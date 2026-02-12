✒️Buenos días, Substack. Como siempre, queremos mostrarte una gran parte de los mejores artículos publicados en los últimos días en la plataforma, dar algunas opiniones sobre lo que se está “cociendo” en Substack, y ayudar a los autores a tener más lectores y suscriptores. Ese es el objetivo de todo lo que hacemos en Columnas. Si te gusta lo que lees, por favor comparte este email con familia y amigos para que otros lo descubran.

Compartir

Compartir Columnas: Diario de Substack

🏛 LAS GRANDES HISTORIAS

📌 ¿Por qué tener amigos en la adultez es tan difícil? De “Lo que no digo en voz alta”

Cuando tenía diez años mantener una amistad era fácil. Veías a tus amigos todos los días en el colegio, algunas tardes ibas a merendar a sus casas o ellos a la tuya, y ocasionalmente salían juntos algún fin de semana, al cine o te juntabas a jugar en la plaza. No habían muchas más responsabilidades que estudiar y ocuparte de ser un buen amigo.

Sobre este mismo tema, ¿Cómo Hacer Amigos cuando Somos Adultos? ¿Qué me pasa? Una reflexión vulnerable sobre la amistad.

📌 Necesito un lugar para cantar con vosotros. Este texto argumenta que la fricción social, en circunstancias controladas, puede ser profundamente constructiva y transformadora. A través de la historia de un bar con “canciones de siempre”, acompañadas por sus usuarios, vemos cómo superar las diferencias y expandir la empatía al interactuar con personas muy diferentes a ti (dentro de tu bar, bolera, biblioteca, transporte público o iglesia local) puede promover una sociedad sana y funcional. Ver también La importancia de los vínculos débiles.

Hace mucho que dejé de ir a la iglesia. Si bien no he extrañado la iglesia en sí, sí he extrañado la sensación de iglesia. Lo que realmente deseo es sentir una experiencia de comunión encarnada. Estar en un espacio físico con otros seres humanos. No tengo que conocerlos a todos, identificarme con ellos ni siquiera estar de acuerdo, pero sí tengo que sentirme bienvenido por ellos. Tienen que estar dispuestos a cantar conmigo.

📌 Meterse a monja no es revolucionario: Sobre el ascetismo pop y ganas de desaparecer con buena luz. De Eva Guijarro:

No es que mis compañeras de trabajo y amigas hayan desaparecido para meterse en las Carmelitas Descalzas (aunque con el precio de los alquileres, el voto de pobreza empieza a sonar pragmático), pero sí vengo observando un aumento muy significativo de religiosas pasadas y presentes en las publicaciones periódicas, de rutinas pseudoascéticas en redes —la liturgia del lavabo, la novena del agua tibia con limón, el rosario de las listas de tareas— y, en definitiva, un viraje de la cultura pop desde la hipersexualización reguetonera hacia un recogimiento solipsista. Todos sabemos, por ejemplo, que ahora Rosalía quiere ser santa: después de salir desnuda con casco de moto, en la portada de su nuevo disco aparece con toca y una prenda indeterminada que parece una camisa de fuerza. No diré que sea un giro teológico, pero sí un giro de vestuario con aspiración a retablo.

📌Una muerte sin eco. De El rincón de Daledebil:

No me considero una persona especialmente nostálgica, pero a veces me vienen recuerdos de cosas que ocurrieron hace años. Ni siquiera tienen por qué ser importantes. A veces se trata tan solo de pequeños instantes, encuentros breves con alguien que luego no volví a ver y que, en su momento, parecían anodinos. Pero luego vuelven, sin previo aviso, y me obligan a mirar lo que dejé pasar.

📌¿Viene un pendulazo al mercado?. De Pobre Millennial:

Siempre me ha parecido curioso que la mayoría de inversores crean que el mercado se mueve alrededor de algo parecido a la normalidad, como si existiera un punto justo al que los precios vuelven de forma natural. La experiencia y la historia dicen exactamente lo contrario. El mercado no es un péndulo.

Reflexiones, descubrimientos, trucos, perspectivas y noticias. Y también “columnas” sobre Substack y su “universo”.

1.1 ¿Es el Diario demasiado largo?

El 60% ha respondido afirmativamente, pero un 40% que no. Agradecemos a las docenas de lectores que han contestado, así como lo hicieron a esta otra pregunta:

¿Cómo reducimos o priorizamos la longitud del Diario de Substack?

