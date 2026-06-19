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🏛 1. LAS GRANDES HISTORIAS

📌 Rafa Sarandeses: Ten una Aventura. La IA y el Samurai. Mídete contra ti Mismo. “Nada puede impedir que quien posee la actitud correcta alcance su meta. Nada puede ayudar a quien afronta la vida con la actitud equivocada.” — Thomas Jefferson

📌 Maider Tomasena: Las frases más honestas que leemos ya solo aparecen en privado. La semana del Papa, dos vídeos virales sonaban idénticos y un grupo de WhatsApp escribía fatal. Solo uno de los dos decía algo.

📌 Patricia: Delegar a la IA lo que nos hace humanos. Buddharoid, Douglas Adams y nuestro presente tecnológico. “Si decides que un robot cura con IA integrada oficie tu boda, estarías asumiendo que una IA puede comprender lo que es la espiritualidad y la importancia de una unión religiosa entre dos personas. Es una decisión que algunos tomarían sin pensarlo dos veces, pero hasta qué punto podemos ignorar la cuestión filosófica que envuelve delegar las prácticas religiosas a una máquina.”

📌 Leyla Kazim 📚: No trabajé durante un año y nadie se dio cuenta. Lo que mi experiencia corporativa me enseñó sobre el trabajo duro, el desempeño percibido y el camino de menor resistencia. “No hay un solo día de la semana que no esté precedido o seguido por un día de vuelta en la oficina. Justo cuando sientes que tu mente, cuerpo y espíritu están volviendo a ti, alrededor del domingo por la tarde, te das cuenta de que todo vuelve a empezar mañana por la mañana.”

📌En mis 20s: Deberíamos aburrirnos más. El día que me quedé dos horas sola con mis pensamientos y sobreviví.

Marisol Cabrera dice: Es algo que me ha pasado incluso más de lo que me gustaría admitir. Cuando estoy aburrida y no tengo nada que hacer, pero no quiero estar en el celular, siempre termino en la cocina por algo que picar a pesar de no tener hambre y muchas veces termino comiendo algo más que solo un piqueo. - “Antes eran huecos, ahora son huecos ocupados. Y no porque lo decidamos conscientemente, sino porque el reflejo ya está automatizado. Como abrir la nevera sin hambre. No porque quieras comer, sino porque no sabes muy bien qué hacer con esos minutos vacíos.”

📌 Salvador Lorca 📚: Cómo el terror al fracaso nos mantiene estancadas. Y por qué el hecho de que nos vean intentándolo nos da más miedo que el propio fracaso.

Javier Naveda dice: El miedo al fracaso es natural, quizás una reminiscencia instintiva con efectos muy actuales. Sí, busca proteger y evitar los peligros, pero en entornos que ameritan ir a la acción, por lo general, el paralizarse y postergar, sin duda, garantizan lo que evade. Claro, no hay fórmulas infalibles… Interesante entrevista que nos trae Salvador Lorca 📚 - “El cambio real requiere abordar el desencadenante emocional, no solo forzar la acción a pesar de él. Si procrastinas por perfeccionismo, la fuerza de voluntad no lo solucionará. Necesitas abordar el miedo subyacente a la imperfección, y también que tal imperfección sea visible. Si procrastinas por ansiedad, forzarla no la resolverá. Necesitas trabajar con la ansiedad, no contra ella. La fuerza de voluntad es como poner una tirita en una herida que necesita puntos. Puede que aguante temporalmente, pero no soluciona el problema de raíz. Si procrastinas por agobio, obligarte a empezar no te ayudará. Necesitas dividir la tarea en partes manejables.”

📌 Marcos Hernández Bolaños: Los 10 mandamientos del pensador crítico. Un decálogo de pautas con el que entrenar la mente a través de la lógica, la humildad y la gestión emocional para desafiar sesgos, acercarnos a la verdad y comprender antes que tener razón. “La mayoría de opinólogos no sólo sufren de pereza cognitiva, sino que tienen un ego frágil. No les importa la verdad, sino que sólo buscan tener razón, pues tenerla tiene que ver con reforzar su ego. Pero la verdad es una conquista colectiva y, en muchos casos, también una construcción social.”

