🏛 LAS GRANDES HISTORIAS

📌 Los “Ochomiles Literarios” son basura gamificada (Y aquí el por qué). TINCTA VERBA - Deceleración. Por Elías Muñoz. Señala que “la lógica de los “Ochomiles literarios” convierte la lectura en checklist deportivo que traiciona el propósito mismo de la literatura. Déjame explicarte (...) por qué este fenómeno viral es, en el fondo, basura gamificada disfrazada de cultura.”

📌 Los blogs de empresa ya no merecen la pena. De Elena Verna, que permitió traducirlo antes de poner el original bajo muro de pago. Esta versión es la original, completa, sin muro de pago. Índice: Las búsquedas ya no son lo que eran. Claro que hay una historia de IA aquí. La gente confía en la gente, no en las empresas. ¿Qué funciona realmente bien? La economía de los creadores. Estadísticas reales de Substack. ¿Qué deberían hacer entonces las empresas? Conseguir más visibilidad a través de la economía de los creadores. ¿Sigue mereciendo la pena invertir en un blog? + Un bonus (por poco tiempo): El crecimiento es ahora un problema de confianza: El crecimiento está roto. La confianza es la solución.

📌 Las matemáticas del colapso: Cuando la física derrota a la economía. Nos dijeron que el Club de Roma se equivocó. 50 años de evidencia empírica demuestran que vamos directos al escenario que nadie quería ver. Por Pablo.

📌 ¿El excel para los emprendedores está muerto en la era de la IA? Una serie que se centra en el Excel del futuro, si nunca morirá y cómo combinarlo con la IA.

📌 El coste oculto de ganar más. Por qué la estabilidad te atrapa (y no lo sabes) Por Pilar, de Desenredando cuentas. ¿Más ingresos es sinónimo de más opciones? Funciona…hasta cierto punto.

📌 Los 6 meses *sin* camuflar. TODO lo que he aprendido. Por autiblog: “Hace 6 meses inicié un proceso personal para intentar desenmascarar. O, al menos, para intentar no camuflar en todos y cada uno de los aspectos de mi vida.”

📌 Nos echan de nuestros barrios y dicen que llueve: Analizo el hilo conductor entre Oxígeno, de Marta Jiménez Serrano, y el doloroso cierre de Tipos Infames. Por Lópezmenacho: “Elegí el libro Oxígeno, de Marta Jiménez Serrano, llamado a ser uno de los libros potentes de esta entrada de año. En él cuenta la autora cómo estuvo a punto de morir por una intoxicación de monóxido de carbono en un piso que le habían alquilado en Madrid.”

💌 EDITORIAL Y ACTUALIDAD EN SUBSTACK

Reflexiones, descubrimientos, trucos, perspectivas y noticias. Y también “columnas” sobre Substack y su “universo”.

Uno de los detonantes de esta reflexión es un brillante artículo de Maria Alvarez, con el sugerente título de Twitter es el nuevo Facebook y Substack es el nuevo Twitter: La vida después del 'peak algorithm':

Twitter y Facebook se encontraron con un problema. El feed se estaba llenando de actualizaciones que no tenían interés, no tenían importancia ni sentido para quien los recibía. El cerebro humano necesita dedicar una cantidad de tiempo a leer cada actualización y, si le obligas a revisar varias que no tienen relevancia para él, se aburre y se va. Entonces esas plataformas modificaron su experiencia de usuario para que no se los llevara por delante esa avalancha de contenido irrelevante. … empezaron a impulsar su propia versión de lo que era importante: había nacido el feed algorítmico.

Señala que si X y algunas otras redes se han vuelto “un saco de pus”, es especialmente por dos razones:

Primero, porque sus usuarios (la versión de sí mismos que muestran en esa red) están buscando ese tipo de contenido (conflictivo, violento o que les hiciera de cámara de eco). (…) La segunda razón es que algunas plataformas —en cierta medida Facebook y Youtube pero, sobre todo, Twitter—, cuando un tipo de usuarios comenzaron a explotar el algoritmo para sus propios intereses políticos o económicos, no hicieron nada por corregirlo. Mark Zuckerberg tomó hace muchos años una decisión aparentemente inexplicable: permitir que se llenara el sitio de contenido de pésima calidad para seguir cobrando anuncios. Con los años Elon Musk siguió la misma estela y ha terminado por convertir Twitter en el nuevo Facebook. Lo que ambos están advirtiendo es que sus plataformas han fracasado (…) y ya solo tienen una audiencia cautiva que les va a durar unos años y que tienen que exprimir tanto como puedan.

