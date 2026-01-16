✒️Buenos días, Substack. Como siempre, queremos mostrarte una gran parte de los mejores artículos publicados en los últimos días en la plataforma, dar algunas opiniones sobre lo que se está “cociendo” en Substack, y ayudar a los autores a tener más lectores y suscriptores. Ese es el objetivo de todo lo que hacemos en Columnas. Si te gusta lo que lees, por favor comparte este email con familia y amigos para que otros lo descubran.

Compartir

🙄 Últimos días para enviar tu texto al Concurso del Escritor de Substack (hasta el 18 de enero de 2026)

La juez invitada de este mes es Àurea (de “En mis 20s”), que acaba de alcanzar los 100.000 suscriptores en Substack.

Se admiten obras inéditas de 500 palabras o menos de cualquier género .

Envíalo por email a concursodelescritor@gmail.com.

Lee aquí para obtener más información sobre los premios, las preguntas más frecuentes y el tema de este mes (“fiestas”).

✅ Los recomendados del Diario de substack han conseguido 2.434 suscriptores procedentes de nuestras recomendaciones. Seguimos empeñados en que el Diario sea un espacio para que las voces nuevas, y las consolidadas, consigan más recomendaciones. Como un HUB. Para ello necesitamos tu ayuda: Cuantas más recomendaciones recibimos, más enviamos. Porque el Diario recomienda a todos los que recomiendan el Diario.

✨Nos han preguntado cómo hacerlo. Aquí hay una Nota útil.

🎫 “El Newsfeed para descubrir nuevos artículos de Substack en español” y descuentos

💰 Si, una columna con descuentos exclusivos del 50% en boletines de pago, sólo para los lectores del Diario. Así ganamos todos. Empezaremos el lunes próximo. 📣 Gracias a los nuevos suscriptores que os habéis unido desde la última edición. Somos ya muchos los que queremos saber más sobre Substack y lo último publicado en la plataforma en español. Si te gusta esta iniciativa ¿quieres compartir el Diario de Substack con tu familia y amigos? Sólo tienes que hacer click a este botón:

Compartir Columnas: Diario de Substack

Nota: Además de este Diario también tenemos otras iniciativas que podrían interesarte:

🏛 LAS GRANDES HISTORIAS

📌 El sionismo antes de Israel: Ideología, miedo y Estado. (El Último Orbe)

📌 Newsletters con menos de 700 suscriptores: El registro. ¿Eres un escritor con una pequeña lista de suscriptores? Sé que tienes un gran contenido, pero es difícil que te vean cuando eres pequeño. ¡No eres el único! Muchos de nosotros hemos llegado hasta aquí en Substack, en gran parte, gracias a la generosidad y amabilidad de otros que me han promocionado y animado. Ya hemos empezado a crear páginas temáticas alrededor de los mejores artículos de esos boletines. Después, lo reproduciremos en una columna del Diario y del Directorio de Substack.

📌 La ciencia del retraso + El largo envenenamiento: Cuando el retraso regulatorio se convierte en sufrimiento sancionado por el Estado. ¿Por qué esperamos a que millones de personas resulten perjudicadas por productos químicos tóxicos antes de actuar?

💌 ACTUALIDAD EN SUBSTACK

Trucos, perspectivas y noticias. Y también “columnas” sobre Substack y su “universo”. En esta edición, una columna exclusiva: Entrevista a Guillermo Gascón.

ℹ Si eres poeta o escribes sobre poesía en Substack

Por favor, describe (con link) tu boletín en la zona de comentarios de estas páginas (seleccionando “También compartir en Notes”), y haremos un restack de la descripción de tu boletín, además de ponerlo en la zona central de las páginas. Hazlo aquí:

Además, puedes incluir tu mejor post de poesía, según el año en que fue publicado:

ℹ Cómo exprimir Substack y la IA (también en YouTube). Mi sistema de multiplicación de contenido.

