🏛 LAS GRANDES HISTORIAS

📌 7 palabras para evitar el eco de la IA: Una coletilla que hackea ChatGPT para que deje de amplificar mis malas propuestas. De Edgar Otero. Como nos ha dicho, le ha funcionado muy bien también a él:

🧠 El problema. La IA es tu fan #1, no tu crítico más duro.

🛠️ La solución. 7 palabras al final de cada prompt que evalúe ideas.

🚀 El resultado. Perspectivas reales en lugar del eco de tus ideas.

📌Dos posts dedicados al Thriller y el misterio, de El rincón de Daledebil, con buena acogida: El arte de la intriga: Secretos, pistas y suspense; y Cuando la sorpresa no basta (cuya imagen utilizamos en esta edición).

En el artículo anterior, El arte de la intriga , hablaba de cómo se construye esta y de los mecanismos que mantienen al lector dentro de una historia. Pero hay algo que suele confundirse con la intriga y que, sin embargo, no siempre la sustituye: la sorpresa. Estoy convencido de que, en más de una ocasión, querido/a lector/a, te habrás encontrado con alguna obra cuyo final te ha dejado inmóvil un rato …

📌 El canguro que me inspiró a innovar [3 estrategias para pisar fuerte en 2026] de El Limonero 🌳🍋 /

“… estuve pensando mucho en la dirección que quiero tomar en mi negocio creativo.”

Un post que va a interesar a todos los que tienen un negocio digital/ creativo y a los que les gustan los canguros.

1. EDITORIAL Y ACTUALIDAD EN SUBSTACK 💌

Reflexiones, descubrimientos, trucos, perspectivas y noticias. Y también “columnas” sobre Substack y su “universo”.

1.1 Tu archivo puede ser tu mejor tesoro para superar el estancamiento de las suscripciones

Una cadena de periódicos, Forum Communications Company (FCC) lanzó en 2019 su primer muro de pago digital, y tiene ahora más de 30 publicaciones locales, utilizando un modelo de suscripción. Como le ha ocurrido a muchas empresas editoriales, tras un crecimiento inicial emocionante, llegó el estancamiento. Así que se puso a estudiar cómo “ganar más dinero”. Tuvo la sabiduría de analizar analizó contenido con más de 30 días de antigüedad y sus datos de Google Analytics le mostraron una realidad que casaba mal con la obsesión de los periódicos de centrarse en los último: Aproximadamente el 10 % de las páginas vistas a sus cabeceras correspondían a artículos con más de 30 días de antigüedad.

Lo interesante es que, a diferencia del tráfico de la página de inicio, a este contenido se accede normalmente a través de búsquedas, redes sociales y enlaces directos, lo que significa que los usuarios lo buscan activamente. Los lectores que accedían a esas historias más antiguas también mostraban una mayor intención de compra que quienes visitaban contenido recién publicado. En respuesta, la empresa trasladó todos los artículos con más de 30 días de antigüedad a un muro de pago rígido e inmediatamente duplicó su tasa de conversión en comparación con los muros de pago estándar.

Entre el 15 % y el 20 % de todas las conversiones de suscripciones ahora provienen de muros de contenido archivado (es decir, artículos antiguos con muros de pago). Y no notaron ningún impacto negativo en el SEO como resultado de este cambio (también es cierto que las visitas procedentes de Google han bajado mucho en todos los periódicos del mundo.)

Idea: Consulta tus análisis y comprueba qué porcentaje de páginas vistas tienen más de 30 días de antigüedad. El contenido que no “caduca” rápidamente (evergreen) suele ser tu activo menos monetizado.

Una de las mejores cosas que tiene Substack es que es muy fácil poner un muro de pago sobre tu archivo permanente. Puedes ponerle la fecha que quieres (1 mes, 2 meses, lo que creas que es mejor).

