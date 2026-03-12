✒️Buenos días, Substack. La selección de esta edición te trae otra colección de historias interesantes de Substack, y otros recursos. Si te gusta lo que lees, por favor comparte este email con familia y amigos para que otros lo descubran.

Los recomendados del Diario de substack han conseguido 3.307 suscriptores procedentes de nuestras recomendaciones.

"El feed para descubrir nuevos artículos de Substack en español"

Gracias a los 82 nuevos suscriptores que os habéis unido desde la última edición. Somos ya 6.219 los que queremos saber más sobre Substack y lo último publicado en esta plataforma en español.

🏛 LAS GRANDES HISTORIAS

📌 Lo que me contó el diseñador de la casa de una de las súper estrellas de Hollywood: Una historia de superación y 6 lecciones que puedes aplicar a tu vida. Se trata de las conclusiones que Emilio Sanchez hizo después de una conversación que tuvo con una persona muy interesante. Se pueden extraer las 6 lecciones clave: ser tan bueno que sea imposible ignorarte, “robar” influencias para crear un criterio propio, entender que la excelencia tiene menos competencia que la mediocridad, construir marca personal a través de experiencias memorables, fomentar el boca a boca y, sobre todo, enfocarse en convertirse en la persona que merece las grandes oportunidades en lugar de simplemente perseguirlas.

La mayoría de profesionales subestima los encargos pequeños porque cree que “no lucen”. Raúl hizo lo contrario, los trató como un escenario perfecto para demostrar su criterio, su obsesión por el detalle y una forma de trabajar excepcional. (…) Mucha gente no entiende que la originalidad no suele ser el punto de partida de una trayectoria profesional. Suele ser el resultado de haber copiado bien durante mucho tiempo. “Robar” no es plagiar. Es entrenar el ojo.

📌 La agonizante espera de ser elegida: así, sacada de la multitud. De haya romero.

Ser la alfombra empática por la que se escurren todas mis relaciones es extraño, doloroso. Tengo miedo de preguntarles a las personas que conozco qué cualidad aprecian de mí porque tengo miedo de que su respuesta sea esa. (...) No voy a negar que he disfrutado de los privilegios que trae consigo esta etiqueta; me gusta la superioridad que inspira, la admiración con la que te miran los demás.

📌135€ por mear en Biarritz: Un cartel municipal y la confirmación de que hay un tipo de comunicación que sobrevive a todas las culturas. De Maïder Tomasena.

Llevo algo más de seis meses en Biarritz y ya no me sorprendo de nada. (…) Hace unas semanas pensé que Francia me estaba dejando sin material. Entonces vi el cartel. (…) Un cartel municipal, blanco y naranja, con un hombre de espaldas, cabeza agachada, manos ocupadas en algo que el cartel no necesitaba explicar. (…) La limpieza es cosa de todos. El espacio público es de todos.

📌¿Qué es la visibilidad literaria (y por qué ningún escritor o escritora debería ignorarla)? Cristina ha abierto una nueva sección sobre Visibilidad literaria para escritores y escritoras que quieren labrarse un futuro en el mundo editorial pero no tienen mucha idea de marketing y comunicación para ello. Este es el primer post de la serie de Visibilidad literaria.

📌 Por qué no voy a cobrar en Substack: Cobrar en Substack puede que no sea todo lo que parece.

Como mínimo, cobrar me obligará a dedicar demasiada atención y espacio mental a la función de ventas y marketing, y demasiado poco al trabajo creativo que tanto me gusta. (Hmm, ¡esto se parece muchísimo a mi vida laboral!) Ser remunerado hará que mire a otros escritores que tienen éxito con estrategias remuneradas y me compare con ellos..

1. EDITORIAL Y ACTUALIDAD EN SUBSTACK 💌

Reflexiones, descubrimientos, trucos, perspectivas y noticias. Y también “columnas” sobre Substack y su “universo”.

1.1 Un texto justificado puede parecer más pulcro pero es un sabotaje a la lectura

Sobre tipografía y legilibidad:

A raíz de la funcionalidad de Substack para poder modificar la alineación del texto (de la que hablamos en la edición anterior del Diario), Iván Leal ha escrito una nota explicando por qué no usarlo. Pensó “que lo mismo es de interés para publicarlo en el Diario, por el bien de los ojos de tantos lectores y lectoras”, y estamos de acuerdo. Por ello hacemos un resumen (y aconsejamos leer la nota original, junto con las contestaciones).