Entrevista a Guillermo Gascón (autor del boletín “FailAgain”)

¿Existe alguna relación entre la monetización y el alcance dentro de la plataforma?

Existe la hipótesis (basada en la observación del algoritmo) de que activar las suscripciones de pago envía una señal positiva a Substack. Es probable que la plataforma otorgue un “empujón” de visibilidad interno a los creadores que demuestran compromiso financiero con el ecosistema, ya que esto beneficia directamente al modelo de negocio de Substack.

¿Cómo influye el tipo de contenido que publicas sobre Substack en tu visibilidad?

Se sospecha que el algoritmo favorece a quienes hablan positivamente de la plataforma o explican cómo usarla con éxito. Crear contenido que mencione el crecimiento y las herramientas de Substack parece activar un filtrado de “sentimiento positivo” que mejora el alcance interno de dichas publicaciones.

¿Cuál es el error más común al usar las Notas en Substack y cómo evitarlo?

El error es tratarlo como una red social genérica (tipo Twitter/X) buscando métricas de vanidad. La forma estratégica de usar Notes es publicar “mini-píldoras” que refuercen tu autoridad: comparte ideas clave de tus posts, lanza preguntas sobre tu nicho o expande conceptos que ya has tratado para dirigir a la gente hacia tu newsletter principal. Las Notas que no traten sobre tu nicho o comunidad tienen poco sentido.

¿Cómo consigues estar tan presente en Substack y en Youtube?

He creado un sistema de creación y multiplicación de contenido para creadores.

Pues nos encantaría conocerlo. ¿Cuál es el principal problema que soluciona tu sistema para los creadores de contenido?

El sistema soluciona el problema de la inconsistencia y las ideas perdidas. Aborda la frustración de tener ideas geniales que “empiezan y mueren en la cabeza” o se quedan como notas sin desarrollar en el móvil, lo que resulta en poco impacto y nulos ingresos.

2. ¿Qué herramienta tecnológica es clave en este proceso y qué función cumple?

Antes usaba AudioPen.ia. Esta aplicación tenía la ventaja de que no solo transcribe notas de voz al instante, sino que también las reescribe y refina con enfoques específicos (resumen, cambio de tono, listas de puntos, etc.), convirtiendo ideas crudas en material listo para desarrollar. Ahora uso letterly.app, que me resulta más conveniente.

3. ¿El uso de AudioPen soluciona por completo el proceso de creación de contenido?

No, confiar solo en la transcripción de AudioPen fue un error inicial que viví. Necesitaba un “Sistema de multiplicación de contenido” más completo para llevar esas notas transcritas de la bandeja de entrada a ser contenido publicado que genere miles de visitas e ingresos. La herramienta es solo una parte del sistema general.

¿Cómo logras pasar de una idea fugaz a un contenido con impacto real?

Todo empieza en la Fase 1 (Idea → AudioPen). Grabo la idea con AudioPen para que se transcriba automáticamente. Luego, esa transcripción me la llevo a Notion, donde tengo una base de datos específica para organizar todas las ideas capturadas y tenerlas listas para cuando las necesite.

Una idea transcrita es solo el comienzo, ¿cómo le das forma profesional?

Ahí entra la Fase 2 (Notion → Claude). Uso Claude para estructurar la información y encontrar ángulos interesantes. He creado un “Proyecto” en la herramienta que ya conoce mi “Voz Digital” y los detalles de mi boletín, FailAgain. La IA no hace el trabajo por mí, pero facilita el proceso y me ahorra muchísimo tiempo.

Explico cómo configurar Claude correctamente en el curso que saqué hace poco con Víctor Millán (maslistoquelaia.com).

¿Cómo es tu proceso para producir el contenido final en audio y vídeo?

En la Fase 3 (Grabación → Herramienta de edición), grabo el vídeo y lo edito con una herramienta. Antes usaba Descript, que permite editar el vídeo borrando texto de la transcripción, como si fuera un documento de Word. Me permitía añadir efectos y subtítulos rápidamente. Luego la sustituí por Riverside.com. El resultado es una pieza lista para Substack junto con la escaleta adaptada al formato newsletter.

