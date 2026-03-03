✒️Buenos días, Substack. La selección de esta edición te trae otra colección de historias interesantes de Substack. Si algo te llama la atención, demuéstrales tu cariño: dale a “Me gusta”, sigue sus publicaciones y, si una obra te resulta interesante, haz un “restack” para ayudar a difundirla. La buena prosa no debería languidecer en el olvido, y tu interacción marca la diferencia para estos autores. Si te gusta lo que lees, por favor comparte este email con familia y amigos para que otros lo descubran.

🏛 LAS GRANDES HISTORIAS

📌¿Cheetos intentó incitar una rebelión en 2008? - Rabbit Cavern

Esta extravagante historia sobre los Cheetos, intentando llevar a cabo una guerra contra las grandes tecnológicas, fue seleccionada en tercer lugar en un premio popular sobre el género.

📌 Decide qué tipo de persona quieres ser y aférrate a ello. Decídete antes de que el mundo lo haga. - Cultura y Estilo /

Los padres son nuestros mejores amigos ahora; no quieren darnos la lata con nimiedades como lo que está bien y lo que está mal. Los amigos no se dicen cómo comportarse. Ese no es el trabajo de la educación. Los terapeutas no quieren sobrepasar los límites. Algunos pueden decir algo vago sobre los valores, pero no se atreven a sugerir cuáles deberían ser, y probablemente celebran cualquier cosa que ofrezcamos. (…) Y el problema es que, cuando no transmites valores morales a tus hijos, el mundo lo hace por ti. Impone sus propios valores. (…) Los adultos que nos rodean se mantuvieron amorosamente neutrales, pero el mundo no es neutral. La publicidad está diseñada para influir en lo que valoramos; los influencers están ahí para influir.

📌Desenredando cuentas: El consejo de Warren Buffett al que llegué por mi cuenta. Con el prompt de IA para ayudarte a que llegues tú.

Warren Buffett lo resumió mejor que yo: “La diferencia entre las personas exitosas y las muy exitosas es que las muy exitosas dicen no a casi todo.” Porque cada no que digo protege algo que sí quiero de verdad.

📌 ¿Y si fuera TDAH? 10 pistas de que podrías tener un trastorno por déficit de atención. De Una mujer con TDAH:

La mayoría de las personas adultas con TDAH no están diagnosticadas. La mayoría de esas personas (hablamos de millones) ni siquiera sospecha que lo tienen. ¿Significa eso que el TDAH «no es para tanto»? No: significa que, desde la infancia, esa gente ha tenido que lidiar con un trastorno del neurodesarrollo sin saberlo y de forma más o menos traumática. (…) Sin embargo, sientes que durante toda tu vida has pagado un alto precio por «esforzarte» y «estar a la altura». Un precio en forma de agotamiento, ansiedad, baja autoestima, vergüenza, oportunidades perdidas, adicciones, sensación de insuficiencia, soledad y relaciones tormentosas.

📌 El arte de dejar ir: Cuando no tenemos espacio para crecer. De Patricia (Kaderi)

En la cultura occidental ser materialista es un rasgo de personalidad bastante negativo. Siempre se ha usado este término para criticar a alguien, como si lo ideal sería no tener esos deseos terrenales. (… no sabemos dejar ir lo que ya no nos sirve). (…) Marie Kondo me parece un poco… intensa con eso de deshacernos de todo aquello que ya no nos beneficia, pero con los años me he dado cuenta de que algo de razón tenía y muchas veces tenemos cosas que ocupan mucho espacio y no son nada funcionales ni nos dan felicidad.

📌 Cómo los agentes de IA están cambiando la investigación académica (y cómo utilizarlos bien) - Dr. Sam Illingworth, profesor y poeta en Edimburgo, autor de un prestigioso libro de 2026 sobre este tema.

Claude Code, archivos de habilidades (“skills”) personalizadas y por qué el cambio real no es el que la mayoría de los académicos creen.

1. EDITORIAL Y ACTUALIDAD EN SUBSTACK 💌

Reflexiones, descubrimientos, trucos, perspectivas y noticias. Y también “columnas” sobre Substack y su “universo”.

