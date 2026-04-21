✒️Buenos días, Substack. La selección de esta edición te trae otra colección de historias interesantes de Substack, y otros recursos. Si te gusta lo que lees, por favor comparte este email con familia y amigos para que otros lo descubran.

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✅ Los recomendados del Diario de substack han conseguido 3.793 suscriptores procedentes de nuestras recomendaciones. Descubre cómo te recomendamos y sus ventajas. Aquí hay una Nota útil para hacer recomendaciones en la plataforma.

🎫 “El feed para descubrir nuevos artículos de Substack en español”

📣 Gracias a los 203 nuevos suscriptores que os habéis unido desde la última edición. Somos ya 6.872 los que queremos saber más sobre Substack y lo último publicado en esta plataforma en español. Nota: Además de este Diario, también tenemos otras iniciativas que podrían interesarte:

🏛 LAS GRANDES HISTORIAS

📌 Estás saboteando la vida de tus sueños: Te explico porqué y cómo quitarte de en medio. De Isabel Leal.

Hace meses le escribí a una chica en Substack con más de 100k suscriptores porque se me ocurrió una idea de post en la que podríamos colaborar juntas. En verdad no sé a dónde me lleven estas acciones. Probablemente muchas no se concreten. Pero me encanta ser el tipo de persona que ve una posibilidad y se atreve a ir detrás de ella. (…) Ahora hago propuestas locas por diversión. A veces funcionan, a veces no. Pero me he dado cuenta que las personas a las que les pasan cosas increíbles y que logran diseñar vidas extraordinariamente mágicas comparten una misma cualidad: la audacia. La audacia es el verdadero imán de las oportunidades. No caigas en la trampa de creer que la vida premia el talento, lo que en verdad premia es el atrevimiento.

📌 Rick Rubin es el futuro del trabajo. Por Tom White.

¿Qué sentido tiene preocuparse demasiado por lo que uno podría o no haber hecho para controlar el rumbo de su vida? Sin duda, basta con que personas como tú y yo al menos intentemos que nuestra pequeña contribución tenga un valor real y significativo. Y si algunos estamos dispuestos a sacrificar mucho en la vida para perseguir tales aspiraciones, sin duda eso, sea cual sea el resultado, es motivo de orgullo y satisfacción. (…) No optimizando las opciones —ese culto a mantener las puertas abiertas que ha dominado el discurso profesional durante demasiado tiempo— sino haciendo lo contrario. Cerrando puertas. Eligiendo aquello que te apasiona y sumergiéndote tan profundamente en ello que la alegría y la intensidad se vuelven indistinguibles. Liu triunfó porque dejó de optimizar y empezó a desear.

📌 En la habitación equivocada: Donde menos quieres estar es donde más necesitas sentirte bien. De Iván Leal, Superfluor.

Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército americano construyó más de 30.000 edificios estandarizados: estructuras prefabricadas, modulares, levantadas en horas. (…) La lógica era militarmente impecable: velocidad, estandarización, escalabilidad. Cero confort, cero pregunta sobre cómo se sentiría quien tuviese que quedarse allí semanas. (…) Aquella lógica militar no se quedó en el frente y migró al diseño civil de la posguerra. Una época en la que había que construir mucho, rápido y barato, y en la que los hospitales heredaron sin cuestionarla la mentalidad eficiente del barracón.

📌 El “vibe marketing” con agente de IA ya está aquí (conforman el nuevo equipo de crecimiento de 5 personas)

Sea dueño de su distribución No alquile todo su crecimiento de plataformas que no puede controlar. Utilice agentes de IA para hacer crecer canales como: → Listas de correo electrónico → Visibilidad SEO → Presencia en LinkedIn (vergüenza, lo sé)

📌 La cuestión es que tenemos un problema, mujer. La monetización de la menopausia, un paso más para poner el foco en la mujer. De Van.

He llegado a los cincuenta años con la menopausia lógica a esta edad. De momento, pocos sofocos, ligeros cambios de humor, poco sueño y eso sí, grasa abdominal. Si tienes cincuenta años y todavía no te ha llegado la menopausia, tranquila. Y si tienes 45 y te ha llegado la menopausia también tranquila. (…) Quiero que un mensaje quede claro: las mujeres siempre estamos expuestas ha ser mercado potencial de todo. Cuando nacemos ,ya lo hacemos condicionadas a nuestra condición.

📌¿Dónde comienza la Tercera Guerra Mundial? Endogamia Algorítmica. Por Psic. Mercedes Carmona Cruz.

Olvídense de la ‘adicción a las pantallas’ queridos, ese ya es un diagnóstico para principiantes. Hoy hablaremos de la endogamia algorítmica y cómo esta repercute en el genocidio del alma humana como la conocemos. Hablaremos de cómo paso a paso te han hackeado tus afectos, tus lágrimas, tus risas, tu cerebro, tus emociones a través de códigos que te abren el camino a un mundo donde tus emociones ya no te pertenecen, sino que han pasado por un proceso a través de un guión que ni siquiera sabes leer. (…) El ‘feedback loop’ … nos afecta moldeando nuestros hábitos, nuestra autoestima y hasta nuestra percepción de la realidad. En un escenario más crítico esto está desencadenando … los inicios de una psicosis social que si no hacemos nada, veremos cómo se desarrollará lentamente en años futuros y cómo repercutirá en nuestra sociedad.