Estas redes sociales ya no son espacios de conversación, y publicar en ellas:

… se ha convertido en un deporte de riesgo que te expone a juicios permanentes, malentendidos y linchamientos. (…) Y a eso se suma la presencia cada vez más intensiva de la publicidad y del contenido hecho por marcas.

En conclusión, “la cultura del feed algorítmico de las redes distribuidas ha fracasado: se ha vuelto insoportable, irrelevante, incapaz de ordenar la realidad y la información.”

En estos próximos años, cree Maria, veremos emerger “una red con muchos pequeños centros, seguramente desconectados entre sí”, especialmente en lugares como Substack y TikTok. Veremos, concluye:

… una sociedad que ya no tendrá espacios públicos comunes, sino una red descentralizada en el que cada uno formaremos parte de nuestra propia tribu.

Relacionado con ello, esta reciente Nota de Jose Luis Burgos:

Pues bien, es posible, solo posible, que un boletín como este, trate de contribuir en la solución a un específico problema de internet y las redes sociales y, más concretamente, en nuestro caso, de Notas: Su «mierdificación» (o enshittification), como lo llamó Cory Doctorow. En su libro, describe la degradación sistemática de la calidad de las plataformas digitales, que priorizan maximizar beneficios para accionistas (sobre todo de capital riesgo, como Substack) sobre la experiencia del usuario, saturando el servicio con contenido de baja calidad.

Si todo ello fuera posible, una de las soluciones claras que aportaría sería, en el ámbito limitado de Substack, apoyar los textos de calidad que se publican en Substack “a escala”.

Pero esa “escala” puede ser demasiado grande para muchos de nuestros lectores, que no tienen tiempo ni ganas de “digerir” más allá de unas cuantas reseñas. Por eso es tan necesario contestar al cuestionario de más arriba.

ℹ Q&A de Substack Bestsellers: ¿Usar Google Analytics?

Substack publica un Q&A privado cada cierto tiempo, sólo disponible para los que son bestsellers, sobre diferentes temas (dudas prácticas, las mejores estrategias de crecimiento actuales, etc). Traduciremos y reproduciremos aquí algunos de los que pensemos que sean más útiles (algunas respuestas son muy generales) o interesantes para la comunidad hispana. Téngase en cuenta que las respuestas representan los puntos de vista (y los intereses) de Substack. A veces, añadiré un comentario mío.

Las estadísticas de Google Analytics difieren mucho de las que se muestran en Substack. ¿Se debe esto a la aplicación? De ser así, ¿cuál es la mejor manera de mostrar los informes?

La diferencia que observas probablemente se deba a cómo Google Analytics registra el tráfico en comparación con cómo Substack contabiliza las aperturas y la interacción. Google Analytics no registra la actividad dentro de la aplicación de Substack, que es donde se produce una parte significativa de las lecturas. Tampoco registra las aperturas en clientes de correo electrónico (como Gmail o Apple Mail) a menos que el usuario haga clic en la versión web. La configuración de privacidad, los bloqueadores de anuncios y la prevención de seguimiento pueden reducir aún más lo que Google Analytics ve.

Por lo tanto, las cifras de Substack casi siempre serán más altas y precisas, ya que capturan la experiencia completa de la audiencia en el correo electrónico, la web y la aplicación.

Te sugerimos usar las estadísticas nativas de Substack como tu principal fuente de información. Están diseñadas específicamente para boletines y contenido basado en suscripciones, y registran lo más importante: aperturas, interacción y conversiones. Si necesitas complementar con Google Analytics (para fuentes de referencia, tasas de rebote o tráfico externo), considéralo como datos parciales. El panorama completo se encuentra en tu panel de Substack.

Puedes encontrar un desglose de tus estadísticas en Configuración > Estadísticas y exportar archivos CSV si necesitas compartir o analizar tendencias a lo largo del tiempo.

Mi opinión: Yo no descartaría para nada Google Analytics en lo relacionado con internet. Con todos mis respetos por el esfuerzo de Substack hacia mejorar las analíticas, he hecho algunas pruebas, y en ocasiones son defectuosas (tasas de apertura, etc). En relación al tráfico web, Google cuenta con recursos de información y seguimiento que Substack ni siquiera sueña..

2. LOS ARTÍCULOS EN SUBSTACK

🔖 El derecho a no estar rota: De Gisèle Pelicot a mi consultorio, y de mi consultorio a la fuerza transformadora de llamarnos feministas. Por Sofi Alonso.

