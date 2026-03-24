✒️Buenos días, Substack. La selección de esta edición te trae otra colección de historias interesantes de Substack, y otros recursos. Si te gusta lo que lees, por favor comparte este email con familia y amigos para que otros lo descubran.

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✅ Los recomendados del Diario de substack han conseguido 3.462 suscriptores procedentes de nuestras recomendaciones. Descubre cómo te recomendamos y sus ventajas. Aquí hay una Nota útil para hacer recomendaciones en la plataforma.

🎫 “El feed para descubrir nuevos artículos de Substack en español”

📣 Gracias a los 101 nuevos suscriptores que os habéis unido desde la última edición. Somos ya 6.425 los que queremos saber más sobre Substack y lo último publicado en esta plataforma en español. Nota: Además de este Diario, también tenemos otras iniciativas que podrían interesarte:

🏛 LAS GRANDES HISTORIAS

📌 📖 11 cosas urgentes y útiles que he aprendido tras leer miles de manuscritos

“No vemos las cosas como son, las vemos como somos nosotros”. Por lo tanto, cuanto más atentamente observes y registres el mundo exterior —sin convertirlo en una historia ni en algo sobre ti—, más probabilidades tendrás, en última instancia, de escribir una historia convincente o de revelar algo profundo sobre ti mismo.

📌 Cuando ser bueno se vuelve un problema: sobre el libro “El Idiota” de F. Dostoyesvky: Sobre la bondad, la empatía y el costo invisible de vincularnos. Por Josefa de la Barra:

El protagonista, el príncipe Myshkin, desarma y al mismo tiempo irrita al lector; su bondad no es heroica ni espectacular, no salva el mundo ni impone justicia, tampoco se eleva como una figura admirable en el sentido tradicional. Es, más bien, una bondad desnuda y, quizás por eso, insoportable. Pero refleja muy bien algo que se puede admirar a día de hoy en nuestro mundo: la bondad y la empatía se han mantenido invisibles en las esquinas de la vida para finalmente ser olvidadas en las relaciones humanas. (…) Llega sin fortuna, sin una posición clara y, siendo lo más importante, sin haber aprendido del todo las reglas implícitas que organizan las relaciones humanas.

📌 Porqué la Curación es el Futuro: Razones, Herramientas y Ejemplos (para la nueva autoridad digital) - una entrevista con Robin Good - Los mayores desafíos, el mejor proceso, las necesidades específicas de la audiencia, la monetización, los ejemplos rentables, las herramientas y los prerrequisitos.

Robin Good sostiene que en la era de la IA, donde el contenido es abundante y barato, el valor real se desplaza de la creación a la curación como herramienta para generar significado. Un curador no es un simple “compartidor de enlaces”, sino un guía que utiliza su experiencia real y herramientas avanzadas (como Feedly o Kagi) para filtrar, contextualizar y ofrecer un juicio verificado o “paradata”. El éxito y la monetización de este perfil (vía boletines de pago o consultoría) no dependen del volumen, sino de la confianza generada al ayudar a la audiencia a navegar la sobreinformación mediante una selección intencional, honesta y con un punto de vista crítico.

📌Cuando desperté… Cuba ya no estaba allí: El momento en que entendí lo que significa irse de casa. De Luis Orlando León Carpio:

Brindamos por el amor. Quizás por el año nuevo. O por Navidad. Somos ocho personas reunidas en lo que parece el salón de mi casa (…) De pronto, todo se va. Como si el rollo del proyector hubiese llegado a su fin, pero sin créditos. Ya no existe el hogar, ni la familia, ni la gente. Solo hay una oscuridad infinita que no entiendo.

📌 Las cosas que haría si fuera la protagonista de mi vida: ¿Pero espera, acaso lo soy? De letras con alma:

Hace unos meses vi un vídeo de una chica que decía que todas sus mejores decisiones surgieron al preguntarse: ¿Qué haría yo si fuera el personaje principal de mi libro? Y la respuesta era siempre la misma: tomaría el riesgo, tomaría la decisión que da miedo o vértigo, no me quedaría parada.

📌 El derecho a jugar: soberanía lúdica en la era del videojuego infinito y las tragaperras: Quiero que mis hijos jueguen a videojuegos, no que la industria del videojuego juegue con ellos. De ramontes (ViernesEnKiribati):

Allí, si había suerte, mis primos mayores estaban jugando con una Atari vieja. No te sabría decir con precisión qué modelo de Atari ni a qué juegos jugaban (…). Pero sí recuerdo vívidamente la curiosidad, el interés, la sensación de que al otro lado de la pantalla había una serie de mundos paralelos (…) y, sobre todo, recuerdo la fascinación que me producían esos mandos con joystick tan peculiares, con una base negra cuadrada, una palanca corta y un solo botón rojo.

📌 El yo inmortal, de Edu Rodríguez. Los filósofos en general, y Heidegger (siguiendo a Hegel) en particular, le han dado mucha importancia al concepto de la propia muerte. Y aunque se trata quizás del concepto límite más absoluto, más aún que dios o la nada o el ser, yo argumento que en sí misma no tiene efecto en nuestras vidas, porque, como estructura, no cabe en nuestro sistema cognitivo.

📌 Un país de funcionarios y jubilados: Guerra ideológica y la palabra autorizada. De Curb:

El lunes se celebró la correspondiente reunión de dirigentes del Partido Popular para evaluar la situación y sus perspectivas. Isabel Diaz Ayuso, sin embargo, dedicó su intervención a otra cosa. Aunque no trascendió mucho en los medios de comunicación, afirmó, refiriéndose al Gobierno de España: “Quieren convertir España en un país de jubilados, funcionarios y subsidiados. Es un proyecto comunista que está desguazándolo todo”.