Los ríos tipográficos.

Al justificar un texto (es decir, al extender horizontalmente las líneas de texto para ocupar todo el ancho de página), el espacio entre palabras se rompe y se hace desigual. Al contrario que en cualquiera de las tres alineaciones (izq, cen, der), en que la separación sí es homogénea, los llamados «ríos tipográficos» de espacio blanco se hacen más evidentes y frecuentes con la justificación.

Esos ríos fatigan la vista, distraen la atención y frenan el ritmo de lectura, especialmente en personas disléxicas.

La manera en que leemos.

Y es que nuestros ojos no se desplazan de forma lineal por el texto como si fueran un escáner. Dan «saltos». Estos movimientos (…) hacen que el ojo salte de palabra en palabra o grupo de palabras, … rompen el ritmo, forzando ideas y venidas oculares que cansan y ralentizan.

Por otro lado, la alineación a un margen (pongamos izquierdo que es nuestro caso habitual) crea un “patrón” visual, un silueta desigual en el margen opuesto de cada línea, de tal manera que resulta más fácil leer porque nuestros ojos se anclan en esas irregularidades como si fueran grietas para escalar. Así, es fácil saber en que línea estamos y a cuál tenemos que saltar para continuar leyendo. El salto ocular de una línea a otra es más fluido, a diferencia de la uniformidad del texto justificado.

«Oye, pero el texto de los libros impresos suele estar justificado.»

Un texto digital se muestra en infinidad de pantallas diversas y no se puede optimizar para todas, mientras que un libro impreso tiene unas medidas acotadas que permiten pulir la experiencia lectora. Un texto bien justificado es cómodo pero hacerlo bien es un arte, requiere tomar en cuenta y decidir sobre muchas cuestiones, como mínimo: ancho máximo del cuerpo de texto, el tamaño de fuente tipográfica (conectado con las características de la fuente), interletrado, interlineado, líneas viudas y huérfanas… Hay muchos factores que Substack no permite hoy por hoy (y que sería una tarea para hacerlo bien, bastante tenemos con escribir).

Mi recomendación para que tus textos sean más legibles, comprensibles y accesibles: alinea a la izquierda.

1.2 ¿Hay soporte mediante chat por parte de Substack?

Ayer, 11 de marzo, Substack ha incorporado el chat en vivo para soporte (contesta un bot), pero solo para “bestsellers”. Durante el horario de chat en vivo, ellos pueden acceder a ayuda a través del centro de soporte como siempre. Si el centro de soporte (el bot) no puede responder a las preguntas, se le dirigirá a un agente en vivo. Fuera de ese horario, se le escalará el caso por correo electrónico y afirman que se pondrán en contacto con el bestseller “lo antes posible”. También preguntan: ¿Hay algo más que te gustaría ver de nuestro equipo de soporte? La cuestión de los usuarios que tuvo más votos fue la siguiente:

“Muchos de nosotros estamos viendo un estancamiento en las nuevas suscripciones (a pesar de las amplias recomendaciones hasta ahora), los rumores vuelan, y todo esto es muy desalentador. La única explicación que he visto de Substack es muy vaga y optimista sobre el algoritmo, pero no nos da ninguna pista sobre qué podemos hacer, salvo especular y experimentar a ciegas. No estoy seguro de que este no sea el objetivo de Substack. Pero es frustrante y no es bueno para la moral.”

Mi comentario: Es reconfortante que, por fin, tras una larga espera, Substack se comprometa a que un agente humano conteste cuando el bot no puede. Sin embargo, creo que tiene 2 limitaciones: No está abierto a todos, y precisamente los que empiezan son los que más lo necesitan. Supongo que es el precio a pagar por tener una plataforma gratuita.

¿Qué pasa si el agente humano no contesta como cabría esperar en un sistema de soporte convencional? En otras plataformas suelen enviar email para ver si la respuesta fue adecuada. Substack no ha dicho nada, y no creo que lo haga si el sistema empieza con un chat. Al menos, por ahora.