Agradecemos también los numerosos comentarios y DMs recibidos sobre este tema, que han arrojado más luz, dado que el formato de encuesta da para lo que da.

De todo ello, extraemos varias conclusiones:

La opción más botada en la encuesta (pero no en comentarios y DMs) ha sido la de reducir “los textos que acompañan a algunas reseñas, haciendo que sea una colección de links con algunas cuantas palabras iniciales solo”, con un 48%. Nos parece que esta opción es como: “cabemos todos, pero más apretados”. También los comentarios estaban a favor de seguir siendo inclusivos. De hecho, la opción de ser “mas estrictos con la cantidad de artículos reseñados (por ejemplo, podemos pedir que tengan más restacks de otros autores)” tuvo solo un 16% de los votos. Y, además, estos votos quizás señalen que se prefiere una curación (selección) más estricta.

Si sumamos la opción de dejar “solo las reseñas” y la de añadir el Q&A de Substack Bestsellers, suma un 26%. A tener en cuenta.

La opción de eliminar “las entrevistas a autores de Substack” no es muy popular (solo un 10%), y además era algo bastante valorado en los comentarios. Quizás una opción es hacer un uso moderado de este formato. Para tener en cuenta: Las entrevistas son normalmente lo que muchos de los boletines de pago en inglés ponen con muro de pago. Por algo será.

Con todo ello, seguimos con esta doble paradoja:

El Diario es largo.

Podemos “adelgazar” donde se pueda, pero se ha de mantener su carácter inclusivo. Dado que cada semana llegan nuevos autores a Substack con cosas interesantes, esto significa que tendrá que hacerse más largo.

Se podría ser más selectivo. Pero también sin dejar a nadie detrás que diga esas cosas interesantes.

Tras reflexionar en ello, creemos que sería útil la siguiente estrategia:

Ir especializando las ediciones del Diario por temas (una opción que resultó ganadora en una encuesta que llevamos a cabo hace un tiempo). Es cierto que lo hicimos, pero no en todas las secciones, ni siempre. Por ejemplo, un día sobre negocios y otro sobre reflexiones y estilo de vida. Tendríamos menos aperturas, pero un Diario “más adelgazado”.

Distinguir bien entre la labor de curación (selección) y la función de ser un “feed” alternativo a Notas, por temas. En el primer caso, dedicar más espacio a comentarios, y en el segundo puede ser una lista de links con un pequeño texto que lo acompañe.

En relación a ello, podemos fusionar la sección de “artículos propuestos por sus autores” dentro de esa lista de links. Seguiremos leyendo y teniendo en cuenta las reseñas dejadas en los comentarios, incorporándolas siempre que sean interesantes.

Pensamos que debemos incluir noticias sobre Substack, pero también “adelgazando” su contenido.

Con la misma filosofía, moderar las entrevistas a autores de Substack y los comentarios sobre algunos aspectos de la plataforma.

Respecto a las “columnas exclusivas” de otros autores tenemos un dilema, porque son un candidato óptimo para el recorte, pero a veces han sido muy popular. Esto tendremos que calibrarlo, con vuestro consejo.

Si tienes tiempo, por favor utiliza los comentarios para decirnos en qué estás de acuerdo y en qué nos hemos equivocado, hoy si puedes, porque la semana que viene empezaremos los cambios.

1.2 Aprende siempre sobre tu audiencia, como si no hubiera un mañana

Si intentas convencer a un sponsor para que trabaje contigo o a otro boletín para que colabore muy estrechamente contigo, te preguntarán qué hace que tu boletín sea especial. Y la respuesta no debería ser el tamaño de tu lista (muchos no leen) ni tu tasa de apertura (no funciona en iPhone), sino tus lectores.

A veces nos sorprendemos de por qué alguien tiene tanto éxito si escribe sobre lo mismo que otros, incluso el mismo día de la semana. Probablemente porque realmente comprenden a su audiencia: quiénes son, qué les importa, qué necesitan.

Nota: Quizás por eso este Diario es tan “pesado” con tantas preguntas.

Puedes recopilar esos datos de muchas maneras diferentes:

Prueba con grupos focales o conversaciones individuales (1:1). Este es el mejor estudio de mercado. Y casi nadie lo hace.

Pídeles que respondan a tu boletín. Puedes dejarlo como plantilla en el “footer” de cada email.

Realiza encuestas.

Investiga qué posts no han funcionado, y examina por qué. Aunque Substack lo esconde un poco, hay formas de averiguarlo (pregunta en comentarios y te lo cuento).