📌 El gran cambio de Substack: lo que viene en 2026, de Daniela Luque Díaz

Empezaron a llegar creadores que no venían del mundo del texto largo. Personas con audiencias grandes en Instagram o YouTube, con una estética muy cuidada, con una lógica más visual. Al mismo tiempo, Notes dejó de ser un complemento simpático y pasó a ocupar el centro de la escena. El crecimiento empezó a venir de allí. (…) Aunque conviene decirlo sin vueltas: sigue siendo un algoritmo. Decide qué se ve, qué circula y qué queda en silencio.

1. EDITORIAL Y ACTUALIDAD EN SUBSTACK 💌

Reflexiones, descubrimientos, trucos, perspectivas y noticias. Y también “columnas” sobre Substack y su “universo”.

1.1 La entrevista a Ana Ribera “Molinos”

Si alguna vez has sentido que la vida adulta es un manual de instrucciones mal traducido, seguro que lees o escuchas a Molinos. La creadora de “Cosas que me pasan” se sienta con nosotros para explicar, por ejemplo, cómo se pasa de observar el mundo desde un blog a gestionar una de las comunidades de lectores más apasionadas de Substack.

-Llevas escribiendo “sin descanso” desde hace 18 años. ¿Cómo ha cambiado tu relación con tus lectores al pasar de un blog abierto a un formato de suscripción y comunidad en el Substack de “Cosas que (me)pasan”?

Cuando en 2008 empecé a escribir lo hice para probar, sin intención de que nadie me leyera, porque me parecía imposible que con todo lo que había para descubrir en la red alguien pudiera llegar a mi rinconcito privado e interesarse por lo que escribía una joven madre de treinta y dos años. Cuando los lectores empezaron a llegar primero me sorprendí y luego me alegré. En ese estado de alegría y agradecimiento he permanecido durante todos estos años. Que alguien elija leerte y se mantenga fiel a tu blog o a tu newsletter es un lujo que hay que agradecer. Transformar el blog en una newsletter me ha permitido saber quién me lee, mantener un contacto mucho más estrecho con mis lectores y además encuentro que es un formato que permite una comunicación de doble dirección. Es más íntimo. Los lectores suscriptores reciben la newsletter en su buzón, me leen, me comentan y yo les contesto.

Es verdad que ahora mismo, al escribir, saber que la gente me va a leer en sus correos me ha hecho darle un tono más íntimo a mis textos, más «de mí para ti» y menos de «salgo a la plaza y grito», que es lo que se hacía en los blogs. Lanzar el chat para los suscriptores de pago fue una gran idea. Es una herramienta maravillosa que uso cada día con todos ellos y que me ha permitido conocerles.

Hay gente que lleva 18 años leyéndome, pero yo no sabía quiénes eran; ahora con el chat sé quiénes son, dónde viven, a qué se dedican. Substack me ha permitido que los que eran lectores se conviertan en una comunidad que habla conmigo pero también entre ellos.

- Tus textos suelen partir de anécdotas personales o reflexiones sobre lo que te sucede. ¿Cómo decides qué “cosas que te pasan” merecen ser compartidas y cuáles se quedan en el ámbito privado?

Pues un poco a sentimiento. En realidad no soy yo la que elige qué Cosas que (me) pasan contar: es más bien al revés. Algo de lo que me pasa, pienso, siento, veo o reflexiono se enciende en mi cabeza y me doy cuenta de que necesito escribir sobre ello, organizarlo, darle forma para encajarlo y entenderlo. Hay muchísimo de mi vida personal que no cuento.

- Has logrado mantener un alto nivel de interacción incluso con los suscriptores de pago. ¿Cómo consigues ofrecer suficiente valor a tus suscriptores de pago (los “Generosos”) sin alienar a la comunidad que te ha seguido gratuitamente durante casi dos décadas?

Me pasé a Substack en noviembre de 2022. Durante más de un año estuve trasteando en la plataforma, viendo cómo funcionaba y acostumbrándome a ella. En verano de 2023 empecé a pensar en lanzar la opción de pago. No quería precipitarme, quería pensarlo bien para que la suscripción de pago cumpliera varias condiciones:

que no me sobrecargara con unas obligaciones que no pudiera cumplir y que me impidiera disfrutar de la escritura

que fuera algo apetecible para los que decidieran suscribirse;

y que no dejara de lado al suscriptor que llega nuevo, que empieza a conocerte y que, por supuesto, no tiene claro si quiere pagar o no.

Mi interacción con los suscriptores de pago es a través del chat de Substack. Es diaria, continua. Además, contesto siempre todos los comentarios de (los artículos de) la newsletter que están abiertos a todos los lectores. No comparto la idea de limitar los comentarios solo a los suscriptores de pago, porque es una manera maravillosa de interactuar con la gente que llega nueva, para que me conozca, se sienta cómoda y a gusto.

- Gran parte de tu interacción proviene de tu selección de contenido (libros, podcasts, series). ¿Crees que ser un “filtro” para otros en una era de sobrecarga de contenido es la clave para generar la confianza que lleva a una interacción tan alta como tienes?

Sí, por supuesto. Llevo escribiendo sobre libros en mi sección Lecturas Encadenadas desde 2009 y de podcasts en Podcasts Encadenados desde 2016 más o menos. Durante todos estos años he recomendado todo lo que a mí me ha entusiasmado y he desaconsejado todo lo que a mí no me ha gustado. Nunca he tenido detrás una marca, una editorial o una plataforma, y eso me ha permitido tener absoluta independencia. He construido una confianza con el lector que se fía de mi criterio, que sabe que si recomiendo algo lo hago de verdad. Hay mucha gente, y lo respeto, que nunca habla de lo que no le ha gustado o le ha parecido de mala calidad. Para mí es fundamental conocer qué es lo que no le ha gustado a un prescriptor de contenido porque es la manera de comprobar que no recomienda todo.

