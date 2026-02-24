✒️Buenos días, Substack. Como siempre, queremos mostrarte una gran parte de los mejores artículos publicados en los últimos días en la plataforma, dar algunas opiniones sobre lo que se está “cociendo” en Substack, y ayudar a los autores a tener más lectores y suscriptores. Ese es el objetivo de todo lo que hacemos en Columnas. Si te gusta lo que lees, por favor comparte este email con familia y amigos para que otros lo descubran.

Compartir

La selección de esta edición te trae otra colección de historias interesantes de Substack. Si algo te llama la atención, demuéstrales tu cariño: dale a “Me gusta”, sigue sus publicaciones y, si una obra te resulta interesante, haz un “restack” para ayudar a difundirla. La buena prosa no debería languidecer en el olvido, y tu interacción marca la diferencia para estos autores.

✅ Los recomendados del Diario de substack han conseguido 3.029 suscriptores procedentes de nuestras recomendaciones. Seguimos empeñados en que el Diario sea un espacio para que las voces nuevas, y las consolidadas, consigan más recomendaciones. Como un HUB. Para ello necesitamos tu ayuda: Cuantas más recomendaciones recibimos, más enviamos. Porque el Diario recomienda a todos los que recomiendan el Diario.

✨Nos han preguntado cómo hacerlo. Aquí hay una Nota útil.

🎫 “El Newsfeed para descubrir nuevos artículos de Substack en español” y descuentos

📣 Gracias a los 112 nuevos suscriptores que os habéis unido desde la última edición. Somos ya 5.736 los que queremos saber más sobre Substack y lo último publicado en la plataforma en español. Si te gusta esta iniciativa ¿quieres compartir el Diario de Substack con tu familia y amigos? Sólo tienes que hacer click a este botón:

Compartir Columnas: Diario de Substack

Nota: Además de este Diario también tenemos otras iniciativas que podrían interesarte:

🏛 LAS GRANDES HISTORIAS

📌 IA en ventas B2B: lo que realmente merece la pena automatizar - Sonia Ferrer

La IA está cambiando las ventas B2B: ¿Qué significa para ti y tus vendedores?

El ecosistema de ventas B2B en 2026 no va a ser un ejército de bots cerrando contratos de seis cifras mientras el equipo comercial se va a la playa. Va a ser un ecosistema híbrido (…) Y aquí es donde empieza el problema. Porque el mito de “factura cifras infinitas con una IA que envía e-mails por ti” ha hecho mucho daño a muchas startups.

📌Conversación sobre crear, leer y resistir: O cómo he acabado entrevistándome a mí misma para poder escribir sobre mí. De Judit Baeza.

Llevo días dándole vueltas a la idea de escribir sobre por qué creo, sobre esa necesidad de dar forma a lo que siento cuando leo. (…) ¿y si te entrevistas a ti misma? (…) Y entonces lo entiendo: no necesito decir nada nuevo, solo ordenar lo que ya está esparcido por todos lados. Así que me lanzo. Una conversación conmigo misma, sin posar demasiado.

📌 Delega que algo queda, de Better Business for a Better World:

Delegar no es una herramienta de productividad. Es una decisión de arquitectura organizativa. Es una prueba de madurez directiva.

📌 Los mejores consejos sobre boletines que necesitas escuchar: de 40 creadores exitosos (Parte 1 de 5) - Dineros /

Algunos creadores empiezan a pagar por suscripción inmediatamente y la recomiendan con confianza. Ya conocen a sus lectores o tienen experiencia creando audiencias online (como en el caso de la newsletter en español de Veronica LLorca-Smith, porque ya tenía experiencia con su boletín en inglés). Algunos son expertos en vender y promocionar su trabajo. Otros simplemente tienen más tiempo disponible. Si te encuentras en una situación similar, ¡anímate a hacerlo! Pero si empiezas desde cero y no tienes audiencia en línea, tu camino será diferente. Concéntrate en estar presente, definir a quién te diriges, comprender sus necesidades y adaptar tu contenido y estrategia de crecimiento a esa información. Deja que las suscripciones de pago esperen hasta que la base sea sólida.

📌 Por favor, lee menos: Contra la tiranía del checklist, las métricas y la trampa de leer para los demás. De Notas de libros y cafés:

Hubo un tiempo en que leer era un refugio, un acto de intimidad, un ejercicio de libertad y autonomía. Hoy … parece que algunos quieren convertir la lectura en un deporte de alto rendimiento, influenciado y condicionado por otros. Entras a redes sociales y te golpea el “Efecto Checklist”, sobre todo a final del año, cuando todos los bookstagramers hablan de los 50, 100 o 200 libros que leyeron ese año. (…) En enero se inunda el ambiente con las publicaciones sobre lo que viene este año y ponen un “reto de lectura”. Un término que me produce escozor. ¿Reto?

📌 Economía de la Curación: Autoridad en la Era del Exceso Por: Christine Nefodova.

En un mundo rico en información, la abundancia de información implica escasez de algo más: escasez de aquello que la información consume. Lo que la información consume es bastante obvio: consume la atención de sus receptores. Por lo tanto, la abundancia de información crea escasez de atención y la necesidad de distribuirla eficientemente entre la sobreabundancia de fuentes…

📌Por qué los españoles vivimos más que casi todo el planeta (y no es por lo que te han contado): Lo que nadie quiere que sepas sobre el aceite de oliva. De La traumatóloga geek:

Algo no cuadraba. Pidió ayuda a la policía. Cuando entraron en la habitación de Sogen Kato, encontraron un cuerpo momificado. (…) Rodeado de periódicos de hacía treinta años. Sogen Kato llevaba muerto desde 1978. Treinta y dos años. Su familia había cobrado su pensión durante tres décadas. (…) Pero la historia no acaba aquí.

📌Lo que he aprendido al probar las llamadas a la acción (CTAs) en boletines - Audiencias /

Lo que he aprendido al probar las llamadas a la acción por correo electrónico: Tener un mensaje claro. Cómo el diseño de los botones afecta los clics. Las mejores ubicaciones de CTA que he encontrado. Ejemplos de llamadas a la acción por correo.

