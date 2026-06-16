✒️Buenos días, Substack. La selección de esta edición te trae otra colección de historias interesantes de Substack, y otros recursos. Además, como ya probamos en la edición especial de Grandes Historias de las Newsletters Pequeñas, hemos introducido un nuevo formato, en que también destacamos los nombres de autores que apoyan boletines de otros.

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✅ Los recomendados del Diario de substack han conseguido 4.501 suscriptores procedentes de nuestras recomendaciones. Descubre cómo te recomendamos y sus ventajas. Aquí hay una Nota útil para hacer recomendaciones en la plataforma.

🪶 “El feed para descubrir nuevos artículos de Substack en español”

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🏛 1. LAS GRANDES HISTORIAS

📌 Del equipo de Crónicas de Substack: 10 plataformas de redes sociales para escritores en 2026: ¿Cuáles merecen realmente tu tiempo?

Martina López dice: Tu presencia debe coincidir con la de tu lector. No todos los autores necesitan estar en todas las plataformas. El objetivo es ser visible en los lugares donde tus lectores ya pasan tiempo.

Si escribes novelas románticas ligeras, busca las plataformas donde se reúnen los lectores de este género (pista: Pinterest, Instagram, Facebook). Si escribes estrategia empresarial, participa en las conversaciones donde navegan esos lectores (pista: LinkedIn). Selecciona de 2 a 4 plataformas que se alineen con tu libro y tu público, y luego profundiza en ellas. ¡Feliz escritura!

📌 Missa Megias: El gran fraude del autismo femenino: la nueva moda. O cómo un siglo de ciencia sesgada borró a millones de mujeres autistas del mapa

“El movimiento de neurodiversidad, término acuñado por Judy Singer en 1998, propone algo radical: las diferencias neurológicas son variaciones naturales de la cognición humana, no patologías a erradicar²⁸. Y esto molesta porque obliga a preguntarse: ¿qué es lo “normal” que tanto defendemos? ¿Una sociedad donde el burnout es epidémico, donde la gente se medica para tolerar trabajos que odia, donde las tasas de ansiedad y depresión se disparan? ¿Esa es la salud mental que deberíamos aspirar a replicar?”

📌 Manuela Correa Poveda: Colombia no necesita una cárcel más fotogénica. Quizá la famosa tibieza sea no confundir gobierno con espectáculo

“La experiencia inmersiva de este candidato, con drones y frases de héroe de la nación para poner orden antes de que se acabe el tráiler, funciona porque Colombia está entusada. Y cuando uno está entusado siempre resulta más fácil inventarle sentido a unas señales ridículas antes que aceptar lo evidente. Este país lleva tantísimos años traicionado por el Estado y por grupos armados que cambian de sigla pero no de oficio, que ya le parece razonable creerle al primero que aparezca vendiendo autoridad. La mano dura tiene éxito porque ofrece una historia fácil. Hubo daño, hay culpable, habrá castigo y después vendrá la paz. Qué bonito, qué falso y qué infantil. Esto no es una película de Disney. El crimen aquí no es un ex tóxico al que bloqueas en WhatsApp y desaparece, es una estructura criminal que siempre ha cambiado de piel sin perder el negocio”.

📌 LaNoe: Infantilización milenial. Goo Goo Ga Ga

LaNoe dice: No puc mes - “Os juro que me hace tremenda ilusión cada vez que veo a una mujer hablando sobre cine. Sin embargo, últimamente muchas de ellas se centran en crear un personaje misterioso y especial (porque no son como las otras chicas), mientras leen un guion de mirada casi TimBurtoniana creado por Chat GPT, se colocan las gafas en la punta de la nariz y graban en plano picado para parecer más pequeñas y vulnerables.”

📌 Notas de libros y cafés: Menos poses y más lectores: La literatura sin categorías.. Nadie empieza su viaje con Joyce o Dostoievski. Una defensa de la “literatura de segunda” y la lectura por placer.