- Has mencionado que escribes “sin afán de hacerte famosa ni influencer”. ¿Cómo logras mantener esa autenticidad en un entorno digital que premia cada vez más el algoritmo?

Me da igual el algoritmo. Ni lo miro, ni lo pienso, ni lo siento. Probablemente, si le prestara más atención y me preocupara por saber lo que premia me sería más difícil mencionar ese equilibrio que mencionas, pero no lo hago. Escribo lo que me apetece cuando me apetece. Y elijo los temas así, a sentimiento, sin pensar nunca si engancharán, si el algoritmo o el SEO los premiará.

-Has creado un espacio para comentar podcasts. ¿Qué tiene el formato audio que no tenga la palabra escrita para conectar con tu audiencia?

Crear el Club de Podcasts Encadenados fue uno de los motivos para crear la suscripción de pago. Llevo enamorada de este formato, el audio narrativo, desde 2016 y me apetecía compartir con mi comunidad todo lo que sé. Por un lado, hay muchas personas escuchando podcasts que se encuentran estancadas siguiendo siempre los mismos programas porque no saben dónde buscar, qué elegir, cómo saber lo que merece la pena y lo que no. Por otro, el podcast crea mucha intimidad y apetece compartir esa sensación, esas ideas, pensamientos y reflexiones que surgen durante la escucha con otros oyentes. Por eso lancé el Club: para ser prescriptora, para enseñar a escuchar y para crear un espacio compartido en el que charlar sobre ellos. Ha sido una experiencia increíble. Llevamos ya veinticuatro sesiones con una media de asistencia de entre 60 y 70 personas y se ha creado un grupo muy valioso donde compartir opiniones, pareceres, ideas. Nos reímos, lloramos, nos enfadamos. Es fabuloso.

-Te mueves entre la imagen en Instagram y la conversación más textual en Bluesky. ¿Qué te aporta cada red social que no encuentres en la otra?

Instagram es el ocio. Es una red social de pura fachada que me sirve para enganchar a nuevos lectores de Cosas que (me) pasan. Intento usarla a mi favor, compartiendo stories, algún reel, pero siempre ligados a Cosas que (me) pasan, que es lo que me interesa. Bluesky la utilizo más para informarme. Lo dije hace muchos años: las redes sociales, en su día Twitter, ahora Instagram o Bluesky, para mí son como un bar; mientras que Cosas que (me) pasan es mi casa, el lugar donde me gusta estar, donde soy más yo y donde me gusta invitar a gente.

1.2 El Concurso del Escritor en Substack: Pequeños placeres

La juez invitada de esta edición es Chus Recio. Envía tu propuesta antes del domingo, 29 de marzo. Este es el tema del texto oficial de la convocatoria (lee más):

Escribe sobre una pequeña alegría, real o imaginaria, como el aroma de las hierbas frescas, el primer sorbo de café por la mañana o ver pájaros en un comedero. Descríbela con gran detalle sensorial.

Invitamos a los autores a capturar la esencia de lo cotidiano y lo efímero. Buscamos textos que celebren esas micro-alegrías, reales o imaginarias, que a menudo pasan desapercibidas pero que sostienen el peso del día.

Queremos sentir el calor de la taza entre las manos antes del primer sorbo de café, el chasquido crujiente de una hoja seca bajo el zapato, o el aroma punzante y fresco del romero al rozarlo con los dedos. El objetivo es convertir lo mínimo en algo con significado a través de un lenguaje sensorial vibrante.

No importa el género —ya sea poesía, microrrelato o ensayo personal—, lo fundamental es la capacidad de observar o imaginar. Descríbenos ese instante de felicidad pura con tal detalle que el lector pueda saborearlo, olerlo y vivirlo contigo.

Se admiten obras inéditas de 500 palabras o menos de cualquier género .

Envíalo por email a concursodelescritor@gmail.com.

1.3 ¿Cuántos lectores “puros” leen este Diario?

A principios de 2026, Substack reportó más de 35 millones de suscriptores activos mensuales, mientras que el número de escritores que generan ingresos ronda los 17,000 globalmente. Respecto a los cuántos hispanos están pagando un boletín de Substack, Martina hizo los cálculos. Se estima que, en total, unos 35,000 autores publican regularmente en Notes (al menos una vez por semana), lo que representa el núcleo más activo de la comunidad interconectada. Hicimos una encuesta hace menos de un año, y 19 de cada 20 lectores de Notas era, a su vez, un autor.

Substack no publica un porcentaje exacto de “autores que leen” frente a “solo lectores”, y los datos de uso, o las observaciones de algunos, sugieren que la mayoría de los usuarios en la App de Substack son también autores, ya que las funciones sociales están diseñadas para la interacción entre creadores. Los lectores “puros” (externos, que no escriben) suelen consumir el contenido directamente desde su correo electrónico y no suelen interactuar con las funciones de red social de la plataforma. Sin embargo, hemos comprobado que, con una tasa de apertura media igual, algunos artículos pueden tener 5 o 10 veces más visitas que otros.

Dado que este Diario, como ocurre con el Directorio, empezó dirigido especialmente a otros autores, pero su uso se ha extendido también a todo tipo de lector, es muy importante conocer qué porcentaje de usuarios son también autores o no. Por favor, responde a esta encuesta: ¿Publicas actualmente en una newsletter de Substack?

Por otro lado, puedes seguir contestando sobre cuál es la tasa de apertura media de tu newsletter, y la frecuencia ideal de envío de posts por email. Muchísimos autores han contestado a la encuesta que preguntaba cuál es la tasa de apertura media de sus últimos 10 posts enviados. Otros a la encuesta acerca de la frecuencia ideal de envío de posts por email. Si no lo has hecho, por favor, vota ahí. Y si quieres ver qué gana, podrás hacerlo. Muchas gracias por participar !!!