¿Utilizas el mismo material para YouTube o requiere un trato diferente?

Requiere un trato diferente. La edición mediante herramientas digitales no basta para el público de YouTube, así que cuento con un editor humano para que el resultado esté 100% adaptado a ese canal. Es fundamental si quieres que los vídeos consigan visitas.

Una vez publicado el formato largo, ¿cómo exprimes esa pieza de contenido?

Aplicando la Fase 4 (Formato largo → Formato corto). Uso Claude para transformar la transcripción de los episodios en pequeñas píldoras de texto para Threads o Twitter. Una vez generadas, dejo programadas todas las piezas con Metricool. Así, una sola idea se convierte en vídeo, podcast, newsletter y contenido para redes.

¿Este sistema se traduce finalmente en beneficios económicos?

Sí, esa es la Fase 5 (Contenido → Ingresos). El flujo genera dinero a través de tres vías: afiliados de las herramientas que recomiendo, mi producto “Transforma tu proyecto” y mediante colaboraciones o patrocinios. No es un sistema perfecto y me ha llevado meses pulirlo, pero me permite ser consistente y sostenible.

Por otro lado, has defendido varias veces no usar Substack para enviar los correos electrónicos. ¿Por qué ?

Aunque Substack es excelente como escaparate público y para el SEO, y es gratis, carece de funciones avanzadas de segmentación y automatización. La estrategia ideal es publicar el contenido en Substack para ganar visibilidad orgánica, pero gestionar el envío de la newsletter desde una herramienta externa (como Flodesk) para tener un control total sobre la entregabilidad y la experiencia visual del suscriptor. He hecho pruebas sobre ello. Lo único malo es que copiar el texto en Flodesk me lleva cierto tiempo adicional.

¿Qué beneficio tiene mantener un archivo público en Substack si no envías correos desde allí?

Funciona como tu blog y archivo histórico. Al publicar cada entrada en la plataforma, te beneficias del posicionamiento en buscadores (SEO) y permites que tu contenido sea descubierto por la red interna de recomendaciones de Substack, atrayendo nuevos lectores de forma pasiva.

ℹ Aprender a hacer libros serializados en Substack

Si te has planteado alguna vez escribir o publicar un libro en Substack, hace pocos días se lanzó la primera campaña de crowdfunding de un libro para escritores y otros creadores en la historia de Substack, acompañado de recursos gratis (ciclo de vídeos en exclusiva para autores, por Guillermo Gascón) y cursos personalizados de Emilio Sánchez y Veronica Llorca-Smith. (El crowdfunding de recompensas es un sistema para ayudar a los creadores a financiar sus proyectos, véase). Más de 28 autores contribuyen a esta iniciativa, para conseguir una alternativa sostenible a Amazon usando las herramientas de Substack.

El libro digital, con acceso al boletín exclusivo durante 1 año, cuesta 9 euros (mediante pago único, para siempre), y los beneficios se repartirán entre todos los autores que contribuyen. Con contenido adicional exclusivo para todos los mecenas (ver lo que incluye cada bonus aquí). Véase detalles de cada una de las ventajas para los primeros que colaboran en el proyecto aquí.

ℹ Cobrar en Substack puede que no sea todo lo que parece: Los comentarios

La cuestión de la imposibilidad de dejar comentarios

A raíz de algunos restacks al artículo “Por qué no voy a cobrar en Substack: Cobrar en Substack puede que no sea todo lo que parece”, algunos comentaristas insistieron en que uno de los grandes inconvenientes de poner un muro de pago, aunque sea al final de todo, es que los lectores no podían comentar.

