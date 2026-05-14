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😮Atención: Hemos cambiado el orden para dar más preferencia a las reseñas.

🏛 1. LAS GRANDES HISTORIAS

📌 Internet ha muerto, larga vida AInternet: Dead Internet Theory: Deja de ser un lurker o estarás del lado clanker. De Gala Castro.

… aproximadamente desde 2016, la mayoría de la actividad en Internet ya no es genuinamente humana, sino el resultado de bots y contenido automatizado distribuido mediante algoritmos: bots generando vídeos creados con IA, guiones escritos por modelos de lenguaje, voces sintéticas narrando esos guiones, imágenes generadas algorítmicamente, cuentas automatizadas distribuyendo el contenido, amplificación artificial de tendencias y más bots respondiendo con comentarios producidos por LLMs. (…) Parece una historia sci-fi de un libro de bolsillo manoseado, pero técnicamente es viable ahora mismo.

📌 Notas sobre una muerte anunciada y un café colombiano: Y sobre la indolencia y la indiferencia de la sociedad. Por Notas de libros y cafés

Detrás de esta maestría técnica palpita una historia visceralmente real. El asesinato de Santiago Nasar fue, en la vida de Gabo, el de su amigo Cayetano Gentile en el municipio de Sucre en 1951. (…) Gabo, durante casi 30 años, esperó a que la mayoría de involucrados hubiera muerto, además, identificó que en el recuerdo del pueblo se habían borrado algunos detalles y se habían desfigurado otros, por lo que decidió retomar su oficio original de periodista y, con la comodidad que le habían dado las ventas millonarias de su gran obra Cien años de soledad, este ejercicio le tomó cinco años de investigación entre viajes, entrevistas, consultas de diarios de la época y hasta de los registros forenses oficiales de Medicina Legal (la entidad oficial en Colombia para esto), para así afinar hasta el más ínfimo detalle, por eso la lectura resulta tan contundente y parece un thriller moderno de TV. Fue, además, la última obra que publicó antes de recibir el Premio Nobel de Literatura en 1982.

📌 Todos los amigos que he perdido y el por qué de aquello. De Raúl G. Rico:

Soy un perdedor de amigos. No lo digo en plan mal, no soy (o eso creo) uno de esos perdedores de amigos que van dejando cadáveres sentimentales por el camino, sino uno metódico, descuidado e involuntario. Si echo la vista atrás perder amigos ha sido una constante en mis relaciones sociales y, dejando de lado la falsa modestia, se me da bastante bien. (…) Hacemos muchas cosas por última vez sin ser conscientes de ello y casi siempre son las importantes. (…) Simplemente nuestro camino se bifurcó, una forma discreta y bastante eficaz de perder a un amigo. Mi forma por excelencia.

📌 La erótica de la inteligencia. Sobre las sinapsis, las frases y la emoción de ser desnudado por el pensamiento.

📌 ¿Está desapareciendo la voz del escritor? Reflexiones sobre inteligencia artificial, lenguaje y cambio tecnológico. De josé luis burgos.

… el otro día Salvador Lorca trajo a colación una interesantísima Nota en la que se hacía eco de un (texto de Rick Lewis). (…) La esposa del autor, editora profesional, observaba cómo un número creciente de manuscritos llega con una frase cada vez más frecuente: “he pasado el texto por un corrector gramatical con IA”. El resultado, según ella, es inquietante: textos que, aunque provienen de autores distintos y tratan temas diferentes, empiezan a sonar igual. (…) Un empobrecimiento gradual, apenas perceptible, pero potencialmente irreversible.

📌 Cartas de Amor a las Chicas que son Demasiado Duras Consigo Mismas. Nunca estuviste destinada a cargar con todo este peso. De leidi

… veo cuánto de ti misma regalas, pequeñas piezas repartidas como confeti, con la esperanza de que, si das lo suficiente, alguien finalmente verá tu valor. Te doblas, te estiras, te encoges para caber en los espacios que otros dejan para ti. Te disculpas con demasiada frecuencia por ocupar espacio, por pedir lo que necesitas, por tener emociones que se desbordan. Te preocupa ser demasiado intenso, demasiado hablador, demasiado necesitado, demasiado. Sobre todo, te preguntas si eres suficiente. (…) Por favor, deja de quemarte a ti misma para mantener a los demás calientes. Mereces disfrutar de tu propia luz.

