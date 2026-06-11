✒️Buenos días, Substack. La selección de esta edición te trae otra colección de historias interesantes de Substack, y otros recursos. Además, como ya probamos en la edición especial de Grandes Historias de las Newsletters Pequeñas, hemos introducido un nuevo formato, en que también destacamos los nombres de autores que apoyan boletines de otros.

Si te gusta lo que lees, por favor comparte este email con familia y amigos para que otros lo descubran.

Compartir

✅ Los recomendados del Diario de substack han conseguido 4.449 suscriptores procedentes de nuestras recomendaciones. Descubre cómo te recomendamos y sus ventajas. Aquí hay una Nota útil para hacer recomendaciones en la plataforma.

🪶 “El feed para descubrir nuevos artículos de Substack en español”

📣 Gracias a los 204 nuevos suscriptores que os habéis unido desde la última edición. Somos ya 7.603 los que queremos saber más sobre Substack y lo último publicado en esta plataforma en español. Nota: Además de este Diario, también tenemos otras iniciativas que podrían interesarte:

🏛 1. LAS GRANDES HISTORIAS

📌 Somaya: Me encantan las personas raras.. Inspirado por el miedo a ser promedio: Guía simple para sacar tu versión brillante.

Yourselfinself dice: Totalmente de acuerdo, es un sentimiento increíble; saber que hay gente así de especial, que no deja que la gente corrompa eso que lo hacer ser; sus creencias, su personalidad, sus preferencias. Puedo decir que no hay mejores personas que aquellas que se muestran por quien realmente son 🌺 - “Me encantan las personas raras. Las personas que pasan por delante tuya con la radio a todo volumen sin que les importe ser escuchadas. Las personas que se tumban en un banco a tomar el sol en pleno centro, repleto de gente. Las personas que van cantando por la calle sin una compañía que respalde la seguridad que sienten para hacerlo. Me encantan las personas que sacan su lado “raro” en público sin miedo a ser vistos. Las que van sonriendo por las calles sin ningún otro motivo más que el de sonreírle a la vida.”

📌 Adriana Cruz: Cómo el terror al fracaso nos mantiene estancadas. Y por qué el hecho de que nos vean intentándolo nos da más miedo que el propio fracaso.

Javier Naveda dice: El miedo al fracaso es natural, quizás una reminiscencia instintiva con efectos muy actuales. Sí, busca proteger y evitar los peligros, pero en entornos que ameritan ir a la acción, por lo general, el paralizarse y postergar, sin duda, garantizan lo que evade. Claro, no hay fórmulas infalibles… Interesante entrevista que nos trae Salvador Lorca 📚: “El cambio real requiere abordar el desencadenante emocional, no solo forzar la acción a pesar de él. Si procrastinas por perfeccionismo, la fuerza de voluntad no lo solucionará. Necesitas abordar el miedo subyacente a la imperfección, y también que tal imperfección sea visible. Si procrastinas por ansiedad, forzarla no la resolverá. Necesitas trabajar con la ansiedad, no contra ella. La fuerza de voluntad es como poner una tirita en una herida que necesita puntos. Puede que aguante temporalmente, pero no soluciona el problema de raíz. Si procrastinas por agobio, obligarte a empezar no te ayudará. Necesitas dividir la tarea en partes manejables.”

📌 mariang: Lo de los jóvenes y eso

Celia dice: Nada más que añadir. - “De todas formas, me molesta más de lo que me gustaría reconocer que haya gente tan corta de miras y que me saque tantos años, hacen que me sienta como Mafalda (y eso es vergonzoso, porque tengo 27 y el culo pelao). Aunque realmente lo que me molesta es haber cobrado una consciencia sobre las cosas que ellos jamás cobraron. Y el haberla cobrado es el efecto colateral de sufrir los daños del mundo que nos han dejado y del que, aun así, nos echan la culpa.”

📌 Esther: Al infierno con ella. Ideología heteropesimista en la televisión pública

“Al asumir el heteropesimismo (pausa para recomendar este vídeo de Ayme Román donde explica en profundidad este fenómeno), abrimos la veda a la normalización de ideas reaccionarias que solo suponen daño a medio plazo para las mujeres.

Si los hombres son así, ¿para qué hacer el esfuerzo de enseñarles que el feminismo les hará relacionarse con las mujeres y el mundo de manera más satisfactoria? Es mejor conformarse y liberar la rabia a través de chistes que tu madre haría en una reunión con amigas, ya que el sistema es así y solo queda resignarse.

