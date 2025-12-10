✒️Buenos días, Substack. Como siempre, queremos mostrarte una gran parte de los mejores artículos publicados en los últimos días en la plataforma, dar algunas opiniones sobre lo que se está “cociendo” en Substack, y ayudar a los autores a tener más lectores y suscriptores. Ese es el objetivo de todo lo que hacemos en Columnas. Si te gusta lo que lees, por favor comparte este email con familia y amigos para que otros lo descubran.

🏛 LAS GRANDES HISTORIAS

📌 Boletín Revuelto: 💛 Por qué escribo: lo que significan mis cuatro años en Substack: Mi celebración y mi historia. De Elena González de Sande.

📌¿Por qué mentimos a los jóvenes sobre el esfuerzo? - Carreras /

“Haz lo que amas y no trabajarás ni un solo día de tu vida”, me dijeron innumerables veces mientras crecía. Estas son tonterías con las que llevamos décadas alimentando a los niños.

📌 La paradoja de las “plataformas” de autores para vender libros. Los escritores de ficción no necesitan una “plataforma”, hasta que la necesitan.

📌 ¡Se van a arrepentir de lo que me hicieron! El cierre perfecto que nos vendieron… y que casi nunca llega. Por matecito. Empieza así: Decime si esto te suena familiar. Una persona (digamos que una mujer) tiene algo a lo que se aferra, algo que le da seguridad, algo de lo que depende una parte muy grande de su felicidad: un novio, un trabajo, un grupo de amigos, una casa. Y un día, de la nada, eso se termina. El novio la engaña y se va con otra; en el trabajo la jefa decide humillarla y despedirla; sus amigos la excluyen sin aviso. Nuestra protagonista queda en shock, hecha pedazos durante un tiempo.

💌 ACTUALIDAD EN SUBSTACK

Trucos, perspectivas y noticias. Y también “columnas” sobre Substack y su “universo”. En esta edición, una columna exclusiva de josé luis burgos sobre el sueño de reunir todo el conocimiento, que ha dado paso a la necesidad de orientación en la era digital, y la presentación de Claudia Wool (Nomadic Textile) de su serie durante 100 días consecutivos: Historia del Arte en 5 Minutos. (No sé si es la serie más larga del Substack en español, y si podría presentarla al ranking de los récord Guiness).

ℹ La orientación en la era de la sobreabundancia (de contenidos)

Tras la primera parte del ensayo (Del enciclopedismo a la selección de contenidos: del sueño de reunir todo el conocimiento a la necesidad de orientación en la era digital), José explora más a fondo este fenómeno: por qué la selección se ha convertido en una forma de conocimiento en sí misma y cómo proyectos como éste Diario de Substack (Columnas) redefinen nuestra relación con la información.

La orientación en la era de la sobreabundancia

El primer artículo de esta serie se abordó cómo el impulso enciclopedista clásico encuentra una expresión moderna en iniciativas como Wikipedia y cómo internet multiplica de manera exponencial la información disponible.

Ahora nos enfrentamos a la segunda parte del problema: cuando el acceso al conocimiento deja de ser el desafío y lo que predomina es la abundancia, surge la necesidad de seleccionar, filtrar y orientar. Esta parte explora cómo se manifiesta esta función en la actualidad y por qué resulta crucial para lectores y creadores por igual.

I. La selección de contenidos: antecedentes históricos

La necesidad de seleccionar información no surge con internet. Ya en siglos anteriores, distintas estrategias ayudaban al lector a orientarse en medio del saber acumulado:

Bibliografías: desde el siglo XVII, autores como Jean-Baptiste Colbert promovieron compilaciones sistemáticas de obras disponibles en bibliotecas reales y privadas.

Bibliografías de bibliografías: en el siglo XVIII y XIX, algunos eruditos comenzaron a elaborar listados de bibliografías existentes, un intento de reducir la complejidad y ofrecer una guía dentro de la abundancia de referencias.

Revistas de artículos especializados: surgidas a partir del siglo XVII y consolidándose en el XVIII y XIX, permitieron a los especialistas mantenerse al día en campos concretos sin tener que revisar toda la literatura disponible.

Estos ejemplos muestran que la selección ha sido una respuesta constante al crecimiento del conocimiento, incluso antes de internet y de los grandes sistemas enciclopédicos modernos.

II. La abundancia como desafío cultural

La posibilidad de producir y difundir información ha alcanzado niveles inimaginables hace apenas unas décadas. Cada día surgen millones de textos, artículos, ensayos, vídeos, podcasts y opiniones de todo tipo. La capacidad de almacenamiento y acceso ha dejado de ser un límite; el verdadero desafío ahora es gestionar, valorar y orientar.

