🏛 LAS GRANDES HISTORIAS

📌 Comprendiendo las estadísticas y métricas de Substack para escritores. Además: La técnica para transformar una novela en una superproducción digital: Resumen y adaptación a Substack. De R. Portal.

📌En 1902, un joven ingeniero estadounidense inventó el aire acondicionado. Por primera vez, podíamos controlar la temperatura del aire interior, independientemente de lo que ocurriera en el exterior. Seis siglos antes, ese invento habría sido muy útil en Granada. De Francisco Colom.

📌 La técnica para transformar un libro en una superproducción digital: Cómo la falta de atención, las nuevas dinámicas y el mercado híbrido están obligando a los escritores a convertirse en creadores de mundos. Basado en el trabajo de Esteban de Castro.

📌 “Por qué los creadores anglosajones se venden mejor (y qué podemos aprender de ellos)”, de Veronica Llorca-Smith. Sobre la forma tan distinta en que escritores y creadores anglosajones e hispanos nos enfrentamos al marketing, la autopromoción y la venta en general.

📌 La nueva trampa de Tucídides: La Atenas trumpista y la Esparta occidental. De Javier Jurado.

💌 ACTUALIDAD EN SUBSTACK

Trucos, perspectivas y noticias. Y también “columnas” sobre Substack y su “universo”. En esta ocasión, una columna exclusiva de Martina López, del boletín “Creadores Magazine”.

ℹ El substack esencial: Un checklist para no olvidarte nada

Una visión general completa de las configuraciones técnicas y los pilares de contenido, además de navegar por el descubrimiento, entrenar la bandeja de entrada y adquirir los hábitos sociales necesarios para conseguir una comunidad fiel.

El ecosistema Substack ha pasado de ser una simple “herramienta para boletines informativos” a una red social de alta intención. Cuando uno se inicia en la plataforma, pronto se da cuenta que, si se persiguen ciertos objetivos, ya no se trata solo de escribir; se trata también de la potencia de la señal, de la capacidad de atravesar el ruido generado por la IA con una frecuencia humana distintiva.

Aquí tienes un texto inspirado en las 7 fases clave para empezar un boletín que proviene del artículo: Checklist para el lanzamiento de un substack en 7 fases: Todas las tareas esenciales. Con ejemplos y modelos para inspirarte. Pero también con contenido adicional. (Ver el artículo original, que incluye citas y ejemplos prácticos).

La estrategia de la “autoridad temática” (selección de nicho)

Se ha dicho que el mayor error que cometen los principiantes es ser demasiado amplios. Al menos, en inglés, el “generalista” ha muerto. Aunque no todo el muno está de acuerdo: ¿Y me hablas de centrarme en un nicho?.

Es mejor apuntar a un “nicho único”. En lugar de escribir sobre “negocios digitales”, escribe sobre “técnicas de influencia para creadores de vídeo”.

Tu nicho debe ser la intersección de tu obsesión única y un problema específico de tu audiencia. Esto hace que tu página “Acerca de” sea un “sí” fácil para los suscriptores potenciales, ya que la propuesta de valor es inmediata y específica.

“El Substack de Amelia” no es una buena idea. Piensa en SEO, todavía tiene importancia. Ver también Auditorías de SEO: Ventajas y Herramientas Gratuitas y Consejos de búsqueda en Substack.

La filosofía de contenido: Más honestidad, autenticidad y alcance

Trata cada publicación como un experimento de honestidad. Si sientes una ligera punzada de vulnerabilidad antes de publicar, vas por buen camino. Quizás sea esta es tu principal defensa contra la IA.

Usa anécdotas personales para ilustrar los datos (pero no abuses). Comparte tus fracasos junto con tus logros. Los lectores no quieren un experto con la voz de Dios; quieren un “sherpa”: alguien que esté solo unos pasos por delante de ellos en el camino y dispuesto a decir la verdad sobre el ascenso.

Inicia todo ello en las redes sociales, foros y otras plataformas, no solo en Notas. Promociona sin miedo en ellas, pero no siempre debes compartir el enlace de Substack en todas las plataformas externas, pues algunas lo sancionan. Ver Cómo conseguir más suscriptores usando Reddit: La guía.

