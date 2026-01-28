✒️Buenos días, Substack. Como siempre, queremos mostrarte una gran parte de los mejores artículos publicados en los últimos días en la plataforma, dar algunas opiniones sobre lo que se está “cociendo” en Substack, y ayudar a los autores a tener más lectores y suscriptores. Ese es el objetivo de todo lo que hacemos en Columnas. Si te gusta lo que lees, por favor comparte este email con familia y amigos para que otros lo descubran.

🏛 LAS GRANDES HISTORIAS

📌 La guerra monetaria del Siglo XXI. Parte 1: Póker vs Go: El marco clave para entender a China y a EEUU. Por Blanca 🦋. Incluye lo siguiente:

Lo primero que tenemos que tener claro a la hora de analizar a China como agente geopolítico es que no podemos hacerlo en clave occidental. Son una cultura extremadamente diferente con una idiosincrasia muy particular y, para comprender la lógica de sus movimientos, es esencial entender varias diferencias clave que te voy a intentar resumir. Una de las más importantes es que China no se ve a sí misma como un “Estado-nación” fundado en 1949, sino como una civilización con forma de Estado con una historia de 5.000 años.

📌 En Pomona en su jardín privado, Van publica: ¿Es un síndrome? ¿Una enfermedad? ¿Un nicho de mercado? NOOOO, es la menopausia: De como se invisibilizó algo natural para convertirlo en una tendencia en las redes ( y a veces sin criterio).

La llamada generación X- esa constitución de personas que va de 1965 a 1981 -está empezando, ya ha entrado o apunta a otro eslabón de la cadena generacional. (…) Hace ya un par de años veo constatando en redes sociales un hecho unido a mi edad: la menopausia. Lo que hace unos años era algo privado, poco estudiado y casi vergonzoso, se está convirtiendo en la sobre exposición de síntomas varios, un mercadillo sin fin de productos y miles de caras de pseudo famosas o nutricionistas de pacotilla aprovechando la ola menopáusica. Todo tiene una explicación y no es solo sacarte el dinero.

📌 Grandes temas (y lucrativos) de Substack: La guía

Los siguientes 15 temas se encuentran entre los más populares y lucrativos en Substack, según el volumen de suscriptores, el potencial de ingresos y las tablas de clasificación oficiales de la plataforma.

📌 ¿Por qué somos adictos al dolor?: El vicio de la autodestrucción: un escape totalmente humano. Por Natasha.

¿Por qué batallamos la devastación con mayor devastación? ¿Por qué respondemos a nuestra miseria con aquella necesidad apasionante de hundirnos sin retorno? ¿Por qué el borracho decide beber en exceso hasta perder el conocimiento? ¿Por qué el fumador disfruta de inhalar el humo, aun consciente de que lo está matando lentamente? ¿Qué sentido tiene? Ciertamente, de que carece sentido en sí. (…) muchas veces decidimos recurrir a los impulsos que nos lastiman a largo plazo, sino, la desesperación solamente nos ahogaría aun más. Necesitamos sentir que tenemos el control sobre algo, incluso cuando lógicamente, aquella autodestrucción es la que nos mantiene sometidos a un círculo vicioso de estancamiento en el dolor. La comodidad en la miseria.

📌 En su sección Estrategia publica: De la servilleta al caos: el viaje de la pyme: El crecimiento no avisa y, cuando lo hace, a lo mejor ya llegas tarde. De Agustí Lopez.

Hay una etapa en toda pyme donde todo funciona… hasta que deja de hacerlo. … Lo sabes porque el día a día se vuelve más pesado. Lo que antes se resolvía en una charla rápida ahora necesita varias reuniones. Los correos aumentan. Los recordatorios también. Y de pronto, el día a día no da más de sí y todo el mundo ya reconoce ir hasta los topes. La empresa sigue andando, pero ya no fluye como antes. (…) Es que la complejidad creció… y el sistema no se adaptó. Y eso tiene una consecuencia directa: la informalidad que antes era una ventaja, ahora empieza a costar caro. Es algo muy típico de las pymes, identificar bien cuál es el momento de dar el salto hacia sistemas más robustos. Hacia procedimentar, dotarse de herramientas y protocolos.