Mercedes de Santiago dice: Si necesitas leer hoy algo, haz el favor de leer esta entrada: hay libros con los que conectamos y con otros no. No hay necesidad de explicar más. - “Cuando se habla de esto, los académicos dicen que la literatura se analiza y evalúa de forma objetiva y neutral, sin pensar en la edad o el estado de ánimo, que ellos ven estructuras, técnicas, recursos… Lo entiendo perfectamente, me parece que es un ejercicio muy riguroso y lo valoro mucho, tengo amigos con posgrados en literatura, que son correctores de estilo y profesores y me han explicado bien todos esos asuntos. Sin embargo, el 99,9 % de los lectores del mundo no estudiaron lo mismo que ellos y no conceptualizan ni analizan un libro de la misma forma, simplemente lo sienten: lo navegan, lo aman, lo odian, se ilusionan, se sorprenden, se decepcionan… Ahí está la magia del libro, emocionar al lector —a cada uno de forma diferente, única—, hacerlo vivir otros mundos, otras vidas, otras épocas, y ahí pesa más el corazón que la razón y la teoría.”

📌 La Exégeta: La IA como prótesis cognitiva: Por qué escribir con inteligencia artificial no es “hacer trampa”, es nivelar el campo de juego. Da Vinci escribía al revés, Agatha Christie dictaba y Churchill necesitaba secretarios. Hoy, nosotros tenemos IA.

Greta Tena dice: (Sobre el uso de la IA como apoyo para plasmar las ideas) - ““La genialidad no está en la caligrafía. Está en el pensamiento. Y si una herramienta te ayuda a volcar ese pensamiento en el mundo, úsala. Así lo hicieron ellos. Así lo haces tú.””

📌 Pablo Malo: La evolución del Libre Albedrío. La evolución de la Agencia

Greta Tena dice: (Sobre el libre albedrío) - “Mi postura es que la biología ata a la voluntad con una correa también. No se trata de una cadena corta e inflexible, sino de una correa lo suficientemente larga como para permitir movimiento, exploración y cierto margen de maniobra. Podemos correr, saltar, elegir caminos diferentes y sentir, en muchos momentos, que somos dueños de nuestros pasos. Sin embargo, por larga que sea, la correa siempre está ahí.”

📌 Synapses & Lilies: Neurogénesis y el canto de los pájaros

L’Absent dice: Hi ha textos que dialoguen entre ells sense saber-ho. Mentre jo escrivia sobre ‘mirades absents’, Synapses & Lilies escrivia sobre com aprenem a cantar de nou cada primavera. Si us interessa la intersecció entre la ciència i l’ànima, no us perdeu aquesta meravella sobre la neurogènesi i el cant dels ocells.”

📌 Álex Giménez: Pepe Mujica y la izquierda que se enamoró de la pobreza. El fraude ideológico que nos vendió la miseria como virtud

Los Métodos del Lobo dice: Ahora me gustaría leer la misma efervescencia sobre las izquierdas revolucionarias que no romantizan la pobreza sino que empobrecen a las clases oprimidas para mantenerlas bajo control mientras la casta dirigente se convierte en la nueva aristocracia opresora del país de turno. - “Porque la verdadera izquierda no se mide por los discursos en el parlamento, ni por las cabañas con hortalizas, sino por las calles que llenaba, por las huelgas que organizaba, por los espacios que construía desde abajo.”

📌 Raquel.: 022: Sobre la genealogía del abandono.. O, más bien, sobre mi familia, el amor, Dios, y mi destino.

Slightly Rabid Tales dice: Sobre hijas, maldiciones y herencia podrida. ¿Entendemos lo que pasó antes que nosotras? Cuántas cosas habrán cargado las mujeres de nuestro linaje antes de que nacieramos. Y nuestro cuerpo, independientemente de nuestra mente, lo sabe. - “En mi familia, tener un hijo es augurio de muerte. Venimos con una maldición uterina que, al producir la fecundación, se transforma en una batalla entre el útero y nuestra vida.”.

2. LOS ARTÍCULOS Y PREGUNTAS EN SUBSTACK 📰

Notas importantes, aquí.

