✒️Buenos días, Substack. La selección de esta edición te trae otra colección de historias interesantes de Substack, y otros recursos.

✅ Los recomendados del Diario de substack han conseguido 3.200 suscriptores procedentes de nuestras recomendaciones. Descubre cómo te recomendamos y sus ventajas. Aquí hay una Nota útil.

Por otro lado, hoy termina la campaña de eXis, una historia de realismo mágico que ganó el Concurso del Escritor en octubre y noviembre de 2025. Puedes obtener tu copia aquí: kickstarter.com/projects/readexis/exis-volume-1

🎫 “El feed para descubrir nuevos artículos de Substack en español”

📣 Gracias a los 98 nuevos suscriptores que os habéis unido desde la última edición. Somos ya 6.036 los que queremos saber más sobre Substack y lo último publicado en la plataforma en español.

🏛 LAS GRANDES HISTORIAS

📌Tu próximo ascenso depende de que finjas bien: La era en la que pensar despacio se convirtió en un riesgo profesional. De Maïder Tomasena:

Accenture acaba de vincular los ascensos de sus directivos al uso de inteligencia artificial. No a los resultados que obtienen con ella. No a si piensan mejor, comunican mejor o toman mejores decisiones gracias a ella. Al uso. Así, en seco. Si quieres subir, demuestra que la estás usando. Da igual para qué. Da igual cómo. Lo importante es que el sistema registre que te has conectado. Ella explica algunas cosas que pasarán o ya están pasando.

📌Palestina sin Estado: identidad, territorio y ruptura. De El Último Orbe - Historia.

La convivencia no era idílica ni completamente exenta de fricciones, pero se desarrollaba dentro de marcos sociales conocidos. El equilibrio comenzó a alterarse con la llegada de inmigrantes judíos procedentes de Europa oriental en las últimas décadas del siglo XIX. Estas primeras oleadas migratorias estaban vinculadas a persecuciones en el Imperio ruso y al surgimiento del sionismo político. A diferencia de la presencia judía histórica, estos nuevos inmigrantes llegaban con estructuras organizativas modernas, con financiación internacional y con una visión colectiva a largo plazo. La diferencia no radicaba simplemente en la religión, sino en la naturaleza del proyecto.

📌El ciclo de vida de Substack, de vuelta - De Scoot.

Recientemente vi algunos comentarios sobre cómo el crecimiento de algunas publicaciones se ha ralentizado, y la gente busca explicaciones. “¡El algoritmo cambió!”, afirman algunos. Otros buscan soluciones: “Es hora de salir de la oficina y ver si puedo conseguir más suscriptores”. En mi opinión, no ven el problema, por lo que no encontrarán una solución. Se frustrarán y desanimarán, y tomarán decisiones que perjudican más de lo que ayudan. (…) No quiero eso para ninguno de vosotros. Creo que todos podríamos aprender del Ciclo de Vida del Producto y de mi reinterpretación para Substack, ya que puede ayudaros a navegar por el panorama de Substack a medida que cambia y crece. No ofrezco nada nuevo, original ni “clickbait”.

📌Leer en tiempos de fragmentación: Una invitación a sostener la lectura en comunidad: un recorrido histórico y artístico. De Nichole R, que inicia con esta cita de Jorge Luis Borges: “De los diversos instrumentos del hombre, el más asombroso es, sin duda, el libro.”

La escritura y la lectura hicieron posible que dejáramos de depender exclusivamente de una memoria frágil, creando la posibilidad de que la historia individual y colectiva pudiera preservarse en el tiempo. Con los años, lo que comenzó con fines prácticos se transformó en un ejercicio creativo, espiritual y expansivo.