💌 ACTUALIDAD EN SUBSTACK

Trucos, perspectivas y noticias. Y también “columnas” sobre Substack y su “universo”.

ℹ Acuerdo con una Gran Plataforma

Uno de los fundadores del Diario de Substack está acabando de negociar un acuerdo con una gran plataforma en internet para que, durante un tiempo, ésta de máxima exposición a algunos de los artículos que se reseñarán aquí, ayudando a su promoción (gratis, por supuesto).

Cuando podamos dar el nombre de la plataforma, lo haremos.

ℹ Búsqueda de un investigador sobre la efectividad de las “Grandes Historias” del Diario

Nos han preguntado varias veces sobre el efecto de aparecer en la sección de “Grandes Historias” del Diario versus aparecer en otras secciones. Pensamos que una forma de dar respuesta a eso sería calcular:

La cantidad de enlaces “clicados” desde cada edición del diario.

El número de interacciones en los posts reseñados.

Podemos encargarnos de lo primero, pero nos gustaría que alguien quisiera calcular el número de interacciones de los posts que aparecen en la sección de “Grandes Historias” del Diario versus los que aparecen en otras secciones del Diario. Si te interesa, escríbeme por DM. (Roberto)

ℹ 2 Encuestas: Últimos días

Nota: Para no repetir aquí los textos introductorios a ambas encuestas, puedes verlos en la edición anterior del Diario.

Substack sin subscripciones, pero con licencia vitalicia

Como he ido comentando, algunos usuarios buscan alternativas con licencia de por vida. (Ver también sobre el pago único en Substack).

Nota: Sobre este tema, puede interesar Se Acerca el Fin de la Era de las Suscripciones: Substack u OnlyFans; estás pagando de más por tu periodismo (o porno).

Como consumidor, si pudieras elegir, ¿qué preferirías pagar por un boletín o plataforma que te gustara mucho?

ℹ Biblioteca de vídeos en Substack

Como autor de Substack, ¿qué sería más útil para ti?

Estas serían las opciones:

A: Una “gran biblioteca” central de vídeos seleccionados y comentados

B: Incluir vídeos seleccionados y comentados en cada categoría del Directorio

C: Varias bibliotecas temáticas de vídeos seleccionados y comentados, junto con otros recursos de ese tema o materia

D: Nada de lo anterior.

Muchas gracias por participar !!!

ℹ Q&A de Substack Bestsellers

Substack publica un Q&A privado cada cierto tiempo, sólo disponible para los que son bestsellers, sobre diferentes temas (dudas prácticas, las mejores estrategias de crecimiento actuales, etc). Traduciremos y reproduciremos aquí algunos de los que pensemos que sean más útiles (algunas respuestas son muy generales) o interesantes para la comunidad hispana. Téngase en cuenta que las respuestas representan los puntos de vista (y los intereses) de Substack. A veces, añadiré un comentario mío.

¿Hay alguna forma de buscar nuestras publicaciones en Notas como en nuestros boletines?

Puedes ver todas tus Notas en tu perfil, pero actualmente no hay una función de búsqueda específica para filtrar solo tus Notas, como sí lo haces en el archivo de boletines. La barra de búsqueda general de la plataforma incluye una opción que te permite filtrar por Notas, lo que te permite realizar una búsqueda global de Notas en toda la plataforma (incluidas las tuyas).

Mi comentario:

Hicimos una encuesta mediante notas y en algún post sobre el sistema de búsqueda de Substack, y en general muchos no estaban demasiado contentos con su funcionamiento, pero tampoco insatisfechos. Que la selección por idioma no funciona bien no ayuda. Éstas fueron las respuestas desde el Directorio de Substack:

🆗 Cuando estás en Substack, ¿usas el buscador para descubrir publicaciones o newsletters? No (41%), Rara vez (45%), A veces (14%).

