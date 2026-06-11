Diario de Substack

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Discusión sobre este post

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Cristina Hontanilla
3d

Gracias Diario de Substack por incluir uno de los artículos que más que hablar está dando en «Escribir porque sí», el tema de la amistad. Abrazo.

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2 respuestas de Roberto y otros
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Natalia Papiol
2d

Gracias Roberto y equipo por ofrecernos estas lecturas maravillosas. ¿Para cuándo vuestra selección de podcast de Substack? 😏

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1 respuesta de Roberto
33 comentarios más...

Sin posts

Por supuesto, sigue adelante.

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