2. LOS ARTÍCULOS EN SUBSTACK 📰

Notas importantes, aquí.

Al aparecer aquí, el Diario empezará, además, a recomendar tu boletín, usando el sistema nativo de Substack. Notas importantes, aquí.

🍒 Yo, Claude: cómo los hermanos Amodei ganaron la carrera de la IA y desquiciaron a Trump. Huyen de OpenAI porque la IA puede destruir el mundo, fundan la mejor empresa del sector y son declarados enemigos de la seguridad nacional por negarse a quitarle la conciencia. Esta es su historia. De Daniel Arjona.

Washington bombardeaba la República Islámica asusándola de tener casi listas su propias armas de destrucción masiva el mismo fin de semana que declaraba “riesgo para la cadena de suministro de seguridad nacional” a la única empresa de inteligencia artificial que se había negado formalmente a contribuir a fabricarlas. (...)

Anthropic, la compañía de inteligencia artificial valorada en 380.000 millones de dólares, pasó el viernes 27 de febrero a la categoría de amenaza que hasta ayer detentaban Huawei, ZTE y el antivirus ruso Kaspersky. (…) Y el modelo de inteligencia artificial más usado por el ejército americano, el que procesaba análisis de inteligencia en redes clasificadas, el que según informes había contribuido a operaciones tan delicadas como la captura de Nicolás Maduro, con la ayuda decisiva de Palantir que ya señalamos aquí (y que todo indica que también está participando en el actual ataque a Irán), quedaba expulsado del complejo militar-industrial con efecto inmediato y seis meses de período de gracia para hacer las maletas.

🍒 Ahora, la pérdida de biodiversidad literaria: Todo suena igual, ¿qué hacemos? Aquí te va un ejercicio para empezar. De Irene Lozano

Hablamos de todo: si integrar o rechazar la IA en la enseñanza de escritura creativa; en qué consiste la originalidad; en qué medida la esencia de las Humanidades está en cuestión; cómo afrontar esta época sin miedo. (…) “Lo que distingue al hombre de talento, especialmente en literatura, es la capacidad negativa: ser capaz de permanecer en la incertidumbre, el misterio y la duda, sin ese afán irritable de llegar a los hechos y a la razón”.

Yo he crecido profesionalmente en la búsqueda de los hechos. Pero cuanto más elusivos resultan, más me vuelvo hacia la búsqueda de sentido. Cada vez me siento más segura en la ambigüedad y, si antes buscaba saber, ahora estoy cómoda en la ignorancia. Tengo una intuición muy fuerte sobre lo que quiero decir, aunque no es seguridad, sino necesidad. Me he librado de una losa que cargué durante años: tener que mostrarme inteligente en cada frase. Es agotador. Y me he zafado. Ahora camino ligera en la niebla.

🍒 100 años compitiendo por la atención: Del constructivismo ruso al asunto de email: el arte de organizar la atención. Por Marta Alemán y Marga Camps

Las calles de Moscú a comienzos de los años 20 no eran silenciosas ni ordenadas. Venían de una ruptura histórica profunda. (…) El nuevo gobierno quería cambiar la estructura del Estado y transformar la mentalidad colectiva. Y para eso necesitaba una comunicación masiva. Necesitaba imágenes, consignas, símbolos que fueran claros, contundentes y accesibles para una población en gran parte analfabeta.

En ese contexto nace el constructivismo ruso, como una respuesta directa a un momento histórico concreto. Impulsado por artistas (… el) arte de la cartelería de las calles se convirtió en una herramienta estratégica. (…) Un muro saturado donde cada pieza competía por segundos de atención. No había tiempo para detenerse. No había espacio para la contemplación.

🍒 Hipatia de Alejandría, desnuda ante una sociedad que no supo comprender su pensamiento. Por La mirada de Eleonora.

