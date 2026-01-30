✒️Buenos días, Substack. Como siempre, queremos mostrarte una gran parte de los mejores artículos publicados en los últimos días en la plataforma, dar algunas opiniones sobre lo que se está “cociendo” en Substack, y ayudar a los autores a tener más lectores y suscriptores. Ese es el objetivo de todo lo que hacemos en Columnas. Si te gusta lo que lees, por favor comparte este email con familia y amigos para que otros lo descubran.

Los recomendados del Diario de substack han conseguido 2.602 suscriptores procedentes de nuestras recomendaciones.

✨Nos han preguntado cómo hacerlo. Aquí hay una Nota útil.

🎫 “El Newsfeed para descubrir nuevos artículos de Substack en español” y descuentos

Numerosos autores han ido comentando en Notas que buena parte de los seguidores y suscriptores que consiguen lo han hecho tras aparecer en Crónicas (María dijo que había más que duplicado los seguidores) y el Diario de Substack (como Nina y Dito). Pero también hay otras formas de colaboración efectiva, como los posts de invitados. Por ejemplo, 230 suscriptores tras aparecer en la publicación Humanidades.

Nota: Además de este Diario también tenemos otras iniciativas que podrían interesarte:

🏛 LAS GRANDES HISTORIAS

📌 La erótica de la inteligencia Por: Helen Higgins (autora de Play on Repeat) La atracción es principalmente física. Estudios científicos y una cantidad impresionante de investigaciones nos dicen que las formas

No hay nada más atractivo que alguien que escucha, aprende y reflexiona profundamente. No por credenciales ni cualificaciones, sino porque le importan las ideas, las opiniones de los demás y el significado.

Todo el mundo escribe. Casi nadie edita. Elegir qué callar es la nueva ventaja profesional. Por Maïder Tomasena

Durante años, en mi mundo, se repetía casi como una broma interna: el 25% del trabajo era editar, el 60% investigar y el 15% escribir. Nadie lo discutía. Era una especie de consenso silencioso entre gente que se toma en serio lo que publica, lo que vende, lo que firma. Escribir era la parte visible. La investigación era el trabajo real y después la edición. Lo curioso es que hoy, con la IA, esa proporción no ha cambiado. Lo que ha cambiado es otra cosa: ahora el 15% de escribir puede hacerlo cualquiera en diez segundos, la investigación también… y el resto se ha convertido en un desierto.

Sobre ser CEO a los 16 años: Notas sobre la nueva meritocracia adolescente. De Perpetuo y brunella

... la escritora Marella Gayla publicó un artículo en el New Yorker que preguntaba si todo adolescente ambicioso hoy era un CEO and Founder. Me sorprendió, pero no tanto como cuando volví a mi país y reactivé mi Instagram y me di cuenta de que el fenómeno del CEO adolescente no estaba confinado al norte global ni a los suburbios afluentes. (…) Amigos de amigos, …, el tipo de persona que Instagram me recomendaba conocer: las iniciativas eran diversas, y que fueran limitadas por los recursos materiales solo pulía el brillo de sus logros. Mascarillas biodegradables, aparatos tecnológicos sostenibles, programas de apoyo educativo a otros jóvenes. CEO, Founder, Founder and CEO. No era un fenómeno masivo…

💌 ACTUALIDAD EN SUBSTACK

Trucos, perspectivas y noticias. Y también “columnas” sobre Substack y su “universo”. En esta ocasión, una entrevista al dueño de uno de los boletines de más éxito de Substack en español sobre IA.

ℹ Entrevista a JL Gallardo: ”La mayoría siente que la IA funciona a ratos”

José Luis Gallardo es consultor y formador en inteligencia artificial aplicada al trabajo real. Ayuda a profesionales y empresas a usar la IA con claridad, método y criterio. Es creador del método y la herramienta (boletín) IA Fácil.

¿Cómo y por qué empezaste tu newsletter?

Empecé la newsletter de IA Fácil casi por necesidad. Veía a muchos profesionales usando la IA con curiosidad, pero también con mucha frustración: probando prompts sueltos, copiando trucos, saltando de herramienta en herramienta… sin un marco claro.

La newsletter nació como un espacio para ordenar ideas.