El lector siempre ha enfrentado un conocimiento que supera la capacidad de asimilación individual, pero la velocidad y el volumen de información que se producen hoy superan con creces todo lo conocido anteriormente. En estas condiciones, la selección de contenidos se convierte en un acto cultural de primer orden: decidir qué merece atención, qué aporta valor y qué sirve de guía.

III. La selección en la era digital: un desafío ampliado

Internet multiplica la información disponible de manera exponencial, pero los métodos de selección y orientación —newsletters, boletines, resúmenes editoriales o sistemas de curaduría digital— todavía están poco desarrollados en comparación con el volumen de información que se produce.

Incluso los sistemas enciclopédicos modernos, como Wikipedia, que combinan colaboración masiva con organización sistemática, parecen estar mejor adaptados a este entorno: pueden integrar, estructurar y actualizar contenidos a gran escala, aunque la intervención humana sigue siendo crucial para validar y contextualizar la información.

Podría especularse que este desfase se debe precisamente a que la selección efectiva requiere juicio, criterio y contexto, aspectos que los algoritmos todavía no pueden reemplazar completamente (como se verá más adelante, su papel sigue siendo incompleto). Mientras la producción se automatiza y se multiplica sin freno, los sistemas de curaduría dependen de procesos humanos más lentos, generando así una tensión entre abundancia y orientación.

IV. Diferentes estrategias de selección

Existen varias formas de enfrentar esta sobreabundancia:

Curaduría profesional: Equipos editoriales o críticos especializados seleccionan y destacan lo más relevante en su ámbito. Su valor radica en la experiencia y criterio profesional, aunque su alcance depende de recursos y enfoque.

Algoritmos y recomendaciones automatizadas: Plataformas digitales sugieren contenidos según hábitos de lectura, interacciones previas o métricas de popularidad. Aunque eficaces para filtrar, pueden generar burbujas informativas y sesgos en la exposición a la información.

Iniciativas de síntesis y selección editorial independiente: newsletters, boletines o proyectos de curaduría digital destacan por ofrecer selección humana dentro de un entorno amplio, filtrando lo más relevante para un público concreto. No crean más información: orientan dentro del flujo existente (como veremos con ejemplos concretos más adelante).

Cada enfoque tiene ventajas y limitaciones, pero todos responden a la misma necesidad: hacer inteligible la abundancia.

V. La selección como forma de conocimiento

Seleccionar información no es solo un acto práctico: es un acto de comprensión y valoración. Elegir qué leer, qué destacar o qué contextualizar implica analizar, jerarquizar y confrontar distintas fuentes, lo que en sí mismo constituye una forma de conocimiento.

En este sentido, los proyectos de selección cumplen tres funciones esenciales:

Filtrar: separar lo relevante de lo accesorio o erróneo.

Contextualizar: situar cada información dentro de un marco comprensible.

Orientar: ofrecer caminos para que el lector pueda navegar la abundancia sin perderse.

Así, la selección se convierte en un puente entre el exceso de información y la capacidad humana de asimilar y comprender.

VI. Ejemplos y modelos en lengua castellana

Son varias, aunque todavía insuficientes, las iniciativas que en el ámbito de las publicaciones en castellano cumplen el papel de síntesis y selección editorial independiente, filtrando y destacando lo más relevante para los lectores. Entre ellas, me gustaría destacar dos ejemplos que conozco de cerca y que creo que revisten especial interés:

“Columnas: El diario de Substack”: recopila y comenta varias veces por semana los textos más interesantes publicados en Substack en lengua castellana. Su objetivo no es añadir volumen de contenidos, sino ofrecer orientación, señalando caminos en medio del ruido y destacando lo significativo. (SL: Lo mismo cabe decir de su proyecto “hermano” sobre los textos de ficción publicados en esta plataforma, elaborados por Mercedes de Santiago: Crónicas de Substack).

“Voces Errantes”: revista digital mensual, gratuita, que selecciona entrevistas, artículos y reseñas literarias pensadas para guiar al lector en medio de la abundancia informativa. Publica contenidos de autores independientes y pequeñas editoriales, buscando destacar obras y voces que merecen atención. Puedes consultar su segundo número, especial Navidad, aquí.

