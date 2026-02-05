Diario de Substack

Abundancia, ¿con o sin IA?: dudas y problemas de la nueva idea que entusiasma a la izquierda

En la sinfonía de hormigón, reactores nucleares y optimismo, hay una nota discordante, un zumbido eléctrico que proviene de los servidores de Silicon Valley. Por Daniel Arjona. ∙ De pago.

Empieza así: "Hay momentos en la historia de las ideas que funcionan como bisagras oxidadas: chirrían, molestan, pero una vez que la puerta se abre, el paisaje que revelan es tan distinto que resulta imposible volver a cerrar los ojos. Estamos viviendo uno de esos instantes."

https://elarjonauta.substack.com/p/abundancia-con-o-sin-ia-dudas-y-problemas

Cómo empezaría a vender si crease un nuevo negocio desde cero: O cómo poner la primera piedra de tu estrategia comercial. De Sonia Ferrer Rentero.

De su texto: Porque todo empieza así:. La triple F (Friends, Family and Fools)

Cuando no tienes nada, tu red (o la red de tu red) es tu activo más infravalorado. Y no, no hablo de venderle a tu primo por pena. Hablo de apoyarte en la gente que ya confía en ti para abrir las primeras conversaciones.

En el caso de mi negocio de Consultoría, Ventas con Sonia Ferrent, mis primeros dos clientes fueron empresarios que conocía. A mi tercer cliente lo conocí en una cena de startups a la que uno de esos empresarios me había invitado.

No tengas miedo de conectar con tu red de conocidos, a menudo ellos también prefieren contratar los servicios o productos de alguien a quien ya conocen o de quien tienen referencias. Especialmente en servicios o SaaS, la confianza es clave.

Así que ya sabes, manda un mensajito, llama o tómate un café con esa persona a la que conoces y crees que tu nuevo negocio podría ayudar. Y si ellos no están interesados, pregunta ¿conocen a alguien que podría estarlo? Prepárate para expandir tu círculo.

https://ventasconsoniaferrent.substack.com/p/como-empezaria-a-vender-si-crease