Aunque la escena parece capturar el momento previo al asesinato de Hipatia de Alejandría, rápidamente descubro que la pintura no pretende reconstruir un hecho histórico, sino elaborar una imagen profundamente simbólica, donde se conectan las ansiedades del siglo XIX, la tradición estética occidental y tensiones que de manera inquietante, siguen resonando hoy día. (…) Mitchell la presenta desnuda, con una anatomía idealizada, equilibrada, se podría decir que es casi escultórica. No hay huellas de desgaste ni sufrimiento, ni señales de vida cotidiana, su cuerpo parece suspendido en un estado de perfección clásica, como si fuera menos una mujer y más un concepto. Esta elección responde a los cánones academicistas, donde la belleza ideal funcionaba como vehículo de valores muy elevados. Pero esta decisión abre una pregunta que me atraviesa la mente con fuerza ¿qué significa que una mujer filósofa sea representada, ante todo, como cuerpo?

🍒 Regreso a un lugar en el que nunca fui yo. De Molinos.

Pensé en femenino porque, en mi época, en mi colegio solo había chicas y 5 chicos. Éramos súper mayoría y sí, llevábamos las mismas marcas, nuestros hombros parecían de jugadores de fútbol americano, el cardado era mayoritario y yo recuerdo ansiar tener unos Levi’s o un jersey Privata.

Pasé cientos de horas en esa capilla. No las recuerdo todas, pero sí me acuerdo del frío que hacía en invierno cuando no se llenaba porque sólo íbamos un par de clases. Recuerdo a la profesora que un buen día, siendo yo bastante pequeña, se acercó y me dijo: «Ana, tú no cantes, no hace falta», porque desafinaba muchísimo, nunca me ha gustado cantar. No me acuerdo de mi primera comunión, pero sí de una ceremonia que se hacía un par de semanas antes en la que se nos entregaba la Biblia y que recuerdo porque justo ese día bautizaron a mi hermano pequeño.

🍒 La brecha del consenso. De Kevin Indig.

La mayoría de los equipos hablan de la “visibilidad de la IA” como si fuera una sola cosa. Sin embargo, nuevos datos sobre 3,7 millones de citas en ChatGPT, Perplexity y Google AI Overviews (muchos basados en España, y en español) sugieren que no es así. Además, la diferencia entre los tres motores es mayor (y estratégicamente más importante) de lo que probablemente refleja tu panel de control.

🍒 Ser la niña rara del salón. Por Mariana Rojo

Yo no sabía que era la niña rara hasta que me lo dijeron. No recuerdo quién fue la primera persona que lo hizo, pero ha sido un comentario muy recurrente a lo largo de mi vida. Desde la infancia hasta la adultez. (…) Estaba encerrada en mi mundo y me entretenía con mis propios pensamientos. No me interesaba hablar con nadie.

Pero también puedes ser rara porque coleccionas insectos, porque prefieres las cosas para niños, porque no eres convencionalmente bonita, porque tienes una discapacidad, condición médica o neurodivergencia que los demás no entienden, o porque vives de un modo muy diferente al de las personas que están en tu entorno. Ya sea porque hablas un idioma distinto, tienes otra religión o perteneces a otra etnia.

🍒 Aprovecho que paso por aquí ( y por recomendación de Roberto ) porque me parece importante destacar el daño que el lenguaje del márketing está causando en nuestra manera de entender procesos complejos, como el aprendizaje. En mi serie de dos artículos Habla inglés en un mes - Y otros cuentos de la red, expongo el poder de este tipo de discursos. Una reflexión no sólo sobre el éxito de estos mensajes sino sobre cómo las nuevas tecnologías y el propio lenguaje del márketing está afectando el proceso de aprendizaje de idiomas. Nota: Hay también publicada una segunda parte.