📌 Pilar - Desenredando cuentas: “Ya voy tarde” y otras mentiras que te cuentas. Estás en mitad de la película y crees que sabes el final

Pilar - Desenredando cuentas dice: Warren Buffett tiene 400.000 millones de dólares en líquido. ¿De qué manera eso tiene que ver contigo? Porque piensas que “vas tarde” y a lo mejor no es verdad. - “Comienzas a darte cuenta de que un día dejarás de cobrar tu sueldo todos los meses. Y solo vivirás de lo que hayas juntado los años de trabajo. O de lo que otros decidan darte.”

2. LOS ARTÍCULOS EN SUBSTACK 📰

Notas importantes, aquí.

2.1. Selección de posts en Substack

📌 Kevin Indig: ¿Reddit ha desaparecido? ¿Han vuelto las Páginas Amarillas? ¿Por qué Yelp batió un nuevo récord? Los perdedores y los ganadores.

📌 Sahil: 📜 El fin de la IA barata: por qué las startups de IA podrían enfrentarse a su momento AWS antes de lo previsto. La industria de la IA está pasando discretamente de un modelo de crecimiento a cualquier precio a un modelo de contabilidad de costes.

📌 Martina López: 📍Pinpoint, explicado: Una guía sobre la herramienta gratuita de Google, ahora abierta a todos.. Además, combinando Pinpoint con NotebookLM, con ejemplos.

Roberto dice: Lo último en IA de Google (…) Pinpoint ha sido durante mucho tiempo una joya oculta, conocida entre los periodistas que trabajan con enormes colecciones de documentos. El 3 de junio, Google puso a disposición de todos esta herramienta, de forma gratuita. El artículo está lleno de imágenes para resumir las nuevas funciones de IA y cómo Pinpoint complementa a NotebookLM. Y, como Jeremy señala en una Nota: Las capacidades de IA de Pinpoint aún están en fase beta y, en mis pruebas, a veces arrojaban respuestas en blanco. Sin embargo, el análisis rápido puede ser útil si te encuentras abrumado por miles de documentos. Con o sin sus elementos de IA, el valor más distintivo de Pinpoint, desde mi perspectiva, sigue estando en ayudar a extraer detalles o entidades importantes, como personas, lugares u organizaciones, que se encuentran ocultos entre decenas de miles de páginas. También es una de las pocas herramientas gratuitas y rápidas a las que recurrir para examinar temas que estás investigando en correos electrónicos filtrados, grabaciones de audio/video o notas manuscritas. Sería genial ver una mayor integración entre Pinpoint y NotebookLM. Aquí tenéis el artículo completo con más detalles, ejemplos y consejos:

📌 Salvador Lorca 📚: La domesticación del comportamiento humano. Cómo la obsesión por la seguridad y lo predecible destruyó la originalidad cultural.

Karina dice: De como cada vez somos menos excéntricos. - “Al analizar todos los datos, se observa un cambio radical en la sociedad que, por un lado, es milagroso, fantástico y digno de una celebración triunfal. Y, por otro lado, es un cambio disfuncional, deprimente y que requiere una intervención inmediata. Creo que, al observar estos acontecimientos trascendentales, también se sugiere que podrían compartir una misma causa.”

📌 Gustavo Franco: La trampa política de las guerras y por qué es tan difícil encontrar una rampa de salida al conflicto en Irán. Estados Unidos, Israel e Irán tienen sus propias dinámicas políticas internas que les impiden salir del conflicto en Oriente Medio una vez iniciado.

Gustavo Franco dice: Consideraciones prácticas ante todo. - “No por el hecho de que la oposición sea más centrista, secular o tenga rechazo a Netanyahu, significa que pida moderar el belicismo en el que ha entrado Israel. Yair Lapid, líder de la oposición del partido centrista Yesh Atid, recientemente dijo que él ve los bordes de Israel definidos por la Biblia: desde el río Éufrates hasta el río de Egipto (el Nilo). Y añadió jocosamente que, hasta donde él sabe, el Éufrates queda en Iraq. Aclaró pese a todo que hay que tener consideraciones prácticas en materia de seguridad.”

📌 Daniel Arjona: “No soy un profeta de la fatalidad”: Dario Amodei y la fábula de la zorra y el leñador. Anthropic puso el martes a la venta el modelo que en abril juzgó demasiado peligroso y su CEO publicó el miércoles diez mil palabras pidiendo que el Estado lo regule

Daniel Arjona dice: Aristóteles ve en la fábula un medio del orador para provocar la persuasión. El catastrofismo de Anthropic es una estrategia comercial: asustar para vender y, de paso, para levantar barreras regulatorias que solo los gigantes pueden pagar. Hoy, en el Arjonauta, fábulas, mitos y leyendas, el nuevo modelo “bestia parda” de Claude y el nuevo ensayo de Darío Amodei en el que cita a Tolkien y Voltaire para decirle a los políticos del mundo lo que deben hacer antes de que la IA, la suya, acabe con todo. O después...