1.4 Selección de Q&A de Substack Bestsellers

Substack publica un Q&A privado cada cierto tiempo, y desde hace un poco un chat, ambos solo disponibles para los que son bestsellers. Aquí traducimos y comentamos lo más interesante para nuestros lectores.

❓ Ahora mismo, podemos diferenciar entre los correos que reciben los suscriptores gratuitos y los de pago. ¿Habrá alguna forma de diferenciar entre los suscriptores de pago regulares y los miembros fundadores? Sería genial.

Puedes publicar contenido solo para los miembros fundadores. Si no entendí bien tu pregunta, avísame.

Otro usuario señala: Sí, pero quiero poder enviar una publicación diferente para los miembros fundadores. Diseñé un pequeño banner de MIEMBRO FUNDADOR que me gustaría añadir solo en la parte superior de los correos que se envían a los miembros fundadores.

El usuario que hizo la pregunta: ¿Sabes cómo se puede cambiar el encabezado para los suscriptores gratuitos y los de pago? Busco esa opción, pero para diferenciar entre los suscriptores de pago regulares y los suscriptores fundadores.

(Nadie le respondió)

Mi comentario: También se puede hacer manualmente. La opción de miembro fundador permite a los lectores pagar más del precio publicado como muestra de apoyo adicional, similar a una donación. Si tienes habilitadas las suscripciones de pago, ve a la página de Configuración de tu publicación y haz clic en Pagos en la barra de navegación izquierda. Busca el plan de miembro fundador y selecciona “Añadir plan”. Introduce el importe sugerido y haz clic en “Guardar”. Si quieres que los lectores puedan pagar menos que el precio del plan fundador que has establecido, pero más que el plan anual, activa el interruptor junto a “Precios flexibles para el plan fundador”. Puedes enviar a tus miembros fundadores un correo electrónico de bienvenida personalizado. Puedes insertar un archivo en formato EPUB, PRC, XLSX, PDF, CBR, CBZ, KFX o KPF. Y, por supuesto, posts exclusivos. Cuando estés listo para publicar tu borrador, selecciona “Esta publicación es solo para miembros fundadores” en la página del post. Nota: Las publicaciones de miembros fundadores tendrán un símbolo especial en lugar del símbolo de candado estándar para publicaciones de pago. ¿Qué sucederá con mis suscriptores fundadores si elimino la suscripción fundadora de mi publicación? Al eliminar la suscripción fundadora, solo se impide que nuevos suscriptores se suscriban a ese nivel. Las suscripciones fundadoras existentes se renovarán automáticamente al precio de la suscripción fundadora. No se les ofrecen opciones, pero si deseas reducir el precio de la suscripción al precio de la suscripción anual, deberás contactar con el soporte de Substack (y buena suerte si consigues hablar con un humano !!!).

2. LOS ARTÍCULOS EN SUBSTACK 📰

Notas importantes, aquí.

2.1. Selección de posts en Substack por temas

Aquí repasamos lo publicado esta última semana sobre carreras, trabajo, educación, liderazgo, innovación, igualdad, políticas, geografía, sociología, sociedad, y derecho. Escrito por Emma Michelle.

📂 Carreras y trabajo: Educación, liderazgo, innovación, igualdad

Liderazgo:

🎓 Todos tenemos la capacidad de liderar - pero no todos podemos, ni debemos, hacerlo igual

A través de un experimento de coliving, la autora demuestra que liderar con honestidad, no debilita al grupo, sino que le otorga permiso para ser humano. La clave reside en el co-liderazgo: el líder no debe ser el centro gravitacional del que todos dependen, sino quien crea las condiciones para que el poder y el cuidado circulen, permitiendo que el proyecto se convierta en un sistema vivo y compartido donde las intervenciones nazcan de la claridad y no del agotamiento.

☘️ Nosolosuerte/ 3 Ideas poco Populares para Sacarle más Partido a tu Suerte. Pon Foco en Aquello en lo que Eres Irreemplazable. Enfócate en el +10x, no en el +10% - Te pasas 80.000 horas trabajando, más de 40 años netos de tu vida. Si no disfrutas lo que haces es imposible que vivas una buena vida.

Hoy se presentan tres estrategias contraintuitivas para maximizar el éxito: sustituir los planes rígidos por una visión a largo plazo con ejecución a 90 días, priorizar la eficacia humana (pensar y conectar) sobre la eficiencia técnica, y buscar “apuestas convexas” donde el riesgo sea bajo y la ganancia potencial sea transformadora. Autores como Tim Ferriss o James Clear refuerzan que el progreso real no viene de esforzarse un 10% más en tareas comunes, sino de apostar por aquello donde eres irreemplazable y buscar enfoques que multipliquen los resultados por diez en lugar de mejoras incrementales.

📚 tucoachpersonal/ Lo que haces el lunes a primera hora dice mucho de tu vida - La primera hora del lunes no es una hora de producción, es una hora de dirección.

Al comenzar el día respondiendo correos o urgencias ajenas, entregamos el timón de nuestra energía y prioridades al entorno, lo que genera una sensación de supervivencia y ansiedad. Inspirándose en figuras como Bill Gates y su “Think Week”, el autor propone dedicar la primera hora del lunes a la estrategia y la claridad antes que a la producción. El resumen de la solución es un ajuste de diez minutos: definir la prioridad real, bloquear tiempo para ella y decidir qué ignorar, recuperando así el control de la semana mediante la intención y no el piloto automático.

🍋 limoneros/ Cómo lanzar tu libro en Kickstarter en 5 pasos [y darle la patada a Amazon] - Gon Vas cuenta cómo lanzó eXis en una campaña de crowdfunding.

