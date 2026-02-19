✒️Buenos días, Substack. Como siempre, queremos mostrarte una gran parte de los mejores artículos publicados en los últimos días en la plataforma, dar algunas opiniones sobre lo que se está “cociendo” en Substack, y ayudar a los autores a tener más lectores y suscriptores. Ese es el objetivo de todo lo que hacemos en Columnas. Si te gusta lo que lees, por favor comparte este email con familia y amigos para que otros lo descubran.

🏛 LAS GRANDES HISTORIAS

📌 Mito vs historia: una aproximación a los mundos de la literatura fantástica: Cuando, para la construcción de mundos, se tiene en cuenta el mundo real o se usan construcciones literarias anteriores, ya sean populares o eruditas. O una combinación de todos ellos. De Mercedes de Santiago.

Otros eruditos afirman que Arturo fue un personaje ficticio desde el principio y citan la ausencia de mención alguna sobre él en las fuentes más tempranas de cualquier región. Este argumento cuestiona por qué, si existió alguna vez un rey tan magnífico como Arturo, no se menciona en ningún registro histórico de su supuesta época.

📌Cómo diversificar tu cartera de solopreneur en 2026 [con números] - De Veronica Llorca-Smith. Por ejemplo:

Diversifica tu oferta : combina productos de bajo valor (ebooks, guías digitales) con ofertas de valor medio y alto (cohortes, cursos digitales…) para minimizar el riesgo, acelerar la jornada de monetización y ofrecer algo para diferentes gustos (y bolsillos).

Diversifica tus canales: identifica las mejores plataformas para tu negocio. Para mí, Substack es donde le doy alas a mi trabajo creativo, pero LinkedIn es donde consigo clientes para mi negocio B2B de public speaking (charlas, ponencias y talleres).

📌Libros publicados: Solo el 4,5% supera el centenar de ventas. En este post, Cristina Hontanilla analiza las cifras récord del mercado editorial y este precipicio silencioso para las autoras emergentes. Incluso ha creado el “Club del 4,5%”. Afortunadamente, parece (como más tarde se descubrió) que el dato de que casi la mitad de los libros tienen 0 ventas en España (si, no compra ni la madre del autor) es un error estadístico, fruto de cómo se recoge la información en las librerías del país, como señala Jose Luis Burgos.

El talento literario no debería morir por falta de marketing: Estoy cada día más convencida de esto. Por eso, estoy preparando algo para quienes escribir y quieren publicar, pero aún no tienen editorial, y para autoras y autores emergentes que no quieren estar en el club de la invisibilidad literaria sino en el Club del 4,5%. ¿Te gustaría participar en un primer encuentro online o taller donde comparta herramientas básicas de comunicación que yo misma usé para agotar mis ediciones?

📌 ¿Cuántos hispanos están pagando un boletín de Substack? ¿Cuántas newsletters en español son de pago en esta plataforma?

Martina López ha contado con ayuda para estimar esos datos. En parte, se basa en el Informe sobre la comprensión del panorama de Substack (2024), de Ciler Demiralp, pero adaptado a la comunidad hispana. Sin embargo, ha tenido que hacer proyecciones que han ido coincidiendo. Esta investigación a cuatro manos tiene su origen en la falta de datos definitivos sobre cuántos suscriptores hispanos/españoles pagan, y cuántos boletines de pago producen contenido en español. Descubre el tamaño del mercado donde quieres competir.

1. EDITORIAL Y ACTUALIDAD EN SUBSTACK 💌

Reflexiones, descubrimientos, trucos, perspectivas y noticias. Y también “columnas” sobre Substack y su “universo”.