🍒 Siete de cada diez: El manual del padre que no está. Paternidad ausente, maternidad obligatoria y la culpa como dispositivo de control social: Aromas y recuerdos

… siete de cada diez padres ausentes en Uruguay y en gran parte de América Latina no cumplen con la cuota alimentaria. (…) Es la norma. Y cuando algo se convierte en norma, la pregunta deja de ser qué pasa con esos hombres en particular, y se convierte en otra, más incómoda y más necesaria: ¿qué tipo de sociedad, qué tipo de sistema judicial, qué cultura permiten que esto suceda sin consecuencias reales y sostenidas?

(…) No se trata de sumar anécdotas ni de coleccionar historias de padres irresponsables. Se trata de analizar un fenómeno que se repite de manera sistemática y que, por eso mismo, ya no puede explicarse como una falla individual. (…)

La paternidad, a diferencia de la maternidad, funciona en nuestra sociedad como una opción. Se ejerce si se puede, si se quiere, si no interfiere demasiado con el proyecto personal. La maternidad, en cambio, no tiene ese estatus. No hay margen de elección sin castigo social. No hay depresión que justifique el abandono. No hay proyecto personal que valga más que la crianza. Incluso cuando una mujer decide no ser madre —antes, durante o después del embarazo—, ya se la pone bajo sospecha, ya se la juzga, ya se le exige que justifique lo que para cualquier hombre sería apenas una decisión de vida. Esa asimetría no es natural. No es biológica en el sentido en que se nos ha enseñado a creer. Es histórica, es política, es construida. Y en este ensayo vamos a desarmarlo todo: pieza por pieza, siglo por siglo, concepto por concepto.

🍒 El mito del lobo alfa (o por qué la naturaleza no es un podcast de coaching masculino). De Spoiler_es_ciencia:

… hoy toca hacer lo que mejor sabe hacer la ciencia: desmontar las ideas delusorias de hombres con demasiado ego y demasiado poco conocimiento real.

¿De dónde sale la idea de “lobo alfa”? A ver, siendo justas, la ciencia no se lo inventó de la nada. (…) Para ser exactas, el concepto de “lobo alfa” surge a mediados del siglo XX, sobre todo a partir de estudios realizados en los años 40 y 50. En esa época, estudiar lobos salvajes durante largos periodos era extremadamente difícil, así que la mayoría de investigaciones se hacían con lobos en cautiverio.

🍒 Apuntes de Historia (#4): El negocio del hambre...o cómo atender las necesidades básicas de la mayoría de la población puede ser una oportunidad de negocio para empresas y especuladores. De Notas, apuntes e historias.

Mientras que en 2022 achacaba la subida a factores coyunturales como la guerra en Ucrania —uno de los principales productores mundiales de cereales o aceite de girasol— o las complicaciones en el transporte internacional derivadas de la pandemia de COVID, detrás de esta carestía subyacen factores estructurales bastante preocupantes, como la escasez de combustible (diésel), las malas cosechas (debidas a sequías u otros fenómenos meteorológicos ligados al cambio climático) o la escasez de fertilizantes químicos que, además, han llegado a triplicar su precio. En estos momentos, el factor coyuntural es la guerra en Irán, o mejor dicho en la región del Golfo donde Irán desempeña un rol fundamental, tanto en la producción de fertilizantes como la urea y de gas natural, como por su posición en el Estrecho de Ormuz y el estrangulamiento del transporte de hidrocarburos. Sin embargo, los factores estructurales siguen siendo los mismos.

Tanto en el caso de Ucrania como en el de Irán, las hostilidades bélicas han puesto de relieve una de las principales fragilidades del sistema alimentario mundial, su excesiva dependencia de los hidrocarburos y de los insumos industriales.

🍒 Lugares sagrados: Energía telúrica, líneas ley y el misterio de los santuarios eternos. De Marina Uclés.

Son lugares que provocan algo en el cuerpo antes de que la mente tenga tiempo de razonarlo: una especie de gravedad extraña, una quietud que no es paz sino presencia. Como si el suelo escuchara. Durante siglos los hemos llamado lugares sagrados. La antropología moderna los llama lugares de culto. La geobiología los llama puntos de alta energía telúrica. Y la tradición más antigua de Europa —anterior al cristianismo, anterior incluso a Roma— los llamaba simplemente el ombligo del mundo. Lo que casi nadie explica es por qué están ahí, en ese punto exacto, y no quinientos metros más al norte.