VII. Hacia una cultura de orientación

El siglo XXI nos enfrenta a una paradoja: el conocimiento nunca ha estado tan disponible, y sin embargo, nunca ha sido tan difícil acceder a él. En este contexto, la capacidad de seleccionar, contextualizar y guiar se convierte en una habilidad cultural central.

Iniciativas de orientación no sustituyen la producción de información, pero maximizan su valor: permiten que el lector acceda a lo esencial sin perderse en la marea informativa y fomentan un consumo consciente y crítico.

En definitiva, si el enciclopedismo clásico aspiraba a acumular y ordenar todo el conocimiento, la era digital exige un movimiento complementario: destacar y orientar, reconociendo que la abundancia por sí sola no garantiza comprensión.

ℹ Historia del Arte en 5 Minutos: La Guía Completa de 100 Obras Maestras

De Altamira al Código: Tu acceso directo a cada artista, cada movimiento y cada secreto.

Claudia Wool, con esta colección de 100 píldoras de 5 minutos que “te dará la clave esencial para entender una obra, un artista o un movimiento crucial”, trata de desmitificar el arte, que llegue a más personas. Y, por lo que he leído, lo consigue.

En su post introductorio explica el formato empleado (a mi me gusta especialmente “¿Por qué fue un shock?”, lo que rompió las reglas de la época) y te ofrece el “Índice Completo de los 100 Posts”, que irán apareciendo cronológicamente en la medida que se vayan publicando diariamente (ya lleva 18). Por si te interesa, aquí tienes los cimientos de este mapa del viaje por la historia del arte:

De la Caverna al Impresionismo ( cubre los cimientos: Prehistoria, Antiguo Egipto, Grecia, Roma, Edad Media, Renacimiento (Italia, Norte de Europa), Barroco, Neoclasicismo, Romanticismo y Realismo).

La Explosión de las Vanguardias ( La revolución de la Modernidad: Impresionismo, Post-Impresionismo, Expresionismo, Cubismo, Dadaísmo, Surrealismo y el primer arte político).

Del Arte Pop a la Era Digital (La era de la posguerra, el dominio de Nueva York, el mercado, la política, la identidad y el futuro tecnológico del arte).

2. LOS ARTÍCULOS EN SUBSTACK

Notas importantes, aquí. Además, en esta edición, dejaremos los “artículos en Substack por sus autores” para el miércoles.

📰 Los artículos en Substack por temas

Aquí repasamos lo publicado esta última semana sobre vida, familia, filosofía, psicología, religión, espiritualidad, historia, estilo, bienestar, autoayuda, salud, libros, narrativa, espectáculos, viajes, medios de comunicación, gastronomía, cultura y ocio. Escrito por N. Benedetta.

🚀VIDA

🌱 Vida

▶La magia de lo breve / Día 7: Calendario de Adviento Ekho - Ekho comunicación /

Hay quien piensa que para emocionar hace falta escribir mucho. Capítulos eternos. Párrafos que se dan la mano con el siguiente. Palabras que se estiran como chicle. Pero los que escribimos, y los que leemos con los ojos en carne viva a las doce de la noche, sabemos la verdad: Lo breve también puede incendiarte por dentro. A veces más. A veces mejor.

👨🏼‍👩🏻‍👧🏼‍👦🏽 Familia

▶Familia rica, familia pobre ¿Te define la clase social? / Una reflexión que me ronda a menudo la cabeza - Mónica Lemos /

Me fascina la subjetividad con la que podemos sentirnos particulares cuando en realidad pertenecemos a clichés. Pero también me fascina la gran diferencia entre clases sociales, por valores, humildad, y realidad en la que se vive. Cambia todo tanto…

Nacer en una ciudad ha condicionado tu vida de manera importante. También que tus padres te pagaran la carrera, sin tener que currar y preocupándote solo de salir los findes de semana con tus colegas y aprobar la mayoría de exámenes.

🧠 Filosofía

▶Honos 284. Por una ética del dorso. Dios lo ve - Honos /

Mientras decorábamos la casa con los adornos de Navidad, Gala me miró desde el suelo, con un cascabel en la mano, y me dijo: —Papá, ¿para qué adornas la parte de atrás del árbol si no se ve?

La pregunta era tan sencilla, tan razonable, tan de niña pragmática de doce años… ¿Para qué, en efecto? ¿Para quién? ¿Por qué dedicar tiempo, mimo y energía a una zona del árbol que queda pegada a la pared, invisible para cualquiera que entre en casa?

