🏛 LAS GRANDES HISTORIAS

📌 Gente linda y lectora, capítulo 34: Cuando amar no es suficiente. Casi mil cartas no siempre bastan para sostener una relación. A veces solo sirven para confirmar una verdad dolorosa: que amar no significa elegir, ni quedarse, ni compartir el mismo lugar. Por Cementerio de libros.

“Correspondencia 1944-1959” de Albert Camus y María Casares no es una gran novela. Y, sin embargo, es un libro imprescindible para entender el amor (y lo que no es). (…) Este libro importa porque nos obliga a mirar de frente una verdad incómoda: no todo lo intenso es justo, ni todo lo profundo es suficiente. Hay amores que sobreviven solo en los márgenes, en los huecos que deja la vida real. Y aun así, duelen. Y aun así, marcan.

📌 Todos los Substackers que odio - Cultura y Estilo

Una sátira muy popular y divertida sobre los arquetipos de autores que hay en Substack (casi todos caemos en alguno):

Los aspirantes quejosos ... se sienten tan solos, nadie lee lo que escriben, rechazos tras rechazos, la vida es una mierda, el bloqueo del escritor los está matando, ¿para qué existir?... ¡Solo tu suscripción de pago podría salvarlos! ¡O cualquier suscripción! ¿Un comentario? ¿Un pequeño “me gusta” quizás? ¿Por favor?

📌 ¿Por qué me cuesta tanto soltar lo que me hace daño? - De Cartas para curiosos

Estaba en el consultorio de mi psicóloga, contándole una situación que me tenía el corazón apretado. No era nada grave. Era una de esas cosas pequeñas que no deberían importar tanto pero que, por alguna razón, me estaban robando el sueño. Un comentario. Una injusticia menor. Algo que “no era para tanto” pero que yo no podía soltar. Y mientras hablaba, me di cuenta de que llevaba …

📌Nacer bajo Afar no fue azar - De Ingeniero de Letras.

Solemos pensar que nacemos por azar en cualquier lugar. Pero nuestra identidad está indisolublemente ligada al lugar en el que nacemos. El lugar, en gran medida, determina quiénes somos.

📌No estás gordo, estás inflamado (III): No es falta de voluntad, es pura biología. Estás Luchando contra tu cerebro cavernícola. Por Jorge Martín.

Si alguna vez has perdido peso y al poco tiempo lo has recuperado o incluso has aumentado. No es que seas débil o carezcas de fuerza de voluntad. Es que estás luchando contra millones de años de evolución.

1. EDITORIAL Y ACTUALIDAD EN SUBSTACK 💌

Reflexiones, descubrimientos, trucos, perspectivas y noticias. Y también “columnas” sobre Substack y su “universo”.

1.1 Substack en la Prensa: ¿Reemplazará Substack a los periódicos?

En la semana en que el expresidente George W. Bush está en Substack, con un post sobre otro George (en este caso, apellidado Washington) y en que apenas los medios israelíes (como The Jerusalem Post) se hacen eco de la “primicia” (spoiler: no lo era) de que Substack se benefició de boletines antisemitas vinculados a los nazis lanzada, a saber por qué ahora, por The Guardian, he descubierto una pieza que ha pasado muy desapercibida.

Many Bosteels ha publicado en el Yale Daily News (de la Universidad de Yale), un alegato en contra de que Substack reemplace la prensa. Empieza así (traducción mía):

A veces parece que el sitio de noticias más leído no es The New York Times ni USA Today; cada vez más, es Substack.(…) . Aquí en Yale, parece que cada semana la cuenta de un nuevo estudiante en Substack sube.

A continuación reconoce todo lo que Substack puede hacer, en un resumen no exhaustivo:

Substack ayuda a eliminar intermediarios en la publicación. Las formas de escritura menos tradicionales, especialmente la escritura creativa, como poemas, relatos y reflexiones personales al estilo de un diario, que suelen ser bastante difíciles de publicar, son mucho más fáciles de compartir en Substack. Y en una época en la que muchas grandes instituciones periodísticas demuestran su inocencia ante el trumpismo y los oligarcas empresariales consolidan el control de las publicaciones para convertirlas en guerreros del libre mercado, Substack permite a los periodistas responsables establecerse con independencia de los cambios en el liderazgo burocrático.

