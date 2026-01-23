Diario y Directorio de Substack

Diario y Directorio de Substack

Discusión sobre este post

Avatar de User
Avatar de Van
Van
4d

Es un gran honor estar aqui, con tantas personas que escriben genial🫂 Gracias

Responder
Compartir
Avatar de Roberto
Roberto
3d

Derivas del pensamiento: Cuando lo útil desplazó a lo verdadero: Sobre la transformación de la verdad en función, y el gobierno silencioso de la percepción. De Chus Recio, que empieza así:

Recuerdo un tiempo en el que la verdad importaba incluso cuando no servía para nada. Importaba como importan ciertas preguntas que nos revuelven, como importa una grieta que no se deja sellar o un silencio que interrumpe el ritmo previsto. No aportaba beneficios claros. No optimizaba procesos. No garantizaba consenso. Y, aun así, se la buscaba. A veces incluso a sabiendas de que podía resultar estéril, peligrosa o inoportuna.

Ese tiempo está inscrito en una tradición que entendía la verdad no como algo que se elige, sino como una exigencia. Algo ante lo cual uno queda expuesto. La verdad no era un objeto disponible, sino una instancia que obligaba a responder, incluso cuando la respuesta resultaba costosa. No se la convocaba para resolver problemas, sino para habitar el mundo con mayor lucidez, aunque esa lucidez no trajera alivio. Para Aristóteles, la verdad no debía su dignidad a su eficacia, sino a su adecuación con lo que es. No se la juzgaba por lo que producía, sino por su fidelidad a lo real, por el mismo significado de la palabra con la que se la nombra.

Hoy, sin embargo, la verdad ha sido sometida a una pregunta previa que la vacía de fuerza: ¿para qué sirve?

Responder
Compartir
1 respuesta de Roberto
26 comentarios más...

Sin posts

Por supuesto, sigue adelante.

© 2026 Roberto · PrivacidadTérminosAviso de recolección
Crea tu SubstackDescargar la app
Substack es el hogar de la gran cultura