▶Filosofía del conductismo radical / Una visión monista, materialista y determinista de la realidad - Formación especializada /

El Conductismo Radical no es una metodología de modificación de conducta; es una filosofía de la ciencia que define el objeto de estudio de la psicología. A diferencia del conductismo metodológico (que acepta el dualismo pero ignora lo mental por inaccesible), el conductismo radical de B.F. Skinner plantea una ruptura ontológica total con la tradición occidental: el monismo físico. Hoy exploraremos las implicaciones de asumir un universo puramente material y gobernado por leyes, desafiando la noción precientífica de la “libertad contra-causal” y reubicando los eventos privados (pensar y sentir) no como causas iniciadoras, sino como conductas.

💭 Psicología

▶Por qué entiendes más que palabras / Destilando libros - Número 22 - Jardín Mental /

Los científicos llevan décadas intentando explicar cómo demonios entendemos tanto cuando en realidad las palabras dicen tan poco. Sperber y Wilson lo dicen así: “La interpretación parte de un significado lingüístico que es fragmentario e incompleto”. No escuchamos una frase y ya entendemos el mensaje, en realidad, escuchamos y nuestro cerebro lo completa, rellena huecos, añade contexto, integra nuestras experiencia con la persona y su lenguaje no verbal.

▶El efecto de verdad ilusoria / Revisado por Nicole Chamba, Psicóloga - Psicología para todos /

El efecto de verdad ilusoria es un sesgo cognitivo que nos hace percibir información como más verdadera simplemente porque la hemos escuchado antes. Este fenómeno ocurre independientemente de si la información es realmente cierta o falsa (Sasaki et al., 2023). Lo más preocupante es que este efecto funciona incluso cuando las afirmaciones son poco plausibles o contradicen nuestro conocimiento previo (Udry, White & Barber, 2022).Y la razón detrás de esto tiene que ver con cómo nuestro cerebro procesa la información repetida. Que muchas veces no nos damos cuenta y es más un proceso inconsciente.

🕌 Religión

▶5 Promesas de Dios para una Verdadera Feliz Navidad / Vida Teocéntrica/

La soledad es uno de los sentimientos más agudos durante las fiestas de fin de año, incluso cuando estamos rodeados de gente. Pero la narrativa de la Navidad ataca la soledad de raíz. Cuando el ángel anunció el nacimiento a José, citó una antigua profecía de Isaías diciendo: “Y llamarás su nombre Emanuel, que traducido es: Dios con nosotros” (Mateo 1:23).

🧘🏻‍♀️ Espiritualidad

▶Sobre Espiritualidad - Una Introducción y Opinión - Entre Líneas y Desorden /

Desde niño fui muy curioso. Hacía muchas preguntas que nadie me sabía responder. “Ten fe”, era lo que me decían. “La Biblia no se cuestiona”, repetían. “Ora y ayuna más para que se acaben tus problemas” era la frase favorita de muchos, como si el simple hecho de orar y ayunar resolviera mis situaciones. Eso no me hacía sentido. No estoy diciendo que ayunar y orar sea negativo; es una práctica espiritual que puede ayudar, pero no necesariamente resolver. Entonces, ¿cómo puede uno relacionarse con la religión cristiana cuando, en el día a día, las cosas fueron opuestas a como me enseñaron?

🏺 Historia

▶¿Las chanclas y la guerra? / 🩴✨ ¿Sabías que las chanclas… esas mismas que usamos para la playa o para salir rápido a la tienda… llegaron a Estados Unidos gracias a una guerra? - Historia y moda /

Durante la Segunda Guerra Mundial, miles de soldados estadounidenses estuvieron en el Pacífico y ahí conocieron un tipo de sandalia japonesa llamada zōri. Los zōri eran ligeros, planos, fáciles de poner y quitar, y estaban hechos de materiales como paja, madera o caucho. Para los soldados, acostumbrados a botas pesadas y calzado militar, eran un descanso absoluto. Imagina estar en clima húmedo, con calor extremo… y de pronto ponerte unas sandalias frescas y comodísimas. Obvio que les encantaron.

▶El Jaguar, el Águila y la Katana / Samuráis vs Guerreros Jaguar y Águila - El Último Orbe /

Este artículo forma parte de la serie exclusiva para suscriptores de pago en la que comparo a los guerreros más emblemáticos de distintas civilizaciones.

Después de El mito de los dos guerreros, seguimos con un duelo apasionante: el encuentro entre los samuráis y los guerreros jaguar y águila del mundo mexica.

