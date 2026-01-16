Diario y Directorio de Substack

Diario y Directorio de Substack

Discusión sobre este post

Avatar de User
Avatar de Carlos Collarte
Carlos Collarte
3h

Gracias por la cita, equipo!

Responder
Compartir
Avatar de Rodolfo Buitrago
Rodolfo Buitrago
4h

Si usas ChatGPT todos los días, hay una alta probabilidad de que hoy estés trabajando sobre ese “desorden”, lo cual representa ruido para la IA. Este artículo no se trata de “optimizar prompts”. Va de algo más básico y más rentable: resetear ChatGPT, definir instrucciones claras y usar proyectos como un hub de trabajo estructurado... https://open.substack.com/pub/iadopters/p/resetear-chatgpt-por-que-empezar

Responder
Compartir
4 comentarios más...

Sin posts

Por supuesto, sigue adelante.

© 2026 Roberto · PrivacidadTérminosAviso de recolección
Crea tu SubstackDescargar la app
Substack es el hogar de la gran cultura