1.1 El Diario, ¿también para lectores que no tienen boletín?

Me han preguntado hace poco si el Diario es una publicación exclusiva para operadores de newsletters. Nada más lejos de sus objetivos: ser un “feed” curado de lo publicado, y un espacio para encontrar y ser encontrado. En realidad, adaptando términos cinematográficos, el Diario funciona como un puente entre la pantalla y el patio de butacas. Aquí el lector, el espectador, no solo “ve las películas” sino que también tiene la oportunidad de “vivir el cine”. Sin algoritmos de recomendaciones, ni patrones matemáticos.

Qué obtienes realmente:

Curaduría: Las recomendaciones son hechas con criterio (y en 2 niveles), por humanos, y más allá de las veces que aparezcan en Notas. Desde el principio contamos con ayuda experta como Robin Good (por cierto, en breve publicaremos una detallada entrevista que le hemos hecho).

Contenidos exclusivos y entrevistas que profundizan en las motivaciones de los autores de Substack, les pone cara, les humaniza

Descubrimiento: Conoces noticias, trucos y hechos que no aparecen en Notas.

Sentido de comunidad: Nos gustaría que te sintieras parte de una conversación cultural global, de creadores y lectores, y no fueras solo un espectador aislado.

Nuestro objetivo es, por lo tanto, ofrecerte hechos que no aparecen en Notas, promover las nuevas voces, y no tan nuevas, y ser un filtro de calidad. No se trata de decir qué es “bueno”, sino de traerte narrativas que han sido apoyadas por otros autores, promover a los autores que más interactúan, y ofrecerte argumentos sólidos para que tú mismo formes tu opinión crítica. El Diario es una brújula y un mapa a lugares desconocidos, pero tu decides hacia donde quieres navegar.

1.2 ¿Cuál es la tasa de apertura media de tu newsletter? ¿Y la frecuencia ideal de envío de posts por email?

Muchísimos autores han contestado a la encuesta que preguntaba cuál es la tasa de apertura media de sus últimos 10 posts enviados. Otros a la encuesta acerca de la frecuencia ideal de envío de posts por email. Si no lo has hecho, por favor, vota ahí. Y si quieres ver qué gana, podrás hacerlo. Muchas gracias por participar !!!

1.3 Selección de Q&A de Substack Bestsellers

Substack publica un Q&A privado cada cierto tiempo, sólo disponible para los que son bestsellers, sobre diferentes temas (dudas prácticas, las mejores estrategias de crecimiento actuales, etc). Traduciremos y reproduciremos aquí solo una selección de los que pensemos que sean más útiles (algunas respuestas son muy generales) o interesantes para la comunidad hispana, recortando partes poco esenciales de las preguntas y respuestas. Téngase en cuenta que las respuestas representan los puntos de vista (y los intereses) de Substack. A veces, añadiré un comentario mío.

❓ ¿Podrías explicarnos el límite de edad que habéis introducido tras la prohibición de menores de 16 años en Australia? Tengo adultos a quienes se les bloquea el acceso a mi Substack. Y Substack no está incluida como plataforma designada por la ley.

Entiendo lo frustrante que puede ser cuando a los lectores se les solicita inesperadamente una verificación de edad. Siguiendo la reciente legislación de Australia que restringe el acceso a ciertos servicios en línea para usuarios menores de 16 años, implementamos controles de verificación de edad para los usuarios que acceden a Substack desde Australia. Si bien Substack no ha sido nombrado específicamente en la legislación ni por la comisión eSafety, la ley está redactada de manera amplia y se aplica en función de criterios funcionales en lugar de enumerar plataformas individuales (solo enumeraron algunas que se capturan claramente como ejemplos). Como exige la ley, los controles se aplican a nivel de cuenta de plataforma en lugar de publicación por publicación. Eso significa que a algunos usuarios adultos se les puede solicitar que verifiquen su edad si acceden a Substack desde Australia. Si se bloquea a un lector adulto, generalmente se debe a que el paso de verificación no se completó o no se validó exitosamente. Continuamos monitoreando la orientación regulatoria y podemos perfeccionar el enfoque a medida que el marco se vuelve más claro. Mientras tanto, si tienes ejemplos específicos de suscriptores adultos que no pueden acceder a su publicación después de completar la verificación, no dudes en compartirlos y podremos analizar esos casos individualmente.