Cuanto más conozcas a tus lectores, mejor podrás crear contenido para ellos, encontrar los anunciantes adecuados, el enfoque que permita la conversión a pago, y crear productos para atenderlos.

—Martina

1.3 Selección de Q&A de Substack Bestsellers

Substack publica un Q&A privado cada cierto tiempo, sólo disponible para los que son bestsellers, sobre diferentes temas (dudas prácticas, las mejores estrategias de crecimiento actuales, etc). Traduciremos y reproduciremos aquí solo una selección de los que pensemos que sean más útiles (algunas respuestas son muy generales) o interesantes para la comunidad hispana, recortando partes poco esenciales de las preguntas y respuestas. Téngase en cuenta que las respuestas representan los puntos de vista (y los intereses) de Substack. A veces, añadiré un comentario mío.

¿Hay alguna forma de incluir una cita de firma en cada post, además de copiar y pegar cada vez?

¡Sí! Puedes añadir un diseño personalizado o un texto a cada correo electrónico que envíes usando encabezados y pies de página.

Ve a Configuración > Correos electrónicos > Editar, junto a “Encabezado y pie de página”. Desde allí, puedes configurar el contenido del encabezado y pie de página que aparecerá en las publicaciones que se envíen a tus suscriptores por correo electrónico. También puedes crear diferentes versiones para suscriptores gratuitos y de pago. Si quieres incluir una imagen de banner, recomendamos PNG de 1100x220 para obtener mejores resultados.

Otra opción que podría ayudar a estandarizar las publicaciones para la aplicación y el navegador: si quieres elementos de diseño similares en cada publicación (como una cita de firma en el cuerpo de la publicación en lugar del pie de página), crea un borrador de publicación como plantilla con esos elementos ya implementados.

Recientemente configuré campañas de goteo (“drip”). Si importo suscriptores desde mi sitio web, ¿se añadirán a la campaña de conversión de gratuito a pago?

No automáticamente. Actualmente, los suscriptores importados no se añadirán a la campaña de goteo cuando se suban mediante un archivo CSV. Deben suscribirse directamente a través de Substack para activar la automatización.

Mientras tanto, si quieres que esos suscriptores accedan al sistema de Substack directamente desde el principio, puedes usar un formulario de registro integrado en tu sitio web en lugar de importarlos. De esta forma, se integrarán automáticamente en las campañas de goteo, al igual que los suscriptores que se registran directamente desde tu Substack.

Para integrar un formulario de registro en tu publicación de Substack, ve a la página de Configuración de tu publicación y haz clic en “Funciones de crecimiento” en la barra de navegación izquierda. En esta sección, verás un código único para tu publicación. (Esto produce la famosa cajetilla de suscripción de Substack).

Mi Nota: La posibilidad de hacer campañas de goteo se puso a disposición de los bestsellers (no de todos) hace un tiempo. El límite a esta herramienta que plantea esta pregunta es importante, y parece que Substack intentará arreglarlo en el futuro.

—Salvador Lorca

2. LOS ARTÍCULOS EN SUBSTACK 📰

Notas importantes, aquí.

2.1. Selección de posts en Substack por temas

Aquí repasamos lo publicado esta última semana sobre carreras, trabajo, educación, liderazgo, innovación, igualdad, políticas, geografía, sociología, sociedad, y derecho. Escrito por Emma Michelle.

📂 Carreras y trabajo: Educación, liderazgo, innovación, igualdad

Carreras:

👷‍♂️ ¿Por qué la desigualdad en el trabajo no es tan arbitraria? - ¿Por qué no recompensamos suficientemente el mérito en el trabajo, en realidad? Vemos que algunas personas son recompensadas por su suerte. Hasta cierto punto.

La idea de que el aumento de la desigualdad se deba principalmente a la suerte, es cuestionable.

Aunque el azar influye en trayectorias individuales —como en el empleo o el éxito cultural—, argumenta que cuando los sistemas recompensan más el mérito y pueden medir mejor el talento, las diferencias salariales tienden a ampliarse. Así, más meritocracia puede implicar más desigualdad, y como sociedad oscilamos entre defender el mérito y proteger cierta igualdad, aplicándolo de forma inconsistente según convenga.

Liderazgo:

🎓liderar/ Los líderes militares: Su impacto en las guerras; lecciones para las empresas - Además: Estandarizar el proceso estratégico de tu empresa puede ser beneficioso: aquí te explicamos cómo hacerlo.