Otra idea: Tal como está la cosa, es mejor que no dependas únicamente de Google para mostrar ese contenido de archivo (ni de Substack, que solo muestra al final de los artículos 2 posts). Debes contar con sistemas para resurgir y enlazar regularmente tus archivos a través de tu boletín y redes sociales. Por ejemplo, desde hace tiempo que predicamos en este Diario que cada artículo que publiques contenga enlaces a otros; y si puede ser de temas relacionados, mejor.

1.2 Si te interesa la historia, aquí tienes un 40% de descuento

El Último Orbe ofrece un 40% en la suscripción anual (únicamente) a los lectores del Diario. Y termina el domingo, incluido. Una buena oportunidad de este boletín que ha crecido tanto.

1.3 Impactos de participar y ganar en el Concurso del Escritor de Substack

Este es el crecimiento de mi boletín. Si te fijas, cuando me creé la cuenta no me leía nadie. Fue a raíz de vuestro concurso que empecé a tener visibilidad y ahora, aunque crezco de manera lenta, es progresivo. Todos los días se suscribe alguien y yo estoy muy agradecida. —María Ahufinger 🎀

1.4 ¿Cuál es la tasa de apertura media de tu newsletter?

Estoy contento, muchos autores han contestado a la encuesta que preguntaba cuál es la tasa de apertura media de tus últimos 10 posts enviados. Si no lo has hecho, por favor, vota ahí. Y si quieres ver qué gana, podrás hacerlo. El rango es el siguiente:

A: Menos del 20%

B: Del 20 al 30%

C: Del 30 al 40%.

D: Del 40 al 50%

E: Más del 50%

—Salvador Lorca

1.5 Frecuencia ideal de envío de posts por email

La semana que viene publicaremos una entrevista y datos reales sobre algunas experiencias, incluyendo de autores que han colaborado con nosotros (como Bookstrapping). Al respecto, nos gustaría plantear esta encuesta:

1.6 Selección de Q&A de Substack Bestsellers:

Substack publica un Q&A privado cada cierto tiempo, sólo disponible para los que son bestsellers, sobre diferentes temas (dudas prácticas, las mejores estrategias de crecimiento actuales, etc). Traduciremos y reproduciremos aquí solo una selección de los que pensemos que sean más útiles (algunas respuestas son muy generales) o interesantes para la comunidad hispana, recortando partes poco esenciales de las preguntas y respuestas. Téngase en cuenta que las respuestas representan los puntos de vista (y los intereses) de Substack. A veces, añadiré un comentario mío.

❓ Estoy considerando implementar un muro de pago en todo Substack, pero me preguntaba si ofrecían algún tipo de plan Freemium donde la gente pudiera probarlo gratis durante un mes y luego actualizarlo.

Substack no tiene una prueba gratuita de 30 días, pero hay un par de maneras de crear algo similar. La opción más directa son las suscripciones gratuitas: ve a Suscriptores, haz clic en Agregar Suscriptores y selecciona “Suscripción gratuita” con una fecha de vencimiento que tú establezcas. Cuando finalice el período de prueba, los lectores deberán actualizar su suscripción para mantener el acceso. Es manual, pero funciona bien para una difusión específica o si lo promocionas en tu biografía o en una publicación fijada.

Otro enfoque que vale la pena considerar es mantener una parte de tus publicaciones gratuitas para que los nuevos lectores puedan familiarizarse con tu trabajo antes de comprometerse. Las publicaciones de pago más exitosas dejan entre un 30 y un 50 por ciento del contenido gratuito, lo que tiende a convertir a los lectores de forma más natural con el tiempo. Puedes implementar un muro de pago para tus mejores y más profundos artículos, mientras que las publicaciones más ligeras permanecen abiertas como una especie de vista previa continua.

❓He estado configurando el tamaño de la imagen a 1000 píxeles de ancho antes de publicar cada foto, como hago al subir fotos a otros sitios web. ¿Es esta la mejor práctica?

¡De hecho, puedes dejar que Substack se encargue del ajuste de tamaño! Al subir imágenes, la plataforma las optimiza automáticamente, así que no es necesario configurar todo a 1000 píxeles de antemano, como podría serlo en otros sitios.

