✒️Buenos días, Substack. Como siempre, queremos mostrarte una gran parte de los mejores artículos publicados en los últimos días en la plataforma, dar algunas opiniones sobre lo que se está “cociendo” en Substack, y ayudar a los autores a tener más lectores y suscriptores. Ese es el objetivo de todo lo que hacemos en Columnas. Si te gusta lo que lees, por favor comparte este email con familia y amigos para que otros lo descubran.

Compartir

✅ Los recomendados del Diario de substack han conseguido 2.668 suscriptores procedentes de nuestras recomendaciones. Seguimos empeñados en que el Diario sea un espacio para que las voces nuevas, y las consolidadas, consigan más recomendaciones. Como un HUB. Para ello necesitamos tu ayuda: Cuantas más recomendaciones recibimos, más enviamos. Porque el Diario recomienda a todos los que recomiendan el Diario.

✨Nos han preguntado cómo hacerlo. Aquí hay una Nota útil.

🎫 “El Newsfeed para descubrir nuevos artículos de Substack en español” y descuentos

📣 Numerosos autores han ido comentando en Notas que buena parte de los seguidores y suscriptores que consiguen lo han hecho tras aparecer en Crónicas (María dijo que había más que duplicado los seguidores) y el Diario de Substack (como Nina y Dito). Gacias a los nuevos suscriptores que os habéis unido desde la última edición. Somos ya 5.090 los que queremos saber más sobre Substack y lo último publicado en la plataforma en español. Si te gusta esta iniciativa ¿quieres compartir el Diario de Substack con tu familia y amigos? Sólo tienes que hacer click a este botón:

Compartir Columnas: Diario de Substack

Nota: Además de este Diario también tenemos otras iniciativas que podrían interesarte:

🏛 LAS GRANDES HISTORIAS

📌¿Cuántos hispanos están pagando un boletín de Substack? ¿Cuántas newsletters en español son de pago en esta plataforma?

Basado en el informe sobre la comprensión del panorama de Substack (2024), de Ciler Demiralp, y algunas informaciones de Axios y Veronica Llorca-Smith, Martina y David intentan corregir la falta de datos definitivos sobre cuántos suscriptores de pago, y cuántas newsletters (sobre todo en español) de pago hay en Substack. Para ello, han tenido que acudir a otra metodología, y arriesgarse a dar cifras concretas.

📌 ¿Todo es cuestión de género... o solo nos conviene pensar que no? breve ensayo sobre por qué es importante mirar la vida con perspectiva de género, en lugar de hacerlo a un lado.

📌Una Técnica Infalible para Deshacer Cualquier Problema. Cuida tu Dieta Mental. Levántate y Trabaja - No Solo Suerte /

Rafa Sarandeses, tras algunas semanas de contenido en formato más monotemático, vuelve a traerte un cocktail de 3 ingredientes para ayudarte a hacer flexiones con el coco y ser cada día mejor en lo tuyo. Y empieza, como suele ser habitual, con una cita interesante.

📌¿Por qué la desigualdad en el trabajo no es tan arbitraria?

Por: Esteban Rivera y Julia Torres. El aumento de la desigualdad de ingresos se debe en parte a que el azar cobra mayor importancia a la hora de elegir ganadores y perdedores. Algunos estudios, hace años, se referían al “efecto rebaño”, donde una canción o un libro se vuelve popular de forma aleatoria, porque la gente tiende a escuchar en masa lo que ya han escuchado otras personas. Este artículo es una refutación convincente del argumento de que la desigualdad es cada vez más arbitraria.

“¿Por qué se deduce que un sistema que recompensa la capacidad también debe ser más equitativo? Es comprensible; vemos que algunas personas son recompensadas por su suerte. Pero en el contexto de la contratación laboral, cuanto más importa el mérito, mayores son las diferencias salariales. Un empleador solo te pagará el valor esperado de tu producción”.

💌 ACTUALIDAD EN SUBSTACK

Trucos, perspectivas y noticias. Y también “columnas” sobre Substack y su “universo”. En esta ocasión, una entrevista al dueño de uno de los boletines de más éxito de Substack en español sobre IA.

ℹ ¿Es el Diario demasiado largo?