Entregabilidad técnica, “capacitación en la bandeja de entrada” y una bienvenida en condiciones

La batalla técnica se gana en los primeros 30 segundos de una suscripción; o, al menos, eso dicen.

Usa tu correo electrónico de bienvenida para “capacitar” al proveedor de correo electrónico del lector. Haz una pregunta sencilla en tu primer correo electrónico: “¿Cuál es el tema que quieres que trate primero?”. Cuando un lector responde, Gmail/Outlook indica que eres un remitente prioritario. Esto evita que tengas que acceder a la pestaña “Promociones”. Además, asegúrate de que la configuración de SEO de cada publicación se actualice manualmente con palabras clave para que aparezcas en los resultados de búsqueda basados ​​en IA y en la de Substack.

Personaliza el correo electrónico automático predeterminado que reciben los nuevos suscriptores. Confiar en la plantilla genérica de bienvenida de Substack es una oportunidad técnica perdida. Úsalo para establecer expectativas y hacer que el tono único de tu marca destaque de inmediato. Lo mismo con los de pago. Las mejores prácticas sugieren usar este correo electrónico para enviar un “imán de clientes potenciales” (como un PDF o un enlace exclusivo) de inmediato para mejorar la retención de suscriptores. Más abajo se ofrecen algunos ejemplos. Ver también ¿Por qué subestimamos el poder del correo de bienvenida?

La estrategia “Fidelidad de la comunidad” (retención)

Conseguir un suscriptor es más fácil que conservarlo, se dice desde hace décadas. Lla retención se construye mediante la interacción, no solo la difusión. La estrategia aquí podría ser considerar la transición de un modelo “Escritor a lector” a una comunidad “Lector a lector”.

Para ello, puedes usar el chat de Substack para actualizaciones informales entre bastidores (y no solo para anunciar tus posts, como muchos hacen). Si te es posible, trata de que los lectores formen conexiones en tu sección de comentarios, reúnelos en cada post que publiques. Así conviertes, o ayudas a convertir, tu newsletter de Substack en un destino (los amigos de tus lectores estarán ahí, como funcionan algunos foros de éxito).

También importa que los temas sobre los que escribes les interesa de verdad a tus lectores. Una forma de tratar de averiguarlo es utilizar las métricas y estadísticas. Usa el panel integrado de Substack para comprender qué cuestiones tienen mayor repercusión y qué fuentes atraen a más suscriptores. No ignores los datos del panel de control de tu boletín: El crecimiento, en parte, depende de comprender las fuentes de referencia. Si no se usa la pestaña “Crecimiento” para ver si el tráfico proviene de Google, Substack Notes o redes sociales externas, no se puede apostar por lo que realmente funciona. Más sobre el rendimiento mediante métricas y estadísticas de Substack aquí.

El enfoque de monetización “a fuego lento”

Salvo que seas famoso o tengas previamente muchos suscriptores, apresurarse a usar un muro de pago es la forma más rápida de acabar con el impulso de una nueva publicación. Algunos prefieren probar con una “Audiencia mínima viable” (AVM) antes de activar los niveles de pago.

Así, espera hasta tener al menos entre 800 y 1000 suscriptores gratuitos (con tasas de apertura de emails dignas). Esto proporciona, en principio, suficiente “prueba social” y una muestra lo suficientemente grande como para ver qué contenido está realmente dispuesto a pagar la gente, aunque esto depende mucho del nicho. Cuando lances un nivel de pago, asegúrate de que tu “Página Acerca de” diferencie claramente el valor: los lectores gratuitos obtienen el qué, los lectores de pago, el cómo.

La estructura de “Pilar y Archivo”

Además de plataforma de email y red social, Substack es también un blog. Aprovéchate, y trata a tu archivo de artículos en un activo. Para ello, crea una página de “Empieza aquí” (“hero post”) que actúe como una puerta de entrada seleccionada.

Usa secciones y etiquetas para organizar tu trabajo. Cada vez que escribas una nueva publicación, enlaza a una publicación de “Pilar” anterior. Esto crea una red de contenido que mantiene a los lectores en tu sitio durante más tiempo, aumentando la probabilidad de que se suscriban. Más sobre pilares aquí.