Mi comentario: Va a hacer Substack lo mismo con los usuarios de España y de otros países que, poco a poco, implementarán una legislación parecida? Porque, con todas las noticias de fallos en la seguridad de los datos (Substack se vio afectada hace apenas unas semanas), no es de extrañar que muchos usuarios no quieran dar datos. Me parece que muchos emigrarán a una plataforma de “solo email” por esta razón. Ese es el problema de que Substack se haya convertido en una red social.

❓¿Podemos obtener algunos consejos sobre cómo lidiar con los informes de fraude que se envían por cargos de suscripción?

Las disputas son una realidad desafortunada para cualquier publicación de cierta escala y no hay forma de evitarlas por completo. Lo mejor que puedes hacer es adelantarse a ellos: haz que tu política de renovación de suscripción sea fácil de encontrar y que sepan que enviamos automáticamente a los suscriptores un correo electrónico 6 días antes de la fecha de renovación para que tengan tiempo de cancelar si es necesario.

Si deseas ir un paso más allá, considera agregar instrucciones de cancelación a tu correo electrónico de bienvenida o a su página “Acerca de”. Un poco de transparencia desde el principio contribuye en gran medida a generar confianza y mantener las disputas al mínimo.

Mi comentario: Si lo pides en comentarios, podemos redactar unas plantillas para que lo puedas poner en esos lugares.

—Salvador Lorca

2. LOS ARTÍCULOS EN SUBSTACK 📰

Notas importantes, aquí.

2.1. Selección de posts en Substack

Los mejores consejos sobre boletines que necesitas escuchar: de 40 creadores exitosos (Parte 2 de 5) - Ciler, de Newsletter Circle

Durante los últimos años, Ciler ha leído, analizado y seguido de cerca a decenas de creadores que han conseguido algo difícil: construir boletines que no solo crecen, sino que perduran. Algunos viven de ello. Otros lo han convertido en una pieza central de su trabajo intelectual o profesional. Todos, sin excepción, han aprendido lecciones que no suelen aparecer en otros lugares, pero aquí sí.

📊 IA-SEO es un problema de gestión del cambio - Audiencias /

La transformación IA-SEO fracasará en la capa de alineación, no en la capa táctica. 25 años de investigación sobre transformación, con más de 10.800 participantes de diferentes sectores, revelan la verdadera naturaleza de esta cuestión.

🍋 Informe de febrero: la estrategia de mi negocio Frankenstein - El Limonero /

Febrero suele ser un mes de ésos que se cuela sin pena ni gloria de refilón entre el subidón de las resoluciones de Año Nuevo y la bajona de la cuesta arriba. Además, aquí en Hong Kong toca también Año Nuevo Chino, y el Caballo de Fuego llegó a galope con danzas del león, vacaciones escolares (¡otra vez!) y los clientes con el fuera de oficina automático. Punto muerto para mi negocio.

Si usas la IA así, estás perdiendo tiempo - IA FÁCIL /

Abres ChatGPT. Escribes lo que necesitas. Te responde. No termina de encajar. Ajustas. Añades contexto. Vuelves a probar. Copias el resultado. Lo editas. Lo corriges. Y al final piensas: “Casi me sale más rápido hacerlo yo.” Si esto te suena familiar, no estás trabajando con IA. Estás improvisando con una herramienta potente. Y no eres el único.

CNN, los Ellison y el nuevo poder mediático - Periodismo Digital /

La CNN ha sido parte de la mitología en el universo del periodismo mundial. CNN no fue simplemente una cadena que fascinaba por sus coberturas globales; cuando Ted Turner la lanzó en 1980, su propuesta era radical: información continua las 24 horas en un momento en que el ciclo informativo aún estaba marcado por los telediarios de noche. Su legitimidad se consolidó después, especialmente con …

El rumor de lo que nadie osa decir - El rincón de Daledebil /

En los dos post anteriores de El Rincón de Daledebil hemos hablado de intriga, de cómo la sorpresa por sí sola no basta y de cómo un buen misterio nos permite descubrir, al final, que todo estaba ahí desde el principio. Hoy me gustaría contar cómo me adentré yo mismo en ese territorio al escribir una historia que no solo juega con la curiosidad, sino con aquello que permanece silenciado durante …

Despertares 108.- - Cuca Casado /

Cuidar es decir al otro, sin palabras, que su vida importa y tiene lugar. Ese mensaje sostiene más que cualquier discurso sobre dignidad.