📌Cuando cuidar duele. De El rincón de Daledebil /

Hace un par de días lancé una pequeña encuesta en una red social: “Tu pareja lleva meses en coma y las posibilidades de recuperación son casi nulas. Tras meses cuidándole y acompañando a sus padres, debes decidir qué hacer con tu vida. ¿Qué harías?” La mayoría, como era de esperar, respondió de manera clara: quedarse al lado de la persona amada. Un gesto de lealtad y amor que nos hace sentirnos …

📌 ¿Por qué fantasía épica? De Mercedes de Santiago.

Siempre se considera que lo épico es masculino y que el “sexo débil” debe dedicarse a cuestiones más “sentimentales”: amores imposibles, matrimonios que han perdido la pasión, señoras hartas de su estatus o, últimamente, las historias “spicy”. En caso contrario, deben dedicarse a cosas como “la autosuperación” u otras más mundanas que podían resumirse en “cómo maquillarse para ir de fiesta y para ir al trabajo”, “cómo perder los kilos de más y ponerte un bikini en verano” y “haz yoga o pilates para tener unas posaderas muy firmes”. Ahora hay un nuevo tipo de temas en la blogosfera anglosajona (que llegarán aquí también), tal y como “a las mujeres se les debe prohibir votar para que no se peleen con su marido por cuestiones políticas” o “por qué las mujeres no deben mandar”, todo esto escrito por mujeres.

1. EDITORIAL Y ACTUALIDAD EN SUBSTACK 💌

Reflexiones, descubrimientos, trucos, perspectivas y noticias. Y también “columnas” sobre Substack y su “universo”.

1.1 ¿Qué te funciona?

Si quieres aportar tu caso a los demás lectores, quiero escucharte. Hazme llegar un par de frases de qué has hecho que pueda servir a los demás, y, una vez extendido un poco más, lo publicaremos en el Diario, con créditos a tu favor.

1.2 ¿Cuál es la tasa de apertura media de tu newsletter? ¿Y la frecuencia ideal de envío de posts por email?

Muchísimos autores han contestado a la encuesta que preguntaba cuál es la tasa de apertura media de sus últimos 10 posts enviados. Otros a la encuesta acerca de la frecuencia ideal de envío de posts por email. Si no lo has hecho, por favor, vota ahí. Y si quieres ver qué gana, podrás hacerlo. Muchas gracias por participar !!!

1.3 Selección de Q&A de Substack Bestsellers

Substack publica un Q&A privado cada cierto tiempo, sólo disponible para los que son bestsellers. Aquí traducimos y comentamos lo más interesante para nuestros lectores.

❓ ¿Cuál es la información más actualizada sobre estrategias de crecimiento, retención y conversión?

"Substack Study Hall: Growth and Strategy" es un vídeo de la responsable de Substack en el Reino Unido que ofrece una guía para optimizar el crecimiento de publicaciones, enfocándose en la conversión de suscriptores gratuitos a pagos mediante herramientas del ecosistema Substack y estrategias de contenido.

Mi comentario: El vídeo destaca la importancia del efecto de red, la creación de comunidad y la revisión constante de métricas para un crecimiento sostenible. Casi todo lo que dice ya lo han repetido otras veces. Entre lo que me parece nuevo, quisiera destacar esto: “Y cuanto más claro sea tu nicho, más fácil será para los lectores adecuados saber que esto es para mí. Así que, si tu Substack aplica a un nicho específico, así es como puedes usarlo a tu favor. Asegúrate de tener un punto de vista reconocible. Sé la persona indicada, conviértete en una voz de confianza sobre un tema específico y domina ese rincón del feed. Usa formatos repetibles. Como mencioné antes con el ejemplo de David Larby, la gente reconoce esa publicación al instante. Genera familiaridad, confianza y, con el tiempo, suscriptores. Y sé claro sobre tu nicho. No tengas miedo de usar una jerga que se dirija directamente a las personas a las que intentas llegar.” Si interesa que haga una traducción más completa, dímelo en comentarios a este post.

2. LOS ARTÍCULOS EN SUBSTACK 📰

Notas importantes, aquí.