En la noche del 11 al 12 de agosto del año 1227, un pastor llamado Juan Alonso de Rivas vio luces en la cima de un cerro. (…) Lo que ocurrió después ya es historia sagrada. Lo que nadie ha explicado del todo es qué eran esas luces.

🍒 Ep. 9 - Romper el hechizo, con Pablo Miguel Argudo: Los tres niveles de la conciencia política. De Edu Rodríguez.

… las clases dominantes, los medios de comunicación, las grandes empresas, y los aparatos culturales, económicos y represivos del estado, frente a los cuales el individuo sólo puede tomar conciencia, organizarse e intentar crear su propio tótem, la clase obrera. ¿Es posible pensar más allá de estos patrones?

Converso sobre todo ello en el último episodio de EcoUbicaciones con Pablo Miguel Argudo, politólogo, doctorando que trabaja en una tesis sobre la renta básica universal, y autor de ⁠Romper el hechizo⁠, una newsletter desde la que cuestiona el discurso político y social predominante.

🍒 La paradoja del psicópata bueno: ¿Es más virtuoso actuar por lógica que por sentimiento? De Abiertamente.

Cuando revisó el código de identificación, descubrió que aquel escáner era el suyo. La revelación fue impactante. Fallon no era un criminal, sino un científico brillante, un marido estable y un hombre integrado en la sociedad. Su caso abrió una pregunta incómoda: ¿Qué ocurre cuando alguien posee una arquitectura mental asociada a la frialdad, pero decide vivir de forma ética?

Ahí nace la paradoja del llamado psicópata prosocial: una persona que, teniendo rasgos normalmente vinculados con la insensibilidad o la ausencia de miedo, elige usar esa disposición de manera constructiva.

🍒 El realismo mágico no es un género literario. Más bien, una epistemología, una forma de estar en el mundo donde la magia y lo cotidiano coexisten sin necesidad de explicarse. De Marina Ucles. Bastante popular.

… es uno de los términos más maltratados del vocabulario literario. Aparece en los libros de texto clasificado con precisión quirúrgica: movimiento latinoamericano, segunda mitad del siglo XX, elementos sobrenaturales en contexto realista sin que los personajes los cuestionen. García Márquez, Rulfo, Allende, Carpentier. Todo muy ordenado, todo muy datable. (…) Porque lo que describe ese término no es una invención del siglo XX ni una particularidad latinoamericana. Es una forma de estar en el mundo que existe desde siempre, en muchos lugares, y que la literatura simplemente encontró la manera de nombrar en un momento concreto de la historia.

Kafka escribía metamorfosis cotidianas décadas antes de que nadie hablara de realismo mágico. (…) Lo perturbador no es la transformación sino la normalidad aplastante con la que todos la procesan, como si el mundo tuviera un protocolo establecido para este tipo de cosas.

🍒 No es tan difícil escribir mejor que un redactor: Concordancias nominales que la lían hasta con Verstappen. Por Javi Álvarez Poyatos.

La concordancia nominal es sencilla: el sustantivo manda y sus acompañantes —adjetivos, artículos, pronombres— tienen que concordar en género y número. Y no, los acompañantes no pasan gratis. … hago un repaso rápido de lo que me suelo encontrar y luego vamos al turrón: a meterme con los periodistas —lo siento si eres periodista, pero este artículo es gracias a vuestras pifias—.

Algo que me suelo encontrar bastante son los casos en los que, para evitar cacofonías, cambiamos los artículos. Sabemos que el agua es clara, ¿pero qué cojones hace ahí ese determinante en femenino? Pues lo que te digo, Roberto: si bien no es un error por el que, de darme un euro cada vez que lo corrijo, os estaría escribiendo desde el Ferrari, sí es bastante frecuente.

🍒 La dignidad como guía de vida: O cómo Jane Eyre nos demostró que el amor verdadero es una misma (+ bonus track artístico). De Marina.