Solemos atribuir las guerras al genio de grandes líderes militares, cuando en realidad, en conflictos, la victoria suele depender más de la capacidad de resistencia, la movilización de recursos, la logística y la aceptación del desgaste. Existe un sesgo cultural que glorifica la ofensiva y el heroísmo, ignorando que las guerras importantes se ganan por perseverancia. Se establece un paralelismo con el ámbito empresarial: más que grandes planes estratégicos, lo decisivo es la ejecución disciplinada, estructurada y ágil, con prioridades claras y seguimiento constante en entornos inciertos.

☘️ Nosolosuerte/ #159. Cómo Fabricar tu Buena Suerte - “Una vida que depende del azar no merece ser vivida”. - Viktor Frankl

Esta semana en No solo suerte, nos presentar el nuevo episodio para el podcast: Cosas de Freelance de Alto Valor donde debate sobre la pregunta ¿la suerte se tiene o se fabrica? El episodio funciona como un concentrado práctico de sus ideas sobre cómo generar oportunidades de forma estratégica.

📚 tucoachpersonal/ Las 5 métricas más importantes para valorar tu vida - El marco mental que utilizo para evaluar si voy por buen camino

Inspirado por el libro Suficiente de John C. Bogle, nuestro coach personal, plantea que el gran error de nuestra época no es medir la vida, sino medirla mal. Propone cinco métricas invisibles para evaluar una vida bien vivida: el carácter (quién eres cuando nadie te ve), la calidad de tus relaciones (vínculos profundos y auténticos), el propósito (tener un “para qué” más allá del éxito), la energía (gestionar la vitalidad más que el tiempo) y la libertad interior (vivir por convicción y no por miedo). Concluye que, al cambiar nuestras métricas, cambian nuestras decisiones y, con ellas, la vida que construimos.

Innovación:

🎨 Creadoresmag/ Crear 2 versiones del mismo Post: Gratuito y de Pago - Por qué lo hace The Ankler.

Las newsletters están de moda porque los lectores se han cansado del flujo interminable de información en internet, y tener algo finito y reconocible que aparece en tu buzón de correo puede poner orden. The Ankler es un ejemplo de cómo un newsletter nicho en Substack puede convertirse en una empresa de medios altamente rentable. Utiliza una estrategia inteligente de doble versión de artículos (uno con muro de pago y otro como teaser gratuito), lo que le permite segmentar audiencias, optimizar conversiones, medir mejor sus métricas y equilibrar viralidad pública con exclusividad privada.

Educación:

🍋 limoneros/ En la IA, ¿conduces o te conducen?

Las colaboraciones potencian el crecimiento digital al ampliar alcance y suscriptores, mientras que la IA debe usarse con criterio, diversificación y soberanía cognitiva: no se trata solo de herramientas, sino de cómo pensamos y aplicamos el conocimiento estratégicamente.

✍️ escribeypublica/ #75 Errores comunes de escritores de ficción en Substack (y cómo evitarlos) - Substack para escritoras de ficción (IV)

Substack puede ser un espacio poderoso para escritores de ficción si se usa con intención: evita solo anunciar libros y busca crear un universo literario propio, publicar con regularidad, mantener tu voz auténtica, interactuar con la comunidad y aprovechar formatos multimedia. Las autoras que logran éxito lo hacen ofreciendo experiencias exclusivas, colaborando con otros, construyendo rituales de lectura y convirtiendo cada envío en un archivo valioso, de modo que la venta de sus obras surge de manera natural.

💡movidasdeemprender/ La movida de tener una membresía - 5 errores que he cometido (y cómo puedes evitarlos)

Crear y gestionar una membresía no es automático ni siempre sencillo: requiere definir bien tu público, priorizar la transformación sobre la cantidad de contenido, aceptar que no todos participarán activamente en la comunidad, establecer límites claros y comunicar el valor real que aportas. Aprender de estos errores permite ofrecer un producto rentable, sostenible y que realmente impacte en quienes se suman.

Innovación:

💡/ Innovación, tendencias y negocio

En esta edición de #MindShakingBusiness presentamos tres artículos sobre innovación: Xavier Santigosa analiza cómo la cultura innovadora refuerza el compromiso; Xavier Lesauvage y Xavier Ferràs muestran cómo transformar la I+D tradicional en I+D de negocio para generar impacto real; y Andrea Loriente explica las mega-tendencias que redefinen los puertos como ecosistemas de innovación. Además, repasamos novedades en tecnología, salud, sostenibilidad y futuro del trabajo, y compartimos experiencias en ecosistemas de innovación como Euskadi y los talleres de Metropolis FPLab en Barcelona, destacando la colaboración, la creatividad y la transformación en acción.