No para hablar de “la última novedad”, sino para explicar qué sentido tiene usar IA en el trabajo real, dónde aporta valor y dónde no, y cómo pensar mejor antes de pedirle nada a un modelo.

¿Qué consejo darías a los aspirantes a creadores de contenido en general?

Que no empiecen preguntándose “¿de qué voy a hablar?”, sino “¿qué ayudo a aclarar?”.

Hoy hay muchísimo contenido, pero poca claridad. Si tu contenido no reduce confusión, probablemente no sea necesario.

No hace falta tener la mejor opinión ni ser el más técnico: hace falta criterio, constancia y respeto por el tiempo del lector.

Y algo importante: escribir pensando en personas reales, no en el algoritmo. Si ayudas de verdad a 100 personas, el crecimiento acaba llegando solo.

¿Qué es lo más habitual que te preguntan los lectores y qué respuesta les darías ahora?

Lo que más me preguntan no es tanto cómo usar la IA, sino por qué a veces les ayuda muchísimo y otras les hace perder el tiempo.

La mayoría siente que la IA “funciona a ratos”. Un día les da una respuesta brillante y al siguiente algo genérico, superficial o inútil.

Mi respuesta es que el problema no suele estar en la herramienta, sino en usar la IA sin haber pensado antes. Si entras a la IA con una idea vaga, una tarea mal definida o sin criterio sobre lo que necesitas, la respuesta será igual de vaga. No porque la IA falle, sino porque está reflejando tu punto de partida.

Por eso insisto tanto en parar antes de escribir: definir la tarea, el nivel de calidad esperado y qué parte del trabajo sigue siendo responsabilidad humana. Cuando haces eso, la IA deja de ser una lotería y se convierte en una herramienta fiable.

¿Cómo contribuyó a tu vida profesional y personal la creación de la newsletter?

Profesionalmente, la newsletter me ayuda a definir una posición clara. Ayudo a a profesionales y empresas a trabajar con IA con método y sin improvisar.

Personalmente, me obliga a pensar mejor. Escribir dos veces por semana te enfrenta a tus propias contradicciones y te exige ordenar ideas antes de compartirlas. Para mí se ha convertido en una forma de reflexión continua, no solo en un canal de comunicación.

¿Qué harías de forma diferente si empezaras de nuevo?

Empezaría antes… y con menos presión. Al principio tendemos a sobreproducir, a querer demostrar demasiado o a buscar el “formato perfecto”. Hoy sé que lo importante es la claridad del mensaje, no la sofisticación.

También confiaría antes en un enfoque más simple: menos temas, menos cambios de rumbo y más profundidad en las ideas que realmente importan.

¿Qué planes de futuro tienes con tu boletín?

La newsletter seguirá siendo el núcleo editorial de IA Fácil. No quiero convertirla en un canal comercial agresivo ni en un escaparate de productos.

Mi idea es que evolucione como un espacio de referencia en español para profesionales que quieren usar la IA con cabeza: más contexto, más criterio y menos ruido.

Si alguien lee la newsletter durante un tiempo y siente que entiende mejor cómo trabajar con IA, aunque no compre nada, para mí ya ha cumplido su función

ℹ Estás pensando en lanzar tu substack de pago?

Si planeas hacer que tu boletín en Substack sea de pago, tenemos 2 ideas para tí, ambas gratis:

Podemos anunciarlo en el Diario. Ponlo en la zona de comentarios o envíame un DM (Roberto).

En breve, publicaremos un Directorio de boletines de pago.

ℹ Q&A de Substack Bestsellers: ¿Convierte más un muro de pago arriba o abajo en un post? ¿Qué día u hora es mejor para publicar?

Substack publica un Q&A privado cada cierto tiempo, sólo disponible para los que son bestsellers, sobre diferentes temas (dudas prácticas, las mejores estrategias de crecimiento actuales, etc). Traduciremos y reproduciremos aquí algunos de los que pensemos que sean más útiles (algunas respuestas son muy generales) o interesantes para la comunidad hispana. Téngase en cuenta que las respuestas representan los puntos de vista (y los intereses) de Substack. A veces, añadiré un comentario mío.

Tengo dos posts con estadísticas similares en cuanto a tasas de apertura y “me gusta”. Una de ellas generó 109 suscriptores de pago y la otra 21. ¿Cuáles son las posibles razones de esto?