Si los hombres son tan terribles, ¿por qué no encerrarse en una misma y vivir en un estado de miedo y agotamiento constante? Ahora que ya has abrazado el celibato voluntario, ¿por qué no dotarlo de un sentido mayor y te acercas a Dios?”

📌 Pere: Retrocausalidad, hiperstición y la guerra por imaginarse el futuro. Turbo chapa de manual

“Esta tesis que defiende Mar ya fue en parte recogida por Hegel. Él decía que todo arte es cosa del pasado. Así pues, la tecnología deviene arte cuando esta se vuelve inútíl a través de la historia. Como bien explicaba Ernesto Castro en una de sus innumerables ponencias: “...efectivamente desde un punto de vista estético se percibe rápidamente como la mayor parte de los objetos que se consideran culturales, en el momento de su producción no lo eran para nada. El Acueducto de Segovia, se lo repito una y otra vez a mis estudiantes de historia del arte, es una tubería del siglo II d.C. Es una tubería cuyo objetivo no era representar la belleza, armonía… de las partes, sino llevar agua del punto A al punto B. Si ustedes dejan una tubería al aire libre lo bastante tiempo, esa tubería se convierte en una obra de arte.”

📌 Pablo: No es el algoritmo, es el vacío. La extrema derecha vende identidad a chicos solos. La izquierda les ofrece silencio.

“La tesis de este texto es sencilla: la manosfera no crea de la nada el malestar masculino joven, pero lo organiza; no inventa la misoginia, pero la actualiza; no produce por sí sola el giro reaccionario, pero le da lenguaje, comunidad y enemigo. Por eso no basta con preguntar qué empuja el algoritmo. Hay que preguntar también qué vacío encuentra al llegar.”

📌 Temporada a la intemperie: La resurrección del blog o el regreso de una escritura en los bordes. Juanma escribe sobre la marginilidad de la escritura en internet, antes de las redes sociales: los blogs. Y sobre tres grandes blogueros: Carlos Busqued, Mark Fisher y Camila Sosa Villada.

Estilosofismo (Sofía García) dice: Para mí, que abrí mi blog hace 16 años y ahora decidí publicar en Substack, esto tiene mucho sentido: - “Tal vez ahí residan dos de los aspectos más valiosos del regreso a formatos como Substack: la posibilidad de reconstruir esa conversación lenta en la que escribir y leer vuelven a ser formas de acompañarse mutuamente; la capacidad de alojar escrituras antes de que encuentren su forma definitiva (solo se trata de escribir el borrador más bello de todos, como solía decir Abelardo Castillo).”

📌 Pilar - Desenredando cuentas: Los 5 gastos que no me duelen. Y como gastarme mi sueldo en 7 días no me parece una locura

Pilar - Desenredando cuentas dice: Un gasto en el que no miro el precio: LOS CONCIERTOS Porque he ido a algunos en los que he tenido que sentarme al acabar para asimilar lo que había vivido. Este y otros gastos “sin remordimientos” los cuento en el post - “Y he pagado cantidades que me daría casi vergüenza decir, pero creo que son de esas cosas que recordaré cuando esté en la residencia de ancianos arropada con la mantita.”

📌 Natalia Papiol: “Necesito vacaciones” Cuando la frase se repite cada mes, ya no es cansancio. Cómo distinguir lo que realmente te está pasando antes de tomar la decisión equivocada.

“El agotamiento y el aburrimiento se sienten parecido desde dentro. Los dos te vacían. Los dos te hacen querer parar. Los dos generan esa sensación de que algo no va bien. Pero no son lo mismo. El agotamiento viene de hacer demasiado. El aburrimiento viene de hacer demasiado de lo que ya no te mueve.”

📌 Victoria O’Donnell: Las ciudades y los vínculos. El ballet urbano de la sociabilidad (y algunas novedades)

“Los urbanistas Ash Amin y Nigel Thrift hablan de “infraestructuras del sentimiento”: tejidos de objetos, hábitos y gestos que sostienen la confianza. La vereda con sombra, el bar que aún acepta fiar, la ferretería donde se conversa, son parte de esa red. Su destrucción no es solo estética sino también política. “Una sociedad que renuncia a esas redundancias se vuelve frágil.”