🏭 betterbusinessbetterworld/ Industria 4.0 no es (solo) digitalizar fábricas - Sin decisiones de diseño organizativo y gobierno operativo, la digitalización industrial solo acelera viejos problemas.

La Industria 4.0 no es solo tecnología; es un cambio en cómo se toman decisiones en la fábrica. Digitalizar plantas aumenta eficiencia y visibilidad, pero sin un modelo claro de gobierno y roles, reduce la resiliencia y reemplaza el juicio humano por ejecución automática. La verdadera transformación requiere rediseñar decisiones, prioridades y responsabilidades, integrando tecnología y criterio humano para que los datos impulsen acciones estratégicas y no solo señales.

Igualdad:

🏌️‍♂️ FAIRPLAY: Jugar en igualdad. - Cuando un equipo no se completa en el fútbol infantil, golearlo no solo es un acto despiadado sino que además no le servirá a tu equipo. APRENDER > ganar.

La importancia del fairplay en el mundo del fútbol infantil se está mostrando en las escuelas, donde se enseña a priorizar la igualdad y la experiencia por encima de ganar. Se describe una situación común: un equipo llega incompleto y, en lugar de aprovechar la ventaja numérica, la escuela ajusta sus jugadores para igualar el número en cancha. Esto fomenta la competencia justa, el aprendizaje y la diversión, enseñando que lo valioso no es el resultado, sino cómo se juega y se aprende en igualdad de condiciones.

2.2 Selección de posts en Substack

+ Frecuencia Ideal de Envío de Newsletters - Creadores /

Encontrar la frecuencia ideal es un acto de equilibrio entre aportar valor suficiente para que el lector no cancele y no saturar su bandeja de entrada hasta que te silencie. No hay una cifra mágica, pero sí patrones de éxito probados por plataformas como Substack. Aquí se dan algunas ideas. Por ejemplo, en cuanto a estrategia y percepción de valor: ¿Es mejor publicar mucho o publicar “bien”?

+ crónicas de una casa vacía - delirios de locura /

Hace unos días me mudé. Me mudé ligera con unas buenas sudaderas para el frío, un par de velas, dos peluches y mis libros, porque hace tiempo aprendí que el hogar hay que poder meterlo en una maleta. Llegué a un país desconocido con una backpack vacía; no tenía más que un cepillo de dientes, un libro y una libreta. Y ahí aprendí que una no precisa nada más, que todo lo demás es de adorno.

+ Cómo recuperar el enfoque pensando en 12 semanas - Tu Coach personal /

Por mi trabajo, me encuentro con muchas personas que dicen que quieren cambiar algo importante en su vida. Mejorar su trabajo. Avanzar con un proyecto personal. Cuidar su salud. Tomarse en serio algo para lo que ahora mismo “no tienen tiempo”. Y casi todas cometen el mismo error, se dan demasiado tiempo. Doce meses parecen razonables. Pero, en la práctica, …

+ Cómo diversificar tu cartera de solopreneur en 2026 [con números] - El Limonero 🌳🍋 /

Este año me he propuesto incorporar más contenido build-in-public, es decir, compartir en directo lo que voy cocinando a fuego lento y no solo el resultado final. Esto significa correr el telón para enseñar todo el proceso de desarrollo de mi negocio digital desde los bastidores. Me ha costado tres años llegar hasta aquí y si te llevas una sola palabra de la newsletter de hoy, es diversificar.

+La señal silenciosa que el mercado está ignorando - Pobre Millennial /

Esta semana caían las acciones de los principales brokers, tanto de bolsa tradicional como del ecosistema cripto, y como casi siempre el mercado ha preferido mirar el movimiento como algo anecdótico, ligado a ruido puntual. Pero cuando los brokers caen de forma sincronizada, lo que está pasando rara vez …

+Construir tu primer agente de IA sin perderte en el hype - The Learning Curve /

Si últimamente todo lo que lees sobre agentes de IA te suena a humo, promesas vagas o diagramas imposibles… no es culpa tuya. A mucha gente le pasa lo mismo: se entusiasma con la idea de “crear un agente”, empieza a leer sobre frameworks, memoria vectorial, planners, tool routers… y acaba sin haber construido absolutamente nada. La buena noticia es que no necesitas nada de eso para empezar .