2.1. Selección de posts en Substack

📌 Jose Valenzuela: Guilty pleasure, mis cojones. Del autosabotaje cultural por la manía de otros en juzgar (mal) lo que leemos o vemos

Mercedes de Santiago dice: 100% de acuerdo con esto: la comunidad está bien, pero no es una cárcel. Cada uno es libre de leer lo que más le llame la atención. - “Porque si no nos escapamos de los cánones de nuestra comunidad interpretativa y leemos lo mismo que esas otras setecientas personas (que, además, también escriben), nuestra inspiración creativa digamos que si no está sesgada, como mínimo no va a ser la más original. En cambio, dándonos el gusto de hincarle el diente a todo lo que nos llame mínimamente la atención, o sencillamente, a lo que nos haga disfrutar (y también podríamos escribir otro día sobre las distintas formas de disfrutar con la ficción), vamos a hacer que nuestras ideas ganen en frescura y originalidad, porque nuestra mente va a contar con ideas y conceptos alejados de los tópicos que amenazan con convertir nuestra escritura en un peñazo mil veces repetido.”

📌 Edu Rodríguez: En busca de la sabiduría. Y no de la santidad

“Creo que hoy, con todo lo que llevo ganado (una ganancia que no deja de acumularse, que aumenta con cada persona que conozco, con cada interacción y lectura, y que no terminará nunca, porque el aprendizaje es infinito, no tiene confines que alcanzar, ni sin movernos del sitio ni recorriendo todo el planeta) le diría a Atsuko aún menos de lo que le dije hace 25 años.”

📌 Andrea Mateos: 🌸 Pensar críticamente: la arrogancia del privilegio intelectual. Tus malas hierbas de junio...

Andrea Fernández Suárez dice: Me encanta esta reflexión de Andrea Mateos El mundo gira tan deprisa que, en lugar de pensar en modos de detenerlo, alimentamos lo que hace que se mueva a tanta velocidad. - “¿Cómo convertirnos en seres dispensadores de ideas en una era que nos exprime hasta el desfallecimiento? Tal vez el desafío político y humano de nuestro tiempo no sea enseñar a pensar, sino devolverle a las personas la posibilidad material de hacerlo.”

📌 Yasmin Bernuz | Historiadora: ¿Y tú te crees moderno? Los bosom rings, una “moda” victoriana muy actual. Experimento de un pequeño Gabinete de Curiosidades (Parte 1)

Yasmin Bernuz | Historiadora dice: ¡Pues ya está aquí! Se hizo de rogar, soy muy perfeccionista y me gusta pulirlo todo muy bien para que sea digno de vuestra lecturas. Un artículo diferente, subversivo y que, espero sobre todo, acabe con ciertos prejuicios que tenemos sobre las personas del pasado. Aún así un artículo en el que me lo he pasado pipa, a pesar del tiempo invertido buscando entre la prensa de la época y que, espero, os saque alguna que otra sonrisa. ¡Contadme qué os parece cuando podáis y si conocíais algo de esto me encantará saberlo!

📌 Ramon Nogueras: No, no tienes la atención de Dori

“qué ganas tiene la gente de darse importancia y de pensar que una cipotada con la que llevamos 4 días mal contados está ya recableando nuestros cerebros y modificando las leyes del comportamiento y las de la física, si me apuras. Qué pesaos.”

📌 Mercedes: Licitación de artículos genéricos. With great panic, comes great responsibility...

Mercedes dice: La gente compra en un clic, listo. Yo termino con nueve ventanas abiertas mientras consulto con IA las ventajas y desventajas del producto, la legitimidad de la tienda, los tiempos de entrega y si las tallas vienen reducidas “porque la horma es italiana”. Pinche ecommerce. ¡Pásenle a leer!

📌 La política, en borrador: El Esténcil al Revés. Spencer Pratt: Cómo un candidato de derecha está ocupando, en territorio demócrata, los códigos y el storytelling político que la izquierda creía suyos

La política, en borrador dice: Hola! Soy nueva en Substrack y me encantaría invitar a todos los que quieran leer sobre campañas electorales y comunicación política a mi perfil

📌 Pilar / Nisha: La fantasía adulta como lugar seguro para hablar de lo que duele

“A veces una historia no te saca del lugar en el que estás, pero te da una linterna para encontrar el camino. Una manera distinta de entender lo que llevas dentro. Y eso ya es mucho.”

📌 EssandraBlog: La información es la nueva religión

Miquel Pellicer 💡 dice: La importancia de la jerarquización informativa y la curación de contenidos. Criterio, distinción, taxonomías en el mundo de la infoxicación. Ya no distinguimos entre el infoentretenimiento, las fuentes fiables y los spoilers de las series de éxito. - “En 2026 llevamos toda la biblioteca de Alejandría en el bolsillo y aun así seguimos siendo incapaces de utilizarla con responsabilidad, ya que internet no distingue entre la boda de Dua Lipa y un spoiler de Euphoria. Todo llega mezclado y todo llega a la vez.”