1.1 Substack ya tiene Polymarket

Nota: En Polymarket, los usuarios negocian acciones sobre el desenlace de eventos del mundo real utilizando criptomonedas. Permite "apostar" en categorías que van desde política y economía hasta deportes y cultura pop. (Por ejemplo, quiénes serán los ganadores de los Oscars, Globos de Oro o el Premio Nobel de la Paz). Tras años bloqueada por la CFTC, Polymarket regresó legalmente al mercado estadounidense en diciembre de 2025, con el apoyo de Trump. No obstante, enfrenta batallas legales con algunos estados (como Nevada, la meca del juego de EEUU) y países, que buscan regularla como una plataforma de apuestas convencional. De hecho, países como Francia o Singapur la consideran una plataforma de apuestas ilegales, donde los usuarios corren el riesgo de perder acceso a sus fondos o enfrentar complicaciones legales si las alianzas con los medios y otras empresas son revocadas por orden judicial

En los últimos meses, Polymarket ha consolidado una serie de alianzas estratégicas con gigantes de la industria mediática (The Wall Street Journal, Barron’s, MarketWatch, Variety) y con X, para integrar sus datos de mercados de predicción en tiempo real en coberturas de noticias y eventos en vivo. La integración con esta permite que los datos de Polymarket aparezcan directamente en el feed de X, complementados con anotaciones de contexto generadas por la IA Grok (mientras en varios países se le investiga por producir más de 3 millones de desnudos de menores).

Substack se ha sumado a la fiesta esta semana. En mi opinión (que argumentaré brevemente más abajo), esto es un síntoma de la desesperación de los medios por encontrar nuevas fuentes de ingresos, aun a costa de la ética profesional y el bienestar de sus audiencias. Me da la sensación de que Substack no tiene un plan, y que “distrae” el tiempo y los recursos de sus desarrolladores a la caza del próximo objeto brillante que se le pone a tiro. No es de extrañar que no tengan tiempo ni el objetivo de arreglar las cosas básicas que los escritores de esta plataforma llevan pidiendo desde hace años. Por ejemplo, un sistema cómodo y efectivo de poner y ver las tags. Solo tienen que copiar lo que hace wordpress y otras plataformas.

Mi lista de argumentos en contra de Polymarket en los medios de comunicación, incluido Substack:

+Cuestionamiento del valor periodístico: Es bastante debatible si los mercados de predicción aportan un valor informativo real. Las asociaciones con los medios a menudo se disfrazan de “periodismo de datos” para ocultar lo que en realidad es un simple “pago por licencia” o “captura de efectivo” por parte de los medios.

+Ludopatía y adicción de los lectos: Las alianzas con medios masivos exponen a una audiencia más amplia a dinámicas de juego que pueden derivar en comportamientos de riesgo y adicción, similares a los de las apuestas deportivas. Por algo de dinero, esos medios están trabajando para convertir a sus lectores en apostadores. Esto ya ocurría en el periodismo deportivo (los medios deportivos ya se “forraban” hace muchos años con anuncios de plataformas de apuesta que eran ilegales en su país, como en el caso de España). Pero ahora, gracias a Polymarket, cualquier evento mundial —por menor que sea— se transforme en una apuesta, amplificando el riesgo de ludopatía.

+Manipulación de la percepción pública. Por un lado, la cobertura mediática basada en cuotas de mercado puede reducir temas complejos (como elecciones o guerras, como la que parece va a tener lugar en Irán) a simples porcentajes. Esto incentiva un periodismo que prioriza quién va ganando las apuestas sobre las consecuencias reales (cientos de miles de muertos y heridos) de los eventos. Por otro lado, los grupos con grandes capitales pueden realizar apuestas masivas para mover las probabilidades artificialmente. Si los medios informan sobre estos cambios como si fueran hechos objetivos, pueden generar una falsa sensación de impulso para un tema, candidato o causa.

+Información privilegiada (Insider Trading) e incentivos perversos: Existe la preocupación de que personas con información no pública (incluyendo periodistas o funcionarios) utilicen estos mercados para lucrarse antes de que la noticia sea oficial. Casos recientes en Israel han mostrado el uso de inteligencia militar para ganar apuestas en Polymarket. Por otro lado, al permitir apostar sobre catástrofes, guerras o desastres, se crea un mercado donde los usuarios pueden beneficiarse económicamente de resultados trágicos, lo que puede normaliza la violencia y sus consecuencias como un activo especulativo. (“He apostado a que bombardearían Teherán masivamente, qué pena que han muerto tantos niños”).

