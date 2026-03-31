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🎫 “El feed para descubrir nuevos artículos de Substack en español”

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🏛 LAS GRANDES HISTORIAS

📌 Los buenos se fueron del escenario: Tu médico no tiene redes. El del batido mágico tiene 3 millones de seguidores. Y no es un accidente. De Maïder Tomasena.

Mira lo que le pasa a un buen profesional cuando decide “aprender a comunicar.” Se apunta a un curso. O contrata a alguien. O empieza a estudiar cómo funciona esto de “crear contenido.” Y lo primero que encuentra es un estructura o una fórmula. “Empieza con un gancho que genere curiosidad.” “Usa datos + emoción.” “Cierra con una llamada a la acción.” “Cuenta una historia de transformación.” Y lo prueba. Escribe su primer post siguiendo el paso a paso. Lo publica. Y no le gusta lo que lee.

📌 El golpe de Estado de Napoleón Bonaparte, explicado

En febrero de 2025, Trump citó una frase atribuida a este periodo: “Quien salva a su país no viola ninguna ley”. Este argumento es idéntico al que justificó el golpe de 1799: la idea de que la supervivencia de la nación (encarnada en el líder) es una prioridad superior a cualquier norma constitucional o división de poderes. Artículos en medios como The Wall Street Journal o Boston Review sugieren que Trump busca una “emancipación”, similar al golpe de Napoleón, de las restricciones tradicionales (el Congreso, los tribunales), utilizando decretos ejecutivos para gobernar de forma autónoma, tal como hizo Napoleón al establecer el Consulado. Ambos se presentan no como políticos tradicionales, sino como salvadores que vienen a restaurar el orden en una nación supuestamente al borde del abismo. Solo es necesario que haya todavía más desorden en el EEUU actual.

📌 La libertad programada: una coreografía del consentimiento: ¿Elegimos realmente lo que deseamos? De Chus Recio, y en sus propias palabras introductorias para el Diario:

En la era del algoritmo, la libertad en lugar de prohibirse se simula. No se nos impide pensar, pero se nos enseña a no hacerlo fuera del flujo. Esta reflexión indaga en cómo la hiperpersonalización digital convierte nuestras decisiones en una coreografía anticipada. Una forma de destino disfrazada de autonomía.

📌 Lo confirma la ciencia. De Sergio Gata, que tuvo su éxito. Como lo describe para el Diario:

Creo que su interés radica en que describe unos hechos un tanto contraintuitivos en torno a nuestra relación con la IA, estudio científico de por medio.

📌 Realismo mágico: extrañamente ordinario. Nos buscaremos en un laberinto de espejos. De Javier Sánchez Agudo, que explica al Diario: “Está teniendo buena acogida; espero que os guste tanto como a mí compartirlo”.

📌 Desperdicia tu Tiempo, tu Vida puede Depender de Ello. De L. M. Sacasas. La «tiranía de las tareas pequeñas» y la «fidelidad a las tareas diarias».

Hay dos formas de vida tremendamente diferentes, incluso mundos vitales diferentes, que se esconden en esas dos frases. El comentario de un lector me llevó a notar el contraste entre estas dos líneas, ambas citadas en la entrega anterior . Aquí está la primera línea, «tiranía de tareas diminutas».

📌 Malas Noticias: Producir ya no Vale Nada. ¿Quieres Suerte? Elige qué Creer. Si Ves tu Camino, no es tu Camino. Por No Solo Suerte, de Rafa Sarandeses. S cocktail de 3 ingredientes para ayudarte a hacer flexiones con el coco y ser cada día mejor en lo tuyo.

📌 Ella tuvo un Bebé. Yo perdí una Amiga. En el contexto de las madres trabajadoras o empresarias, la primera parte de este artículo explora las amistades como madres primerizas frente a amigas solteras y cómo se ve desde ambos ángulos. Más abajo, la segunda parte explora la dinámica de los costos asociados. También la dinámica de la ayuda remunerada frente a la no remunerada, cómo gestionar la ayuda familiar y las formas de obtener.

📌 Datos sin contexto. La nueva forma de ceguera. De Better Business for a Better World:

Durante años, los datos fueron presentados como el gran correctivo de la intuición mal informada. Más información implicaría mejores decisiones. Más métricas, más objetividad. Más cuadros de mando, menos errores. La promesa era seductora y, en parte, legítima. Los datos podían ayudarnos a ver lo que antes solo intuíamos, a contrastar hipótesis y a reducir arbitrariedades.

📌 El Estudiante Universitario Medio de Hoy en Día. De Hilarius Bookbinder

Soy de la generación X. Era bastante joven cuando obtuve mi doctorado, así que he sido profesor durante mucho tiempo, más de 30 años. Si no estás en el mundo académico, o si hace tiempo que no vas a la universidad, puede que no sepas esto: los estudiantes no son lo que solían ser. El problema de hablar de este tema es la respuesta instintiva de «sí, otro viejo quejándose de los jóvenes de hoy, como todos desde Gilgamesh. Agita el puño hacia las nubes, tío». Así que sí, estoy dispuesto a oírlo. Adelante. Porque la gente necesita saberlo.

1. EDITORIAL Y ACTUALIDAD EN SUBSTACK 💌

Reflexiones, descubrimientos, trucos, perspectivas y noticias. Y también “columnas” sobre Substack y su “universo”.

