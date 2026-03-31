Diario de Substack

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Roberto
6d

Cristina Hontanilla, me parece, dedica, de alguna forma, a la Visibilidad Literaria, buena parte de su boletín. En él, defiende su estrategia frente a invisibilidad: No basta con tener talento; el autor debe dominar herramientas de comunicación para dejar de ser invisible. También se ocupa de la marca literaria: Ayuda a los escritores a verse como una "marca" sin perder su esencia, ofreciendo talleres específicos para trazar planes de acción que eviten que las obras pasen desapercibidas. Y, todo ello, bajo un enfoque humano: Sus textos abordan también la frustración del autor que "no sabe qué más hacer" cuando, a pesar del esfuerzo, su obra no alcanza difusión.

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2 respuestas de Roberto y otros
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Roberto
2h

¿Quién decidió que la creatividad era solo para algunos? De Lara Bas:

Durante años me ha apasionado el vínculo entre la creatividad humana y la terapia. He trabajado en espacios grupales donde, de la mejor manera que he sabido, he intentado trasladar a los asistentes la idea de explorar su creatividad para crecer internamente y encontrar nuevas vías de resolución a los retos que se les presentan en el día a día.

Aunque casi siempre he utilizado las artes para ello, la realidad es que la creatividad engloba algo mucho mayor. Y eso era algo que hablábamos en las sesiones: el arte no es más que un ejemplo, una manifestación más, de esta habilidad humana. La creatividad es un motor evolutivo. Sin ella no tendríamos prácticamente nada de lo que ves a tu alrededor.

Levanta la vista un momento y mira a tu alrededor. Salvo que estés en plena naturaleza, cuesta encontrar algo que no haya pasado antes por la creatividad humana. Casi todo lo que ves antes pasó por la imaginación de alguien.

https://substack.com/home/post/p-193329861

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23 comentarios más...

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Por supuesto, sigue adelante.

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