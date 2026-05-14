Diario de Substack

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Molinos
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Roberto
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Las ciudades y los vínculos: El ballet urbano de la sociabilidad (y algunas novedades). De Victoria O'Donnell.

Primero, la novedad. Con la maravillosa editorial El gato y la caja acabamos de lanzar un libro que aborda lo que la OMS denominó “la epidemia de la soledad”, un tema sobre el que escribí cuando arranqué en esta plataforma. El libro se llama “Mosaicos” y describe, basado en testimonios de historias reales, formas nuevas de la soledad en el mundo actual. Se puede conseguir acá con precio de preventa (y lo envían a cualquier lugar del mundo), en la FILBA y en mayo en librerías amigas. Está bellísimamente ilustrado por Paula Maneyro y editado y diseñado por el gran equipo que tiene El gato.

Segundo, subir acá el texto que escribí como complemento del libro y que quería compartir con ustedes ya que muchos bancaron (!) desde los comienzos esta cuenta. El tema es algo que me obsesiona bastante: la vida social como consecuencia del diseño urbano. Entrevisté a tres expertos, referentes absolutos del urbanismo. Abajo el texto que salió de esas conversaciones. No se pierdan poder conocer cómo piensa cada uno de ellos sobre nuestros entornos y los lazos que propician o desalientan.

Lou Reed frenó en una esquina de Greenwich Village cuando la correa de un perro se enredó en la rueda delantera de su bicicleta. Laurie Anderson tiraba del otro extremo. Se agacharon a la vez, deshicieron el nudo, se miraron. Después cada uno siguió su camino. Años más tarde, Reed contaría que aquel perro, Lolabelle, era parte del tipo de humor que lo había unido a ella: una escena absurda, un problema menor convertido en encuentro. Anderson diría que le sorprendió la calma de él, que no se enojó, que se rió como si todo estuviera bien.

Vivieron juntos más de veinte años. Se casaron en secreto en 2008, en una ceremonia de diez minutos, en su casa de Long Island. Tocaron juntos, escribieron canciones que hablaban del tiempo, de la vejez, de la amistad.

Reed solía decir que Laurie era “el mejor ejemplo de una artista completa, la persona más talentosa que conozco y además la más divertida”. Ella lo describía como “un maestro de la escucha” y recordaba que juntos habían aprendido a tocar casi todos los instrumentos, a viajar, a criticar con ternura, a estudiar cosas sin utilidad inmediata, la caza de mariposas, la meditación, el kayak. En una carta publicada después de su muerte escribió: “Qué extraño, emocionante y milagroso es que podamos cambiarnos tanto, amarnos tanto, a través de nuestras palabras, nuestra música y nuestras vidas reales”.

Esa densidad de amor surgió de algo liviano como un meet cute, columna vertebral de las historias románticas de Hollywood pero que cada vez tienen menos espacio en nuestras ciudades. El azar urbano, lo que los planificadores del siglo XIX llamaban “confusión controlada” o “colisión virtuosa” (y en este caso ciertamente fue virtuosa) puede ser un mensaje del destino romántico pero también un subproducto del diseño urbano. En las ciudades que privilegian la velocidad, el imprevisto se vuelve impensable. En las que admiten la fricción, un error puede transformarse en vínculo. Donde todo es flujo óptimo—el auto, la entrega, la pantalla— esa posibilidad se pierde y todos lo sentimos.

https://notaalpie.substack.com/p/la-textura-de-los-vinculos

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