Su artículo es una advertencia sobre la amenaza que representa Substack para la “marca personal”. Explica que “las estrellas iniciales de Substack son personas famosas fuera de Substack: periodistas, escritores y comentaristas, tanto actuales como retirados, que pueden migrar fácilmente al nuevo formato de escritura monetizable y atraer a una audiencia ya consolidada”. Entre los boletines más vendidos sobre política estadounidense, se encuentran “personas y publicaciones que ya estaban consolidadas antes de que Substack se popularizara.”

Sin embargo, creo que está claro que, al igual que con YouTube, X, Instagram, TikTok, etc., Substack pronto será una plataforma donde los escritores comiencen a escribir y se hagan populares. Aquí es donde creo que la situación se complica, especialmente para el periodismo. Al eliminar al intermediario, Substack convierte el periodismo en una profesión centrada en el autor. No creo que sea bueno. Cuando lees The New York Times, The Guardian o The Wall Street Journal, puede que te atraigan los mismos nombres, pero lo más probable es que no estés suscrito solo por Ross Douthat o Ezra Klein.

Sin embargo, Substack anima a los periodistas” a crear una audiencia no solo a través de sus escritos, sino a través de su propia marca personal.” Pero el periodismo, “especialmente el de investigación, tiene valor, al no tener rostro.” Luego, coincidiendo con lo publicado en otro lugar (Se Acerca el Fin de la Era de las Suscripciones), se pregunta:

¿A cuántos Substacks individuales tendrías que suscribirte para leer la misma variedad de voces que en uno o dos periódicos?

No cree que Substack democratiza el periodismo:

… pensemos en YouTube o TikTok; también permiten a cualquiera publicar sus ideas y conseguir seguidores, independientemente de su origen. ¿Han contribuido realmente YouTube, TikTok y los demás canales algorítmicos a una sociedad más democrática, tolerante o informada? Yo diría que hacen lo contrario. Parte de la razón es que el proceso de atomizar las profesiones organizacionales en individuos obligados a crear perfiles comercializables mediante algoritmos reduce la integridad de esas profesiones. La proliferación de marcas personales en línea también propicia comunidades parasociales en internet que pueden convertirse rápidamente en cámaras de resonancia extremistas.

Recuerda, en su ensayo, que las presiones de Trump y sus amigos tecno-oligarcas (como el dueño de Amazon) en grandes medios —como lo han hecho en The Washington Post, la BBC y CBS, han demostrado que estos son demasiado débiles para resistir tal manipulación.

Pero esas asociaciones siguen siendo más resilientes que un solo autor en Substack, especialmente uno que debe considerar la relación directa entre los temas u opiniones sobre los que escribe y las suscripciones con las que se gana la vida. Y Substack sigue siendo un intermediario en este caso: ¿Qué impide que sus ejecutivos se vuelvan en contra de ciertos autores, decidan prohibir ciertos temas o prohíban a escritores en la sombra, como se acusa a otras plataformas de medios masivos de hacer?

Mi opinión: Acaba sosteniendo que Substack no es un periódico, y debemos tener cuidado de no tratarlo como tal. Pero no me extraña que la tribuna aquí sean los estudiantes de periodismo de una de las universidades más prestigiosas (y elitistas) del mundo. Jóvenes idealistas que defienden el mundo que están estudiando, pero que se está transformando a toda prisa. Porque la realidad es que más medios están migrando (en todo o en parte a Substack y, especialmente, a su competidor Ghost), como antes usaban wordpress y otros similares. Y que muchas personas quieren leer a su autor favorito, no a una pluralidad filtrada a la que no pueden dejar ni comentarios.

Por cierto, ojalá tenga razón respecto a que “Substack pronto será una plataforma donde los escritores comiencen a escribir y se hagan populares”. Esa es mi apuesta. Si te interesa el tema de usar Substack para libros, puedes leer esto también. También te puede interesar el artículo “Vender Libros Electrónicos en Substack podría cambiar la Edición para Siempre: Una apuesta por las compras únicas y un lector de ebooks integrado.”

También hay relaciones y efectos “curiosos”: Por ejemplo, a finales del mes pasado, las autoridades federales de EEUU arrestaron al periodista Don Lemon tras cubrir una protesta migratoria (y anti-ICE) en una iglesia de Minnesota. En pocos días, una nueva audiencia, impulsada por el arresto, ha inundado su imperio mediático digital, lo que le ha permitido conseguir más de 300.000 nuevos seguidores en Instagram y 140.000 nuevos suscriptores en YouTube. Su substack se ha disparado un 73%, alcanzando más de 140.000 suscriptores, muchos de los cuales pagan 8 dólares al mes para formar parte de la “Nación Lemon”. Pero su antiguo empleador, CNN, no se ha beneficiado en nada.