1.1 La columna invitada: ¿Qué es y qué no es la visibilidad literaria?

Cristina Hontanilla es una escritora y periodista que ha convertido su Substack, Escribir porque sí, en un referente para autores que buscan navegar el complejo mundo editorial. Con más de 15 años de experiencia en marketing y comunicación, Cristina combina su faceta creativa —es autora de la novela Los quereres de Lola— con un enfoque estratégico sobre el oficio de escribir. Para ella, como escribe más abajo, escribir un libro es solo la mitad del trabajo; la otra mitad es lograr que este encuentre a sus lectores en un mercado saturado. Sostiene que la visibilidad auténtica ocurre en "lugares pequeños" y cercanos, como librerías de barrio, clubes de lectura y comunidades digitales como la suya en Substack. Que nada te detenga Ella lo explica mejor en su post más popular:

“Publicar es un acto de generosidad: estás regalando al mundo una parte de ti, un pedazo de tu historia. Atrévete. El mundo necesita más voces auténticas, y la tuya es una de ellas. Da igual como publiques, o si te autopublicas, o si tienes un blog: no dejes que el miedo te silencie.”

Nos guste o no a quienes escribimos, la otra mitad del oficio de escribir es crear marca y labrarnos un camino literario a largo plazo que nos permita tener visibilidad en este loco sector editorial.

Terminamos de escribir un libro, la corregimos un sinfín de veces, lidiamos con la búsqueda de editorial y, finalmente, la publicamos. ¡Bravo, felicidades, olé, olé! Pero entonces llega la pregunta del millón: «¿Y ahora qué vas a hacer con el libro?».

Muchas autoras y autores noveles creen que lo más difícil ya ha pasado tras la publicación, pero la cruda realidad es que publicar un libro no garantiza, en absoluto, que alguien vaya a leerlo. Es más, lo más probable es que, cuando empiezas, te lean tus familiares y amigos; a no ser que trabajes tu visibilidad literaria.

El miedo al marketing en el mundo literario

Pero es muy común que los escritores y escritoras sintamos una profunda incomodidad o rechazo al escuchar palabras como marketing, ventas, publicidad o posicionamiento. La mayoría desea dedicarse exclusivamente a escribir, confiando en que su obra hablará por sí sola sin tener que promocionarse o mostrar su persona en público.

Hablo de ellos y no de mí porque, en este caso, mis casi veinte años de experiencia como periodista en medios y como directora de marketing y comunicación en el mundo corporativo me están ayudando con esto de la visibilidad literaria. Porque me guste o no, como escritora no puedo dedicarme solo a escribir; tengo que posicionar mi libro, Los quereres de Lola, y mi voz como autora si quiero tener una carrera a largo plazo.

Y es que en el mercado editorial actual se da una gran paradoja: nunca ha sido tan fácil publicar, pero tan complicado encontrar lectores y hacerse un hueco de verdad. Muchos libros que son, de verdad, maravillosos sufren un destino silencioso y pasan completamente desapercibidos, no por falta de talento del autor o autora, sino porque nadie sabe que existen.

Desmontando mitos: Lo que NO es la visibilidad literaria

Para perder el miedo a promocionar una obra, primero hay que entender qué es lo que no se debe hacer porque no suma a tu visibilidad literaria.

NO es convertirse en un «disco rayado», repitiendo sin parar «compra mi libro» a diestro y siniestro.

NO es convertirte en influencer en redes sociales, ni publicar cinco veces al día persiguiendo al algoritmo.

NO es vender tu alma al diablo mostrándote como alguien que no eres, porque el buen marketing no te obliga a construir un personaje artificial.

NO es magia ni «suertecita», porque construir una marca literaria es una carrera de fondo que requiere de pequeños pasos constantes.

Porque recuerda: si un libro no se vende, no significa que el autor o la autora no sirva para escribir, sino que nadie le ha enseñado a construir los puentes para llegar a las lectoras adecuadas.

El puente hacia tus lectores: Lo que SÍ es la visibilidad literaria

La visibilidad literaria es darle a tu libro la oportunidad real de que lo encuentren en un mar de libros. Es el puente estratégico que permite que las personas adecuadas escuchen hablar de tu historia, descubran tu voz propia y que tu libro exista en la mente de quien lo necesita.

No todo el mundo tiene que conocer tu libro, porque no todo el mundo se convertirá en tu lector, así que muchas veces menos es más. La verdadera visibilidad literaria se da cuando un lector afín a tu historia encuentra tu universo, por eso es importante contar qué temas te obsesionan, cómo nació una escena o revelar tus miedos como escritora. Cuando logras que el lector conecte con tu mundo y tu persona, el interés por el libro surge de manera natural y sin presiones. Además, es más fácil que esta visibilidad se fragüe en lugares pequeños, genuinos y cercanos, como un club de lectura, una librería local o una comunidad fiel de lectores, más que en TikTok o Instagram.

Un buen libro merece algo más que ser publicado; merece encontrar a sus lectores. Asumir que el marketing, la comunicación y la creación de una identidad literaria son parte fundamental de tu oficio a largo plazo es el primer paso para dejar de ser invisible en este mundo editorial saturado.

Si tienes claro que necesitas trabajar en tu posicionamiento como autora u autor, pero no sabes muy bien cómo, el próximo 17 de abril estaré impartiendo un taller de visibilidad literaria en el Rincón de escritura. Toda información aquí.