En el pasado, algunos usuarios de la plataforma me dijeron que, si veían con antelación en Notas que un post era de pago, a menudo elegían no leerlo porque no podrían comentar. Otros no querían sentir que había un muro de pago en medio de la lectura (e incluso dejaban de suscribirse a boletines si eso abundaba). Hicimos esta encuesta, y éstos son los resultados:

Parece que la mayoría no quiere leer el artículo porque tiene un muro de pago, no porque no pueda comentar. Dado que esto es visible en Notas, donde la mayor parte de los que hacen “scroll” son autores de boletines (por una encuesta que hicimos hace unos meses), probablemente la no posibilidad de comentar no quite el sueño a muchos lectores. Lo que quieren es leer todo el artículo (67%) o, al menos, parte de él (25%).

Nota: Es posible enviar artículos por email donde solo los suscriptores de pago puedan publicar sus propios comentarios, pero todos puedan leerlos. Es decir, puedes configurar tus posts para que solo los suscriptores de pago puedan dejar comentarios, pero todos, tanto los suscriptores gratuitos como los que no lo son, puedan leerlos. Para ello, al publicar un post de pago, configura los permisos de comentarios como “Solo para suscriptores de pago”. De esta manera, todos los lectores podrán ver los comentarios, pero solo los suscriptores de pago podrán participar en la discusión.

ℹ Q&A de Substack Bestsellers

Substack publica un Q&A privado cada cierto tiempo, sólo disponible para los que son bestsellers, sobre diferentes temas (dudas prácticas, las mejores estrategias de crecimiento actuales, etc). Traduciremos y reproduciremos aquí algunos de los que pensemos que sean más útiles (algunas respuestas son muy generales) o interesantes para la comunidad hispana. Téngase en cuenta que las respuestas representan los puntos de vista (y los intereses) de Substack. A veces, añadiré un comentario mío.

¿Cómo se ponderan los diferentes factores en el feed y cuáles son los mejores horarios y días para publicar?

Nota: Ver este análisis profundo del feed de Notas (y su algoritmo), que incluye lo que explicó el director de Aprendizaje Automático de Substack sobre su diseño.

El feed no prioriza el tamaño de la editorial ni parámetros similares. Se basa en la relevancia, la interacción y la respuesta real de los lectores. Observamos con frecuencia que los escritores más pequeños o nuevos consiguen un gran éxito cuando su trabajo conecta con la audiencia adecuada. El sistema aprende de lo que los usuarios ven, leen, siguen y con lo que interactúan, a la vez que utiliza señales como ocultar o bloquear contenido para evitar lo que quieren ver. Con el tiempo, mejora en la comprensión no solo de los intereses generales, sino también de adónde los lleva tu curiosidad.

Sobre el momento de publicación: El “mejor” momento depende realmente de tu audiencia específica y sus hábitos. Recomendamos revisar tus tasas de apertura a lo largo del tiempo para ver cuándo tu audiencia responde mejor y probar diferentes ventanas si algo no funciona.

Mi opinión: Es diferente si tu principal audiencia es México o España, tienes que adecuarte a sus husos diarios, y a cuándo probablemente estén “scrolleando”. Por otro lado, también prueba publicar Notas cuando nadie más lo hace. Quizás te lleves una sorpresa.

¿Tiene alguna desventaja usar una URL personalizada para mi Substack? Pienso, por ejemplo, en quienes tienen bloqueadas las cookies de terceros. ¿No iniciarán sesión automáticamente? Además, ¿hay penalizaciones de SEO por cambiar las URL en un Substack consolidado?

Los dominios personalizados son una estrategia de marca sólida y no tienen muchas desventajas. Es posible que algunos lectores tengan que volver a iniciar sesión debido a la configuración de privacidad del navegador, pero normalmente es un paso único. En cuanto al SEO, ¡no hay problema! Substack redirige automáticamente los enlaces antiguos *.substack.com y configura las URL canónicas correctamente, para que tu posicionamiento en los resultados de búsqueda se mantenga intacto.

