✒️Buenos días, Substack. La selección de esta edición te trae otra colección de historias interesantes de Substack, y otros recursos. Si te gusta lo que lees, por favor comparte este email con familia y amigos para que otros lo descubran.

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🪶 “El feed para descubrir nuevos artículos de Substack en español”

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🏛 1. LAS GRANDES HISTORIAS

📌 Iván Leal y Salvador Lorca 📚: El futuro de las preguntas. Buscar la verdad en una era de saturación de información. Una exploración a “Vivir las preguntas: El bombardeo por saturación de respuestas anula nuestra brújula individual y colectiva”.

“Tal vez anhelamos cualquier respuesta porque carecemos de preguntas adecuadas, porque estamos perdiendo el hábito de forjar nuestras propios interrogantes y, sin estos, nuestro criterio individual y colectivo se desvanece. Al igual que una planta con exceso de agua, la sobreabundancia de respuestas ahoga las raíces de nuestro pensamiento”

📌 Pablo María Pineda: El amor según Dostoievski. De «Noches blancas» a «Crimen y castigo»

Moon dice: - “Y esto es lo que nos sucede a muchos la primera vez que nos enamoramos. Que estamos tan ilusionados por ese nuevo sentimiento que nos olvidamos de nosotros mismos. Y ahí es donde nos pueden acabar haciendo mucho daño. El amor necesita ser libre para ser puro y eso conlleva el riesgo de ser dañado. El amor es darle a otra persona tu felicidad y confiar en que no la destruya”.

📌 Adri: Los libros van al contenedor azul. Sobre los libros

Marta Cava dice: Esto es el pan nuestro de cada día en las bibliotecas: gente que te ofrece unos libros “interesantísimos y de gran valor”, pero que nosotros no podemos quedarnos (si todo el mundo viniera a dar sus fondos a las biblios, no habría edificio lo suficientemente grande para albergarlos). ¡Pero ay! cuando les dices que no los queremos: enfadamente, cabreamientos y otras ofensas. Cuesta mucho que la gente entienda el papel y la función de una biblioteca pública. No somos una ONG que salva libros. - “El otro día estaba en la biblioteca trabajando y recibimos una donación de un estudiante. Pese a la buena voluntad del chico, los libros estaban en su mayoría desfasados y bajo la premisa de no querer tirarlos, los quería donar. «Es que me da pena tirarlos». Esa idea que viene casi siempre acompañada del acto de la donación. No obstante, también lo hacía como muestra de memoria hacia sus abuelos, ya que ellos eran los propietarios y les tenía un gran aprecio —a los libros y a ellos, al menos eso rezaba en su correo—. Por ello, después de un debate interno con mis compañeras, decidimos comunicarle que había varios que serían expurgados, por si quería recuperarlos. ¡Sorpresa! NO. Es más, agregaba que no tenían el más mínimo valor para él: actúen en consecuencia —así que el aprecio iba por sus abuelos, lógico—. Vamos, que tiremos los libros al contenedor azul.”

📌 Daniel García Bardo: Cómo crear mi estudio casero (versión supervivientes): Guía útil para poder grabarte en casa y ver nacer tus canciones.

Enciende tu ordenador, conecta tus instrumentos y da rienda suelta a tu inspiración musical. Una vez tienes tu material, ya podemos empezar a navegar por un mar de infinitas posibilidades creando nuestras canciones. Es precioso acompañarlas desde que nacen hasta que otros las mecen y sueñan con ellas. En esta guía te acompaño en la creación de tu estudio de grabación casero para que puedas disfrutar de esta experiencia tan bonita.

📌 Umbral de Poesía: Carta. Palabras tiernas

𝑾𝒊𝒍𝒍𝒐𝒘 dice: Si tengo un amado, ojalá que mis trazos en el papel, se desenvuelvan así, mostrando mi enamoramiento y necesidad hacia el, o cuan extasiable me parece su sola existencia en el ser de mi silueta.

2. LOS ARTÍCULOS EN Y SOBRE SUBSTACK 📰

Notas importantes, aquí.