🆗 ¿Cómo utilizas el buscador de Substack? Si utilizas el buscador de Substack, aunque sea poco: Palabras clave (63%), Frases completas o preguntas (16%).

🆗 Cuando lo utilizas, ¿qué tan satisfecho quedas con los resultados del buscador de Substack? bastante satisfecho (30 %), algo satisfecho ( 60 %), no satisfecho ( 10 %).

En otras preguntas lanzadas en Notas, parece que lo más utilizado es la búsqueda de personas. Llevando la investigación también a los usuarios angloamericanos de Substack, nos dijeron que era el segundo método empleado para buscar información en Substack. Por lo que, efectivamente, sí sirve para mucha gente. (En otra pregunta que hicimos en Notas, me sorprendió, en las respuestas, que algunas personas lo usaran mucho).

2. LOS ARTÍCULOS EN SUBSTACK

Notas importantes, aquí.

📰 Selección de posts de Substack en español

💭 Sociedad con Aversión al Riesgo

Entrevista a un experto, un investigador sénior de políticas, Noah Miller, que inicia el debate con una tesis provocadora: nuestra obsesión moderna por la seguridad nos está volviendo menos saludables y menos innovadores. Un estudio publicado hace un tiempo en The Journal of Pediatrics sugiere que la falta de “actividad independiente” está agravando la crisis de salud mental infantil. Aquí se relaciona ambos temas: El querer evitar el riesgo con su efecto en la salud mental de los niños.

📊 El Gran Desacoplamiento.

El SEO dejó de ser un canal de tráfico en el momento en que el pipeline dejó de seguir las visitas a la página. El tráfico ha disminuido en muchos sitios o su crecimiento no se acerca ni de lejos a las tasas de crecimiento de 2019-2022, pero las demostraciones y el pipeline han aumentado para las marcas que pasaron de perseguir clics a construir autoridad.

💭 Consejos de búsqueda en Substack

Los lectores que encontraron artículos en Substack utilizaron principalmente palabras clave categorizadas por etiquetas de nicho generales, términos de marca o frases informativas de cola larga. Dado que Substack se suele descubrir a través de Google, las “palabras clave” se refieren tanto a etiquetas internas como a términos externos de optimización para motores de búsqueda (SEO).

💭 EP.01 La Edición de Podcast como Herramienta de Storytelling y Marca Personal

Siempre me han encantado las historias. Cuando era niño, recuerdo que me quedaba hora sentado en mi banquito mirando televisión y escuchando radio. La televisión cubana solo tenía dos canales que veíamos en un televisor Horizon de los años 80. Y la radio, que era un poco más variada, a veces perdía la señal en el mejor momento del programa. Difícil vida aquella. Pero para un niño como yo era perfecto para …

💭 Si hoy fuera tu último día, ¿cómo te gustaría vivirlo?

Últimamente me encuentro reflexionando mucho sobre la vida, y la pregunta me surgió no en un sentido fatalista, sino con dulzura. Si hoy fuera mi último día, ¿cómo me gustaría vivirlo? Suscríbete ahora No de una forma épica. No como en las películas, donde todo se vuelve urgente, luminoso y significativo de golpe. Más bien… honesta. Si hoy fuera mi último día, no creo que quisiera hacer nada extraordinario …

💭 Cómo crear cursos con newsletters

Lanzar un curso en línea exitoso requiere una transición hacia el aprendizaje centrado en la comunidad y la creación de contenido (asistida por IA, o no, según preferencias del creador). El éxito se basa en la transformación: resolver un problema específico para un público objetivo: No vendas lo que vas a aprender, vende lo que vas a conseguir.