Publicar en Kickstarter es una alternativa estratégica a Amazon para autores independientes que buscan financiar su libro mediante la preventa y construir una comunidad propia sin depender de algoritmos. El éxito de este modelo no es magia, sino que requiere una audiencia previa (como en Substack), un plan financiero realista que incluya todos los costes logísticos y una narrativa que venda la “historia” del proyecto y no solo un producto. Al ofrecer diferentes niveles de recompensa (digital, físico o deluxe), el autor valida la demanda antes de imprimir y demuestra tracción real ante futuras editoriales, manteniendo el control total de sus márgenes y sus lectores.

✍️ escribeypublica/ Deshojamos la margarita: Amazon sí, Amazon no - Autoras que nos quejamos de Amazon y, sin embargo, ahí estamos. ¿Por qué? ¿Hay alternativas?

Existe ecosistema de autopublicación fuera de Amazon y lo podemos clasificar en tres modelos: tiendas directas (como Apple o Kobo), agregadores (como Draft2Digital) y plataformas de impresión bajo demanda (como IngramSpark). Aunque estas alternativas ofrecen mayor control, diversificación y acceso a librerías físicas, el autor destaca que Amazon sigue siendo imbatible gracias a su potente algoritmo de recomendación y su naturaleza como buscador de libros. En definitiva, la elección depende de los objetivos del autor: mientras Amazon es la opción lógica para maximizar ventas y descubrimiento orgánico, las alternativas son ideales para quienes priorizan la independencia, el mercado del papel o evitar el monopolio de Bezos.

Innovación:

Discusión vs. debate en procesos de innovación: por qué diferenciarlos y cómo gestionarlos. - Semana #210

En contextos de innovación territorial, las discusiones sin estructura suelen ser dominadas por unos pocos, bloqueando el pensamiento grupal; por ello, se propone la regla de oro de la facilitación: “nadie habla por segunda vez hasta que todos hayan intervenido una vez”. Esta técnica democratiza la palabra, neutraliza la polarización y transforma la reunión en un espacio de co-innovación, demostrando que las mejores soluciones no nacen solo de ideas brillantes, sino de la calidad de la conversación.

betterbusinessbetterworld/ Cuando la innovación deja de ser valiente - La innovación nació para cuestionar lo establecido, no para reproducirlo con nuevas herramientas. Muchas organizaciones han cambiado riesgo intelectual por innovación cómoda, incremental e inofensiva.

La innovación corporativa se ha “domesticado”, convirtiéndose en un ejercicio estético y socialmente aceptable que genera relatos pero no cambios, ya que evita incomodar al poder o cuestionar el modelo de negocio. La verdadera innovación no es un reto tecnológico, sino decisional, y requiere la valentía de renunciar a estructuras del pasado para elegir el futuro; de lo contrario, se reduce a un entretenimiento incremental que no escala. El autor concluye, apoyado en diversas referencias culturales y económicas, que el progreso real nace del rigor, el talento híbrido y la capacidad de las organizaciones para asumir el coste político de transformar su realidad física y operativa.

Igualdad:

60% de los hombres jóvenes cree que la igualdad femenina los discrimina a ellos - O porqué la natalidad no va a repuntar nunca.

El discurso de la “mujer de alto valor” —que promueve la feminidad sumisa y la dependencia económica como bienes de lujo— es un retroceso ideológico que choca con la realidad de la Generación Z. Esta brecha, donde las mujeres son más progresistas y los hombres más conservadores que sus abuelos, está provocando un colapso demográfico global. Concluye que tratar el amor como una transacción de mercado y el valor personal como una “cotización” solo garantiza la soledad y la caída de la natalidad, proponiendo como única salida real la corresponsabilidad en los cuidados y la protección de la independencia femenina.

📂 Ciencias sociales y políticas: Geografía, sociología, sociedad, derecho

Beatrizlizana/ ¿Y si la universidad ya no es el plan A? - Sobre los dolores de cabeza al elegir qué estudiar

A través de la anécdota de una joven indecisa, se expone la reflexión que el modelo educativo tradicional, es cuestionado cómo el único camino hacia el éxito laboral. Se señala que la antigua jerarquía donde la FP era un “plan B” se está desmoronando, e invita a explorar nuevas opciones ante un sistema burocrático que no avanza al ritmo del mundo real.

2.2. Selección de posts en Substack

¿Cómo eliminar las suscripciones de pago en tu Substack sin que te cueste dinero? - Creadores Magazine /

Para eliminar las suscripciones de pago en tu Substack sin que te cueste dinero (evitando comisiones o cobros inesperados), el proceso depende de si eres un lector que quiere dejar de pagar o un autor.

📊 El impuesto de marca: cómo Google se beneficia de la demanda que ya posees

Las campañas con mayor retorno de la inversión publicitaria (ROAS) de la mayoría de las marcas captan una demanda que ya existe. Este es un análisis basado en el estudio comparativo de Contentsquare, con 99 mil millones de sesiones, que muestra que la búsqueda de marca infla el retorno de la inversión publicitaria (ROAS) al atribuirse el mérito de una demanda que ya posees, y todos los elementos del modelo de adquisición de pago están empeorando simultáneamente. Se cubre los cálculos matemáticos sobre cómo la búsqueda de marca distorsiona los informes de rendimiento en toda la industria, y por qué el descubrimiento impulsado por IA expondrá esta distorsión más rápido que cualquier auditoría.

Sobrehumanos - Nuevas Ciencias /

No soy nadie Casi no soy nadie. Muy poca cosa. Lejísimos del número uno. Me gustaría ser el mejor del mundo en algo, pero cuando levanto la cabeza veo una fila que se extiende frente a mí y hacia arriba. Comprendo lo absurdo de mi capricho, es poco frecuente y se va pronto, pero cuando veo un video de alguien balanceándose de cabeza en bicicleta mientras pinta la Mona Lisa, o leo una biografía de ..