2.1. Selección de posts en Substack

📌 David: 📜 El fin de la IA barata: por qué las startups de IA podrían enfrentarse a su momento AWS antes de lo previsto. 📃 La industria de la IA está pasando discretamente de un modelo de crecimiento a cualquier precio a un modelo de contabilidad de costes.

Martina López dice: Los fundadores lanzaron planes de “IA ilimitada” antes de comprender el comportamiento de uso a largo plazo. Los inversores premiaron la adopción masiva por encima de los márgenes de contribución. Las empresas implementaron sistemas de copiloto en organizaciones enteras, dando por sentado que la rentabilidad mejoraría naturalmente con la escala. Y, sinceramente, durante la primera oleada, esa suposición parecía correcta. Los modelos mejoraron drásticamente. Los costos por token siguieron disminuyendo. Cada nueva versión abarataba la generación anterior. La adopción de la IA se disparó más rápido que casi cualquier otra categoría de software en la historia. (…). Pero debajo de todo ese entusiasmo, otra tendencia crecía silenciosamente aún más rápido: el uso. Esa es la parte que la mayoría de los fundadores subestiman. Porque mientras los costos de inferencia disminuían, el consumo de tokens se disparaba. Los flujos de trabajo autónomos se volvían más complejos. Las ventanas de contexto se ampliaban. Los agentes encadenaban operaciones cada vez más costosas en segundo plano.

📌 Manu LF: Dos barras de pan, por favor. «El amor de los seres queridos que se van, siempre deja cosas pequeñas: una silla vacía, un llavero, un tenedor, un cepillo de dientes, un lado en la cama o una barra de pan más»

Zac Mir dice: Conmovedor - “Yo, antes, no me daba cuenta de cuánto me tranquilizaban determinadas personas hasta que desaparecían. Ahora, soy consciente de ello. Tardé en darme cuenta. Es tan larga la lista que despista pensar en tanto “adiós”.”

📌 Eugenia Elena: for my girls < 3. Las que sanan tus heridas, limpian tus lágrimas y te dan una patadita para que te vuelvas a levantar.

Daniela Díaz dice: … tener amigas me ha enseñado la importancia y lo fácil que es nutrir esos vínculos y las mil maneras de mantenerlos vivos. Hay una vulnerabilidad increíblemente especial que viene con reírte hasta llorar en el piso de tu sala por cualquier chiste del momento que, a pesar de lo cotidiano de la situación, es comparable con agarrar de la mano a tu amiga cuando siente que el mundo se le viene abajo porque le rompieron el corazón o porque el niño que le gusta no le responde los mensajes.

📌 David: 📜 ¿Podría la observabilidad de la IA convertirse en la próxima categoría multimillonaria? | 80.000 usuarios de IA revelaron la próxima oportunidad multimillonaria para los fundadores. 📃 ¿El auge de la financiación de la IA está generando un problema de rentabilidad para las empresas emergentes? ¿Y la observabilidad de la IA se convertirá en la próxima categoría multimillonaria?

Salvador Lorca 📚 dice: La verdadera cuestión no es optimismo contra pesimismo. Es tensión. Uno de los mejores conceptos del informe es lo que Anthropic denomina el “lado oscuro” de la IA. Las mismas capacidades que la gente admira suelen ser las que más teme. Por ejemplo: La IA ayuda a las personas a aprender más rápido, pero les preocupa que pueda debilitar su propio razonamiento. La IA ahorra tiempo, pero les preocupa que aumente las expectativas y acelere el ritmo frenético del trabajo. La IA ofrece apoyo emocional, pero les preocupa que pueda convertirse en un sustituto de la conexión humana. La IA crea oportunidades económicas, pero también suscita temor al desplazamiento. Esa es una perspectiva mucho más honesta que dividir a las personas en “creyentes en la IA” y “escépticos en la IA”. La mayoría de los usuarios son ambas cosas a la vez. Ven tanto las ventajas como los riesgos simultáneamente. Esa es una lección importante sobre el producto. Los grandes productos de IA no triunfarán simplemente maximizando la utilidad, sino gestionando la tensión que la rodea. Los ganadores no solo ofrecerán funcionalidades, sino que también generarán confianza, establecerán límites claros y aportarán claridad sobre cómo el producto debe integrarse en la vida de cada persona.