1.2 Frecuencia de envío y esfuerzo en marketing en Substack

El éxito de una newsletter no depende solo de la calidad de su redacción, sino de un equilibrio entre la creación de contenido y su distribución o marketing. Diversos estudios y expertos en marketing digital sugieren que los creadores suelen subestimar el tiempo necesario para la promoción, centrando la mayor parte de su esfuerzo en el texto. Por otro lado, es posible que desees ajustar la frecuencia de envío en función de varios factores, desde el tiempo que tienes para producir cada correo electrónico hasta la forma en que monetizas tu boletín.

Muchos expertos (uno de ellos es Jorge Bosch, donde aquí se explica su método) coinciden en que la regla de oro para que un contenido (incluidas las newsletters) tenga impacto real es dividir el esfuerzo en un 50/50 entre creación y distribución. Sin embargo, la realidad de muchos creadores es que dedican el 80-90% a escribir y solo un pequeño margen a redes sociales o notas.

Creación (Redacción y Diseño): Implica investigación, planificación, redacción de borradores (que puede tomar de 2 a 10 horas por edición) y diseño visual.

Marketing (Distribución): Incluye la adaptación de fragmentos para las redes sociales (Notas, LinkedIn o Twitter; suele llevar 1 hora mensual), participación en comunidades (Reddit, foros), gestión de anuncios/leads y análisis de métricas (curiosamente, es la mayor inversión de tiempo en el marketing de contenidos, unas 4-8 horas semanales, según los estudios de Extu.com y Smart Insights). Mientras que las newsletters tienen tasas de apertura de aproximadamente el 30%, el alcance orgánico en redes sociales suele ser de apenas 1-3%. Esto obliga a dedicar más tiempo a la promoción activa para atraer suscriptores hacia el canal de email.

Respecto a la frecuencia de la newsletter, aumentarla suele canibalizar el tiempo de marketing, y puede llevar al burnout del creador, fallando en la promoción del boletín. Por un lado, la frecuencia alta (diaria/bisemanal) favorece la retención y el hábito de lectura, pero la frecuencia moderada (semanal o bi-mensual) deja espacio para ejecutar estrategias de adquisición activa (colaboraciones, Notas, redes sociales, etc).

Estamos haciendo un estudio que relaciona la distribución/marketing con la frecuencia. Por favor, colabora con nosotros contestando esto:

Gracias por colaborar!!!

Nota: Los usuarios pasan un promedio de menos de 1 minuto leyendo una newsletter tras abrirla. De eso hablaremos en otra edición del Diario.

1.3 ¿Siguen ganando los boletines en la era de la IA? (Encuesta)

En un mundo donde la Inteligencia Artificial ahora resume textos, redacta respuestas automáticas y satura nuestras bandejas de entrada con contenido generado por algoritmos, el valor de la curación humana está en juego, o puede ser el futuro. Muchos dicen que estamos volviendo a lo básico para buscar autenticidad; otros, que el exceso de ruido nos ha hecho abandonar el hábito de la lectura pausada. ¿Cómo ha cambiado tu relación con las newsletters en el último año?

Queremos entender si hoy dedicas más (o menos) tiempo a leer esos correos que antes te entusiasmaban. Tu opinión nos ayudará a descifrar si la presión del día a día, o la IA, nos está alejando de la lectura o si, por el contrario, nos está haciendo valorar más las voces reales.

Gracias por ayudarnos a analizar las tendencias de consumo de contenido editorial frente al auge de la automatización y la falta de tiempo.

1.4 Selección de Q&A de Substack Bestsellers

Substack publica un Q&A privado cada cierto tiempo, y desde hace un poco un chat, ambos solo disponibles para los que son bestsellers. Aquí traducimos y comentamos lo más interesante para nuestros lectores.

❓ Si desactivo mi dominio personalizado, ¿puedo volver a activarlo (con un dominio nuevo)? Me interesa cambiar mi nombre de dominio y no quiero perder la opción definitivamente.

Un dominio personalizado te permite reemplazar la URL predeterminada yourpublication.substack.com por algo como yourpublication.com. Es una mejora pequeña pero significativa para los escritores que desean que su publicación tenga una identidad propia.

Y sí, puedes cambiar tu dominio sin perder la opción ni volver a pagar. La tarifa de $50 por el dominio personalizado es un pago único, así que puedes desactivar tu dominio actual y conectar uno nuevo cuando quieras. Solo tienes que ir a Configuración y seguir los pasos para vincularlo.

Mi comentario: Especialmente para los que empiezan, creo que puede interesar examinar si vale la pena tener un subdominio en Substack. Aparte del ahorro de esos $50, inicialmente te beneficias, hasta cierto punto (Google puede considerarlo como una web diferente) de la alta autoridad de dominio de Substack (puntuación de 92/100), lo que puede ayudar a que tus posts indexen (cuando Substack te da un sitemap, que no siempre ocurre rápido) y aparezcan en buscadores más rápido que en un dominio nuevo que empieza de cero. Quizás más importante es la simplicidad técnica: No requiere configuración de DNS, registros CNAME ni mantenimiento de certificados SSL. Todo está gestionado por la plataforma (desde luego, no es la única que lo ofrece). Y, actualmente (como ocurría antes con Reddit), se asocia con una marca establecida dentro de la comunidad de newsletters, con los textos más populares escritos por humanos. Por supuesto, hay importantes desventajas por usar subdominios de Substack: Si decides mudarte a otra plataforma en el futuro, no puedes redirigir el tráfico del subdominio de Substack a tu nuevo sitio, lo que significa que perderás todo tu SEO acumulado y los enlaces externos se romperán. Para algunos, el uso de un subdominio puede percibirse como menos profesional o serio que tener un sitio web propio con dominio de primer nivel.