Crea agentes de IA con OpenClaw: Guía paso a paso para fundadores

Cómo recaudar fondos mediante contacto directo con clientes potenciales: consejos de un fundador que recaudó mil millones de dólares. Cómo los fundadores pueden crear agentes de IA con OpenClaw: una guía paso a paso. ¿Cuánto se pagan realmente los creadores de startups a sí mismos?

El error que hace que empieces de cero cada vez que usas IA - IA FÁCIL /

“El método es intuitivo y fácil de seguir, aporta capacidad de generar mejores prompts y mejor resultado. Además, el guardar los prompts es bueno para que no se pierdan en documentos que nunca sabemos dónde los guardamos.” — Justo Carrasco Hay un error muy común cuando se empieza a trabajar con IA. Cada vez que necesitas algo… empiezas desde cero. Abres el modelo. Escribes un prompt nuevo. Ajusta

La IA nunca sustituirá a ESTOPA - Por si Papá no está /

Esta mañana llevando a Nico al colegio llevábamos puesto el himno del Sevilla como cada mañana (escucharlo entonar me da la vida) y cuando estaba entrando en el parking ha saltado una canción random. Era una canción rollo metal, rock andaluz, en homenaje al mítico grupo Triana. Cuando llevaba unos segundos escuchándola me di cuenta de que no me decía nada. Tenía en principio todo lo que se supone

Querido diario: mi club de correspondencia ya funciona - Escriviviendo... /

Cuando empecé con los retos epistolares tenía muchas ganas de responder a todas las personas que se apuntaban. Sin embargo, la premisa era otra. Mi función era emparejar a las participantes para que se enviaran cartas entre ellas. Muchas siguen enviándose cartas y nada me hace más ilusión que saber que he creado relaciones internacionales de penpals.

Si de love languages se tratara - Lo que no digo en voz alta /

Que fácil seria amar si de lenguajes del amor se tratara. Todos seríamos felices, complaciéndonos con regalos, con tiempo juntos, con palabras lindas en el momento exacto. Todo sería claro, casi lógico, como resolver una ecuación matemática. No existiría el conflicto, no existiría el divorcio. Pero la realidad no es tan así, es mucho más compleja, más humana. Ahora todos hablamos de “love languages”…

Podcasts encadenados: de nadar, Venezuela, y recuerdos de vidas. - Cosas que (me)pasan /

Hace seis años que dejé de nadar. En enero de 2020, después de casi quince años nadando regularmente en piscinas de Madrid, Toledo, Guadarrama y Villalba, lo dejé. Cogí la bolsa con todos los trastos (bañador, gafas, gorro, aletas, manopla, pull-boy , mp3 acuático, toalla, neceser y candado) y la guardé en un armario. Lo dejé así, de sopetón y sin ninguna razón más allá de que no me apetecía.

De logs de prompts a decisiones de producto - The Learning Curve /

Cada producto con IA acumula el mismo activo oculto. Logs de prompts. Miles de conversaciones. Millones de tokens. Preguntas, quejas, reformulaciones, frustraciones, agradecimientos. La mayoría de equipos los tratan como humo de escape. Se guardan por si algo rompe. Se revisan cuando hay un bug. Se muestrean para evaluar calidad del modelo. Y ya. Ese es el error. Porque los logs no son artefactos

Mi problema con la literatura femenina - El Jardinero Liminal /

Nadie en este punto puede negar dos cosas sobre las autoras actuales: primero, que escriben sumamente bien; y segundo, que están en su máximo apogeo, liderando con paso firme la literatura moderna. Habiendo dejado claro esto, vamos al punto. ​Mucha de la literatura femenina contemporánea —esa que se señala como revolucionaria, sensible, política y profunda— se cimenta casi exclusivamente en la …

Postal del campo colombiano - Uno a 1 con Andrés Acevedo /

Desde donde estoy sentado veo cinco montañas. O, con el perdón de mis amigos geólogos (en realidad no tengo)(¿quién tiene amigos geólogos?), cinco cadenas montañosas, cinco… ehm, cordilleras. Ya sé, hablar de esta manera es atentar contra la geología, contra la …

Gracias por ser mujer - Cuca Casado /

Hay un cansancio que ya no es político, sino moral: el de ver a “la mujer” reducida a consigna, a víctima administrada, a etiqueta ideológica. Este texto intenta salir de ese cerco: recuperar la dignidad femenina como libertad y responsabilidad —y volver a un gesto hoy casi contracultural— la gratitud.

Sombreros, cortes de pelo y tatuajes - Está todo mal /

La semana pasada me contactó una empresa grande, bastante grande. Querían ver si podía ayudarles a incorporar alguna herramienta de productividad para el equipo. En la primera conversación me confesaron que llevaban seis meses analizando opciones . Comparativas, demos, reuniones con proveedores, más reuniones internas. Seis meses. La reunión fue con dos personas. Una de ellas era el propietario y …

Las grandes fuerzas que podrían empujar el precio de la plata y todo el ecosistema a su alrededor - Pobre Millennial /

La plata lleva años siendo infravalorada por el mercado. Y cuanto más tiempo paso estudiándola, más clara veo la magnitud del error. Porque la plata no es solo un metal precioso, ni solo una materia prima industrial, ni solo un refugio monetario heredado de otro tiempo. La plata es una de esas raras piezas del sistema donde convergen varias tensiones históricas a la vez: transición energética, …

9 hábitos que nadie te ha contado. - Cosas de Freelance /

Jorge Bosch Alés presenta una nueva edición de Cosas de Freelance. La newsletter para quienes quieran crecer o iniciarse en el mundo freelance. Hay un libro muy famoso en el mundo de los hábitos y el desarrollo personal. Según …