Mi opinión: Es cierto que Substack cobra 50 $ por el cambio, pero hay muchos autores con grandes conocimientos en marketing y tecnología, que ganan bastante dinero, que no han pedido dominios personalizados. Otros que sí. Me temo que algún problema tecnológico sí que dará tener un dominio personalizado, pero, por supuesto, si un día quieres cambiar de plataforma, no te impactará en SEO (algo que, con la IA, cada vez importa menos).

2. LOS ARTÍCULOS EN SUBSTACK

Notas importantes, aquí.

📰 Los artículos en Substack por temas

Aquí repasamos lo publicado esta última semana sobre carreras, trabajo, educación, liderazgo, innovación, igualdad, políticas, geografía, sociología, sociedad, y derecho. Escrito por Emma Michelle.

📂Carreras y trabajo: Educación, liderazgo, innovación, igualdad

🚀 Carreras/ ¿Por qué mentimos a los jóvenes sobre el esfuerzo? - “El trabajo duro no es el impuesto que pagas por vivir, es la matrícula para una vida que valga la pena. — Tu filósofo favorito de la generación Z x.”

Nos han vendido la idea de que “hacer lo que amas” significa que el trabajo será siempre fácil y placentero, pero la verdad es que todo lo que vale la pena implica esfuerzo y disciplina. El trabajo real no desaparece con la pasión, sino que se vuelve significativo porque aceptamos la dificultad como parte del proceso de crecer, construir y aportar valor. La constancia y el compromiso, más que la motivación momentánea, son los que realmente transforman nuestras vidas y nos permiten crear algo que perdure.

Liderazgo:

☘️ Nosolosuerte/ #150. Las 8 Fuentes de la Buena Suerte; ¿Cuál es la Tuya? ABR = Always Be Ready. Tus Problemas Son Siempre los Mismos - “Haz lo que puedas. Si no puedes hacer algo que querías hacer, entonces serás perdonado. Pero si no quieres intentar nada, no serás perdonado.” - Nikolai Vavilov

El éxito no es fruto del azar, sino de combinar varias “fuentes de ventaja competitiva” personales: talento, trabajo duro, visión diferente, disciplina, rodearse bien, paciencia, resiliencia y autocontrol. La “suerte” es en realidad la consecuencia de aplicar con constancia estas fuentes, no algo externo o aleatorio. Por eso, estar listo para la suerte implica desarrollar estas capacidades y mantener siempre una actitud preparada para actuar. La vida presenta siempre problemas similares con distintos disfraces, y nuestra experiencia pasada es la mejor herramienta para resolverlos. El mensaje es que no se trata solo de esperar oportunidades, sino de cultivarse y estar preparado para aprovecharlas cuando lleguen, con confianza y determinación.

▶ tucoachpersonal/ Estás viviendo una sola vida… pero podrías vivir mil - “ Tu otro “yo” te está esperando”.

Este artículo invita a reflexionar sobre cómo cada hábito y decisión cotidiana activa una versión diferente de nosotros mismos, creando múltiples vidas paralelas que dependen de las microelecciones que hacemos, y advierte que muchas veces vivimos en piloto automático, repitiendo patrones pasados sin elegir conscientemente. Propone que no hace falta reinventarse ni esperar grandes momentos, sino cambiar pequeños hábitos para “votar” por la versión de uno mismo que queremos ser. Además, enfatiza que decir sí a algo implica decir no a otras opciones, y que si no elegimos activamente nuestra vida, otros lo harán por nosotros. Finalmente, presenta una oferta para acompañar ese proceso con recursos prácticos, ideas y retos semanales para crecer personal y profesionalmente en 2026.

🎨 Creadoresmag/ Cómo No empezar una novela - “ Un error más común de lo que pensamos.”

Comenzar una historia con un exceso de información sobre el pasado del personaje —como biografías detalladas o datos irrelevantes— frena la narración y aleja al lector, porque la historia se vuelve estática y pesada. En lugar de esto, recomienda empezar la narración en el momento crucial donde la acción o el conflicto comienzan (“in media res”), revelar el pasado solo cuando sea necesario para entender el presente, y mostrar a los personajes a través de sus decisiones y diálogos. Así, se logra una historia más dinámica y atractiva, confiando en que el lector irá descubriendo la información gradualmente, sin saturación ni exposiciones innecesarias.

