Aquí hay una Nota útil.

🎫 "El Newsfeed para descubrir nuevos artículos de Substack en español" y descuentos

Descuento anual, por 12 meses, del 50% a Ciencias Sociales, hasta este martes 27/01/2026. La publicación sobre antropología, arqueología, comunicación y medios de comunicación, estudios sobre el desarrollo, educación, estudios sobre la familia, geografía, ciencias políticas, políticas sociales, sociología y estudios urbanos.

🏛 LAS GRANDES HISTORIAS

📌 La trastienda. No todos somos creativos: Sobre la creatividad como obligación (auto)impuesta y el derecho a imitar para aprender. Por Eva Guijarro.

📌 Entrevista a Roberto: uno de los maestros de Substack: Roberto nos regala su perspectiva respecto de Substack, la nueva juventud y muchos otros temas interesantísimos. Por Renata. Van eligió el siguiente párrafo: “Sigo a casi 700 autores, para encontrar “joyas” que proponer en el Diario. En el camino, intento felicitar logros, hacer un “restack” y comentar textos interesantes, así como dar “me gusta” a los héroes de cualquier red social: Los que comentan a otros.”

📌 Que la inspiración te pille pelando cebollas: El mito del genio frena e invisibiliza nuestra creatividad. Por Verónica Maraver: Picasso dijo una vez algo parecido a esto: «Que la inspiración te pille trabajando».

📌 Un minuto de la Navidad: En solo un minuto, mientras el mundo sigue girando. Por Van (Pomona).

📌 El síndrome ‘Westworld’: el peligro no es que las máquinas despierten, sino que nosotros caigamos en una alucinación colectiva: Igual que nuestro cerebro está cableado para detectar patrones donde no hay, y vemos a Jesucristo en una tostada quemada, nuestra mente proyecta ahora un «alma» en la IA. Por Daniel Arjona.

📌 Vivir sin Objetivos: Cuando Trabajar es un Juego para ti, y Parece Trabajo para Todos los Demás. Rafa Sarandeses escribe este artículo de No Solo Suerte. “No estás aquí para sacrificar tu alegría ni tu vida: haz lo máximo que puedas, pero de forma que puedas vivir, amar y ser feliz mientras trabajas.” - Miguel Ruíz

💌 ACTUALIDAD EN SUBSTACK

Trucos, perspectivas y noticias. Y también “columnas” sobre Substack y su “universo”.

ℹ Substack sin subscripciones, pero con licencia vitalicia

Muchos defendemos que hay un segmento de compradores que no comulgan con la idea de una suscripción mensual o anual. Prefieren pagar una sola vez y no tener que preocuparse (y la ansiedad) de una suscripción más. Se centran en la higiene digital y las alternativas de suscripción (Compra una vez, obtenlo para siempre). Por ello hay cierta moda a favor del software de compra única (como Affinity Photo o DaVinci Resolve): Buscan alternativas con licencia de por vida. (Ver también sobre el pago único en Substack).

Nota: Sobre este tema, puede interesar Se Acerca el Fin de la Era de las Suscripciones: Substack u OnlyFans; estás pagando de más por tu periodismo (o porno).

Aunque creo que nadie lo ha implementado, sí que es posible tener una suscripción de por vida en Substack. Quizás la única duda es qué precio establecer. Hay algunos marcos de referencia:

Para la mayoría de las aplicaciones y plugins de WordPress, una licencia de por vida cuesta aproximadamente entre 3 y 4 veces la tarifa anual.

Ben's Bites Pro (de por vida) cuesta $250, y la suscripción anual empieza en $80.

Para software complejo o aplicaciones con altos costos de mantenimiento (como herramientas de IA), las licencias de por vida pueden alcanzar entre 5 y 12 veces la tarifa de suscripción anual.

La regla general es que el punto de equilibrio en el que una licencia de por vida resulta más rentable que una suscripción es de aproximadamente cinco años.

Como consumidor, si pudieras elegir, ¿qué preferirías pagar por un boletín o plataforma que te gustara mucho?

ℹ Biblioteca de vídeos en Substack

Como sabes, hacemos muchas sesiones de “brainstorming” con el objetivo de que Substack sea más útil para los que crean contenido y sus lectores/usuarios.