📌 Ya nadie vende servicios (todos venden transformación): Y los que todavía saben hacer algo concreto están tirando el dinero sin saberlo. De Maïder Tomasena:

La contable ya no hace impuestos. “Desbloquea tu abundancia financiera.” El diseñador ya no hace logos. “Crea arquetipos de marca que conectan con el inconsciente colectivo.” Mi mecánico, prometo que esto es real, publicó hace un año en sus stories de WhatsApp que arreglar tu coche “transformará tu relación con el movimiento y la libertad.” En algún momento entre 2020 y ahora, ser competente dejó de ser suficiente. (…) Como si el mundo necesitara más gurús y menos gente que simplemente sepa hacer su trabajo. (…) “María lloró en nuestra sesión” vale más que “María aumentó sus ventas un 30%.” Y todos copiamos el modelo.

📌 Lo que sé de Byung-Chul Han: Una ruptura platónica con mi crush de juventud. De Eva Guijarro

Hace unas semanas que he roto mi relación con Byung-Chul Han. (…) El encanto de Han era que ofrecía al lector algo así como su libreta privada, a al menos esa era la sensación que yo tenía: estar leyendo los apuntes y comentarios de las lecturas filosóficas de alguien formado e inteligente. Ideas simples pero no tan obvias como algunos quieren ver aparecían expresadas en una sintaxis sencilla y después aplicadas a diversos autores (Benjamin, Sennett, Barthes), con los que Han se enzarza, a veces a favor a veces en contra, la mayoría de las veces matizando.

📌 El poder mágico de los espejos: de la antigua Roma a Blancanieves, Hogwarts y la Tierra Media: Catoptromancia, mitología y adivinación en la historia cultural de los espejos. De Yasmin Bernuz | Historiadora.

7 años. Ese es el tiempo de mala suerte que, según la tradición popular, nos aguarda si se rompe un espejo. (…) Esta creencia, que todavía hoy repetimos casi sin pensarlo, hunde en realidad sus raíces en Grecia y Roma, entre los siglos VI a.e.c. y el III e.c., donde los espejos no eran simples objetos cotidianos, sino instrumentos cargados de significado simbólico, religioso e incluso adivinatorio. (…) Un efecto visual que producía una sensación de abundancia o de presencia colectiva.

📌 “El último mamut y los tasmanos”, de Nuevas Ciencias:

Una familia de mamuts. Una historia junto al fuego. Miles de años de aislamiento en dos islas que el hielo abandonó. Escrito en contra de la extinción.

📌 La Fauna Intelectual: Taxonomía satírica de un sector que se niega a morir. De Eugenio Ocana.

Un día alguien menciona una exposición, un museo, una presentación de libro. Ahí los encuentras. Caes en cuenta de que los habías olvidado de su existencia. Es la Fauna Intelectual que se resiste a la extinción. Una especie biológica con hábitos inusitados. Seres de cuidado. A diferencia de un zoológico, no tienen letreros que adviertan del peligro. Deberían exhibir carteles similares al “No alimente a los changos”, incluyendo alertas tipo: “No haga preguntas abiertas”; “Evite las pláticas profundas”; “Realice halagos o reconocimientos bajo su propio riesgo”. Son la casta intelectual que sale de sus madrigueras donde pernoctan a bajo costo, consumiendo lo estrictamente indispensable, sin increpar a nadie, hasta que se enteran de algún evento. Salen siempre acompañados …

📌 📖 ¿Publicar online hunde tu carrera como escritor? - Concurso y Crónicas de Substack /

¿Qué pasa con los editores tradicionales? ¿No rechazan el material que ya ha circulado en la red? Depende del formato. Aunque algunos son estrictos, el panorama está cambiando. La clave es saber dónde “gastas” tu primer derecho de publicación.

¿En qué casos específicos debo ser más cuidadoso al subir mi trabajo a un blog, un boletín (como Substack) o redes sociales? Hay dos áreas críticas: revistas literarias y concursos. Aquí es donde debes ser estrictamente cauteloso con las reglas de “obra inédita”.

1. EDITORIAL Y ACTUALIDAD EN SUBSTACK 💌

Reflexiones, descubrimientos, trucos, perspectivas y noticias. Y también “columnas” sobre Substack y su “universo”. En el caso de hoy, examinamos un popular e interesante artículo de Leo Cantillo, autor del boletín Voz en el Desierto.

1.1 Substack, una ilusión de algo mejor

Leo Cantillo analiza, en un post con este título, si Substack es una plataforma de verdadera independencia para creadores o si representa una ilusión dentro de la economía de la atención. El artículo examina la realidad de construir audiencias y la saturación del ecosistema de newsletters. El texto de Leo Cantillo sugiere que Substack puede convertirse en otra fuente de ruido digital si los lectores no gestionan sus suscripciones con criterio, transformando la "novedad estructurada" en una ilusión de productividad. Una conclusión podría ser la conveniencia de priorizar la lectura profunda y la conexión directa con el autor sobre la acumulación de contenido en la bandeja de entrada.

El artículo se inicia reconociendo que Substack ofrece autonomía a los escritores a través de herramientas de publicación y cobro, pero somete la creatividad a una lógica mercantil que prioriza la conversión de suscriptores sobre la expresión genuina. Este modelo enfrenta una contradicción estructural, ya que el escritor debe migrar audiencias de otras redes sociales a una plataforma saturada de otros creadores que buscan ser leídos, cuestionando la viabilidad de un mercado donde todos escriben pero pocos pagan.