🍀 Si tu vida fuera una empresa, ¿comprarías acciones? - Tu Coach personal /

Emilio Sánchez: Déjame hacerte esta reflexión aparentemente “tonta”: Si tuvieras que invertir tu propio dinero (de verdad, dinero tuyo) en una sola apuesta, y esa apuesta fuera que vas a construir una vida que te haga feliz, …

🖥️ Cómo ser visible en internet siendo tú y sin ser un experto - Negocios Digitales /

A menudo pensamos ser peores de lo que somos. Como se ve en la imagen, nos miramos al espejo y la realidad que vemos está distorsionada. La parte buena se queda pequeña y la mala ocupa toda la pantalla. Por eso nos cuesta exponernos y crear contenido, por miedo a lo que los demás vayan a decir, o a equivocarnos en algo y quedar como el culo. O fingir tener gustos u opiniones que no te representan …

Honos 294. El roce hace el criterio

La Reflexión: En diseño hay una frase que llevamos repitiendo desde hace décadas y que últimamente me ronda de una manera distinta. La conoces. Dice así: Si le hubiera preguntado a la gente qué quería, habrían pedido caballos más rápidos. La solemos atribuir a Henry Ford, aunque probablemente Ford no la dijo nunca. Pero la repetimos igual, porque algo en ella resuena …

¿Por qué escribir cuando cuesta? - Por amor al arte /

«Escribir es una salvación porque me ofrece un mundo mucho más excitante, pero eso me exige trabajarme, estudiarme y hacerme yo mismo. La escritura se convierte así en una manifestación de ese arte de vivir que es ser quien eres. Es decir, ser lo que no sabes que vas a ser, porque todavía lo estás siendo». — José Luis Sampedro. Cada cierto tiempo vuelve la misma pregunta entre mis colegas escritores …

Los domingos son para los héroes (155) - Pobre Millennial /

El mundo se ha vuelto un lugar extraño. Lo notas en el aire, en las conversaciones, en la manera en que la gente mira las noticias con una mezcla de morbo y miedo. Y en medio de ese ruido uno no puede evitar hacerse una pregunta incómoda: ¿estoy preparado para lo que pueda venir? No para el próximo trimestre, no para el siguiente capricho del mercado. Hablo de escenarios reales, duerras, corralitos, …

El experimento de Milgram en Prime Time - El mapa del cambio /

“La televisión es el espejo donde se refleja la derrota de todo nuestro sistema cultural.” Federico Fellini Fellini era un optimista. ¡Gracias por leer El mapa del cambio! Suscríbete gratis para recibir nuevos posts y apoyar mi trabajo. Si encendiera la televisión un día cualquiera por la noche (o se pasara por ciertos canales de Youtube), quizás pensaría que nos hemos convertido en etólogos.

La recolonización algorítmica del lenguaje - Ingeniero de letras /

Las lenguas son algo más que instrumentos de comunicación. Se comportan como organismos vivos, capaces de adaptarse, de sobrevivir en condiciones adversas y de mutar con el paso del tiempo. Han servido al propósito de los imperios colonizadores como herramientas de administración, jerarquía y dominación simbólica, pero siempre han resultado escurridizas y han escapado por sus intersticios.

El embaucador: la serie que ya debería estar en Netflix - Fruska Gora /

Un despacho en la sede de Netflix España. Un despacho moderno, ultramoderno, un despacho de revista, de esos en los que no hay una mesa grande en el centro sino una serie de mesitas redondas y de colores esparcidas por ahí, sin orden ni concierto, para que la gente se siente en grupos pequeños y pueda surgir la creatividad. En las paredes —más tradicionales— una sucesión de pósteres que destacan

Caballo de fuego de las montañas - Cerebro & Corazón /

Espero que este invierno no os esté pesando demasiado; quiero creer que ya estamos en la antesala de la primavera. No sé si lo que más echo de menos es ver peonías por todas partes o dejar atrás capas de ropa sin llegar a pasar calor. No soy amante del viento y en exceso me satura; por aquí ha derribado palmeras y ha agitado el ánimo colectivo. También el mar revuelto ha llenado el barrio de un …