Con razón, nos han dicho que un boletín de curación suele tener 5-7 reseñas, y que más lo hacen muy largo, por lo que son habituales las cancelaciones de suscripciones. Nuestro objetivo, en cambio, era tratar de incorporar más reseñas, para ayudar a difundir la obra de tantos autores de Substack. En esencia, podría decirse que, en este ámbito, hay 2 partes en el Diario:

Las “Grandes Historias”, con una curación más estricta.

La selección de posts en Substack y los artículos en Substack por sus autores, en que sólo se requiere, por ahora, que otro autor haya restackeado el artículo.

Creemos que esto es el “core” del Diario, y que podríamos quizás ser más estrictos, pero que debemos seguir siendo fieles a la misión de ayudar a visualizar los artículos que se van publicando. Para algunos, casi como una alternativa al feed de Notas, que les resulta -nos han dicho - deprimente (el promedio de comentarios y restacks es, a menudo, de 0; y hay críticas sobre sus contenidos para todos los gustos).

Luego, tenemos otras secciones (entrevistas a autores de Substack, anuncios, trucos y consejos, noticias sobre novedades de Substack, el Q&A de Substack Bestsellers, etc, que en realidad no forman el “core”, aunque las novedades y noticias sobre Substack han estado desde el principio.

Por todo ello te queremos preguntar a ti, amable lector, si una vez más nos puedes ayudar votando acerca de si debemos reducir la longitud de las ediciones del Diario (en el pasado, el voto popular hizo que quitáramos otras secciones).

¿Cómo reducimos la longitud del Diario de Substack?

A- Siendo más estrictos con la cantidad de artículos reseñados (por ejemplo, podemos pedir que tengan más restacks de otros autores).

B- Reduciendo los textos que acompañan a algunas reseñas, haciendo que sea una colección de links con algunas cuantas palabras iniciales solo.

C- Dejando solo las reseñas (es decir, eliminando el NO CORE).

D- Dejando solo las reseñas + el Q&A de Substack Bestsellers.

E- Eliminando las entrevistas a autores de Substack.

Sobre este tema, hemos preguntado a Javier Guallar, profesor en la Universidad de Barcelona, España, y curador de contenido en redes sociales y en su newsletter “Content Curators”. Esto es lo que nos ha dicho:

Yo veo fundamental ser fiel a un estilo propio y mantenerlo (lo cual no quiere decir que este sea totalmente inamovible), sin dejarse influir en exceso por las modas o tendencias del momento, sobre todo porque estas son volubles y cambiantes. Observarlas y tenerlas en cuenta si nos encajan, vale, pero no perder nunca la esencia propia. En todo caso, por apuntar algo más concreto, en curación soy firme partidario de primar la calidad sobre la cantidad: calidad tanto en la selección del contenido curado como en el “sense making” o aportación de valor. Esa es la clave siempre. Y respecto a la cantidad, definitivamente creo que no hay que limitar la creatividad propia o el estilo propio por tener que cumplir con un número determinado de temas o de enlaces, porque estos son lo que algún guru o, peor, el algoritmo, nos dicen que debemos hacer. Cada newsletter es y debe ser diferente. Si no, corremos el riesgo de generar un montón de boletines aburridos y similares entre sí, réplicas unos de otros y sin personalidad. El “enmierdamiento” que decía Doctorow, se ha extendido por casi todo internet y las redes sociales; que no llegue a las newsletters.

Por cierto, sobre la encuesta que hicimos el 28/1/2026 preguntando “¿qué preferirías pagar por un boletín o plataforma que te gustara mucho?”, los resultados son estos:

Suscripción de 50 $/año: 38%

Licencia de 150 $ de por vida: 62%.

ℹ ¿Estás pensando en lanzar tu substack de pago?

Si planeas hacer que tu boletín en Substack sea de pago, tenemos 2 ideas para tí, ambas gratis:

Podemos anunciarlo en el Diario. Ponlo en la zona de comentarios o envíame un DM (Roberto).

En breve, publicaremos un Directorio de boletines de pago.