+Calidad de la información todavía peor. No solo Polymarket ha publicado o amplificado información no verificada o falsa en sus canales oficiales (y esta vez ha afectado incluso al dueño de Amazon) para mover el mercado, sino que se puede utilizar en vez de realizar encuestas verificables (justo cuando Trump ha acabado con la encuesta de Gallup sobre el apoyo ciudadano a los presidentes de EEUU). Me explico: A diferencia de las encuestas tradicionales, los usuarios de los mercados de Polymarket y similares suelen ser un grupo demográfico específico (obviamente tienen gran afinidad por lo cripto), lo que puede distorsionar los resultados y no representar la opinión pública real. Pero, aún así, los medios pueden preferirlo.

+Priorización del lucro sobre la información: Como conclusión de todo ello, el daño causado por estas colaboraciones —en términos de integridad y percepción pública— superará con creces cualquier valor predictivo o informativo que los mercados puedan generar. Sería mejor que las empresas de medios dejen de pretender que estas integraciones tienen fines periodísticos.

—Salvador Lorca

1.2 Próximamente

Queremos aportar datos reales sobre la eterna afirmación de que estar bastante tiempo ausente, sin publicar post, “penaliza”, o es un mito. También queremos presentar 3 nuevas iniciativas, especialmente dedicadas a nuestros amigos de América Latina, a los que quieren que se les reconozca sus esfuerzos en Substack y a los que nos queremos conocer un poco más de cerca (y, si puede ser, vernos).

1.3 Selección de Q&A de Substack Bestsellers:

Substack publica un Q&A privado cada cierto tiempo, sólo disponible para los que son bestsellers, sobre diferentes temas (dudas prácticas, las mejores estrategias de crecimiento actuales, etc). Traduciremos y reproduciremos aquí solo una selección de los que pensemos que sean más útiles (algunas respuestas son muy generales) o interesantes para la comunidad hispana, recortando partes poco esenciales de las preguntas y respuestas. Téngase en cuenta que las respuestas representan los puntos de vista (y los intereses) de Substack. A veces, añadiré un comentario mío.

❓¿Cómo funciona el feed y qué tipos de posts se priorizan?

El feed no prioriza un tipo de post sobre otro. Está configurado para mostrar lo más relevante y atractivo para cada usuario, según sus seguidores e interacciones. Por ejemplo, las notas visualmente atractivas pueden funcionar bien cuando generan interés, pero el algoritmo no está diseñado para favorecerlas. De igual manera, el feed no prioriza según la frecuencia o el tamaño de las publicaciones. Recomendamos publicar notas de forma constante, ya que cada una es una oportunidad para llegar a personas más allá de tu audiencia actual. Pero lo que realmente importa es la relevancia y la interacción.

Mi opinión: Bueno, qué iban a decir … Ver este análisis profundo del feed de Notas (y su algoritmo), que incluye lo que explicó el director de aprendizaje automático de Substack, sobre el diseño del feed.

Además, hace no tanto, a la pregunta de ¿cómo se ponderan los diferentes factores en el feed y cuáles son los mejores horarios y días para publicar?, Substack contestó (ver en el Diario):

El feed no prioriza el tamaño de la editorial ni parámetros similares. Se basa en la relevancia, la interacción y la respuesta real de los lectores. Observamos con frecuencia que los escritores más pequeños o nuevos consiguen un gran éxito cuando su trabajo conecta con la audiencia adecuada. El sistema aprende de lo que los usuarios ven, leen, siguen y con lo que interactúan, a la vez que utiliza señales como ocultar o bloquear contenido para evitar lo que quieren ver. Con el tiempo, mejora en la comprensión no solo de los intereses generales, sino también de adónde los lleva tu curiosidad. Sobre el momento de publicación: El “mejor” momento depende realmente de tu audiencia específica y sus hábitos.