🍋 limoneros/ El correo que me dejó helada [y el lado oscuro de las redes]

La autora comparte una experiencia dolorosa con una crítica destructiva recibida por email, que reactivó inseguridades profundas sobre su trabajo creativo, pero que acabó convirtiéndose en una lección sobre cómo gestionar la exposición pública. Reflexiona sobre la importancia de nombrar y procesar las emociones, de proteger el propio espacio mental y de entender que las críticas más agresivas suelen ser un reflejo de la frustración ajena. Con ejemplos de otros creadores, recuerda que nunca podrás gustar a todos, que reaccionar alimenta la toxicidad y que responder —o incluso guardar silencio— devuelve el control. Lo importante no es ganar, sino crecer.

✍️ escribeypublica/ Substack para escritores de ficción III - “ Estrategias avanzadas para autoras de ficción: cómo exprimir Substack cuando no quieres depender de redes sociales”.

El relato **”Al otro lado del vaho”** narra la experiencia de una persona que, al mudarse a una nueva casa, comienza a ver en la ventana del salón un reflejo extraño que no es solo suyo, sino el de una mujer mayor que solía vivir allí. A través de encuentros silenciosos y gestos compartidos, se establece un vínculo entre ambas, una especie de pacto entre presente y pasado, vida y memoria. La protagonista aprende a convivir con esa presencia, aceptando la paciencia y la espera que implica ese misterio, hasta que finalmente entiende que están construyendo juntas un lugar común más allá del vidrio empañado.

Innovación:

▶ El sueño como sistema operativo de la vida - “ Diario de innovarión #262”.

Este texto reflexiona sobre el impacto profundo de la falta de sueño, especialmente en la etapa de ser padre primerizo: cómo deteriora el ánimo, la memoria, el sistema inmunitario y el rendimiento físico, y cómo nuestra cultura subestima su importancia. A partir de las ideas de Matt Walker, destaca que dormir no es un lujo, sino una necesidad biológica clave para la salud, la claridad mental y la capacidad de liderar. Mejorar el sueño —con rutinas, menos cafeína y respeto por el descanso— es una responsabilidad personal y con los demás. También incluye un repaso rápido de movimientos recientes en el sector tecnológico y una invitación a seguir el boletín.

💡 betterbusinessbetterworld/ Mis lecturas destacadas de 2025 - “ Los libros no cambian el mundo, cambian a las personas que pueden cambiarlo”.

La llegada de la Navidad es motivo de celebración por parte del autor y nos comparte su ritual anual: una selección personal de diez libros que le han marcado durante el año por su capacidad de inspirar, enseñar y acompañar. La lista recorre obras históricas, geopolíticas, tecnológicas, filosóficas y literarias que van desde una panorámica del mundo en 1913 hasta reflexiones sobre liderazgo, manufactura, justicia o la construcción de la web. Cada libro aporta miradas distintas sobre el pasado y el presente, sobre cómo pensamos, cómo creamos y cómo interpretamos el mundo, y todos comparten una profundidad que ha dejado huella en su lector. La invitación final es simple: leer más para ser más libres y quizá añadir alguno de estos títulos a la lista de deseos navideños.

Igualdad:

▶ Lavinia y el perrito - “ Unas pinceladas de igualdad”.