2.1. Selección de posts en Substack por temas

Aquí repasamos lo publicado esta última semana sobre carreras, trabajo, educación, liderazgo, innovación, igualdad, políticas, geografía, sociología, sociedad, y derecho. Escrito por Emma Michelle.

📂 Carreras y trabajo: Educación, liderazgo, innovación, igualdad

Carreras:

El Peso del Azabache - En honor a Ruffian, Eight Belles, Never Tell Lynda, Barbaro, Alydar, y los 1500 caballos que mueren al año en las pistas de carreras en USA (no tengo datos del resto del mundo, pero no importa)

La historia narra la vida de Obsidian, una potra criada como inversión en la industria de las carreras. Privada de libertad, afecto y desarrollo natural, es forzada a competir pese al dolor hasta sufrir una fractura devastadora que la vuelve “no rentable” para sus dueños. Cuando parece destinada al matadero, es rescatada por un santuario donde, tras rehabilitarse, descubre por primera vez la compasión y la libertad de simplemente ser, convirtiéndose en símbolo de esperanza y homenaje a otros caballos reales que no tuvieron esa segunda oportunidad, recordándonos que la dignidad y el amor valen más que cualquier trofeo.

Liderazgo:

🎓 3 + 1 = 4 - Crear + Liderar = Construir

La simbología numerológica del 3, el 1 y el 4 —vinculada a marzo, al año 2026 y al 3,14 de Pi— invita a un reinicio personal: el 1 representa la identidad y el liderazgo propio; el 3, la expresión creativa y el juego; y el 4, la construcción disciplinada y constante en el plano material. La autora conecta estos arquetipos con su proceso interior, especialmente con el equilibrio entre su tendencia al cuidado ajeno (6) y el fortalecimiento de su identidad individual (1). De este modo, entiende el momento actual como una oportunidad para crear y construir una realidad más auténtica, combinando disfrute, liderazgo y compromiso.

10 Cosas Minúsculas que Pueden Transformar tu Vida. Cómo Tener un Buen Trabajo, y que Además te Guste. Pon Reglas en tu Vida - ☘️ Nosolosuerte/

“No puedes tener un objetivo de 1 millón de dólares con una ética de trabajo de 1 dólar.” — Harvey Specter (Suits). Pequeñas acciones diarias, repetidas con constancia, pueden generar transformaciones profundas en la salud, el conocimiento, la carrera, las finanzas y las relaciones. El éxito profesional no nace de “seguir tu pasión”, sino de desarrollar habilidades valiosas alineadas con tus fortalezas hasta que la pasión emerge como consecuencia; y establecer, así, reglas personales claras que permiten proteger tu tiempo, energía y prioridades, facilitando las decisiones coherentes con la vida que quieres construir.

Si tu vida fuera una empresa, ¿comprarías acciones? - Gestiona tu vida como si fuera una empresa - 📚 tucoachpersonal/

La idea de esta semana consiste en mirarte a ti mismo como si fueras la empresa más importante en la que podrías invertir. La clave es preguntarte si realmente apostarías tu propio dinero por tu vida actual. Plantea que muchas personas sobreviven sin gestionar conscientemente su energía, tiempo, atención, salud y decisiones; sin embargo, empezar a verte como un activo valioso transforma tu identidad y tus resultados. No se trata de esforzarse más, sino de tomar mejores decisiones: establecer principios, proteger lo esencial y diseñar sistemas que fortalezcan tu «empresa personal». Así, una buena vida deja de ser una casualidad para convertirse en una estrategia deliberada.

Las comunidades no se construyen a gritos - 🍋 limoneros/

La diferencia entre audiencia y comunidad no consiste en sumar suscriptores sino en lograr que las personas se queden porque sienten vínculo, cuidado y coherencia. A través de pequeños gestos como responder mensajes, mostrar el proceso con honestidad, mantener una voz consistente y escribir desde el deseo de aportar en lugar de convertir, se construye un espacio donde la gente no solo consume contenido, sino que se siente parte de algo, entendiendo que la verdadera comunidad nace cuando alguien percibe que su presencia importa más que las métricas.