Algunos aspectos a considerar cuando se tiene una brecha de conversión: las aperturas y los “me gusta” no siempre predicen las conversiones. La publicación que generó 109 conversiones probablemente abordó un tema por el que tu audiencia sintió que debía pagar, o se bloqueó en un momento en que los lectores estaban especialmente motivados para seguir leyendo. También es muy posible que la publicación se compartiera más ampliamente con nuevos lectores, quienes suelen tener tasas de conversión diferentes a las de los suscriptores gratuitos de larga duración.

Mi comentario: Es cierto. Substack clasifica los posts en “Lo Mejor”, utilizando una fórmula secreta que no quieren compartir, y no está relacionada con las conversiones (por un lado es raro, pues vive de eso, pero por otro lado, no tanto, supongo que para que los demás no intenten engañar al sistema.

¿Tenemos algún conocimiento concreto sobre si las personas convierten más cuando el muro de pago está más arriba o más abajo en una publicación?

La ubicación del muro de pago depende realmente de tu audiencia, por lo que es difícil dar una respuesta universal. (Por ahora), así es como consideramos las diferentes estrategias de ubicación de muros de pago:

Un muro de pago al principio (2-3 párrafos después) maximiza las conversiones de los lectores fieles, pero ofrece menos valor a los suscriptores gratuitos.

Un muro de pago a mitad de camino equilibra ambas cosas: los lectores gratuitos obtienen algo significativo, mientras que los suscriptores de pago ven una mejora significativa.

Un muro de pago al final genera confianza y mantiene a los lectores gratuitos interesados, pero puede reducir las tasas de conversión, ya que ya han obtenido la mayor parte del valor.

El mejor consejo que podemos dar es probar diferentes ubicaciones y ver qué funciona mejor para tu material y audiencia.

Busco crear un post en el feed de noticias con actualizaciones en vivo para mi sitio web de fútbol …. Esta publicación sería interminable debido a la cantidad de información diaria que se agrega. ¿Es posible hacerlo antes de que el archivo se vuelva demasiado grande para agregar más contenido?

No hay límite de palabras ni de longitud para el texto en los posts de Substack, pero si tu publicación supera los 102 KB, algunos proveedores de correo electrónico como Gmail podrían recortar o truncar el correo electrónico. Si esto sucede, los lectores verán un enlace “Ver mensaje completo” para acceder a la publicación completa en su aplicación de correo electrónico. Puedes seguir publicando posts largos, y todo el contenido siempre estará disponible en tu publicación de Substack.

¿Has considerado usar Notas para esto? Está diseñado para actualizaciones breves y frecuentes, y funciona muy bien para cobertura en vivo o comentarios continuos. Además, tendrás la ventaja adicional de la visibilidad: tu audiencia (y posibles nuevos suscriptores) podrán encontrar todas tus actualizaciones centralizadas en tu perfil.

¿Cuál es el mejor día u hora para publicar?

El mejor día y hora depende realmente de tu audiencia y categoría. Dicho esto, de martes a jueves por la mañana (alrededor de las 6-9 a. m. en la zona horaria de tus lectores) suelen tener tasas de apertura más altas en la mayoría de los tipos de contenido. Pero la constancia es más importante que encontrar la hora “perfecta”: si tus lectores te esperan todos los martes a las 8 a. m., empezarán a buscarte a esa hora. Te recomendamos elegir un horario que te funcione y mantenerlo durante al menos un mes antes de evaluar.

Mi comentario: Eso son horarios de EEUU. En español, la dificultad es tener en cuenta los horarios de España y América Latina. Quzás encontrar la hora equidistante (por ejemplo, las 12 de España), no sea tan buena idea.

2. LOS ARTÍCULOS EN SUBSTACK

Notas importantes, aquí.

📰 Selección de posts en Substack por temas

Aquí repasamos lo publicado esta última semana sobre carreras, trabajo, educación, liderazgo, innovación, igualdad, políticas, geografía, sociología, sociedad, y derecho. Escrito por Emma Michelle.