Llamé a mi newsletter Bitácora de Órbitas porque refleja mi forma de curiosear en el mundo. (...) Gisèle se enfrentó al juicio con su nombre y su cara expuestos, renunciando a su derecho al anonimato. Con decenas de micrófonos y cámaras apuntando hacia ella, expresó la causa que se tradujo a cientos de idiomas y se replicó en todos los medios: “Quiero que la vergüenza cambie de bando”

Pero durante el juicio, Gisèle tuvo que enfrentar no pocos intentos de avergonzarla. Algunos acusados negaron las violaciones, otros la acusaron de estar al tanto de los abusos e incluso de haber consentido a ellos. En su última declaración, la abogada defensora de los violadores cuestionó su relato: “al mirarla a usted, y lamento decirlo, me pregunté si alguna vez la veríamos llorar”. Es como si las víctimas no pudieran tener una actitud combativa, desear justicia ni mostrar fortaleza. Una buena víctima se debe mostrar destruida, avergonzada, rota por dentro y por fuera. Todo el tiempo y para siempre estar al borde del colapso.

🔖 En la sección Crónicas de un Jardinero Liminal: Oficio, Horror y Supervivencia, el artículo: La idealización del acto de escribir sin contexto. El privilegio de la ética: La IA como tabla de salvación. Por el Jardinero Liminal.

Señala lo siguiente: El discurso suele ser el mismo: “La IA no crea, plagia, porque se alimenta de una base de datos de artistas a los cuales no ha consultado y que no reciben ganancias. Sus productos tienen errores, se ven feos y es antiético; si eres capaz de hacer la portada con IA, seguro hiciste el libro de la misma forma”. Esta es la respuesta a la histeria colectiva ante el éxito de libros generados por IA y al cambio en el mercado laboral de las áreas afectadas.

​Los efectos son reales, no pienso negarlo, aunque la histeria y la exageración son igual de tangibles, desbordando posiciones hipermoralistas y nada realistas. ​¿Por qué me importa la publicación de esta creadora? Porque en toda su deliberación sobre la IA —que, debo aclarar, no condenó abiertamente del todo—, cerró el tema de la autopublicación y las portadas con la siguiente frase: “Y si no tienes el dinero para pagar una portada y los servicios de edición, NO DEBERÍAS AUTOPUBLICAR”. ​Y aquí comienza mi problema.

🔖 Queridos amigos del Diario. Les paso mi más reciente texto de mi Newsletter. Si les gusta, lo pueden publicar. Un abrazo!

🔖 Lo quiero todo: En esta carta improvisada hablo de algunas sintiencias. Divago sobre el deseo no realizado, la imaginación de otras vidas posibles y el peso de tener que convertirnos en algo definido. Escribo sobre nuestra naturaleza anhelante, sobre hacer sin más y sobre cómo resistirse a elegir una sola cosa —tal y como el mundo nos exige— puede ser, paradójicamente, lo que más nos permite ser.

| «Las aficiones —en el profundo significado de la palabra: hacer algo por el placer de hacerlo— están en declive y en su lugar están los eventos, los proyectos, y de repente somos expertos o empresas. Pero no personas […]»

🔖 El Oriente como Fantasmagoría: Arqueología de un Espejismo Occidental. Meditaciones desde el Límite. Por Giovanna Chādid.

Empieza con la Invención del Espejismo o Cómo Europa Soñó su Propio Insomnio: Alfombras intrincadas cuyas geometrías parecen contener todos los teoremas que Euclides jamás intuyó, ciudades del desierto bañadas por un sol que no conoce la piedad de las nubes, cielos estrellados donde cada constelación parece el borrador de un dios distraído, mercados —esos souks bulliciosos— rebosantes de especias cuya nomenclatura botánica es menos importante que su capacidad para evocar la memoria involuntaria de algo que nunca vivimos, sedas que murmuran contra la piel promesas de una sensualidad que Occidente declaró pecaminosa justo antes de fetichizarla. Así es el imaginario de El Oriente. O mejor dicho: así se nos ha enseñado a imaginarlo.

Pero no. Esto no es el Oriente. Es un estereotipo, una postal comprada en el aeropuerto del inconsciente colectivo europeo. El Oriente no es una película de Aladdin, aunque Disney hiciera su mejor esfuerzo por convencernos de que la lámpara maravillosa era más importante que la lámpara de kerosene con la que millones de familias en el Levante alumbraban sus noches antes de que llegara la electricidad occidental a civilizarlas. Entonces, si no es eso, ¿qué es? Ah, claro: es el Islam. Es la opresión de la mujer. Son los burkas que flotan como fantasmas en las calles de Kabul, convirtiendo cuerpos en metáforas ambulantes de todo lo que Occidente jura haber superado. Es el terror, la guerra, el extremismo religioso, el yihad pronunciado con ese acento gutural que los noticieros de la CNN perfeccionaron para maximizar la ansiedad de las audiencias suburbanas. No, te equivocas de nuevo.