❓ Gran parte de mi contenido se basa en compartir lugares y direcciones de toda Francia. Me gustaría crear un mapa, accesible solo para mis suscriptores y visible directamente en mi Substack, para destacar estas ubicaciones. Idealmente, sería un mapa que pudiera actualizar regularmente, no descargable para proteger mis derechos de autor ….

Aunque Substack aún no cuenta con una función integrada para mapas interactivos, te recomendamos echar un vistazo a Datawrapper.

Creemos que la función de mapas de Datawrapper puede ayudarte a lograr la mayor parte de lo que describes (aunque quizás quieras consultar los detalles para que los datos del mapa no se puedan descargar).

Mi opinión: Con Datawrapper, puedes incrustar/integrar gráficos, mapas y tablas interactivos en tus posts. Para ello, copia el enlace del gráfico, mapa o tabla de Datawrapper que quieras incrustar y lo copias donde quieras que aparezca en el post. Tus lectores podrán interactuar con las incrustaciones de Datawrapper en un post web o en la app de Substack mientras leen el texto. Las incrustaciones de Datawrapper aparecerán en un boletín por correo electrónico, pero las interacciones con los datos (como ampliar un mapa o desplazarse por una tabla) se abrirán en un nuevo navegador web. Datawrapper permite cargar, pegar o conectar diversos formatos de datos, incluyendo archivos CSV, archivos de Excel (.xls/.xlsx), Hojas de Cálculo de Google y copiar y pegar datos directamente. Para mapas personalizados, se pueden cargar archivos GeoJSON o TopoJSON. Mejor no superar los 500 KB (puedes dividir tu contenido).

—Salvador Lorca

2. LOS ARTÍCULOS EN SUBSTACK 📰

Notas importantes, aquí.

2.1. Selección de posts en Substack por temas

Aquí repasamos lo publicado esta última semana sobre carreras, trabajo, educación, liderazgo, innovación, igualdad, políticas, geografía, sociología, sociedad, y derecho. Escrito por Emma Michelle.

📂 Carreras y trabajo: Educación, liderazgo, innovación, igualdad

Liderazgo:

🎓liderar/ Liderar no puede estar condicionado al miedo a una funa - Ser jefe en la era del hate, la funa y la reputación líquida

El miedo a la funa pueden destruir reputaciones en segundos y esto está impactando al liderazgo contemporáneo. Esta presión social en países como Colombia y México está provocando que los líderes eviten tomar decisiones necesarias, poner límites o corregir equipos por temor al linchamiento digital. El ejercicio de gobernar desde el pánico es renunciar al liderazgo real, la responsabilidad empresarial requiere valentía para enfrentar la fricción y hacer lo correcto, incluso bajo el riesgo de la incomprensión pública.

☘️ Nosolosuerte/ Carta de Hunter Thompson a su Amigo: ‘Cómo Encontrar tu Propósito y Vivir una Vida con Significado’. Tu Creatividad Nace de tus Preguntas. 9 Lecciones de Vida que Rompen el Consenso — No escribo un blog diario para ‘publicar cada día’. Si ese fuera el objetivo, ya habría cambiado a la IA hace mucho. Escribo un blog diario para que no se me olvide cómo pensar.

Volvemos una semana más con … la búsqueda de propósito y de creatividad. Éstas se determinan a través de tres ejes: la famosa carta de Hunter S. Thompson sobre elegir una “forma de vida” en lugar de metas estáticas, la importancia de las preguntas como motor de la creatividad, y lecciones pragmáticas de Codie Sánchez. La idea central es que no debemos ajustarnos a metas predefinidas, sino adaptar nuestras metas a nuestras capacidades y deseos para vivir una vida significativa, entendiendo que el verdadero liderazgo y la creación nacen de la curiosidad y de la voluntad de nadar contra la corriente.

