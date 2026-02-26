Diario de Substack

Unicornios y piratas
3d

Hay una idea que atraviesa Europa -y algo más allá-, como una raíz subterránea: el rey no ha muerto, no ha fallado ni sido derrotado. Duerme. Se ha retirado y está esperando. Y cuando el mundo vuelva a necesitar orden -no cualquier orden, sino el orden justo y correcto-, regresará.

https://unicorniosypiratas.substack.com/p/el-rey-que-volvera?utm_source=share&utm_medium=android&r=61maow

David Gómez Hidalgo
2d

#Podcast Los 10 libros esenciales del country noir

En este episodio, vamos a explorar historias donde la ambientación no es un simple decorado, sino un personaje activo y a menudo implacable que condiciona la psique de sus habitantes. Nos adentraremos en auténticos microcosmos sociales donde la falta de anonimato hace que los secretos pesen más y la maldad se manifieste de una forma mucho más directa y cruda. Analizaremos cómo estos autores construyen protagonistas con moralidades grises y pasados violentos, enfrentándolos a entornos donde la ley oficial a menudo se ve superada por las leyes no escritas de la comunidad.

Si alguna vez habéis sentido fascinación por esos paisajes desolados donde las pasiones humanas parecen encontrarse en un estado más puro y salvaje, este podcast es vuestro billete a la América y la España más profundas. Vamos a desgranar cómo esos diez libros esenciales logran esa mirada descarnada sobre la realidad, utilizando el misterio como una llave para abrir puertas a mundos marcados por el aislamiento y la exclusión social. No os perdáis esta inmersión total en los títulos que han logrado que el asesino, definitivamente, se quede en el campo.

https://2davidgomez.substack.com/p/los-10-libros-imprescindibles-del?utm_source=share&utm_medium=android&r=20f77p

