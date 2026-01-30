Diario y Directorio de Substack

Roberto
2d

En su sección "Hablando en ficción" está el artículo "La grieta hace ruido por la noche. A colación de una nueva exposición de GRI(e)TAS, he escrito este texto. Una deriva íntima: lo que queda cuando una mira la grieta de cerca y escucha lo que hace por dentro." De Chus Recio

Empieza así: En la cama, el cuerpo se vuelve un país pequeño. Todo ocurre en un radio de un metro: el vaso, el móvil, la sábana, el latido. La vida reducida a lo imprescindible, como si la abundancia hubiera sido siempre un malentendido.

Hay días en que no duele nada en concreto. Duele el conjunto. Duele el peso de estar dentro de una misma. Una aprende que la fragilidad no siempre se presenta como drama: a veces llega como un cansancio que no sabe explicarse, como una pérdida de entusiasmo por las cosas que antes parecían sencillas.

La grieta hace ruido por la noche. No es un sonido metálico. Es un crujido lento, casi doméstico, como cuando una casa se acomoda al frío. Al principio pensé que venía de la pared. Luego entendí que venía de mí. Que la pared solo estaba haciendo de espejo.

Las grietas no avisan con estruendo. Llegan cuando ya has sostenido demasiado tiempo la ficción de la unidad. Se instalan en las cosas pequeñas: en una frase que no se dice, en una sonrisa sostenida a destiempo, en ese “da igual” pronunciado para que el mundo siga funcionando. Llegan, también, en forma de idea: una idea muy clara de ti misma. Fuerte. Capaz. Resuelta. Lo malo de las ideas claras es que no dejan sitio para el temblor.

https://chusrecio.substack.com/p/la-grieta-hace-ruido-por-la-noche

Roberto
2d

Páginas arrancadas de mi libreta: Una pequeña miscelánea sobre qué significa "dictadura" (y poco de autopromoción). Por Eva Guijarro

Estas son notas sueltas, escritas a ratos, entre cuidados, noticias, lecturas interrumpidas y la sensación persistente de que algo se está desajustando en el lenguaje con el que nombramos el mundo.

Una reflexión y tres lecturas: Se han colado en conversaciones de sobremesa, grupos de WhatsApp y cafés de media mañana un par de frases que se dicen con el mismo tono con que se comenta la meteorología: “esto es una dictadura” y “vivimos en un Estado fallido”. Cuando esa cantinela suena cerca, mi realidad doméstica —en el sentido más prosaico y menos épico de la palabra— se empeña en llevar la contraria: mi nómina de funcionaria llega puntual y completa; las pensiones se pagan, y no a cuatro abuelos, sino a todo un ejército de jubilados; la basura se recoge (a veces tarda, pero se recoge); el colegio abre; el centro de salud funciona a trompicones, con la alegría de un burro viejo, pero nos atiende a mí y a mi familia y, en definitiva, aunque el Estado sea torpe, lento y a ratos desesperante, lo cierto es que no es un espejismo que se deshace al tocarlo.

Esa inflación verbal, esa manía contemporánea de llamar apocalipsis a cualquier incomodidad y tiranía a cualquier trámite —sobre todo si viene de Europa— no es solo una mala costumbre del habla. Cuando las palabras pierden su calibración moral, también se estropea el instrumento con el que medimos el mundo. Si “dictadura” significa “no me gusta el gobierno”, la dictadura real —la que encarcela, tortura, desaparece y mata— queda convertida en leyenda exótica y ya no tenemos cómo nombrarla cuando asoma de verdad.

https://evaeneljardin.substack.com/p/paginas-arrancadas-de-mi-libreta