Souvenirs para una nostalgia feliz - Alas /

De Salvador de Bahía me llevé collares de colores , no sabía que eran famosos pero ahora no quiero quitármelos. Y un libro de Jorge Amado, Capitães de Areia , que ya leí pero guardo en la estantería. De su casa museo me llevé un azulejo de beija-flor, el colibrí es de mis animales favoritos y ese azulejo reproduce los que tenía el escritor en su jardín. Ya tengo un pajarito en casa y un vinilo de …

Lo que está pasando con la IA es más grande de lo que parece - IA FÁCIL /

Hace unos días hice algo que, sinceramente, me hizo pensar. Creé una herramienta yo solito. No un simple prompt. No una prueba rápida dentro de ChatGPT. Una herramienta que hacía algo concreto y útil. Vale, no era perfecta. No era algo espectacular. Pero funcionaba, que es lo importante. Y lo más llamativo: me llevó menos de una mañana. No sé programar. No escribí ni una sola línea de código.

La transformación del periodismo deportivo - Periodismo Digital /

Netflix ha decidido retirarse de la puja por Warner Bros Discovery tras rechazar igualar la oferta mejorada de Paramount Skydance, que incluye 31 dólares por acción y condiciones financieras adicionales.

No puedes predecir el mercado, pero puedes prepararte - Pobre Millennial /

No puedes predecir. Puedes prepararte. Esa frase de Howard Marks me golpeó la primera vez que la leí porque desmonta una fantasía que todos llevamos dentro de la ilusión de que, si leemos lo suficiente, si escuchamos a los analistas adecuados, si afinamos el Excel y nos tragamos cien hilos de Twitter sobre macroeconomía, seremos capaces de adelantarnos al próximo movimiento del mercado.

El comienzo de una historia que alguien quiso borrar - El rincón de Daledebil /

A veces una historia empieza con una huida. Antes de Clara. Antes de la casa. Antes del secreto. Este es el prólogo de El rumor de la madera . La madera calla, pero guarda un rumor antiguo. Las vigas de madera del viejo caserón parecían querer hablar, susurrando secretos al compás del viento que se colaba entre las tejas. La puerta chirrió al abrirse. Tras un último vistazo al interior, salió con …

¿Siempre estás para todo menos para ti? - Desde la bahía /

Hay días en los que miras el reloj y piensas que hoy tampoco. La casa está a medio recoger, tienes mensajes sin contestar, una lista mental de cosas que deberías hacer antes de sentarte a escribir… y la libreta sigue ahí, cerrada, esperando un hueco que nunca llega. Tienes ganas de escribir, pero no la cabeza despejada. Vas arrastrando el cansancio de ir atendiendo mil frentes, de ir apagando fuegos …

Las reuniones que te roban la semana - Está todo mal /

Hay semanas en las que te da la sensación de que trabajas de verdad solo en los huecos: entre una reunión y otra, entre un mensaje y el siguiente, entre “ te robo un minuto ” y “ antes de que te vayas ”….Y lo curioso es que, cuando miras el calendario, casi todo lo que te ocupa el día tiene buena pinta en teoría: reuniones para coordinar, para lanzar, para escuchar o para explicar, de todo.

Querido diario: lo que no se nombra también existe - Escriviviendo /

Cuando jugamos a mímica, aprendemos a expresar con el cuerpo lo que no podemos mencionar. En ese caso la regla es clara: no puedes usar palabras, arréglate como puedas y haz que los demás te entiendan. Es la única forma de ganar. La literatura nos ayuda a poner palabras a lo que sentimos y no sabemos expresar, como si nos pusiéramos delante de un espejo. Usamos la narrativa para volcar nuestras emociones …

Cuando “luego” significa “nunca”. - Reflexiones de Chus Recio /

Hace unas semanas escribí sobre la fisura entre lo dicho y lo hecho, sobre esa forma contemporánea de disociación en la que la palabra adopta el formato del compromiso sin producir obligación efectiva en la conducta. Me interesaba entonces la promesa como recurso de cierre, como solución momentánea del vínculo que no siempre se ancla en una decisión real. Pero hay un desplazamiento aún más sutil …

La mesa que nos sostiene - Cuca Casado /

Hay un gesto humilde que está sosteniendo —o desmoronando— nuestra vida común: sentarnos a comer juntos. En esta pieza defiendo la mesa como refugio, escuela de vínculo y resistencia íntima frente a la soledad acelerada: la comunidad no se decreta, se cocina. »