📌 Nuevas Ciencias: De hermanos y ancestros. La paleogenómica o cómo convertir la prehistoria en historia poblacional

Janice Kelly dice: Hay tanta riqueza en un entramado, tanto por explorar. Un artículo de lo más interesante. “Reich propone una estructura para sustituir el árbol de la ascendencia humana: un entramado trenzado (a braided trellis) donde las líneas se separan en diferentes escalas, regresan a tocarse, se enroscan, se fusionan y luego se desanudan otra vez, generación tras generación, sin punto de origen único”.

📌 David: El pensamiento a corto plazo está matando al planeta. Por qué la justicia intergeneracional exige que pensemos a largo plazo.

Daniela Díaz dice: Sinceramente, creo que el cortoplacismo es intrínseco. Mencionas los “ciclos” políticos y las ganancias “trimestrales”, y luego preguntas por la importancia de medir el éxito en siglos en lugar de en “estaciones”. Me encanta esta forma de expresarlo porque los seres humanos siempre nos hemos regido por las estaciones. Las cuatro estaciones dictan qué cultivos se siembran, así como el momento de la hibernación y las migraciones de las presas. El ciclo de la Tierra alrededor del Sol determina dichas estaciones, y el de la Luna alrededor de la Tierra influye en el ciclo de las mareas. Las mujeres tienen sus ciclos hormonales internos que pueden afectar las emociones, el comportamiento y la fuerza física. Dado que nuestra supervivencia depende, sin duda, de estas estaciones y ciclos, será difícil desmantelar un concepto tan profundamente arraigado en la persona promedio. Digo promedio porque, si bien ahora puede ser instintivo adoptar esa miopía históricamente necesaria para sobrevivir, las personas particularmente inteligentes y empáticas, como quienes coinciden con este ensayo, son capaces de mirar más allá de su propio interés y velar por la supervivencia de las generaciones futuras. Siento algo similar respecto al prejuicio: los seres humanos somos criaturas que juzgamos por naturaleza, y la discriminación ha sido tan común a lo largo de la historia que ya no sorprende demasiado. Sin embargo, las personas empáticas e inteligentes son capaces de identificar la brecha que causa en la sociedad y cómo es instrumentalizada por funcionarios malintencionados, lo que me lleva a mi siguiente punto. No creo que sea únicamente el instinto lo que ha propiciado el cortoplacismo. (…) El egoísmo y la búsqueda de beneficios a corto plazo, indiferentes a las consecuencias futuras, se arraigaron profundamente en el funcionamiento de Estados Unidos. «Los edificios ahora tienen una vida útil de 50 años» y «los electrodomésticos se estropean en cinco y no tienen reparación» debido a decisiones corporativas deliberadas. Introducida en la década de 1930, la obsolescencia programada consiste en el diseño consciente de «productos para que se estropeen o queden obsoletos rápidamente a corto o medio plazo, con el objetivo general de fomentar la venta de productos nuevos y actualizaciones» (…). Si como sociedad pudiéramos considerar cómo las decisiones impactarán a los demás y al futuro, todo sería mucho más fácil. Desafortunadamente, la inteligencia colectiva está disminuyendo. Los índices de alfabetización, tanto en adultos como en niños, están experimentando un descenso sin precedentes. (…)

📌 Jose Maria Garcia: La prisa. El viaje a ninguna parte

Van dice: Un gran post de Jose Maria Garcia , citando el “Elogio a la lentitud” ,de Honoré,que je leído un par de veces. Con el tiempo he aprendido a bajar ( un poco) el pie del acelerador y a no creerme esto de “ Últimas unidades” o lo de “ Existencias limitadas”. Solo lo creo en personas que piensan, son generosas en todo, viven sin perjudicar y creen en los otros. Esas si son “ Ofertas insuperables “ - “Y si la auténtica rebelión de nuestro tiempo fuese consultar las cosas con la almohada? ¿O ir apuntando todas las decisiones de compra en una lista que no volveremos a consultar hasta que duela? ¿O borrar cualquier mensaje que nos llegue incluyendo en su redacción expresiones como “últimas unidades”, “sólo quedan 5 días” o “date prisa”?”

