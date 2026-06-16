Diario de Substack

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Discusión sobre este post

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Salvador Lorca 📚
4d

Lo que ha atraído a muchos (incluyéndome a mí) a Substack es que se siente más cercana a los inicios de internet. Personas reales. Ideas reales. Conversaciones reales.

El desafío para toda plataforma en crecimiento es el mismo: a medida que crece, ¿sigues apoyando a los creadores que la construyeron o empiezas a priorizar las métricas?

El éxito rara vez reside en la tecnología en sí misma. Se trata de servir a quienes confían en ti. El equipo de Substack ha creado algo especial porque acercan a escritores y lectores. Esa relación directa es poderosa. Sé que el crecimiento conlleva decisiones difíciles. Mi filosofía siempre ha sido simple: escucha a tus usuarios, mantente fiel a la visión y nunca pierdas de vista por qué la gente se unió en primer lugar.

Espero que Substack siga priorizando las voces independientes, el diálogo constructivo y la propiedad intelectual de los creadores. En el momento en que una plataforma olvida quién creó su valor, comienza a alejarse de su misión.

Sospecho que toda plataforma exitosa se enfrenta tarde o temprano a la misma tentación: optimizar el crecimiento, la interacción y la escalabilidad, o proteger las cualidades que hicieron que la gente se enamorara de ella en primer lugar. El reto es que las métricas son fáciles de medir, mientras que la confianza, la cultura y la comunidad intelectual no lo son.

Las empresas que perduran no son las que persiguen todas las tendencias, sino las que siguen ganándose la confianza.

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14 respuestas de Roberto y otros
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Franco Mar
3d

Muy buena me guardé muchos artículos para ir leyendo 😁 Gracias!

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1 respuesta de Roberto
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Por supuesto, sigue adelante.

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