Quiero ser ella, quiero ser Jane Eyre. Mirar al cielo y sentir la naturaleza como mi madre. Imaginar el calor de las estrellas y notar cómo me cuidan por la noche. Vagabundear por los páramos de Yorkshire sin tener miedo a nada más que a la lluvia y al frío. Usar un montículo de musgo como almohada cuando me acueste en medio de un páramo, y taparme con hojas de brezo que aún estén cálidas por el calor del día. Quiero sentir el viento danzando a mi alrededor y susurrándome en mi interior. Sentirme segura y serena porque estoy en el seno de la madre.1

Es una historia sobre no amedrentarse ante el mundo, sobre seguir adelante a pesar de las condiciones. Además de eso, como todo lo de las hermanas Brontë, está escrito con una bellísima prosa con la que se vive la historia de la mano de Jane. La inspiración victoriana oscura de la ambientación, la presencia de la naturaleza como si fuera un personaje adicional, y el clima como reflejo del mundo interior de la protagonista marcan el ritmo de la novela. La escritora también juega muy bien ambientando el horror desde lo gótico: la historia sucede entre las siniestras sombras de las velas o bajo la niebla en una oscura noche sin luna. Constantemente vemos a Jane deambulando, sin ningún lugar fijo al que acudir, entre la lluvia, el frío y la niebla, cruzando los páramos como una vagabunda errante.

🍒 Hablemos de los bulos sobre animales salvajes: Cuando las víboras cuelgan de los árboles y nos acechan peligrosamente. De Ivan Vega.

Un hombre vuelve del campo con la azada al hombro y le cuenta a su cuñado, que esa mañana, entre los olivos, ha visto una víbora colgada de una rama. Enroscada. Esperando. Esperando, dice. Como si estuviera al acecho.

Así que su cuñado le cuenta la historia a la suegra, y esta seguidamente vuelve a repetir el suceso ante 6 personas que estaban comprando en la tiendita del pueblo. En dos días, todo el pueblo ya conoce la historia. En una semana, algunos niños ya no pueden ir solos al río o al campo.

🍒 El costo invisible del Mundial, por Cuadernos clínicos

Que el Estado pueda cancelar casi un mes y medio de clases por el Mundial, de un día para otro, sin infraestructura pública de cuidado, sin discusión social, sin preguntarse qué cuerpos absorberán el impacto cotidiano de esa ausencia escolar, habla de aquello que se da por sentado: que la vida se sostiene sola.

La vida se sostiene sobre cuerpos concretos. Sobre mujeres que reorganizan jornadas laborales imposibles. Sobre abuelas agotadas. Sobre trabajadoras del hogar precarizadas que extenderán horas invisibles de trabajo para cubrir el vacío que deja el Estado. Sobre madres que harán malabares entre reuniones, transporte, calor extremo, tareas domésticas y niños fuera de la escuela durante doce semanas. Se sostiene sobre una cadena silenciosa de cansancio feminizada y racializada que rara vez aparece en los discursos oficiales porque justamente funciona mientras permanece invisible. (…)

¿Qué lugar ocupa la reproducción de la vida en esa ecuación? ¿Quién piensa el tiempo concreto de cuidar? ¿Quién calcula las horas extra de trabajo doméstico no remunerado que una decisión así produce instantáneamente? ¿Quién contabiliza el estrés, la reorganización forzada, la angustia cotidiana de millones de familias?

🍒 La geopolítica del narco: Las redes invisibles. Por Código Morsa, la newsletter “donde hablamos de geopolítica, economía y ciencia.” En la newsletter de hoy vamos a ver: ¿Qué es un narcoestado? Los principales estupefacientes. Las rutas invisibles. Chokepoints de la droga. Un poco de ciencia… el fentanilo. Sabías que… La “droga yihadista”. Un poco de ciencia… los monos de Gibraltar.