📌 Zac Mir: Porqué escribo. La necesidad y finalidad de escribir

Janice Kelly dice: “Hay algo físico en escribir ciertas cosas: un cansancio que queda en el cuerpo, como si uno hubiera perdido sangre o caminado en un desiero sin aguar. Termino agotado después de cada texto, vacío y expuesto, como si hubiera arrancado algo vivo de mí para dejarlo sobre la página de la pantalla”.

📌 Laura Díaz: Lo que el oficio de historiadora me enseñó sobre escribir novelas. Tres cosas que aprendí leyendo documentos de hace siglos

“Escribo para que dejes el sofá un rato y te metas dentro, para que huelas la comida, sientas el frío de un castillo entre tormentas, camines por una calle de Chicago como si fuera tuya… Eso solo funciona si yo me he metido primero ahí, si he suspendido mi propio presente para vivir el suyo.”

📌 Nico Sochi: La invención de la escritura. Una fábula sobre la IA. ¿Cansado de que todos sean expertos en IA? Yo también; por eso he escrito una fábula sobre algo muy actual que pasó hace 4300 años

Nico Sochi dice: ¿Cansado de que todos sean expertos en IA? Yo también; por eso he escrito una fábula sobre algo muy actual que pasó hace 4.300 años.

📌 Paul: Construir una nueva rutina con paciencia. Tema 2 | Reflexión 6 - El camino

Paul dice: Mi último artículo. - “Al principio, el concepto de rutina lo asociaba a horarios asignados a las cosas que debía hacer. Pero me di cuenta de que era más que eso. Es la forma en que le dices a tu propio cuerpo y a tu mente que sí importa cada día; que es una nueva oportunidad para servir, para vivir y para disfrutar.”

📌 Con Todo y Contradicciones: Agrietando el miedo espiritual como forma de disciplina

Con Todo y Contradicciones dice: En este nuevo ensayo, Agrietando el miedo espiritual como forma de disciplina, exploro varias cosas sobre cómo se forma la subejtividad femenina dentro del catolicismo conservador, no como una verdad universal, sino como una historia vivida. Formación religiosa infantil. Construcción doctrinal del cuerpo. Comunidad y pertenencia. Interiorización del orden patriarcal. Vigilancia emocional y espiritual. Sexualidad disciplinada. Expansión política e histórica Gracias por leerme

📌 Si piensas, la cagas: Una IA acaba de ganar un premio literario internacional. El jurado lo llamó “sublime”. El caso “The Serpent in the Grove” y por qué confirma lo que llevo cinco meses contándote en este Substack.

Si piensas, la cagas dice: Hasta que punto vamos a ser capaces de detectar si una obra está escrita por IA? Si un jurado con años de experiencia y obras publicadas no se ha dado cuenta… Dentro sabrás porque los detectores hoy en día no son fiables y a donde nos pueda llevar esto. - “Si Louise Doughty, novelista premiada con décadas de oficio acumulado, no fue capaz de distinguir entre un relato escrito por un humano caribeño y uno generado por un modelo de lenguaje; si Sharma Taylor, jueza regional, leyó el texto y lo encontró “sublime”; si Granta tuvo que pedirle a otra IA que dirimiera la cuestión y se quedó sin respuesta clara; si la Commonwealth Foundation, ante un escándalo internacional, contesta “operamos sobre el principio de confianza”.”

📌 Lala Frontera: Identidad y tiempo bajo el asedio narcisista. La vida que pasa y las memorias que se pierden cuando la ley no reacciona

Lala Frontera dice: El patrimonio que el tiempo no devuelve Querida comunidad: Ayer mi hija cumplio 17 años y este fue el tercer festejo en el que no hubo abrazo. La alienacion parental y la negligencia indiferente del sistema judicial han cavado un abismo entre nosotras. Hay dolores que no se pueden medir en meses de calendario, sino en la inmensidad de los instantes que nos fueron arrebatados. En este nuevo artículo, me despojo de los tecnicismos habituales para abordar una de las realidades más devastadoras de nuestro tiempo: la alienación familiar y el asedio narcisista. ¿Qué pasa con la identidad de un hijo cuando se le extirpa quirúrgicamente una mitad de su historia? ¿Cómo se habita el exilio forzoso de ver pasar la vida, las graduaciones, los cumpleaños y las ausencias, mientras el sistema judicial camina en piloto automático? Este texto es un viaje al fondo de ese vacío, pero también es un acto de resistencia a través de la palabra. Porque aunque pretendan imponer el silencio, la verdad escrita en piedra permanece. Los invito a leer, a reflexionar y, sobre todo, a romper el muro de complicidad. Abrazos, Lala