2. LOS ARTÍCULOS EN SUBSTACK 📰

Notas importantes, aquí.

2.1. Selección de posts en Substack

📜 La encuesta global de Anthropic sobre IA revela una sorprendente realidad sobre los usuarios + Así fue realmente recaudar 1,5 millones de dólares: 250 reuniones, 171 rechazos en 98 días - VC, Startups y Mercados /

¿Dónde están todos los inversores institucionales y por qué la captación de fondos se ha vuelto tan difícil de repente para los nuevos inversores de capital riesgo? Por qué los unicornios seguirán siendo privado

📊 La ciencia de cómo la IA selecciona sus fuentes - Audiencias /

En “La ciencia de cómo la IA presta atención” analicé 1,2 millones de respuestas de ChatGPT para comprender exactamente cómo la IA lee una página. Esta es la segunda parte. Mientras que la primera parte explicaba en qué parte de una página busca la IA, esta te indica qué páginas considera habitualmente. Los datos aclaran: ¿Por qué unos 30 dominios poseen el 67% de las citas en cualquier tema?

Escribo sobre Noelia sabiendo que cualquier cosa que diga será insuficiente - Cartas para curiosos /

Hace una semana no sabía su nombre. Ahora ya no está. Hace unos días, el caso de Noelia no existía para mí. Ahora, Noelia ha dejado de existir en este mundo. Escribo esto con una sensación amarga en la boca, con las manos temblando un poco, porque siento que cualquier cosa que diga será insuficiente. No sé si necesitamos una opinión más respecto a lo que sucedió el 26 de marzo …

42 pequeños cambios kaizen que han transformado mi vida (parte II) - Lo que mi perro me enseñó /

Este no es un post para leer en modo scroll; es un lugar al que volver cuando sientes que algo no encaja. Con él, puede que empieces a mirar distinto. Y eso, aunque no haga ruido, lo cambia todo. A veces, no hacen falta grandes giros para que algo empiece a cambiar, solo una forma distinta de mirar lo que ya estaba ahí. Me preguntan, a veces, cómo me salí del sistema. ¿Acaso lo he hecho?, pienso.

Peleando a la contra - Pobre Millennial /

Hay una parte de la vida y del dinero que no consiste en ganar, sino en resistir. Eso es algo que uno tarda en entender porque al principio cree que todo va de aprender las reglas, de estudiar mejor que el resto, de trabajar más, de tomar buenas decisiones, de encajar las piezas con cierta inteligencia y recibir a cambio una clase razonable de recompensa, como si el mundo fuese, en el fondo, un …

Cuaderno de Semana Santa. Lunes (creo) - Cosas que (me)pasan /

Ayer escribía que desde que no trabajo el tiempo se ha vuelto más ligero, más luminoso. Más juguetón. Juego con él. Lo expando y lo contraigo casi a mi gusto. Juego a estirarlo como una goma elástica y luego lo aprieto para comprimirlo y que me quepa en el bolsillo de los vaqueros. Tengo tanto tiempo que, cuando me paro a pensarlo, sin querer me salta una sonrisa. El año pasado, cuando escribí …

El fin del código artesanal: por qué Karpathy ya no programa a mano - The Learning Curve /

¿Y si te dijera que uno de los ingenieros más brillantes de nuestra generación ha dejado de escribir código? No es una exageración ni un titular para ganar clics. Andrej Karpathy ya no pica líneas. Ha subido de nivel en la escala de abstracción y los que trabajamos en el barro de la IA aplicada deberíamos estar analizando con lupa sus razones.

Cómo ofrecer servicios irracionalmente buenos - Negocios Digitales /

Comer es la segunda cosa que más me gusta hacer. Que se lo digan a mi báscula después de volver de España. Un restaurante es el negocio de servicios por excelencia. Uno tiende a verlo siempre sólo como un sitio donde va a disfrutar más o menos de una experiencia culinaria, pero no como una empresa. Hoy lo vamos a ver desde ese otro punto de vista.

Despertares 112.- Cuca Casado /

La historia necesita una figura; la justicia, muchas veces, empieza donde no hay figura: en una voz pequeña, incómoda, sin sitio. Las grandes transformaciones suelen arrancar así: …

Cómo perdí 500 suscriptores en un día - El Limonero /

Cuando empecé a escribir, me angustiaba la idea de la sala vacía. Ya sabes, esa sensación de vestirte con tu mejor gala, subir al escenario y darte cuenta de que no hay nadie. Aun así, respiras hondo y actúas entregando lo mejor de ti a las dos personas que están aplaudiendo al fondo. Y al día siguiente vuelves a empezar con la misma ilusión… Siempre he dicho que si sigues dando la cara, la sala …

La ejecutiva que renunció a un gran sueldo para luchar por sus sueños - Tu Coach personal /

Hace unos años recibí la llamada de una mujer que, visto desde fuera, parecía tener exactamente la vida que muchas personas desean. Alta ejecutiva en el mundo de la banca. Un puesto de enorme responsabilidad. Un …

De playlists literarias y otras disgresiones - El rincón de Daledebil /

La música ha sido, probablemente, la afición más importante de mi vida. Desde la adolescencia, he escuchado discos de forma casi compulsiva, y hoy mi colección supera los 3.000 CDs. Sin embargo, cuando escribo novelas, evito deliberadamente mencionar discos concretos o artistas específicos. No es casualidad: cuando se incluyen gustos personales reconocibles, dejo de escuchar al personaje y empiezo a …