Una de las ideas es, siguiendo un poco el ejemplo del Directorio de Substack, y la colección de vídeos musicales de Mercedes de Santiago, crear una biblioteca seleccionada de videos de YouTube, por temas. Por un lado, tal plataforma ofrece ventajas significativas en cuanto a recurso curado para los autores (un lugar central donde buscar para sus artículos), y para los usuarios, pero también presenta desafíos relacionados con la dependencia de plataformas externas y posibles distracciones.

La verdad es que no hay modelos que seguir en el Substack angloamericano, así que andamos a oscuras y seríamos (otra vez) pioneros.

Ventajas para los creadores

Para los creadores y escritores, usar una videoteca seleccionada para encontrar contenido para sus artículos puede ofrecer ciertas ventajas:

Ahorro significativo de tiempo. La selección funciona como un “filtro experto”, permitiendo a los creadores evitar el ensayo y error de buscar entre millones de videos. Acceder a una videoteca previamente revisada reduce las horas dedicadas a verificar la calidad y la relevancia de las fuentes.

Mayor confianza y variedad de perspectivas. Integrar videos de expertos externos ayuda a establecer marcas de autoridad y confianza (los videos serían también como una forma de citación) y permite yuxtaponer diferentes opiniones.

Aprendizaje y reutilización. Los creadores pueden usar vídeos para gestionar explicaciones extensas, manteniendo el texto del artículo conciso y atractivo. Una biblioteca de vídeos proporciona un conjunto de recursos listos para usar que los creadores pueden consultar rápidamente para transformar el contenido escrito existente en formatos más dinámicos y multimodales.

Ventajas para los usuarios

Rutas de aprendizaje seleccionadas: Los usuarios se benefician de una experiencia guiada que filtra el contenido irrelevante y se centra en información específica y valiosa.

Ahorro de tiempo: La selección actúa como un “servicio de filtrado”, ahorrando a los usuarios el tiempo que de otro modo dedicarían a buscar en el enorme y a menudo saturado mercado de YouTube.

Integración contextual: Los videos se presentan junto con recursos relacionados (por ejemplo, textos de contexto), lo que crea una experiencia de usuario más integrada y completa.

Accesibilidad: La incrustación garantiza que los videos se reproduzcan directamente en el entorno del host, lo que reduce los obstáculos que los usuarios deben superar para encontrar o compartir contenido.

Desventajas

Privacidad y anuncios: Los usuarios siguen sujetos a las prácticas de recopilación de datos de YouTube y podrían seguir viendo anuncios a menos que tengan suscripciones personales a YouTube Premium.

Contenido defectuoso: Si un creador elimina un video o cambia su configuración de privacidad en YouTube, el enlace en la biblioteca dejará de funcionar, lo que frustra a los usuarios que dependen de ese contenido.

Burbujas de algoritmos: Si bien una biblioteca está seleccionada, acceder a YouTube puede atrapar a los usuarios en burbujas de algoritmos que limitan la diversidad de contenido que ven.

Calidad variable: Se depende del curador ante la existencia, en YouTube, de estándares de producción variables, desinformación y contenido obsoleto.

Pero, ¿una biblioteca central es la mejor solución?

Por otro lado, en vez de una “gran biblioteca” central de vídeos seleccionados, quizás tenga más sentido crearla vinculada al Directorio (cada categoría con sus vídeos) o crear varias bibliotecas temáticas (y cada una con otros recursos temáticos), quizás con un índice central.

Nota: Estamos expandiendo mucho el Directorio, tendremos más de 250 categorías/temas.

Necesitamos tu ayuda para elegir nuestros próximos pasos en esta iniciativa, o si no vale la pena ni empezarla.

Como autor de Substack, ¿qué sería más útil para ti?

Estas serían las opciones:

A: Una “gran biblioteca” central de vídeos seleccionados y comentados

B: Incluir vídeos seleccionados y comentados en cada categoría del Directorio

C: Varias bibliotecas temáticas de vídeos seleccionados y comentados, junto con otros recursos de ese tema o materia

D: Nada de lo anterior.

Muchas gracias por participar !!!

ℹ Q&A de Substack Bestsellers

Substack publica un Q&A privado cada cierto tiempo, sólo disponible para los que son bestsellers, sobre diferentes temas (dudas prácticas, las mejores estrategias de crecimiento actuales, etc). Traduciremos y reproduciremos aquí algunos de los que pensemos que sean más útiles (algunas respuestas son muy generales) o interesantes para la comunidad hispana. Téngase en cuenta que las respuestas representan los puntos de vista (y los intereses) de Substack. A veces, añadiré un comentario mío.