El gran problema no es tanto la existencia del algoritmo —toda tecnología tiene un motor de esos— sino el tipo de estímulo que crea. En lugar de dirigir recursos, diseño y energía hacia el descubrimiento de lectores que no escriben, el sistema premia la producción visible y la circulación entre pares. Se recompensa lo que ya está dentro del círculo. ¿Qué significa eso? Que se fortalece un ecosistema autorreferencial donde los creadores se recomiendan, se suscriben entre sí, intercambian favores sutiles y se ven —con gusto y, a veces, con asco—.

A continuación, señala que Substack genera una "ilusión de audiencia" donde los creadores terminan escribiendo principalmente para otros creadores, dejando fuera al lector real en un ecosistema que se siente como un teatro cuyos espectadores son solo actores. Esta dinámica se agrava con funciones como Notes, que en lugar de fomentar una conversación genuina, saturan el entorno con ruido promocional y contenido irrelevante que degrada la experiencia del usuario, convirtiendo la plataforma en un mercado de autopromoción ineficiente:

… lo que surgió fue ruido, bulla, tremendas idioteces, o refritos entre una que otra frase de algún escritor reconocido …

Por cierto, uno de los objetivos de este Diario es precisamente, ser una alternativa para aquellos que huyen del exceso de contenido irrelevante de muchas de las Notas, o consideran, como el autor, que no son saludables:.

Notes fue un parche (y …) Substack, por diseño, no es una red social saludable. Las dinámicas de interacción rápidas, superficiales y virales no casan bien con la profundidad del ensayo ni con la intimidad de una carta a un lector.

Además:

Lo que consigue Notes —cuando lo consigue— es desplazar la atención: sustituye que alguien lea tu artículo por el gesto efímero de reaccionar a una nota. Ahí van con el maldito corazón...y eso, como artistas, lo sentimos como una patada en el trasero —para no ser más coloquial... no soy español— .

Las quejas son varias:

No hay una búsqueda genuina de nuevos lectores fuera de la editora de recomendados; crecer depende más de estar en la órbita de otros, de las “interacciones”, de escribirnos entre todos, y no de toda las personas que están allá afuera para conocer lo que produces, sin esperar ser leídos, porque no todos escriben... ¿o sí?

En especial:

La cultura de “apoyo mutuo” que se convierte en club, ¿que carajos? Me recuerda la película, “cadena de favores”, pero con el defecto de que no es para que hagamos un bien al prójimo, si no como una venta ponzi de Herbalife. A la larga, esto produce cuartos cerrados y un mercadillo circular, si se puede llamar así... porque en realidad no produce beneficios reales.

El artículo lista otras críticas (se recomienda leerlo).

El autor se suma, así, a las críticas vertidas sobre las Notas de Substack, por convertir la escritura en un embudo de marketing, priorizando la conversión de lectores gratuitos a suscriptores de pago por encima de la calidad del contenido. Se une a los que acusan a la plataforma de fomentar un entorno ruidoso y competitivo (“todos poniendo luces de neón y megáfonos en sus notes, para gritar al que pase por delante”) donde, al igual que en las redes sociales tradicionales, los creadores luchan por captar la atención en medio de la saturación de contenido, reproduciendo así la dinámica del mercado que ya conocíamos. Leo Cantillo no es inmune:

Y me incluyo, tranquilos, yo estoy dentro de los borregos que pensaba que había descubierto el lugar perfecto para el artista... Pues ahora no me voy, porque la página está muy chula…

Y no es solo Substack:

Todas esas plataformas y aplicaciones que agrupan audiencias, centralizan pagos y externalizan el riesgo al creador … comparten una misma lógica económica ..: Cada vez pagan menos por una cantidad mayor de interacciones.

Solo unos pocos pueden realmente vivir de ello; la mayoría compite por migajas de atención.

Otra queja en que incide es que siente que Notas:

… se está volviendo red de corazones rotos, … (t)odos buscando la pareja ideal, o pasar el rato con alguien “interesante”, enamorarse de ideas y de pensamientos que los mueven a dejar besos y gritos para ver si de pronto sale algo de un día... o de toda la vida.

Volviendo a Substack como un espacio para expresar el arte:

¿Qué sucede cuando juntas estas verdades con la presión algorítmica? Que el trabajo artístico se vuelve una tarea intrínsecamente precaria. La creatividad se vuelve gratuita, como si fuera un desperdicio o el excremento del ser humano — cuando es justo lo contrario— , la gente no quiere salir de sus casas a buscar un libro, a ver la galería de la ciudad, a buscar el artista del barrio o tomarse el café con el poeta y llevarse un micro libro firmado. Porque ahí está la vida en el arte.

Y un poco más adelante:

El mercado digital mide cosas que no equivalen al valor estético, o a la calidad, ni siquiera en quien trabaja mas duro. Se mide por tasas de apertura, clics, tiempo en pantalla, engagement. Son métricas tan cuadradas, que no equivalen a lo que importa a la escritura: el pensamiento bien expresado, la transformación lenta del lector, la idea que necesita instalarse en otras memorias.

Porque, en su opinión, la transformación del trabajo artístico en una serie de micro-tareas optimizadas para cumplir con métricas de plataformas digitales representa un riesgo de pérdida histórica. Este modelo de producción convierte la atención en una mercancía controlada por intermediarios, asfixiando la supervivencia del creador independiente.

Debemos entender esto claro: Esto crea una selección artificial, que premia lo que se comparte fácilmente, lo que se replica, lo que encaja en plantillas, por más mediocre que sea. El resultado ya lo debes imaginar; la aparición de nichos hipercompetitivos y la desaparición gradual de la calidad real, que se ahoga entre toda la bulla y los que saben venderse, por basura que sea.