📚 tucoachpersonal/ Las 5 métricas más importantes para valorar tu vida—El marco mental que utilizo para evaluar si voy por buen camino

El éxito real no se mide por el dinero o los logros públicos, sino por cinco métricas invisibles: la integridad de tu carácter, la profundidad de tus relaciones, tener un propósito claro, gestionar tu energía (y no solo el tiempo) y mantener tu libertad interior. En resumen: vivir bien no es acumular, sino ser coherente con uno mismo para que tu vida refleje quién eres de verdad.

🎨 Creadoresmag/ Checklist para el lanzamiento de un substack en 7 fases: Todas las tareas esenciales (por Marketing Red)

Usar una lista de verificación al iniciar un Substack garantiza un lanzamiento más confiable, ya que proporciona un marco estructurado para tareas técnicas y creativas complejas. Si quieres lanzar un nuevo substack, o quieres “reconstruir” el tuyo, aquí tienes un checklist básico, pero muy completo.

🍋 limoneros/ Viajé hasta la India para dar una charla de 15 minutos — Y me quedé en blanco en el escenario

La experiencia de Veronica Llorca-Smith en Mumbai, donde tuvo que reducir su charla de treinta a quince justo antes de subir al escenario. Tras quedarse inicialmente en blanco, logró adaptarse abandonando las diapositivas para conectar con el público mediante el storytelling personal y la agilidad cultural. La lección principal que extrae de esa experiencia, es que el liderazgo y la comunicación efectiva no dependen de un plan perfecto, sino de la capacidad de reaccionar ante el caos y convertir un imprevisto en una oportunidad de conexión real.

✍️ escribeypublica/ #76 La cruda realidad al terminar tu libro — En el título está el primer error. ¿Lo reconoces?

Cuando terminas de escribir, no significa tener un libro, sino apenas un manuscrito. La “cruda realidad” es que escribir (crear) y publicar (producir) son dos trabajos distintos: mientras el primero es íntimo y emocional, el segundo exige una mentalidad técnica y comercial. Para que una historia sea exitosa, el autor debe dejar de mirarla con ojos de escritor y tratarla como un producto de calidad, invirtiendo en edición, corrección y estrategia profesional para asegurar que el “alma” de la obra llegue realmente al lector en un mercado saturado.

Innovación:

💡 Predicciones tardías, realismo necesario —Diario de Innovación #295

El 2026 será el año del realismo en la IA, pasando del entusiasmo excesivo — hype — a la implementación práctica y madura. Los puntos clave son el ajuste de expectativas hacia métricas reales, un posible hito en medicina gracias al aprendizaje de datos sin intervención humana y un cambio fundamental en el liderazgo: dejar de preguntar si la IA puede hacer algo para cuestionar si debería hacerlo bajo criterios de ética y gobernanza. En definitiva, el valor real se desplazará de la “magia” tecnológica a la integración responsable en procesos de negocio.

Igualdad:

👩 Mujeres Lesbianas, Bisexuales y Queer: igualdad en papel, vulnerabilidad en la práctica — Edición #13

La brecha entre la igualdad legal y la discriminación real que sufren las mujeres lesbianas, bisexuales y queer (LBQ) existe. La presunción de heterosexualidad en la salud, la eliminación de educación sexual inclusiva y la violencia específica (como la “correctiva”) generan una desprotección estructural. Para solucionarlo, propone pasar de declaraciones formales a acciones concretas: leyes antidiscriminación integrales, datos específicos y políticas públicas con enfoque interseccional que garanticen seguridad y derechos efectivos.

📂 Ciencias sociales y políticas: Geografía, sociología, sociedad, derecho

Política:

💬 Joyas del internet 10 — Para los que tienen pareja y los que no

(Aquí) se presenta un repaso ecléctico de la actualidad, desde el impacto logístico de las flores en San Valentín hasta las curiosas elecciones marinas en Japón. Se destaca la singularidad de Colombia como el único país con hipopótamos como especie invasora —un caso de realismo mágico real— y rescata la estética retro de los comerciales de flores de los 90. En esencia, la autora conecta lo global con lo insólito, recordándonos que el valor de estas historias reside en la mirada crítica y la curiosidad por los detalles que suelen pasar desapercibidos en la rutina semanal.