🌿 Bienestar

▶Bienestar es hacer limpieza emocional / Para dejar de cargar lo que no nos pertenece - Bienestar y Salud Mag /

Nos educaron para aguantar. Ser discretos. Sonreír. Quedarnos incluso cuando sentíamos que nuestra energía se apagaba con frases que nos obligaban a tragar.

Esa educación silenciosa que nos enseñó a “no incomodar”, aunque eso signifique incomodarnos a nosotros mismos. Y, aun así, cada quien es como es: su historia, su forma de ver la vida. Y está bien. Lo que ya no está bien es olvidarnos de nosotros mismos en el proceso.

▶El empoderamiento ante la incertidumbre y el descrédito /Cuando se rechaza a las “mujeres problemáticas”. Más allá de la misoginia - Familia Magazine/

Lo que pasa con Lena Dunham es que es, en una palabra, desvergonzada. No se le ocurrió no compartir, o compartir en exceso, sus ansiosos pensamientos sobre su cuerpo en relación con un futbolista estrella, o los de su hermano y sus torpes exploraciones corporales. Carece del tipo de filtro social que nos impide a la mayoría de nosotros desahogarnos. Es un defecto que revela pensamientos y acciones problemáticos que la mayoría de nosotros somos capaces de mantener ocultos. También es inseparable de su excelencia como artista.

🕊️ Autoayuda

▶El miedo es cosa de chicos / Toneladas de autoayuda - Un fuego /

Empieza a hacer calor en Buenos Aires, de ese que te deja abombada y un poco confundida, y que te hace preguntarte si es que la presión está baja o tu ánimo atraviesa una zona de turbulencias. Casi siempre se trata de lo primero, pero eso una lo aprende después de varios veranos en una ciudad que alcanza niveles de humedad similares a los de una jungla. Desde hace varios días no puedo caminar bien.

▶ Los Hombres no son Suficientes: Netflix: “Too Much”, es una farsa hetero-pesimista disfrazada de comedia romántica. Aquí se explica qué podemos aprender de ello y sus implicaciones.

🧠 Salud

▶Salud en tu plato: Abordando las enfermedades crónicas mediante una intervención alimenticia intensiva / Un grupo de pacientes hispanohablantes decidió cambiar su dieta por una basada en plantas y alimentos integrales. Como resultado, experimentaron mejoras inmediatas y a largo plazo en su salud /

Cada vez es mayor la evidencia del impacto que tiene una dieta basada en plantas y alimentos integrales (whole-foods plant-based en inglés) en la prevención y reversión general de las enfermedades crónicas. En las comunidades de trabajadores agrícolas donde el acceso a los servicios de salud puede ser limitado –bien porque se mudan de los lugares donde reciben estos servicios para hacer trabajos estacionales; o por otras barreras como el transporte, el idioma, el costo de los servicios, el miedo o la falta de familiaridad con el sistema de salud– un cambio radical en la dieta puede ser una intervención importante que puede salvar vidas.

📖 Diario personal

▶Despertares 96.- /«Todos los problemas de la humanidad provienen de la incapacidad de las personas para sentarse tranquilamente sin nada que hacer» — Blaise Pascal - Cuca Casado | L’appel du vide /

La soledad no aparece cuando faltan personas, sino cuando falta un mundo compartido; sin ese “entre”, uno se vuelve extranjero incluso de sí mismo.

▶Cuando llamas a la espera por su nombre, resulta ser condena / tú decides - diariodepauu /

¿Cuántas veces has esperado algo que deseas? Probablemente ninguna, porque si te has sentado a esperarlo seguramente no lo deseases tanto. Creo que nadie es capaz de no correr hacia eso que le mueve por dentro. Corrijo, quizás si es capaz de no correr, pero, ¿de andar siquiera lentamente hacia ello? No lo creo. ¿Por qué querrías observar desde la ventana eso que sueñas sostener entre tus manos, o incluso, que anhelas envolver entre tus brazos?

Sería muy difícil bajarme del barco que transporta la certeza de que aquello que no se ejecuta, se resuelve o, simplemente, se intenta, termina reclamando el doble de tiempo en el futuro. Cada demora se manifiesta en ecos ajenos: lo buscas en las palabras de otros, en respuestas que no te darán, en transformaciones que solo existen en tu deseo, mientras ellos ni siquiera piensan en moverse.