Bastante más abajo hace una afirmación que creo es lo mejor de su ensayo sobre esta plataforma:

Hay una diferencia entre aparecer y ser escuchado. Substack nos ofrece el podio; pero el podio, sin pueblo que lo escuche, es solo un piso bien pulido.

Completado con lo siguiente:

Preferiría un mundo donde las plataformas fueran herramientas humildes —martillos que nos ayudan a clavar para colgar la obra— y no arquitectos de una nueva maquinación económica para succionar el talento de un nuevo nicho. Quiero lectores que no sean productores de contenido, porque ellos son la economía real de la cultura: no producen arte, producen el resto de las cosas. Pero sí sostienen el arte con su gusto y sensibilidad. No se trata de lo grandioso o lo pequeño; se trata de no confundir interlocutores con colegas cuando la mayoría, de hecho, no es ni lo uno ni lo otro.

Pide que impidamos que la dinámica actual se consolide, porque lo que “se perderá es enorme”:

Borrarán a los verdaderos artistas y los sustituirán por imbéciles nudistas que replican la basura de todos los medios bajos y banales. Será suficiente que alguien copie y pegue un escrito por IA, en donde todos saben que fue hecho con el menor esfuerzo y sin alma. Y nadie lo leerá, porque están viendo a los nudistas.

Para concluir, quisiera reproducir sus 2 párrafos finales:

Hay algo de belleza aún escondida en estas herramientas. Al menos han permitido voces antes silenciadas. Pero también hay que diagnosticar lo que enferma. La plataforma que alimenta su propio crecimiento a costa de la salud del oficio. Ese es el problema que debemos nombrar.

Escribe. Pinta, canta, baila... y no dudes en darte tu lugar y cobrar por ello, porque muchos otros desventurados... solo tienen la pantalla.

Algo para llevar …

Para los autores que buscan construir algo sostenible en Substack, el texto de Leo Cantillo ofrece, entre otras, varias lecciones realistas, que listamos aquí, con algo también de nuestra parte:

Cuidado con el “efecto burbuja”: Substack se vende como un espacio de libertad, pero sigue operando bajo lógicas de algoritmos (como las recomendaciones entre autores). No dependas solo de la plataforma; mantén el control de tu comunidad.

Calidad sobre volumen: En un entorno saturado de “newsletters” y autores, la única forma de destacar es el valor diferencial. No escribas por rellenar el calendario; escribe porque tienes algo que nadie más está diciendo de esa forma.

Gestiona tus expectativas de monetización: El post sugiere que el modelo de suscripción no es una fuente de ingresos inmediata. Requiere tiempo, una base de lectores muy fiel y entender que no todos los temas son “monetizables” a gran escala. De hecho, pocos conseguirán vivir de esto.

Cuidado con Notas. No es para todo el mundo (ver esta reseña).

La importancia de la voz propia: En un mar de contenido genérico y de IA, la autenticidad es un activo. Los lectores en Substack no buscan solo información, buscan una conexión con la perspectiva del autor. Y no siempre tienen que estar de acuerdo. A veces, el reto para un autor es mantener el espíritu crítico y desafiar a su propia audiencia para no caer en la complacencia.

1.2 Selección de Q&A de Substack Bestsellers

Substack publica un Q&A privado cada cierto tiempo, y desde hace un poco un chat, ambos solo disponibles para los que son bestsellers. Aquí traducimos y comentamos lo más interesante para nuestros lectores.

❓ Muchos mensajes directos indican que los mensajes antiguos ya no están disponibles... es decir, no puedo desplazarme lo suficiente hacia abajo para ver las conversaciones pasadas. ¿Cómo puedo encontrar los mensajes antiguos?

Los mensajes directos (MDs) antiguos no se borran después de cierto tiempo, así que tus conversaciones anteriores deberían seguir ahí. Si tienes problemas para desplazarte hacia atrás y encontrarlos, probablemente se trate de un problema técnico y no de datos perdidos. Puedes intentar desinstalar y reinstalar la aplicación Substack para asegurarte de tener la última versión. Esto suele solucionar cualquier problema de desplazamiento o carga en la bandeja de entrada.

Nota del Editor: Así es, Substack no elimina el historial de los mensajes directos (DMs), por lo que la información sigue en sus servidores. Si experimentas un error de rendización, o similar, en la interfaz de la aplicación, lo que es bastante usual, prueba, como aconsejan, a reinstalar la app. Pero si eso no te funciona, o lo consideras complicado, aquí tienes otras formas de recuperar el acceso a esas conversaciones: Usa la versión Web: Entra a tu cuenta desde un navegador (Chrome, Safari) en un ordenador. La interfaz de escritorio suele ser más estable para cargar historiales largos y te confirmará que los mensajes no han desaparecido.

Forzar detención (Android): Antes de reinstalar, ve a Ajustes > Aplicaciones > Substack > Forzar detención y luego Limpiar caché. Esto refresca la base de datos local sin borrar tus datos.

Actualización del Sistema: Asegúrate de que el sistema operativo de tu teléfono esté actualizado, ya que las versiones antiguas de iOS o Android a veces causan errores de desplazamiento (”scrolling”) en apps nuevas.

2. LOS ARTÍCULOS EN SUBSTACK 📰

Notas importantes, aquí.

2.1. Selección de posts en Substack por temas

Aquí repasamos lo publicado esta última semana sobre carreras, trabajo, educación, liderazgo, innovación, igualdad, políticas, geografía, sociología, sociedad, y derecho. Escrito por Emma Michelle.