📌 El algoritmo de la arpía: El día que el algoritmo mató al buen gusto 😋 (y nos dejó paranoicos). Hablemos de la fatiga digital, esa que ya no se cura apagando la pantalla , sino aceptando que el algoritmo ha triturado nuestro criterio para vendernos un promedio plano. Bienvenidos a la resistencia

Andrej Hillebrand dice: Estoy muy de acuerdo con esto y apuesto por ello a tope, por un lado apostando por mi proyecto de Kiosco Extra en Lavapiés, pero también en lo digital negándome a seguir los patrones marcados, aunque eso signifique llegar a prácticamente nadie, pero al menos me siento honesto con lo que hago y no ser el cosplay de un bot. - “El mundo offline está cobrando más importancia que nunca precisamente porque es el único sitio donde la mediación algorítmica fracasa estrepitosamente. Lo que oyes en una cena con amigos, el libro que tu colega te insiste pesadamente que te leas (Sabes que va por tí), el grupo que descubres en un antro de mala muerte: nada de eso alimenta tu perfil de usuario. No optimiza tus interacciones, ni te vuelve predecible. Es ineficiente por naturaleza, y es justo en esa maravillosa ineficiencia donde encuentras cosas que no encajan con tu perfil; cosas que te cambian de verdad en lugar de confirmarte el sesgo de quién ya eres.”

📌 Mikel Etxaniz: Entre dos puentes. De cómo un libro encuentra su lector

Nuevas Ciencias dice: Un libro encuentra su lector, que escribiendo cubre una deuda, en la puente de abajo, a una distancia de trescientos metros del segundo. Deliciosos leonesismos, el filandón, la deuda de escribir por el pasado, el poder generalizador del lugar vivido.

📌 Kevin Indig: ¿Reddit ha desaparecido? ¿Han vuelto las Páginas Amarillas? ¿Por qué Yelp batió un nuevo récord?. Los perdedores y los ganadores.

Max Cruz dice: Cambios y aaturación del mercado: Los motores de búsqueda y las superficies de IA están ajustando cuánto dependen del contenido de los foros. Si bien la conversación humana es muy valiosa para comprender los matices, el texto de foro completamente sin moderar o de menor calidad puede degradar la precisión de la salida de la IA, lo que lleva a las plataformas a recalibrar sus ponderaciones de datos. De acuerdo con Kevin, a medida que miles de especialistas en marketing adoptaron estrategias de “SEO de Reddit” (inundando los hilos con menciones de marca y promociones sutiles), la naturaleza orgánica y confiable de la plataforma comenzó a diluirse, lo que obligó a los motores de búsqueda a tomar medidas enérgicas contra la inflación artificial de los foros.

📌 Jesús Abío García: Cómo un videojuego cambió mi vida para siempre. Descubre qué son los catalizadores de cambios positivos y cómo cambian nuestra vida y dan lugar a muchas mejoras.

Jesús Abío García dice: Si quieres aprender más sobre los catalizadores pincha en la cita para ver el post sobre ello. - “Los catalizadores son cruciales porque nos ayudan a abrir los ojos y ver la realidad como es, en lugar de la perspectiva distorsionada que tenemos de nosotros mismos”.

📌 R. G. García: Mi camino en Substack. La opinión que nadie me ha pedido

R. G. García dice: A veces siento que vivo en una realidad alternativa y disfuncional en la que las IAs lo dominan todo y amenazan incluso con el control biológico. Pero luego veo a todas esas personas, en esta realidad enclenque y gastada, que no necesitan nada más que sus manos para tirar su vida adelante. Y me parecen tan felices (montando sobre uno de los pájaros en mi cabeza)… Por cierto, aquí tenéis el último post en mi bitácora, por si os apetece.

📌 David: 📜 ¿Se ha convertido el capital riesgo, en secreto, en un negocio dominado por los fondos más grandes? ¿Cómo estructura Anthropic su organización de ventas?. 📃 ¿Por qué los inversores apuestan miles de millones a una tecnología a pesar de los problemas de adopción? + Casi la mitad de los fundadores de unicornios de EEUU nacieron fuera de ese país.