24 Sesión Club de Podcasts Encadenados - Cosas que (me)pasan /

Otra sesión, otro éxito de convocatoria, participantes y conversación. En la sesión del Club de Podcasts encadenados del pasado domingo analizamos, por primera vez en el club, dos series de ficción: Místicas y Blum . Las dos tienen en común, además de ser muy buenas, el haber sido ideadas, creadas, escritas y dirigidas por Manuel Bartual y Carmen Pacheco, que participaron en la sesión siendo muy …

Charla con Jeremy Caplan sobre el periodismo emprendedor, el poder de los boletines informativos y la creación de un éxito de ventas con más de 60.000 suscriptores - Ciler de Newsletter Circle

📜 Crear un Producto Mínimo Viable de Éxito: El Marco de Y-Combinator - VC, Startups y Mercados /

Aquí exploramos cómo piensan los mejores inversores, cómo construyen los verdaderos fundadores y las estrategias que dan forma a las empresas del mañana. Además del marco de Y-Combinator para construir un MVP exitoso, una larga lista de “prompts” útiles para las inversiones.

Escritura Terapéutica: Newsletters - Directorio de Substack /

La Escritura Terapéutica ha evolucionado de un simple hábito de diario a una herramienta sofisticada para la autorregulación y la salud mental. Actualmente, el enfoque se ha centrado en técnicas estructuradas que brindan alivio emocional inmediato.

Bitcoin sobrevivirá porque solo necesita sobrevivir - Pobre Millennial /

Cada cierto tiempo, alguien anuncia la muerte de Bitcoin. A veces es un regulador, otras un economista reputado, otras un periodista que descubre su volatilidad y concluye que algo tan inestable no puede perdurar. Y sin embargo, cada vez que escucho ese titular, me ocurre lo mismo, no siento miedo, siento curiosidad. Porque la historia de Bitcoin, hasta ahora, no ha sido la de un activo que se …

2.2 Los artículos en Substack por sus autores

Al aparecer aquí, el Diario empezará, además, a recomendar tu boletín, usando el sistema nativo de Substack.

🔖 Este artículo desmonta uno de los mitos más extendidos y dañinos sobre el envejecimiento: que “usar” las rodillas las desgasta.

Explica con ciencia (y con historia) por qué la inactividad es más peligrosa que el movimiento bien dosificado, y cómo la pérdida de músculo acelera la fragilidad mucho más que correr con cabeza. No es fitness, es salud pública y autonomía futura. Creo que puede ayudar a mucha gente a replantearse cómo quiere llegar a los 75.

🔖 #Podcast Los 10 libros esenciales del country noir.

En este episodio, vamos a explorar historias donde la ambientación no es un simple decorado, sino un personaje activo y a menudo implacable que condiciona la psique de sus habitantes. Nos adentraremos en auténticos microcosmos sociales donde la falta de anonimato hace que los secretos pesen más y la maldad se manifieste de una forma mucho más directa y cruda. Analizaremos cómo estos autores construyen protagonistas con moralidades grises y pasados violentos, enfrentándolos a entornos donde la ley oficial a menudo se ve superada por las leyes no escritas de la comunidad.

Si alguna vez habéis sentido fascinación por esos paisajes desolados donde las pasiones humanas parecen encontrarse en un estado más puro y salvaje, este podcast es vuestro billete a la América y la España más profundas. Vamos a desgranar cómo esos diez libros esenciales logran esa mirada descarnada sobre la realidad, utilizando el misterio como una llave para abrir puertas a mundos marcados por el aislamiento y la exclusión social. No os perdáis esta inmersión total en los títulos que han logrado que el asesino, definitivamente, se quede en el campo.

🔖 ¿POR QUÉ NO NOS GUSTA LEER? De Sol Marín Chica:

Si la generación noventera ya había perdido el gusto por leer, ni hablar de los 2000 en adelante. El mundo de las ideas es cada vez más lejano a los nuevos habitantes de este planeta. La realidad virtual, lo ultrarrápido y el mundo de las imágenes se apoderaron de los cerebros humanos. (…) Más aterrada quedé cuando leí un artículo en el que decía que los últimos largo y cortometrajes que presentaba la plataforma Netflix, estaban diseñados y pensados para público multipantalla. Es decir, mientras ves una serie o película al mismo tiempo estas en tu celular, por lo que estos contenidos ahora eran más lentos y repetían argumentos, para captar tu atención en ciertos puntos y que no pierdas el hilo de lo que ves, se llama: ambient tv. (…) No existe un ritual mas lento y sagrado que el hecho de leer.