Parece que las personas no reciben notificaciones cuando se les etiqueta. ¿Hay alguna forma de garantizar que las reciban? Etiqueté a varias personas en una publicación reciente y no las vieron. También he visto mi nombre y Substack etiquetados sin recibir notificaciones.

Esto depende de la configuración de notificaciones. Puedes activar estas notificaciones en substack.com/settings --> Notificaciones --> Interacción --> habilitar notificaciones para “Menciones”.

Nota del Diario: Un mayor problema es que a veces Substack no notifica si alguien ha puesto un comentario en un post antiguo tuyo. Al menos cuando tenemos las pesadas notificaciones por email desactivadas. Parece que, por ahora, la única solución es repasar los posts antiguos. Te aconsejo que aproveches para incluir algún link interno, o incluso alguna cita a otros boletines.

Nos preocupa cada vez más la entrega en Gmail. Aterrizar en Promociones o Spam limita nuestra capacidad para llegar a los suscriptores. Este problema no parece afectar a los usuarios de Outlook (en parte a los de Yahoo), pero es significativo en Gmail, que representa la mayor parte de nuestra audiencia. ¿Cómo podemos solucionarlo?

Aquí tienes los consejos para mejorar las tasas de apertura en Gmail:

Gmail ha perfeccionado sus algoritmos para categorizar mejor los correos electrónicos entrantes, lo que ha resultado en que más mensajes se dirijan a la pestaña Promociones. La app Mail de Apple también introdujo la categorización automática de la bandeja de entrada con el lanzamiento de iOS 18.2, clasificando los correos electrónicos en categorías como Transacciones, Actualizaciones y Promociones. Aquí tienes algunos pasos que tus lectores pueden seguir para asegurar que tus correos lleguen a su bandeja de entrada principal:

En dispositivos móviles (iOS y Android):

Abre Gmail y busca el boletín informativo en la pestaña Promociones. Mantén pulsado el correo electrónico. Selecciona Mover a > Principal (o “Bandeja de entrada” en algunos dispositivos). Gmail te preguntará: “¿Hacer esto para futuros mensajes?”. Pulsa Sí.

En ordenadores:

Abre Gmail y ve a la pestaña Promociones. Arrastra el correo electrónico a la pestaña Principal. Cuando se te solicite, haz clic en Sí para aplicar esta regla a futuros correos electrónicos.

También puedes pedirles que agreguen tu dirección de correo electrónico de remitente a sus contactos. Esto también mejora la entregabilidad.

(Si tu tasa de apertura actual es bastante alta) nuestro principal consejo es que te centres en otras métricas clave, como la tasa de conversión de pago, la retención o el crecimiento de los canales que controlas más directamente (Notas, redes sociales, referencias). Si quieres intentar modificar la tasa de apertura, te sugerimos que pruebes aspectos que más controlen, como las pruebas de línea de asunto. Diferentes estilos (específico vs. amplio, declarativo vs. curioso) pueden ayudarte a encontrar lo que mejor resuena. La consistencia en los envíos también es importante. Una cadencia predecible (mismos días, horas similares) suele tener mejor rendimiento para aparecer en la pestaña principal que los patrones variables. Algunos editores también han tenido éxito con publicaciones más cortas y frecuentes (3 veces por semana en lugar de 2): más puntos de contacto pueden significar más oportunidades de aparecer en la pestaña principal, aunque esto solo funciona si el contenido se siente natural..

2. LOS ARTÍCULOS EN SUBSTACK

Notas importantes, aquí.

📰 Los artículos en Substack por temas

Aquí repasamos lo publicado esta última semana sobre carreras, trabajo, educación, liderazgo, innovación, igualdad, políticas, geografía, sociología, sociedad, y derecho. Escrito por Emma Michelle.

📂 Carreras y trabajo: Educación, liderazgo, innovación, igualdad

Liderazgo:

🎓liderar/ FAQ (Preguntas Frecuentes) - “¿Tienes preguntas sobre cómo usar Liderar en Subtack? Tratando de responder a la mayoría de preguntas frecuentes de esta publicación.

