Diario de Substack

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Discusión sobre este post

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Enrique Martinez
18h

Gracias al equipazo de Diario de Substack por haber elegido mi podcast El trabajo real del líder

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1 respuesta de Roberto
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Luisa Tous
20h

Me alegro de que hayan incluido «Otras tardes», mi podcast favorito.

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2 respuestas de Roberto y otros
26 comentarios más...

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Por supuesto, sigue adelante.

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