🚀CULTURA y OCIO

🎭 Cultura

▶¿Cuándo perdimos la personalidad? La cultura de etiquetarnos siempre /Por qué somos un producto con etiqueta - Cultura y Estilo/

El lenguaje terapéutico se ha apoderado de nuestro lenguaje. Está arruinando nuestra forma de hablar sobre el romance y las relaciones (ver sobre la teoría del apego a continuación), limitando nuestra forma de pensar sobre el dolor y el sufrimiento (ver más adelante sobre los demás como obstáculo), y ahora estamos perdiendo las palabras que definen quiénes somos. Ya nadie tiene personalidad.

▶ Hay que Dejar de Avergonzar sutilmente a los Artistas por su Deseo de ser Vistos: Por qué «no crees para conseguir “me gusta”, crea solo para ti» a menudo no tiene ningún sentido...

🛋️ Ocio

▶Sesión 104 - El Francés, un Bello Idioma / Un homenaje a un idioma propio de elegancia y buen gusto, con canciones de distintas partes del mundo - Cultura de Discos /

En los partidos de fútbol profesional los jugadores de las selecciones entonan sus respectivos himnos y no falta el aficionado que, inflando el pecho de orgullo, acota que el suyo salió segundo en una supuesta competencia de belleza de himnos patrios, perdiendo contra La Marsellesa.

Esta leyenda urbana o la necesidad de cierta gente por aprender francés para leer obras ilustres en su idioma original ha ido sumando a la idea de que este idioma reviste una preciosura que no se halla en otras lenguas. Esto es por supuesto es tan subjetivo como el los gustos en la música, pero a veces uno tiende a girar hacia el inglés o español y hay joyas contemporáneas en el idioma galo que queríamos destacar. Osea si la inauguración de los juegos olímpicos de París tuvieron a Gojira como plato principal seguramente nos podemos escapar con algo un poquito menos intenso.

📚 Libros

▶Gente linda y lectora, capitulo 31: ¿Qué significa realmente pertenecer? / Alguna vez te has preguntado qué significa realmente pertenecer? Pachinko, de Min Jin Lee, parte de esa pregunta universal y construye una historia tan íntima como inmensa sobre la identidad... - Cementerio’s Substack/

Pachinko, de Min Jin Lee, es una obra que trasciende la etiqueta de “novela histórica” para convertirse en una exploración íntima y universal sobre lo que significa pertenecer, resistir y permanecer ligado a quienes amamos aun cuando el mundo parece desarmarse alrededor. A través de generaciones de una familia coreana obligada a reconstruirse en Japón, la autora teje una historia donde lo personal y lo político se entrelazan con una precisión conmovedora.

📓 Todo lo que sé sobre la auto-publicación (del fundador de Wired): Escribiría por entregas públicas, en forma de newsletter de suscripción, o capítulos sueltos en e-book, o simples posts. Incluye un diagrama de flujo y el PDF original. + Bonus: Sus consejos de vida.

▶Diversas Narrativas / Hoy te traigo unas novelas que creo que disfrutarás mucho. - Claudia Libros /

RESEÑA: Esta novela es un paseo por la familia Yarza, cuatro generaciones que recorren buena parte del siglo XX. Todo arranca con Paula, que le regala a su hermano un reloj antiguo por Navidad. En cuanto su madre lo ve, se queda paralizada y sufre un infarto. ¿Qué tiene ese reloj? ¿Por qué la descompone tanto? Paula necesita respuestas, y es ahí donde Antonio Mercero nos lleva atrás en el tiempo para descubrir la historia de su bisabuelo, su abuelo y sus padres, saltando entre épocas que van desde los años previos a la Guerra Civil, pasando por la posguerra y el franquismo.

📘 Literatura, narrativa y crítica literaria

▶ Manifiesto Crítico TINCTA VERBA: Por qué la Crítica Literaria Necesita Decelerar: Cinco principios para practicar crítica literaria seria en la era de la opinión instantánea. De Elías Muñoz. Empieza así: Vivimos en la era de la opinión instantánea. Un libro se publica el martes, el jueves hay quince reseñas de tres párrafos, el viernes aparece en listas de “imprescindibles del mes”, y el lunes siguiente ya nadie lo recuerda. Este ciclo frenético no es crítica literaria: es ruido organizado en formato de contenido. Luego señala: Cada análisis publicado en TINCTA VERBA implica entre 20 y 30 horas de trabajo. No porque sea lento, sino porque la crítica rigurosa requiere capas.