El Narcoestado: La metástasis en el sistema: El Narcoestado ocurre cuando las organizaciones criminales se vuelven tan poderosas que logran infiltrar o parasitar las instituciones legítimas. El Estado sigue existiendo, tiene sus leyes y sus uniformes, pero el narco ha comprado “franquicias” dentro de él. (…)

En un Estado Narco, no hay infiltración porque el Estado y el cartel son la misma cosa. El narcotráfico no es un problema que el gobierno tiene; es la principal línea de ingresos del gobierno. ¿Cómo funciona?: El sistema económico, las embajadas, el ejército y la inteligencia nacional están diseñados para facilitar la producción y exportación de droga. Básicamente, las leyes no se rompen, se redactan a medida del negocio.

🍒 ¿Quién escribe cuando escribe la IA? Entre la asistencia, el criterio y la pérdida de control creativo. De josé luis burgos.

Hablar en abstracto de “la inteligencia artificial” es, en ese sentido, tan impreciso como hablar de “internet” o de “la informática” como si fueran entidades homogéneas. No lo son. Son herramientas. Y, como tales, admiten usos muy distintos: algunos razonables, otros discutibles y otros directamente rechazables. (…) … la posible pérdida de la “voz” no depende tanto de la existencia de la herramienta como del uso que se haga de ella.

Dicho de otro modo: la inteligencia artificial quizá lo que haga no sea tanto eliminar la voz del escritor como poner de manifiesto —y a veces amplificar— la ausencia previa de esa voz. Porque aquí conviene señalar algo que quizá moleste a más de uno/a: en algunos casos, el problema no es que la inteligencia artificial esté sustituyendo al escritor, sino que, sencillamente, no hay un escritor en sentido estricto, sino alguien que ha renunciado desde el principio a ejercer como tal. Y ese es, probablemente, el verdadero nudo gordiano del asunto.

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3. EDITORIAL Y ACTUALIDAD EN SUBSTACK 💌

Reflexiones, descubrimientos, entrevistas, trucos, perspectivas y noticias. Y también “columnas” sobre Substack y su “universo”.

3.1 Novedades en el Diario de Substack

En breve, vamos a inaugurar un nuevo formato de entrevistas en el Diario, con más cuestiones personales, y más preguntas incisivas, sobre los artículos clave del autor entrevistado. En breve, tendremos por aquí a autores de talento como Erika Bueno y Eva Guijarro.

Hemos crecido mucho en número de suscriptores y de personas que apoyan esta iniciativa para la comunidad hispana de Substack. Por ello queremos hacer algo especial cuando lleguemos a los 10.000 suscriptores (algo que esperamos ocurra en 2 o 3 meses). Hemos lanzado ideas para agradecer la interacción y el apoyo de los lectores y autores. Algunas de estas ideas se han centrado en un regalo “físico”, como un saco de café de especialidad seleccionado por un historiador que escribe sobre café en Substack, un cupón para que cada uno compre el libro que quiera, e incluso cava/champagne.

También hemos crecido en el número de reseñas, de tal forma que hemos “subido” su sección, para que sean más visibles. No obstante, un número muy elevado de las mismas reduce mucho su impacto. Hay demasiada selección. Pero reducir su número traicionaría el espíritu de inclusión que tenemos en el Diario. Queremos ayudar a la difusión de lo que tengan que decir las nuevas plumas, y las que llevan un tiempo aquí. Por ello, vamos a volver a una idea que en su día tuvo un gran respaldo en votos: Hacer que el Diario sea temático. En su momento, la implementación fue confusa porque una buena parte de las reseñas seguían siendo “comunes”, y temíamos cansar a nuestros lectores con envíos muy frecuentes durante la semana. Por ello, hemos pensado en una solución, que contaremos en detalle dentro de poco.

3.2 Selección de Q&A de Substack Bestsellers

Substack publica un Q&A privado cada cierto tiempo, y desde hace un poco un chat, ambos solo disponibles para los que son bestsellers. Aquí traducimos y comentamos lo más interesante para nuestros lectores.

❓ Tengo mi podcast alojado en Substack, pero quiero entender las ventajas, especialmente en lo que respecta al feed de RSS y la distribución a plataformas como Spotify y Apple. ¿Me conviene más usar otro proveedor de alojamiento?