Por otro lado, puedes seguir contestando sobre cuál es la tasa de apertura media de tu newsletter? ¿Y la frecuencia ideal de envío de posts por email. Muchísimos autores han contestado a la encuesta que preguntaba cuál es la tasa de apertura media de sus últimos 10 posts enviados. Otros a la encuesta acerca de la frecuencia ideal de envío de posts por email. Si no lo has hecho, por favor, vota ahí. Y si quieres ver qué gana, podrás hacerlo. Muchas gracias por participar !!!

1.3 Selección de Q&A de Substack Bestsellers

Substack publica un Q&A privado cada cierto tiempo, sólo disponible para los que son bestsellers. Aquí traducimos y comentamos lo más interesante para nuestros lectores.

❓ Esta semana lanzo una división de posts regulares gratuitas y de pago (argumento gratuito + ejercicio de pago) junto con mi programa actual de pago. Substack me permite configurar los posts de pago como gratuitos tras un tiempo (un retraso a elegir). ¿Existen datos sobre el plazo óptimo antes de publicar contenido de pago gratuito? Quiero maximizar las conversiones durante el periodo de pago sin afectar la visibilidad a largo plazo del post.

El periodo de conversión es más importante durante las primeras 48 a 72 horas tras la publicación de un artículo, cuando las tasas de apertura de correo electrónico son más altas y la intención del lector es más reciente. Ese es el periodo en el que un muro de pago claro funciona de forma más significativa.

Para tu formato en concreto, un retraso de 7 a 14 días antes de publicar contenido de pago gratuito es un punto de partida razonable. Es lo suficientemente largo como para captar la mayor parte de la oportunidad de conversión desde el envío inicial, pero lo suficientemente corto como para que el post se mantenga oportuna y sea visible para los nuevos lectores que la encuentren a través de búsquedas o de la red Substack. Algunos creadores ofrecen plazos más largos (30 días) para contenido imperecedero y más cortos (3 a 5 días) para material relacionado con noticias. Dado que tus ejercicios están vinculados a un programa de estudios con valor continuo, podrías optar por el plazo más largo para que los suscriptores de pago sientan que la exclusividad es significativa, no solo nominal.

Mi comentario: Por una vez, estoy bastante de acuerdo con una respuesta de Substack, y aprecio que sepa distinguir entre contenido imperecedero (“evergreen”) o no. Ten en cuenta que si el período es corto, tus tasas de conversión a pago serán más altas, pero tu capacidad de tener nuevos suscriptores gratuitos será bastante menor.

1.4 ¿Qué te funciona?

Si quieres aportar tu caso a los demás lectores, quiero escucharte. Hazme llegar un par de frases de qué has hecho que pueda servir a los demás, y, una vez extendido un poco más, lo publicaremos en el Diario, con créditos a tu favor. Gracias a Elisa Díaz por colaborar en ello.

2. LOS ARTÍCULOS EN SUBSTACK 📰

Notas importantes, aquí.

2.1. Selección de posts en Substack por temas

Aquí repasamos lo publicado esta última semana sobre carreras, trabajo, educación, liderazgo, innovación, igualdad, políticas, geografía, sociología, sociedad, y derecho. Escrito por Emma Michelle.

📂 Carreras y trabajo: Educación, liderazgo, innovación, igualdad

Carreras:

Adaptación y bloqueos - El camino del artista: Recuperar una sensación de compasión

El bloqueo creativo surge muchas veces por la autoexigencia de crear una “gran obra”. Sustituir la disciplina rígida por el entusiasmo, entendido como un juego del niño interior que conecta con la alegría y no con el deber, es una opción para el desbloqueo. A través de la experiencia personal de la autora, con la adaptación escolar de su hijo y la práctica de presencia (mantra Sa ta na ma), Lur acepta el momento actual como una “fase de semilla”, donde debe dejarse cuidar en lugar de forzar la productividad. Finalmente, comparte cómo ha vencido sus miedos al inscribirse en un curso de asesoría de imagen y retomar el contacto con la escritura creativa, invitando a practicar la compasión y a identificar los resentimientos que bloquean el camino del artista.

Liderazgo:

Liderar por valores en tiempos convulsos - El 85% de los líderes considera crítico desarrollar la capacidad de adaptación de su organización, pero solo el 7% dice estar liderándola de forma efectiva.