📌 Nadie quiere a las chicas raras: Por qué las chicas raras no pueden (ni deben) ser para todos los gustos. Y por qué intentarlo solo te hará perder aquello que el mundo necesita de ti. De Raquel Brune:

Mi mayor miedo siempre ha sido que nadie me quiera si me muestro al completo. Sin ediciones, sin pulir. Es una de esas creencias asentada en los huesos desde que tienes uso de razón y que no sabes muy bien de donde salen. Aferrarse en lo hondo es la única forma en que pueden sobrevivir porque carecen de lógica, en cuanto rascas la superficie se desmoronan como un gotelé barato ¿Por qué sería imposible quererme? En realidad soy una persona bastante aburrida que intenta causar el menor daño posible con su existencia y que se siente culpable hasta por respirar demasiado fuerte por si molesta a alguien. No es como si fuese un señor de la guerra o si me dedicase a hacer llamadas de phising para tratar de estafar a los ancianitos.

1. EDITORIAL Y ACTUALIDAD EN SUBSTACK 💌

Reflexiones, descubrimientos, trucos, perspectivas y noticias. Y también “columnas” sobre Substack y su “universo”.

1.1 Entrevista a Jaume, de Booktrapping

Quiero presentar una entrevista a Jaume, el autor de la newsletter Bookstrapping, que lleva en Substack desde marzo del 2022 resumiendo libros, una vez al mes, sobre negocios y liderazgo.

¿Qué ventajas tiene, para tus lectores, que les des un resumen o las ideas principales de un libro?

Vivimos en una época en la que se publican más libros que nunca y, al mismo tiempo, tenemos menos tiempo que nunca. Un buen resumen no sustituye al libro, pero sí permite captar su esencia: las ideas clave, los argumentos más sólidos y los ejemplos más potentes. Para muchos lectores es una forma de aprender en menos tiempo. Para otros, es un filtro de calidad: les ayuda a decidir si ese libro merece una lectura completa. En ambos casos, el resumen les ahorra tiempo y les aporta claridad.

¿Qué crees que les gusta más a tus lectores de tu labor?

Creo que valoran la profundidad. No me limito a enumerar cinco aprendizajes sueltos. Intento reconstruir el hilo del libro, explicar por qué esas ideas importan y acompañarlas con ejemplos que ayuden a entenderlas de verdad. Mi objetivo es que el lector no solo “sepa” lo que dice el libro, sino que lo comprenda y pueda aplicarlo.

¿Puedes describir tu proceso para reseñar un libro, en general?

Empiezo leyendo con lápiz en mano. Subrayo, anoto reflexiones y marco las partes que me generan preguntas o conexiones con otras ideas. Al terminar, vuelco todo en una hoja en blanco: citas, conceptos, intuiciones. Después empieza el verdadero trabajo: ordenar el caos. Busco el hilo conductor, elimino lo accesorio y me centro en lo que realmente aporta valor. Finalmente, reescribo pensando en el lector: cómo hacerlo más claro, más práctico y más útil.

¿Qué elementos hacen que un libro sea excelente, o al menos bueno, en tu opinión?

Me muevo sobre todo en no ficción, biografías y empresa, así que mi criterio está muy ligado a ese terreno. Para mí, un libro destaca cuando aporta un ángulo fresco sobre un tema conocido o cuando el autor habla desde la experiencia real, no desde la teoría. Se nota mucho cuando alguien ha vivido lo que cuenta. Esa combinación de ideas originales y experiencia práctica suele marcar la diferencia.

¿Cómo adaptas el estilo de tu reseña para atraer a tu público objetivo?

Intento traducir conceptos complejos en ideas claras y accionables. Mi lector busca aprender, pero también avanzar. Por eso siempre me pregunto: “¿Qué puede hacer alguien mañana con esto que acaba de leer?”. Si no hay una aplicación práctica, la idea pierde fuerza.

¿Qué mensaje, lección o impacto esperas que los lectores se lleven de tus reseñas?

Me gustaría que se llevaran dos cosas. La primera, que leer sigue siendo una de las formas más potentes de crecer personal y profesionalmente. La segunda, que el conocimiento no sirve de mucho si no se aplica. Si después de leer un resumen alguien cambia una decisión, prueba una idea nueva o mira un problema desde otra perspectiva, el objetivo está cumplido.

¿Cómo decides qué libros merecen ser resumidos? ¿Qué criterios utilizas?

El primer filtro es personal: resumo libros que realmente me han impactado. Si a mí no me mueve nada por dentro, es difícil que lo haga con los lectores. El segundo criterio es la densidad de ideas. Busco libros que tengan sustancia, que ofrezcan conceptos que puedan cambiar la forma de pensar o actuar. No todo libro interesante da para un buen resumen.

¿Crees que hay mucho interés en Substack en español sobre los resúmenes y curación de libros?

Sí, cada vez más. Hay una curiosidad creciente por aprender de forma continua y descubrir nuevas lecturas. Además, en español todavía hay margen para hacer una curación de calidad, con criterio y profundidad. Eso genera oportunidades interesantes.

¿Qué es lo que más has aprendido de Substack y le contarías a tu mejor amigo si empezara en la plataforma?

Le diría que antes de escribir una sola línea tenga muy claro por qué lo hace y para quién. Esa claridad es lo que permite ser constante cuando baja la motivación. También le diría que la consistencia es clave: enviar contenido de calidad de forma regular genera confianza. Y, por último, que aproveche bien las herramientas de Substack. En mi caso, las Notas han sido el principal motor de crecimiento. Empezar a publicar con frecuencia ahí (en Notas) marcó un antes y un después en la evolución de mi newsletter.

1.2 ¿Cuál es el Substack que siempre esperas en tu bandeja de entrada?

Las herramientas de correo electrónico impulsadas por IA son la fuerza más importante que está remodelando los boletines en este momento. ¿Cuál es el futuro de los boletines informativos si la IA ayuda a que todos dediquen menos tiempo a consultar el correo electrónico?

Al menos pueden darse dos escenarios:

El optimista es que las herramientas de inteligencia artificial eliminan el ruido y convierten las bandejas de entrada en algo que te entusiasma ver.