Martina López dice: En 2019, la ronda de financiación inicial mediana fue de aproximadamente 2,5 millones de dólares. Para 2026, había alcanzado los 4,5 millones de dólares. Las rondas de financiación Serie A han crecido aún más rápido. La mediana de las rondas Serie A fue de aproximadamente 9 millones de dólares en 2019. Hoy en día, se sitúa en 16 millones de dólares. Esta no es simplemente una historia sobre valoraciones más altas. Esto significa que los inversores que quieran mantener los mismos porcentajes de propiedad que lograron hace cinco o seis años deberán invertir una cantidad de capital sustancialmente mayor en cada empresa. Y eso genera presión en todo el modelo de fondo.

📌 Angel Suarez: RDSI #0: El sistema financiero se está reescribiendo, pero no desde cero. Por qué existe esta serie y por qué la historia empieza antes de Bitcoin

Marcos F. Lobo dice: Buena iniciativa el escribir acerca de estos temas en español. Salvador Lorca 📚 David igual puede ser interesante para los lectores de vuestro boletín.

2.2. Los podcasts de Substack que merecieron una segunda escucha

Cinco podcasts nativos, escuchados por el jurado. Lo que vio cada uno.

Empezó con algo simple. El algoritmo de Substack no filtra por idioma, así que llevas meses oyendo recomendaciones en inglés mientras hay creadores haciendo podcast en español que no aparecen en ningún sitio.

El pasado 14 de junio lanzamos la llamada: “si tienes un podcast en español en Substack, preséntate en comentarios con el nombre y el episodio por el que empezar. Con criterio, no como directorio.”

Llegaron propuestas, y sumamos alguna que localizamos por nuestra cuenta. Las escuchamos todas. De ahí salió esta lista de finalistas.

¿Qué metodología utilizamos para elegirlos? No es un directorio, es una selección con criterio. Medimos cada podcast por cuatro aspectos: originalidad del concepto, oficio narrativo o editorial, presencia nativa en Substack y un recorrido consistente con comunidad detrás. Lo que pasó ese filtro es lo que viene a continuación

El jurado lo formamos Natalia Papiol y José Antonio Bustelo. Cada uno escucha con su oído. Ella desde el criterio editorial y de marca. Él desde el oficio del podcast.

Ambos tienen podcast nativo en Substack:

Aquí va la selección, con lo que vio cada uno.

🔊 No Recomiendo · Geeknifer

Anti-recomendaciones sobre la vida y lo que consumimos, con el humor como registro. Formato newsletter en podcast, cada dos miércoles, nativo en Substack.

**Natalia:**

Engancha desde el primer segundo y no te suelta. Lo más destacable es el oficio narrativo: interpreta, cambia de voz y consigue que parezca que escuchas a varios narradores y no a una sola persona leyendo.

El episodio que mejor lo demuestra arranca de una pregunta sencilla, por qué nos importan tanto los nombres y qué hay en un nombre que nos hace ser quienes somos. A partir de ahí teje filosofía, empresa y socioeconomía, todo cosido con el mismo hilo: los nombres. El tema roza lo personal, identidad y migración, sin perder el tono.

**José Antonio:**

Un podcast con personalidad, aunque sea por llevarle la contraria a los millones de webs que recomiendan de todo. Jennifer McNamara, Geeknifer para los amigos de Substack, enarbola el *No recomiendo* con orgullo.

Da igual que te hable de la influencia de los glifos prehispánicos en los pictogramas del metro de Ciudad de México o del repliegue del comportamiento prosocial en las megaurbes. Su exposición, trufada de datos interesantes e hilada con tino, alterna lo mordaz y lo humorístico mientras te enreda en una narración magníficamente locutada, con una interpretación que bebe de la mejor tradición monologuista.

Llevándole la contraria a su autora, yo sí voy a recomendar este podcast hasta el final de cada episodio. En el último minuto y medio, algunas tomas falsas conciencian al oyente, siempre desde el gag, de lo difícil que es el oficio de podcaster.