Amazon sabe si tu libro se termina de leer - Escribe y Publica /

Existe una idea muy extendida entre quienes publican en Amazon, que afirma que todo empieza (y en muchos casos se decide) en la descarga de tu novela y que: Si el lector hace clic, el trabajo está hecho. Si el libro entra en Kindle Unlimited, ya cuenta. Si alguien lo compra, aunque sea por impulso, Amazon toma nota y sonríe. Sin embargo, la realidad es bastante menos romántica, porque déjame decirte que …

¿Por qué importa BuzzFeed aunque te parezca una basura? - Periodismo Digital /

BuzzFeed ha reconocido en su último informe de resultados que existen “dudas sustanciales” sobre su capacidad para continuar operando. La empresa acumula pérdidas netas de 57,3 millones de dólares en 2025, no tiene recursos suficientes para cubrir sus obligaciones durante el próximo año y mantiene conversaciones para explorar alternativas financieras que le permitan sobrevivir. Periodismo nativo …

Mi primer euro como escritora y las 9 lecciones que nadie me contó... - El Limonero /

Cuando empecé a escribir a mis 41 añitos, la idea de que algún día me pagarían por ello me habría parecido un auténtico disparate. Como el mundo en aquel momento. Era 2022, en plena pandemia, y estaba atrapada en Australia con mis dos hijas sin poder volver a casa. Flashback… En agosto del año anterior nos habíamos ido de Hong Kong (donde vivimos) pensando que íbamos de vacaciones para ver a mi familia …

Tienes algo que decir pero no sabes cómo empezar - Cartas para curiosos /

Hay algo que muchas personas cargan en silencio. No es duda de fe. No es falta de ganas. Es algo más específico, más inquietante: La sensación de que tienes algo que decir, algo que dar, algo que construir y no sabes cómo empezar. O peor: empezaste, y te perdiste en el camino. Tal vez sientes que Dios te está llamando a algo más, pero no logras ponerle forma. Tal vez has intentado …

Mi madre, todavía. - Reflexiones de Chus Recio /

La ambulancia acaba de llegar. Tienen que llevarme, una vez más, al hospital. Apenas puedo respirar; me duele el pecho, la espalda, como si el propio aire pesara dentro de mí. Será otro viaje del que volveré aún más mermada, más reducida, un poco más lejos de lo que fui y un poco más cerca de eso en lo que me estoy convirtiendo. Llevo más de ocho años postrada en una cama, con una enfermedad que …

La diferencia entre una tesis de inversión y una historia que te gusta - Pobre Millennial /

Una de las cosas que más dinero hace perder en bolsa no es la falta de ideas. Es algo bastante más peligroso, confundir una tesis de inversión con una historia que te gusta. Y esto pasa muchísimo más de lo que parece. Una empresa crece rápido, el sector tiene viento de cola, el CEO comunica bien, la narrativa suena potente y, de repente, sientes que ahí hay algo. Que lo has visto, que encaja …

📜 Sequoia Capital: La mayor oportunidad de IA para los emprendedores + 5 predicciones que revelan dónde generarán dinero realmente los agentes de IA

Además: ¿Un mayor ARR equivale a mejores resultados en la salida a bolsa? ¿Están las empresas de IA entrenando secretamente sus modelos con tus chats? 31 maneras de hacer crecer tu startup rápidamente en 2026. ¿Cómo conseguir presentaciones personales a inversores de capital riesgo sin una red de contactos? Cómo este fundador utilizó a Claude para validar la idea (actualmente con ingresos recurrentes mensuales de 2.300 dólares).

#Metamorfosis - Reflexiones de Chus Recio /

Lo primero que hizo al levantarse fue coger el teléfono para saber cuántos likes y nuevos seguidores había conseguido con su última fotografía. Alexandrino dormía con el teléfono bajo la almohada soñando con hashtags y ﬁltros. Alexandrino tenía un catálogo de poses clasiﬁcadas por categorías: “sexy”, “casual”, “intelectual”, “divertido”… Alexandrino se cepillaba los dientes con una pasta especial …

El Jardín vuelve a abrir sus puertas. - El Jardinero Liminal /

Posiblemente hayan notado que todo mi contenido desapareció sin más tras unas semanas de silencio. No les mentiré: durante ese tiempo hubo un número importante de reflexiones acerca del futuro de esta cuenta, siempre correlacionadas con mi realidad personal. El error de percepción ¿Cuál era mi propósito inicial? Forjar una autoridad intelectual y docente que me permitiera vender tutorías de guion …

El verdadero problema cuando trabajas con IA - IA FÁCIL /

“A partir de unas preguntas personalizadas, genera una instrucción a la que no le falta de nada, que contempla todos los pasos y que tiene en cuenta aspectos que a ti ni se te habrían ocurrido.” — Josean Amores Este tipo de comentarios aparece mucho entre los miembros de IA Fácil. Porque uno de los problemas más habituales cuando trabajas con IA es este: sabes perfectamente lo que quieres conseguir …

2.3 Los artículos en Substack por sus autores

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🍒 Cosas que me gustan / Cosas que no me gustan: En honor a Susan Sontag. De Leticia Sala

Cosas que me gustan: Las perras viejas, pisar madera, mujeres empujando cochecitos de bebé con ramos de flores en la cesta inferior, las joyas en los dientes, observar a alguien que sabe cómo hacer que los demás se sientan vistos, los entusiastas (quedan pocos y muchos de ellos son Mr Ripleys enmascarados), que la merienda admita tanto dulce como salado, buscar a Dios desesperadamente, la obsesión, la pasión, el desespero, el alma, el inconsciente, Hades, lo invisible, la nueva colección de Chloé.