El arte de pensar sin meterte en un bucle - Por amor al arte /

«Todos los pensamientos pertenecen al papel». Byron Katie Seis palabras, una frase corta y sencilla que encierra una gran profundidad. Con esas palabras, Katie nos invita a observar la mente con cierta distancia, y no concederle el control absoluto sobre lo que sentimos o creemos. Escribir ayuda a «ver» con perspectiva. La mente, por naturaleza, es extraordinariamente creativa. No se limita a …

Honos 298. Instrucciones para cultivar el criterio

La Reflexión Instrucciones para cultivar el criterio Rodéese de personas que sean mejores que usted. No lo piense demasiado y hágalo pronto. Si le incomoda, va bien. Si se siente cómodo, ha elegido mal. El criterio no entra por los ojos, entra por fricción. Como una piedra pulíendose con otra. Escuche más de lo que habla. Mucho más. Cuando hable, hágalo antes para dentro.

No cambia el patrón - El mapa del cambio /

La semana pasada te hablé de Kael. De esa tribu en la que convivían perfiles muy diferentes. El impulsivo. El prudente. El que exploraba. El que reflexionaba. También te propuse una idea importante: No existe una personalidad “correcta”. Existen diferentes estrategias dentro de una población. Hoy quiero aterrizar esta idea en algo mucho más tangible. El TDAH. Pero antes, déjame preguntarte algo.

Rodearse de cosas, cositas - Eso que haces /

«De camino al Maravillas, y para no pensar en las patadas que le dio la última vez que fue la que había bautizado como la Chica del Cine, Cosita intentó fijarse en las personas que se cruzaba: un hombre que llevaba una tarta blanca en una sola mano, una mujer que colgaba el cartel de «Se alquila» en un local, dos señoras idénticas con una bufanda rosa colocada de la misma manera. Aún así, mientras …

Entrevista a Carlota Suárez - Marujas y asesinas /

En este episodio inauguramos la nueva sección de Marujas y Asesinas , un espacio dedicado al cosy crime y a las novelas de misterio más disfrutonas. Para estrenarla, charlamos con Carlota Suárez, escritora que defiende las buenas historias por encima de las etiquetas y autora de Muerte en el meridiano , un homenaje descarado y luminoso a Agatha Christie ambientado en un festival literario muy peculiar …

La vivienda no está cara. Tú estás fuera. - Pobre Millennial /

Hay una diferencia importante entre que algo esté caro y que a ti te joda no haber llegado y con la vivienda en España pasa exactamente eso. Hay muchísima gente repitiendo que “esto no puede seguir así” , no porque haya hecho un análisis brillante del mercado, sino porque le duele ver cómo se le escapa un tren que hace años despreciaba, hace dos años dudaba y ahora ya solo puede mirar desde el antiguo …

«Vamos, que si dejaba espacio, limpiaba el polvo» - Alas /

En la mesa de delante del sofá de mi casa hay varias revistas, un libro gigante de Caravaggio, unas velas, un jarrón con flores secas y una caja colorida que pone “The Marina Abramovic method”. Si no recuerdo mal compré esa caja en la tienda del Tate Modern de Londres hace exactamente este fin de semana un año. La caja contiene tarjetas con instrucciones para “reboost your life” y encender tu …

Manual de la inconsistencia y otros hábitos de éxito. - Reflexiones de Chus Recio /

Hoy he leído en un artículo de El País esta frase: “…No hay piedad ante el comportamiento, los modales, la falsedad, el manejo mezquino del poder o las fatuas aspiraciones de los que, con su servilismo, pretenden buscarse profesional y socialmente un pálido lugar en el sol”, y me ha hecho pensar en un lugar que conozco bien, un lugar que habito a diario, durante más horas de las que me gustaría …

Cómo los medios españoles pueden recuperar voz y relevancia en la era de las respuestas sin clic - Periodismo Digital /

El mes de febrero de 2026 quedará como una fecha de referencia en la historia reciente del periodismo digital español. Los datos sobre audiencias de GfK DAM son contundentes : El Mundo perdió más de dos millones de usuarios únicos en un solo mes. El País cayó un 14%. La Vanguardia tiene hoy la mitad de páginas vistas que hace un año.

Podcasts encadenados: sobre tener o no tener hijos, cartas desde los pueblos y Jane Fonda - Cosas que (me)pasan /

El otro día, con una amiga, hablaba de lo huérfanos que están los oyentes de podcasts en español a los que les gustan los narrativos de no ficción. Cada vez hay menos. Tras la explosión de contenido entre 2021 y mediados de 2023, la producción se fue ralentizando hasta casi detenerse. Se siguen haciendo cosas, claro, se estrenan algunas series, pero cada vez son menos. ¿Llegarán a desaparecer?

Si de verdad quieres escribir una novela, ¿por qué nunca encuentras el momento? - Desde la bahía /

La historia está ahí, dando vueltas en tu cabeza, pero el día a día parece diseñado para que nunca llegue la hora de sentarte a escribir. El trabajo ocupa la mayor parte de la jornada; luego, vienen la casa, los niños, las compras, los recados, los deberes del colegio, las cenas, el cansancio acumulado. Cuando por fin tienes un rato, la energía ya está bajo mínimos. Y te sientes culpable, claro, …

¿Por qué tu proyecto no crece? - Cápsulas Ágiles /

¿Cuánto tiempo llevas dándolo todo sin ver resultados? Porque hay un punto en el que ya no es motivación lo que te falta. Es que llevas semanas, o meses, poniendo todo tu tiempo y energía en algo que no te está devolviendo nada. Y eso agota de una manera muy particular. A mí me pasó con esta newsletter. Se me iba la semana entera escribiendo Cápsulas. Investigando, escribiendo, armando, diseñando …

¿Qué pasa de verdad cuando envías un manuscrito a las grandes editoriales en España? - Escribe y Publica /

Hoy tenemos visita en Escribe y Publica. El artículo de hoy lo escribe Jimena, buena conocedora del mercado editorial, que te explica qué ocurre con tu manuscrito cuando llega a una de las grandes editoriales. Si estás pensando en la publicación tradicional, este texto es para ti. Luego nos comentas.