📌 Edu Rodríguez: Alcahuetes. El cotilleo como estructura cognitiva fundamental. “Hay una teoría que sostiene que el lenguaje se origina en el cotilleo, en la necesidad que tenemos, como animales sociales, de conocer la reputación de quienes nos rodean. Para transmitir información más sencilla, como dónde se encuentra una manada de mamuts o la existencia de un peligro, nos bastaría con cortas frases indicativas («lobo cerca»), no nos harían falta subestructuras complejas, todas estas subordinadas relativas y temporales y circunstanciales en las que abundan los idiomas.”

📌 Miquel Pellicer 💡: Zeteo y los nuevos medios de comunicación. De Substack a YouTube: cómo los periodistas están construyendo sus propios medios al margen de las grandes cabeceras.

Irene Lozano dice: Aquí Miquel explica las nuevas oportunidades que se abren para que los periodistas creen medios de comunicación. El ejemplo de Zeteo es súper interesante, y lo que deja en evidencia también - “el periodismo independiente de suscripcion puede escalar internacionalmente sin la estructura de un grupo de comunicacion tradicional, y que la insatisfaccion de las audiencias con los medios establecidos es un activo tan real como cualquier ventaja competitiva.”

📌 Omar Flores: Conectados con todos, cerca de nadie. Las redes prometieron conectarnos con el mundo. Nadie dijo que eso también iba a agotarnos. “Después de casi veinte años persiguiendo escala, creo que internet está redescubriendo algo que perdió en el camino: que no necesitas llegar a todos. Solo necesitas encontrar a las personas correctas.”

📌 Andrea Fernández Suárez: Cuando una canción nos rompe. O como Tokio blues, de Haruki Murakami, nos lleva a un viaje por los recuerdos del que no volveremos siendo los mismos. “A veces no es la música lo que te quiebra, ni las memorias que vuelven al primer plano de tu mente. Es la presencia de borrones en las fotografías que creías haber almacenado a salvo del olvido. Ese rostro que estaba tan nítido se empieza a difuminar. El sonido de su risa, el olor de su piel.”

📌 Diana: El fenómeno «Café con aroma a calabaza»: cuando un bestseller vende una experiencia más que una historia. ¿Estamos asistiendo al nacimiento de un nuevo subgénero? Ya le he puesto nombre: sexy-cozy (inventado por mí)

Paola C. Álvarez dice: Destaco esta cita por resaltar alguna, pero todo el artículo es para subrayar. Yo soy una de esas lectoras que, si le prometen una cosa y se encuentroa otra, tachan a la autora, no para siempre, pero casi. La novela que analiza Diana no la terminé, creo que no llegué ni a la mitad. Hay que tener mucho cuidado con cómo etiquetas y qué aspecto le das a tu novela, porque, como explica el artículo, generas unas expectativas. Y si luego el interior es otra cosa, el daño puede ser irreversible. Si busco feelgood, busco algo muy concreto, no romántica contemporánea disfrazada. - “La portada no vende únicamente una historia. Vende una identidad. El lector sabe, incluso antes de leer la sinopsis, qué tipo de sensación encontrará. Ese detalle puede parecer superficial, pero resulta decisivo en una época en la que miles de novedades compiten simultáneamente por la atención del público.”

📌 César G. Antón: El misterio (resuelto) de la lista imposible de los libros más vendidos

Pilar N. Colorado dice: Librerías de barrio. Hermoso y para pensar.

📌 Van: Callejeando. He decidido cambiar el título, pero no la idea: el callejeo es mi momento zen.

Viridi Litterae Marga dice: No estoy de acuerdo, el post tiene bastante calidad literaria. Al menos a mí, me encanta leer las ideas random de Van en un día cualquiera. - “Ahora que acaba el post me doy cuenta de que si, que se llama “Callejeando” pero bien podía ser “ Una tarde haciendo cosas random” o “ No vais a encontrar nada digno de un premio literario”.”

📌 Maria Luz Santander: Turismo 5.0: Lo que los datos de tus huéspedes te están intentando decir (y tú aún no escuchas). De gestionar propiedades a dirigir experiencias.