Alojar tu podcast en Substack ofrece grandes ventajas para crear una comunidad. Tu podcast, tu boletín y tu comunidad conviven en un mismo lugar; tus episodios se envían directamente a los suscriptores por correo electrónico, y mantienes una relación directa con tu audiencia sin intermediarios. Para muchos creadores, esto simplifica enormemente las cosas. Como mencionaste, Substack te proporciona un feed RSS que puedes enviar a directorios externos, así que no tienes que elegir entre llegar a los oyentes de tu podcast y mantenerlo todo en Substack. Ambas opciones se complementan.

❓ Pensaba que el acuerdo financiero era que Substack se quedaba con el 10 % de los ingresos y Stripe con el 3 %, dejando al autor con el 87 %. Sin embargo, al revisar las cifras de mi formulario 1099-K y compararlas con mis propios registros contables, parece que recibí el 85 % del dinero pagado por mis suscriptores. ¿A qué se debe esto?

El desglose estándar es del 10 % para Substack y aproximadamente el 2,9 % + 0,30 $ por transacción para Stripe, lo que suele resultar en un 87 % para la mayoría de los autores en casos sencillos. Por parte de Stripe, algunos factores pueden reducir el porcentaje: las tarjetas internacionales conllevan una comisión adicional del 1,5 %, la conversión de divisas añade otro 1 %, y la introducción manual de datos de la tarjeta también genera costes adicionales. Si incluso una parte de tus suscriptores paga desde fuera de EE. UU. o utiliza tarjetas que generan estas variaciones, puede reducirse uno o dos por ciento de tus ingresos totales sin que haya ningún problema. Si, incluso después de tener esto en cuenta, las cifras siguen sin cuadrar, conviene contactar directamente con Stripe o informar del problema a nuestro equipo de soporte.

❓ ¿Con qué frecuencia Substack envía correos electrónicos de Boost? Hace tiempo que no veo conversiones de pago.

La frecuencia de Boost varía según el tamaño de tu lista y el número de suscriptores gratuitos más activos, así que no hay una frecuencia fija. Así es como funciona: Substack identifica a tus suscriptores gratuitos más activos, aproximadamente el 5% superior de tu lista, y les envía correos electrónicos personalizados para ofrecerles una suscripción adicional y animarlos a actualizar su cuenta. Un mismo suscriptor no recibirá estos correos en días consecutivos, y la frecuencia de envío depende del tamaño y el nivel de interacción de tu lista en general.

Si últimamente has notado poca actividad en este aspecto, puede que simplemente refleje el número actual de suscriptores gratuitos activos. Aumentar tu lista y mantener buenas tasas de apertura y clics son las mejores maneras de optimizar el rendimiento de Boost.

Nota del Editor: La función Substack Boost es un sistema automatizado de crecimiento diseñado para “maximizar” los ingresos de los creadores sin que requiera configuración técnica por su parte. Funciona de forma pasiva en segundo plano calculando de forma predictiva cuándo es más probable que un lector pague. Se puede activar o desactivar esta opción desde tu panel de control de Substack. También se puede personalizar el porcentaje de descuento predeterminado que reciben tus lectores. Otras ventajas principales de Substack Boost son las siguientes: Ofertas en momentos clave: Identifica el momento exacto de alta interacción para mostrar descuentos o pruebas gratuitas personalizadas.

Correos de venta inteligentes: Envía correos con descuentos a usuarios gratuitos muy activos basándose en algoritmos de comportamiento.

Retención de suscriptores: Activa ofertas automáticas de un mes gratis cuando un miembro de pago intenta cancelar la suscripción.

Descuentos cruzados: Muestra rebajas especiales a lectores que llegan recomendados desde otras publicaciones aliadas de la red de Substack.

Cero coste fijo: Se activa automáticamente al habilitar los pagos y solo cobra comisiones habituales sobre los ingresos generados.

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Imagen de Regreso a un lugar en el que nunca fui yo, publicado en Cosas que (me)pasan, de Molinos (ver reseña más arriba)