En Liderar nos explican cómo funciona la suscripción en Substack, qué incluye la membresía de pago y cómo gestionarla. Se detalla por qué suscribirse —apoyar periodismo independiente y proyectos de la comunidad hispana—, cómo pausar, cancelar o regalar una suscripción, actualizar métodos de pago o cambiar el correo electrónico. También ofrece soluciones a problemas habituales con la recepción de emails, ajustes de notificaciones, participación en comentarios y chat, y vías de contacto con la publicación. Además, se indica cómo apoyar el proyecto mediante restacks y cómo enviar propuestas de historias, dejando claro el enfoque editorial y los canales adecuados.

☘️ Nosolosuerte/ #156. Celebrando 3 años de no solo es suerte. Las 7 creencias para tener una buena vida. - “Si no diseñas tu propio plan de vida, lo más probable es que acabes siendo parte del plan de alguien. ¿Y sabes lo que ese alguien tiene planeado para? No mucho” — Jim Rohn

El último post de No Solo es Suerte se celebra los 3 años desde el comienzo de esta newsletter, destacando su alcance, constancia y volumen de trabajo, y utiliza ese hito para condensar en un manifiesto siete creencias clave que se repiten a lo largo de años de escritura: la agencia radical y la responsabilidad personal, la primacía de la acción imperfecta frente al perfeccionismo, la curiosidad como generadora de oportunidades y suerte, el valor de ser diferente más que simplemente mejor, la generosidad como ventaja competitiva, la importancia de los sistemas y procesos por encima de los objetivos aislados, y la construcción consciente de la reputación como activo central. El texto concluye reafirmando la motivación a largo plazo del proyecto, vinculándolo al deseo de dejar un legado de ideas útiles para sus hijos y para los lectores, y subrayando la perseverancia como resultado natural de la alineación entre curiosidad, propósito y fortalezas personales.

🧠 tucoachpersonal/ El pequeño hábito que te ahorra energía cada mañana - “Una simple (pero poderosa) lección que aprendí de mi señora Coach”

En el último post de tu coach personal explica que muchas mañanas se estropean no por falta de tiempo, sino por no haber decidido nada con antelación, lo que genera desgaste mental, negociación interna y reacción constante a lo urgente. Planificar la mañana la noche anterior reduce la fricción mental, protege la energía y aporta claridad, lo que elimina la dependencia de la motivación y facilita la acción. Decidir antes permite actuar con más criterio, evitar el agotamiento de la toma de decisiones y empezar el día con dirección. Además, este hábito no solo mejora la productividad, sino que entrena la identidad personal, refuerza la confianza en uno mismo y fomenta una forma de vivir más intencional, en la que se elige el rumbo del día en lugar de improvisarlo.

🎨 Creadoresmag/ RSS en Newsletter para creadores - “ RSS para generar emails”

A continuación, te explicamos cómo usar RSS para automatizar newsletters por correo electrónico como una estrategia eficiente y de alto ROI, detallando sus beneficios (ahorro de tiempo, consistencia, reutilización de contenido y buena tasa de apertura), las principales plataformas que lo permiten y sus limitaciones, especialmente la restricción habitual a un solo feed. A partir de ahí, profundiza en soluciones para combinar múltiples feeds mediante herramientas especializadas (FlipRSS, FeedOtter), middleware (Zapier, RSS Mix) o lectores avanzados como Inoreader y Feedly, comparando costes, capacidades y casos de uso. El eje estratégico del texto es el modelo híbrido, que combina automatización RSS con una introducción o curaduría humana para mantener coherencia sin perder voz ni confianza, ilustrado con ejemplos reales de newsletters. Finalmente, analiza agregadores “puros” como Mailbrew y sus alternativas, señalando ventajas, límites de personalización, impacto en engagement y criterios para elegir la herramienta adecuada según objetivos editoriales, nivel de marca y profundidad del contenido.

✍️ escribeypublica/ #74 ¿Quién es Rufus y por qué debes tenerlo en cuenta? - “ Rufus, la IA de Amazon y tu marca editorial: lo que está cambiando en 2026”

La llegada de Rufus, la IA conversacional de Amazon, y cómo está cambiando el descubrimiento de libros en KDP al pasar de búsquedas por palabras clave a peticiones con intención lectora expresadas en lenguaje natural, son los temas tratados en el último post de Escribe y Publica. Explica que, en este nuevo contexto, la visibilidad orgánica depende menos de trucos de marketing y más de la claridad de la promesa editorial: una ficha de libro comprensible tanto para lectoras como para el asistente. Se distingue entre marca personal (clave para atraer tráfico externo) y marca editorial (decisiva dentro de Amazon), y se proponen acciones prácticas para ser “Rufus-ready” sin publicidad: definir una promesa emocional y de voz repetible, usar sinopsis orientadas a la intención lectora, aprovechar subtítulos y categorías como guía, mantener coherencia visual, ordenar el catálogo para fomentar la lectura en cadena, generar tráfico externo con contexto y revisar periódicamente el catálogo. En conjunto, el texto defiende que Rufus convierte la visibilidad en un problema de comprensión y que una marca editorial clara mejora a la vez la experiencia lectora y el rendimiento algorítmico.