+Como la sensibilidad moral asesina la literatura (Parte 2) - El Jardinero Liminal /

Para hoy tenía pensado escribir una entrada de “El Herbario Humano”, agregando un caso más a mi lista de experiencias docentes que justifiquen por qué el hecho de que yo sea su mentor de escritura es de las mejores cosas que pueden hacer. ​Sin embargo, no sé si se acordarán de mi entrada de Crónicas de hace unos días titulada: “Cómo la sensibilidad moral asesina a la literatura”.

+La pregunta que casi nadie se hace antes de usar IA en el trabajo - IA FÁCIL /

Hay un punto de fricción con la IA del que se habla poco (o nada), pero que está detrás de mucha frustración actual. La falta de claridad sobre en qué tareas merece realmente la pena usarla . No me refiero a cómo pedirle cosas. Ni a qué herramienta usar. Ni a si un modelo es mejor que otro. Me refiero a algo más básico. Muchos profesionales no saben en qué partes concretas de su trabajo diario …

+Frida Kahlo y la felicidad que queda cuando todo sale mal - Jardín Mental /

En 1925, Frida Kahlo estaba en el comienzo de una vida prometedora. Tenía dieciocho años, era una estudiante …

+Me rehúso al pesimismo - Mauricio-José’s Substack /

Son tiempos oscuros. Simplemente enumerar cuanto está pasando a nuestro alrededor es agobiante : la guerra híbrida de Putin contra todo el mundo, los asesinatos y la brutalidad de ICE, los narcoestados latinoamericanos, la barbarie religionista en Afganistán, el avance de la derecha que amenaza la democracia, las ejecuciones en China e Irán, las libertades y los derechos en riesgo sin que quienes …

+12 minutos de ‘representación’. Y nos bastó. - Cartas para curiosos/

Millones de latinos vimos el show de medio tiempo del Super Bowl. Y antes de que pienses que esto va a ser otra crítica más al artista, déjame aclarar: no voy a hablar de Bad Bunny . Ya se ha dicho mucho …

Compartir Diario de Substack

🔖 Gracias por el trabajo como siempre.

Aquí una guía sencilla y efectiva para quien quiere ganar tiempo con cada pequeña acción:

Especialmente pensado para los que están solos antes el PC y para los que cada optimización cuenta.

🔖 ¿Los peores tiempos de la historia?: Malos tiempos hubo siempre. Gente buena también. Más hoy. De Mauricio-José Schwarz

Son tiempos oscuros. Simplemente enumerar cuanto está pasando a nuestro alrededor es agobiante: la guerra híbrida de Putin contra todo el mundo, los asesinatos y la brutalidad de ICE, los narcoestados latinoamericanos, la barbarie religionista en Afganistán, el avance de la derecha que amenaza la democracia, las ejecuciones en China e Irán, las libertades y los derechos en riesgo sin que quienes las disfrutan se den cuenta, los activistas movidos por lemas propagandísticos más que por análisis de la realidad, el dolor brutal de Ucrania mientras los que lamentan otros genocidios apartan la vista, la aparente imposibilidad de reaccionar de los demócratas, el maridaje sucio de la extrema izquierda con la derecha, la toma de las redes y los medios de comunicación por mensajes de odio, la Europa que reacciona a medias ante la peor amenaza que ha enfrentado desde 1939, el envalentonamiento de los tecnofascistas poderosos y sus siervos, la celebración de la violencia por parte de quienes creen que mañana podrán ejercerla en vez de ser sus víctimas, la tragedia africana entre la corrupción y el extremismo religioso, las políticas de identidades que dividen y confrontan, la impunidad del odio, el descaro de la mentira como arma principal, la denigración de la ciencia y el conocimiento en aras de filosofías relativistas y polarizadoras, la multiplicación y permanencia de dictaduras abominables… y puedo seguir.

🔖 El “Romance” es un género problemático. Entre el discurso, la forma y el entretenimiento. La discusión incomoda que sus lectoras no desean tener. Por El Jardinero Liminal

Empieza así: Para nadie es un secreto que la novela romántica es un género mayoritariamente escrito por y para mujeres. Esto supone que, en muchas ocasiones y según cómo se mire, puede ser un reflejo de la época, de las aspiraciones y del entendimiento sobre el concepto del amor.

👁️Por si te lo perdiste