La dirección por valores es el modelo de liderazgo estratégico de las organizaciones del siglo XXI. Este sistema sustituye las jerarquías tradicionales por una estructura flexible basada en la participación de la plantilla, definiendo pilares como el compromiso, la agilidad y la amabilidad. El enfoque se fundamenta en la acción colectiva, el compromiso apasionado y la consistencia, rasgos propios de un liderazgo cooperativo que prioriza el consenso y el propósito social sobre el dominio jerárquico para gestionar eficazmente la incertidumbre y las crisis institucionales.

Cómo Combinar Desesperación, Sudor y Magia para Convertirte en un Icono Irrepetible - “SI no estás trabajando duro, probablemente estás malgastando tu tiempo” - Paul Graham

De ser un niño que vivía en una furgoneta y trabajaba como conserje para ayudar a su familia, a convertirse en el icono más grande de la comedia mundial. La historia de Jim Carrey destaca el uso de la “desesperación como combustible” creativo y el poder de la visualización, simbolizado en el famoso cheque de 10 millones de dólares que se escribió a sí mismo cuando aún no tenía nada. A través de la figura de su padre, Carrey extrae la lección vital de que, puesto que se puede fracasar incluso en lo que no nos gusta, es mejor arriesgarse por lo que uno ama. El éxito es una mezcla de fe, trabajo duro cuando nadie mira y la elección consciente de actuar desde el amor en lugar del miedo.

Substack: Mitos vs Realidad [nuevo formato Live de Hong Kong con perro y niñas]

Esta semana se exponen los diversos mitos sobre Substack. abordando temas como el crecimiento real de los creadores, la supuesta escasez de contenido en español y la importancia de no depender solo de Notes para crecer. Defiende que no existe una frecuencia de publicación ideal y destaca el valor de la plataforma como una comunidad de abundancia para negocios digitales, más allá de la monetización. Finalmente, anima a su audiencia a realizar transmisiones en directo para conectar con sus suscriptores y menciona su incursión en YouTube utilizando herramientas de IA.

Ganadora y quinta propuesta del Club del Relato · Marzo 2026 - Que el ritmo no pare. La costumbre se hace hábito, sigamos escribiendo, leyendo y compartiendo. Este mes, nueva espuela / desencadenante. Anímate.

Un entorno de desapariciones, secretos y un inquietante ciclo vinculado a la maternidad forzada o robada, simbolizado por una habitación prohibida que huele a leche y alberga cunas silenciosas. Tras años de sumisión y sospechas, la narradora decide romper el orden establecido: entra en la habitación, rescata a un bebé y huye de la institución, transformando su miedo en un acto de libertad para cumplir su propio deseo de ser madre fuera de esos muros.

Innovación:

Cuando la inteligencia se vuelve abundante - Diario de Innovación #311

Demis Hassabis propone que el progreso de la IA no se está frenando, sino evolucionando de simples chatbots hacia una infraestructura científica profunda capaz de entender los modelos del mundo físico. Al combinar el aprendizaje profundo con la planificación estratégica, la IA se encamina a ser un motor de descubrimiento que hará de la inteligencia un recurso abundante. Este cambio de paradigma desplaza el desafío de lo técnico a lo filosófico: en un futuro donde las máquinas generen conocimiento masivo y resuelvan problemas científicos complejos, el papel del ser humano deberá redefinirse, pasando de la ejecución a la gestión del propósito, los valores y la creatividad que las máquinas no pueden replicar.

Cuando la IA empieza a decidir antes que los Consejos - La inteligencia artificial ya no solo apoya decisiones operativas; empieza a condicionar decisiones estratégicas sin que seamos plenamente conscientes. De betterbusinessbetterworld.

El avance de la inteligencia artificial está reconfigurando el poder y la información, desde Consejos de Administración que ceden su criterio a algoritmos opacos, hasta un ecosistema digital donde el colapso del SEO obliga a los medios a buscar valor más allá del clic. Ante la posibilidad de una superinteligencia que transforme radicalmente la economía y el trabajo, surge la necesidad de una respuesta profundamente humana: una gobernanza que no delegue su responsabilidad ética en la técnica y una filosofía de vida que, lejos de la resignación, se atreva a habitar la complejidad y la plenitud con todas sus consecuencias.