ℹ Q&A de Substack Bestsellers:

Substack publica un Q&A privado cada cierto tiempo, sólo disponible para los que son bestsellers, sobre diferentes temas (dudas prácticas, las mejores estrategias de crecimiento actuales, etc). Traduciremos y reproduciremos aquí algunos de los que pensemos que sean más útiles (algunas respuestas son muy generales) o interesantes para la comunidad hispana. Téngase en cuenta que las respuestas representan los puntos de vista (y los intereses) de Substack. A veces, añadiré un comentario mío.

¿Habrá más personalización/customización en Substack?

Sí, desde ayer llegan los temas personalizados a las apps de Substck (solo en iOS). Podrás verlos al pulsar en las Substacks a las que te suscribes, desde una nueva fila en la parte superior del feed, lo que te permite mantenerte al día con tus favoritos. Pronto, las vistas temáticas estarán presentes en todas las apps, y esto es solo el comienzo.

En iOS, verás una fila de Substacks a los que estás suscrito en la parte superior de la app, con prioridad para aquellos con publicaciones nuevas. Al tocar uno, los suscriptores acceden al mundo de ese Substack, con sus colores, tipografías y logotipos personalizados, y la publicación más reciente justo en la parte superior. Debajo de esa publicación superior, encontrarás un feed con notas y publicaciones de ese Substack, para que los suscriptores puedan profundizar fácilmente en su mundo. Es más como visitar un lugar único, menos como “consumir contenido” en una vista genérica de la plataforma.

En el futuro, un feed de Substack podrá incluir no solo el trabajo de su creador, sino también el de su comunidad de suscriptores, e incluso el de otros Substacks que recomiende. Todo esto será totalmente opcional y controlable. Algunos creadores querrán gestionar un espacio con muchos colaboradores, mientras que otros preferirán que el feed de Substack se centre exclusivamente en su propio trabajo o en el de un grupo reducido. Para quienes incluyan a otros en sus feeds, les facilitaremos enormemente la configuración de reglas de moderación y su aplicación en sus comunidades.

Mi comentario: Una de las razones por las que Substack crea estas personalizaciones es para evitar “fugas” a Ghost de grandes creadores, que aducen que ese es un motivo importante para hacerlo.

¿Y la personalización del color?

Próximamente, la personalización de color te permitirá controlar los colores de tu marca para botones, enlaces y elementos destacados en tu sitio web. También implementaremos controles tipográficos para que puedas elegir tipos de letra que se adapten a tu estilo y trabajo.

El objetivo es ofrecer una gran flexibilidad de diseño, manteniendo tu sitio web ágil, legible y optimizado para convertir a tu audiencia en suscriptores.

¿Cómo les ha ido a las personas usando redes sociales de pago para generar suscripciones de pago? ¿Qué plataformas funcionan mejor?

(Substack ha) visto a editores tener mucho éxito convirtiendo a sus seguidores en redes sociales en suscriptores de Substack, especialmente cuando son constantes al mostrar lo que su audiencia puede obtener en Substack y que no ofrecen en ningún otro lugar. (…) En cuanto a las plataformas, realmente depende de dónde pase el tiempo tu audiencia, pero en todas ellas, hemos visto que algunos factores marcan la mayor diferencia:

Enlace en la biografía: Reemplaza todos los enlaces de la competencia (incluso Linktree) con tu enlace de Substack. Observamos que los creadores que hacen esto obtienen significativamente más conversiones porque eliminan distracciones y hacen que la suscripción sea el siguiente paso claro.

Usa llamadas a la acción con una propuesta de valor clara: Si hablas con autenticidad sobre tu Substack e invitas explícitamente a la gente a unirse, es más probable que veas conversiones de pago.

Promociona regularmente: No des por sentado que la gente ya vio tu primera publicación; repite los mensajes clave y compártelos en diferentes formatos. La constancia genera reconocimiento y resultados.

Activa tu red: Colabora y realiza promociones cruzadas con otros usuarios cuyas audiencias coincidan con las tuyas. Invita a tus amigos y colegas a compartir tus publicaciones y destacar momentos importantes, hitos, etc.

Un ejemplo de esto es que estás creando una sensación de curiosidad o miedo a perder el control sobre lo que sucede en tu Substack.