🔖 El Oasis #5:Bookstagram, pagos, reseñas y métricas de conversión. Sobre el coste en marketing de captar a nuevos seguidores y vender un producto sin salirte del presupuesto. Por Gwen R. Morgan y Gema Sánchez Gil.

Reseñas en bookstagram ¿pagar o no pagar? esta es la cuestión. Análisis cuantitativo de un servicio polemizado. El artículo empieza así:

En los últimos meses se ha desatado una pequeña guerra civil en el ecosistema de bookstagram: ¿deben los influencers cobrar por hacer una reseña… o no? Hay usuarios en todas las posiciones del espectro, desde firmes defensores hasta quien defiende que se nos está yendo de las manos.

En esta newsletter no voy a repartir carnets de buenos ni de malos. Tampoco a pontificar desde una torre de marfil a ninguno de los dos “bandos”. Lo que me interesa, y lo que creo que de verdad os importa, es desgranar qué implica una reseña para cada lado de la ecuación, en términos reales de marketing, visibilidad y, sobre todo, en ventas.

Porque una reseña no es un acto de amor abstracto. Es una acción de comunicación con un coste, un alcance y un retorno —o no— medible. Y en muy pocas opiniones he leído una sola métrica fiable. Sin embargo, mientras no hablemos de números, de expectativas y de resultados tangibles, seguiremos discutiendo desde la emoción y no desde la estrategia.

Aquí vamos a poner las cartas sobre la mesa: qué gana (y qué pierde) el autor, qué aporta (y qué arriesga) el bookstagrammer y por qué muchas veces el problema no es pagar o no pagar, sino no saber exactamente qué se está pagando.

🔖 EL PROBLEMA NO ES LA IA: ES CÓMO HARARI (NO) LA PIENSA. Davos 2026 y las proyecciones invisibles del tecno-pesimismo. Por Christian Rodway

Empieza de esta forma: Cuando Yuval Noah Harari subió al escenario de Davos a mediados de 2026, parecía tener una misión clara: convencer a los líderes del mundo de que nuestra obsolescencia era inminente e inevitable. Lo logró. Durante 20 minutos tejió una narrativa apocalíptica donde las inteligencias artificiales “dominarían” el lenguaje, “conquistarían” la religión, y nos reducirían a caballos observando transacciones que ya no podemos comprender (si viste la conferencia comprenderás esta alusión). El problema no es que Harari esté preocupado por la IA. El problema es que todo su análisis descansa sobre proyecciones simbólicas que nunca examina, oculta relaciones de poder que deberían ser centrales, y termina ofreciendo exactamente lo que no necesitamos: pánico sin herramientas.

🔖 Abundancia, ¿con o sin IA?: dudas y problemas de la nueva idea que entusiasma a la izquierda

En la sinfonía de hormigón, reactores nucleares y optimismo, hay una nota discordante, un zumbido eléctrico que proviene de los servidores de Silicon Valley. Por Daniel Arjona. De pago, pero permite prueba gratuita de 7 días. Empieza así:

Hay momentos en la historia de las ideas que funcionan como bisagras oxidadas: chirrían, molestan, pero una vez que la puerta se abre, el paisaje que revelan es tan distinto que resulta imposible volver a cerrar los ojos. Estamos viviendo uno de esos instantes.

🔖 2026: ¿El año en que los libros se escuchan más que se leen? Por Scarlett Pastor: Entre líneas

Se inicia de la siguiente forma: Cada inicio de año, al igual que nos sumamos a la tradición de los buenos propósitos o esperamos la llegada de las rebajas, el sector editorial se asoma al abismo de las predicciones. ¿Qué leeremos? ¿Qué formatos sobrevivirán? ¿Qué autores lograrán destacar en medio del ruido?

En este 2026, la respuesta parece más difusa que nunca. No porque falten libros, sino quizás, porque sobran pantallas. Y sin embargo, el libro —ese objeto obstinado que, con suerte, sobrevivirá a las vicisitudes del tiempo y de las modas— sigue resistiendo, aunque tenga que reinventar la manera de hacerse oír de tanto en tanto.