Otra relación estrecha que observar: Las grandes redes sociales (incluidas las de Meta, X y TikTok) han cerrado todos los grupos y grandes cuentas en contra de ICE. Hace unos años se atrevían a cerrar la cuenta personal de Trump, ahora se arrodillan a buena parte de sus designios. Sin embargo, he visto surgir varios boletines anti-ICE en Substack. Como se preguntaría Bosteels, ¿qué impide a los ejecutivos de Substack desactivarlas o, peor, prohibir escribir contra el ICE? Y, si como en el caso nazi, opta por la libertad de expresión, ¿podrá resistir cuando tantas grandes plataformas no lo han hecho?

Nota: Sobre este tema, acaba de salir a la luz ¿Por qué los medios de comunicación deben estar en Substack?, de Periodismo Digital, que propone un análisis detallado de las oportunidades, de ejemplos concretos y de la visión de diferentes expertos.

—Salvador Lorca

1.2 Crowdfunding de libros: eXis Vol. 1 llega a Kickstarter este 19 de febrero

Gon Vas, autor de eXis y ganador del Primer Puesto en el Concurso del Escritor (nuestra edición de octubre) por su relato “El Pavo”, lanza eXis Vol. 1, una edición que incluye esta historia.

La obra nació como ficción serial publicada por entregas en Substack y ahora da el siguiente paso: el 19 de febrero de 2026 se lanza en Kickstarter la primera edición impresa de la historia, una tirada coleccionable de 50 copias para sus primeros lectores, que incluye un capítulo inédito y contenido adicional como notas de autor y una explicación del soundtrack que la acompaña. Además, está realizando un sorteo como celebración de este lanzamiento. Si, como creador, te interesa conocer esta forma de monetizar, aquí hay una buena página de preguntas y respuestas compiladas por Roberto.

Para más información sobre eXis:

Trama: Tras una profunda pérdida, un joven sigue señales que desobedecen lo real. En el camino, descubre una historia común: la que habías olvidado.

Leer eXis: readexis.substack.com/p/parte-1-andreas

Sorteo del libro: readexis.substack.com/p/quieres-ganarte-exis-vol-1-impreso

1.3 Selección de Q&A de Substack Bestsellers: ¿Cómo aumentar la visibilidad de los vídeos de Substack en Google? ¿Cuándo ofrecer extras para fidelizar a los lectores de pago?

Substack publica un Q&A privado cada cierto tiempo, sólo disponible para los que son bestsellers, sobre diferentes temas (dudas prácticas, las mejores estrategias de crecimiento actuales, etc). Traduciremos y reproduciremos aquí solo una selección de los que pensemos que sean más útiles (algunas respuestas son muy generales) o interesantes para la comunidad hispana, recortando partes poco esenciales de las preguntas y respuestas. Téngase en cuenta que las respuestas representan los puntos de vista (y los intereses) de Substack. A veces, añadiré un comentario mío.

¿Cuándo es el momento adecuado para añadir niveles u ofrecer beneficios especiales a los miembros para fidelizar a los lectores de pago?

Añadir niveles o beneficios especiales puede ser una forma inteligente de fidelizar a los lectores fieles y reflejar el valor que estás creando. La clave está en ofrecer beneficios realmente atractivos (contenido extra, acceso exclusivo, mayor interacción) sin sacrificar lo que los miembros ya reciben. Si buscas ofrecer algo extra, puedes usar el nivel de Miembro Fundador para añadir beneficios a tus seguidores más fieles. Esto simplifica las cosas y te da flexibilidad para recompensar a los lectores que buscan más. En cuanto al momento, suele ser conveniente una vez que tengas una base de suscriptores estable y una idea clara de qué ofertas de mayor valor apreciaría tu audiencia. Pruébalo y observa cómo funciona.

¿Hay alguna forma de aumentar la visibilidad de los vídeos de Substack en Google u otros buscadores?

Usar una combinación de la función de subida automática de YouTube y la optimización SEO intencionada puede ayudar a que tus vídeos aparezcan con más frecuencia tanto en la sección de vídeos de Google como en los resultados de búsqueda generales:

Integración con YouTube para una mayor visibilidad: Al publicar un vídeo, puedes subirlo automáticamente a YouTube, lo que facilita su aparición en los resultados de vídeo de Google, ya que el contenido de YouTube suele tener una mejor clasificación. En las opciones de publicación de tu publicación, puedes personalizar el título, la descripción y la configuración de privacidad para que tu vídeo sea más fácil de buscar.