Dicho esto, como regla general, intenta usar al menos 1200 x 630 píxeles para las imágenes de vista previa de las publicaciones y al menos 600 x 600 píxeles para la imagen de portada. Subir a una resolución más alta también es perfectamente aceptable, ya que Substack la reducirá según sea necesario.

Mi comentario: Si algunas imágenes con rostros aparecen recortadas en las miniaturas de tus publicaciones (imágenes de vista previa en redes sociales), prueba a activar el recorte inteligente. Ve a la sección “Marca” en la página de Configuración de tu publicación y selecciona “Recorte inteligente” junto a “Método de recorte de miniaturas de publicaciones”.

—Salvador Lorca

2. LOS ARTÍCULOS EN SUBSTACK 📰

Notas importantes, aquí.

2.1. Selección de posts en Substack por temas

Aquí repasamos lo publicado esta última semana sobre carreras, trabajo, educación, liderazgo, innovación, igualdad, políticas, geografía, sociología, sociedad, y derecho. Escrito por Emma Michelle.

📂 Carreras y trabajo: Educación, liderazgo, innovación, igualdad

Carreras y liderazgo:

🚀 Carreras/ ¿Está reemplazando la IA los trabajos de atención al cliente? — ¿Reemplazará del todo la IA los trabajos de los centros de llamadas o simplemente la reconstruirá y mejorará el proceso y a los agentes humanos?

La IA ha provocado una caída del 65% en la contratación de soporte al absorber hasta el 60% de las tareas repetitivas. No es una simple reducción de costes, sino un rediseño operativo: los roles básicos desaparecen para dar paso a perfiles especializados y proactivos. Este cambio es el indicador adelantado de una reestructuración inminente en marketing y operaciones.

🎓liderar/ Negociar precios usando la táctica de negociación del FBI — Buscamos un acuerdo que beneficie a todos (win-win). Intentamos llegar a un acuerdo. Y eso suele ser una decisión perdedora.

La táctica de negociación inspirada en Chris Voss sostiene que intentar convencer con lógica o buscar un “ganar-ganar” debilita tu posición. En lugar de pedir concesiones directamente, propone usar empatía táctica (“Parece que…”) y cerrar con preguntas calibradas de “cómo” o “qué” que obliguen a la otra parte a replantear el problema. Así, en vez de discutir o justificar, haces que el otro reflexione y busque la solución, cambiando el control de la negociación.

☘️ Nosolosuerte/ #161. Cómo Hacer de Cada Día un Regalo, y Convertir 350.000 Dólares en 40.000 Millones -- “He trabajado lo suficiente y he ganado lo suficiente como para fracasar el resto de mi vida.”

La historia de George Lucas es la historia de cómo un accidente casi mortal a los 18 años transformó a un mal estudiante obsesionado con las carreras en un creador decidido a aprovechar cada día como un regalo. Tras sobrevivir, encontró su vocación en el cine, dirigió American Graffiti y luego apostó por algo que nadie entendía: quedarse con los derechos de secuelas y merchandising de Star Wars a cambio de bajar su sueldo. Esa decisión convirtió 350.000 dólares en un imperio valorado en decenas de miles de millones y dio origen a Lucasfilm. Su lección: vivir con urgencia, detectar el valor oculto que otros ignoran y usar la motivación —incluso la necesidad de demostrar algo— como combustible para construir algo extraordinario.

📚 tucoachpersonal/ Estás viviendo según un guion que nunca escribiste — Y, ahora, es el momento de empezar a escribir el tuyo

Nuestro coach personal nos invita a reflexionar sobre esa sensación silenciosa de que, aunque tu vida “está bien”, algo no encaja. Plantea que muchas veces vivimos siguiendo un guion que no escribimos conscientemente, construido por expectativas familiares, sociales y decisiones automáticas. Sin darnos cuenta, aceptamos estrés, prisas y rutinas que nunca elegimos de forma deliberada. El punto de inflexión llega cuando te preguntas si quieres repetir esa vida durante los próximos 20 años. La propuesta no es destruirlo todo, sino empezar a reescribir tu historia con pequeñas decisiones intencionales y cambios sostenidos en tus comportamientos. Porque tu vida no cambia con grandes promesas, sino con lo que repites cada día.