📌 Darío Benítez: Cuando la vida aprieta. Y tú no puedes ganarle el pulso

“Lo que nos protege en esas situaciones de estrés son los hábitos que ya tenemos establecidos.”

📌 Mauricio Bernal: ‘Cruz torcida’: la perversión nazi vista desde el comedor familiar. La lúcida novela de la británica Sally Carson, publicada originalmente en 1934, disfruta de una segunda vida editorial alimentada por los paralelismos entre el pasado y el presente

Bernat Ruiz Domènech dice: «Un día, alguien levanta la cabeza durante la cena y se da cuenta de que comparte mesa con dos nazis despiadados. No solo eso: resulta que departe con ellos amistosamente. No solo eso: resulta que esos nazis son sus hermanos.»

2.2 Carta abierta al CEO de Substack

A continuación hemos traducido 2 recientes, y muy populares, cartas abiertas al CEO de Substack, Chris Best, algo críticas con la plataforma, y que están relacionadas. La primera es de Robert M. Hamburger. Y la segunda, de H. E. Tobe, es una reacción a que el CEO de Substack, señala, dijo esto:

Si quieres escribirme una carta abierta sermoneándome sobre el duro trabajo de los escritores, no la conviertas en una basura horrible y obvia hecha con IA.

Nótese que las opiniones expresadas en las mismas son las de sus autores, y no las del Diario de Substack. Quizás no tienen en cuenta que el precio a pagar por poder tener una plataforma gratis libre de anuncios (mas allá de los acuerdos de sponsorización que cada boletín pueda hacer, como se ha anunciado esta semana) pudiera ser incrementar el aspecto de “red social” de la plataforma. Las suscripciones no son suficientes, al menos por ahora.

Días. Incluso semanas. Ese es el tiempo que algunos escritores dedican a un solo ensayo: investigación, redacción, edición, revisión. Se publica. En cuestión de horas, queda sepultado bajo una avalancha de Notas. El ensayo recibe cuarenta visitas. Una reacción rápida generada por IA recibe cuatrocientas.

Así es Substack en 2026: uno de los pocos refugios que quedan para el pensamiento extenso en internet.

Para muchos escritores, Substack recuperó algo que internet casi había perdido: el ensayo. Un lugar donde las personas reflexivas podían desarrollar ideas en lugar de comprimirse para generar interacción. En un mundo digital cada vez más marcado por la indignación, la distracción y la manipulación algorítmica, muchos llegamos aquí porque lo sentíamos fundamentalmente diferente. Más lento. Más humano. Más arraigado en el contenido. Por eso vine. Y me quedé.

Pero últimamente, muchos creadores perciben un cambio. Las Notas dominan cada vez más la cultura y la energía de la plataforma. Si bien pueden fomentar la conexión y el descubrimiento, también corren el riesgo de transformar Substack en algo incómodamente similar a Facebook, X, TikTok o cualquier otra plataforma de desplazamiento infinito que compite por la atención humana. Las reacciones rápidas empiezan a superar a los ensayos cuidadosamente elaborados. La velocidad comienza a eclipsar la profundidad. La atracción gravitacional de las plataformas modernas siempre se inclina hacia la estimulación porque la estimulación mantiene a la gente haciendo clic.

El problema es que muchos de nosotros no vinimos aquí por eso. Vinimos por la escritura reflexiva. Por ideas originales. Por la experiencia de sumergirnos en la perspectiva de otra persona el tiempo suficiente para que surja algo significativo. El artículo es el alma de Substack. Las notas deben apoyar ese ecosistema, no reemplazarlo.