Herramientas SEO: En Configuración de la publicación → Optimizaciones SEO, puedes editar el título, la descripción y la URL SEO para que los motores de búsqueda comprendan y muestren mejor tu contenido.

Transcripciones de vídeo para indexación: Cada vídeo incluye una transcripción generada por IA para mejorar la indexación. También puedes subir tu propio archivo de transcripción (.txt, .vtt o .srt) para una mayor precisión y visibilidad en las búsquedas.

Mi Nota: Viendo el éxito de Youtube en el salón de casa (desplazando a la TV tradicional), creo que el autor que publica vídeos en Substack pero no lo hace en Youtube está dejando mucho tráfico y posibles suscriptores “en la mesa”. Es cierto que cada plataforma puede servir para un propósito diferente. Ten en cuenta que aquí hay mucho amante de las palabras escritas, y no aprecian mucho los “lives”; si quiere vídeos, se va a Youtube. Pero nos dice Veronica Llorca-Smith que (imagino por un cambio del algoritmo), ahora los “lives” tienen un impacto 4 veces mayor. Supongo que Substack se ha cansado de tanto escritor y, si no puede atraer a los Tiktokers -ahora que ya trabajan para una empresa americana-, nos quiere convertir en productores audiovisuales. Nada nuevo. Es lo mismo que ha estado haciendo Facebook (empresa en la que trabajaba el responsable de Notas de Substack, por cierto). Por cierto, ha sacado hace 4 días otra función: live video scheduling on Android and desktop.

—Salvador Lorca

2. LOS ARTÍCULOS EN SUBSTACK 📰

Notas importantes, aquí.

2.1 Selección de posts en Substack

📖 ¿Quieres participar en un boletín colaborativo de pago, con muchos premios y sin “burocracia”? - Mejores Artículos y Crónicas de Substack /

Si no puedes activar Stripe debido al país donde resides, o no te sale a cuenta monetizar en Substack debido a su complejidad y complicaciones (alta y pago de autónomo e IAE, hacer facturas, presentar impuestos, etc), esta iniciativa de los fundadores del Diario y el Directorio te puede interesar.

+ Cómo Microsoft Clarity finalmente nos permite rastrear las visitas de agentes de IA - Kevin Indig

Microsoft se ha adelantado, por una vez, a Google, y ofrece algo muy útil para saber qué hace la IA en nuestros boletines.

+La duda como ventaja competitiva - Experimentando /

En mi enésimo capítulo sobre el vibe coding (lo de hacer programas sin picar código) , pasa que últimamente acepto todos los cambios que me propone la IA. Cuando empecé leía todas sus propuestas con detalle pero he llegado a un punto en que sí, que acepto, que ok a todo. Sin revisarlos ni rechistar. ¿Por qué? Pues porque no soy programadora y sé entre poco y nada de este mundillo. “La máquina sabe”.

+Cumbres Borrascosas y la maleza ideológica - El Jardinero Liminal /

Con el anuncio de la nueva adaptación pop de Cumbres Borrascosas , los creadores de contenido (y la horda de BookTok) han pegado el grito en el cielo. Se retuercen ante lo que definen como una burla al valor de la obra original. ​Dicen, con verbo feroz, que la dirección …

+Otro lunes de mierda (55) El margen de maniobra - Pobre Millennial /

La semana pasada fue una de esas semanas que no se olvidan. No porque ganara tu equipo, no porque cerraras una venta, no porque el mercado hiciera un -5% y entraras en pánico. No. Fue una de esas semanas que te recuerdan que todo es provisional. Dos tíos jóvenes. Uno 28, otro 48. Exitosos, admirados, sanos (en apariencia). Misma enfermedad, mismo desenlace, se acabó el juego. Sin prórroga, sin planes …

🧠 Reescribe una historia que te limita - Tu Coach personal /

El problema No siempre te frena la realidad. En ocasiones (muchas ocasiones) lo que te frena es la historia que te cuentas sobre esa realidad: No soy constante. Ya pasó mi momento. Siempre empiezo, pero nunca termino. Yo no soy bueno en esto. No son hechos. Son interpretaciones que has repetido tantas veces que parecen verdad. Este reto no es para que seas más optimista. Hoy, lo que buscamos …