🎨 Creadoresmag/ Ejemplos de llamadas a la acción que generen clics — Los mejores consejos para crear CTA que generen que simplemente son irresistibles y producen conversiones reales

La llamada a la acción - CTA - es el elemento clave que convierte la atención en resultados dentro del marketing digital. No es solo un botón, sino una instrucción clara que guía al usuario hacia el siguiente paso, ya sea comprar, registrarse o descargar un recurso. Su efectividad depende de un texto directo y orientado a beneficios, una ubicación estratégica, un diseño visual destacado y una alineación con la intención del público. Pequeños cambios en palabras, diseño o posición pueden aumentar significativamente las conversiones. En definitiva, una buena CTA no interrumpe: facilita la decisión y reduce la fricción, convirtiendo el interés en acción.

🍋 limoneros/ ¿Estamos más conectados que nunca? — Desde el descubrimiento del eje intestino-cerebro, la neurociencia moderna vive una revolución que desemboca en la redefinición del ser humano. ¿Por qué hemos pasado a ser holobiontes?

Tras tres años colaborando con más de 100 personas y construyendo una comunidad global, la autora introduce el concepto de **holobionte**: la idea, respaldada por la neurociencia, de que no somos individuos aislados, sino sistemas vivos en constante interacción. El cuerpo humano funciona en diálogo continuo —intestino, cerebro, microbiota, sistema inmune— y esa comunicación también ocurre entre personas: cerebros y corazones pueden sincronizarse, las emociones se contagian y los vínculos regulan nuestros estados internos. Comprender esto implica asumir que cuidarnos no es solo un acto individual, sino colectivo: lo que consumimos, sentimos y compartimos impacta en los demás. Somos relación viva, y vivir con consciencia fortalece tanto nuestra biología como nuestras comunidades.

Escribir y automatización:

✍️ #77- 14 cosas que una escritora haría bien en evitar (y por qué) - escribeypublica/

El artículo comparte 14 errores que conviene evitar en la escritura, basados en experiencia y observación, no como reglas rígidas sino como puertas de reflexión. Invita a no creer que existe un único método, a no imitar voces ajenas, ni paralizarse en debates eternos o apostar todo a un solo manuscrito. También aconseja no tomarse las críticas como ataques, evitar polémicas estériles, cuidar lo básico (ortografía y estilo), no escribir solo por moda ni compararse con resentimiento. Recuerda que el éxito rara vez es inmediato, que la vida y la lectura nutren la escritura, que a veces hay que soltar textos que no avanzan y, sobre todo, que escribir es una identidad que persiste. En esencia, propone cuidar el oficio con paciencia, autenticidad y perspectiva.

💡 La movida de las automatizaciones que tengo en mi negocio — Y cómo me ahorran horas cada semana - movidasdeemprender/

Esta semana en movidas de emprender, nos explican cómo automatizar tareas repetitivas en el negocio para ganar tiempo y poder centrarse en lo realmente importante. Usa herramientas como Kit, Make o bots de Telegram para gestionar bienvenidas, sincronizar suscriptores, generar PDFs y facturas automáticamente. Su idea clave: automatizar no es perder lo humano, sino eliminar lo mecánico para dedicar más energía a lo estratégico y creativo.