💭 RSS en Newsletters para Creadores

Utilizar agregadores RSS para generar emails o newsletters por correo electrónico (a menudo denominados RSS a correo electrónico) es un método para automatizar la distribución de contenido mediante la extracción de actualizaciones directamente del feed de un sitio web a una plantilla de correo electrónico. Es una táctica de alto retorno de la inversión (ROI) para que equipos pequeños puedan llevarlo a cabo.

💭 Cómo conseguir más suscriptores usando Reddit: La guía

Publicar en Reddit es muy efectivo para el crecimiento de un boletín, siempre que se priorice el valor comunitario sobre la promoción directa. Editores exitosos han utilizado la plataforma para conseguir más de 100 suscriptores gratuitos en un solo día y aumentar sus listas a más de 5000 miembros únicamente mediante interacción orgánica. ¿Por qué Reddit vale la pena? Algunos aspectos se describen aquí.

💭 Tipos de Newsletters

Creo que al planificar el nicho de tu newsletter es importante conocer qué tipos de boletines existen. Suelen ser los boletines de nicho, más específicos y con menos receptores, los que funcionan mejor, tanto en tasa de apertura como en “engagement .” — Mar Manrique (¿ Cuáles son las newsletters españolas con más suscriptores ?, Fleet Street) Uno de los primeros retos que enfrentan los escritores es elegir su nicho, si eso les importa algo, claro.

💭 ¿Por qué abandonaron Silicon Valley las fábricas?

Silicon Valley se asocia ahora comúnmente con la industria del software. Pero Silicon Valley albergó en su día la mayor parte de la capacidad mundial de fabricación de semiconductores, antes de perder rápidamente cuota de mercado frente a sus rivales asiáticos en las décadas de 1980 y 1990. Y los intentos de traer fábricas de vuelta a Estados Unidos rara vez se concretan en Silicon Valley, California.

💭 El mosquito del que deberíamos deshacernos

Una especie de mosquito es responsable de la mayoría de los casos de dengue, zika, fiebre amarilla y chikunguña: el Aedes aegypti. Prolifera en las ciudades, se reproduce en tapas de botellas y macetas, y se ha adaptado perfectamente a la vida humana. Pero ahora los científicos cuentan con herramientas, como la genética dirigida y la bacteria Wolbachia, para suprimirlo o incluso eliminarlo.

💭 ¿Cuánto valoras un año de vida?

Por: Deena Mousa. Trabaja en salud global y desarrollo en Coefficient Giving (anteriormente Open Philanthropy) Cualquiera que considere mejorar el transporte, la atención médica o mitigar la contaminación se enfrentará al dilema de salvar vidas y aumentar el consumo. Mantenernos vivos no es lo único que nos importa: no querríamos renunciar a los viajes, la interacción social ni a nuestros hogares.

💭 El coste por suscriptor de correo electrónico

El coste por lead (CPL) y el coste por suscriptor de email El coste por lead (CPL) y el coste por suscriptor de correo electrónico suelen usarse indistintamente, ya que la dirección de correo electrónico es la moneda principal de un lead digital. Sin embargo, existe una distinción estratégica entre ambos basada en la intención y la profundidad de la relación. Aquí se explica la relación principal, la conversión y otras cosas.

💭 Reciclaje profesional en marketing de influencers: La guía

Esta guía es para quienes se enfrentan a una encrucijada profesional: ya no basta con saber “quién interactúa más” o “cuánto cuesta una publicación patrocinada con x visualizaciones”. Si antes bastaba con coordinar el briefing, negociar precios y supervisar los resultados, ahora la lógica ha cambiado y quienes no se adapten se quedarán atrás. Primero se presentarán las fases, y luego todo lo demás.

💭 La importancia de llamarse…

En La importancia de llamarse Ernesto , Oscar Wilde introduce a Bunbury, un personaje que nunca aparece en escena y que, aun así, resulta fundamental para entender la obra. Se trata de una identidad imaginaria inventada por Algernon, el protagonista; un supuesto amigo siempre enfermo cuya salud empeora, de manera muy oportuna, cada vez que su creador necesita librarse de algún compromiso que no …

📊 Explicando el revuelo en torno a la IA y cómo se traslada al SEO

Cómo afecta a las webs un (probable) pinchazo bursátil de las empresas de IA.