+Inculcar VALORES a tus hijos puede SALVARLES LA VIDA. - Por si Papá no está

Imagina que estás de vacaciones y sales con tu madre y hermanos a dar un bonito paseo en Kayak. Es temprano, 10 de la mañana, y el sitio donde alquiláis los kayak os facilitan los chalecos salvavidas y los remos y os citan para devolverlos a una hora concreta. Salís, pero pronto todo comienza a ir mal. Cuando lleváis media hora, os dais cuenta de que la corriente es muy fuerte y que os ha arrastrado …

+¿Quién se enfrenta a Donald Trump y los suyos? - Mauricio-José’s Substack /

La resistencia a ICE (Policía de Inmigración y Aduanas) y a las políticas de Donald Trump y su pequeño monstruo del odio y el racismo. Stephen Miller está conformando un fenómeno sin precedentes en Estados Unidos por su extensión y representa una de las formas en que los ciudadanos pueden -podemos- enfrentar al nuevo autoritarismo de ultraderecha. Su referente más inmediato son las protestas del siglo XX.

+La Tiranía del Confort: Defensa Técnica del Narrador No Fiable. - El Jardinero Liminal /

Una tendencia que ha saturado la literatura contemporánea es el uso indiscriminado de la primera persona. Sus virtudes técnicas son innegables: inmediatez, intuición y un acceso directo a la psique del personaje que fuerza una conexión profunda. ​Sin embargo, esta herramienta conlleva un riesgo estructural que pocos autores noveles saben gestionar: el narrador no fiable.

+StackNotes: Optimización Inteligente y Análisis de Rendimiento - The Learning Curve /

Acabo de publicar una de las actualizaciones más potentes hasta la fecha para StackNotes . Hemos integrado capacidades avanzadas de Inteligencia Artificial para ayudarte a no solo escribir notas, sino a dominar el algoritmo de Substack y conectar mejor con tu audiencia. ¿Cuándo publicar? Deja que los datos decidan ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el momento?

+8 escritoras hablan de cómo volver a conectar con el disfrute de escribir - Alicia Pérez Gil: elijo escribir /

El jueves, en una de las sesiones de La Escribeteca, hablamos de un problema que yo creo que es muy común, pero del que se habla poco. Y lo hicimos a partir de una pregunta de Sara. Sara escribe desde pequeña. En aquel entonces hacía obras de teatro, inventaba cosas, se lo pasaba bien. Luego, cuando empezó a conocer el mundo de la escritura un poco más en serio, un amigo escritor quiso ayudarla y …

+Despertares 106.- Cuca Casado /

Una cultura incapaz de asumir sacrificios produce adultos incapaces de cuidar. Cuando toda renuncia se vive como pérdida, la responsabilidad se percibe como opresión.

🍀 Tu vida (y tu trabajo) funcionan como un sistema - Tu Coach personal /

Tengo ya 60 años. Y cuanto más tiempo pasa, más me sorprende lo poco que sabía cuando creía que ya lo tenía todo más o menos claro. Creía que la vida iba de proponerte objetivos, esforzarte, ser perseverante y aspirar …

🖥️ ¿Qué debe tener un blog para captar clientes? - Negocios Digitales /

Querer forrarse con un blog en 2026 es como pretender hacerse rico abriendo un videoclub. Lo veo chungo. La pregunta blog sí o blog no la veo muy a menudo en el mundillo. Durante algún tiempo fue una estrategia que funcionó, pero ahora que cada vez está todo más saturado de contenido, destacar es mucho más difícil. Por eso, en la edición de hoy de esta, tu newsletter, te voy a contar cuándo creo …

+¿Otra vez en Babia? - Por amor al arte /

¿Te han dicho alguna vez que estás en Babia mientras mirabas por la ventana con el café enfriándose entre las manos y sin escuchar a quien te habla?, ¿o crees que sueñas despierta y te criticas por ello porque estás perdiendo el tiempo? Esos comentarios suelen llevar escondida una pequeña reprimenda y la advertencia de que te has distraído. Sin embargo, la neurociencia lleva unos años defendiendo …

+Lo que el cine te contó mal - El mapa del cambio /

¿Te has parado a pensar qué significa realmente cuando dices que alguien es “gracioso”, “amable” o “pesado”? Lo decimos sin pensarlo demasiado. Esos adjetivos hablan de disposiciones estables. Los rasgos emergen de la organización funcional del sistema nervioso. Son parcialmente heredables y moldeados por la experiencia y el contexto. No son conductas concretas, son tendencias. Hoy quiero hablarte …