Igualdad:

Felicitaciones y luchas - ¿De dónde viene realmente (para mí) la igualdad?

La experiencia femenina en entornos técnicos y la noción de merecimiento, cuestionando la necesidad de vivir la profesión como una “lucha” constante contra el hombre. A través de su trayectoria en ingeniería, la autora expone que, si bien existen brechas, su enfoque se ha basado en la cooperación y el reconocimiento del valor propio más que en la competencia de género. Finalmente, propone que la verdadera igualdad no reside en la exclusión ni en la búsqueda de una paridad idéntica en todas las tareas, sino en el entendimiento mutuo y en la combinación de las habilidades individuales para formar equipos más eficientes.

Bibliotecarios y profesores:

LA POLITICA EN LA ERA DEL ALGORITMO - Viralidad, redes, trolls y que no falte la rosca.

Esta nueva era, la política ha sufrido una transición; desde el tradicionalismo basada en el territorio, el contacto físico y las instituciones ha derivado hacia un ecosistema digital dominado por algoritmos y pantallas. La deliberación profunda ha sido desplazada por el espectáculo y la estética, donde los mensajes se diseñan como clips virales hiper-segmentados mediante el análisis de datos (Big Data). Esta dinámica, impulsada por “ingenieros del caos” y ejércitos de trolls, prioriza el sesgo de confirmación y la reacción emocional sobre el pensamiento crítico, planteando el interrogante de si aún existe espacio para las ideas complejas en una sociedad cuya atención está limitada a estímulos de pocos segundos.

2.2. Selección de posts en Substack

Deshojamos la margarita: Amazon sí, Amazon no - Escribe y Publica /

Cuando un autor decide autopublicar sin Amazon, suele empezar buscando listas de plataformas alternativas. Yo lo he hecho. Tengo una lista larga que pensaba compartir, pero no lo voy a hacer. El quid de la cuestión es el término alternativas, ¿lo son realmente? Pues, depende (algo queda de mi niñez en Galicia). Os traigo un texto en el que os explico los distintos tipos de autopublicación que hay …

El dolor también merece vivirse - Lo que no digo en voz alta /

A veces, cuando necesito escapar un rato de la realidad y ponerme un poco más infantil, me gusta jugar a que soy una casa. Cada habitación es una emoción, algo que me pasa, y representa también cómo quiero transitar ese momento. Por ejemplo, la felicidad para mí vive en el living. Es ese lugar donde paso los momentos más alegres: una película en familia, un desayuno lento de fin de semana, noches …

Dos geografías - Reflexiones de Chus Recio /

Hace unos días salí a caminar al final de la tarde. El frío tenía ese olor metálico que dejan los días de invierno cuando empiezan a cerrarse. La tierra del camino estaba húmeda y se pegaba ligeramente a las suelas, y a lo lejos las montañas habían perdido el último brillo de luz y empezaban a convertirse en sus propias sombras. Los perros corrían unos metros por delante. De vez en cuando se …

Una conversación sobre El rumor de la madera - El rincón de Daledebil /

Hace unos días estuve en el podcast Cruce de caminos , en una tranquila y distendida charla con David Gómez Hidalgo , que conduce el programa. Hablamos de escritura, de mi camino como autor y de mi última novela, El rumor de la madera . Conversamos sobre el origen de la historia, los temas que atraviesan el libro y algunas de las preguntas que siempre aparecen cuando uno escribe.

Nace el Club de Lecturas encadenadas - Cosas que (me)pasan /

Siempre he leído mucho. No voy a decir que soy una gran lectora porque ¿qué quiere decir eso? ¿Es un tema de cantidad de páginas leídas? ¿De «calidad» de lo seleccionado? ¿De tu habilidad para diseccionar críticamente lo que lees? No tengo ni idea. El tema es que leo mucho, me encanta leer, amo los libros en papel y los acumulo como si fuera a tener siete vidas y siete casas. Empecé a leer muy pronto …

En todas partes hay tesoros /

Estoy escribiendo esto arrancándome las letras de las manos, porque no me apetece. Cómo no me apetecía abrir los cómics de la pila, ni la puerta de casa, ni la boca y me he forzado a hacerlo. Cayó noviembre como una perdiz tras un disparo y estoy tratando de recuperar la normalidad, porque es lo que él habría querido que hiciéramos. Por mucho que prefiera hacer cualquier cosa menos esto. Cuando no …