Mi comentario: Me parece que no ha contestado realmente la respuesta, pues se refería a “de pago”. Hay que tener cuidado con la inclusión de links hacia Substack en post de X, LinkedIn, etc. De todas formas, como señala el artículo de Martina, hay poca actividad hispana en Notas: Si quieres crecer en serio, probablemente necesites traer seguidores y tráfico de otros lados.

2. LOS ARTÍCULOS EN SUBSTACK

Notas importantes, aquí.

📰 Selección de posts en Substack

💭 Rediseño de pantalla de registro

Rediseñar una pantalla de registro se centra eficazmente en reducir la fricción, generar confianza e incorporar opciones de diseño inteligentes para impulsar las tasas de conversión. El objetivo es que el usuario pase de estar interesado al registro de forma rápida y sencilla.

💭 Informe de enero: Crecimiento lento, record de monetización en Substack y nuevos proyectos [Edición mensual]

Todos los meses publico una edición especial con un resumen mensual compartiendo el proceso y mi jornada como emprendedora digital. Enero siempre es un mes de reflexión, estrategia y planificación en mi negocio. Lo veo como una oportunidad para tomar distancia, realizar una valoración y hacer ajustes. En enero de 2024 creé una nueva estrategia para mi publicación.

💭 La estrategia de conversión de Zoom frente a sus rivales

Se centra en una “Incorporación sin complicaciones”. Zoom dominó el arte de convertir a un usuario de “interesado” a “en una reunión” con la menor cantidad de clics posible, una estrategia profundamente …

💭 Por qué tomamos malas decisiones (y cómo evitarlo) (Parte 1) Jardín Mental

Toma de decisiones y sesgos: Te ha pasado alguna vez. Tomaste una decisión que parecía correcta. Meses después miras atrás y piensas: ¿cómo?

⚡️ Reto #5. Elimina una fuga de energía Tu Coach personal /

El problema La mayoría de personas que conozco no se encuentran cansadas por hacer demasiadas cosas. Están cansadas por hacer cosas que no deberían estar haciendo . Tareas mal definidas. Objetivos absurdos Compromisos que ya no encajan con la persona que son ahora. Hábitos automáticos que le están robando la energía, sin aportarle nada. El problema no es la falta de energía. Es que se escape …

💭 Agentic AI: La Arquitectura de los Sistemas Autónomos (Explicada) The Learning Curve /

La era de “chatear” con la IA se está acabando Si llevas el último año integrando APIs de OpenAI o Anthropic, probablemente te hayas dado cuenta de una limitación fundamental: la IA Generativa, tal y como la conocemos (ChatGPT, Claude, Copilotos), es pasiva. Es un becario brillante que se queda sentado esperando instrucciones paso a paso. Pero la industria del desarrollo de software está virando …

💭 Empieza aquí - Paola Álvarez

Hay un momento bastante común en el que escribir no está exactamente bloqueado, pero tampoco avanza como quieres o esperas. No te faltan ideas ni ganas, sino orientación; no sabes bien qué necesitas ahora, qué tipo de trabajo tiene sentido hacer ni por qué nada termina de encajar. Este espacio nace para eso. No para empujar procesos, ni para ofrecer respuestas rápidas ni para marcar un recorrido …

💭 Despertares 104.- Cuca Casado /

Abundan más los ejemplos de pseudoautoridad y de autoritarismo que de verdadera autoridad. La confianza y el reconocimiento de una valía es lo que da al otro —persona o institución ..

💭 Un martes cualquiera (139): Amor y desamor en dos minutos

Recuerdo la primera vez que me crucé mensajes por móvil con un chico, tenía 14 años, él era de mi grupo de amigos y yo me había ido de vacaciones dos semanas con mis padres. No nos habíamos dado los teléfonos hasta entonces porque la vida se resumía en un «¿bajas mañana?», pero dos semanas parecían lo suficiente como para comunicarnos vía SMS. Es posible que nos mandáramos solo 4 a lo largo de …

💭 Si el trabajo lo hace la IA sin ti, ¿por qué deberían pagarte?