+El Madrid cotidiano - Eso que haces /

«¿Pero está cerca de verdad o lo está como cuando dices en Madrid que está cerca y nos pegamos veinticinco minutos andando?». Una vez se me recriminó así mi asimilación de distancias madrileñas. Vista desde fuera, la ciudad resulta abrumadora. Hay más de diez barrios que pueden considerarse céntricos y caminar un par de calles, según donde se esté, puede ser un paseo de unos veinte minutos a paso …

+Honos 292. Del hacer al invocar, del píxel al verbo

La Reflexión Del hacer al invocar, del píxel al verbo Hace unas semanas decidí hacer una pequeña aplicación web para que Gala practicara el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Nada ambicioso. Una interfaz atractiva para su edad, que pudiera funcionar en su iPad y fuera guiándola en tres pasos: factorización en árbol de los números, agrupación de los primos comunes y resolución del …

+Carta de Hunter Thompson a su Amigo: ‘Cómo Encontrar tu Propósito y Vivir una Vida con Significado’. Tu Creatividad Nace de tus Preguntas. 9 Lecciones de Vida que Rompen el Consenso - No Solo Suerte /

Rafa Sarandeses ofrece su cocktail de 3 ingredientes para ayudarte a hacer flexiones con el coco y ser cada día mejor en lo tuyo. Hoy Empiezo con una Recomendación Especial Te voy a animar a que leas el libro …

+Batchbrew de Buena Vida - Batchbrew para vivir bien de Jano Cabello /

El batchbrew es café de filtro para compartir. Lo mejor que tengo que darte, filtrado y para todos los gustos. ¿No vas a decir nada de mi nuevo look? ¡Por favor! Es un cambio radical. Esto pasa de “Buena vida” a “Batchbrew de Buena Vida”. No es estética, mozé, es estrategia. Esta publicación es donde te cuento las ideas filtradas para vivir mejor y después desarrollo en profundidad…

+ Sexo y sangre: el vampiro en la Historia del Arte - Fruska Gora /

Inés Yavuz me dijo una vez que la pintura nunca ha representado de forma justa la esencia del vampiro. Aunque la primera vez que la oí sonó a *boutade* epistemológica de las que se dicen a veces delante de un cuadro, con el tiempo la frase se me empezó a repetir. Y se me siguió repitiendo ante cada cuadro que miraba. *El arte nunca ha representado de forma justa la esencia del vampiro*. ¿Era verdad?

🍋 La chuleta para tu Ecosistema de Substack y YouTube [tus primeros 100 suscriptores] - El Limonero /

Esta semana tuvimos el taller VIP para crear tu ecosistema de Substack y YouTube con Luís. Como hubo mucho interés en la aplicación práctica, hoy compartimos la chuleta con la estrategia y los tips para ayudarte a despegar y crecer (con ejemplos) y conseguir tus primeros 100 suscriptores. El objetivo es crear sinergias entre ambas plataformas para maximizar el impacto sin añadir horas extra.

+El de la receta improvisada - El ingrediente secreto /

Nunca he sido especialmente fan de San Valentín. Me pasa como con las recetas que empiezan con “en 15 minutos” y acaban necesitando reposo, horno y un máster: no me f ío . Pero mira, llevamos más de una década juntos y he pensado que ya que todo el mundo se pone intensito por estas fechas, yo iba a hacerlo a mi manera . Sin globos rojos. Sin cenas obligatorias. Sin frases sacadas de una taza de …

+Querido extraño #11 - Lo que no digo en voz alta /

Quiero enviar mi carta a mi hermana menor: Es extraña la manera en que yo reaccione en su momento Apesar de que ambas somos adultas yo me incline a Sobre protegerte después de la muerte de mama’ Me costó mucho comprender que lejos de hacerte Un bien mi bondad sin darme cuenta era una bondad Mala y ahora que he llegado a la comprensión de Mi herror este se a vuelto un aprendizaje un desafío.

+La IA tiene más cuento que Calleja - IA FÁCIL /

Me explico. El otro día recurrí a ChatGPT para preguntarle una cosa bastante sencilla. ¿Cuál es el origen de la expresión “tienes más cuento que Calleja? Algo que, en teoría, debería resolver bien. Y la respuesta… sonaba espectacular. Bien escrita. Con seguridad. Con tono de “esto está clarísimo”. El problema: estaba mal . No un poco. Completamente. Al final te comparto la respuesta que me dio.