💭 Notas sobre una infancia

Por: Raheem Omeiza Si narrara los momentos interesantes de mi infancia, parecería que mis padres, especialmente mi padre, fueron negligentes. Pero la verdad, enraizada en el contexto del tiempo y las circunstancias, es que fueron atentos, incluso perspicaces. Apagaron muchos incendios antes de que pudieran quemarme. De los incendios que no pudieron apagar, me mantuvieron alejado, para que cuando …

💭 La ciencia del retraso + El largo envenenamiento

Por: Bruce Lanphear , MD, MPH, médico y profesor de la Universidad Simon Fraser de Vancouver. Estudia el impacto de las sustancias químicas tóxicas en la salud humana.

📊 ¿Cuánto podemos influir en las respuestas de la IA?

Mucho más de lo que se cree, como explica el artículo.

💭 La técnica para transformar un libro en una superproducción digital

Con la colaboración de Esteban de Castro, hemos querido profundizar en los argumentos plasmados en su “Carta abierta al escritor lento en un mundo rápido ” y en su visión de la plataforma. Bienvenidos a una charla sobre el fin del “solo texto” y el auge del autor híbrido, acerca de cómo usar la tecnología como “albañil” para construir una experiencia inmersiva sin perder el alma artesanal, y mucho más.

💭 Kokoro: la herida silenciosa del alma moderna

Incluso aquí, conmigo, es probable que te sientas solo. Yo no tengo la fuerza suficiente para agarrar tu soledad y expulsarla de ti. Llegado el momento, sentirás el impulso de abrir tus brazos a otra persona. Antes o después tus pies dejarán de …

🌱¿Por qué soñamos? La respuesta de la ciencia

Cada noche, sin importar quiénes seamos o dónde vivamos, nos sumergimos en un mundo de experiencias subjetivas tan vívidas como enigmáticas… El mundo de los sueños. Es una de las constantes universales de la experiencia humana, ha sido representado en todas las expresiones artísticas y se ha especulado sobre su razón de ser desde tiempos inmemorables. Y, sin embargo …

💭 ¿Estás esperando que baje un Ángel y te diga qué hacer ahora?👀

Dios no te pide que veas todo el camino. Te pide que des el siguiente paso. Solo uno. Déjame describir algo que quizás estés viviendo ahora mismo. Querido curioso, Si estás leyendo esto con esa sensación de tener mil cosas encima y no saber por dónde empezar... Si te despiertas con una lista interminable en la cabeza antes de abrir los ojos... Si sientes que por más que trabajas, nunca avanzas...

💭 Churn Mastery: Cómo transformar un modelo predictivo en una estrategia de ingresos

En el mundo del Data Science, existe una brecha peligrosa: la que separa un modelo con un buen AUC de una estrategia que realmente detiene la fuga de clientes. La mayoría de los proyectos de Churn mueren en un notebook porque solo responden a la pregunta “¿Quién se va?”, olvidando las tres preguntas que realmente le importan al negocio: ¿Por qué?, ¿Cuánto nos cuesta? y ¿Qué hacemos para evitarlo?

💭 Optimiza tus contenidos en lo que termina la lavadora

Entras en LinkedIn, Instagram o aquí, en Substack, y todo son escritorios impecables con ordenadores limpios, tazas con frases motivadoras y post-it muy bien colocados para que queden bien en el ángulo de la foto. Muy aesthetic todo. Entiendo que no mola poner una foto tuya tendiendo la ropa. “Claro, Laura, es que eso no forma parte del trabajo, no tiene sentido” O sí. Porque cuando tiendo la ropa …

🧠 Reto #4. Diseña tu hábito mínimo viable

1. El problema El fracaso casi nunca llega por ignorancia o falta de ideas. Las personas fracasan por exceso de expectativas . Empiezan motivadas. Se ponen el listo demasiado alto. Y cuando no cumplen, aparece luna frase que golpea nuestro cerebro: No soy constante. Soy un desastre. Este reto no es para exigirte aun más cosas. Es para dejar de traicionarte con promesas que no puedes cumplir.