📂 Carreras y trabajo: Educación, liderazgo, innovación, igualdad

Liderazgo:

☘️ Nosolosuerte/ #157. 5.127 Prototipos y 5 Años de Obsesión en un Garaje Helado que Hoy Valen 15.000 Millones - ““No soy la más fuerte. No soy la más rápida. Pero soy realmente buena sufriendo.” - Amelia Boone”

James Dyson fue un niño marcado por la pérdida y la soledad, convirtió la determinación en su mayor activo. Primero como corredor y después como inventor. Tocó fondo cuando se arruinó por no haber protegido su primer éxito con una patente y, desde un garaje frío y endeudado hasta las trancas, construyó 5.127 prototipos hasta crear la primera aspiradora sin bolsa que funcionaba de verdad. Su vida demuestra que la innovación real nace de la iteración obstinada, del control sobre lo creado y de no rendirse cuando los “expertos” dicen que es imposible.

📚 tucoachpersonal/ La trampa de la felicidad ( y cómo salir de ella) -“ #64. Libros para crecer”

Intentar sentirte feliz todo el tiempo es una trampa y luchar contra el malestar lo amplifica. Según Russ Harris, el problema no es sentirte mal, sino pelearte con ello; no controlas lo que sientes, pero sí cómo te relacionas con esas emociones. Vivir bien no es eliminar el dolor, sino seguir adelante con lo que importa incluso cuando no te sientes bien.

🎨 Creadoresmag/ Checklist para el lanzamiento de un substack en 7 fases: Todas las tareas esenciales - “Con ejemplos y modelos para inspirarte”.

Usar una lista de verificación para lanzar una newsletter en Substack permite reducir errores técnicos, mejorar el SEO, mantener una calidad consistente y disminuir la carga cognitiva, facilitando así un lanzamiento más fiable y escalable. La checklist propuesta abarca desde la definición del micronicho y la configuración básica del perfil, hasta el diseño, la estrategia de contenidos, el crecimiento orgánico y la optimización SEO a largo plazo. La importancia de crear páginas clave como “Acerca de” y “Empieza aquí”, publicar posts pilares antes del lanzamiento, optimizar cada publicación para buscadores, fomentar la interacción en Notes y comentarios, y retrasar la monetización hasta consolidar una base sólida de lectores.

🍋 limoneros/ La hoja en blanco: El ejercicio para desatar tu creatividad

Limoneros reivindica la escritura desde el silencio y la hoja en blanco para crear contenido auténtico. Con la colaboradora Mariana Brizi, remarcan que antes de la IA, las métricas o el feedback, la clave es conectar con la propia voz, escribir por placer y desde la experiencia, y solo después editar y optimizar. La creatividad sostenible nace de no perder la esencia mientras se construye un negocio.

✍️ escribeypublica/ Ganadora del tercer certamen y 4ª propuesta del Club del Relato -“Adelante, no sean tímidos. Pasen y lean”

Esta semana se ha anunciado a la ganadora del primer certamen del año con el relato “Margaritas” escrito por Alba; una historia íntima y perturbadora sobre la muerte, el silencio y las lealtades familiares.

💡movidasdeemprender/ La movida de ganar +100K trabajando menos de 20h / semana -“Cómo ha diseñado un negocio rentable mientras criaba a dos bebés”

Noemí Carro es una emprendedora que diseña su negocio para que se adapte a la vida que quiere llevar, trabajando menos de 20 horas semanales. Su éxito se basa en decisiones conscientes, renuncias estratégicas y en construir activos (como su marca personal) que le permiten crecer de forma sostenible. Emprender para ser libre implica definir qué vida deseas y qué estás dispuesto a sacrificar para lograrlo. Su historia inspira a diseñar un negocio rentable que no consuma tu tiempo ni tu bienestar.

💡Innovación/ De un Asado a 50,000 Personas: Hackeando los Círculos Cerrados con Capital Social -“Cómo ETM Day convirtió una parrillada de amigos en el evento de innovación más grande de LatAm”

Emprender en Chile y LATAM suele depender mucho de los contactos, algo que Dani Daccarett vivió en carne propia. Para romper esas barreras, organizó un asado que reunió a empresarios y emprendedores en un mismo espacio, creando así oportunidades de networking. De ese encuentro nació ETM Day, un evento masivo que cuenta con la participación de 50,000 personas. El secreto: priorizar la validación de la interacción antes que el evento en sí. Para 2026, planean ideas innovadoras, como hacer pitchs en kayak.