Otra preocupación que los creadores discuten constantemente es la visibilidad, especialmente para los escritores menos conocidos. La plataforma se mueve cada vez más en círculos. Los grandes boletines recomiendan otros grandes boletines. Los escritores consagrados impulsan a otros escritores consagrados. Se priorizan los niveles de pago. El crecimiento depende más de la proximidad a las redes existentes que de la resonancia del trabajo en sí. Las voces emergentes, que crean obras originales, suelen describir la experiencia de la misma manera: gritando al vacío. Este patrón va reduciendo el ecosistema.

Los lectores también salen perdiendo en este entorno. Cuando los ensayos profundos se pierden entre un sinfín de reacciones y posts optimizados para algoritmos, los lectores encuentran menos profundidad, menos originalidad y menos voces inesperadas. La plataforma se vuelve más limitada, más ruidosa y más repetitiva. Substack se vuelve indistinguible de todo aquello que se suponía que debía reemplazar.

Una de las promesas originales de internet era que una voz desconocida y verdaderamente brillante aún podría encontrar su público. Substack llegó a parecer un lugar que podría cumplir esa promesa. Debería esforzarse más por mantenerla.

Chris, tienes algo realmente excepcional. Una plataforma a la que la gente acudía porque todavía creía que las ideas importaban. Porque querían escribir, no ruido. En 2026, cuando la IA inunde internet con contenido fluido y los medios tradicionales se estén vaciando, esto importará más que nunca.

La petición: priorizar el ensayo de forma más visible. Crea una sección de descubrimiento de autores emergentes que sea independiente del número de suscriptores. Dales a los ensayos mayor visibilidad antes de que desaparezcan entre las notas y la actividad del feed. Desarrolla sistemas de recomendación que recompensen a los autores que los lectores realmente siguen, no solo a los que manipulan el feed. Ya creaste la alternativa. Protégela.

NOTA PARA OTROS CREADORES: Si esto te interesa, compártelo. Las cartas abiertas solo funcionan cuando dejan de ser una sola voz.

2.3 Detengan el Subslop: Carta abierta al CEO de Substack

¿Por qué Substack prioriza las notas sin sentido en lugar de los artículos?

Cada vez que entro a la página principal de Substack, está inundada de tonterías como esta:

“¡Describe tu Substack en 5 palabras!”

Spam.

“Querido Substack 🤍 Envíenme escritores que prioricen la profundidad sobre el ruido.”

Más spam. Esa persona está buscando likes y suscriptores.

“No hay atajos. No hay trucos. Mejoras practicando más. Escribe hoy. Escribe mañana. Sigue escribiendo.”

Spam de verdad. Spam prefabricado.

El algoritmo de Substack prioriza esas tonterías en lugar de los artículos.

¿Por qué?

Cada vez hay más gente en Substack con CERO artículos pero cientos o miles de seguidores, porque inundan Substack con notas sin sentido, y Substack prioriza su basura para conseguir karma.

Mientras tanto, ni siquiera puedo encontrar artículos que me interesen. Escribo ficción. Quiero leer ficción. (…)

El problema no es que existan las notas.

Las notas están bien. Si los usuarios quieren publicar notas en su página de perfil o en sus posts, perfecto. Incluso pueden ser útiles. “Estaré fuera la semana que viene, así que puede que no esté muy conectado. ¡Nos vemos pronto!”. Esa sería una nota útil.

¿Pero esto?

“Si pudieras resumir tu estilo de escritura en una sola palabra, ¿cuál sería?”.

Eso es spam.

“¡Date permiso para ser raro!”.

Más spam.

“Cada cicatriz que te hiciste se convirtió en una ventana a la luz”.

Puro spam. Pero es lo que el algoritmo comparte en la página principal de Substack y cuando la gente hace clic en Explorar, a pesar de que el propósito de Substack era ser un espacio para ensayos y artículos.

¿Por qué Substack prioriza las notas?

¿Por qué Substack no prioriza nuestro contenido real? Dios mío, la aplicación de Substack prácticamente oculta los posts, y los artículos solo se comparten en la página principal o en Explorar cuando la gente publica notas o reorganiza sus posts.

¿Por qué? Supongo que nunca verás esto, y si lo ves, lo ignorarás tan rápido como ignoraste la carta abierta original, incluso cuando se vuelva viral porque resuena con muchos de nosotros.

Por favor, dejen de convertir Substack en basura. Por favor, dejen de priorizar la basura.

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