El pesimista es que la gente interactuará con el correo electrónico, lo que perjudicaría a los boletines. Es decir, ya no habrá conexión directa entre el autor y el lector: La IA se pondrá en medio, como ya lo hace en el buscador de Google.

Preparar su boletín para el futuro en la era de la inteligencia artificial significa duplicar la calidad e inyectar más voz y personalidad. Si tu boletín no está entre los 10 top favoritos de tu suscriptor, probablemente no recibirá mucha atención en una versión futura de la bandeja de entrada. El objetivo es descubrir cómo hacer algo que la gente considera esencial, algo para lo que siempre dedican tiempo. Escribir el Substack que siempre esperan en tu bandeja de entrada. Spoiler: Los boletines organizacionales genéricos no se encontrarán entre ellos.

—Marco León

1.3 ¿Cuál es la tasa de apertura media de tu newsletter?

Las tasas de apertura de correos electrónicos han fluctuado desde abril de 2024, lo que genera preocupación entre los remitentes, especialmente porque esta métrica se utiliza a menudo para KPI y decisiones financieras.

Este cambio se debe en gran medida a los cambios en los proveedores de correo electrónico (MBP) como Google, Yahoo y Apple, que han reforzado las medidas de seguridad, implementado filtros más estrictos y ajustado las prácticas de precarga de imágenes. Sin embargo, se suele tener todavía en cuenta (véase la respuesta de Substack a una de las preguntas de los “bestsellers” sobre estadísticas para conseguir una editorial), sobre todo por muchos anunciantes y cuando se quiere “limpiar” la lista de suscriptores.

Queremos conocer cómo es el estado actual de esta métrica en Substack en español, porque no hemos sido capaces de encontrar ningún estudio o estadística sobre ello. Por favor, colabora con nosotros. Haremos púbico su resultado en 1 semana.

Substack no da una tasa de apertura media. En mayo del 2023 la introdujeron (como muestra la imagen), pero ya no está. Solo la ofrecen para cada post. Sin embargo, puedes calcularla de una forma sencilla de la siguiente forma: Suma las tasas de tus últimos posts enviados y divídelo por 10 (quita el último número). Así tienes tu tasa media de los últimos posts, porque lo que te interesa es saber qué pasa ahora, no lo que ocurrió hace un año (cuanto menos suscriptores, mayor tasa de apertura).

¿Cuál es la tasa de apertura media de tus últimos 10 posts enviados?

A: Menos del 20%

B: Del 20 al 30%

C: Del 30 al 40%.

D: Del 40 al 50%

E: Más del 50%

Muchas gracias por participar !!!

1.3 Selección de Q&A de Substack Bestsellers:

Substack publica un Q&A privado cada cierto tiempo, sólo disponible para los que son bestsellers, sobre diferentes temas (dudas prácticas, las mejores estrategias de crecimiento actuales, etc). Traduciremos y reproduciremos aquí solo una selección de los que pensemos que sean más útiles (algunas respuestas son muy generales) o interesantes para la comunidad hispana, recortando partes poco esenciales de las preguntas y respuestas. Téngase en cuenta que las respuestas representan los puntos de vista (y los intereses) de Substack. A veces, añadiré un comentario mío.

❓¿En qué estadísticas te centrarías si estuvieras buscando un contrato de publicación como autor primerizo y quisieras utilizar tu Substack como prueba de concepto?

A los editores les encanta ver una combinación sólida de alcance y participación, así que comparte cualquier cifra que ayude a contar esa historia. El total de suscriptores, los suscriptores pagos, las tasas de apertura y de clics e incluso las clasificaciones en las tablas de clasificación pueden demostrar tu conexión con los lectores. Cualquier cosa que muestre un compromiso real y una comunidad en crecimiento ayuda a fortalecer tu caso. La asesora financiera convertida en editora de Substack, Ally Jane Ayers, dijo lo siguiente en una entrevista en abril:

“Según mi experiencia, está muy claro que los editores [de la industria editorial] están leyendo escritores en Substack y que es una oportunidad para establecer conexiones directas. A diferencia de las redes sociales, Substack es una prueba directa de que alguien está dispuesto a pagar para leer tus escritos.”

❓ ¿Existe alguna forma de enviar un enlace gratuito único a una publicación de pago? Solía ​​ser que podías editar el archivo, ir a la configuración y copiar el borrador del enlace, pero si alguien tiene la aplicación, el enlace se abre en la aplicación y llega a un muro de pago.

Lamentablemente, no existe una forma de generar un enlace gratuito para publicaciones específicas. Podría valer la pena probar posts teaser para lograr esto, aunque reconocemos que no parece una opción perfecta para tu caso de uso.

Mi comentario: Los “posts teaser” son una función de Substack Boost que ofrece a sus suscriptores gratuitos la posibilidad de desbloquear un único post de pago para ver qué se pueden estar perdiendo. En la práctica, crea un montón de fricciones (hay que bajarse la app, usar un QR, etc) que la hacen absolutamente inviable, en mi opinión. Un enlace gratuito en Substack sería la solución a muchos problemas de monetización de Substack. Yo pagaría por tenerlo.

—Salvador Lorca

2. LOS ARTÍCULOS EN SUBSTACK 📰

Notas importantes, aquí.

2.1. Selección de otros posts en Substack

Cómo curar otros boletines: La guía - Ciencias Sociales /

En un entorno saturado de información, los boletines de curación de artículos actúan como un filtro de calidad que ahorra tiempo y esfuerzo. Algunas ventajas principales para el suscriptor son las siguientes: Orden y jerarquía en el “caos” digital: A diferencia del flujo infinito de las redes sociales, estos boletines son productos finitos que ayudan a organizar la información por temas específicos.

📖 ¿Por qué las mejores lectoras son las peores escritoras? ¿Puede realmente la IA potenciar la creatividad del escritor, sin reemplazarla? - Mejores Artículos y Crónicas de Substack /

Lo que nunca imaginé es que leer tanto y tan bien pudiera tener efectos secundarios. Que ese mismo regalo pudiera convertirse en el peor punto de partida para escribir.

Porque cuando llevas décadas leyendo sabes exactamente lo que es una voz genuina. Sabes cuándo algo suena forzado, cuándo una frase es impostada, cuándo alguien está intentando sonar a otro. Tienes el oído tan afinado que te conviertes en tu crítico más despiadado.