📂 Carreras y trabajo: Educación, liderazgo, innovación, igualdad

Carreras:

Carta #44: Viajar por trabajo ya no es éxito —Semana 11 de El camino del artista: Recuperar una sensación de autonomía

Esta semana en El camino del artista reflexionamos sobre el poder creativo y cómo éste se fortalece mediante la aceptación de la propia identidad y la liberación del juicio del mercado. El valor del arte no reside en el dinero que puedas conseguir por él, sino en la fidelidad al propio proceso. Es por eso que protegiendo al niño artista a través de la experimentación y la selección de un entorno humano nutritivo que no intente domesticar los sueños.

Por último, reflexionamos sobre la definición del éxito: la verdadera plenitud de hoy reside en la libertad de habitar su rutina familiar y reservar los viajes para el ocio, priorizando sus “no negociables” sobre las expectativas externas.

Liderazgo:

Gestionar mantiene empresas, liderar las transforma — Gestión vs. Liderazgo: la diferencia que define culturas, resultados y bienestar

La diferencia entre gestionar y liderar puede ser abismal para las empresas. La gestión se centra en el qué mientras que el liderazgo se enfoca en la inspiración y el para qué, siendo éste último un motor transformador para las empresas.

Los datos de Gallup, consultorías estadística, ilustra el alto costo económico de la falta de liderazgo: una inversión masiva en nómina que no opera a su máximo potencial por falta de conexión y dirección. Finalmente, el artículo concluye que el liderazgo real es un trabajo interno e incómodo que requiere coherencia y habilidades prácticas, y que la verdadera ventaja competitiva reside en convertir el liderazgo en un sistema de comportamiento diario —basado en cómo se da feedback o se gestiona el error— más que en un evento aislado de capacitación.

#168. El Oído Mágico que Construyó un Imperio de 3.000 Millones — Nosolosuerte/

“Lo más importante que aprendemos en la escuela es que las cosas más importantes no se aprenden en la escuela.” — Haruki Murakami

Jimmy Iovine transformó la dislexia que padecía en un imperio valorado en 3.000 millones de dólares gracias a su oído mágico y una ética de trabajo implacable. El éxito se basó en tres pilares: la omnipresencia (estar en la sala donde ocurren las cosas), la anulación del ego para ponerse al servicio de la grandeza ajena y la capacidad de escalar su instinto, llevando su sensibilidad como productor musical al mundo de los negocios con la creación de Beats. La lección de su vida es que el crecimiento no exige reinventarse, sino aplicar un talento específico en escenarios cada vez más grandes.

El cuento infantil que muchos adultos también deberían leer :Lo que un cuento puede enseñarnos sobre paciencia, libertad financiera y la riqueza. - tucoachpersonal/

La libertad financiera se construye mediante el autocontrol (aplazar la gratificación), el aprovechamiento del tiempo como socio y la búsqueda de autonomía para decidir cómo vivir. En esencia, nos recuerda que el éxito financiero depende menos del conocimiento técnico y más del comportamiento constante: no se pueden recoger frutos sin antes haber cultivado las raíces.

🍋 El lado menos sexy del efecto compuesto - limoneros/

La fórmula del éxito no admite atajos: requiere la combinación de estrategia, acción y tiempo; eliminar cualquier factor conduce al esfuerzo sin impacto, a la parálisis por análisis o a la frustración prematura. Tras 18 meses de experiencia y más de 100 clientes, concluye que los “unicornios” de éxito instantáneo son un mito que oculta años de trabajo previo. La realidad, aunque menos “sexy”, es un proceso de maduración similar al de un limonero: el primer año es para plantar la semilla, el segundo para ver brotes y el tercero para recoger los frutos de un esfuerzo que, al principio, nadie veía.

✍️ Creatividad y mirada del escritor- escribeypublica/

La verdadera creatividad en la escritura no es una acumulación de ideas brillantes ni un proceso automatizable por la IA, sino la profundidad de la mirada propia. Mientras que la técnica puede pulirse o delegarse, lo que hace a un texto memorable es la capacidad del autor para observar, relacionar elementos aparentemente ajenos y atravesar la superficie de lo cotidiano. Esta mirada creativa, similar a la curiosidad natural de la infancia, a menudo se ve asfixiada por las prisas y el juicio ajeno, pero puede recuperarse mediante la pausa, el mindfullness y la exploración sin rumbo. En definitiva, la escritura es el reflejo de ese entrenamiento invisible: cultivar una forma única de percibir el mundo para luego tejerla con palabras.

💡 La movida de pausar por necesidad: Y cómo gestionarlo logística y emocionalmente. - movidasdeemprender/

Este relato personal aborda los desafíos de conciliar el emprendimiento con la maternidad, destacando la importancia de ajustar las expectativas a la realidad física y mental. La autora admite haber cometido el error de planificar lanzamientos de alto esfuerzo cognitivo durante su embarazo, lo que resultó en agotamiento y errores técnicos. Ante su inminente baja, ha tomado decisiones estratégicas —aunque dolorosas financieramente— como pausar cobros recurrentes para evitar problemas legales y rechazar clientes de servicios. La gran lección es que una marca personal sólida sobrevive a una pausa; por ello, es vital priorizar los momentos vitales únicos, planificar según la energía real y aceptar que el regreso al trabajo será más lento de lo imaginado, entendiendo que el negocio puede esperar, pero las etapas familiares no.

