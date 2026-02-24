Diario de Substack

Diario de Substack

Discusión sobre este post

Avatar de User
Avatar de Roberto
Roberto
15h

Reconstruyendo a Mirtha, por Damian Doval Conte. Publicado por Amorina Club:

Junio de 1943. Las salas del país estrenaban la película El Espejo, dirigida por Francisco Mugica y protagonizada por Roberto Airaldi y Mirtha Legrand, una joven de dieciséis años que tres años atrás había hecho su debut en la gran pantalla. “El Espejo” representaba un importante paso dentro de su naciente carrera, en una industria cinematográfica que vivía sus épocas de mayor esplendor. Al mismo tiempo, en ese mismo junio de 1943 se daría el golpe de Estado a cargo del G.O.U., con Juan Domingo Perón como una de sus figuras más importantes. El resto de ambas historias, ya las conocemos todos, más de ochenta años de trayectoria e importancia dentro de nuestro país.

El motivo que nos empuja el día de hoy a estudiar la figura de Mirtha Legrand no es un ejercicio biográfico, ni busca comprender de forma total su trayectoria. El presente texto repara en tratar de repasar la trayectoria de la diva para poder comprender el lugar que ocupó y ocupa en nuestro país en una esfera simbólica. Y en este camino, poder captar aquellos márgenes que la unen al peronismo, su cercanía en ciertas etapas y su evolución como figura del espectáculo, buscando repensar además como dicho movimiento ha comprendido dichas figuras.

https://amorinaclub.substack.com/p/reconstruyendo-a-mirtha

Responder
Compartir
Avatar de Notas de libros y cafés
Notas de libros y cafés
2d

Gracias por incluir mi artículo en la sección de grandes historias. Espero que los suscriptores del Diario la lean y acojan el mensaje: por favor, lee menos.

Responder
Compartir
2 respuestas de Roberto y otros
5 comentarios más...

Sin posts

Por supuesto, sigue adelante.

© 2026 Roberto · PrivacidadTérminosAviso de recolección
Crea tu SubstackDescargar la app
Substack es el hogar de la gran cultura