🔊 Otras Tardes · Iván Thays y Luis Hernán Castañeda

Una conversación entre dos escritores sobre literatura y escritura. Ya por el episodio 27, nativo en Substack.

**Natalia:**

El más consolidado de la lista. Iván Thays y Luis Hernán Castañeda hablan de Carver, de Schweblin, de cuentos peruanos, de IA y literatura, de la historia que va del blog a TikTok. Tono ensayístico, erudito pero accesible, con dos voces que tienen criterio literario propio. Es el único candidato con recorrido y profundidad demostrada dentro de Substack.

**José Antonio:**

En el podcast conversacional, heredero de las tertulias radiofónicas, importa mucho el ritmo y la química entre los contertulios. Yo potenciaría algo más el papel de Iván como moderador, para sostener la línea del guión y dar la réplica a Luis, aunque es un formato que admite cierto grado de improvisación.

Dicho esto, el recorrido consolidado de *Otras tardes* demuestra que Iván y Luis han creado un ambiente del agrado de su audiencia. Merece estar en esta selección.

🔊 El Trabajo Real del Líder · Enrique Martínez

Liderazgo, comunicación y gestión de equipos. Monólogo, episodios cortos de seis o siete minutos, cadencia semanal.

**Natalia:**

El más distinto de la lista. Mientras el resto tira a lo cultural o lo creativo, Enrique habla de liderazgo y de equipos. El episodio enviado, *Tres elementos que cambian cualquier reunión*, defiende que el problema de las reuniones no es el tiempo, es el liderazgo: falta diseño y foco previo. Episodios breves, accionables, con cadencia semanal y audiencia real. Aporta diversidad temática a la selección.

**José Antonio:**

Da la impresión de que parte de un texto pensado para publicarse como artículo. La narración oral pide un ritmo y unas expresiones distintas de la escrita, y aunque puede apoyarse en un artículo o ensayo, necesita cierta adaptación al formato sonoro.

Sugeriría grabar en pequeños *takes* para editar en postproducción las pausas de la locución, que aquí mejorarían bastante el ritmo. Dicho esto, su estilo personal ha atraído una audiencia consolidada con un mensaje que consigue llegar a sus oyentes.

🔊 Espacio Estéreo · Pocas

Música: descubrimientos, historias e ideas que el algoritmo no te da. Programa semanal, nativo en Substack.

**Natalia:**

La apuesta más fresca. Solo dos meses de recorrido, pero la propuesta es nítida: crítica y divulgación musical con contexto e historia, justo lo contrario del consumo por playlist. El episodio recomendado gira en torno a las canciones con track uno en inglés como fenómeno. Cadencia semanal y una comunidad previa de 574 suscriptores. Nicho musical sin competencia en la lista.

**José Antonio:**

Cuidada ambientación y buena calidad de sonido, imprescindible en un podcast de temática musical. Su estructura, que intercala datos de contexto histórico con la audición de canciones, es dinámica, muy amena y suscita interés. Una apuesta decidida y bien diferenciada.

🔊 It’s Minari · Eri Hang

Ensayo sonoro de ideas, análisis cultural con raíz en teoría literaria. Nativo en Substack.

**Natalia:**

La voz más singular en lo intelectual. El primer episodio, *Barthes hoy: del lenguaje al algoritmo*, toma el pensamiento de Roland Barthes sobre el lenguaje y lo trae hasta el presente del algoritmo. Comunidad pequeña, 126 suscriptores, pero la propuesta tiene personalidad propia y ambición.

**José Antonio:**

Una propuesta sólida y con personalidad. Cuando el mensaje es claro y potente, sobran los artificios para mantener la atención del oyente. Dentro de su sencillez, donde menos es más, me gustan el ritmo y el tono de la comunicadora.

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Gracias a todos los que mandasteis vuestro podcast. Escuchamos cada uno. Los que no entraron esta vez no quedan descartados, quedan en reserva para la próxima edición.