💭 Despertares 103.-

Despertar es comprender que hay vínculos que se sostienen en la costumbre y no en el afecto; solo quien deambula libremente, escucha cuidadosamente y consume omnívoramente puede ver …

🖥️ Cómo escoger el enfoque para tus contenidos

¿Te imaginas un anuncio de lencería sexy en un canal infantil de televisión? Incluso aunque el anuncio fuera una obra maestra de la cinematografía, seguiría estando fuera de lugar. Vemos a menudo contenidos genéricos que no aluden a nadie, o profesionales publicando cosas que no tienen nada que ver con su actividad, en sitios donde claramente no están sus posibles clientes.

💭 Un martes cualquiera (138): Manic Pixie Dream Girl

Recuerdo mi primer día de Selectividad, el acceso a la Universidad estaba colapsado y muchos llegamos tarde, algo que detesto profundamente. Al abrir el aula del examen de lengua más de 100 pares de ojos me miraron, creo que no ayudó que llevara un top amarillo ajustado y unos grandes lazos en el pelo del mismo color, la cara roja de correr por unos pasillos de un edificio inhóspito.

🍀 Por qué la vida se parece más a una máquina tragaperras de lo que imaginas

Durante años nos han vendido la misma historia: encuentra tu pasión, fija un gran objetivo, persíguelo con determinación… y todo saldrá bien. El problema es que la vida real no funciona así. Hace unos días falleció …

💭 Por qué haces “lo correcto”...

Un sistema puede funcionar bien y darte malos resultados. Y no es falta de disciplina. Es otra cosa. Haces lo correcto. Entonces… ¿por qué no cambias? Hay una experiencia bastante común cuando alguien intenta mejorar sus hábitos, su salud o su rendimiento personal. Empiezas a hacer ejercicio. Intentas comer mejor. Tomas decisiones “razonables”. Y, sin embargo, continuas en la misma dinámica.

💭 Honos 289. Una atalaya de gres salado

“Una atalaya de gres salado mi táctica es hablarte y escucharte construir con palabras un puente indestructible”. Esto escribía Benedetti en aquel famoso poema. Etimológicamente, “táctica” significa poner en orden las cosas para lograr un objetivo. Quien hace el ejercicio de ordenar en su cabeza ciertas ideas, se otorga a sí mismo una ventaja de la que carece quien no ha realizado dicha …

💭 Respiramos porque escribimos

Respiras las veinticuatro horas del día sin darte cuenta. El cuerpo lo hace por ti, fiel y constante, mientras la mente corre de un pensamiento a otro, de una tarea a la siguiente, de una expectativa a una urgencia y en cualquier cosa que hagas. Es una acto de fe, confías en que sigues respirando aunque no le prestes atención. La respiración sostiene ese movimiento silencioso que llamamos rutina, …

📊 Estado de la optimización de búsquedas con IA en 2026

Si queremos que la IA encuentre nuestros boletines, tendremos que saber cómo está esta cuestión en 2026.

📰 Los artículos en Substack por sus autores

Al aparecer aquí, el Diario empezará, además, a recomendar tu boletín, usando el sistema interno de Substack.

🔖 “Qué heavy eres, Juana”: Historia de una spooky season sobrevenida. Por Laia Cambrils. Que empieza así:

Terminé el año leyéndome un ensayo del eminente sociólogo Hartmut Rosa, donde defiende que las personas que pertenecen a la comunidad del heavy metal, son las mejores y más listas del planeta. No tenía dudas, pero ahora tengo pruebas.