+El mayor error del siglo XX fue creer que el dinero debe gestionarlo el Estado - Pobre Millennial /

No fue una guerra, tampoco fue una crisis financiera puntual, no fue un político concreto ni una doctrina particular. El mayor error económico del siglo XX fue infinitamente más silencioso. No ocupó portadas, no movilizó multitudes, tampoco produjo sangre en las calles, pero sí una pérdida profunda …

+Mamá, sigo sin saber qué quiero ser - Lo que me habita /

Mientras lees esto, te recomiendo escuchar esto... ¿Te ha pasado que empiezas algo y a los cinco minutos, ya estás pensando en otra cosa? ¿Que estás trabajando en un proyecto pero tu cabeza se va a una idea completamente distinta, y luego a otra, y luego conecta todo de una manera rarísima? Yo sí. Durante mucho tiempo pensé que tenía un problema serio de identidad profesional. Porque nunca quise …

+Cuando el texto ya ha terminado, pero tú no - Desde la bahía /

Hay un punto del proceso de escritura en el que el manuscrito ya no crece, pero tampoco puedes soltarlo. Has escrito el final. Lo has reescrito. Has cambiado una escena, luego otra. Has ajustado el último capítulo tres veces. Sabes cómo acaba la historia, incluso puedes explicar qué querías que le ocurriera al personaje principal. Y, aun así, cada vez que vuelves al texto, algo te empuja a tocarlo …

+¿Quién se atreve a traer vida? - Cuca Casado /

Hijos de los hombres no habla solo de infertilidad: habla de una civilización que, al perder el horizonte, aprende a administrar el miedo. La crisis de natalidad hoy también es eso: precariedad, soledad y vínculos adelgazados que vuelven temerario traer vida. Sin hogares que sostengan —tiempo, comunidad, cuidado— el futuro deja de ser un lugar habitable.

+La cruda realidad al terminar tu libro. - Escribe y Publica /

Solución: lo que has acabado no es un libro, es un manuscrito. Te remito a esa idea, puede que incómoda, casi inevitable, que se instala en la cabeza cuando por fin escribes la última frase y que mezcla satisfacción con incertidumbre. Por fin has acabado el manuscrito, cierras el archivo, respiras y, una parte de ti quiere creer que, si el texto está completo, el libro también. Tu historia está …

2.2 Los artículos en Substack por sus autores

Al aparecer aquí, el Diario empezará, además, a recomendar tu boletín, usando el sistema interno de Substack.

🔖 MY FUNNY VALENTINE, de Ignacio M. Giribet. Empieza así:

Bad Bunny en los Grammy, Bad Bunny en la Super Bowl: “lo único más fuerte que el odio es el amor”. Habrá que creerle, a pesar de lo manido de una frase que me suena que ya hemos escuchado en otras ocasiones. ¿Me permite una confesión? Me aburre el ballet. Es decir, entiendo el prodigio técnico y me parece un espectáculo hermoso, pero después del vigésimo séptimo fouetté tengo ganas de irme a tomar un dry martini. Sin embargo, cuando mi nueva jefa se emociona hablando de Le parc, me dejo llevar y busco una entrada. Soy fácil de convencer, si se hace con los buenos argumentos. Hace un tiempo hubiera pensado que se trata de cierta falta de personalidad por mi parte, pero ahora me parece un signo de madurez, casi de sabiduría, si me consiente la vanidad. También es cierto que casi nunca viene alguien con los argumentos adecuados. Uno de los retos del Palais Garnier es llegar hasta su asiento esquivando las fotografías que se toma la gente en las escaleras o en las galerías laterales, como la asiática que el viernes se postró de rodillas ante un espejo en una actitud que me retrotrajo a la infancia y los posados de Ana Obregón que anunciaban la llegada del verano. ¿Qué nos pasa? El sábado de la semana pasada estuve viendo unos tapices de Luis XIV que se exponían por primera vez juntos en el Grand Palais.

🔖 Como tus aficiones marcan tu estrategia: Los aprendizajes surgen y aparecen de muchísimas situaciones, si sabes analizarlos bien y ‘dónde mirar’ para identificarlos. Por Carlos Jonay Suárez Suárez.