—Martina López

ℹ 2 encuestas: Últimos días

Substack sin subscripciones, pero con licencia vitalicia

Muchos defendemos que hay un segmento de compradores que no comulgan con la idea de una suscripción mensual o anual. Prefieren pagar una sola vez y no tener que preocuparse (y la ansiedad) de una suscripción más. Se centran en la higiene digital y las alternativas de suscripción (Compra una vez, obtenlo para siempre). Por ello hay cierta moda a favor del software de compra única (como Affinity Photo o DaVinci Resolve): Buscan alternativas con licencia de por vida. (Ver también sobre el pago único en Substack).

Nota: Sobre este tema, puede interesar Se Acerca el Fin de la Era de las Suscripciones: Substack u OnlyFans; estás pagando de más por tu periodismo (o porno).

Aunque creo que nadie lo ha implementado, sí que es posible tener una suscripción de por vida en Substack. Quizás la única duda es qué precio establecer. Hay algunos marcos de referencia:

Para la mayoría de las aplicaciones y plugins de WordPress, una licencia de por vida cuesta aproximadamente entre 3 y 4 veces la tarifa anual.

Ben's Bites Pro (de por vida) cuesta $250, y la suscripción anual empieza en $80.

Para software complejo o aplicaciones con altos costos de mantenimiento (como herramientas de IA), las licencias de por vida pueden alcanzar entre 5 y 12 veces la tarifa de suscripción anual.

La regla general es que el punto de equilibrio en el que una licencia de por vida resulta más rentable que una suscripción es de aproximadamente cinco años.

Como consumidor, si pudieras elegir, ¿qué preferirías pagar por un boletín o plataforma que te gustara mucho?

ℹ Biblioteca de vídeos en Substack

Como sabes, hacemos muchas sesiones de “brainstorming” con el objetivo de que Substack sea más útil para los que crean contenido y sus lectores/usuarios.

Una de las ideas es, siguiendo un poco el ejemplo del Directorio de Substack, y la colección de vídeos musicales de Mercedes de Santiago, crear una biblioteca seleccionada de videos de YouTube, por temas. Por un lado, tal plataforma ofrece ventajas significativas en cuanto a recurso curado para los autores (un lugar central donde buscar para sus artículos), y para los usuarios, pero también presenta desafíos relacionados con la dependencia de plataformas externas y posibles distracciones.

La verdad es que no hay modelos que seguir en el Substack angloamericano, así que andamos a oscuras y seríamos (otra vez) pioneros.

Ventajas para los creadores

Para los creadores y escritores, usar una videoteca seleccionada para encontrar contenido para sus artículos puede ofrecer ciertas ventajas:

Ahorro significativo de tiempo. La selección funciona como un “filtro experto”, permitiendo a los creadores evitar el ensayo y error de buscar entre millones de videos. Acceder a una videoteca previamente revisada reduce las horas dedicadas a verificar la calidad y la relevancia de las fuentes.

Mayor confianza y variedad de perspectivas. Integrar videos de expertos externos ayuda a establecer marcas de autoridad y confianza (los videos serían también como una forma de citación) y permite yuxtaponer diferentes opiniones.

Aprendizaje y reutilización. Los creadores pueden usar vídeos para gestionar explicaciones extensas, manteniendo el texto del artículo conciso y atractivo. Una biblioteca de vídeos proporciona un conjunto de recursos listos para usar que los creadores pueden consultar rápidamente para transformar el contenido escrito existente en formatos más dinámicos y multimodales.

Ventajas para los usuarios

Rutas de aprendizaje seleccionadas: Los usuarios se benefician de una experiencia guiada que filtra el contenido irrelevante y se centra en información específica y valiosa.

Ahorro de tiempo: La selección actúa como un “servicio de filtrado”, ahorrando a los usuarios el tiempo que de otro modo dedicarían a buscar en el enorme y a menudo saturado mercado de YouTube.

Integración contextual: Los videos se presentan junto con recursos relacionados (por ejemplo, textos de contexto), lo que crea una experiencia de usuario más integrada y completa.

Accesibilidad: La incrustación garantiza que los videos se reproduzcan directamente en el entorno del host, lo que reduce los obstáculos que los usuarios deben superar para encontrar o compartir contenido.

