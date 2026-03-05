Los recomendados del Diario de substack han conseguido más de 3.200 suscriptores procedentes de nuestras recomendaciones. Seguimos empeñados en que el Diario sea un espacio para que las voces nuevas, y las consolidadas, consigan más recomendaciones. Como un HUB. Para ello necesitamos tu ayuda: Cuantas más recomendaciones recibimos, más enviamos. Porque el Diario recomienda a todos los que recomiendan el Diario.

✨Nos han preguntado cómo hacerlo. Aquí hay una Nota útil.

Sus ventajas

El sistema nativo de recomendaciones de Substack es una de las herramientas de crecimiento más potentes de la plataforma, responsable de aproximadamente el 50% de todas las nuevas suscripciones y del 25% de las suscripciones de pago en toda la red, según TechCrunch.

Estas son las ventajas principales de participar en este sistema:

Crecimiento Orgánico y “Pasivo”:

Suscripciones en piloto automático: Una vez que configuras tus recomendaciones, el sistema trabaja solo. Algunos autores reportan que más de un 25% a 33% de sus suscriptores provienen directamente de esta función.

Visibilidad en el Onboarding: Cuando alguien se suscribe a una newsletter que te recomienda, tu publicación aparece automáticamente como una sugerencia inmediata. Es el momento de máxima predisposición del lector para descubrir contenido similar.

Autoridad y Credibilidad Curada:

Sin algoritmos fríos: A diferencia de redes sociales donde un algoritmo decide qué mostrar, las recomendaciones de Substack son curadas manualmente por autores . Que un escritor que admiras te recomiende te otorga una autoridad y confianza instantánea ante su audiencia.

Validación social: El sistema muestra cuántas personas en tu red han sido impulsadas por tus recomendaciones, lo que ayuda a construir una reputación de “curador de calidad” en tu nicho.

Red de Reciprocidad (Networking):

Notificaciones de contacto: Cuando recomiendas a otro autor, este recibe una notificación. Esto suele ser el inicio de colaboraciones, entrevistas o que el otro autor decida recomendarte de vuelta , creando un círculo de crecimiento mutuo.

Efecto Red: Se genera una “viralidad lenta” basada en conexiones humanas genuinas. Los lectores de un autor descubren a otros, expandiendo la base de lectores de todo el ecosistema relacionado.

Calidad del Suscriptor:

Audiencia cualificada: Al ser recomendado por newsletters con temáticas afines, los suscriptores que llegan suelen estar mucho más interesados en tu contenido específico que alguien que llega por una búsqueda aleatoria.

Conversión a pago: Aunque algunos debaten sobre su tasa de conversión frente a otras fuentes, los datos oficiales indican que esta red es un pilar fundamental para encontrar nuevos suscriptores de pago a largo plazo.

Puedes gestionar y añadir nuevas recomendaciones directamente desde el panel de Configuración de tu Substack.

Las ventajas de las recomendaciones del Diario

El Hub de Recomendaciones del Diario de Substack es una iniciativa comunitaria en español diseñada para que autores se descubran y crezcan mutuamente fuera del círculo exclusivo de los “bestsellers” anglosajones.

Ventajas principales

Visibilidad para autores emergentes: Funciona como un motor de crecimiento para quienes aún no tienen miles de suscriptores, habiendo impulsado ya más de 2,800 suscripciones hacia publicaciones recomendadas.

Networking en español: Al participar en sus hilos de comentarios o ser seleccionado para su hub, entras en contacto con una comunidad curada de escritores hispanohablantes.

Efecto Multiplicador: El Diario actúa como un nodo central; ser recomendado por ellos puede duplicar o triplicar tu ritmo de crecimiento en apenas meses.

Curación de Calidad: A diferencia del algoritmo general de Substack, este hub se basa en la selección humana, lo que otorga mayor prestigio y credibilidad a las publicaciones que aparecen en él.

Aprendizaje Colectivo: Además de las recomendaciones, el hub sirve para compartir dudas sobre el mercado en español (como la verificación de edad en España), adaptando las novedades de la plataforma a nuestra región.

¿Cómo formar parte?