Esta semana celebramos que podemos trabajar desde la calle con un mensaje de WhatsApp. Pero si la máquina ya no nos necesita frente a la pantalla, ¿cuánto falta para que prescinda de nosotros por completo? Si has merodeado por internet esta semana seguro que has sentido el temblor… Cuidado, que la revolución es invisible y cabe en una notificación de WhatsApp. Se llama Moltbot. O al menos desde ..

🖥️ ¿Qué trabajar primero para mejorar tu visibilidad?

Empezar a crear contenidos sin haber definido lo más importante es como comprar condones justo después de instalarte Tinder. Una gran cantidad de cosas en la vida se resuelven fijando prioridades correctamente. Así uno se evita trabajar de más y es más probable que obtenga resultados. Por eso, en la edición de hoy de esta, tu newsletter, vamos a hablar de lo que bajo mi punto de vista tienes que …

🍀 Mis doce problemas favoritos

Emilio Sánchez: Este artículo está inspirado en una de las “Cartas Secretas” que envié a mis suscriptores premium en mayo de 2024. La he revisado, ampliado y pulido para convertirla en una pieza de referencia que puedas releer …

💭 La fórmula británica para ganar

“Los partidos se ganan en el entrenamiento que nadie ve.” Kobe Bryant. Sabía de lo que hablaba el bueno de Kobe. Hace unos días leí una noticia interesante: Gran Bretaña está reformulando cómo prepara a sus atletas para los Juegos Olímpicos de Invierno. No va de entrenar más horas. Ni de afinar la técnica. Ni de aplicar una tecnología espectacular. Han incorporado algo que suele pasar desapercibido …

💭 LLMs: la nueva puerta de entrada digital.

Durante más de dos décadas, el ritual del descubrimiento digital ha sido invariable: una barra de búsqueda, una lista de enlaces azules y un viaje fragmentado a través de las pestañas del navegador. Este modelo, que cimentó la hegemonía de Google (y definió las reglas del SEO) está volando por los aires. Sin quererlo, o queriendo, estamos trasladando poco a poco el punto de partida de nuestra vida …

💭 Bienvenido, piloto automático

La mayoría de nosotras vivimos en piloto automático gran parte del tiempo. Y está bien así. Vamos, no solo es bueno sino que es ultra necesario. Si lo piensas, no podemos sostener una presencia absoluta en cada gesto ni, mucho menos, en todas y cada una de las micro decisiones del día. El cerebro necesita atajos, rutinas, caminos ya asfaltados por los que circular sin gastar energía extra.

💭 Mayoría de edad

El pasado miércoles mi faceta como escritora alcanzó la mayoría de edad. Siento pudor al calificarme como escritora. Me pasa igual con la palabra madre. No me siento ni escritora ni madre. Siempre digo que escribo y tengo dos hijas, porque expresarlo así, con verbos transitivos, convierte esas dos actividades, la escritura y el amor y cuidado por mis hijas en algo que hago y no algo que soy. Porque …

💭 El del puchero perdido

Enero ha volado. Pero volado de ese modo poco elegante, como cuando se te quema el ajo porque te has girado medio segundo para mirar el móvil. Un plof , olor raro… y ya no hay vuelta atrás. Yo empecé enero con energía , que esto hay que decirlo. Con …

💭 La erótica de la inteligencia

La atracción es principalmente física. Estudios científicos y una cantidad impresionante de investigaciones nos dicen que las formas

No hay nada más atractivo que alguien que escucha, aprende y reflexiona profundamente. No por credenciales ni cualificaciones, sino porque le importan las ideas, las opiniones de los demás y el significado.

💭 Donde las copas giran hasta el cielo (El descubrimiento de los vampiros, 2) Fruska Gora /

A mí nunca me había gustado demasiado la arqueología. Hasta hace poco tampoco me interesaban los vampiros. Se supone que son seres inmortales, que han vivido cientos o miles de años. ¿Cómo se comporta un personaje así? ¿Cómo piensa? ¿Cómo habla? ¿Qué desea? Quizá no estemos preparados para imaginarlo, pero si yo fuera escritor y tuviera que dar voz a un vampiro, me fijaría, sobre todo, en …

💭 Cómo vender productos digitales antes de crearlos - El Limonero

La semana pasada, hablé de un tema que generó mucho debate: las diferencias culturales entre creadores hispanos y anglosajones y por qué “ellos” se saben vender mejor. En los últimos 3 años, he adoptado muchas de sus prácticas y eso me ha ayudado a hacer crecer mis comunidades tanto en Substack como en LinkedIn e incluso conseguir la chapita de “Substack Bestseller.” Hoy te cuento ..