La incomodidad del matiz. - Reflexiones de Chus Recio /

Durante mucho tiempo el matiz fue considerado una señal de pensamiento elaborado. Introducir una distinción, añadir una precisión o reconocer una ambigüedad indicaba que alguien estaba intentando comprender un fenómeno en toda su complejidad. Matizar era una forma de rigor intelectual: significaba resistirse a la tentación de las simplificaciones rápidas. Sin embargo, en muchos espacios de la …

¿Oro a 10.000$ en 2026? - Pobre Millennial /

Decir “oro a 10.000” suena a titular de fin del mundo hasta que entiendes que el oro no se mueve solo por inflación, sino por confianza . Y cuando el mundo entra en fases donde la confianza se vuelve un bien escaso (guerra, sanciones, polarización política, deuda récord, riesgo bancario, fragilidad de mercados) el oro deja de ser “un activo más” y vuelve a ser lo que siempre fue, un seguro monetario …

Irán: cómo se cubre una guerra entre misiles, censura y desinformación - Periodismo Digital /

Una imagen aérea tomada en la ciudad iraní de Minab muestra decenas de tumbas recién excavadas alineadas en filas regulares mientras excavadoras continúan ampliando el cementerio y grupos de personas se reúnen alrededor de los entierros. Esta fotografía se ha convertido en uno de los símbolos visuales más impactantes de las consecuencias humanas de la escalada militar entre Estados Unidos, Israel …

la agonizante espera de ser elegida - delirios de locura /

Siempre fui esa niña a la que le celebraban la empatía, la fuerza para conciliar; me lo celebraron tanto que olvidé todo lo demás que también era. Y 24 años después, elegí un trabajo que engrandecía esas cualidades; será fácil, pensé. Mucho se habla de la pareja ..

La jugada silenciosa de los bancos: por qué deberías mirar los depósitos en stablecoins hoy - Pobre Millennial /

Durante años, las stablecoins fueron el juguete de unos pocos frikis de internet. Gente que dormía con la pestaña de Binance abierta, creía que el dólar iba a colapsar y citaba a Satoshi Nakamoto como si fuera el nuevo Jesucristo. Pero el 2026 ha traído consigo una ironía deliciosa, ahora los grandes bancos, los fondos que gestionan billones y los dinosaurios financieros que antes tachaban las criptomonedas como …

2.3. Los artículos en Substack por sus autores

Al aparecer aquí, el Diario empezará, además, a recomendar tu boletín, usando el sistema nativo de Substack.

🍒 Mujeres cansadas, de patri ☾.

Lo que más me inquieta últimamente es ver cómo los conflictos del pasado son también los del presente. Es decir, en materia de feminismo, ya sabéis que se están recuperando debates sobre cosas que parecían más que superadas. Ahora resulta que se vuelve a poner sobre la mesa (nunca mejor dicho) que ser una ama de casa ideal quizás SÍ es un modelo de vida aspiracional para las mujeres. No me puto jodas.

Pero puedo entender que este mensaje resuene con algunas mujeres (si bien no lo justifico; solo quiero decir que comprendo por qué gana adeptas). El arquetipo de súpermujer del feminismo neoliberal no es coherente. Compaginar ser una trabajadora excelente con una madre, ama de casa y amante excepcional es agotador y probablemente imposible. Porque, al menos desde mi punto de vista, no siento que las expectativas sobre nosotras se hayan rebajado, ni que de verdad se nos permita ser unas buenas trabajadoras y unas amas de casa reguleras. Desde luego, la vida parece menos asfixiante si consigues zafarte del repugnante mercado laboral y quedarte todo el día tranquilita en tu casa, que no tienes que coger el metro a las 8:00 para hacerle a tu marido unas croquetas y doblarle los calcetines. Así dicho es que suena convincente y todo.

Me parece triste que estos mensajes empiecen a calar porque las mujeres estén cansadas y decepcionadas con una sociedad que les prometió libertad, pero que solo ha creado nuevas exigencias irreales.