El mayor secreto de la era digital — Diario de Innovación #329

El texto analiza la hipótesis de que el criptógrafo Adam Back podría ser Satoshi Nakamoto, sugiriendo que Bitcoin no fue un milagro espontáneo, sino la síntesis final de ideas marginales gestadas durante décadas. Más allá del misterio, el autor plantea que el *nonimato no fue un accidente, sino una pieza de diseño política y estratégica: para que una tecnología que desafía al poder financiero sobreviva, su creador debía desaparecer. Esta renuncia al ego en la era de la sobreexposición confirma que las verdaderas rupturas tecnológicas nacen de obsesiones profundas en los márgenes, no de laboratorios corporativos.

Cuando la tecnología escala más rápido que el criterio — Las organizaciones han aprendido a desplegar tecnología, pero, ¿qué ocurre cuando la escala técnica supera a la madurez estratégica y humana? - betterbusinessbetterworld/

Mientras que la tecnología escala de forma exponencial, el discernimiento —necesario para gobernarla— requiere años de construcción y reflexión que el ritmo actual suele omitir. Se advierte que delegar decisiones en algoritmos por comodidad o eficiencia empobrece la organización, reduciendo su resiliencia y desplazando la responsabilidad hacia sistemas que pocos comprenden. La verdadera madurez digital no consiste en tener más herramientas, sino en desarrollar la capacidad de cuestionarlas y liderarlas. En esencia, el progreso técnico sin un gobierno humano sólido no mejora el trabajo, sino que simplemente acelera una inercia donde la tecnología acaba gobernando sin responsabilidad.

Igualdad:

Del feminismo de la igualdad al feminismo de la víctima ¿Cómo perdimos el rumbo? — El feminismo que perdimos (y el que defendemos)

El feminismo contemporáneo de “tercera ola”, se contrapone al feminismo de equidad o clásico que busca la igualdad ante la ley sin caer en la narrativa del “patriarcado” como enemigo absoluto. Citando a autoras como Tammy Bruce y Christina Hoff Sommers, el autor argumenta que el movimiento actual ha derivado en un culto a la vulnerabilidad que victimiza a la mujer y niega su agencia personal. Frente a esto, se defiende la complementariedad entre sexos, reconociendo diferencias biológicas y psicológicas sin que ello implique jerarquía, y se aboga por una educación que valore la identidad de niños y niñas sin fomentar la guerra de sexos. En conclusión, la propuesta es recuperar un feminismo sensato y basado en hechos que luche por problemas reales —como la brecha salarial o la violencia— sin adoptar posturas antimachistas que terminen siendo, paradójicamente, “anti-mujer”.

📂 Ciencias sociales y políticas: Geografía, sociología, sociedad, derecho

Política:

De Islamabad al bloqueo: uranio, colapso militar y datos desaparecidos: 14 de abril de 2026 — Dia 46 del conflicto — Perspectiva del Sur Global

El informe del 17 de abril de 2026 revela un escenario de parálisis estratégica donde la retórica de Washington choca con una realidad operativa degradada. El colapso de las negociaciones en Islamabad ha derivado en un bloqueo naval estadounidense que, en la práctica, resulta ineficaz frente a un Irán que ejerce una soberanía de facto sobre el Estrecho de Ormuz, permitiendo el flujo de crudo hacia el Sur Global mediante rutas “oscuras” y coordinación con Rusia. Mientras el Pentágono oculta el impacto interno de la crisis mediante la eliminación sistemática de datos federales sobre pobreza y suicidios militares, sus activos clave —como el portaaviones *Gerald R. Ford*— enfrentan fallos críticos y posiciones geográficas desfavorables. Con un ejército israelí al borde del colapso por fatiga de sus reservistas y una alianza Irán-Rusia blindada por tratados estructurales, el conflicto se encamina a un punto de ruptura definitivo en la ventana crítica entre el 22 y el 28 de abril..

2.3 Los artículos en Substack por sus autores

Al aparecer aquí, el Diario empezará, además, a recomendar tu boletín, usando el sistema nativo de Substack.

🍒 ¿Cuál es la diferencia entre promocionar un libro y construir una carrera literaria? Mientras que promocionar es un esfuerzo puntual por vender un libro, construir una carrera es diseñar un sistema necesario para que tu voz sea escuchada hoy y con cada libro que escribas en el futuro. Aquí os cuento más:

🍒 El poder del zoom out: De Artemis II al diseño de producto: la importancia de recuperar perspectiva. De Marta Alemán

Como buena loca y curiosa del universo, estos días he estado siguiendo todo lo relacionado con el Artemis II. Las fotos tomadas desde el cohete me dejan sin palabras: La Tierra haciéndose cada vez más pequeña, una astilla de luz en un negro infinito salpicado de estrellas. Ese zoom out te devuelve el contexto de golpe: somos un punto diminuto en medio de la nada… y, aun así, aquí estamos.

Este tipo de imágenes, muchas veces, te ayudan a ordenarte por dentro. De repente lo urgente se ve un poco menos urgente. Lo importante se escucha más fuerte. Y no sólo me ha pasado a mí, hay mucha gente hablando sobre esto en redes.

🍒 homo operarius, de Aida dos santos

Nuestra vida sería igual de plena si dejasemos de hacer la mitad de las cosas que hacemos. Simultaneamos tareas como si nuestro tiempo, espacio y cuerpo fuese polivalente. Como si nuestro cuerpo de clase trabajadora lo fuese, los ricos no tienen problemas con la gestión del tiempo. Las ricas no se compran pintauñas de secado rápido porque no tienen prisa. He aprendido mucho de Henar Álvarez, se nos llama vagas a las mujeres que no cuestionamos nuestra habilidad biológica para hacer las tareas del hogar, contentar a la mirada masculina, ni queremos ser madres abnegadas mientras negociamos un ascenso.

🍒 La trampa de poder con todo: Cuando ser fuerte todo el tiempo es un límite para el vínculo. De Sofi Alonso

Lavinia conoce su propia fuerza y es consciente de sus dudas. Sabe que una no puede existir sin las otras. En eso se sabe igual a él. Y justo por eso se enoja: la actitud de él, negadora del contraluz de su fuerza, muestra una superioridad engañosa. Lavinia usa la palabra “perfecto” no como halago, sino para acusarlo de estar abriendo una brecha entre los dos. (…) Pero lo que Lavinia le plantea está más allá de lo que Felipe puede percibir en una conversación como ésta: se encuentra entretejido en la trama de su identidad, un “deber ser” tan enraizado que ni siquiera se da cuenta de que lo sostiene. Lo defenderá a toda costa, porque considera que es su naturaleza y, además, que es lo correcto. (…) Una barrera a la intimidad, a la conexión íntima que todas las personas necesitamos para sobrevivir.

🍒 Hablarse bien a uno mismo. De Luis Torres

En esos días me acostaba y observaba la madera pulida de los barcos que desfilaban por allí. Algunos surcaban el mar impolutos, como las casas encaladas en blanco que defendió César Manrique. Cruceros de tres plantas, jolgorio en los pasamanos, alcohol corriendo por la cubierta. Otros iban adornados con ribetes de oro y la proa puntiaguda abría paso, salpicando espuma al rugido del motor. Todos me parecían preciosos porque miraba hacia fuera. El día que la voz puso otro yunque, lo quité y me fijé en el color de mi barca: amarillo, el tono de los campos de trigo.

Aprendí a querer, poco a poco, mi barca. Es más fácil llegar a la orilla cuando uno no se tira piedras a la espalda. De vez en cuando, cuando el viento sopla en contra, aparece la voz con otra tonelada encima o señala a las embarcaciones de fuera. “¿Cómo no tenemos ese barco, Luis? Es porque no te estás esforzando lo suficiente, sé realista”.

🍒 Mujer de dos islas: Martha Jean-Claude y la celebración del canto como pertenencia. Por Juan Pablo Huizi Clavier

Martha Jean-Claude … (n)ació en Puerto Príncipe y murió en La Habana. Esa trayectoria entre dos islas sirve para entender cómo su voz fue encontrando distintos soportes, distintos públicos y distintas funciones. En Haití, su trabajo se alimentó de cantos campesinos, imaginarios del vudú, tradición oral y formas populares de relato. En Cuba, ese material encontró otros espacios de circulación, desde la radio y la televisión hasta el disco, el cabaré, el cine y la maquinaria cultural del Estado revolucionario. (…) Teatro, sala de conciertos, estudio de grabación, radio, televisión, circuito internacional. Lo folclórico, en ella, ya venía trabajado como forma pública. Era lenguaje de pertenencia, de memoria y de fricción social.

🍒 Un hada verde y gris llamada Úrsula: De Marianne Elinor.

Abnegada y rendida ante su insistencia, me dispongo a vivir mi vida simulando que no está. Un día encapotado y angosto, mientras yacía en mi cama y el aburrimiento asomaba, encontré por casualidad lo que sería su antídoto. Pues como si de una imagen teledirigida se tratara, cuando abría la portada de un libro y me inmiscuía en la historia su imagen desaparecía, lenta y borrosamente. El libro que permitió la magia del sosiego era La gravedad y la gracia de Simone Weil. La filósofa con su aire místico y trascendente afirmaba que somos distintos de lo que imaginamos ser, y que saberlo es el perdón.

🍒 No te engañes: el pasado (casi) nunca fue mejor. Nos vemos mejor en las fotos antiguas, como nos gusta más el arte de hace tres siglos que el que se está creando ahora, ¿no será que nos incomoda ver en lo que nos hemos convertido? De Claramore

… tiendo a verme mejor en el antes, que en el ahora. Solo al volver la vista atrás me descubro incapaz de apreciar lo que tenía en ese tiempo remoto que, hasta hace no tanto, fue mi presente. Y a la vez imagino como mi ahora - que mientras escribo esto está en el proceso de convertirse en pasado - será mi ideal en un futuro más cercano de lo que puedo alcanzar a pensar. (…) tendemos a romantizar el pasado, a pensarlo mejor. En mayor o menor medida, somos melancólicos por naturaleza. Nos pasamos la vida añorando aquello que fue, lo que con toda seguridad no volverá. Al menos no de la misma forma. Y con el arte, ese reflejo directo de lo que fuimos, nos pasa exactamente lo mismo.

🍒 Resulta que la pregunta importante sobre la IA nunca fue si es peligrosa. Eso ya lo sabemos. Lo que nadie contesta es quién decide los límites y con qué legitimidad lo hace. Anthropic crea un modelo que escapa de su sandbox, lo declara demasiado peligroso para el público y acto seguido monta un club privado de 40 empresas para gestionar ese peligro. Los gobiernos, las agencias públicas de ciberseguridad, los que en teoría nos representan… fuera de la lista. Y es que el problema no es que una empresa de California tome esas decisiones, sino que no existe ningún mecanismo democrático que participe en ellas. Ni público, ni verificable ante nadie que no sea su propio consejo de administración.

Para quien trabaja en administración pública o gestiona infraestructura digital esto no es filosofía de sobremesa. Es un riesgo operativo en tiempo real que crece cada semana mientras el NIST llega tarde y los parlamentos miran para otro lado. La defensa digital global se está privatizando y nadie nos ha preguntado si estamos de acuerdo.

🍒 Cookies: la versión consumible de una vida simple: Crónica de una crisis existencial en la cocina. O cómo buscamos en una galleta la vida simple que el algoritmo nos prometió y la realidad nos niega. De Lu.

Perfeccionar una receta, en mi caso, no es seguir instrucciones: es desarmarlas. Analizo proporciones, tipos de azúcar, tiempos de frío. Busco un exterior crocante, un centro suave —apenas chicloso— y un equilibrio preciso entre amargor, dulzor y sal. No es solo que quiera que salga bien. Quiero que salga exactamente como la imagino y que, cuando alguien le pegue un mordisco, se sienta transportado a la merienda en la mesa del centro de la cocina y gallinero en el jardín.

🍒 La chica del vestido raro cumple 40 años: La chica de rosa cumple 40 años y el final que no fue sigue siendo la película que John Hughes nunca se atrevió a hacer.

… hace algo que el cine raramente consigue: convencerte de que está enamorado de verdad. No de una forma cinematográfica. De la otra forma. La forma ridícula, desbordada, que no calcula el efecto que produce porque no puede. El problema es que Andie no lo mira.

La chica de rosa se estrenó el 28 de febrero de 1986. Cuarenta años después, Paramount y Fathom Entertainment la devolvieron a las salas (…) La excusa era el aniversario. La razón real es que la película sigue sin resolverse, sigue generando la clase de conversación que solo tienen las obras que tocan algo verdadero y luego se acuerdan de mentirte. (…) Lo cierto es que la banda sonora al completo es una cápsula temporal increíble.

🍒 La rebelión de la integridad: Desaprendiendo la lección más nociva de la adultez. De Rut Moreno y Dario Salud Leona.

Una de las lecciones más importantes que nos enseñan en la escuela no tiene nada que ver con las asignaturas, ni con el conocimiento declarativo, ni con la estructura del saber que hemos construido como humanidad tras décadas de investigaciones y avances científicos. (…) Históricamente, hemos construido nuestra convivencia sobre una dicotomía dañina que separa a las personas en dos bandos: el de los adultos (supuestamente racionales y sensatos) y el de los niños y adolescentes (etiquetados como emocionales e inestables). Esta separación nos obliga a elegir una identidad: o perteneces al grupo “deseable” que piensa y obedece, o formas parte de los excluidos por su “intensidad” infantil.

🍒 Me encantaría si pudieran publicar este artículo que escribí en la próxima edición del Diario. Muchas gracias y un abrazo!

🍒 Más que temerle a la IA por lo que hace, me inquieta lo que nosotros podríamos dejar de hacer por acostumbrarnos a delegar demasiado. El problema no es solo técnico: es humano. La herramienta acelera procesos, pero no debería reemplazar el criterio, la verificación ni la responsabilidad de pensar.

🍒 Me encantaría que mi último podcast fuera incluido, porque es un tema que nos atañe a todos. “No recomiendo la inteligencia artificial” (con aparición de Byung-Chul Han incluida, por cierto). Va de lo siguiente:

Le pedí a una IA que investigara por qué la IA es peligrosa. Me entregó un documento impecable argumentando contra su propia existencia. Este capítulo incluye prejuicios no muy velados, daños en el cerebro, dilemas éticos, ganas de dominar el mundo y hasta gatitos. Si quieres saber más, no te pierdas el último capítulo del podcast No recomiendo, donde se mezcla el humor y la investigación: “No recomiendo la Inteligencia Artificial”

🍒 hola amigos, dejo por aquí la última entrega de mi serie de fragmentos:

🍒 Me gustaría que compartiesen el siguiente artículo, “Cuando el feminismo se vuelve autoritario (parte 1)”: Esta es la primera parte de una serie de artículos donde presento una mirada crítica sobre el feminismo: cómo este es, en realidad, un movimiento autoritario y machista. En esta oportunidad, veremos cómo el feminismo invisibiliza el sufrimiento de los hombres y encubre violencias. generando desigualdad ante la ley.

🍒 Respiro, Inspiro: Un extracto de un relato que me ayudó mucho cuando mis embarazos no siguieron adelante. De Van

Las profesoras, dos titulares y dos de refuerzo, echan cabezaditas alternadas con vigilancia, todo está muy tranquilo, muy acompasado, un momento apacible. El aire empezaba a ser denso, aunque agradable porque, al fin y al cabo, solo estabamos a principios de verano y aún se podía soportar el sol y sus rayos vibrantes. Por las tardes, si ponías atención, podrías oír, siempre en este campo que el autobús recorre plácidamente y en esta estación, un grillo entre el trigo o junto a las amapolas salvajes, que crecen a su aire más allá de la ladera de la carretera.

🍒 Al pie del fresno más grande del mundo, junto a un pozo cuya agua no moja sino que transforma, tres mujeres trabajan en silencio. No duermen. No descansan. Desde antes de que los dioses tomaran sus tronos, desde antes incluso de que el tiempo tuviera nombre, ellas han estado aquí, ocupadas en la única tarea que nadie puede arrebatarles: tejer el destino de todo lo que vive.

Son las Nornir. Y su historia, como la de casi todas las historias verdaderamente antiguas, no les pertenece solo a ellas.

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Imagen propuesta por Emma Michelle