Rafa Castón dice: Lo que siempre digo: pellizcarle los pezones a tu cliente ideal. Que se sienta interpelado por ti, y vea que tu producto o servicio es la mejor solución para su problema. - “El Turismo 5.0 no es ciencia ficción. Es aprender a leer lo que tus datos ya te están contando y automatizar respuestas que hagan sentir a cada huésped que ese alojamiento fue diseñado para él”

2.2 Selecciona las preguntas si tienes un boletín de menos de 700 suscriptores

Estamos preparando un artículo colaborativo (expert roundup) en el Diario de Substack para dar visibilidad a creadores independientes con menos de 700 suscriptores, que están aportando valor real hoy en día.

Me encantaría contar con tu perspectiva en una edición especial del Diario. Consiste en responder a 2-3 breves preguntas para que nuestros lectores conozcan tu proyecto, tu persona, y tus reflexiones, a fondo. Queremos, con ello, no solo impulsar tu crecimiento, sino que tu voz sea escuchada por nuevas audiencias. Además de un enlace hacia tu boletín dentro del artículo, tu respuesta y tu proyecto aparecerán en la sección central del Diario. Asimismo, varios del equipo y los lectores restackearán los que les gusten más (animaremos mucho a hacerlo). Para ello, nos gustaría que nos ayudaras a elegirlas:

Las preguntas son muy sencillas y directas:

🪶En primer lugar, creemos que una de las preguntas podría ser una oportunidad de promocionar tu propio proyecto (o el de otros) y que aportes tu frescura a la plataforma:

1-Si un lector nuevo llega hoy a tu sitio, ¿con qué artículo o edición de tu newsletter debería empezar? (Ideal para que consigan clics directos a tu mejor contenido).

2-¿Qué obsesión o tema específico te motivó a lanzar tu boletín? (Muestra la pasión que tienes como creador, y conecta emocionalmente con tu persona; por ahora, es la pregunta más popular).

3-¿A qué tipo de lector exacto ayuda tu contenido y qué problema principal le resuelves? (Funciona como una radiografía clara de tu público objetivo).

3B- ¿Qué substack/s recomiendas y porqué? (Una propuesta de Rebeca Huerga; no podemos incluirlo ahora porque se eliminarían todos los votos, pero puedes dejarlo en comentarios, y lo tendremos en cuenta)

🪶En segundo lugar, quisiéramos seleccionar una o dos preguntas que pueden contener consejos tácticos, revelar herramientas accesibles y generar debate sobre el crecimiento digital (y, específicamente, en Substack).

Preguntas sobre estrategia y contenido:

4-¿Qué canal te genera más suscriptores: las redes sociales, el SEO, las Notas o las recomendaciones del sistema nativo de Substack? (Ideal para comparar el impacto real de todas esas vías).

5-¿Cuál ha sido el mayor desafío al escribir tu newsletter y cómo lo superaste? (Genera empatía y consejos humanos, en nuestra opinión).

6-¿Qué formato de contenido te funciona mejor en Notas y otras redes sociales para derivar tráfico a tu boletín? (Aporta tácticas visuales o de redacción que pueden ser útiles para tus colegas también).

7-¿Cómo decides qué contenido publicar gratis y cuál reservar como de pago? (Debate clave sobre curación de contenidos).

Preguntas sobre tu trayectoria:

8-Si tuvieras que empezar hoy, ¿qué harías diferente? (Altamente útil para otros creadores en la plataforma).

9-¿Qué táctica “poco común” te ha ayudado a conseguir tus primeros 100 suscriptores (gratis o de pago)? (Evita los consejos genéricos de siempre).

10-¿Cómo automatizas la difusión de tus artículos en redes sin perder el toque personal, si lo haces? (Ahorro de tiempo para la audiencia).

Preguntas sobre tendencias y futuro

11-¿Qué opinas del auge de plataformas como Substack frente al blogging tradicional? (Posiciona tu boletín en la conversación actual; es la segunda pregunta más popular, por ahora).

12-¿Cuál es el mejor consejo sobre newsletters que has recibido y que todos deberían aplicar? (Cierre inspirador y fácil de responder).

¿Te animas a participar?

(El resultado definitivo, y la selección, se publicará en el Diario, próximamente).

2. A FONDO

Opinemos lo que opinemos, no podemos ignorar que la IA ha llegado para quedarse. Aunque Gemini también está mejorando y ganando adeptos, la solución que más crece y en camino de ser la ganadora de esta carrera es Claude. Una de las guías más completas y populares publicadas en Substack en español es la de Germán, que ha sido tan amable de permitir su reproducción por el Diario de Substack.