Soy lectora. Siempre lo fui. Escritora, en cambio, nunca aspiré a serlo. Diarios sí, pero escribir para que otros lean... jamás se me pasó por la cabeza.

Anuncios en el contenido educativo - Creadores /

Los tutoriales en boletines (o newsletters paso a paso) son un formato de contenido educativo diseñado para enseñar una habilidad específica o resolver un problema concreto directamente desde la bandeja de entrada del usuario. A diferencia de un boletín común, estos se centran en la acción y el aprendizaje práctico. Sus características principales son: Estructura accionable, se dividen en pasos, etc.

¿Está reemplazando la IA los trabajos de atención al cliente? - Carreras /

Nota: Más abajo hay una selección de artículos y reportajes destacados que analizan si la IA está desplazando de forma “silenciosa” o directa los empleos en atención al cliente. ¿Está la IA eliminando silenciosamente los trabajos de atención al cliente? Durante años, la IA que reemplazaba empleos parecía una teoría.

Negociar precios usando la táctica de negociación del FBI - Liderar y habilidades interpersonales /

La táctica de negociación del FBI que las empresas deberían utilizar en cada llamada de fijación de precios Por: Sahil S La mayoría de los fundadores negocian de manera incorrecta. Cuando un proveedor sube los precios, un cliente empresarial se resiste o un socio reduce las condiciones, recurrimos a la lógica. Explicamos los presupuestos. Justificamos el uso. Buscamos un acuerdo que beneficie a t

📊 La ciencia de cómo la IA presta atención - Audiencias /

Esta semana, comparto mis hallazgos al analizar 1,2 millones de respuestas de ChatGPT para responder a la pregunta de cómo mejorar sus posibilidades de ser citado. Por: Kevin Indig.

Un sistema que hace demasiado bien su trabajo - El mapa del cambio /

La ansiedad no es un error. Es la solución… que funciona fuera de contexto. La vivimos como un problema que hay que eliminar cuanto antes. Algo que sacarse de encima como sea. Pero desde el punto de vista del cerebro es un programa de supervivencia muy eficiente diseñado para un mundo que ya no existe. La ansiedad es un estado de aprensión ante una amenaza percibida que conlleva activación fisiol

📜 Los fundadores aún creen en el mito de la dilución | El marco de Wispr Flow alcanzará más de 100.000 usuarios diarios - VC, Startups y Mercados /

Aquí exploramos cómo piensan los mejores inversores, cómo construyen los verdaderos fundadores y las estrategias que dan forma a las empresas del mañana. Gran idea + informe de la semana: Los fundadores del mito de la dilución todavía creen. La era de salida de 20 mil millones de dólares: por qué los mayores resultados del capital de riesgo son cada vez mayores. Rendimiento de riesgo: el TVPI inicialmente …

📊 Con Cloudflare, todos los sitios web son compatibles con agentes IA de forma predeterminada - Audiencias /

Cloudflare acaba de hacer que todos los sitios web sean compatibles con agentes de IA de forma predeterminada Esto es lo que pasó: Cloudflare lanzó “ Markdown para Agentes “, una función que convierte automáticamente páginas HTML a Markdown limpio cuando un agente de IA lo solicita. Cualquier sitio web que use Cloudflare puede habilitar esta función a nivel de red, sin necesidad de modificar el c

Por donde NO empezar a leer la Biblia (AUNQUE TODOS LO RECOMIENDAN) -

Cartas para curiosos: Piénsalo: la mayoría de nosotros creemos en un libro que no hemos leído. Y no es por falta de fe. Es por algo más simple y más humano: No sabemos por dónde empezar. Pero antes -SIN JUZGAR- quiero conocerlos Yo no, yo no la he leído completa. He leído libros completos en la Biblia, pero toda la Biblia… no. EL MIEDO REAL A ABRIR LA BIBLIA El miedo a leer la Biblia es más común de lo que se cree …

📊 Personas sintéticas para un mejor seguimiento de las indicaciones - Audiencias /

Contenido: Construye perfiles con un 85% de precisión por un tercio del precio. Cómo construir perfiles sintéticos para un mejor seguimiento de las indicaciones. Dónde funcionan mejor los perfiles sintéticos. Resolviendo el problema del inicio en frío para el seguimiento de las indicaciones. Todos sabemos que el seguimiento de las indicaciones es direccional. La forma más eficaz de reducir el rui

Otro lunes de mierda (56) El almanaque de mi padre - Pobre Millennial /

Mi padre me ha enseñado muchas cosas en la vida. Algunas pertenecen a un mundo que ya no existe, a una época donde la reputación no se construía con fotos bien editadas sino con años de coherencia. Otras, sin embargo, no han envejecido ni un día. Entre todas, hay dos que hoy, en esta sociedad acelerada y nerviosa, brillan con una fuerza casi incómoda: la honestidad y la humildad. No como eslóganes …

Batchbrew de Buena Vida - Cerramos febrero

El batchbrew es café de filtro para compartir. Lo mejor que tengo que darte, filtrado y para todos los gustos. Suscríbete ahora Ayer salió el sol y hoy parece que también. No te pases de pantalla, que brilla, pero no es igual. Empezamos. La molienda ¿Viene la ansiedad del exceso de trabajo o del exceso de trabajo de mierda ? No he sufrido demasiada ansiedad en mi vida, pero sí que reconozco …

La IA horizontal ha muerto: Por qué la profundidad es el nuevo estándar en 2026 - The Learning Curve /

Todo el mundo quiere construir el próximo “Jarvis”. Por eso, la mayoría de las herramientas de IA que salen al mercado hoy son irrelevantes. Llevamos meses viendo cómo se inunda el sector de software horizontal: plataformas infladas que prometen escribir, programar y gestionar correos, pero que acaban siendo mediocres en todo. En este nuevo episodio de Cuaderno de Bitácora , analizo por qué la IA

Despertares 107.- Cuca Casado /

El algoritmo de cualquier red social digital se parece bastante al algoritmo de la Vida. Si escuchas/lees de forma genuina, la gente también te escucha/lee con atención. Si comparas …

🍀 Estás viviendo según un guion que nunca escribiste - Tu Coach personal /

De Emilio Sánchez. Existe una sensación difícil de explicar. No es insatisfacción. No es fracaso. Tampoco es tristeza. Es más bien un sentimiento de “en mi vida todo está más o menos bien, pero hay algo que no termina de encajar”.