💡movidasdeemprender/ La movida de poseer una audiencia - “ Y la burbuja que hay en torno a Subtsack”

En un directo con Elsa Jenner hablamos sobre la importancia de construir una audiencia real y propia, no solo acumular seguidores en plataformas como Amazon o Substack, porque sin tener su email, esos seguidores no te pertenecen realmente. Captar correos ofreciendo contenido exclusivo es clave. Substack es útil para empezar, pero tiene limitaciones, por lo que siempre hay que hacer copias de seguridad de la lista. Para crecer la audiencia se pueden combinar estrategias rápidas (hunting) con cultivo constante (farming), siendo este último más sostenible. Además, hay que diferenciar audiencia (quienes consumen tu contenido) de comunidad (quienes interactúan y colaboran), ya que esta última es más potente para fidelizar. La clave está en ser auténtico, comprometerse y usar las plataformas como herramientas, no como hogares definitivos.

💡Innovación/ Por qué tu cerebro biológicamente ODIA la innovación (y cómo reprogramarlo) - “La biología de la resistencia al cambio y la trampa del “Ferrari Mental””.

Kim Brierley, experta en neurociencia corporativa, explica que el cerebro humano está biológicamente programado para evitar la innovación porque esta consume mucha energía y genera incertidumbre; por eso, aunque les des recursos para innovar, los equipos suelen preferir lo conocido y seguro. Para superar esta resistencia, recomienda crear “sandbox” o espacios seguros para experimentar sin miedo, y que los líderes sean predecibles y estables para que el equipo se sienta apoyado y pueda arriesgarse. Además, señala que en Latinoamérica todavía cuesta aceptar la ayuda externa (como coaching) porque se ve como debilidad, mientras que en otros lugares es una señal de crecimiento y madurez.

🧠 betterbusinessbetterworld/ Digilatizar sin cuidar es solo acelerar el desgaste - “La transformación digital promete eficiencia, agilidad y control, pero rara ves se hace cargo de sus efectos sobre las personas. No confundamos digitalizar con mejorar y velocidad con progreso”.

La digitalización se ha convertido en la respuesta predilecta ante la complejidad y presión competitiva, prometiendo agilidad y eficiencia, pero mal gobernada genera fatiga, fragmentación y pérdida de autonomía. La tecnología no cansa, sino la forma irresponsable de implementarla, que acelera procesos sin repensar roles ni procesos, transformando tensiones humanas en cargas tecnológicas. Sin un liderazgo predecible y espacios seguros para la experimentación, la digitalización empuja métricas y control que erosionan la confianza y la capacidad de decisión, aumentando el desgaste organizacional y personal. La verdadera transformación digital debe situar a las personas y sus relaciones en el centro, gobernar con criterio y cuidar el equilibrio entre tecnología y humanidad para empoderar en lugar de desgastar.

Igualdad:

🧠 Entrevista con Mentxu Ramilo Araujo - “ Una charla sobre Wikipedia, IA, igualdad digital y mucho más”

Mentxu Ramilo Araujo, una de las editoras más longevas de Wikipedia y reciente ganadora del Premio Emakunde a la Igualdad 2025, destaca la importancia de promover el conocimiento libre y visibilizar a mujeres poco representadas en la enciclopedia. A través de talleres y grupos como WikiEmakumeok, fomentan la creación y mejora de biografías, especialmente en euskera, con el objetivo de ampliar la diversidad y fiabilidad del contenido. Ramilo advierte que Wikipedia no es una fuente sino un repositorio basado en fuentes verificables, y subraya los retos de sesgos y la necesidad de más participación diversa. Respecto a la IA, la ve como una amenaza por el consumo de recursos y la brecha que puede generar, pero también como una oportunidad para mejorar la calidad de los artículos, siempre que se use con sentido y respaldo humano.