📌 Belkis Araque: La era del influencer intelectual ha llegado. Y las marcas que deseen innovar, tendrán que comenzar a mirar otros horizontes más allá del “Get Ready With Me”

“Observo la división absoluta y notoria de dos grandes grupos en redes sociales: los Defensores de la Inteligencia Artificial pa-ra-to-do, que integrarán cada espacio de su hogar con la Alexa del momento, y los que, aunque usemos la IA como una aplicación más para nuestro trabajo y hasta le pidamos consejos de vez en cuando, nos convertiremos en el otro polo, los Defensores acérrimos del intelecto y el pensamiento crítico”.

2. LOS ARTÍCULOS Y PREGUNTAS EN SUBSTACK 📰

Notas importantes, aquí.

2.1. Selección de posts en Substack

📌 Jose Royo: Dormir también es una forma de aprender

Isa dice: En la era de la inmediatez y recompensa instantánea el cerebro, como también el cuerpo necesitan tiempos de descanso y desconexión 🌱 - “También hay una relación muy importante entre el sueño y la regulación emocional. No dormimos solo para recordar mejor una fórmula, un concepto o una idea. Dormimos también para procesar emocionalmente lo vivido. Cuando una persona duerme mal, no solo se siente más cansada: puede sentirse más irritable, más vulnerable, más reactiva, más atrapada en pensamientos negativos. La investigación actual relaciona el sueño con la memoria emocional y señala que la privación de sueño puede sesgar la forma en la que procesamos estímulos emocionales, especialmente aumentando la sensibilidad hacia lo negativo.”

📌 Manuela Correa Poveda: Alineando los chakras de la estupidez. Meditando por aquí y siendo lo de siempre por allá

PlayGround dice: Claro, no todos son club de las 5:00 AM, ni de intencionar, ni nada de eso, a veces solo somos el club de los que preferimos 5 minutos más. - “Esta mañana me levanté. No soy del club de las cinco de la mañana, así que me levanté a las siete, con menos épica de la que parece exigir ahora cualquier rutina medianamente respetable. No encendí ninguna vela con intención ni hice respiraciones controladas antes de mirar el móvil, tampoco tuve que salir a buscarlo fuera de la habitación porque no restrinjo su uso dos horas antes de dormir, como recomiendan ahora con convicción los nuevos manuales de higiene mental. No me bebí un vaso de agua con vinagre de manzana ni hice hipopresivos antes de meterme en la ducha, ni nada que se le pareciera a esa sensación de estar empezando el día con una ventaja espiritual sobre el resto.”

📌 Chus Recio: La humanidad bajo sospecha. Una reflexión sobre el miedo, la deshumanización y la fragilidad de nuestros principios ante el sufrimiento ajeno.

“Por eso resulta tan inquietante la deshumanización contemporánea: porque muchas veces no se presenta con rostro brutal, sino con rostro razonable. No grita, no insulta, no necesita declararse cruel. Se limita a gestionar, clasificar, derivar, aplazar. Convierte la vida humana en expediente, el sufrimiento en incidencia, la responsabilidad en competencia ajena. Y cuando la moral queda fragmentada en procedimientos, cada cual puede decirse a sí mismo que no ha hecho nada malo, que solo ha cumplido su parte, que no tenía margen, que la decisión no le correspondía.”

📌 Maïder Tomasena: Hay empresas que están frenando la automatización a propósito. Sobre el lujo extraño de pagar por una máquina que emite confusión a velocidad industrial.

Alejandro Galindo dice: Esta frase es muy real. Me ha pasado: estás impulsando una transformación en tu empresa, logras tener las bases operativas bien puestas, y cuando llegas a lo que pensabas que era lo más sencillo, tu imagen, resulta que es lo que frena todo. Pero detenerte a resolverlo bien es lo que realmente impulsará tu crecimiento a largo plazo. - “podemos automatizar el almacén porque sabemos qué hay dentro. No podemos automatizar el marketing porque todavía no sabemos del todo qué somos.”

📌 Nadia Magalí: No seamos transhumanos religiosos. Sobre nuestra evolución en un contexto de cyborgs, mitos, metacrisis y tecnócratas

Eterna Aprendiz🌞 dice: Uuuff - “Creo que el mito que se trata de imponer es religioso y transhumano. Porque los dueños actuales del mundo traen sus propios mitos, no los llaman así, sino “visión”, “futuro”, “progreso”, “verdad revelada”. Pero la estructura es idéntica a la de los mitos fundacionales: un relato que explica el origen del mal (la democracia, la mediocridad, la masa), diagnostica una crisis (el agotamiento de lo humano) y ofrece una salvación (la trascendencia tecnológica, la inmortalidad digital, el gobierno de los iluminados).”