#78 Pregunta a este libro - Una nueva funcionalidad de Amazon con mucha controversia - escribeypublica/

La nueva función de Amazon, la llamada «Ask This Book», integra una capa de inteligencia artificial en Kindle para responder preguntas sobre el contenido mientras se lee. Esta herramienta ha reavivado el debate en EE. UU.: aunque técnicamente funciona de forma precisa y aporta beneficios prácticos, muchos autores y asociaciones profesionales cuestionan su propósito. La implementación de dicha función se ha realizado sin su consentimiento y, al hacerlo, introduce una interpretación automática dentro de la propia obra, alterando el pacto tradicional entre autor y lector. Esto abre interrogantes sobre los derechos, el control creativo, las posibles implicaciones contractuales y el precedente que sienta para futuras transformaciones del libro como producto cultural.

La movida de las automatizaciones que tengo en mi negocio - Y cómo me ahorran horas cada semana - movidasdeemprender/

La automatización en el negocio, es una herramienta para liberar tiempo y energía, centrándose en automatizar tareas mecánicas —como secuencias de bienvenida, sincronización de suscriptores, onboarding de membresías, generación de PDFs, facturación con Stripe o mensajes en Telegram. Automatizar no significa deshumanizar, sino precisamente lo contrario: eliminar lo repetitivo para dedicar más espacio a lo creativo y estratégico; además, anima a empezar por una sola tarea recurrente y recuerda que el objetivo no es construir sistemas complejos, sino ganar claridad, eficiencia y más margen para lo que realmente aporta valor humano.

Innovación:

Emosido engañado - Diario de Innovación #306

La IA actual no es la mente racional autónoma que se prometía hace décadas, sino que es un sistema estadístico de gran escala que predice secuencias plausibles sin comprender ni verificar la verdad, cuyo poder proviene de los datos y el cómputo masivo más que de un “razonamiento” real; aunque genera una potente ilusión de inteligencia y transforma industrias. El límite sigue estando en el mundo físico y en la falta de intención o conciencia, por lo que su verdadero potencial no está en sustituir al humano sino en actuar como prótesis cognitiva dentro de sistemas híbridos bien diseñados. La clave no es la tecnología en sí, sino en cómo la integramos organizativamente sin confundir plausibilidad con verdad.

Automatizar no es decidir - betterbusinessbetterworld/

La automatización promete eficiencia, pero no debe sustituir el criterio. Hacerlo empobrece la estrategia y aumenta la fragilidad organizativa. La automatización aporta eficiencia, pero automatizar decisiones implica valores y responsabilidad; hacerlo sin deliberación genera opacidad, reduce aprendizaje y erosiona resiliencia. El desafío es decidir conscientemente qué delegar, entendiendo que no hay una única “mejor” forma de organizar sistemas, información o estrategias, y que priorizar siempre implica elegir qué valoramos.

Igualdad:

EL BORRADO DE LA FAMILIA: Cómo 28 reformas legales en México pretenden imponer la ideología de género y destruir la libertad de los padres

En 2025, senadoras de Morena presentaron una reforma para modificar 28 leyes, incorporando la “identidad” y “expresión de género” como categorías protegidas. Esto genera riesgos como la criminalización de la disidencia, la intervención estatal en la educación y la familia, la pérdida de derechos de las mujeres, el adoctrinamiento escolar, afectaciones al deporte femenino y limitaciones a la libertad empresarial, todo respaldado por datos cuestionables y sin debate público. La Corte Suprema ya había allanado el camino al priorizar la autodeterminación de género sobre la libertad de expresión, y la sociedad enfrenta la urgencia de informarse, defender la objeción de conciencia y organizarse para proteger la familia, la biología y la libertad.