Perspectivas sobre el ecosistema online:

🧵 Lo mejor de Reddit - Ensayos /

Existen varias comunidades (“subreddits”) en Reddit dedicadas exclusivamente a recopilar lo mejor de la plataforma, ya sea por calidad, profundidad o popularidad. En español, el ecosistema d

Derecho:

💷 dempresa/ Sociedad Limitada por Garantía del Reino Unido — Una entidad sin ánimo de lucro que se registra exclusivamente ante el registro mercantil británico y tiene los requisitos más sencillos dentro del sector no lucrativo.

La Sociedad Limitada por Garantía - CLG - en el Reino Unido es la vía más rápida y sencilla para crear una en entidad sin ánimo de lucro. una CLG se constituye online en 24 horas, protege el patrimonio de loas directores y permite operar internacionalmente con herramientas como Stripe o Wise. Para que sea considerada como una sociedad lucrativa sin ser una charity oficial, debe incluir cláusulas que prohíban el reparto de beneficios. La principal ventaja es la agilidad bucocrática aunque no se tengan exenciones fiscales. Sin duda, la opción ideal para emprendedores sociales que priorizan la velocidad y la sencillez operativa.

Antropología e identidad:

📻 Beatrizlizana/ La duda como ventaja competitiva — Sobre el human-in-the-loop

El vibe coding es un termino para crear programas con IA sin saber programar. Se propone que haya una regla llamada la regla del semáforo para delegar qué tareas se pueden delegar debido a su bajo riesgo donde solo importa el resultado final, y luz rija para decisiones críticas que exigen juicios humano. Advierte que el peligro real no es el error de la máquina sino el sesgo de automatización, donde la comodidad nos hace perder el sentido crítico. Es per eso que se concluye que la verdadera certificación humana no es un sello de marketing, sino la capacidad de seguir cuestionando qué tareas debemos supervisar y cuáles podemos simplemente disfrutar.

2.2 Selección de otros posts en Substack

+Modelos de crecimiento autosostenible en las newsletters (”flywheels”)

Un sistema para las newsletters y sus pasos: Un volante o ciclo de inercia (flywheel) de newsletters es un círculo virtuoso que se refuerza a sí mismo, diseñado para acelerar el crecimiento convirtiendo el contenido en suscriptores y a los suscriptores en promotores. Tradicionalmente, los pasos principales implican crear contenido de alto valor, generar tráfico a través de redes sociales, lead magnets, etc. En vez de un objetivo o un método, crea un sistema. Trabajarás menos y es más efectivo. Hay hay unos cuantos modelos.

+Cómo el Directorio de Substacks facilita la colaboración entre newsletters

Permitiendo a los creadores encontrarse: Un directorio actúa como un centro centralizado y centrado en el usuario que evita algoritmos, permitiendo a los creadores encontrarse y evaluarse mutuamente basándose en valores compartidos y relevancia de nicho, en lugar de solo métricas, vanidosas o no. Para los boletines, esta infraestructura transforma un panorama fragmentado en un ecosistema de búsqueda.

+ 14 cosas que una escritora haría bien en evitar (y por qué) - Escribe y Publica /

Este artículo es muy atrevido, lo sé, quién soy yo para decir lo que debes hacer o evitar, ¿verdad? Así que comienzo diciendo que esta lista es el resultado de las lecturas y revisiones que he realizado en los últimos años, y de lo que observo en las ventas de mis compañeras, clientas y alumnas. Luego, tú haz lo que quieras, por supuesto, pero si algún punto te hace pensar y plantearte alguna mejora …

+ El último sobreviviente de Auschwitz - Mauricio-José’s Substack /

Es frecuente que las grandes atrocidades del ayer vayan perdiendo su capacidad de horrorizarnos al paso del tiempo. Que Alejandro Magno haya pasado a cuchillo a miles de inocentes cuando conquistó Tebas o en el saqueo de Persépolis no parece tan horrible hoy que se le celebra como gran conquistador. Igual que se hace con Gengis Khan, cuyas conquistas dejaron un saldo de unos 40 millones de muertos.