Innovación:

💡 La fatiga invisible de la innovación constante — Cuando adaptarse deja de ser una ventaja

Esta semana, en Innovación reflexionamos sobre la **fatiga de la innovación**: ese cansancio invisible que surge cuando los equipos deben adaptarse constantemente a nuevas herramientas, metodologías y expectativas sin tiempo para consolidar lo anterior. El problema no es aprender cosas nuevas, sino no tener espacio para integrarlas. Esto genera desgaste, cinismo y baja iniciativa. En este contexto, el rol del líder es regular el ritmo del cambio: priorizar, decir “ahora no” cuando haga falta y proteger la energía del equipo. Porque innovar no es moverse todo el tiempo, sino avanzar con foco, claridad y sostenibilidad humana.

Igualdad:

¿Igualdad o tutela? Cómo identificar a quien intenta validar tu trabajo sin que se lo pidas — Los mensajes agresivos los reconocemos bien, pero ¿y los que aparecen travestidos de amabilidad o buena educación? ¿los detectamos con la misma rapidez y los respondemos con idéntica contundencia?

Ayer publiqué sobre mi curso de lenguaje inclusivo y llegó un comentario en LinkedIn que, aunque parecía educado, era pura condescendencia, control de tono y sesgos de género. Validaba mi trabajo solo para mantener su superioridad. Esto demuestra que los sesgos persisten incluso en entornos profesionales. Por eso comparto un check-list para detectar cuándo un intercambio busca restablecer jerarquías disfrazadas de “mentalidad abierta”. Identificarlo permite responder desde la experiencia, no desde la explicación. Estamos aquí para avanzar, no para pedir permiso.

Política:

💬 Joyas del internet 11 — El boletín del fin de semana

Estamos en un año deportivo y yo me he propuesto correr media maratón. Entre los Juegos Olímpicos de Invierno en Italia y la Copa Mundial de la FIFA, hay muchos motivos para moverse o disfrutar de las hazañas de otros. Esta semana quiero compartir algunas joyas: Athletes de Howard Schatz, que celebra la diversidad de cuerpos en el deporte; el Gran libro de la cocina colombiana, un recetario histórico y actual de todo el país; y Kokuho de Shuichi Yoshida, una película sobre dos artistas de kabuki que fue un éxito en Japón y se proyecta en IMAX. Comparte si te gustó y nos leemos la próxima semana.

Sociología:

Cómo curar otros boletines: La guía — Las mejores prácticas para la curación de contenido, incluyendo la selección de enlaces, la síntesis y las fuentes.

En un entorno saturado de información, los boletines de curación de artículos funcionan como filtros de calidad que ahorran tiempo y esfuerzo. Permiten organizar el contenido, seguir tendencias, aportar contexto y análisis, descubrir nuevas fuentes y construir criterio, todo mientras evitan el exceso de información. Para ser efectivos, deben ofrecer varias piezas curadas con comentarios propios que expliquen su relevancia, evitando ser solo listas de enlaces. Además, la curación se apoya en herramientas de recopilación, organización y difusión, así como en buenas prácticas de contextualización y síntesis personal. Más allá de su utilidad práctica, la curación de contenidos es una disciplina interdisciplinaria que combina periodismo, ciencias de la información, marketing y humanidades, transformando la selección de artículos en un acto de aprendizaje, autoridad y creación de sentido cultural.

Derecho:

FAQs Tratados —Aspectos importantes y populares sobre los tratados, contestado.

Un tratado internacional es un acuerdo escrito entre Estados u organizaciones internacionales, que puede ser bilateral o multilateral. Se firma, ratifica y entra en vigor, obligando a las partes de buena fe (Pacta Sunt Servanda). Su cumplimiento depende del derecho nacional y, en caso de violación, puede haber sanciones internacionales. Algunas normas, como el Jus Cogens, son inalterables. El Tesauro de Tratados del Proyecto Lawi compila miles de acuerdos con datos clave sobre partes, fechas y tipo de tratado.

Cesión de acciones de empresas privadas en Europa — Una guía detallada paso a paso.

En una sociedad limitada inglesa, un socio puede vender sus acciones a otro socio al precio original mediante un proceso que incluye revisar los estatutos y derechos de preferencia, notificar a la junta directiva, ofrecer las acciones a los socios existentes, firmar el Formulario de Transferencia de Acciones (J30), pagar el impuesto de timbre si corresponde, aprobar la transferencia en la junta, actualizar el registro de socios y notificar al Registro Mercantil según corresponda.