Cómo crear exceso de demanda. - Cosas de Freelance /

Parece que la semana pasada te quedaste con ganas de más. Ganas de más hábitos.

Las stablecoins ya van en serio - Pobre Millennial /

Tether acaba de anunciar que ha contratado a una Big Four para hacer su primera auditoría completa. Y esto no va solo de Tether. Va de algo bastante más grande. Va de que el sector sabe perfectamente que ya no está en el punto en el que podía seguir funcionando con opacidad, con medias explicaciones y con el típico “confía, que está todo respaldado”. Ese juego, para seguir creciendo de verdad, se …

Vas por buen camino - Lo que mi perro me enseñó /

Siempre he amado leer a quienes escriben como si, casi resignados a la pasión, no les quedara otra opción. Así, como si la pluma no fuera una elección, sino la única forma de estar en el mundo. A este isleño lo reconocí antes de subs-conocerlo . Quizá porque, más allá de saber leer las mareas —y no hablo tanto del cómo , sino del desde dónde —, hay en su forma de narrar una mezcla muy poco común …

Anatomía de la vulgaridad: El consumidor miserable y la muerte del valor artístico. - El Jardinero Liminal /

Una queja constante que suelo escuchar es: «los libros son demasiado caros». Lo mismo ocurre con otras formas de entretenimiento y arte (y noten cómo no separo lo uno de lo otro). Pasa con el teatro, famoso porque sus entradas suelen ser muy costosas; de lo contrario, terminamos consumiendo obras baratas con chistes gastados y estereotipos mediocres. Pasa con el cine, donde la entrada puede parecer …

La forma de lo irreparable. - Reflexiones de Chus Recio /

Esto no debería estar ocurriendo. Y, sin embargo, ocurre. Hay un punto impreciso, casi invisible, en el que algo empieza a ceder sin hacer ruido. No es una ruptura limpia. No hay un antes ni un después que puedan señalarse con claridad. Es una rendición lenta, una inclinación imperceptible, una deriva hacia lo que no se puede sostener. Al principio uno no lo nota. Sigue hablando, sigue respirando …

La razón por la cuál no cumples tus objetivos - Tu Coach personal /

Cada principio de año ocurre lo mismo. Apuntas tus objetivos. Te motivas. Empiezas fuerte. Y unas semanas después…todo vuelve a la misma rutina de siempre. Y, no es por falta de ganas (las tienes, y mucho), tampoco por falta de disciplina. En la mayoría de los casos esto sucede porque no sabes diseñar objetivos que realmente funcionen. Y eso es exactamente lo que vamos a ver en la edición de hoy…

La ceguera voluntaria - Cuca Casado /

Hoy no traigo un ensayo. Traigo un relato: una visita guiada al Museo de los Horrores, en la frontera con Distopía, donde hablar está prohibido y sólo queda dialogar con uno mismo. Si te atreves a entrar, entra sabiendo esto: aquí lo que se pierde primero no es la esperanza; es la mirada. »

Cuando empiezas a dirigir la IA, todo cambia - IA FÁCIL /

Cuando empiezas a dirigir bien a la IA , algo cambia. Las respuestas dejan de ser genéricas. Dejas de perder tiempo corrigiendo. Y empiezas a obtener resultados útiles desde …

Cómo gestionamos el riesgo en los mercados DeFi - Improving Capital & Investment

Uno de los principales malentendidos sobre las finanzas descentralizadas es que se trata de un entorno puramente especulativo, donde los rendimientos dependen exclusivamente de la dirección del mercado. Esta percepción es incompleta. En realidad, muchas de las oportunidades más interesantes en DeFi provienen de la actividad del mercado, no de su dirección.

📊 El impuesto de marca: cómo Google se beneficia de la demanda que ya posees - Audiencias /

Las campañas con mayor retorno de la inversión publicitaria (ROAS) de la mayoría de las marcas captan una demanda que ya existe. El estudio comparativo de Contentsquare, con 99 mil millones de sesiones, demuestra que la situación está empeorando.

¿Cómo encontrar rentabilidades asimétricas? - Pobre Millennial /

Uno de los errores más comunes al analizar empresas growth es usar métricas que encajan mejor en negocios maduros que en compañías que todavía están construyendo su verdadero potencial. Aquí mucha gente se pierde. Mira el PER demasiado pronto, se obsesiona con el Price to Book o descarta empresas porque todavía no muestran una rentabilidad final bonita en la cuenta de resultados. Pero cuando buscas …

Hablan los refugiados ucranianos - Mauricio-José’s Substack /

Soy un tipo bastante resistente a la fatiga, sobre todo a la fatiga emocional . Mis años de productor audiovisual me acostumbraron a trabajar de noche y dormir de mañana, cosa que hago hasta hoy (de ahí mi apodo de “El Nocturno”), y he aprendido a trabajar bajo presión, a menudo bajo mucha presión , en el periodismo, en la redacción, en la producción audiovisual y de radio, en mis propios vídeos …