La autora relata su visita a la Galería Nacional de Irlanda, donde descubre la obra de Lavinia Fontana, una pionera del arte renacentista femenino cuya importancia suele pasar desapercibida. A partir de este hallazgo, reflexiona sobre cómo las mujeres han sido silenciadas en la historia del arte y sobre el valor de mirar con atención aquello que el museo —y la memoria colectiva— deja en segundo plano. La experiencia la lleva a reivindicar la contemplación lenta y analógica como vía para descubrir historias ocultas, como las que revelan los cuadros de Fontana, llenos de detalle y humanidad. Finalmente comparte recomendaciones culturales de la semana: un poemario recién publicado de Iris Murdoch, la canción *Karma Chameleon* de Boy George y una entrevista a Leonardo Padura sobre el exilio y la literatura.

📂 Ciencias sociales y políticas: Geografía, sociología, sociedad, derecho

💬 Proyección 2026 - “ Informe de Mercados - Diciembre 25”.

Los mercados cierran un sólido 2025 con subidas en acciones, bonos y crypto, aunque comienzan señales de corrección por ventas en el sector tech y ajustes fiscales de fin de año. Los PMI europeos mejoran por la caída de la energía, mientras el sentimiento sigue en “miedo”, algo que respalda la tendencia alcista. La renta variable mantiene una proyección positiva a largo plazo, aunque vulnerable a una corrección inminente; el Bitcoin también sigue alcista a largo plazo pese a una fuerte caída reciente. La renta fija baja con la reducción de tasas de la FED y la cartera modelo, aunque por detrás del S&P500, sostiene un riesgo menor y se mantiene alineada con su estrategia de aprovechar grandes movimientos futuros.

Sociología:

▶ cienciasocial/ La ilusión de la intimidad - “ Recuperar lo sagrado en una época obsesionada con la exposición: más allá, la carne, los filtros y la actuación”.

La intimidad es una experiencia humana profunda, anterior al lenguaje y transformada por cada cultura, pero siempre basada en presencia, vulnerabilidad y reconocimiento mutuo. Sostiene que en la era digital hemos confundido intimidad con exposición y espectáculo, reduciéndola a contenido y desconectándola de su esencia: la atención, la lentitud y el riesgo emocional. Explora cómo distintas sociedades la encarnan, cómo se deforma en Occidente y cómo lo íntimo exige actos cotidianos, honestos y silenciosos más que gestos grandilocuentes. También recuerda que la verdadera intimidad, incluida la que cultivamos con nosotros mismos, implica desarmarse y conectar sin máscaras, siendo hoy un acto casi radical frente a la mercantilización de la vida emocional.

Sociedad:

🤓 La importancia de los vínculos débiles: No todas nuestras amistades merecen el mismo tiempo, energía y compromiso. ¿Es eso realmente tan malo? Por: Daniela Díaz.

Cada pocos meses, el debate sobre los pros y los contras de las amistades “de bajo mantenimiento” o “de bajo riesgo” aparece en las redes sociales como un reloj.

Nos han condicionado a creer que cada interacción debe ser profunda, significativa y emocionalmente productiva. Pero en nuestro afán por optimizar nuestras amistades, podemos estar perdiendo de vista el significado fundamental de la amistad: sentirse bien en compañía.

Pensamiento crítico:

▶ Despierta tu cerebro: Sobre la decadencia tras graduarnos y la lucha por sentirnos lúcidas nuevamente. Sobre la necesidad de tomar el control de tu vida y de tu cerebro:

Quizás necesitaba un descanso. Quizás después de años de presión, agotamiento y ruido, me gané un poco de insensibilidad. Pero nadie te advierte lo fácil que es caer del descanso a la decadencia.

También:

Escribe algo feo, enredado y sin desarrollar. No para producir ni sonar inteligente, sino para escucharte de nuevo. Para rastrear cómo se mueve tu mente.

Asimismo:

Porque en algún lugar bajo la fatiga del scroll, el algoritmo, la estática constante, sé que ella sigue ahí. La chica que hacía preguntas por diversión. La que resaltaba páginas enteras. La que no le temía a un libro difícil, ni a uno raro, ni a uno que la hiciera sentir pequeña en el mejor sentido de la palabra.