Hoy vengo con otra newsletter ‘ligerita’ para cerrar un fin de semana que ha sido mágico. Redactando esto en un ferry1 que me está llevando desde la isla de El Hierro hasta la de Tenerife, me vi en la disyuntiva de si modificar un poco el título y ponerle: como tus aficiones pueden influir en tu estrategia, o en parte de ella, pero he decidido hacerme un ‘all in’, e ir con todo.

Estoy viajando desde El Hierro porque este fin de semana he tenido la suerte de poder participar en uno de los eventos más bonitos que se celebran en Canarias, al menos para mí: La Maratón del Meridiano.

Como punto previo sólo puedo decirte que, si normalmente la isla está preciosa en esta temporada del año, lo de este dos mil veintiséis fue una auténtica locura. Verde, verdísima.

Así que ha tocado llevarse imágenes en la retina para tenerlas frescas en la memoria una temporada.

🔖 Acabo de escribir un artículo bastante largo sobre el caso Epstein. Espero que le pueda servir a los lectores del Diario de Substack.

🔖 Mercado cambiario, sanciones y corresponsalía bancaria: implicaciones clave para las empresas en Venezuela. De Asdrubal Oliveros. Empieza de la siguiente forma:

La normalización de las operaciones en el mercado cambiario venezolano pasa, de manera inevitable, por un factor medular: el levantamiento de las sanciones al Banco Central de Venezuela (BCV) y a PDVSA. Sin esta condición, es difícil —cuando no inviable— construir un sistema de pagos eficiente, predecible y plenamente funcional desde y hacia Venezuela. La persistencia de sanciones mantiene al país parcialmente desconectado del sistema financiero internacional, lo que introduce fricciones relevantes en la intermediación cambiaria y en el flujo de divisas. Un factor clave desde 2017 y que ha impactado el sistema de pagos en el país: desde el uso de efectivo a criptomonedas.

Desde la óptica de las finanzas internacionales, este problema no es abstracto ni meramente institucional. Tiene consecuencias directas y tangibles sobre la operatividad de las empresas, su estructura de costos, su gestión de tesorería y, en última instancia, su viabilidad financiera. El rol crítico de los bancos corresponsales.

🔖 El 85% de las oportunidades no se publican. Estás jugando el juego equivocado. De Javier Gil . Podcast y artículo.

Estás fuera del radar. Y eso… te está costando caro. No porque no seas bueno. Sino porque nadie te está viendo.

El 85% de las contrataciones no se hacen por portales. Se hacen por headhunting. Por contactos. Por visibilidad. Y vos estás jugando con las reglas del siglo pasado.

Mientras seguís mandando CVs a portales saturados, otros están siendo descubiertos sin mover un dedo. ¿Por qué? Porque alguien los fue a buscar. Y vos… ni aparecés en el mapa.

No es personal. Es sistémico. Los reclutadores no esperan a que apliques. Salen a cazar talento.

Pero no buscan en la selva. Buscan en el radar. Y ese radar se llama LinkedIn, visibilidad, reputación profesional.

¿Querés jugar en esa liga? Entonces entendé esto: Las mejores oportunidades no se publican. Se detectan.

🔖 En todas las ediciones se encuentran perlas. Gracias por el trabajo.

Os dejo mi última guía, especialmente dedicada a autónomos y freelancers que se ven abrumados con un montón de datos que analizar (PDFs, correos, Excels...)

🔖 Resulta fascinante descubrir este Diario. Soy nuevo en estos lares y reconforta encontrar una comunidad tan acogedora.

Precisamente, acabo de publicar mi primer post, donde abordo con ambición la forja de una biblioteca personal a través de 570 lecturas imprescindibles. Os invito a explorarlo:

🔖 Hoy he sacado la “joya de mi corona”: mi artículo sobre el Steampunk, con su guía de lecturas recomendadas y sus engranajes extraños (pequeños disparadores por si alguien se atreve a escribir algo Steampunk, incluso probar a salir de vuestra zona de confort con algo a medio camino entre lo mágico y lo falso histórico). El mundo que pudo haber sido y no fue....

🔖 Los invito a leer este ensayo donde analizo Something Big Is Happening de Matt Shumer y reflexiono cómo la IA está transformando el mundo del trabajo y lo que realmente está cambiando en la economía cognitiva: criterio, adaptación y ventaja.

No es un texto sobre miedo. Es un texto sobre preparación. Si diriges equipos, educas hijos o tomas decisiones estratégicas, esta conversación te interesa.

Gracias por leer hasta aquí.

👁️Por si te lo perdiste

Algunas de las últimas ediciones del Diario en esta publicación