¿Educamos para un pasado que ya no existe? - Experimentando /

Esta escena ocurrió el pasado fin de semana en el Saló de l’Ensenyament. Me acerqué al mostrador de un instituto privado, donde una veintena de alumnos de bachillerato pululaban por el stand. Les pregunto sobre la presencia y el uso de la IA en su centro. —No, no usamos la IA en las clases, la tenemos capada —dijo uno, parapetándose tras el mostrador. —¿De verdad? Pero conocéis ChatGPT, ¿no? —Claro…

25 Sesión Club de Podcasts Encadenados - Cosas que (me)pasan /

El pasado domingo batimos el récord de asistencia en el Club de Podcasts Encadenados. Más de setenta personas, 74 para ser exactos, nos conectamos para charlar sobre La abuela de las tres guerras y The Empty Grave of Comrade Bishop , aunque dedicamos la mayor parte del tiempo a la historia de la abuela de Silvia Serrano. Hubo mucha gente nueva, algunas personas se presentaron a cámara y otras …

Tensión - En todas partes hay tesoros /

Renunciar a la comodidad de estar de acuerdo con todo el mundo trae problemas. Problemas que se pueden evitar. Hay respuestas que vibran en frecuencias acomodadas a la melodía principal y la armonizan. La refuerzan. Otras elevan la tensión, te ponen en guardia, te sacan de tu refugio. Disonan.

Lo Que Guardas en el Corazón Necesita Salir - Cartas para curiosos /

Hay una pregunta que me persigue desde hace años: ¿Qué pasa con todas las historias que nunca se cuentan? ¿Con todos los testimonios que se quedan guardados? ¿Con todas las conversiones que nadie escucha? ¿Con toda la sabiduría que se muere con la persona que la vivió? ¿Cuántas vidas podrían haber cambiado si alguien hubiera tenido el valor de compartir lo que llevaba en el corazón?

Crisis, elecciones y el paso del tiempo - El rincón de Daledebil /

Hay algo profundamente incómodo en la idea de que nuestras crisis puedan clasificarse. Como si al ponerles nombre —la de los 30, la de los 40, la de los 50— estuviéramos restándoles importancia, reduciendo lo que sentimos a una especie de patrón repetido, casi estadístico. Y, sin embargo, algo de eso hay. No porque lo que le ocurre a cada uno sea intercambiable —no lo es—, sino porque existen …

El Chico de la Tienda de Cortinas que Acabó Gestionando 1 Trillón de Dólares - No Solo Suerte /

Rafa Sarandeses: un cocktail para ayudarte a hacer flexiones con el coco y ser cada día mejor en lo tuyo.

La movida de salir de la zona de confort - Movidas de emprender /

Salir de la zona de confort nunca es agradable. Sin embargo, nos agita para ser mejores y no dormirnos en los laureles. Es como el estrés, que en pequeñas dosis lo recomiendan. O eso dicen. Hoy vengo con una movida que recientemente me ha sacado de mi zona de confort. Se trata de hacer un directo para dar el pistoletazo de salida a una nueva edición de mi curso Newsletter Fácil.

Deliberación, tecnociencia e ideología -Ingeniero de letras /

El sábado pasado nos dejaba Jürgen Habermas , el último de los filósofos más reconocidos de la llamada Escuela de Frankfurt, un titán del pensamiento que labró una carrera académica y pública…

🖥️ Cinco sesgos psicológicos para aumentar tus ventas - Negocios Digitales /

Yo no soy flojo, es que mi cuerpo está diseñado para ahorrar energía. Esa es la conclusión a la que he llegado después de leer numerosas obras de copywriting, leurociencia, etc. Nuestro cuerpo quiere, ante todo, sobrevivir. Me he quedado mucho más tranquilo. Ahora sé que hay un motivo científico para ello. No es culpa mía. La cuestión es que esto también se puede aplicar a los negocios, por lo que …

25 pequeños cambios kaizen que transformaron mi vida, hábitos y finanzas (parte I) - Lo que mi perro me enseñó /

A veces, no hacen falta grandes giros para que algo empiece a cambiar, solo una forma distinta de mirar lo que ya estaba ahí. Me pregunto a menudo cuánto valoramos esos cambios silenciosos —los que no …

El arte de entusiasmarse - Por amor al arte /

Hace unos días, un compañero del gimnasio, que tiene 83 años, me contaba que él sigue haciendo la rutina de siempre: trabajar y hacer ejercicio cada día. Y siempre con una sonrisa, sin quejarse si el monitor le exige más o le duele algo. En el mismo gimnasio escuché a una profesora hablar de una alumna que ya tiene 90 años. Contaba que es la primera en llegar, llueva o haga calor, la que se apunta ..

Tokenizar con sentido - Better Business for a Better World /

La blockchain ha pasado por demasiadas fases en demasiado poco tiempo. Primero fue una rareza tecnológica. Después, una promesa de desintermediación total. Más tarde, un territorio colonizado por la especulación, la volatilidad y una inflación de promesas que terminó erosionando su credibilidad. Y ahora, con un lenguaje más sobrio y más corporativo, vuelve a aparecer en conversaciones serias sobre ..