🍒 Escalar a costa de tu vida? De Manuel Algara. -

Que el 99% de nosotros quiere “escalar”, es decir, ganar más pasta, es una obviedad. Estamos todos de acuerdo. Lo que no tenéis tan claro, especialmente freelancers y equipos pequeños, es el coste que eso va a tener en tu vida personal. Cuando pasas de estar solo (o con un par de manos extra) a gestionar un negocio de más de 10 personas, la película cambia por completo.

Y ojo, yo no tengo salarios que pagar ni ganas de tenerlos. Lo veo en mis clientes y lo viví gestionando equipos en multinacionales. No me apetece en este momento de mi vida. Pero sí tengo claro cómo hay que hacerlo para que tu vida no se vuelva un infierno. Lo veo en esos clientes que tienen 33 trabajadores pero viven tranquilos, tienen hijos y les da la vida para atenderlos. Y lo veo también en ese freelancer con 5 colaboradores que va todo el día a full.

¿Cómo lo consiguen? Voy a saltarme las obviedades: contratar gente buena, responsable, que encaje con tus valores... eso se da por supuesto. Lo que deberías tener igual de claro es esto:

Tú, como CEO, NO puedes seguir haciendo lo mismo que hacías antes.

🍒 Lo que la IA no puede hacer por ti: Hay asuntos importantes en los que la inteligencia artificial no puede sustituirte. Y no me refiero a los trabajos físicos o a las tareas manuales. Me refiero a pensar. De Pedro Farré.

Elon Musk ha vaticinado recientemente que la inteligencia artificial (IA) supondrá el fin de la economía basada en la escasez y recomienda que te dediques a la fontanería o al cultivo de espárragos. Por su parte, el responsable de IA de Microsoft ha puesto fecha al ocaso del trabajo de oficina: “La mayoría de tareas se automatizarán en 18 meses”.

En este contexto, muchos profesionales miran la inteligencia artificial como un oasis de eficiencia. Otros, con el miedo de quien ve un tsunami acercarse. Y entre esos dos polos conviven el escéptico convencido de que esto es una burbuja a punto de estallar y el entusiasta que juguetea con la IA con la fascinación de un niño. Los cuatro se equivocan.

Los modelos de lenguaje de IA —ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity o similares— no son la panacea ni representan el diluvio del que tengamos que ponernos a cubierto. Tampoco son un juego o algo pasajero.

Quien no haya incorporado la IA en su trabajo, ya está tardando, y la empresa que no la utilice en sus procesos perderá competitividad. Esto es así. Pero hay que conocer no solo lo que las herramientas de IA pueden hacer por ti —y usarlas de manera estratégica—, sino también saber cuáles son sus limitaciones y por qué nunca van a poder sustituirte por completo, salvo que dimitamos de nuestras capacidades y atributos de manera absurda. La IA es una herramienta de ejecución extraordinaria.

🍒 Hay un artículo que me pareció especialmente curioso por cómo mezcla dos mundos que normalmente no se cruzan, salud y simbolismo. Parte de una idea sencilla pero potente, el cuerpo también puede leerse como un sistema de señales, igual que un símbolo o un arquetipo.

El texto explora paralelismos entre procesos biológicos y arcanos del tarot, por ejemplo cómo el equilibrio entre ácido y alcalino en la digestión recuerda a la carta de la Templanza, para reflexionar sobre cómo interpretamos lo que nos pasa por dentro.

Me pareció una forma bastante original de hablar de salud sin quedarse solo en datos o solo en metáforas:

🍒 En la última entrega de mi podcast Cruce de Caminos se puede disfrutar de una charla tranquila y profunda con José Luis Burgos en el que principalmente hablamos de su última novela, “El rumor de la madera”, pero en la que también se tratan temas colaterales interesantes.

Gracias por llegar hasta aquí. ¿Falta algo? Por favor, comparte tu artículo; o, mejor, el de tu autor favorito, explicando en qué destaca, en la zona de comentarios.

La publicación El Diario de Substack, auténtica, artesanal y escrita por personas, es gratuita, pero no barata. Por favor, considera apoyar nuestro trabajo con una suscripción de pago al Directorio de Substack.

Tu apoyo garantiza que esta publicación siga siendo independiente, gratuita y sin publicidad.

Y recuerda recomendar un artículo que te gustaría que apareciera aquí en la zona de comentarios, explicando porqué es genial.

Imagen propuesta por Emma Michelle.