🖥️ Cómo lo que cobras cambia tu marketing por completo - Negocios Digitales /

Imagina vender calcetines a cinco pavos y querer adquirir clientes prospectando en LinkedIn. ¿Qué puede salir mal? El producto, el precio y la forma de captar clientes están menos alineados que los dientes del gran mago Juan Tamariz. Por eso, en la edición de esta semana de Negocios Digitales, vamos a hablar de cómo el precio de tu producto o servicio define el tipo de visibilidad que necesitas.

Ejemplos de llamadas a la acción (CTAs) que generen clics - Margarita Navarros

Por qué las llamadas a la acción son más importantes de lo que crees. Ejemplos de CTA para diferentes tipos de contenido. Elementos críticos. Preguntas de Google “También preguntan”. Comprender e implementar la llamada a la acción (CTA) correcta es fundamental para cualquier profesional del marketing que busque conversiones exitosas. No se trata solo de tener un bot …

Honos 293. Recordatorios parte VII

El buen recordatorio es aquel que sirve como detonante para despertar el recuerdo. Recuerde el alma dormida … decía el poeta sus coplas. Re-cordar es etimológicamente volver a traer al corazón. Hoy se nos hace raro que la memoria nos atraviese el pecho, pero para un romano, por el cor, cordis no solo pasaba sangre, sino también sentimientos y pensamientos.

Modo «hacer» y modo «ser» en la escritura - Por amor al arte /

Voy a contarte algo que transformó mi manera de escribir y también mi manera de vivir mi profesión. Aunque llevo años formándome, no fue una estrategia concreta de marketing ni un curso de novela. Sí, quizá me hayas oído decir que mi punto de inflexión fue el máster de novela de José de la Rosa y es cierto, pero antes de eso hubo un cambio en mi cabeza que llegó gracias al mindfulness .

📜 Anthropic revela la próxima oportunidad de mil millones de dólares para agentes de IA - VC, Startups y Mercados /

¿Está la IA eliminando silenciosamente los trabajos? ¿Deberían los LP respaldar a los fondos de capital riesgo pequeños por sus ventajas o a los fondos grandes por su estabilidad?

Cómo Hacer de Cada Día un Regalo, y Convertir 350.000 Dólares en 40.000 Millones

No Solo Suerte /

De Rafa Sarandeses: Como siempre, un cocktail de 3 ingredientes para ayudarte a hacer flexiones con el coco y ser cada día mejor en lo tuyo.

¿Estamos más conectados que nunca? - El Limonero /

¿Sabes por qué mi publicación se llama “El Limonero”? El nombre original es “The Lemon Tree Mindset” (La mentalidad del limonero) pero al traducirlo al español lo recorté porque sonaba mejor. La esencia es la misma: quería poner énfasis en el poder de la mente a la hora de reinventarse, emprender un nuevo camino y lanzarse a algo nuevo como hice cuando estaba desempleada y empecé a escribir.

La movida de las automatizaciones que tengo en mi negocio - Movidas de emprender

Reconozco que durante mucho tiempo tuve una relación bastante complicada con las automatizaciones. Me resistía. Pensaba que automatizar era sinónimo de deshumanizar, de perder ese toque artesanal que tanto valoro en mi forma de trabajar. Y si hay algo que intento preservar en mi negocio es precisamente eso: que se note que hay una persona detrás. Pero… como suele pasar, llegó un momento en el que ..

La memoria 2025: Mejores Artículos - Mejores Artículos y Crónicas de Substack /

Un prototipo de lo que está por venir. Visita este recurso (con vídeo) y danos tu opinión, por favor: La memoria es la forma en que el cerebro toma la información captada por nuestros sentidos y la convierte en experiencias que pueden almacenarse y recordarse en el futuro. En lugar de un sistema de registro perfecto, el cerebro selecciona un subconjunto de datos sensoriales para procesarlos en la memoria a corto plazo antes de almacenarlos en la memoria …

La página llena de febrero - Cosas que (me)pasan /

Febrero está siendo mi primer mes en paro. He aprendido muchas cosas en estas semanas. Primero, que decir «me han despedido» funciona casi como un hechizo, como uno de esos conjuros que Madame Mim y Merlín el Encantador se lanzan (me encanta ese duelo de magos) por el que convierten al otro en alguna criatura extraña. «Me han despedido» tiene el efecto de congelar a la persona sobre la que lo …

El de los politonos y los bocadillos de chorizo - Marujas y asesinas /

Hay una edad en la que todo parece definitivo. A los 16 años, si tardaban más de tres horas en contestarte un SMS, era traición. Si te daban un “toque” y no devolvías, era declaración de guerra. Y si alguien se conectaba al Messenger y no te hablaba… eso ya era terrorismo emocional. Nosotras fuimos la generación bisagra. La de los apuntes doblados en clase y los SMS a 15 céntimos que te dejaban …

Sigue siendo mejor bailar mal a quedarse apoyado en la barra mirando - Alas /

En Rio no paraba de llover, diluviaba sin fin, diluviaba como si estuviese enfadado con nosotros. Fui a la playa tan solo dos días y mis tardes de paseo habían sido cortas y mojadas. El martes pasado volvía de comprar disfraces y quise ir a un lugar a escribir y el lugar estaba cerrado y yo no tenía cuaderno. Entré en otro cualquiera y al salir me di cuenta de que había perdido la camisa azul que ..

El nudo que no se deshace - Cuca Casado /

Hemos intentado gestionar lo humano como procedimiento: etiqueta, protocolo, expediente. El nudo gordiano dinamita esa ilusión de control y recuerda algo elemental: comprender no es absolver, y responsabilizar no es linchar.