Desventajas

Privacidad y anuncios: Los usuarios siguen sujetos a las prácticas de recopilación de datos de YouTube y podrían seguir viendo anuncios a menos que tengan suscripciones personales a YouTube Premium.

Contenido defectuoso: Si un creador elimina un video o cambia su configuración de privacidad en YouTube, el enlace en la biblioteca dejará de funcionar, lo que frustra a los usuarios que dependen de ese contenido.

Burbujas de algoritmos: Si bien una biblioteca está seleccionada, acceder a YouTube puede atrapar a los usuarios en burbujas de algoritmos que limitan la diversidad de contenido que ven.

Calidad variable: Se depende del curador ante la existencia, en YouTube, de estándares de producción variables, desinformación y contenido obsoleto.

Pero, ¿una biblioteca central es la mejor solución?

Por otro lado, en vez de una “gran biblioteca” central de vídeos seleccionados, quizás tenga más sentido crearla vinculada al Directorio (cada categoría con sus vídeos) o crear varias bibliotecas temáticas (y cada una con otros recursos temáticos), quizás con un índice central.

Nota: Estamos expandiendo mucho el Directorio, tendremos más de 250 categorías/temas.

Necesitamos tu ayuda para elegir nuestros próximos pasos en esta iniciativa, o si no vale la pena ni empezarla.

Como autor de Substack, ¿qué sería más útil para ti?

Estas serían las opciones:

A: Una “gran biblioteca” central de vídeos seleccionados y comentados

B: Incluir vídeos seleccionados y comentados en cada categoría del Directorio

C: Varias bibliotecas temáticas de vídeos seleccionados y comentados, junto con otros recursos de ese tema o materia

D: Nada de lo anterior.

Muchas gracias por participar !!!

ℹ Q&A de Substack Bestsellers

Substack publica un Q&A privado cada cierto tiempo, sólo disponible para los que son bestsellers, sobre diferentes temas (dudas prácticas, las mejores estrategias de crecimiento actuales, etc). Traduciremos y reproduciremos aquí algunos de los que pensemos que sean más útiles (algunas respuestas son muy generales) o interesantes para la comunidad hispana. Téngase en cuenta que las respuestas representan los puntos de vista (y los intereses) de Substack. A veces, añadiré un comentario mío.

Vi que algunas publicaciones añadían un botón “Recomendar esta publicación” al final de sus artículos. ¿Cómo puedo hacer lo mismo?

El botón “Recomendar esta publicación” que ves es una función automática de la función Recomendaciones de Substack, que permite a los lectores descubrir otras publicaciones que recomiendas. Para configurarlo, ve a la página de Configuración y haz clic en “Recomendaciones” en la barra lateral izquierda. Desde ahí, puedes añadir las publicaciones que quieras recomendar buscándolas y haciendo clic en “Añadir”. Una vez que hayas añadido al menos una recomendación, aparecerá automáticamente un mensaje “Recomendar esta publicación” al final de tus publicaciones. Al hacer clic, los lectores verán tu lista de publicaciones recomendadas y podrán suscribirse directamente desde ahí.

¿Hay alguna manera de sacar más provecho de las Recomendaciones sin tener que recibir una nueva recomendación constantemente?

Se me ocurrieron algunas cosas:

Sigue publicando con regularidad. Incluso las notas breves ayudan a mantener tu publicación activa y visible, lo que puede impulsar la interacción a partir de las recomendaciones existentes.

Mantente conectado con los creadores que te recomendaron. Una interacción leve (comentarios, respuestas, compartir sus publicaciones) suele reactivar la atención de sus suscriptores.

Asegúrate de que tu página de inicio genere buenas conversiones. Las publicaciones recientes y una propuesta de valor clara ayudan a convertir los clics de recomendaciones antiguas en nuevos suscriptores.

Ofrecí un descuento para los suscriptores anuales, pero mis suscriptores mensuales no pueden actualizar su suscripción con el descuento. Los nuevos suscriptores pueden ver el descuento, pero los suscriptores existentes no.

Confirmando que los descuentos y las promociones solo se pueden aplicar a las nuevas suscripciones de pago. Los suscriptores mensuales no pueden actualizar su suscripción a anual con descuento, a menos que primero cancelen su suscripción mensual.

