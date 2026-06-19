Diario de Substack

Diario de Substack

Discusión sobre este post

Avatar de User
Avatar de firmeenlatormenta
firmeenlatormenta
15h

Contesté la encuesta! Muchas gracias por su generosidad y apoyo a los creadores que estamos escribiendo en Substack!

Psdt: Me encantó el artículo de Germán, personalmente yo sigo usando Gemini, y nunca he entrado a Claude, pero con este conocimiento de la interfaz que nos entregó German, la probaré.

Responder
Compartir
3 respuestas
Avatar de Margarita Navarros
Margarita Navarros
15h

Hola German,

es muy interesante tu artículo, entre Claude y Gemini Pro con cual te quedarías y porque?

Responder
Compartir
4 respuestas
24 comentarios más...

Sin posts

Por supuesto, sigue adelante.

© 2026 Roberto · PrivacidadTérminosAviso de recolección
Crea tu SubstackDescargar la app
Substack es el hogar de la gran cultura