🔖 ¿Por qué a veces no nos creen aunque digamos la verdad? La injusticia epistémica de Miranda Fricker y el papel de los prejuicios en la construcción de la credibilidad (y el conocimiento). De Edgar Cabanas:

Prejuicios. No hay otra explicación por la cual no deberíamos creer a alguien que está diciendo la verdad. Simplemente, hay gente a la que le otorgamos más o menos credibilidad por el mero hecho de ser quienes son, independientemente de lo que digan. Quién lo dice es tan importante como qué dice. Y esto es un verdadero problema. (…) Este es el punto de partida del libro “Injusticia epistémica” de la filósofa Miranda Fricker.

🔖 Hay una idea que atraviesa Europa -y algo más allá-, como una raíz subterránea: el rey no ha muerto, no ha fallado ni sido derrotado. Duerme. Se ha retirado y está esperando. Y cuando el mundo vuelva a necesitar orden -no cualquier orden, sino el orden justo y correcto-, regresará.

🔖 Pronósticos editoriales 2026 · La ideología de la salud mental · Capitalismo: una historia global, Boletín especial de inicio de año. De Antonio J. Rodríguez

Arrancamos 2026 con un boletín de calentamiento: tendencias y pronósticos editoriales para 2026. Mucho ojo a la historia de cómo países no occidentales están empleando nuevas tecnologías para exportar catálogos, a menudo desdeñados por el mainstream. Va también un extracto de un título que la editorial Debate publica este mes, y que, a mi parecer, abre una discusión absolutamente imprescindible hoy: ¿nos estamos volviendo locos con esto de la salud mental? Finalmente, os traigo un sample traducido de uno de esos libros que prometen marcar época: Capitalism (A Global History), de Sven Beckert. Más allá de hypes, su arranque es sensacional.

🔖 Cuando el estrés lesiona: prevención de lesiones más allá del entrenamiento. De Santiago Pedrosa Álvarez:

Lesiones: cuando el cuerpo paga el estrés que la cabeza normaliza. “Lo que más me costó últimamente fue el tiempo. Demasiados compromisos sociales. Nada grave… pero cuando se me desarma la rutina, me pongo de mal humor.”

No estaba enferma. No estaba lesionada. No estaba “mal”. Pero estaba estresada. Y este matiz es clave: no todo el estrés duele, pero mucho estrés suma. Este post es para evitar lesiones.

🔖 Látigos disfrazados de plumas: “Descansa, simplifica o para” que te piden exactamente lo contrario: más esfuerzo, más disciplina, más exigencia. De Carol Zabal:

Últimamente veo muchos posts sobre slow living, minimalismo y conectar con tu esencia. Toda esa onda de necesitas parar, la vida moderna nos está matando y vuelve a lo esencial. (…) Pero. Me puse a leer con más detenimiento algunos de estos mensajes tan bonitos y zen. Y guacamole, lo que me encontré, titi. Porque, amigui, muchos de estos post son lobos con piel de cordero.

🔖 Lo que la IA no puede hacer por ti: Hay asuntos importantes en los que la inteligencia artificial no puede sustituirte. Y no me refiero a los trabajos físicos o a las tareas manuales. Me refiero a pensar. De Pedro Farré:

Elon Musk ha vaticinado recientemente que la inteligencia artificial (IA) supondrá el fin de la economía basada en la escasez y recomienda que te dediques a la fontanería o al cultivo de espárragos. Por su parte, el responsable de IA de Microsoft ha puesto fecha al ocaso del trabajo de oficina: “La mayoría de tareas se automatizarán en 18 meses”. (…) Pero hay que conocer no solo lo que las herramientas de IA pueden hacer por ti —y usarlas de manera estratégica—, sino también saber cuáles son sus limitaciones y por qué nunca van a poder sustituirte por completo, salvo que dimitamos de nuestras capacidades y atributos de manera absurda. La IA es una herramienta de ejecución extraordinaria.