💭 Una constitución moral para la IA - Ingeniero de letras /

Lo dijeron desde el comienzo: el propósito de Anthropic siempre fue construir una inteligencia artificial segura para la humanidad. Pero cuando pretende construirse una tecnología de semejante envergadura e impacto, las tensiones morales son inexorables. Especialmente si al mismo tiempo se firman contratos multimillonarios con el ejército, en los que pronto este exige retirar restricciones sobre …

💭 Todo el mundo lo sabe menos tú - Escribe para tu negocio /

Y es normal, porque no prestas atención. No sigues a quien tienes que seguir. No estás enganchado a LinkedIn 12 horas diarias. Y demás bobadas que te dicen algunos listillos cuando se dan cuenta de que te han comentado algo que desconoces. Porque parece que ya no puedes no saber cosas sin que te caiga una lluvia de condescendencia encima. El aprendizaje eterno: ¿Qué es la clusterización semántica?

Pensar es incómodo, por eso ya no lo hacemos - Jardín Mental

Categorías: Aprendizaje . Pensar.

Compartir Diario y Directorio de Substack

📰 Los artículos en Substack por sus autores

Al aparecer aquí, el Diario empezará, además, a recomendar tu boletín, usando el sistema interno de Substack.

🔖 En su sección “Hablando en ficción” está el artículo “La grieta hace ruido por la noche. A colación de una nueva exposición de GRI(e)TAS, he escrito este texto. Una deriva íntima: lo que queda cuando una mira la grieta de cerca y escucha lo que hace por dentro.” De Chus Recio

Empieza así: En la cama, el cuerpo se vuelve un país pequeño. Todo ocurre en un radio de un metro: el vaso, el móvil, la sábana, el latido. La vida reducida a lo imprescindible, como si la abundancia hubiera sido siempre un malentendido.

Hay días en que no duele nada en concreto. Duele el conjunto. Duele el peso de estar dentro de una misma. Una aprende que la fragilidad no siempre se presenta como drama: a veces llega como un cansancio que no sabe explicarse, como una pérdida de entusiasmo por las cosas que antes parecían sencillas.

La grieta hace ruido por la noche. No es un sonido metálico. Es un crujido lento, casi doméstico, como cuando una casa se acomoda al frío. Al principio pensé que venía de la pared. Luego entendí que venía de mí. Que la pared solo estaba haciendo de espejo.

Las grietas no avisan con estruendo. Llegan cuando ya has sostenido demasiado tiempo la ficción de la unidad. Se instalan en las cosas pequeñas: en una frase que no se dice, en una sonrisa sostenida a destiempo, en ese “da igual” pronunciado para que el mundo siga funcionando. Llegan, también, en forma de idea: una idea muy clara de ti misma. Fuerte. Capaz. Resuelta. Lo malo de las ideas claras es que no dejan sitio para el temblor.

🔖 Páginas arrancadas de mi libreta: Una pequeña miscelánea sobre qué significa “dictadura” (y poco de autopromoción). Por Eva Guijarro

Estas son notas sueltas, escritas a ratos, entre cuidados, noticias, lecturas interrumpidas y la sensación persistente de que algo se está desajustando en el lenguaje con el que nombramos el mundo.

Una reflexión y tres lecturas: Se han colado en conversaciones de sobremesa, grupos de WhatsApp y cafés de media mañana un par de frases que se dicen con el mismo tono con que se comenta la meteorología: “esto es una dictadura” y “vivimos en un Estado fallido”. Cuando esa cantinela suena cerca, mi realidad doméstica —en el sentido más prosaico y menos épico de la palabra— se empeña en llevar la contraria: mi nómina de funcionaria llega puntual y completa; las pensiones se pagan, y no a cuatro abuelos, sino a todo un ejército de jubilados; la basura se recoge (a veces tarda, pero se recoge); el colegio abre; el centro de salud funciona a trompicones, con la alegría de un burro viejo, pero nos atiende a mí y a mi familia y, en definitiva, aunque el Estado sea torpe, lento y a ratos desesperante, lo cierto es que no es un espejismo que se deshace al tocarlo.

