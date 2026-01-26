Diario y Directorio de Substack

Martina López
1h

Propongo "cuando bailamos no lo hacemos para llegar al final de la canción: apuntes sobre lo que ocurre cuando no esperamos nada más." De Luciana Potencial. Empieza de esta forma:

hace un tiempo me vengo dando cuenta de que incluso los momentos más simples están siendo empujados hacia algún tipo de finalidad. todo debe ser un proyecto. caminar ya no es caminar. es mover el cuerpo porque el deporte es importante porque así vive la gente que llega hasta los 93 años. escuchar música tampoco es lo mismo. hoy no puedo hacerlo sin poder evitar pensar si el paseo cuenta como autocuidado, como girl walk, como evitación o solo como tiempo muerto. mirar al cielo sin evitar preguntarme: ¿estoy aprovechando bien este rato? ¿y qué estarán haciendo los demás? ¿y si sus planes son más interesantes? ¿mi vida es aburrida? siempre hay algo rígido infiltrándose en lo cotidiano. cada gesto parece necesitar justificar su existencia. somos adictos a la ilusión de control que nos da la productividad. de hecho, el placer nos resulta sospechoso. el disfrute sin propósito es una pérdida de tiempo y el descanso necesita justificaciones. “si no estás bien es porque todavía no hiciste lo suficiente”. el que si estás perdido es porque no optimizaste bien tus recursos o si te sentís agotado probablemente sea porque estás descansando mal.

https://estudiopotencial.substack.com/p/cuando-bailamos-no-lo-hacemos-para

Roberto
1d

"Qué heavy eres, Juana": Historia de una spooky season sobrevenida. Por Laia Cambrils. Que empieza así:

Terminé el año leyéndome un ensayo del eminente sociólogo Hartmut Rosa, donde defiende que las personas que pertenecen a la comunidad del heavy metal, son las mejores y más listas del planeta. No tenía dudas, pero ahora tengo pruebas.

Eh, espera ¿Por qué alguien querría leerse un tratado de sociología del heavy metal? Exacto. Crisis de los 40.

Estoy aprendiendo a tocar la batería, escucho metal compulsivamente y he vuelto a las Dr. Martens aunque sé perfectamente que me van a dejar los tobillos en carne viva.

Esta vuelta al decibelio extremo arrancó el día del fallecimiento de Robe. No conseguía dejar de llorar a pesar de llevar tiempo sin escucharle. Un par de días más tarde, aún a moco tendido, me di cuenta.

https://confeti.substack.com/p/que-heavy-eres-juana

9 comentarios más...