🔖 No olvides fichar antes del fin del mundo: Sobre la dialéctica entre el espacio y la conciencia. Sobre la irracionalidad del capitalismo en contra de la razón de lo común. De Sociología Inquieta:

La razón es algo que está en peligro de muerte. Vivimos en una época donde la irracionalidad lo ha llenado todo. La cultura cada vez más irracional, es mercantilizada hasta generar el propio vacío. La cultura, sin embargo, responde siempre al mundo material. Por tanto, si vivimos en una especie de retroceso irracional donde nuestras sociedades acaban en problemáticas del todo evitables, sea quizá eso también la respuesta para comprender por qué vivimos en una cultura idiotizada. (…) Aterricemos un poco lo descrito con ejemplos: ¿Cómo de racional es tener una jornada laboral de 12 horas, o de 8 incluso, trabajando para una gran multinacional que está contribuyendo a destruir el planeta en el que vives, privatizar la vida en general y darte lo justo en forma de salario para que sobrevivas? ¿Cómo es de racional votar cada cuatro años en un sistema donde no tienes autonomía ni libertad para organizarte y hacer política? ¿Cómo es de racional que vivamos sometidos a unas crisis cíclicas provocadas por una economía política basada en abstracciones macroeconómicas? ¿Cómo es de racional que muramos en los frentes, o cruzando una frontera, o bajo los azotes de otro nuevo régimen fascista que aplaca las formas del gobierno de lo común?

🔖 El Gran Teatro del “Busy-ness”: Sudar mucho para no llegar a ningún lado. De Jose Antonio Quesada

Todos conocemos a un “Ajetreado Andrés”. Andrés siempre llega tarde a las reuniones, entrando con el portátil abierto, el cargador colgando como si fuera una liana, y una cara de sufrimiento que transmite “he sobrevivido a tres daily’s y una retro antes de desayunar”. (…) Pero si miras sus resultados a final de trimestre... Cri, cri, cri, cri. Grillos. Y de fondo, aplausos de mentira. Andrés ha caído en la trampa del Teatro de la Busy-ness. Es ese espectáculo donde lo importante no es avanzar… sino parecer que avanzas.

🔖 Mon Laferte y la meritocracia. Sobre el talento que no se rinde y el tiempo que tarda lo que es real. De Nani:

Si esto se trata de meritocracia, entonces yo me merezco todo. (…) Primero, contexto: ¿qué es el Festival de Viña? Para quien no creció en Chile o en América Latina con la tele prendida en febrero, el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar no es solo un festival de música. Es, desde 1960, el certamen musical más importante y longevo del continente. Se hace cada año en el Anfiteatro de la Quinta Vergara, en Viña del Mar, con 15.000 personas por noche y una transmisión que llega a cerca de 250 millones de personas en el mundo. Pero lo que lo hace único no es ninguna de esas cifras. Es el Monstruo.

🔖 Escenas rurales: del crimen organizado al porno del desastre. La vida rural en México requiere sangre fría y ojos abiertos. Por Roberto Aldrett:

En la vida rural mexicana, el crimen organizado ha sido una constante desde hace décadas. Más que en el consumo de drogas, está presente en su cultivo, procesamiento, almacenamiento y distribución, pues los laboratorios y guaridas de los criminales se encuentran alejados de las zonas urbanas. Muchas personas del campo tienen contacto con estos grupos: algunas de manera voluntaria, muchas más sin deberla ni temerla. Comparto algunas escenas donde he tenido relación con este tema. (…) Hasta donde sé, nunca cedió a las presiones, y la familia terminó perdiendo sus tierras. Los hijos se dedicaron al comercio local, a la medicina y por ahí un poco a la política.

🔖 ¿Tienes 30 años? Pues piensa en la jubilación. De Jorge:

Ayer leí a una chica que decía que dos amigos suyos con treinta recien cumpliditos le habían dicho que no querían ir a trabajar a la oficina, que no querían tener un jefe, que, en realidad, lo que querían era jubilarse. Olé tú. Treinta añitos, la vida por delante y lo que quieres es jubilarte. Claro que sí, guapi.

👁️Por si te lo perdiste

Algunas de las últimas ediciones del Diario en esta publicación