Esa inflación verbal, esa manía contemporánea de llamar apocalipsis a cualquier incomodidad y tiranía a cualquier trámite —sobre todo si viene de Europa— no es solo una mala costumbre del habla. Cuando las palabras pierden su calibración moral, también se estropea el instrumento con el que medimos el mundo. Si “dictadura” significa “no me gusta el gobierno”, la dictadura real —la que encarcela, tortura, desaparece y mata— queda convertida en leyenda exótica y ya no tenemos cómo nombrarla cuando asoma de verdad.

🔖 Les dejo el link a mi post:

Gracias por el trabajo y el apoyo que dan a tantos.

🔖 Bájate del pedestal: Substack no es para lobos esteparios: Notas sobre la “enfermedad moderna”, la cura de Hermann Hesse para vencer el ego y aprender a bailar con los demás. De Notas de libros y cafés. Empieza así:

La ‘enfermedad moderna’ se cura con una buena lectura, un café bourbon rosado y los pequeños placeres de lo inmediato. Siempre leí y escuché que «El lobo estepario» era una gran novela sobre la dualidad del ser humano, y tanto el nombre como las portadas de las diferentes ediciones llevan intuitivamente a esa interpretación. Pero al leerlo descubrí algo muy distinto: en lugar de una historia de dos naturalezas en conflicto, esta novela es la confesión íntima de un hombre enfermo de lo que el mismo Hermann Hesse describía como la “enfermedad moderna”, es decir, un personaje donde encontramos el hastío, el aislamiento, la idealización de la propia inteligencia y la incapacidad de encontrar un lugar en el mundo. Harry Haller, el protagonista, carga un evidente complejo de superioridad y una visión rígida de sí mismo, mientras su vida se desmorona por dentro, aunque quiera creer o hacerle creer a otros lo contrario.

Gracias por leer hasta aquí.

🎁 Si todavía no estás suscrito al Diario …

📮 ¿Falta algo? Por favor, comparte tu artículo; o, mejor, el de tu autor favorito, explicando en qué destaca, en la zona de comentarios. También, ahora, tus dudas sobre el uso de Substack.

👁️Por si te lo perdiste

Algunas de las últimas ediciones del Diario en esta publicación

🗓 Gracias por leer esta edición del Diario.

📬 Suscriptores gratuitos: 5.090 (Tasa de apertura media: 43 %).

📲 Visitas generadas para otras newsletters y fuentes de noticias: 69.

La publicación El Diario de Substack, auténtica, artesanal y escrita por personas, es gratuita, pero no barata. Por favor, considera apoyar nuestro trabajo con una suscripción de pago al Directorio de Substack, otra de nuestras iniciativas más populares. Las suscripciones de pago en el Directorio nos permiten ofrecer esta y otras iniciativas, de forma gratuita, a los demás. En otras palabras, además del esfuerzo desinteresado del equipo del Diario (5 personas), este recurso existe gracias a las personas generosas que se suscriben por 8 $ al mes o 80 $ al año (lo que equivale a solo 6,6 $ al mes).

💌 Tu apoyo -por ejemplo, reenviando este email- garantiza que esta publicación siga siendo independiente, gratuita y sin publicidad. Columnas es un antídoto contra los muchos otros sitios web que te hacen perder el tiempo con sus molestos anuncios emergentes y vídeos, y en su lugar te ahorra tiempo para encontrar algunas de las mejores historias sobre Substack, y en especial otros artículos de Substack realmente interesantes.

🖥️.¿No quieres suscribirte pero quieres mostrar tu apoyo? Dale a Me gusta a esta publicación o, mejor, “restackea” este post para que llegue a más gente. ¡Gracias!

Y recuerda recomendar un artículo que te gustaría que apareciera aquí en la zona de comentarios, explicando porqué es genial.

Deja un comentario

Imagen de Substack sobre los nuevos cambios en IOS.