Las 5 cosas que la IA no puede hacer por ti - IA FÁCIL /

En los últimos años, la adopción de la IA generativa ha pasado de ser experimental a casi obligatoria. Según McKinsey, cerca del 80 % de los líderes empresariales ya la están utilizando o explorando activamente. Gartner estima que más del 50 % de las tareas administrativas estarán parcial o totalmente automatizadas en los próximos años. El movimiento es real. Y necesario. Pero junto a este avance …

¿Esto es vida? - Escriviviendo.../

Naces, creces, entras al cole, tienes que aprobar todo para ir pasando de curso, llegas a la secundaria, la cosa se pone un poco más seria, avanzas y te preparan para la universidad. El último año lleva banda sonora, un hilo musical que se repite en tu cabeza constantemente, como si fuera el de un supermercado que te taladra y no se va, que susurra selectividad . Llegas ahí con más nervios que nunca …

No hay quien vea tanto contenido - Uno a 1 con Andrés Acevedo /

Este año electoral va a ser alto en ansiedad. Ya la estamos sintiendo. Ya nuestras conversaciones están tomadas por la políticia. Qué bueno que sería hablar de estos temas entendiéndolos y habiéndose formado un criterio propio sobre la campaña. Por ese motivo La Silla Vacia lanza su curso ¿Qué está pasando en Colombia?

Marcos García Alonso liderará la apuesta de Substack por España - Periodismo Digital /

Substack refuerza su estrategia internacional con un paso significativo en el mercado español. La plataforma de boletines ha anunciado la incorporación de Marcos García Alonso como Head of Partnerships en España, su primer gran fichaje en este idioma.

Más de 6 oportunidades cada día. - Cosas de Freelance /

De Jorge Bosch Alés, para quienes quieran crecer o iniciarse en el mundo freelance. El santo grial del mundo freelance: automatizar la generación de oportunidades …

14 cosas que una escritora haría bien en evitar (y por qué) - Escribe y Publica /

Este artículo es muy atrevido, lo sé, quién soy yo para decir lo que debes hacer o evitar, ¿verdad? Así que comienzo diciendo que esta lista es el resultado de las lecturas y revisiones que he realizado en los últimos años, y de lo que observo en las ventas de mis compañeras, clientas y alumnas. Luego, tú haz lo que quieras, por supuesto, pero si algún punto te hace pensar y plantearte alguna mejora …

Arte de la Antigüedad 2025: Mejores Artículos - Mejores Artículos y Crónicas de Substack /

Periodo Histórico: Generalmente comprende el estudio del arte desde la invención de la escritura (aprox. 3500 a.C.) hasta la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 d.C.. Nótese que el estudio del “ arte de la Antigüedad Clásica” se centra específicamente en las obras producidas por las civilizaciones de Grecia y Roma …

La Pedagogía de la Fricción: Por qué tus escritores no escriben y tus lectores no leen - El Jardinero Liminal /

Como profesor de guion, me enfrento a diario a una tragedia silenciosa: los salones de clase están llenos de aspirantes a escritores con nulas capacidades lingüísticas. Alumnos que nunca fueron reprobados por el pánico del sistema a quedarse sin “clientes” (mano de obra rápida) y por el terror de las instituciones a confrontar el ego herido de los padres. El modelo educativo actual, herencia de …

Los domingos son para los héroes - Pobre Millennial /

A veces me resulta curiosa, por no decir divertida, la comunidad financiera española. Hablamos de libertad, de ingresos pasivos, de independencia, de optimizar el coste de oportunidad y, sin embargo, cuando alguien utiliza referidos para ganar un dinero extra, se escandaliza media timeline como si estuviera vendiendo su alma por un cupón de descuento. Es fascinante. Los referidos me parecen un …

Compartir Diario de Substack

2.2 Los artículos en Substack por sus autores

Al aparecer aquí, el Diario empezará, además, a recomendar tu boletín, usando el sistema interno de Substack.

🔖 Cuando Montessori solo significa madera: La colonización capitalista de la crianza respetuosa

De ramontes (ViernesEnKiribati)

Si abrimos Instagram un domingo por la tarde y dejamos que el algoritmo nos lleve por la madriguera de conejo de la crianza contemporánea, es muy probable que acabemos viendo reels con imágenes estéticamente perfectas, casi hipnóticas. Machacaremos las retinas con vídeos que nos muestran estanterías bajas de madera de abedul inmaculadas, cestas de fibras naturales tejidas a mano, juguetes geométricos en tonos tierra (ese horroroso y omnipresente beige triste) y una atmósfera de calma monacal, casi litúrgica. No hay plásticos estridentes multicolor ni caos, no hay gritos ni suciedad. (…) Y a eso, muchísima gente lo llama “Montessori”.

🔖 La historia que te estás contando sobre el amor te está lastimando. De Isabel Leal:

¿Qué es el amor?

Una pregunta que se siente demasiado grande– imponente y vaga a la vez. Todos tenemos una idea de lo que creemos que es el amor, posiblemente sea una mezcla de lo que hemos vivido y de lo que nos han contado.

Creo que la definición que tenemos del amor determina en gran medida el amor que aceptamos. Pareciera que el amor es un acuerdo moral con un apartado de condiciones que nadie lee. Vamos por la vida aceptando ciegamente las ideas que nuestro contexto nos ofrece: de nuestros padres, de la religión, de la sociedad en la que crecimos, de los medios que consumimos… Aprendemos qué es el amor incluso antes de tener el lenguaje para cuestionarlo.

Por eso cuestionar las ideas que tenemos sobre el amor es absolutamente necesario. Con el tiempo, he ido desarmando las ideas que me heredaron y sigo construyendo una definición del amor que realmente resuene conmigo. Aun no la tengo del todo descifrada, pero lo importante es que soy yo quien la está construyendo.

🔖 El futuro está aquí: la confluencia de la IA y los influencers: Vende tu imagen y quítate de en medio, estúpido famosillo humano; todos los fans de Tesla se pueden convertir en fans de SpaceX; adivinen quién es la nueva potencial mundial de productos farmacéuticos. De David Román:

“La idea es que el Youtuber se queda con un porcentaje lo bastante grande de sus derechos de imagen y comercialización como para que le siga interesando trabajar, en lugar de tumbarse a contar sus billetes. Luego cada una de estas operaciones tendrá su letra pequeña. (…) Podrás comprar un agente de IA que habla como él y hace sus bromas; y quizás, en un tiempo, un clon digital que tengan sus recuerdos y traumas y se rebele y quiera escapar de tu móvil y te suplique que no resetees sus datos ni avises a los técnicos de Rich Sparkle sobre sus neuras y ataques de pánico digitales.”