Metodología

Para preparar esta selección, se analizaron los nueve podcasts enviados por la comunidad a las notas de Roberto y José Antonio más los localizados de forma independiente. Con esa información se elaboró una ficha por podcast con tema, formato, duración, presencia en Substack y valoración de potencial. A partir de las fichas se propuso una lista de cinco finalistas priorizando: originalidad del concepto, oficio narrativo o editorial demostrado, presencia nativa en Substack y recorrido consistente. Los podcasts no seleccionados quedaron descartados por comunidad muy incipiente en Substack, tono demasiado genérico o por no ser nativos de la plataforma.

2. 3. Selecciona las preguntas para los boletines de menos de 700 suscriptores

Estamos preparando un artículo colaborativo (expert roundup) en el Diario de Substack para dar visibilidad a creadores independientes con menos de 700 suscriptores, que están aportando valor real hoy en día. Consiste en responder a 2-3 breves preguntas para que nuestros lectores conozcan tu proyecto, tu persona, y tus reflexiones, a fondo. Nos gustaría que nos ayudaras a elegirlas, tengas o no este tipo de boletín:

🪶En primer lugar, creemos que una de las preguntas podría ser una oportunidad de promocionar tu propio proyecto (o el de otros) y que aportes tu frescura a la plataforma:

1-Si un lector nuevo llega hoy a tu sitio, ¿con qué artículo o edición de tu newsletter debería empezar? (Ideal para que consigan clics directos a tu mejor contenido).

2-¿Qué obsesión o tema específico te motivó a lanzar tu boletín? (Muestra la pasión que tienes como creador, y conecta emocionalmente con tu persona; por ahora, es la pregunta más popular).

3-¿A qué tipo de lector exacto ayuda tu contenido y qué problema principal le resuelves? (Funciona como una radiografía clara de tu público objetivo).

3B- ¿Qué substack/s recomiendas y porqué? (Una propuesta de Rebeca Huerga; no podemos incluirlo ahora porque se eliminarían todos los votos, pero puedes dejarlo en comentarios, y lo tendremos en cuenta)

🪶En segundo lugar, quisiéramos seleccionar una o dos preguntas que pueden contener consejos tácticos, revelar herramientas accesibles y generar debate sobre el crecimiento digital (y, específicamente, en Substack).

Preguntas sobre estrategia y contenido:

4-¿Qué canal te genera más suscriptores: las redes sociales, el SEO, las Notas o las recomendaciones del sistema nativo de Substack? (Ideal para comparar el impacto real de todas esas vías).

5-¿Cuál ha sido el mayor desafío al escribir tu newsletter y cómo lo superaste? (Genera empatía y consejos humanos, en nuestra opinión).

6-¿Qué formato de contenido te funciona mejor en Notas y otras redes sociales para derivar tráfico a tu boletín? (Aporta tácticas visuales o de redacción que pueden ser útiles para tus colegas también).

7-¿Cómo decides qué contenido publicar gratis y cuál reservar como de pago? (Debate clave sobre curación de contenidos).

Preguntas sobre tu trayectoria:

8-Si tuvieras que empezar hoy, ¿qué harías diferente? (Altamente útil para otros creadores en la plataforma).

9-¿Qué táctica “poco común” te ha ayudado a conseguir tus primeros 100 suscriptores (gratis o de pago)? (Evita los consejos genéricos de siempre).

10-¿Cómo automatizas la difusión de tus artículos en redes sin perder el toque personal, si lo haces? (Ahorro de tiempo para la audiencia).

Preguntas sobre tendencias y futuro

11-¿Qué opinas del auge de plataformas como Substack frente al blogging tradicional? (Posiciona tu boletín en la conversación actual; es la segunda pregunta más popular, por ahora).

12-¿Cuál es el mejor consejo sobre newsletters que has recibido y que todos deberían aplicar? (Cierre inspirador y fácil de responder).

¿Te animas a participar?

(El resultado definitivo, y la selección, se publicará en el Diario, próximamente).

Gracias por llegar hasta aquí. 📮 ¿Falta algo? Por favor, comparte tu artículo; o, mejor, el de tu autor favorito, explicando en qué destaca, en la zona de comentarios.

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