✍🏻 Escribir y redacción

▶Polarización Literaria y Necrosis del Genio / Una opinión para escritores que prefieren el martini frío al café recalentado - Ink & Outsider /

La polarización cultural ya no es un debate elevado; transfiguró a phatos. Actúa como un virus que secuestra la amígdala, inunda el sistema límbico con la dopamina barata del tribalismo y esteriliza, de facto, la potencia creativa. Imaginemos dos polos —el progresismo histérico que deconstruye hasta la inanidad y la reacción nostálgica que añora tiranías pasadas— succionando el centro fértil donde, antaño, Borges tejía sus laberintos infinitos. Usted, lector de mente aguda y dialéctica afilada, ya lo intuye: este fenómeno no polariza para elevar el discurso, sino que lobotomiza para domesticar al individuo.

En la era del pergamino digital infinito, la atención se fragmenta. El relativismo vocifera su dogma: «¡Todo arte es subjetivo!», coronando así a la mediocridad como soberana absoluta.

🎬 Espectáculos

▶👑 Miss Universo: del certamen de belleza al reality show global (o del algoritmo que celebra a la infoxicación total) / Ratona de TV /

Había perdido la costumbre de escribir en primera persona, desde mi propia experiencia, solo por cumplir con ciertos rigores formativos y autoimpuestos. Pero últimamente estoy re-encontrando mi voz acompañada de este respaldo más “intelectual”, combinando, campechaneando alegremente y cómodamente (por fin) ambos mundos.

Porque yo, como Fátima Bosch, tengo una voz y sé que vale la pena hacerla escuchar. O leer. Y el texto de hoy irremediablemente (ya lo verás), tengo que narrarlo en primera persona porque así el chisme sabe más sabroso… quédate, porque habrá risas y reflexión mediática por igual.

▶M Rajoy siempre en nuestra memoria / supersantiego /

Es bien conocido que W Shakspere dejó su impronta en el idioma inglés y que a él se le atribuyen expresiones y palabras medio inventadas o salidas de su caletre que hoy día son de uso común, si es que nos lo queremos creer. Aquí en España se contaba hace años el chiste, que creo que yo oí a Marianico el Corto, en el que en un atasco de tráfico con todo el mundo a tocar la bocina y gritando, uno de los conductores al adelantar a uno de los más vociferantes le dijo con un fuerte acento perfidoalbionés:

✈️ Viajes

▶[Blog de Viajes StoryTravelling 99] AirBNB, la love brand que eligió dejar de serlo / Airbnb era considerada una “love brand”: una empresa que no solo vendía servicios, sino que prometía “viajar como un local”. Hoy es uno de los representantes de la desigualdad del sistema /

En 2008, cuando tres diseñadores lanzaron Airbnb desde su departamento de Nueva York, el concepto era muy novedoso y simple: particulares compartirían sus casas con viajeros y se conectarían con personas de diferentes culturas. El lema de la empresa— “Belong Anywhere” (Pertenece a cualquier lugar)—no era solo marketing: era el corazón de la propuesta. Esta visión tuvo un impacto muy interesante. Por un lado prometía autenticidad y experiencias reales. Los precios eran más económicos que hoteles, claro, pero lo más importante era que estabas viviendo “como local”, no como turista.

📻 Medios de comunicación (periodismo, etc)

▶ El caso Olivia Nuzzi: cuando el periodismo político se convierte en espectáculo. De RFK Jr. a Gay Talese, lo que esta saga revela sobre obre un oficio atrapado entre poder, notoriedad y desinformación.

▶Una economía como si las personas y la naturaleza importaran / Educar a las nuevas generaciones implica enseñarles a relacionarse de forma sana con una economía de la suficiencia que permita orientar la vida hacia el sentido, la felicidad y el bien común - Brownstone España /

Vivimos atrapados en una economía que ignora la dignidad humana y el equilibrio natural. Un sistema que no solo daña a las personas y a la Tierra, sino que también empobrece el alma. Una lógica que prioriza el beneficio a corto plazo por encima del cuidado, y convierte lo vivo en recurso. La economía moderna ha invertido el orden natural. En lugar de servir a la vida, el capital se ha convertido en su amo. El dinero, que debería ser solo un medio de intercambio, se trata como si fuera la riqueza misma. Bajo esta visión distorsionada, la tierra y el trabajo existen para alimentar el capital, y no al revés.

🍽️ Gastronomía

▶#11 Tú menú semanal - Semana 8 - 14 Diciembre / Siete platos para esta semana y algo especial preparándose para las próximas semanas 🎄 - como y te lo cuento /

Esta semana va a ser el último menú “normal” del año. Las dos próximas semanas estoy preparando algo diferente y navideño para que puedas hacer tu menú de Navidad este año y sorprender a todo el mundo. Será un menú completo: 5 entrantes, 3 principales y 2 postres. El menú es super poco común y diferente. Verás ingredientes navideños que llevas viendo en tu casa toda la vida, pero quizás utilizados de otra manera: combinaciones distintas, salsas que te van a sorprender y complementos que no habías probado hasta ahora.