+El dilema actual de todo CTO y AI Engineer - The Learning Curve /

Hay una mentira piadosa que nos contamos todos cuando empezamos con la IA Generativa: “Ya funciona en mi portátil, así que ya casi hemos terminado” . Escribir un script en Python que llame a la API de GPT-4 y obtenga una respuesta es cuestión de 15 minutos. Es la “Luna de Miel” del desarrollo de IA. Pero el lunes por la mañana llega la realidad: Productivizar.

+Viajé hasta la India para dar una charla de 15 minutos - El Limonero /

La escritura suele ocurrir en momentos robados. Este es uno de ellos. Estoy escribiendo esta newsletter desde un atasco en algún lugar de Mumbai, de camino al aeropuerto. Las carreteras son ruidosas y caóticas. Un poco como mi mente en este momento, girando a 200 millas por hora. Hay posters con la foto del presidente francés Emmanuel Macron por todas partes. Al parecer, esta semana está en la India …

+Cómo conectar tu Substack con Google Search Console para saber con qué palabras te encuentran tus lectores por SEO - Escribe en Substack /

Las estadísticas de Substack siempre han sido su punto flaco. Han mejorado, eso es verdad. Ahora puedes ver aperturas, clics, de dónde vienen tus lectores... Pero siguen siendo escasas comparadas con lo que necesitas si quieres entender de verdad cómo te encuentra la gente en internet. ¿Cuántas búsquedas en Google llevan a tus artículos? En Substack ahora sabemos cuántas visitas nos trae el gran buscador …

+Una buena inversión puede ser una pésima decisión -Pobre Millennial /

Una de las trampas más peligrosas para un inversor no es perder dinero. Es tener razón demasiado pronto o demasiado solo. Porque algo puede ser objetivamente bueno en papel, con un balance sólido, márgenes decentes, producto útil, management competente y aun así convertirse en una mala decisión de …

+Umberto Eco, diez años después - Periodismo Digital /

En junio de 2015, apenas unos meses antes de su muerte, Umberto Eco lanzó una de las frases más citadas de su última etapa pública: “ Las redes sociales le dan el derecho de hablar a legiones de idiotas” . La paradoja fue inmediata: la advertencia se hizo viral precisamente en las plataformas que estaba cuestionando. Eco no hablaba desde la nostalgia ni desde el rechazo tecnófobo, sino desde una …

+El arte de quebrar el espíritu: Diseccionando A Serbian Film. - El Jardinero Liminal

Hoy vamos a conversar sobre una película que nunca deja de dar que hablar “A Serbian Film” y revisaremos su importancia para el arte, literatura y el género de terror/horror así como por qué su impacto es un indicador social de lo que estamos haciendo mal educativamente, tanto en la construcción del carácter individual como en el grado de conocimiento sobre las dinámicas artísticas e intelectuales …

+Me voy de Substack - Escribe para tu negocio /

Laura Díaz: Llevo un tiempo dándole vueltas y he tomado una decisión: voy a dejar de publicar en este Substack sobre SEO. No porque el SEO haya dejado de importarme (al contrario), sino porque quiero concentrar mi energía en un solo sitio para que lo que comparta tenga continuidad y para poder ayudarte mejor sin dividir esfuerzos entre canales. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Lo explica en su artículo.