Las grandes tendencias del año apuntan hacia una transformación silenciosa: la IA como herramienta narrativa, el auge del audio y un renovado interés por las historias de evasión, en contraste con la saturación del presente.

Las editoriales comienzan a publicar novelas escritas con —o apoyadas por— inteligencia artificial, explorando el terreno entre la curiosidad y la desconfianza. El resultado, más allá del morbo, plantea una pregunta ética y a la vez estética: ¿puede una historia tener alma si no ha sido escrita desde la experiencia humana? El audiolibro como alternativa completamente establecida:

🔖 Antes de que el inglés fuera la lengua del poder, hubo ciudades, leyes y vida en español en gran parte del actual Estados Unidos. No es historia alternativa, es historia previa a la frontera.

🔖 Religión, política y piernas: Todo lo que está mal en Vox, en una sola foto. Por Mauricio-José Schwarz.

Breves antecedentes. Cada año, la Junta Mayor de Hermandades de la Semana Santa de Gandia convoca a un concurso de fotografía. Este año, en la categoría de “Aspectos de la Semana Santa”, fue elegida como triunfadora esta fotografía: “Eròtic”, del fotógrafo sevillano Gabriel María Pou Riesco, que será parte de una exposición de fotos seleccionadas por el certamen.

Como fotógrafo que soy puedo decir que es una imagen muy correcta: no hay distracciones, hay un contraste tanto de color como temático entre ambos elementos protagonistas, la composición es muy buena, y curiosamente la mirada me lleva sobre todo al pie desnudo del nazareno junto al pie con medias de la mujer del cartel. Una buena foto.

Pero esto es irrelevante, claro. Lo relevante es que para los fanáticos religiosos de la ultraderecha populista, esto es una barbaridad, un insulto a la semana santa, a la iglesia, a los católicos, a las buenas costumbres, a la tradición y todo eso que aducen continuamente para fingirse moralmente superiores, cuando lo que demuestran es su desorden interior.

🔖 Los tres consejos para arrancar bien el año. De Jacobo Bergareche, de pago, pero con 7 días gratis.

«The years are short, but the days are long (los días son largos, pero los años son cortos)». Es la cita más desoladora que guardo en la memoria. Duele reconocerse en esta experiencia del tiempo: los años se nos pasan volando, estamos todavía acostumbrándonos con gran asombro a que el año se escribe con un seis al final, y ya casi se nos ha ido el primer mes.

A estas alturas algunos lectores habrán desistido de sus propósitos de año nuevo, habrán vuelto a fumar, o a beber, habrán dejado de ir al insufrible gimnasio o habrán vuelto a desayunar ese pincho de tortilla del que abjuraron. Otros seguiréis en la heroica lucha por ser la persona que desearíais ser. Yo todavía no tengo muy claro qué hacer con mi vida este año, pero os comparto algunas de las ideas que me dieron antes de que se extinguiera tan fugazmente el 2025.

🔖 El ensayo sobre la ceguera. ¿Qué eres capaz de hacer si nadie te ve? Notas sobre Saramago y una disección sobre la impunidad, el colapso de la ética y por qué la civilización es solo un barniz que desaparece en la oscuridad. Por Notas de libros y cafés.

Empieza de la siguiente manera: Ética y cafeína: un café Maragogipe para procesar la lucidez de Saramago. En un día cualquiera, en una gran ciudad, se empieza a esparcir una enfermedad por la que la gente se empieza a quedar ciega y contagia de su ceguera a los demás. En esa frase se podría resumir una lectura rápida y superficial de Ensayo sobre la ceguera, pero en realidad es una obra que brinda la oportunidad de generar análisis desde muchas perspectivas y abordar diferentes capas. Progresivamente, José Saramago narra todo tipo de situaciones que desbaratan la idea de que la civilización es un logro sólido que nos define como especie, cuando en realidad es una capa de pintura que se descascara al primer contacto con el caos. El estoicismo de Marco Aurelio, el contrato social de Rosseau, el imperativo categórico de Kant, el eterno retorno de Nietzche, las leyes, la justicia, y hasta el evangelio del amor al prójimo, todo lo que la humanidad construyó y profesó durante siglos, toda nuestra herencia intelectual desaparece en unas horas con el miedo y el hambre. El eje de la historia no es la pérdida de la visión, este es un recurso para mostrar un experimento sociológico sobre la impunidad, la moral, la ética, la fe...

Imagen de un cuadro utilizado por “El Oriente como Fantasmagoría: Arqueología de un Espejismo Occidental: Meditaciones desde el Límite”.