▶Carabineros al cava: receta fácil al horno o freidora de aire / Si tienes diez minutos para cocinar un rico aperitivo o entrante, tienes esta receta para disfrutarlo, son unos Carabineros al cava para comer de lujo en las fiestas navideñas o cuando lo merezca - Gastronomía y Cía - A Bocados /

El carabinero es uno de esos productos que convierten la cocina en un territorio solemne. Su presencia imponente, su color rojo profundo y ese aroma que anuncia mar desde el primer instante, lo sitúan entre los bocados más apreciados de las mesas festivas. Es un marisco que no necesita artificios para expresar su grandeza: basta probar un carabinero a la sal, un bisqué hecho con sus cabezas o un suquet que aproveche toda su esencia para entender por qué se le considera un ingrediente excelso.

📰 Los artículos en Substack por sus autores

🔖 Poeta y Poesía, por Diana Bauer. Se inicia con la siguiente cita: “Poesía es la música que cada ser humano lleva en su interior.” - William Shakespeare.

🔖¿Cuánta vida tiene un libro? Sobre publicar, vender y lo efímero de las letras en un mercado sin palabra. De Anabel Magerit. Empieza así:

Hace unos meses, hablando con una compa que iba a publicar su primera obra, me afirmó que la vida de un libro, desde la perspectiva del marketing, era de un mes o a lo sumo de dos y que más allá de este tiempo resultaba casi imposible vender ejemplares, puesto que ya habría pasado el boom, el clímax inicial del momento que acompaña al lanzamiento del libro.

🔖 Escribir para descubrir: Revelaciones a través de la escritura: crear desde la coherencia. De Laura:

🔖Nos la meten doblada. De cómo hemos abandonado al escepticismo. Por Diego Madarnás. Empieza así: Enhorabuena. Tú, si tú, estás del lado correcto de la historia. Claramente, defiendes tus valores porque son los buenos, o quizás es al revés —como son tus valores, son los buenos. Puedes estar tranquilo, te basas en la “ciencia”. El filósofo Antonio Escohotado, estudiando a las drogas, se dio cuenta de la soberbia cientificista de nuestra sociedad, por eso dijo:

«Si, en tiempos de la cruzada contra las brujas, s. XV, XVI, preguntamos a 400 personas si es verdad que Satán, a través de las brujas, causa que se seque la leche a 60 km de la vecindad, si, con eso, las brujas, además, se preparan unos caldos con niños pequeños —porque solo le gustan los caldos con niños pequeños recién cocidos—, si les preguntamos si hay magia, si la magia realmente mueve el universo y los espacios intersiderales, nos contesta no el 70%, sino el 95%. Si preguntamos, en la Alemania de Hitler, en el año 33 o 34, qué hay que hacer con los judíos, el 90% nos dice que hay que hacer algo. Pero es que no hay que hacer nada con los judíos, no hay que hacer nada con las brujas.»

🔖 Menos pantallas, más barro: Crear necesita tiempo, lentitud y habilidad. María Montoya Martínez es la alfarera que te inspirará para ver la creatividad con otros ojos. De Verónica Maraver:

🔖 El Burnout no es por exceso de trabajo. Es por falta de presencia. De LauGiraldo. Empieza así:

Hay una verdad hiriente y brutal que todos sentimos pero que la cultura moderna nos entrena para ignorar: La mayor parte del tiempo, no estamos viviendo. Estamos simplemente ejecutando un programa.

🔖 “El Reto Bradbury”, una forma de mejorar en el oficio de escritor (O las mil noches de lectura y escritura), de H. Frontán:

🔖 El cine de las sábanas blancas: Sobre la imaginación vívida, los sueños que se imponen y el poder de las imágenes mentales. De Eva Guijarro. “Este fue el primer boletín que escribí después de la presentación y pasó desapercibido. Me encantaría poder darle una segunda vida.”

🔖 Aprovechando diciembre, estamos escribiendo como reto escritural tipo calendario de Adviento. Este es el post original con todos los prompts o disparadores. Además, cada día hay un nuevo post para que los escritores dejen sus aportaciones.

🔖 Materialismo histórico e historiología, de Daniel García Ayaach:

Imagen propuesta por josé luis burgos.