Absolutamente todo lo que necesitas saber sobre Claude (Parte I)

Por: Germán Martínez, de Aprendiendo IA.

Ponte cómodo y déjame contarte cómo sacarle el jugo a este asistente de IA

Ahora que Claude está de moda, voy a aprovechar el pánico para hacer la guía extremadamente detallada de mi asistente de IA favorito. Este post salió tan largo que lo dividí en dos partes, así que abre tu primera cerveza y empecemos! 😉

¿Qué es Claude?

Claude es un asistente de IA creado por Anthropic. Funciona más o menos como cualquier otro… sólo que, en mi humilde opinión, es el mejor de todos.

Puedes usarlo en la web (claude.ai), aunque también tiene aplicaciones de escritorio y para smartphones. Puedes ir aprovechando para crear una cuenta, para que vayas probando lo que te voy contando en este post. No te preocupes, que el plan básico es gratis. Dale, yo te espero. ¿Ya lo tienes? Listo, sigamos!

Así se ve Claude

Ahora que estás de regreso (con tu cuenta, me imagino) esto es lo que debes estar viendo en tu pantalla. Admito que no es muy impresionante y que se ve como cualquier otro asistente de IA, sólo que con una mejor tipografía y paleta de color 😅.

Hola, soy Claude!

Ahora vamos a recorrer esta interfaz punto por punto, te prometo que van a haber sorpresas (espero).

Empecemos por el chat

Aquí es donde vamos a pasar más tiempo hablando con Claude, así que es el lugar perfecto para arrancar.

Como estoy seguro que sabes, este es el núcleo de las interacciones con tu asistente. En la ventana de chat escribes el texto y también puedes arrastrar archivos y fotos a la conversación. Tú escribes y tu asistente responde, that’s it.

Lo primero que vas a notar es la diferencia en las respuestas. Y ahí es donde justamente está lo que me gusta: responde mejor. Siempre me ha sido difícil describir por qué, tal vez sea sólo yo, pero lo siento más humano, es un asistente que busca ayudarte y no sólo darte la razón en todo como cof cof, chatGPT, cof cof. Pruébalo y creo me vas a dar la razón.

Vamos con el botón de “+” que ves abajo a la izquierda.

El botón “+”, tu pequeño centro de control

De arriba hacia abajo puedes:

Adjuntar fotos o archivos: Yo lo hago siempre arrastrándolos a la ventana de chat, pero no te juzgo si usas esta opción. Estos archivos no pueden pesar más de 30MB cada uno y se pueden subir un máximo de 20 archivos por mensaje.

Cuando subes un archivo Claude puede leerlo y hasta ver las imágenes y gráficos que hay dentro, pero si tiene más de 1000 páginas Claude solo leerá el texto. Solución: si tu archivo tiene muchas páginas, divídelo.

También puedes tomar una captura de pantalla (screenshot) y dárselo a Claude para que lo analice, no tienes por qué guardar el archivo en paint para luego pasárselo (¿la gente aún hace eso?).

Puedes agregar el chat a un proyecto, ya te contaré luego cómo funciona, pero, si lo has usado en ChatGPT, es algo bastante parecido.

La función de research te permite pedirle a Claude que empiece a investigar un tema. Luego Claude se pondrá a pensar en un plan y te hará preguntas para entender mejor lo que quieres. Me encanta porque esas preguntas te las hace a modo de formulario, como para marcar. Una vez que tiene esa información, se pone a hacer la investigación en diferentes fuentes (mientras te tomas un café) y unos minutos después te la entrega.

La búsqueda web puede activarse y desactivarse de ahí. Esto es sencillo, si está activa busca en Internet; si no lo está, pues no busca nada.

También puedes pedirle que use un estilo de conversación específico. Por defecto viene con los estilos Normal, Learning, Concise, Explanatory, Formal e Informal. ¿No te gusta ninguno? No hay problema, tienes la opción de configurar tú mismo la forma en que quieres que Claude te hable. Para hacerlo sólo tienes que darle ejemplos de texto de cómo quieres que responda. Nada más.

Finalmente están los conectores, que te permiten conectar a Claude con cientos de aplicaciones externas como Gmail, Google Docs, Google Calendar, Miro, Github, Slack, Canva, etc… va a ser difícil que no esté la conexión con la herramienta que buscas. Esta función me encanta. Por ejemplo el otro día lo conecté con un tablero gigante de Miro, le pedí que haga un resumen y que cree un diagrama de flujo. Lo hizo sin problemas. Una Ma-ra-vi-lla.