2.2. Selección de otros posts en Substack

Cuando “luego” significa “nunca”. - Reflexiones de Chus Recio /

Hace unas semanas escribí sobre la fisura entre lo dicho y lo hecho, sobre esa forma contemporánea de disociación en la que la palabra adopta el formato del compromiso sin producir obligación efectiva en la conducta. Me interesaba entonces la promesa como recurso de cierre, como solución momentánea del vínculo que no siempre se ancla en una decisión real. Pero hay un desplazamiento aún más sutil …

La mesa que nos sostiene - Cuca Casado /

Hay un gesto humilde que está sosteniendo —o desmoronando— nuestra vida común: sentarnos a comer juntos. En esta pieza defiendo la mesa como refugio, escuela de vínculo y resistencia íntima frente a la soledad acelerada: la comunidad no se decreta, se cocina. » Soy Cuca Casado y estás leyendo Mis propias realidades , una newsletter en la que se construyen momentos que tienen su propio ritmo, sabor …

Bitcoin sobrevivirá porque solo necesita sobrevivir - Pobre Millennial /

Cada cierto tiempo, alguien anuncia la muerte de Bitcoin. A veces es un regulador, otras un economista reputado, otras un periodista que descubre su volatilidad y concluye que algo tan inestable no puede perdurar. Y sin embargo, cada vez que escucho ese titular, me ocurre lo mismo, no siento miedo, siento curiosidad. Porque la historia de Bitcoin, hasta ahora, no ha sido la de un activo que se de …

24 Sesión Club de Podcasts Encadenados

Cosas que (me)pasan /

Otra sesión, otro éxito de convocatoria, participantes y conversación. En la sesión del Club de Podcasts encadenados del pasado domingo analizamos, por primera vez en el club, dos series de ficción: Místicas y Blum . Las dos tienen en común, además de ser muy buenas, el haber sido ideadas, creadas, escritas y dirigidas por Manuel Bartual y Carmen Pacheco, que participaron en la sesión siendo muy …

Cómo gestionar (bien) chats muy largos - IA FÁCIL /

Lejos de lo que piensan muchos, cuanto más largo es un chat, peor suele ser el rendimiento de las instrucciones. Sí, sí. Hay un momento en el uso de la IA en el que todo empieza a torcerse. Cuando el contexto crece más de la cuenta. Chats largos. Ideas que se mezclan. Decisiones provisionales que no sabes si ya están cerradas. Textos densos que aportan información, pero también ruido.

The Learning Curve /

¡Mantén tu constancia en Substack sin esfuerzo! Hemos lanzado la nueva función de Horarios de Publicación , diseñada para automatizar y agilizar cómo programas tus notas. Qué es el Horario de Publicación? Es una herramienta que te permite definir tus “franjas ideales” de publicación a lo largo de la semana. En lugar de elegir manualmente la fecha y hora cada vez que escribes una nota, ahora puedes ..

📚 Dominar un tema no significa que vayas a tener éxito como emprendedor -Tu Coach personal /

Me encuentro con mucha gente que dicen que quieren ser emprendedoras. Pero lo que realmente quieren es libertad. Más tiempo. Más control. Más autonomía. El problema es que la mayoría de los que se lanzan, no construyen un negocio. Solo construye un empleo, del que ahora dependen completamente.

Cómo reposicionar el capital en la nueva era geopolítica - Pobre Millennial /

Durante años me he dado cuenta de que he invertido bajo un supuesto que ya no tengo tan claro, que el mundo iba a seguir siendo cada vez más global, más cooperativo y más eficiente. Un mundo donde las cadenas de suministro se optimizan al máximo, donde el capital fluye sin fricciones y donde lo que más importa es crecer rápido, escalar y capturar cuota de mercado global. Ese paradigma funcionó …

