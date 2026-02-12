Diario de Substack

Diario de Substack

Lee en la app de Substack
Abrir app

Discusión sobre este post

Avatar de User
Avatar de Catalina Rojas
Catalina Rojas
3h

"Ir especializando las ediciones del Diario por temas (una opción que resultó ganadora en una encuesta que llevamos a cabo hace un tiempo). Es cierto que lo hicimos, pero no en todas las secciones, ni siempre. Por ejemplo, un día sobre negocios y otro sobre reflexiones y estilo de vida. Tendríamos menos aperturas, pero un Diario “más adelgazado”." Me parece la estrategia adecuada ante tanta cantidad de artículos buenos que se publican en Substack.

Responder
Compartir
Avatar de Unicornios y piratas
Unicornios y piratas
18m

Hoy he sacado la "joya de mi corona": mi artículo sobre el Steampunk, con su guía de lecturas recomendadas y sus engranajes extraños (pequeños disparadores por si alguien se atreve a escribir algo Steampunk, incluso probar a salir de vuestra zona de confort con algo a medio camino entre lo mágico y lo falso histórico). El mundo que pudo haber sido y no fue....

https://open.substack.com/pub/unicorniosypiratas?utm_source=share&utm_medium=android&r=61maow

Responder
Compartir
2 comentarios más...

Sin posts

Por supuesto, sigue adelante.

© 2026 Roberto · PrivacidadTérminosAviso de recolección
Crea tu SubstackDescargar la app
Substack es el hogar de la gran cultura