🎓 betterbusinessbetterworld/ Gobernar la complejidad sin simplificarla - “La complejidad no es un problema a eliminar, sino una realidad a gobernar con criterio. Simplificar en exceso suele ser una forma de abdicar de la responsabilidad”

Gobernar la complejidad implica aceptar tensiones, tomar decisiones responsables y manejar la incertidumbre con madurez. La simplificación fácil puede parecer cómoda, pero a largo plazo genera fragilidad y pérdida de confianza en las organizaciones. En la era tecnológica, integrar y gobernar bien la complejidad es clave para el éxito.

💭 Igualdad/ De hormonas, igualdad (de derechos y obligaciones) y maravillosas diferencias... Pisando charco... Marco. - “By Paparrachadas”

En biología, y más específicamente en endocrinología, se ha demostrado que la realidad hormonal entre hombres y mujeres no es simétrica.

Los hombres siguen un ritmo diario dominado por la testosterona, mientras que las mujeres atraviesan un ciclo mensual con fases hormonales distintas que influyen en la energía, el estado de ánimo y la cognición.

Comprender estas diferencias permite contextualizar conductas con base científica y dejar de juzgar desde modelos inaplicables, apostando por una empatía informada en lugar de condescendiente.

Bibliotecarios y profesores:

💭 biprofe/ Entrevista a Roberto: uno de los maestros de Substack - “Roberto nos regala su perspectiva respecto de Substack, la nueva juventud y muchos otros temas interesantísimos”

Roberto nos cuenta porqué elegir Substack y la razón es el sistema que lo gobierna: la gente. Si gustas, te leen y acabas conectando de verdad con la audiencia.

Ha sido testigo de cómo mucho jóvenes en Substack caen bajo la presión de tener éxito, ser perfectos a menudo significa, contabilizar logros o notas. Él cree que Substack es genial para la visibilidad y que debemos valorarnos más allá de los números.

Por otra parte, monetizar cuesta. Por eso trabaja en proyectos para ayudar a que más gente hispana brille.¿Cómo? Con directorios, concursos y resúmenos de lo mejor.

Su consejo: la constancia y la autenticidad, aceptando errores y creando comunidad. Eso vale oro.

📂 Ciencias sociales y políticas: Geografía, sociología, sociedad, derecho

Política:

💬Politicas/ Somos niños con cerebros 🧠 de adultos -“¿Será más colorinchis lo que necesito en mis aplicaciones?”

La idea de que la responsabilidad individual basta para que una empresa funcione es un error. No importa cuánta formación o motivación haya, si el sistema no está bien diseñado, las personas buscarán ahorrar energía y no rendirán al máximo. En lugar de confiar en “héroes” que actúen con disciplina sobrehumana, hay que crear reglas, flujos y sistemas claros que funcionen sin depender de la fuerza de voluntad de cada empleado.

💭 Geografía: newsletter.mapasmilhaud.com/about Los estados efímeros de la Guerra Civil Rusa -“Newsletter #167 – 2026/01/22”

El Imperio Ruso, tras siglos de expansión, sufrió revoluciones y guerras que llevaron a su colapso en 1917. Durante la Guerra Civil Rusa, surgieron varios estados efímeros como la República del Don, la Majnovia anarquista y la República del Extremo Oriente, cada uno con sus características y destino. Estos estados reflejan la fragmentación y el caos que siguieron al fin del imperio y la lucha por el poder en la región.

Los imperios caen tras un largo proceso de decadencia marcado por problemas económicos, desigualdad, rigidez política y presiones externas.

Sociedad:

🤓 lucasheili/ Reflexiones de un migrante -“Mi profe de la secundaria me preguntó dónde me gustaría vivir”

Lucas reflexiona sobre dónde le gustaría vivir en el futuro tras visitar Miami y comparar ciudades de Europa y América Latina. Las diferencias en estilo de vida, movilidad y ambiente urbano, son destacables, valorando tanto la modernidad como la cultura local. Reconoce que más que factores económicos, lo que importa es ese “algo” intangible que hace sentir un lugar como hogar. Aún no tiene una respuesta definitiva, pero sabe que seguirá explorando hasta encontrarlo.

📰 Los artículos en Substack por sus autores

Al aparecer aquí, el Diario empezará, además, a recomendar tu boletín, usando el sistema interno de Substack.