Eh, espera ¿Por qué alguien querría leerse un tratado de sociología del heavy metal? Exacto. Crisis de los 40.

Estoy aprendiendo a tocar la batería, escucho metal compulsivamente y he vuelto a las Dr. Martens aunque sé perfectamente que me van a dejar los tobillos en carne viva.

Esta vuelta al decibelio extremo arrancó el día del fallecimiento de Robe. No conseguía dejar de llorar a pesar de llevar tiempo sin escucharle. Un par de días más tarde, aún a moco tendido, me di cuenta.

🔖 Escribí un artículo explicando por qué no es lo mismo no tener sexo por enojo que por elección. Comienza así:

En los últimos años empezaron a circular cada vez más dos conceptos que suelen confundirse: la cultura incel y el celibato voluntario en mujeres.

Aunque ambos hablan de personas que no tienen relaciones sexuales, no significan lo mismo ni nacen del mismo lugar. Mientras el celibato involuntario suele estar atravesado por frustración y enojo, el celibato elegido aparece muchas veces como una forma de autocuidado frente a vínculos que ya no funcionan.

Confundirlos no es un detalle menor: borra una discusión profunda sobre deseo, poder y la forma en que hoy aprendemos a relacionarnos.

🔖 Martina López propone “cuando bailamos no lo hacemos para llegar al final de la canción: apuntes sobre lo que ocurre cuando no esperamos nada más.” De Luciana Potencial. Empieza de esta forma:

hace un tiempo me vengo dando cuenta de que incluso los momentos más simples están siendo empujados hacia algún tipo de finalidad. todo debe ser un proyecto. caminar ya no es caminar. es mover el cuerpo porque el deporte es importante porque así vive la gente que llega hasta los 93 años. escuchar música tampoco es lo mismo. hoy no puedo hacerlo sin poder evitar pensar si el paseo cuenta como autocuidado, como girl walk, como evitación o solo como tiempo muerto. mirar al cielo sin evitar preguntarme: ¿estoy aprovechando bien este rato? ¿y qué estarán haciendo los demás? ¿y si sus planes son más interesantes? ¿mi vida es aburrida? siempre hay algo rígido infiltrándose en lo cotidiano. cada gesto parece necesitar justificar su existencia. somos adictos a la ilusión de control que nos da la productividad. de hecho, el placer nos resulta sospechoso. el disfrute sin propósito es una pérdida de tiempo y el descanso necesita justificaciones. “si no estás bien es porque todavía no hiciste lo suficiente”. el que si estás perdido es porque no optimizaste bien tus recursos o si te sentís agotado probablemente sea porque estás descansando mal.

🔖 En el boletín Capsula de Escape, el artículo GIVE ME LIBERTY: Cuando Frank Miller predijo el colapso (y no nos dimos cuenta): Queriamos coches voladores y lo que tenemos son distopías que se cumplen. De Alex Serrano. Empieza así:

Hace 35 años, Frank Miller y Dave Gibbons publicaron Give Me Liberty, una miniserie de cuatro números que en su momento se vendió como ciencia ficción distópica. El problema es que cada vez se parece menos a ciencia ficción y más a un ejercicio de futurología inquietantemente preciso.

La historia sigue a Martha Washington, una niña afroamericana nacida en los proyectos de viviendas Cabrini-Green de Chicago en un futuro cercano. Lo que Miller y Gibbons imaginaron fue una América fragmentada hasta el punto de ruptura: un gobierno federal inoperante, corporaciones que ejercen más poder que los estados, regiones enteras queriendo independizarse, y una ciudadanía atrapada entre el colapso institucional y la promesa vacía del sueño americano. La profecía que no queríamos escuchar.

🔖 Una suma de parches, de sofi:). Empieza así:

A mí nadie me preguntó qué prefieres, Amanda, tú qué prefieres, y así estoy hoy, recién despertada, con mi termo y con doscientos blíster de fármacos preparados para la acción. La pastilla que me tomo por noche es la solitaria, la que no está acompañada por ninguna otra, afortunada ella, que tiene el organismo a su disposición.