Ahora veamos la parte de abajo de la derecha. Ahí puedes, entre otras cosas, elegir el modelo de lenguaje que quieres usar.

Los modelos de Claude

Creo que es momento de contarte que Claude no tiene un solo modelo, tiene tres y los modelos que vas a ver aquí dependerán de tu plan.

El más power se llama Opus, y es para cuando necesitas que Claude realmente piense a fondo. Úsalo para análisis complejos, problemas que tengan muchas aristas, cuando quieras que considere varias perspectivas. El problema con Opus es que puedes llegar muy rápidamente a la cuota de uso (luego te cuento un poco más de eso).

El modelo intermedio se llama Sonnet, y es el que probablemente vas a usar la mayoría del tiempo, responde bastante rápido y es muy inteligente; no tanto como Opus, pero lo compensa con más velocidad. Úsalo para ayudarte a pensar, analizar documentos, crear contenido; digamos que suele ser el que te resuelve el día a día.

El otro modelo es Haiku y es el más rápido. Responde a la velocidad de la luz y es perfecto para preguntas directas y rápidas, para clasificar información, hacer resúmenes cortos y cosas por el estilo.

Cualquiera de estos modelos puede trabajar con ese switch de “adaptative thinking”. Lo que hace básicamente es hacer que tu asistente decida qué tanto pensar antes de responderte.

Si ves a la derecha abajo, vas a notar un ícono como de señal de audio. Eso es el modo de voz, en el cual le puedes hablar a Claude. Te soy sincero: no me gusta. Primero porque no funciona en español y segundo porque comparado con la implementación de ChatGPT de voice mode, está en pañales. Aún así me mantengo en que Claude es mejor asistente.

Una última cosa sobre el chat. Todos los asistentes de IA tienen un límite sobre cuanto texto pueden “recordar” de una conversación. Esto se llama ventana de contexto y, cuando llegas al límite (que en el caso de Claude es muy grande), el modelo tiene que hacer espacio para poder seguir conversando.

Lo que hace este asistente es compactar la conversación para que puedas seguir. Me encanta porque además te dice que lo está haciendo y esa transparencia sobre cómo funciona es uno de los puntos fuertes de Anthropic. De todas formas, recuerda que cuando una conversación se resume siempre se pierde un poco de contexto. Eso es normal en esta tecnología. Si quieres saber un poco más sobre cómo funciona dale una mirada a mi artículo: curso acelerado en IA.

En la práctica todo esto significa que tus conversaciones con Claude serán súper fluidas y productivas 🙂 Aunque…

A veces Claude te dice que esperes (AKA límites de uso)

Antes que te encuentres con el mensaje “has alcanzado tu límite de uso, espera hasta las 11pm para seguir conversando con Claude”, déjame decirte que te va a pasar… es más, lo vas a odiar cuando te pase.

No hay nada peor que estar en una conversación hiperproductiva con tu asistente y que de la nada te diga que llegaste al límite de uso y que tienes que esperar para seguir usándolo. Pues así es como funcionan los planes de Claude (nada es perfecto en este mundo).

Así te vas a sentir, te lo aseguro

Aquí es donde la gente de Anthropic se planteó hacer los planes más difíciles de entender del universo, así que sabrás disculparme si no puedo explicarlos bien. A veces hasta yo, que vengo pagándolo hace año y medio, me confundo.

Ok, todos los planes de Claude tienen límites de uso, no importa si estás en el plan gratis, o estás pagando $20, $100, $200 mensuales, tienes un límite. Por supuesto, mientras más pagas más altos son esos límites.

Es tan complicado que hasta hay una sección dentro de tus settings para ver cómo vas usando el asistente y cuánto te queda (aquí te la enseño).

Límites de uso de Claude

Déjame empezar contándote que no se trata de un sólo límite sino de varios que dependen de los modelos que estés usando. Acuérdate que son Opus, Sonnet y Haiku.

La primera barra que ves es la de “current session”, que básicamente dice el porcentaje de interacciones has tenido del límite durante una ventana de tiempo de cuatro o cinco horas. Me ha pasado varias veces que estando en una conversación he llegado al límite; esa es una señal inequívoca que es hora de hacer upgrade.

