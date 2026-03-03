Diario de Substack

Diario de Substack

Discusión sobre este post

Avatar de User
Avatar de Roberto
Roberto
6h

Tu próximo ascenso depende de que finjas bien: La era en la que pensar despacio se convirtió en un riesgo profesional. De Maïder Tomasena:

Accenture acaba de vincular los ascensos de sus directivos al uso de inteligencia artificial. No a los resultados que obtienen con ella. No a si piensan mejor, comunican mejor o toman mejores decisiones gracias a ella. Al uso. Así, en seco. Si quieres subir, demuestra que la estás usando. Da igual para qué. Da igual cómo. Lo importante es que el sistema registre que te has conectado.

Algunas cosas que pasarán o ya están pasando:

Uno. Alguien, en alguna planta de alguna oficina de Accenture, está ahora mismo construyendo un agente de IA cuyo único propósito es engañar al departamento de tecnología haciéndole creer que usa IA. Para que le dejen en paz. Para poder volver a hacer su trabajo como lo hacía antes. Un profesional fabricando una máquina para fingir que usa máquinas. Para que le permitan trabajar como humano. Si esto fuera el argumento de una serie, dirías que se les ha ido la mano con el guion.

Dos. Un equipo entero dedicará el viernes por la tarde a documentar conversaciones con el modelo que nunca necesitó tener. Capturas de pantalla. Historial de prompts. Una carpeta compartida llena de pruebas de uso, fabricada con el mismo esmero que un adolescente poniendo la almohada debajo de la sábana antes de escaparse por la ventana. Solo que aquí nadie se escapa. Aquí todo el mundo finge que está dentro.

https://todosuenaigual.substack.com/p/tu-proximo-ascenso-depende-de-que

Responder
Compartir

Sin posts

Por supuesto, sigue adelante.

© 2026 Roberto · PrivacidadTérminosAviso de recolección
Crea tu SubstackDescargar la app
Substack es el hogar de la gran cultura