Me gustaría poder crear una secuencia de 4 a 5 correos electrónicos para los nuevos suscriptores en su primera semana como suscriptores de pago.

Puedes lograrlo con la nueva oferta de campañas de goteo.

Mi (largo) comentario:

Las Campañas de Goteo de Substack, en beta desde octubre de 2025, tratan de mejorar los correos electrónicos estáticos, convirtiendo un único punto de contacto en una serie que se desarrolla con el tiempo.

Para configurar una campaña de goteo (solo disponible para “bestsellers), se hace desde: Correos electrónicos → Campañas de Goteo. Ahí tendrás que elegir un tipo de campaña:

Gratuita a de pago: Anima a los suscriptores gratuitos a actualizar su suscripción

Incorporación de pago: Da la bienvenida a los nuevos suscriptores de pago y destaca sus beneficios

Agradecimiento por actualizar su suscripción: Agradece a los suscriptores que se actualizaron recientemente y comparte cómo aprovechar al máximo la oferta de pago

Incorporación de suscriptores fundadores: Da la bienvenida a los nuevos suscriptores fundadores y destaca sus beneficios

Recuperación de suscriptores que se dieron de baja: Convence a los usuarios para que vuelvan a suscribirse a tu publicación

Ten en cuenta que, al habilitar una campaña de goteo de suscripción gratuita a suscripción de pago, se reemplaza el correo electrónico de bienvenida estándar para ese segmento de audiencia. Tanto la campaña de suscripción gratuita a suscripción de pago como la de recuperación de suscriptores que se han dado de baja se detienen automáticamente cuando un suscriptor cambia a suscripción de pago, lo que evita mensajes duplicados o innecesarios.

Algunos se preguntaron lo siguiente:

¿Se desactivarán mis correos electrónicos actuales para nuevos suscriptores y el “correo electrónico automatizado de venta adicional” (la oferta del % de descuento) en mis opciones de Crecimiento/Impulso? Al habilitar una campaña gradual de gratuita a paga, se envía automáticamente en lugar del correo electrónico de bienvenida estándar para ese segmento de audiencia, por lo que los nuevos suscriptores no recibirán ambos.

¿Cómo o cuándo reemplazará todo esto los correos electrónicos de bienvenida y de impulso? Tus correos electrónicos de impulso o descuento actuales siguen funcionando por separado por ahora, pero estamos buscando maneras de que todos estos flujos funcionen de forma más fluida en el futuro.

Algunos pedían que hubiera una forma de adjuntar esta idea como un banner al principio del contenido programado, en lugar de un correo electrónico aparte. Algunos autores son muy conscientes de la cantidad de correos que se reciben de la plataforma (en una charla se afirmaba que el usuario promedio de Substack recibe 12 correos a la semana; eso hace que la bandeja de entrada EXPLOTE). Algunos temen que esta gran idea sea el decimotercero..

2. LOS ARTÍCULOS EN SUBSTACK

Notas importantes, aquí.

📰 Los artículos en Substack por sus autores

Al aparecer aquí, el Diario empezará, además, a recomendar tu boletín, usando el sistema interno de Substack.

🔖 Derivas del pensamiento: Cuando lo útil desplazó a lo verdadero: Sobre la transformación de la verdad en función, y el gobierno silencioso de la percepción. De Chus Recio, que empieza así:

Recuerdo un tiempo en el que la verdad importaba incluso cuando no servía para nada. Importaba como importan ciertas preguntas que nos revuelven, como importa una grieta que no se deja sellar o un silencio que interrumpe el ritmo previsto. No aportaba beneficios claros. No optimizaba procesos. No garantizaba consenso. Y, aun así, se la buscaba. A veces incluso a sabiendas de que podía resultar estéril, peligrosa o inoportuna.

Ese tiempo está inscrito en una tradición que entendía la verdad no como algo que se elige, sino como una exigencia. Algo ante lo cual uno queda expuesto. La verdad no era un objeto disponible, sino una instancia que obligaba a responder, incluso cuando la respuesta resultaba costosa. No se la convocaba para resolver problemas, sino para habitar el mundo con mayor lucidez, aunque esa lucidez no trajera alivio. Para Aristóteles, la verdad no debía su dignidad a su eficacia, sino a su adecuación con lo que es. No se la juzgaba por lo que producía, sino por su fidelidad a lo real, por el mismo significado de la palabra con la que se la nombra. Hoy, sin embargo, la verdad ha sido sometida a una pregunta previa que la vacía de fuerza: ¿para qué sirve?