Honos 297. Que nadie pregunte quién lo hizo

Raras veces he necesitado derruir para construir diseños, estrategias, marcas… Es más, mi tendencia es a la edificación más que a la construcción. Tiene el edificar un componente educativo, de exposición del proceder, de acompañamiento en la transformación de las necesidades que lo eleva sobre la mera construcción. El diseño, para mí, tiene que ser …

Convivir pacíficamente con la idea de no llegar a todo - Eso que haces /

La vida es larguísima aunque sintamos lo contrario. Hay tiempo para que hagamos todo eso que queremos hacer, siempre y cuando nos pongamos manos a la obra. Pasan cosas a los 37, a los 46, a los 87. Algunas de esas cosas conllevan, incluso, cierto reconocimiento. Sé que la línea entre los relatos baratones de superación y ofrecer aliento genuino es delgadísima pero aquí van unos cuantos ejemplos…

Labrando una amistad - Cosas que (me)pasan /

¿Es importante recordar la primera vez que viste a una persona? La mayoría de las veces no registramos esas primeras veces porque no sabemos qué papel tendrá esa persona en nuestras vidas y si merecerá la pena …

2.3 Los artículos en Substack por sus autores

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🍒 Algo extraño que la evolución hizo con nosotros: Lo que una tribu del Paleolítico puede enseñarte sobre tu personalidad. De Ainhoa:

No existe un tipo “óptimo” de personalidad. Lo que sí existe son distintas estrategias, cada una con sus propias ventajas y costes según el contexto ecológico y social. Dicho de otra forma: los grupos pueden funcionar mejor cuando sus miembros no son todos iguales.

🍒 Vivimos entre la biología que nos sostiene, la cultura que nos modela y el mercado que nos devora. En mi último texto reflexiono sobre cómo estas tres fuerzas se entrelazan y terminan definiendo quiénes somos —o quiénes dejamos de ser.

🍒 ¿Qué sucede cuando el pasado, que creíamos enterrado, regresa con una violencia atroz? Esta es la premisa de “Almendras amargas”, la impactante primera novela de la escritora y profesora de literatura placentina Soledad Falero.

“Almendras amargas” es una historia que te deja un sabor agridulce y una necesidad imperiosa de reflexionar sobre la impunidad. Si te apasiona la novela negra que no teme mancharse las manos, no puedes perderte esta entrevista. Disfruta del podcast:

🍒 A los escritores que aquí he leído: Reflexión abierta. De H. Frontan:

Ahora veo por qué muchos se quedan en alguna estación del camino: no todos están dispuestos a escuchar cómo pueden ser mejores. Ni les importa, ni tendría que importarles, ni a ellos ni a mí. ¿Por qué? Porque cada uno vivimos nuestro proceso y eso es respetable; cada uno intuye el lugar al que pertenece. Y eso está bien.

🍒 Medir en cultura sin perder el alma: el cuadro de mando mínimo que te ayuda a decidir (en 20 minutos a la semana). De Amaia Ocerin:

… medir no es burocracia; medir es cuidar tu energía. Porque cuando no mides, repites esfuerzos que no dan resultado, discutes decisiones por intuición y terminas trabajando más horas para obtener el mismo impacto. Medir bien no te aleja de lo cultural. Al revés: te permite sostenerlo.

🍒 El día que faltaste, sobró todo. Cómo ser feliz con lo que falta... De Lú:

Hace poco nos reunimos en casa de mi madre. Digo “nos reunimos” como quien dice “sobrevivimos”: con entusiasmo, con torpeza, con ese ánimo sospechoso de quienes quieren que algo salga bien porque ya saben que no va a ser igual. Llegó gente que no veía desde cuando el mundo era más sencillo o, al menos, más ingenuo. Hubo abrazos que parecían originales y otros que ya venían con garantía vencida. Se habló duro, se río más duro, y durante unos minutos uno casi logra engañarse: la felicidad, esa farsante, se dejó ver de perfil.

🍒 La Carne como Templo, la Muerte como Obra: Yukio Mishima y la Estética del Sacrificio

Hay una imagen que persiste en la biografía de Kimitake Hiraoka, el niño que el mundo conocería como Yukio Mishima: un cuarto en penumbra, el olor a enfermedad y alcanfor, y una anciana que no lo deja salir al sol. Natsu, su abuela paterna, era descendiente directa de los Tokugawa, el linaje shogunal que había gobernado Japón durante más de dos siglos y medio antes de que el país se abriera a Occidente a la fuerza. Cuando los Meiji llegaron al poder y el Japón feudal comenzó su veloz disolución, los Tokugawa no desaparecieron: se convirtieron en fantasmas de sí mismos, portadores de una dignidad sin reino. Natsu era uno de esos fantasmas. Y eligió a su nieto como receptáculo de esa herencia.

🍒 La frase “necesito vacaciones” la he dicho yo también. Muchas veces. Y tardé en darme cuenta de que no siempre era lo mismo.

Cuando escribí esto pensaba en todos los líderes que conozco que llevan meses prometiéndose descansar... y siguen igual. La pausa no resuelve lo que no es cansancio:

🍒 Gracias Roberto. Suerte en tus proyectos creativos y te mando el enlace de aquel artículo tan especial para mi.

🍒 ¿Las matemáticas son un descubrimiento o una invención? Quizá ambas… o quizá ninguna. Son el espejo donde el pensamiento se encuentra con algo que no creó, pero que lo piensa desde antes. Entre creación y descubrimiento: el enigma de las matemáticas:

🍒 Aquí mi artículo para compartir. Trata sobre cómo estructuré mis objetivos en este 2026 desde “otro lugar”, un lugar que me está dando más tranquilidad y muchos mejores resultados.:

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