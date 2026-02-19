Diario de Substack

Diario de Substack

Discusión sobre este post

Avatar de User
Avatar de Roberto
Roberto
2d

Cuando Montessori solo significa madera: La colonización capitalista de la crianza respetuosa

De ramontes (ViernesEnKiribati)

Si abrimos Instagram un domingo por la tarde y dejamos que el algoritmo nos lleve por la madriguera de conejo de la crianza contemporánea, es muy probable que acabemos viendo reels con imágenes estéticamente perfectas, casi hipnóticas. Machacaremos las retinas con vídeos que nos muestran estanterías bajas de madera de abedul inmaculadas, cestas de fibras naturales tejidas a mano, juguetes geométricos en tonos tierra (ese horroroso y omnipresente beige triste) y una atmósfera de calma monacal, casi litúrgica. No hay plásticos estridentes multicolor ni caos, no hay gritos ni suciedad. Actualmente, esa imagen, en el imaginario colectivo de la siempre aspiracional clase media a la que creemos pertenecer, ha dejado de ser una simple decoración para convertirse en una promesa de salvación. Y a eso, muchísima gente lo llama “Montessori”.

Sin embargo, lo que hoy consumimos bajo esa etiqueta es más una categoría de consumo y un marcador de estatus que un método pedagógico. La palabra Montessori actúa hoy como un significante flotante que denota buen gusto, poder adquisitivo y, sobre todo, la tranquilidad moral de estar ejerciendo una “buena” crianza. Pero claro, a poco que rascamos, surgen las contradicciones y los choques ontológicos con la realidad.

https://www.viernesenkiribati.com/p/cuando-montessori-solo-significa

Responder
Compartir
Avatar de Doctoreando | La Dotora
Doctoreando | La Dotora
3d

Mil gracias por esta explicación tan clara👏🏻

Para los que estamos empezando a volcar nuestra energía aquí, entender cómo fluye la conversación es fundamental.

Me encanta ver que el diseño del sitio prioriza que los autores y los lectores estemos conectados de verdad, sin tanto ruido. Saber que el feed respeta esa relación nos da mucha tranquilidad para seguir creando contenido que aporte valor.

¡Gran trabajo como siempre!

Responder
Compartir
1 respuesta de Roberto
23 comentarios más...

Sin posts

Por supuesto, sigue adelante.

© 2026 Roberto · PrivacidadTérminosAviso de recolección
Crea tu SubstackDescargar la app
Substack es el hogar de la gran cultura