Las otras dos barras son los límites semanales: la primera te da un límite de uso que incorpora a todos los modelos (Haiku, Sonnet y Opus) y se resetea una vez por semana. Jamás he llegado a ese límite y eso que uso Claude con furia. El segundo es un límite semanal del modelo Sonnet, que es el más versátil (tampoco he llegado a ese límite nunca).

Ahora déjame contarte sobre los planes.

Plan Free: perfecto para conocer como responde, aunque los límites son ajustados y solo tienes acceso a los modelos Sonnet y Haiku (para usar Opus necesitas hacer un upgrade).

Plan Pro ($20/mes): tiene límites cinco veces más altos que el plan Free, además que te permite usar el modelo Opus. Es ideal para la mayoría de profesionales, y no creo que llegues muy seguido al límite. De hecho, es el plan que usé durante más de un año antes de pasarme al plan Max.

Plan Max 5x ($100/mes): este plan tiene límites veinticinco veces mayores que el plan Free. Es para usar Claude de manera intensiva. Desde que lo uso no he llegado al límite nunca.

Plan Max 20x ($200/mes): Cien veces la capacidad del plan Free, para gente que está en otro level en uso y billetera.

Además hay planes para equipos y empresas, con controles de administración y capas adicionales de seguridad.

Te recomiendo que empieces con el plan Free y si te gusta pásate inmediatamente al Pro. Recuerda que siempre puedes regresar a un plan inferior, así que si hay algún mes que necesites usar más a Claude puedes subir el plan y bajarlo al siguiente. Una última opción es activar el “extra usage”, básicamente es darle tu tarjeta de crédito para que cuando llegues al límite te empiece a cobrar por uso. Ahora que conoces los planes, seguramente te estarás preguntando…

¿Cómo hacemos que Claude nos conozca?

Esto es importante para Claude o para cualquier otro asistente de IA. Es imposible sacarle el jugo si no sabe quién eres.



Pensémoslo por un minuto: se trata de un producto de consumo masivo que responde preguntas a millones de personas todos los días. Si no sabe qué te diferencia del resto de usuarios lo que te va a dar es una respuesta promedio, y para eso da lo mismo cualquier asistente. Punto.

Cuéntale a Claude más de ti

Por suerte tenemos una opción de contarle quienes somos y cómo queremos que interactúe con nosotros. En Settings → General → Profile. Le podrás decir desde cómo quieres que te llame hasta tus más oscuros deseos quién eres, qué sabes y a qué te dedicas.

Además de esto, Claude tiene memoria. Es decir que puede recordar cosas sobre ti que le has ido contando en conversaciones pasadas. Para encontrar la memoria anda a Settings → Capabilities → Memory.

Claude tiene memoria

La memoria de Claude viene de dos lugares, el primero viene de poder buscar detalles en chats pasados. Se activa con el primer toggle que ves aquí arriba.

El segundo toggle tiene la función de memoria más interesante: Genera un documento de memoria basado en tu historial de chats. Es decir, que decide qué es lo más importante de todas las conversaciones que has tenido con él, hace un resumen y lo usa como memoria para mantener conversaciones contigo. Si en algún momento quieres editar ese documento de memoria, solo tienes que darle clic a “Memory from your chats” y listo. Además de eso, si quieres que Claude recuerde algo sólo díselo y él mismo se encargará de ponerlo en su memoria.

Además, como hay mucha gente pasándose a Claude, el equipo de Anthropic ha desarrollado una herramienta de importación de memorias para que puedas pasar la data de otros proveedores (cof, cof, ChatGPT, cof).

Y si te preocupa que alguna conversación quede en la memoria, tienes la opción de tener conversaciones en modo incógnito, Sólo tienes que darle click al ícono del fantasmita arriba a la derecha de la ventana de chat, y listo.

OK, ahora que Claude nos conoce, podemos empezar a sacarle el jugo.

Con lo que vimos hoy ya tienes un asistente que sabe quién eres, que recuerda lo que le has contado y que tiene tres modelos para responder según lo que necesites. Eso ya te pone por delante del 90% de la gente que usa IA.

Pero Claude tiene mucho más escondido. En la Parte II te voy a mostrar los proyectos, los skills, los artefactos y algunos otros secretos (ya con eso sabrás más que el 99.87% de humanos, según algunos estudios).

Nos vemos en la Parte II :)

Gracias por llegar hasta aquí. 📮 ¿Falta algo? Por favor, comparte tu artículo; o, mejor, el de tu autor favorito, explicando en qué destaca, en la zona de comentarios.

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