Política:

💬Politicas/ Venezuela: Incertidumbre o esperanza, transición o enroque - “Maduro había encontrado tal capacidad de resistir que lo único que pudo mover el tablero fue la intervención militar que Trump autorizó para llevarse a Maduro y forzar otra realidad en Venezuela”

Tras la captura de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense liderada por Donald Trump, la situación política en Venezuela no ha cambiado sustancialmente; el chavismo sigue firme, con Delcy Rodríguez como presidenta encargada y una fuerte presencia militar y paramilitar en las calles. Aunque se anunciaron excarcelaciones de presos políticos, la realidad refleja una continuidad del régimen, que ha demostrado cohesión y resistencia, apoyado en una burocracia estatal y un aparato represor bien estructurados. La administración Trump ha mostrado interés en controlar Venezuela temporalmente, principalmente por su petróleo, cuyo manejo y explotación enfrentan desafíos por la infraestructura dañada y la necesidad de grandes inversiones. En el escenario geopolítico más amplio, la crisis en Irán y las tensiones en Oriente Medio hacen que el control de recursos energéticos, como el petróleo venezolano, tenga una importancia estratégica para evitar disrupciones globales en el suministro. En este contexto complejo, la sobrevivencia del chavismo y la influencia estadounidense marcan un futuro incierto para Venezuela y la región.

Geografía:

🧠 newsletter.mapasmilhaud.com/about ¿Y si se fundiera todo el hielo del planeta? - “Newsletter #167 - 2026/01/17”

El texto analiza las consecuencias del deshielo global en el planeta, explicando cómo el aumento del nivel del mar, que podría ser de hasta 70 metros si desapareciera todo el hielo terrestre, afectaría a la población y a las costas de todos los continentes. Se mencionan las grandes ciudades y países que quedarían sumergidos, el desplazamiento masivo de personas, y los cambios geográficos significativos, destacando que el mundo actual vive en un periodo geológico con hielo permanente, aunque esta situación es excepcional en la historia de la Tierra. Además, se subraya la importancia de comprender estos cambios para enfrentar el reto del cambio climático.

Sociología:

🧠 cienciasocial/ Sociedad con aversión al riesgo - “Una charla sobre el miedo al progreso y el cambio cultural ante el riesgo”

La creciente aversión al riesgo en la sociedad moderna, impulsada desde los años 70 y ejemplificada por el principio de precaución, está afectando negativamente tanto la salud mental, especialmente de los niños, como la innovación y el progreso. Al priorizar la seguridad absoluta y eliminar riesgos, perdemos oportunidades de aprendizaje, resiliencia y avance tecnológico. En lugar de buscar un mundo sin riesgos, debemos aceptar que el riesgo es inevitable y necesario, y aprender a gestionarlo equilibrando costos y beneficios para recuperar una cultura más libre, valiente y creativa.

Sociedad:

🤓 lucasheili/ Una sombra en el mar - “Un primer intento escribiendo ficción. Que lo disfruten”.

En un día de calor inusual y sofocante en diciembre, el protagonista recibe la invitación de un amigo para salir a la playa, donde se enfrenta a un ambiente extraño y un mar inquietantemente vacío y helado. Al adentrarse en el agua, descubre una sombra oscura y sin rasgos que lo observa y que luego emerge como una figura amenazante en la orilla, junto a muchas otras. En medio del pánico, la sombra que se parece a él lo domina, tomando control de su cuerpo y marcando un cambio definitivo: su identidad se desvanece para dar paso a esta entidad oscura, simbolizando el fin de una etapa y el comienzo de otra.

Pensamiento crítico:

🧠 El peso de los finales: El rincón de Daledebil, de josé luis burgos.

Esta mañana, leyendo el fantástico artículo de Cristina Hontanilla sobre Stranger Things (reseñado en la última edición del Diario), me llamó la atención algo que puede parecer de Perogrullo pero que no por ello es menos cierto: que los finales no tienen por qué gustar a todo el mundo y que, además, está bien que así sea.

Pensar en esto me llevó, casi de inmediato, a un pasaje de mi propia novela La penumbra del eclipse. En él se describe cómo a Roberto Marciel, el protagonista, su editorial le encarga una tarea tan extraña como interesante: traducir y completar una obra inacabada de Stephan Wilberg, un supuesto autor norteamericano de principios del siglo XX, poco conocido y casi olvidado.