Bibliotecarios y profesores:

Transformación de un libro en curso no académico comercializable - biprofe/

Convertir contenido denso en producto formativo atractivo y vendible. Herramientas para vídeo. La estrategia consiste en transformar un libro de historia económica en un producto formativo útil, sustituyendo la cronología densa por una estructura de problemas actuales y patrones recurrentes. El modelo óptimo es un curso de precio accesible basado en texto estructurado, apoyado por IA (NotebookLM) para la síntesis, recursos curados de YouTube y dos vídeos propios estratégicos que aporten autoridad. Al utilizar el Anuario como termómetro de demanda, validas los temas antes de lanzar, convirtiendo el conocimiento histórico en una herramienta de claridad estratégica para que el alumno aprenda a “leer” el presente.

📂 Ciencias sociales y políticas: Geografía, sociología, sociedad, derecho

Política:

💬 Invertir en momentos de incertidumbre - La psicología del inversor ante conflictos geopolíticos. - Politicas/

Después del 11S y en otros conflictos geopolíticos, los mercados caen y la volatilidad sube, pero históricamente se recuperan a largo plazo. El verdadero riesgo para los inversores no está en el conflicto, sino en dejarse llevar por el miedo; mantener disciplina y perspectiva es clave para construir patrimonio.

2.2. Selección de posts en Substack de otros temas

El mayor freno es creer que ya sabes lo suficiente - IA FÁCIL /

Cuando empiezas a usar IA de manera frecuente sueles caer en la tentación de creer que ya sabes “lo suficiente” para aprovechar todo su potencial. Has probado bastantes herramientas. Has afinado algunos prompts. Has visto tutoriales de IA. Incluso has creado algún GPT… Y piensas: “Ya lo tengo bastante controlado.” Créeme, ese pensamiento es un freno. Porque te instala en la superficie.

👨‍💻🎙️ +100.000 seguidores en LinkedIn. - Cosas de Freelance /

¿Contenido o prospección? Hoy nos mojamos sobre la verdad de vender en LinkedIn.

Ganadora y quinta propuesta del Club del Relato - Escribe y Publica /

En EyP estamos realmente orgullosas y felices. Gracias al Club del Relato , esta comunidad va creciendo y construyendo el hábito de escritura que tod@ autora y autor busca.

La presión de aprovechar los 20s - Lo que no digo en voz alta /

A veces, por la noche, me despierto con el corazón a mil por hora. No sé si es miedo, ansiedad, o la sensación de estar perdiéndome de algo. Perdiendo el tiempo, la vida, los 20s. Esa edad que llaman tan importante. “Aprovechala, no se va a repetir”, “Es la edad más importante de tu vida”, “Viaja, estudia, viví la mayor cantidad de experiencias posibles”, y mientras todas esas frases genéricas …

Yo pensaba que sabía usar la IA... - IA FÁCIL /

Pero cuando analizamos cómo trabajaba realmente, vimos esto: – Resultados desiguales. – Mucho ajuste posterior. – Dudas constantes sobre si estaba pidiendo bien. – Sensación de que podía sacarle más partido… pero no sabía cómo.

Bitcoin como arma contra la inflación extrema - Pobre Millennial /

Hay una frase que suena exagerada hasta que te toca vivirla: la inflación no destruye el dinero de golpe, lo va asesinando lentamente cada día que vas al supermercado, cada vez que pagas el alquiler, cada vez que miras el precio de una vivienda y sientes que se aleja un poco más de tu vida. Esto no es teoría, ya ha ocurrido. Lo hemos visto en Venezuela, en Argentina, en Turquía. Países donde …

Batchbrew de Buena Vida- Abrimos marzo - Jano Cabello

Como sabes, hace ya unos meses le quitamos la televisión a la familia y pusimos un proyector con la condición de ver películas el fin de semana…

Estás haciendo más, pero... ¿estás mejorando?

