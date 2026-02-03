Diario y Directorio de Substack

Avatar de User
Roberto
5h
5h

En la sección Crónicas de un Jardinero Liminal: Oficio, Horror y Supervivencia, el artículo: La idealización del acto de escribir sin contexto. El privilegio de la ética: La IA como tabla de salvación. Por el Jardinero Liminal.

Señala lo siguiente: El discurso suele ser el mismo: “La IA no crea, plagia, porque se alimenta de una base de datos de artistas a los cuales no ha consultado y que no reciben ganancias. Sus productos tienen errores, se ven feos y es antiético; si eres capaz de hacer la portada con IA, seguro hiciste el libro de la misma forma”. Esta es la respuesta a la histeria colectiva ante el éxito de libros generados por IA y al cambio en el mercado laboral de las áreas afectadas.

​Los efectos son reales, no pienso negarlo, aunque la histeria y la exageración son igual de tangibles, desbordando posiciones hipermoralistas y nada realistas. ​¿Por qué me importa la publicación de esta creadora? Porque en toda su deliberación sobre la IA —que, debo aclarar, no condenó abiertamente del todo—, cerró el tema de la autopublicación y las portadas con la siguiente frase: “Y si no tienes el dinero para pagar una portada y los servicios de edición, NO DEBERÍAS AUTOPUBLICAR”. ​Y aquí comienza mi problema.

https://eljardineroliminal.substack.com/p/la-idealizacion-del-acto-de-escribir

Roberto
6h
6h

Matemáticas del colapso: Cuando la física derrota a la economía. Nos dijeron que el Club de Roma se equivocó. 50 años de evidencia empírica demuestran que vamos directos al escenario que nadie quería ver. Por Pablo.

Empieza así: En 2021, Gaya Herrington —entonces directora de análisis de sostenibilidad en KPMG y máster por Harvard— publicó en el Journal of Industrial Ecology una comparación sistemática entre las proyecciones de un modelo de 1972 y cinco décadas de datos reales.

Su conclusión fue incómoda: los datos empíricos se ajustaban con notable precisión a los escenarios que terminaban en colapso sistémico a mediados del siglo XXI. El escenario que peor se ajustaba a la realidad era, precisamente, el único que evitaba el colapso.

Herrington no estaba analizando las profecías de ningún gurú new age ni los cálculos de un grupo ecologista radical. Estaba evaluando Los límites del crecimiento, el informe que el Club de Roma encargó a investigadores del MIT en 1972 y que, según la narrativa dominante, “se equivocó estrepitosamente” al predecir catástrofes que nunca llegaron. Hay un problema con esa narrativa: es falsa.

https://romperelhechizo.substack.com/p/limites-crecimiento-validacion-colapso