📰 Los artículos en Substack por sus autores

Al aparecer aquí, el Diario empezará, además, a recomendar tu boletín, usando el sistema interno de Substack.

🔖 Unicornios y piratas:

🔖 Esteban De Castro publica “Carta abierta al escritor lento en un mundo rápido: Por qué tu texto ya no es suficiente para sobrevivir y cómo aprovecharte de eso.” De Si piensas, la cagas. Empieza así:

Antes de darte mi opinión, déjame ponerte cuatro datos encima de la mesa. Son cifras frías, extraídas de una investigación exhaustiva sobre hacia dónde va nuestra industria literaria entre 2025 y 2029. Léelos despacio, porque cuando yo los vi, entendí que las reglas están cambiando y que adaptarse quizás aporte sus beneficios:

El cerebro no quiere leer, quiere ver: Procesamos la información visual 60.000 veces más rápido que el texto. En un mundo saturado, el texto plano es una barrera cognitiva; la imagen es un puente.

El oído es el nuevo lector: Mientras la venta de libros tradicionales se estabiliza, el mercado de audiolibros está creciendo a un ritmo explosivo del 26,4% anual. La gente no ha dejado de consumir historias, ha dejado de tener tiempo para sentarse a leerlas en silencio.

🔖 Qué está pasando realmente en Irán: El país ante su crisis más profunda en décadas: economía, represión y el desgaste del régimen. Por Eduardo Bayón. El artículo empieza de esta forma: Irán atraviesa uno de los momentos más críticos desde la instauración de la República Islámica. Lo que comenzó como una protesta contra el colapso económico se ha transformado, en apenas semanas, en un desafío político frontal al sistema, acompañado de una represión de una violencia que numerosos observadores consideran la más letal desde 2009 y, por su alcance simbólico y profundidad social, comparable incluso a los meses previos a 1979.

Desde finales de 2025, el país vive un ciclo de movilización nacional que ha desbordado los márgenes habituales de la protesta y ha situado al régimen ante un dilema clásico de los sistemas autoritarios en fase de agotamiento: ceder y admitir debilidad o reprimir y acelerar su propio desgaste. Hasta ahora, la respuesta ha sido inequívoca.

🔖 Un breve ensayo sobre las ideas y las destrucción

🔖 No se fuma delante del Führer. Por Alfredo. Empieza de la siguiente manera:

Una cohorte de abrigos negros y bombines esperaba a los pies del aeródromo militar de Immola la llegada del líder alemán. Dicha cohorte, encabezada por el primer ministro Finlandés Jukka Rangell se frotaba acompasadamente las manos para hacer frente a un frío que helaba los huesos hasta el tuétano.

La misión de Rangell no era fácil desde el punto de vista diplomático. En el escenario político no era estrictamente un aliado de Hitler, pero luchaban contra la Unión Soviética con el estatus de “cobeligerantes” lo que colocaba a Finlandia en una situación incómoda en el caso de que los rusos se impusieran en el campo de batalla. Mientras su cabeza no dejaba de cavilar las palabras que le dirigiría al hombre más poderoso de Europa, apareció en el firmamento una inmensa fortaleza flotante flanqueada por seis aparatos más maniobrables y de menor tamaño que la escoltaban. Hitler se disponía a aterrizar.

🔖 Los secretos de la cola de Correos, por Eva Alton | Escritora. Empieza de esta forma:

Estoy escribiendo este email en la cola de Correos. No es broma. Siempre que vengo a enviar libros, la cola es tan larga que te da tiempo a visualizar tu 2026 ideal, ver cuarenta y siete reels de Instagram y leerte el final de ese ebook que estás leyendo en el móvil. Pero al menos se está calentito, no como en mi casa.

El otro día leí en alguna parte que “enero es como un lunes eterno, pero encima, con frío”. En fin, que estoy aquí en la cola, y observo a la gente. Ojo, los escritores te observan y te meten en sus historias, así que cuidado con lo que dices en público… en la cola de Correos, por ejemplo.

Me da la sensación de que nadie viene aquí solo a hacer un trámite.