📌 Cristina Hontanilla: Las amigas que antes sí, y ahora no. Llevo tiempo pensando en la AMISTAD, así con mayúsculas, y leyendo sobre ella. Sobre esa amistad que yo siempre he defendido a capa y espada, por encima a veces de mi propia familia de sangre.

Van dice: Hoy, con tu café de Buenos días, universo, pasa a leer esta reflexión de @Cristina Hontanilla sobre la amistad adulta. pd. Cristina, te ha salido estupendamente. Certera, a momentos triste, pero es así la vida - “A mí ya no me apetece hacer esfuerzos porque sí, ni mantener roles o dinámicas que me agotan o me roban la poca energía que me queda tras la semana.”

📌 Marc Baraut - CFO Diario: ARR: qué es y cómo interpretarlo bien. Cómo leer el crecimiento real de un negocio recurrente sin confundir previsiones con ingresos contables.

Chema Portero dice: Si no sabes qué es el ARR o el MRR, el artículo de @Marc Baraut - CFO Diario te lo aclara todo. Me ha dejado loco, y me guardo el artículo. Tú sabrás lo que haces, pero yo ya lo he leído - “El ARR es un KPI clave para cualquier empresa con modelo recurrente (no solo SaaS). Mide ingresos previsibles Facilita planificación y valoración Permite comparar salud del negocio año tras año Pero recuerda que no sustituye a los ingresos contables ni a métricas de rentabilidad. Un CFO inteligente usará el ARR junto con otros KPI para contar una historia coherente y creíble del negocio”

📌 Beatrix Str. | Ojo de Horus: No fue un error: el costo de permanecer. (Si no das sexo, pagas de otra forma)

Greta Tena dice: (Sobre la triste realidad que todavía viven muchas mujeres) - “Si no das sexo, pagas de otra forma.”

📌 Manu LF: ¡Esa mesa es mía! (Una reflexión personal sobre las relaciones sociales). «Junto al filo de la espada, donde van a morir los labios, están creciendo las serpientes ciegas de tu corazón»

Van dice: Pasaros por @Manu LF 🫂 Esto me encanta - “La normalidad es un montón de gente con prisa y con el móvil pegado a la cara”

📌 Cristina - Entreaquiyahora: Esas pequeñas piezas que cambian una frase sin saberlo. Complementos del nombre: cuando acompañar al sustantivo decide qué imagina el lector.

Jimena Fer Libro dice: Justo hoy, uno en Linkedin me decía esto: «Personalmente creo que, aunque la IA funciona muy bien en el terreno del lenguaje y es una herramienta transversal…» Bueno, bueno, bueno… Bueno, bueno, buenoooooooo Le contesté en cuatro partes. Y aún me dura la mala leche. Luego entro en Substack y leo a Cristina y me vuelve la paz. Qué bonito lo que escribe esta mujer, la filósofa del lenguaje desde el acercamiento de la razón poética que siempre me emociona. Si eres consciente de que el sustantivo, como el universo, es tan humano como nosotros, entonces tu capacidad para habitarlo y no dejarlo solo se transforma en estrellas y brillas. Brillas en el lenguaje porque eres más tú. - “Y es ahí, alrededor de un nombre, donde aparecen esas pequeñas estructuras que, casi sin hacer ruido, nos ayudan a afinar el significado de las palabras y consiguen que se vuelvan más precisas, más concretas o, a veces, más humanas. Porque si algo hemos de tener claro, es que el sustantivo rara vez se conforma con estar solo.”

📌 Economía del Goce: La indignación moral como inacción política. Del repudio a Netflix en tres pasos, o por qué la indignación le conviene al poder.

Economía del Goce dice: ¿Podrá Adorni terminar su cascada y llenar la pileta con delfines?

📌 Victoria Huelin: 25 RDLE El deseo de luz produce luz. El extraño momento en el que empiezas a sentirte exactamente donde debes estar.

Bernat Ruiz Domènech dice: «Creo que marcharme ahora para empezar de cero en otro lugar no sería más que otra huida hacia adelante. He aprendido —releyéndome y atando cabos—, que da igual el lugar: las cosas no mejoran solo por cambiar de escenario.»

📌 Natalia Papiol: Llevas semanas preguntando a la IA. ¿Cuándo fue la última vez que te preguntaste a ti?