📰 Los artículos en Substack por sus autores

Al aparecer aquí, el Diario empezará, además, a recomendar tu boletín, usando el sistema interno de Substack. Además, dado el gran número de reseñas de esta sección (+ de 100), dejaremos la mayor parte de los “artículos en Substack por sus autores” para la semana que viene (con una edición especial el lunes que viene).

🔖 Lumen nace del cansancio silencioso de quienes sienten que la conversación pública se ha infantilizado. En el primer texto cuento la historia de esa ruptura y por qué decidí dejar de callarlo:

🔖 Me encantaría que pudieran publicar este texto que escribí sobre la banca, el dinero y la economía. Un fuerte abrazo 😘

🔖 Los 7 cambios que me dieron paz mental con el dinero: Cómo cambié mi mentalidad financiera. Por Desenredando cuentas.

Se inicia así: En el último año he cambiado mi manera de pensar sobre el dinero. Como no me conoces, voy a empezar por decir que no soy modelo de nada. Financieramente he pasado por todas las fases posibles: he hecho malabares para llegar a fin de mes, he perdido dinero invirtiendo, he fantaseado con bañarme en billetes…

Y ahora estoy en un punto que me parece el ideal: sin agobios, sabiendo que puedo aumentar mis ingresos y sin tener que revisar la cuenta cada vez que quiero gastar dinero.

🔖 “Pasaba por aquí” publica un artículo titulado “Bullshit jobs: coda al libro de David Graeber: En un muy buen análisis sobre el mundo laboral actual, Graeber olvida, o hace menos hincapié del debido, en la evolución demográfica y educativa.” Por Carlos Collarte

Empieza así: Hace unos meses Fer de Sustrato me recomendó que leyese Bullshit Jobs: the rise of pointless work and what we can do about it. El autor, David Graeber, intenta no sólo definir qué es un bullshit job, sino también analizar el impacto social, económico y político.

🎙️ PODCASTS Y VÍDEOS EN SUBSTACK 🎧

▶ De Javier Jurado:

🎁 Si todavía no estás suscrito al Diario …

📮 ¿Falta algo? Por favor, comparte tu artículo; o, mejor, el de tu autor favorito, explicando en qué destaca, en la zona de comentarios. También, ahora, tus dudas sobre el uso de Substack.

👁️Por si te lo perdiste

Algunas de las últimas ediciones del Diario en esta publicación

🗓 Gracias por leer esta edición del Diario.

📬 Suscriptores gratuitos: más de lo que imaginas (Tasa de apertura media: 40 %).

📲 Visitas generadas para otras newsletters y fuentes de noticias: 74.

La publicación El Diario de Substack, auténtica, artesanal y escrita por personas, es gratuita, pero no barata. Por favor, considera apoyar nuestro trabajo con una suscripción de pago al Directorio de Substack, otra de nuestras iniciativas más populares. Las suscripciones de pago en el Directorio nos permiten ofrecer esta y otras iniciativas, de forma gratuita, a los demás. En otras palabras, además del esfuerzo desinteresado del equipo del Diario (5 personas), este recurso existe gracias a las personas generosas que se suscriben por 8 $ al mes o 80 $ al año (lo que equivale a solo 6,6 $ al mes).

💌 Tu apoyo -por ejemplo, reenviando este email- garantiza que esta publicación siga siendo independiente, gratuita y sin publicidad. Columnas es un antídoto contra los muchos otros sitios web que te hacen perder el tiempo con sus molestos anuncios emergentes y vídeos, y en su lugar te ahorra tiempo para encontrar algunas de las mejores historias sobre Substack, y en especial otros artículos de Substack realmente interesantes.

🖥️.¿No quieres suscribirte pero quieres mostrar tu apoyo? Dale a Me gusta a esta publicación o, mejor, “restackea” este post para que llegue a más gente. ¡Gracias!

Y recuerda recomendar un artículo que te gustaría que apareciera aquí en la zona de comentarios, explicando porqué es genial.

Deja un comentario

Imagen propuesta por Emma Michele.