🔖 Cómo encontrar empresas que imprimen dinero aunque todo se vaya a la mierda. Por Pobre Millenial

Hay empresas que necesitan que todo salga bien para ganar dinero. Y luego están las otras, las que funcionan incluso cuando el entorno es hostil, la competencia aprieta y la economía se tuerce. Negocios simples, rentables y con una capacidad casi obscena de generar caja año tras año.

A estas no se llega por intuición ni por titulares, se llega mirando los datos correctos …Resumen rápido, busca siempre:

ROIC sostenido por encima del 15%

Márgenes estables o crecientes

Crecimiento del EPS superior al 10% anual

Flujo de caja libre positivo y recurrente

Deuda controlada

Dividendos crecientes y recompras constantes

Valoración razonable frente a su historia y su crecimiento.

🔖 Los agentes de ICE están borrachos de hibris: Una frase lanzada desde una camioneta de ICE revela algo mucho más antiguo y más peligroso que un abuso de poder. De Balva News. Osea, de Rodrigo Balvanera. Empieza de esta forma:

Durante una protesta en Minnesota –un estado en caos luego de las ejecuciones de dos ciudadanos estadounidenses a manos de ICE– un agente de la migra, sentado en el asiento de su camioneta, amenaza directamente a un manifestante que lo graba al decirle: “Si alzas la voz, te borro la voz”. Los griegos tenían una palabra precisa para esto: hibris.

No era soberbia común. Era mucho más grave. Para los antiguos griegos, hibris era la creencia de que quien tiene poder puede actuar sin límites ni rendición de cuentas, ignorar la ley y el tejido de la comunidad. Era la semilla de la tragedia: cuando el poder se confunde con el derecho a hacer lo que se quiera, el desastre siempre sigue.

🔖 ATLAS: El sistema de 32 skills de IA que uso cada día: Por qué dejé de coleccionar prompts y construí un ecosistema. De Esther Claravalls. Empieza así:

Llevo un año viendo lo mismo: “100 prompts para ChatGPT” “Aprende IA en 7 días” “El prompt perfecto para X”.

Y llevo un año viendo el mismo resultado: Gente que acumula prompts que no usa.

Que empieza de cero cada vez que abre Claude o ChatGPT.

Que siente que “la IA no es para mí” después de intentarlo tres veces.

🔖 Rebelión en la granja: ¿Y si generar datos para una multinacional se considerara trabajo? De Txema Valenzuela:

El fenómeno es curioso, pero no tan anómalo como pueda parecer. En la España rural de los años 40 y 50 había niños que cotizaban desde el día de su nacimiento. Se les daba de alta en la Mutua Agraria y se pagaba una cuota fija por ello. Bastaba con el que el padre convenciera al patrón para hacer los papeles. Muchos lo hacían, al fin y al cabo esos niños, por un coste ridículo, iban a empezar a ser productivos en el campo en poco tiempo, con nueve o 10 años.

Sí, no nos engañemos, existía el trabajo infantil. En algunos sitios, los humanos empezaban a aportar al sistema desde muy temprano, pero no tanto como ahora. Bueno, ahora no aportamos al sistema en general desde que nacemos, solo al bolsillo de algunos. En la España de 2026 no hay niños pastores, ni trabajando en la agricultura (o eso creo y espero), pero casi todos los recién llegados empiezan a generar ingresos para alguien prácticamente desde que nacen.

🔖 La adolescencia que nos toca vivir. De Alberto Benbunan

Acabo de leer el último ensayo de Dario Amodei. Es largo. Denso. Importante. Y me quedé pensando en una cosa. Amodei usa una metáfora que me enganchó: la adolescencia tecnológica. Esa etapa en la que una civilización tiene el poder de destruirse pero aún no tiene la madurez para gestionarlo.

Es incómodo. Pero también es honesto.

El ensayo enumera riesgos que suenan a ciencia ficción: armas biológicas guiadas por IA, vigilancia masiva, concentración extrema de riqueza. Cosas que hace cinco años solo veías en Black Mirror (de Netflix).

Y sin embargo, lo que más me resonó no fueron los riesgos. Realmente Amodei no pide que paremos. Pide que maduremos.

Gracias por leer hasta aquí.

👁️Por si te lo perdiste

Algunas de las últimas ediciones del Diario en esta publicación