“La misma resistencia que hay a pedir advisory es la que hay a hacerse las preguntas difíciles sobre IA. Las dos requieren lo mismo: pararte, mirar hacia adentro, y aceptar que hay cosas que no puedes resolver solo con lo que ya tienes.”

📌 Ignacio M. Giribet: SER DEL MONTÓN

Ignacio M. Giribet dice: Esta semana escribí sobre la rueda de prensa de Florentino Pérez, el regreso de Amaia a La oreja de van gogh, los malos modos y los debates internos que tenemos algunas personas de derechas.

📌 Enrique Delgado: ¿Cuál es el mayor problema? (nuestras creencias). Nada que sea importante para nosotros se va a conseguir solo con desearlo.

F.J.Mateos dice: Chapeau! Me quito el sombrero Enrique, no se puede decir mejor. Suscribo cada párrafo. Que maravilla leer textos que salen de las entrañas en lugar de la IA. - “A la mierda con eso. No necesitas encontrar un nicho; necesitas tener un punto de vista. A partir de ahí empezará a llegar quien quiera debatir con argumentos, quien quiera comprarte o nutrirse de lo que tienes para decir, o simplemente quien quiera joderte la vida con opiniones vacías.”

📌 Economía del Goce: La verdad es que nada. El tiempo libre como amenaza

“¿Quién sos cuando no estás produciendo? ¿Qué harías si no tuvieras que justificar cómo usás tu tiempo? ¿Por qué normalizamos tener que rendir cuentas por estar vivo”

📌 David Gómez Hidalgo: Caminos de vuelta II - El paraíso de los leves.

Samuel Domínguez dice: Cuando te dicen cosas bonitas desde el barrio de la literatura negrocriminal, aunque escribas fantasía, hay que celebrarlo 😌 Reseña de @David Gómez Hidalgo al El paraíso de los leves ❤️ - “hace tiempo que no leo algo tan creativo para iniciar la lectura de una novela”

📌 Renzo Fabb: Desviralizar. Ya no se puede tener una conversación con nadie, porque ya todos los memes fueron vistos y las risas ya fueron causadas. Hay que tener anécdotas para contar para desviralizar la vida.

Renzo Fabb dice: En mi último texto, reflexionamos sobre cómo la lógica de lo viral aplasta la inabarcabilidad de la vida (y viceversa). - “La anécdota, por el contrario, siempre se vuelve a contar, en cada próxima reunión, en cada próximo asado con amigos o cena familiar, las anécdotas vuelven a contarse porque su reproducción, al estar inherentemente unidas tanto a una subjetividad hablante como a otra/s oyente/s, es una revivificación”

📌 Eva | Lidera tu carrera: El derecho a aburrirse: El incómodo arte de mirar a la pared. Por qué he convertido el “no hacer absolutamente nada” en mi nuevo objetivo de desarrollo profesional para salvar el trabajo profundo.

“Es sorprendentemente agotador el simple hecho de existir sin consumir información. Pero si queremos conservar nuestra capacidad para el trabajo profundo, sospecho que el aburrimiento es un músculo que necesitamos reconstruir urgentemente.”

📌 Carol Zabal: Salir de tu zona de confort, o cómo meterte cada vez en más berenjenales. La historia de cómo me complico la vida voluntariamente

Carol Zabal dice: Hay personas que entran a cualquier sitio y en cinco minutos ya conocen a todo el mundo. Yo llevo cuarenta y tantos años intentando descubrir cómo lo hacen. Entro. Observo. Me quedo en un lado. Espero a que alguien me dé una señal de que puedo acercarme sin molestar. Y mientras tanto sonrío con cara de “aquí estoy, todo bien, no pasa nada” cuando por dentro el sistema lleva un rato diciéndome que esto fue mala idea. Lo curioso es que luego, si me das confianza, me abro rápido. Soy de las que se quedan hasta el final. De las que al mes ya te cuentan cosas importantes. Pero entrar. Entrar me ha costado siempre una barbaridad. Y he tardado mucho en entender que eso no es timidez. No es inseguridad. Es que me siento diferente. Que voy a contracorriente. Que lo que le importa a la mayoría no siempre me importa a mí y viceversa. Y cada sitio nuevo es una pequeña prueba de si aquí también voy a ser la rara. Spoiler: casi siempre lo soy. Y cada vez me parece menos un problema. Creo.🪶

📌 IMBECILES: Marcel Duchamp. El peor maestro del mundo

“Y todos, en algún momento de la noche, antes de dormir o después de desvelarse, piensan en el maestro que no tuvieron. En el tipo que no les enseñó a pintar pero les enseñó que pintar era opcional. Que todo era opcional. Que el arte era un ajedrez donde las piezas se movían solas y el maestro había dejado de jugar hacía años, estaba en otra habitación, fumando, esperando que alguien le preguntara algo que no fuera sobre arte.”