Pensaba que los psicólogos no enfermaban de la cabeza. La mía está de baja. Su paciente de los jueves a las seis de la tarde y –ojalá– una de sus favoritas echa tanto de menos las sesiones que su cabeza transforma el anhelo en órdenes, miente, escapa, hazte invisible, discúlpate. Recuerdo el momento en que con ella descubrí que mientras hacía terapia necesitaba estar medicada. Terapia. Pastillas. Al mismo tiempo. No podía vivir al borde del ataque de ansiedad, disociada al noventa por ciento y muerta de sueño, por mucho que estuviera pagando a una profesional. Me lo confirmó el psiquiatra de la Seguridad Social –ese que escucha cada día una media de treinta y un monólogos de jóvenes precarios como yo. Ahí sentado tras su mesa y su teclado ruidoso, con la visual de una paciente miserable estándar, movió su silla ergonómica para desplazarse con un leve y calculado golpe de pierna hasta la impresora. Cogió el papel con mi baja médica y pasó a comunicarme el irremediable contrapunto, las instrucciones para una toma correcta de antidepresivos y ansiolíticos.

🔖 En el boletín Pensaba que era yo, el artículo: “Por qué la vida es más cara para una mujer con TDAH: Siete motivos que encarecen nuestra existencia”, de Una mujer con TDAH. Empieza así:

¿Alguna vez te has olvidado de hacer un pago con fecha límite? ¿Has comprado una chorrada impulsivamente? ¿Has rascado el coche con la columna del parking? Si te ha ocurrido en alguna ocasión, tienes suerte: en mi caso, ese es el modo por defecto. Vivo en el nivel premium de los errores con recargo.

Cuando le comento a gente neurotípica (de confianza) que vivir me sale más caro que a ell@s, suelen sonreír y responder: «Podría ser». Tras cuatro décadas conviviendo con TDAH y autismo, confirmo que no podría ser, sino que ES. Y no porque yo sea menos inteligente, o no me importe tirar el dinero, sino por lo que la neurociencia ya ha demostrado: que mi cerebro funciona… a su aire.

Estas son siete razones por las que tener TDAH sale caro en un mundo diseñado por y para gente sin TDAH:

🔖 La biblioteca de los recuerdos: Escribe conmigo #4. De Misterios y Galletas. Empieza así:

La señora Prince agarra el pomo con su mano arrugada y lo hace girar. Me mira sonriendo, pronunciando aún más las líneas de su pequeña cara.

Entro en una estancia que parece una biblioteca. Decenas de estanterías se alzan sobre mí, hasta perderse en la penumbra. Cada sección está anunciada con pequeños letreros: Marta, Papá, La calle Willesden.

—¿Qué es todo esto? —pregunto.

—Lo que querías. Volver al pasado —me explica.

Entre tantos estantes de madera parece aún más pequeña. Su pelo blanco, apagado por la luz tenue, casi se confunde con el polvo suspendido en el aire.

—Bienvenida a la biblioteca de los recuerdos.

Deambulo por el pasillo marcado con el nombre Marta y tomo un libro al azar. Es viejo, con las páginas medio rotas, y sorprendentemente corto. En la portada se lee el título: Enfado por el turno de saltar a la comba. Sonrío. Un recuerdo de niñas.

Sigo caminando hasta el fondo del pasillo y cojo otro volumen. Esta vez es distinto: se ve nuevo, intacto, y mucho más largo que el anterior. El título dice: Babyshower. Un recuerdo de hace apenas un mes.

—Los libros, como los recuerdos, envejecen con el paso del tiempo —explica la señora Prince, adivinando mis pensamientos.

👁️Por si te lo perdiste

Algunas de las últimas ediciones del Diario en esta publicación

