu vida lo que tienes que amar son tus rutinas? - Alas /

Me azota una obsesión: documento mis días. A veces porque los escribo en el cuaderno, a veces porque hago fotos a ventanas, a pantallas de cine, a asientos de teatro, a tacos poco fotogénicos. Hago vídeos de personas que quiero diciendo cualquier cosa, quiero registrar su voz, su mirada, su gesto. Voy al detalle granular: miro pasmada a los champiñones cortados cómo se cocinan en el aceite que ve …

La banca está acojonada por las stablecoins - Pobre Millennial /

La banca no tiene miedo de las criptomonedas por el ruido, ni por la especulación, ni por los memes, ni por los titulares exagerados. Tiene miedo de las stablecoins por algo mucho más serio, p orque empiezan a competir directamente con la base de su negocio. No estamos hablando de una moda pasajera ni de una narrativa inflada por internet. Estamos hablando de una tecnología que, poco a poco, empieza a …

Innovar para seguir siendo relevantes: los medios públicos ante el reto de los nuevos formatos -Periodismo Digital /

“La innovación en un servicio público no es una opción creativa: es una responsabilidad institucional”. Con esta afirmación, Cristina Villà , directora de Innovación, Investigación y Estrategia Digital de 3Cat (la televisión pública catalana), resumía uno de los grandes desafíos que afrontan hoy los medios públicos en un ecosistema audiovisual dominado por las plataformas digitales, la fragmentación …

¿Cuánto tiempo más vas a esperar para empezar? - Lo que me habita /

Este es un escrito que encontré hace unos días en mis notas. Estaba ahí desde hace tiempo, medio perdido entre otras ideas, apuntes sueltos y frases que escribo cuando algo me ronda la cabeza. No recuerdo exactamente cuándo lo escribí, pero cuando lo volví a leer sentí que tenía sentido traerlo aquí, porque algo me dice que no soy la única que se ha sentido así y leyendo sus comentarios en artículos …

Evaluadores de ideas - Uno a 1 con Andrés Acevedo /

Por qué la mayoría de los AI Agents fracasan después del lanzamiento - The Learning Curve /

Has enviado la demo. Las pruebas internas eran impecables. Los stakeholders estaban encantados. Y entonces llegaron los usuarios reales. Y tu agente empezó a fallar de formas que nadie había anticipado. Hoy quiero hacer un pequeño postmortem de lo que realmente se rompe cuando un AI Agent sale del laboratorio y entra en producción. No vamos a hablar del modelo. Ni del prompt. Ni del framework.

¿Puede la IA ayudarnos a ser mejores inversores? - Pobre Millennial /

Leía ayer el último memo de Howard Marks sobre inteligencia artificial y no puedo evitar sentir que estoy delante de uno de esos momentos que, dentro de unos años, voy a recordar con claridad. No porque la IA sea una moda más, ni porque suene futurista, sino porque Marks, que lleva décadas navegando ciclos, manías, burbujas y cambios de paradigma, no escribe como un tecnólogo entusiasmado, sino …

2.3. Los artículos en Substack por sus autores

Al aparecer aquí, el Diario empezará, además, a recomendar tu boletín, usando el sistema nativo de Substack.

🍒 El momento donde realmente empieza la conversión de un ecommerce: Y donde muchos ecommerce pierden ventas sin darse cuenta. De Andrés Barreto.

Hace unas semanas estábamos revisando el buscador interno de un ecommerce bastante grande. El equipo estaba preocupado porque el rendimiento de las campañas no estaba siendo el esperado. (…) Sobre el papel, todo parecía funcionar. Pero cuando empezamos a mirar qué pasaba dentro de la web apareció algo interesante. (...) El producto existía. Tampoco aparecía o salían muchos tipos de mesa auxiliares. Nada dramático a primera vista. Pero cuando empiezas a repetir el ejercicio varias veces te das cuenta que el usuario llega con una idea bastante clara de lo que quiere, pero el sistema no siempre es capaz de entender esa intención.

🍒Estado del audio en España: podcast, audiolibros…Cada lunes comparto las mejores novedades negrocriminales de la semana y también os hablo de la última serie que hemos visto en casa. A todo ello le añado una pequeña editorial y esta semana versa sobre un artículo que me ha parecido interesante: “Estado del audio en España: podcast y audiolibros”.

Hace años parecía que el tema de los audiolibros estaba estancado, pero parece que, definitivamente, comienza a despegar.

🍒"El resurgir del Currículum: del canon impuesto al manifiesto personal (o cómo aprender casi de todo)"

👁️Por si te lo perdiste

Algunas de las últimas ediciones del Diario en esta publicación