📌 Rebeca Huerga: IbiZEN: Capítulo #4: “Volver como turista” y una crítica al sistema de clases de la isla. IbiZEN, un viaje millenial a la Ibiza de los 2000.

“La gentrificación en Ibiza es un problema porque no hay unas afueras o periferia a la que mudarse. Directamente la gentrificación expulsa y escupe de la isla a quienes son incapaces de mantenerse en la isla. Expulsa al grupo de trabajadores.”

2.2 Selección de Q&A de Substack Bestsellers

Substack publica un Q&A privado cada cierto tiempo, y desde hace un poco un chat, ambos solo disponibles para los que son bestsellers. Aquí traducimos y comentamos lo más interesante para nuestros lectores.

❓¿Existe alguna forma de ver las métricas y las tasas de conversión de los correos de las campañas (de marketing) de goteo?

Todavía no, pero estamos trabajando activamente en ello y esperamos tener novedades muy pronto. Sabemos que es importante tener visibilidad del rendimiento de las campañas de goteo; ¡manténganse al tanto!

❓Estoy intentando usar Google Ads para dirigir tráfico a mi sitio web. ¿Es posible instalar un código de seguimiento de Google Ads que empiece por AW en mi publicación de Substack para monitorizar las conversiones?

Actualmente, Substack no admite los códigos de seguimiento de conversiones de Google Ads (los que empiezan por AW). Este código es específico de Google Ads y la plataforma no permite su instalación directa. Lo que sí puedes hacer es conectar Google Analytics 4, que te ofrece una visión completa del flujo de tráfico en tu publicación. Si aún no lo has hecho, ve a la configuración de tu publicación, desplázate hasta el final y pega tu ID de medición de GA4 (empieza por G-, no por AW-) en el campo de Google Analytics. Desde ahí, podrás ver de dónde vienen tus visitantes, en qué publicaciones llegan y cómo navegan por tu sitio. No registra específicamente los eventos de conversión de Google Ads, pero es una buena base para comprender tu tráfico en general.

Gracias por llegar hasta aquí. 📮 ¿Falta algo? Por favor, comparte tu artículo; o, mejor, el de tu autor favorito, explicando en qué destaca, en la zona de comentarios.

🎁 Si todavía no estás suscrito al Diario …

👁️Por si te lo perdiste

Algunas de las últimas ediciones del Diario:

🗓 Gracias por leer esta edición del Diario.

📬 Suscriptores gratuitos: 7.603 (Tasa de apertura media: 41 %).

📲 Visitas generadas para otras newsletters y fuentes de noticias: 83.

La publicación El Diario de Substack, auténtica, artesanal y escrita por personas, es gratuita, pero no barata. Por favor, considera apoyar nuestro trabajo con una suscripción de pago al Directorio de Substack, otra de nuestras iniciativas más populares. Las suscripciones de pago en el Directorio nos permiten ofrecer esta y otras iniciativas, de forma gratuita, a los demás. En otras palabras, además del esfuerzo desinteresado del equipo del Diario (5 personas), este recurso existe gracias a las personas generosas que se suscriben por 8 $ al mes o 80 $ al año (lo que equivale a solo 6,6 $ al mes).

💌 Tu apoyo -por ejemplo, reenviando este email- garantiza que esta publicación siga siendo independiente, gratuita y sin publicidad. Columnas es un antídoto contra los muchos otros sitios web que te hacen perder el tiempo con sus molestos anuncios emergentes y vídeos, y en su lugar te ahorra tiempo para encontrar algunas de las mejores historias sobre Substack, y en especial otros artículos de Substack realmente interesantes.

🖥️.¿No quieres suscribirte pero quieres mostrar tu apoyo? Dale a Me gusta a esta publicación o, mejor, “restackea” este post para que llegue a más gente. ¡Gracias!

Y recuerda recomendar un artículo que te gustaría que apareciera aquí en la zona de comentarios, explicando porqué es genial.

Si te gusta esta iniciativa ¿quieres compartir el Diario de Substack con tu familia y amigos? Sólo tienes que hacer click a este botón:

Compartir Diario de Substack

Imagen de Somaya: “Me encantan las personas raras..”