A fuego lento... Por amor al arte /

La semana pasada trabajé con una autora cuyo catálogo andaba un tanto disperso. Analizamos varios aspectos de sus libros y las páginas de venta. No soy especialista en marketing por formación, pero sí tengo mis cursos de Community Manager y otras lindezas que tienen que ver con el tema (gracias a mi extrabajo) y, sin ser exhaustiva, la ayudé a ver qué hacía en sus redes con la promoción de sus novelas …

El arte de la intriga - El rincón de Daledebil /

Hace algunas semanas publicaba un post titulado “ El peso de los finales ” , donde reflexionaba sobre cómo estos pueden transformar la manera en que recordamos una historia; y no solo de ficción, sino también de nuestra propia vida. Hoy quiero explorar un aspecto complementario, centrándome en cómo en muchos relatos de misterio y thriller, la tensión y la intriga nos acompañan mucho antes del …

Usar IA puede hacerte peor profesional (si la usas así) -IA FÁCIL /

Advertencia: Este no es un artículo rápido. Es una reflexión necesaria sobre cómo estamos usando la IA en el trabajo. En los últimos dos años se ha instalado una idea casi incuestionable: la inteligencia artificial aumenta la productividad. Y, en muchos casos, es cierto.

Compartir Diario de Substack

2.3 Los artículos en Substack por sus autores

Al aparecer aquí, el Diario empezará, además, a recomendar tu boletín, usando el sistema interno de Substack.

🔖 El último mono: Un aleteo imperceptible. De Ignacio Sainz de Medrano. Empieza así:

Miren bien esa pepita. Debe pesar entre 0,2 y 0,5 gramos. Salió de la cuota minera que ayer, por fin, Ishak consiguió cumplir. Hasta ayer le negaban su ración de asida si no cumplía con una casi inalcanzable cuota minera: de trescientos a quinientos kilos de roca en cada jornada de trabajo por un plato de gachas. De la media tonelada que consiguió extraer ha salido esa pieza, que se venderá en el mercado mayorista a un precio entre 25 o 70 euros, si el oro es de buena calidad.

Hoy, sin embargo, lo han subido del pozo cuando ni siquiera había concluido la mitad de la jornada y lo han enviado directamente a comer. No sacarán nada, piensa mientras saborea despacio cada cucharada. Hace tanto tiempo que no tiene tiempo libre que poder descansar le parece sospechoso, aunque se alegre de no tener que manipular la amalgama de mercurio esta tarde. Su amigo Hamid, por ejemplo, ya no puede trabajar, quebrado por un dolor de cabeza permanente, y sobre todo, por los temblores, que lo han convertido en un obrero inservible. Todos saben que es malo inhalar los vapores del mercurio, cuando se mezcla con las piedras machacadas para separar las pepitas de la roca.

🔖 “El auto de plástico que humilló al acero: La verdadera y loca historia del Chevy Cóndor”: Un ‘Frankenstein’ de fibra de vidrio que voló donde los motores gringos se ahogaban. Por Conversacción. Inicia de esta forma:

Esta es la historia de cómo un país decidió que la gravedad, la falta de acero y la lógica económica eran meras sugerencias opcionales. Es la historia de un pájaro de fibra de vidrio que intentó volar a 2.800 metros de altura.

Olvídate de esos cuentos trillados de genios informáticos en California con suéters de cuello tortuga y garajes inmaculados. Aquí no había un garaje limpio, ni capital de riesgo, ni batidos de kale. Aquí había lodo. Mucho lodo. Y olor a gasolina con plomo. Estamos en 1972, en Quito, Ecuador.

🔖“ Déjame contarte la historia de un español llamado Vázquez...” Así comienza una aventura de piratería y de cómo se crean las historias. Y yo intento unir todo ello y hablar un poco de esa parte de la historia del Caribe que quizá es menos conocida de lo que se cree, porque Hollywood casi siempre ha hecho más mal que bien sus deberes en ese aspecto, hasta hace diez años, en que por una vez, con sus pocos fallos y sus muchos aciertos, creó una obra muy infravalorada. Echadle un ojo si os interesa la historia y la aventura. Os espero.

Gracias por leer hasta aquí.

Imagen propuesta por Emma Michele.