Desde que usas IA, parece que produces más. ¿Verdad? Más ideas. Más textos. Más análisis. Más propuestas. Pero la cuestión no es lo que parece, sino la realidad. Piénsalo. ¿Estás mejorando… o solo estás generando más volumen? Porque generar más no es lo mismo que mejorar. He trabajado con equipos muy cualificados este año. Equipos que usan IA a diario. Y cuando analizábamos su flujo real de trabajo …

El mercado del oro y la plata está cambiando de régimen (y casi nadie lo está entendiendo) - Pobre Millennial /

Hay momentos en los mercados que no se sienten como un “ciclo” más, sino como una ruptura de reglas. No porque el precio suba, eso pasa muchas veces, sino porque empieza a cambiar la forma en la que el precio se determina. Y cuando cambia el mecanismo de formación de precios, no estás ante una burbuja ni ante un rebote, estás ante un cambio de régimen. Eso es lo que sugiere este nuevo mundo donde …

2.3. Los artículos en Substack por sus autores

Al aparecer aquí, el Diario empezará, además, a recomendar tu boletín, usando el sistema nativo de Substack.

🍒 ¿Cuánto dinero se pierde por no saber contar lo que haces? Antes de gastar otro euro en anuncios, hazte una sola pregunta: Por Pablo Renaud.

Hace unos días, en una comida de reencuentro, un amigo me contó su año. No creo que fuera una conversación fácil para él. Porque hablaba de lo mal que habían hecho las cosas. A nadie le suele gustar hablar mal de lo que hace. (…) El caso es que llevaban meses sin conseguir suficientes clientes nuevos. Los que llegaban no eran suficientes para que los números cuadraran. Así que hicieron lo que hace todo el mundo cuando tiene un problema de ventas: meter más dinero en publicidad. (…) La cosa no funcionaba. Quemaban dinero.

🍒 Cómo ganar más sin estar loco. Más el ejercicio para encontrar TUS opciones. De Desenredando cuentas:

1994. Jeff Bezos deja un puesto cómodo en un fondo de inversión. Se muda a Seattle para vender libros online. No tiene ni idea de si funcionará. Pero sabe que, si falla, puede volver. Compra la opción. Hoy esa opción se llama Amazon y blablabla.

Estas historias te las han contado mil veces. No te cuento esto para traer una historia de esas de éxito que encantan a todo el mundo. Te lo cuento para que veas que Jeff Bezos no es que fuera un tío super valiente y loco que creyó en sus posibilidades. Nop. Solo fue asimétrico. Calculó qué pasaba si perdía. Aceptó una pérdida pequeña y temporal. Y compró la opción.

🍒 Escribo historias sin final feliz, si, ajá, así como la vida misma. Historias de mujeres que matan y mueren, así como en la vida misma. Guerreras, brujas y locas. La historia de hoy trata de una chica enamorada del as3sino de su hermana:

🍒 Ver para creer: ‘Mírame si quieres verte, porque imagen mía sos’. De SMILODON’T

La historia de la evolución humana es, en gran medida, una historia sobre cómo aprendimos a mirar diferente. (…) Cuando aun vivían los dinosaurios, nuestros antepasados primates pasaron millones de años siendo nocturnos para evitar convertirse en el alimento de los reyes de la Tierra. Tras su caída, los primates que comenzaron a salir de día se encontraron con un mundo lleno de información que sus ojos nocturnos -más adaptados a percibir la sensibilidad de la luz que los detalles- no podían procesar. Así, para detectar presas y alimentos, nuestros ancestros debieron desarrollar una visión tricromática para distinguir, por ejemplo, qué hojas eran tiernas y cuáles venenosas, y una zona central (la fóvea) para observar y seleccionar con mayor precisión los recursos antes que otros competidores.

Imagen propuesta por Emma Michelle.