🔖 Cómo resumir vídeos de YouTube y extraer lo que de verdad importa (en segundos): Aprende a resumir vídeos de YouTube y extraer ideas clave en minutos. Un caso práctico para pasar de pedir sin criterio a obtener valor real con IA. De IA facil:

Hoy en día, con ayuda de la IA puedes resumir cualquier vídeo de YouTube en segundos. Técnicamente, puedes hacerlo. Da igual si el vídeo dura 20 minutos o 3 horas. Eso ya no sorprende a nadie que use herramientas de IA a diario. Es fácil.

Ahora bien, resumir rápido no es lo mismo que extraer valor. Y ahí es donde la mayoría se queda a medias sin darse cuenta. Un resumen estándar te dice de qué va el vídeo. Tema, puntos principales, conclusión. Correcto. Útil, a veces. Pero puede dejarte con la sensación de no haber encontrado algo realmente valioso. Algo que puedas usar, decidir, aplicar o integrar en tu trabajo.

Lo que solemos llamar “pepitas de oro” no aparecen por accidente. No salen porque el modelo sea mejor o porque el prompt tenga una palabra mágica. Aparecen cuando sabes qué estás buscando antes de pedir nada. Ese es el matiz que casi siempre se pasa por alto.

🔖 Más allá del estiércol: olores e higiene en la Edad Media: Derribando mitos. De Memoria Antigua:

Esta visión de la Edad Media se remonta siglos atrás y es muy difícil de desmontar. Ya desde el Renacimiento, con autores como Vasari, se consolidó la idea de una época que representaba un retroceso frente al esplendor de la Antigüedad clásica. En el terreno de la higiene, ese prejuicio ha pesado enormemente, a pesar de que las fuentes nos dicen otra cosa.

🔖 StackNotes presenta: “Como programar tus notas en Substack de forma gratuita: Empezó como un experimento personal con IA. Ahora cualquiera puede usarlo gratis.” De Daniel:

“¿Y si pudiera automatizar parte de mi proceso de creación en Substack sin perder el toque humano?” Porque escribir está genial. Pero mantener la constancia, entender qué funciona, y hacerlo mientras trabajas, estudias o cuidas de tus hijos… eso ya es otro nivel.

Así nació StackNotes. Una herramienta que he construido para ayudar a creadores como tú a publicar mejor, más rápido y con más intención. Hoy, por fin, puedo presentártela.

🔖 24 horas de aire puro o cómo intento dejar de fumar y fallo en el proceso. De Lucifer Lee

Todo comenzó ayer cuando fumé el último cigarro de mi cajetilla. ¡Basta! Me dije con firmeza, ese último cigarro sabía a mierda, me quedó la boca amarga y por primera vez coincidí con la idea de que es un hábito asqueroso. … no pensaba que renunciar a mi cigarro matutino en ayunas sería tan fácil, menos que el de media mañana se me iba a olvidar y probablemente si hubiera alcanzado a almorzar, también habría podido renunciar a él con relativa facilidad. El problema fue otro, el menos esperado.

🔖 AnthropoGux presenta “Hegemonía en disputa: contranarrativas e industria cultural: Lucha en el espectáculo global”, de AnthropoGux

Si estás leyendo esto, es porque tuviste la paciencia de atravesar otro análisis sobre el medio tiempo del Super Bowl. Pero, para ser honesto, más que analizar el espectáculo en sí, me interesa discutir los propios análisis que surgieron, los cuales pueden ser correctos, incorrectos o incompletos.

Empecemos por lo básico. Lo que hizo Bad Bunny en el medio tiempo fue, fundamentalmente, un gesto de protesta en un espacio de enorme audiencia. Y sí, es protesta. Aunque algunas páginas de memes digan que no, una protesta no es exclusivamente una pancarta o una marcha; es cualquier acto que exprese disenso, visibilice demandas o desafíe un sentido común dominante. La protesta puede ser directa y explícita, o estética, simbólica y abstracta.

En este caso, el mensaje fue simbólico: en tiempos de racismo, no sientas vergüenza de ser latino. Ese gesto produce condiciones estéticas que refuerzan una identidad cultural que hoy enfrenta formas estructurales de marginación. No se trata solo de orgullo identitario; se trata de disputar una narrativa. Decir que América no es sinónimo de un solo país ni de un proyecto ultranacionalista es intervenir simbólicamente en un terreno donde el sentido común está en disputa. Lo que surja de ese orgullo colectivo no es responsabilidad del artista, sino de quienes lo reciben. Ahora bien, frente a esto aparece la crítica automática: “es industria cultural del capitalismo” ...

https://substack.com/home/post/p-187548230

🔖 La escultura de nieve de Miguel Ángel Buonarroti: En 1494 nevó en Florencia y le encargaron a Miguel Ángel Buonarroti un “muñeco de nieve”. Como era de esperar, hizo una maravilla que pudieron ver unos poco antes de que se convirtiera en agua. De Manuel J. Prieto:

Ya conté aquí que Miguel Ángel esculpió la espalda de Cristo en La Piedad, aunque no se vea. Solo metiendo la mano por un estrecho hueco se puede palpar esa parte de la escultura que está oculta a los ojos. Sabiendo esto, no nos extraña que cuando le pidieron una estatua de nieve en 1494, el genio florentino creara algo espectacular y muy alejado de nuestra idea de un muñeco de nieve.

🔖La gran mentira del esfuerzo: una guía de la cultura slacker: Deja de actuar como estás actuando. De Alex Serrano:

Había una vez una generación que decidió que no quería correr. Que el éxito era un timo, el trabajo duro una trampa y que quedarse tumbado en el sofá con una cerveza caliente podía ser, con el enfoque correcto, una postura filosófica perfectamente válida. Esa generación tenía veinte años a principios de los noventa. Y aunque ya ronda los cincuenta, parte de su ADN cultural sigue siendo el más honesto que ha producido la cultura popular en las últimas décadas.