🔖 Hazte rico este 2026 gracias a estos trucos y otras tantas promesas engañosas de gurús de medio pelo. Por Una Chica en Finanzas: Que prácticamente empieza así:

Mira, hoy me paso por aquí para pedirte disculpas por haber estado desaparecida durante casi todo el 2025. Lo cierto es que un crío de año y medio es ‘so demanding’ que diría mi amiga Ana y que los ratos que tengo libres entre el trabajo por cuenta ajena (que con el ascenso que tuve en enero ha sido más duro que en años anteriores) y la rutina, son un poco menos libres por culpa del bollito.

Le sumas que nos compramos un ‘puto casoplón’ piso en septiembre y que no hemos parado de hacer cosas hasta que por fin hemos podido decir bye-bye a nuestro casero y al alquiler en diciembre. Todo ello con un tripón en constante evolución… tanto que ya me quedan sólo 2 semanas para dar a luz a la pequeña C y estoy deseando que salga. Perfecto cóctel molotov esperándote en casa.

Y por todo esto querido lector, es por lo que he estado tanto tiempo desaparecida de esta newsletter.

🔖 El último traductor: El tsunami laboral de la IA está a punto de llevarse por delante la traducción humana. Escribe Daniel Arjona lo siguiente, entre otras cosas muy interesantes sobre el fin de la profesión:

El fin de siècle del mundo editorial ha comenzado en Francia”. Trazaba su autor, Luis Martín, un paralelismo brutal: “El buen Johannes Gutenberg murió arruinado mientras otros —príncipes, banqueros, obispos— entendían mejor que él el poder político de la imprenta y se quedaban con el invento. Cinco siglos después, las editoriales han jugado a ser los nuevos guardianes de la imprenta digital… y la IA está a punto de hacerles un Gutenberg: les quita el monopolio del acceso y les deja el riesgo, la nostalgia y los comunicados de prensa indignados. No es que desaparezca el libro; es que desaparece el privilegio de decidir quién merece llegar a la estantería”.

Y si creen que esto es una distopía lejana, advertía Martín, miren a Francia, porque el futuro ya tiene nombre propio: Harlequin. Según un comunicado de la Association des traducteurs littéraires de France (ATLF) el sello del grupo HarperCollins ha decidido echarse en los brazos mecánicos de la inteligencia artificial. Y así, las decenas de traductores que llevaban años trabajando con la editorial acaban de recibir la noticia de que sus contratos en curso serán los últimos. La mítica editorial romántica no está simplemente “probando” la tecnología, sino desmantelando el oficio a sangre fría: donde antes había un traductor con derechos de autor, ahora imponen la figura del “post-editor”, un eufemismo perverso para designar al humano precario que se limita a limpiar lo que escupe la máquina.

🔖 ¿Un texto silenciado? Un mensaje especial de Alberto. Por Alberto Chimal y Alberto y Raquel. Empieza así: ¡Hola! Aquí Alberto con un mensaje muy breve. Necesito pedirles un pequeño favor. Les cuento.

Por primera vez (que yo sepa) me ha pasado que se limita el alcance de una de mis publicaciones a causa de su contenido. Tengo una columna mensual en una revista en línea llamada Literal Magazine. Usualmente, la gente de la revista y yo mismo publicamos el enlace a mi artículo en redes sociales, para que otras personas se enteren, pero esta vez sucedió que la publicación ha aparecido ante mucho menos personas de lo habitual. Como los algoritmos de las distintas redes son caprichosos, hice el intento de comprar un anuncio en Facebook, para aumentar el alcance de mi artículo… y mi solicitud fue rechazada. El mensaje de la plataforma alegaba que mi artículo era de “promoción política”.

🔖 El origen del libro y la escritura contado por quien lo vivió desde dentro:

🔖 La IA no es sujeto de derecho, pero produce efectos jurídicos. Si no hay personalidad jurídica, la imputación va a quien define el marco, obtiene el beneficio y asume el riesgo. La clave no es “qué decidió la máquina”, sino quién diseñó, autorizó y pudo prever el daño.

🔖 Fragilidad Emocional 2026: ¿Qué sucede en nuestra psique humana cuando el mundo parece estar en constante conflicto? Por Psic. Mercedes Carmona Cruz, que lo inicia así:

El inicio de un nuevo año debería ser un símbolo de esperanza, pero las tensiones geopolíticas nos recuerdan que la estabilidad emocional también depende del equilibrio global. ¿Cómo sostener esa ilusión cuando los titulares hablan de guerras, tensiones diplomáticas y crisis humanitarias que sacuden nuestra percepción de seguridad?

▶ De Gustavo Franco:

