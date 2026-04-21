Diario de Substack

Diario de Substack

Discusión sobre este post

Avatar de User
Avatar de Voz en el Desierto
Voz en el Desierto
6d

Gracias por tomarnos en cuenta. Leo muchos talentos, mucha gente que tiene algo que decir. Impresionante... es un mar, y algunos se dan la tarea de pescar.

Responder
Compartir
1 respuesta
Avatar de Roberto
Roberto
4d

Y aquí tenéis la Guía de Artículos de los subgéneros de Ciencia Ficción. Todos juntos para no perderse ninguno:

https://unicorniosypiratas.substack.com/p/guia-de-articulos-de-subgeneros-de

Responder
Compartir
43 comentarios más...

Sin posts

Por supuesto, sigue adelante.

© 2026 Roberto · PrivacidadTérminosAviso de recolección
Crea tu SubstackDescargar la app
Substack es el hogar de la gran cultura