🔖 No olvides fichar antes del fin del mundo: Sobre la dialéctica entre el espacio y la conciencia. Sobre la irracionalidad del capitalismo en contra de la razón de lo común. De Sociología Inquieta:

La razón es algo que está en peligro de muerte. Vivimos en una época donde la irracionalidad lo ha llenado todo. La cultura cada vez más irracional, es mercantilizada hasta generar el propio vacío. La cultura, sin embargo, responde siempre al mundo material. (…) ¿Cómo de racional es tener una jornada laboral de 12 horas, o de 8 incluso, trabajando para una gran multinacional que está contribuyendo a destruir el planeta en el que vives, privatizar la vida en general y darte lo justo en forma de salario para que sobrevivas? ¿Cómo es de racional votar cada cuatro años en un sistema donde no tienes autonomía ni libertad para organizarte y hacer política? ¿Cómo es de racional que vivamos sometidos a unas crisis cíclicas provocadas por una economía política basada en abstracciones macroeconómicas? ¿Cómo es de racional que muramos en los frentes, o cruzando una frontera, o bajo los azotes de otro nuevo régimen fascista que aplaca las formas del gobierno de lo común?

https://substack.com/home/post/p-188024048

🔖 CRECER Y ESCALAR presenta Quien se deja ver gana al mejor: Ser visible atrae oportunidades. De Daniela Luque Díaz.

Dejé mi cargo en una universidad de prestigio mundial donde tenía un trabajo “estable” y bien remunerado para lanzarme a la aventura de estudiar de nuevo y emprender a mis 40. (...) Todo ha sido porque me dejé ver. Porque en el mundo actual no basta con ser bueno o talentoso; de hecho, quien es muy talentoso, pero invisible, se queda en el anonimato y sus posibilidades de crecer se apagan...

Cuando entendí del inmenso poder del marketing digital, aposté por LinkedIn y creí en su potencial para impulsar mi marca personal y mi negocio. Ahora bien, déjame decirlo claramente:

🔖 La Lista: Libros recomendados sobre la depresión: lecturas para acompañar en días difíciles. Leer como refugio en tiempos de cansancio emocional. Libros que ayudan a comprender, acompañar y sostener. De Ely Alcantara Reyes y TRAGALIBROS

Los libros que reunimos aquí no tienen una sola voz ni una sola forma de nombrar la tristeza profunda. Algunos hablan desde la experiencia personal, otros desde la ficción, otros desde el cuidado. Todos, a su manera, reconocen algo esencial: que la depresión existe, que no es un fallo individual y que merece ser mirada con respeto.

Esta no es una lista para “salir adelante”, sino para sentirse menos solo. Lee a tu ritmo. Elige con cuidado. Y si algún libro no es para ti ahora, también está bien.

🔖 Nana Literaria - Consejos para escritores inicia su andadura en Substack con Bienvenida, personita maravillosa: Y muchas gracias por estar aquí. De Nana Literaria, que empieza en Substack:

Además hablaremos muchísimo de procesos de escritura, agobios de escritores, editoriales tradicionales y autopublicación. Y de editoriales timadoras también, que sabes que es mi tema favorito (para intentar evitar que más gente caiga en sus garras, principalmente).

🔖 Algo grande está sucediendo. De Carlos Guardián.

Durante años nos dijeron que la IA venía a ayudarnos a ser más productivos. Qué detalle. Resulta que el copiloto ha decidido sentarse en el asiento del conductor y, de paso, preguntarse para qué necesita pasajeros. El salto de herramientas que asistían a sistemas que ejecutan el trabajo completo no es menor. Es el momento en que el trabajo basado en conocimiento descubre que también era automatizable, solo que nadie había querido mirar con atención.

El verdadero giro está en la auto-mejora recursiva y en métricas como METR, que muestran modelos trabajando horas sin supervisión. Si además se cumple la previsión de eliminar el 50% del trabajo de oficina inicial, quizá el debate no sea si la IA es útil, sino quién queda para usarla. Pero tranquilos, siempre podremos “adaptarnos”.

🔖 Un artículo un poco distinto a lo que están acostumbrados los que siguen Unicornios y Piratas, pero es algo transversal sobre lo que me apetecía escribir. A ver qué os parece.

Gracias por leer hasta aquí.

🎁 Si todavía no estás suscrito al Diario …

📮 ¿Falta algo? Por favor, comparte tu artículo; o, mejor, el de tu autor favorito, explicando en qué destaca, en la zona de comentarios. También, ahora, tus dudas sobre el uso de Substack.

👁️Por si te lo perdiste

Algunas de las últimas ediciones del Diario en esta publicación

🗓 Gracias por leer esta edición del Diario.

📬 Suscriptores gratuitos: 5.736 (Tasa de apertura media: 43 %).

📲 Visitas generadas para otras newsletters y fuentes de noticias: 98.

La publicación El Diario de Substack, auténtica, artesanal y escrita por personas, es gratuita, pero no barata. Por favor, considera apoyar nuestro trabajo con una suscripción de pago al Directorio de Substack, otra de nuestras iniciativas más populares. Las suscripciones de pago en el Directorio nos permiten ofrecer esta y otras iniciativas, de forma gratuita, a los demás. En otras palabras, además del esfuerzo desinteresado del equipo del Diario (5 personas), este recurso existe gracias a las personas generosas que se suscriben por 8 $ al mes o 80 $ al año (lo que equivale a solo 6,6 $ al mes).

💌 Tu apoyo -por ejemplo, reenviando este email- garantiza que esta publicación siga siendo independiente, gratuita y sin publicidad. Columnas es un antídoto contra los muchos otros sitios web que te hacen perder el tiempo con sus molestos anuncios emergentes y vídeos, y en su lugar te ahorra tiempo para encontrar algunas de las mejores historias sobre Substack, y en especial otros artículos de Substack realmente interesantes.

🖥️.¿No quieres suscribirte pero quieres mostrar tu apoyo? Dale a Me gusta a esta publicación o, mejor, “restackea” este post para que llegue a más gente. ¡Gracias!

Y recuerda recomendar un artículo que te gustaría que apareciera aquí en la zona de comentarios, explicando porqué es genial.

Deja un comentario

Imagen de “No hay quien vea tanto contenido”.