🔖 ¿Por qué quieren que te odies por no ser multimillonario? Una lectura crítica del artículo “¿Por qué odias a los multimillonarios?”, de Sergio Parra. De Henning Lackberg. Empieza así:

En los últimos días ha circulado por Substack el artículo “¿Por qué odias a los multimillonarios?”, de Sergio Parra, …. Su amplia difusión hace especialmente necesario revisar con rigor el marco argumental que propone. Las ideas que difundimos desde grandes plataformas deberían apoyarse en métodos sólidos y en datos que resistan escrutinio. Por eso, más que preguntarnos por qué “odiamos” a los multimillonarios, conviene examinar qué relato estamos aceptando cuando hablamos de mérito, riqueza y responsabilidad individual.

🔖 Os dejo por aquí el artículo “Cómo Pasé de Trabajar 16 Horas a Crear Más Contenido en solo 4”. Muchas gracias por vuestro soporte y visibilidad.

🔖 Muy contento de este proyecto que estáis llevando a cabo y que tan necesario es. Un 10 por todos vosotros. Os dejo el enlace a mi último ensayo: El imperio que no supo bajar los brazos

🔖 Censura literaria: la herida que nunca se cierra, de Scarlett Pastor: Entre líneas. Empieza así:

La organización We Need Diverse Books (Necesitamos Libros Diversos) ha creado en Estados Unidos la Red de Libros sin Censura (Unbanned Book Network), un proyecto que devuelve a las escuelas y bibliotecas los libros que han sido retirados por tratar temas como la raza, la identidad sexual o la memoria histórica.



Muchos de esos títulos se habían apartado de las aulas por motivos políticos o ideológicos. Y es que en el fondo, lo que molestaba no eran las historias, sino las verdades que éstas contienen. Porque cada vez que se intenta acallar un libro, lo que realmente se quiere evitar es que alguien piense diferente. Y esa es, precisamente, la fuerza de la literatura: que puede incomodar a muchos, pero también abrirles los ojos a lo que pasa en el mundo.

🔖 Perdonar y olvidar: ¿Es fácil perdonar? ¿Es posible salir del pasado? Ivana Velasquez empieza así su artículo:

Cuando era pequeña, perdonar resultaba ser algo sencillo; era algo que se me daba con mucha facilidad. Yo siempre creía en las disculpas de los demás y en la sinceridad de sus sentimientos. Por supuesto, esto se debía a que era muy pequeña y a penas tenia conciencia plena de lo que ocurría en mi entorno. Olvidaba fácilmente aquellas cosas que me sucedían y que me hacían sentir triste o enojada. Las cosas, según recuerdo, iban desde que me rompieran un juguete hasta molestarme por no poder ser yo misma. Al crecer, entendí que las palabras que decimos al disculparnos conllevan una carga inherente más allá de la simple articulación vocal y el gesto físico. Estas palabras siempre arrastran consigo emociones que —a veces entendemos y otras que no—, pensamientos, discusiones internas y horas de insomnio, que nos llevan a estados de ánimos poco sanos. Entonces comprendí que perdonar no era fácil y olvidar se hacía cada vez más complicado al mismo tiempo que iba madurando.

🔖 Os dejo por aquí el artículo de Horror Espacial, que parece que está gustando bastante:

🔖 «Pero es en las relaciones humanas donde el costo hundido adquiere sus tintes más melancólicos. La frase “llevamos tantos años juntos…” es una sentencia de cárcel. El tiempo ya no se ve como una experiencia vivida, sino como una deuda que nos obliga a seguir pagando intereses con nuestra infelicidad.»

🔖 ¿Alguna vez te has preguntado por qué solemos fijarnos solo en las historias de éxito y descartamos lo demás?

Mi nuevo ensayo explora cómo este error lógico —el sesgo de supervivencia— distorsiona nuestra percepción del mundo y de nuestras decisiones. Léelo aquí:

🎙️ PODCASTS Y VÍDEOS EN SUBSTACK 🎧

