Roberto
Sobre ser CEO a los 16 años: Notas sobre la nueva meritocracia adolescente. De Perpetuo y brunella

... la escritora Marella Gayla publicó un artículo en el New Yorker que preguntaba si todo adolescente ambicioso hoy era un CEO and Founder. Me sorprendió, pero no tanto como cuando volví a mi país y reactivé mi Instagram y me di cuenta de que el fenómeno del CEO adolescente no estaba confinado al norte global ni a los suburbios afluentes. Mis amigos y excompañeros, limeños de clase media-baja, nuevos egresados de colegios públicos y agregadores de talento, también habían pasado esos años emprendiendo.

Y no eran los únicos. Amigos de amigos, amigos de amigos de amigos, el tipo de persona que Instagram me recomendaba conocer: las iniciativas eran diversas, y que fueran limitadas por los recursos materiales solo pulía el brillo de sus logros. Mascarillas biodegradables, aparatos tecnológicos sostenibles, programas de apoyo educativo a otros jóvenes. CEO, Founder, Founder and CEO. No era un fenómeno masivo: no todos los chicos que conocía se habían comenzado a identificar como jóvenes ejecutivos. Pero aquellos que sí lo hacían eran los suficientes para marcar el compás de un ritmo que yo había empezado a oír en todos lados.

Es difícil describírselo a quienes no lo han oído de primera mano. Me refiero a una constelación de ideas y comportamientos que han empezado a existir hace muy poco y que, sin embargo, se han vuelto increíblemente populares en los grupos de adolescentes ambiciosos alrededor del mundo. Algunas nomenclaturas y términos recurrentes: innovación, justicia social, agente de cambio, líder. Studygrams, activismo, activismo virtual, infografías de Instagram. Una filosofía del progreso social que podría resumirse en la frase «aporta tu granito de arena». Actividades como los emprendimientos sociales, voluntariados, y debate MUN. Verbos como «networking» y «empoderar». Frases hechas como «jóvenes de bajos recursos y alto rendimiento». Los perfiles de LinkedIn, tan exhaustivos como preuniversitarios; un discurso a medio camino el activismo interseccional y el departamento de recursos humanos de una multinacional.

Cómo encontrar empresas que imprimen dinero aunque todo se vaya a la mierda. Por Pobre Millenial

Hay empresas que necesitan que todo salga bien para ganar dinero. Y luego están las otras, las que funcionan incluso cuando el entorno es hostil, la competencia aprieta y la economía se tuerce. Negocios simples, rentables y con una capacidad casi obscena de generar caja año tras año.

A estas no se llega por intuición ni por titulares, se llega mirando los datos correctos y sabiendo interpretarlos.

Resumen rápido, busca siempre:

ROIC sostenido por encima del 15%

Márgenes estables o crecientes

Crecimiento del EPS superior al 10% anual

Flujo de caja libre positivo y recurrente

Deuda controlada

Dividendos crecientes y recompras constantes

Valoración razonable frente a su historia y su crecimiento