Cosas que no me gustan: No comprender el significado de mis sueños, haber tenido prisa por crecer, el olvido, las mujeres mayores del gimnasio que se sienten amenazadas por la otra, las que hablan en la sauna sin tratarla como un santuario o un purgatorio, el dolor, el dolor, la persistencia del dolor, el misterio del dolor, la vuelta del dolor, la pregunta aterradora de si este dolor desaparecerá algún día.

🍒 KANT Y EL PENSAMIENTO DELIRANTE: En este ensayo realizo una reflexión sobre el delirio basándome en los esquemas de I. Kant en la Crítica de la Razón Pura. De Bonchi Est

Cuando era más joven y leía a Immanuel Kant no me había percatado de la brújula epistémica que señala el pensador de Könisberg para orientarnos en el pensamiento. Escrito en 1781 la Crítica de la Razón Pura revolucionaría a la filosofía. Allí Kant plantea algo clarísimo que podríamos reformular para mi ensayo así: “¿Cómo no extraviarse en el pensamiento?” Concretamente pregunta cómo fundar las disciplinas científicas, y uno, muy ingenuo piensa en la matemática o la física pero no se le ocurre nunca pensar en la psicología o la política. ¿Y cómo se aplicaría a esos ámbitos? Ya lo veremos.

Los juicios sintéticos a priori: Kant habla de los juicios sintéticos a priori. Es decir, cadenas de razonamientos conectados racionalmente sin necesidad del concurso de la experiencia. Sin ellos la ciencia natural como la física no puede explicarse. Por ejemplo, no podría saberse que un aerolito caído de la atmosfera impactaría en tal lugar, con tal velocidad, a tal temperatura, o nada sabríamos sobre la órbita de la luna. La ciencia, tan fecunda desde el siglo XVII quedaría huérfana de fundamento filosófico. Sin embargo, hay algo que se revelará clave, que sean a priori y no se funden en la experiencia no implica que no comiencen en ella.

🍒 El juego que estás jugando: La diferencia entre avanzar o simplemente sobrevivir. De Mercedes Santalla

Hace unos días tuve otra de esas conversaciones que empiezan hablando de una cosa y acaban tocando otra completamente diferente. Estábamos revisando el año, los proyectos que venían y las decisiones que había que tomar. Todo aparentemente normal en esta época del año… hasta que salió LA frase: “Es que si no hago esto… ¿qué gano?” Y me salió del alma responder con otra: “¿Pero tú estás jugando para ganar… o estás jugando para seguir jugando?” Le cambió la cara. ¿A ti también? ¿O ya sabes de lo que hablo?

El lugar desde el que tomas decisiones importa tanto o más que la decisión en sí. Hablo de la mentalidad de los juegos finitos e infinitos. Jugar un juego infinito con mentalidad finita es una receta perfecta para la frustración.

🍒 ¿Y si somos un “no-lugar”? Una reflexión que desafía la urgencia de ser alguien y la necesidad del anonimato para entender que somos el único destino del que no podemos ser turistas. De Noe:

Sin saberlo, he sido una fiel buscadora de la creatividad y la inspiración en el movimiento. Hacer deporte. Bailar sin patrones. Caminar unos minutos, moverme sin un sentido ni dirección, entrar a lugares desconocidos, enamorarme a la primera conversación y a primera vista también —¿why not?— hasta llegar, sin darme cuenta, a donde habita la cotidianidad y sentarme junto a ella, así, sin más.

Viajar a través de ciudades, de culturas, de gente o del tiempo… y descubrir que es en lo cotidiano, en lo repetitivo, en aquello que parece no tener nada especial, donde la vida realmente respira.

🍒 De un 21% a un 97% de precisión sin cambiar ni una coma: Analizamos el paper sobre “Prompt Repetition” y cómo aplicarlo hoy mismo en tus workflows. De Daniel:

Si llevas tiempo trasteando con LLMs, habrás notado que a veces el modelo parece ignorar la mitad de tus instrucciones. Te matas redactando un prompt perfecto, estructurado y claro, pero el modelo se despista con el contexto o se olvida de la pregunta principal porque estaba al principio del texto. … técnicamente, los tokens pasados no pueden “atender” a los futuros mientras se procesan.

Por eso, el orden importa. Si pones la pregunta antes que el contexto, el modelo procesa la pregunta sin tener ni idea de qué contexto viene después. Si lo haces al revés, para cuando llega al final, el peso de la instrucción inicial se ha diluido.

🍒 solo han dado dos camellos por mí: anti-crónica de mi viaje todo incluido a egipto y la insoportable angustia del privilegio. De almu gómez:

A mí me gustaría no pensar tanto, no ser tan consciente de todotodoelrato. Si pensara la mitad, hubiese sido una turista de primera. Disfrutar mucho más del todo incluido, del autobús en la puerta del hotel, de las cenas con espectáculo y de los paseos en faluca por el Nilo. Y que no se me malinterprete, lo he disfrutado. Egipto es un lugar increíble lleno de belleza. Yo valoro mucho la belleza y de hecho, creo que es una de las cosas que más valoro en este mundo. No me refiero a la belleza canónica. Me refiero a la belleza que hay en la luz cuando se refleja en una superficie metálica, en un gato tumbado al sol, en el mar cuando el día está feo, en mis amigos bailando …

🍒 Mi agente de IA se liaba cada mañana. Lo arreglé partiéndolo en dos. Subagentes, teams de agentes, y por qué la regla más vieja del management funciona igual con IA. De Aina Lluna:

Tengo un sistema en Claude Code que me planifica el día Le digo “buenos días” y él recoge datos de mi vault de Obsidian, comprueba que toca publicar, revisa métricas, mira el inbox y me monta un dashboard visual. Un solo agente haciendo todo.

El formato me salía distinto cada mañana. O se comía secciones enteras, o metía datos en el sitio equivocado, o directamente ignoraba la plantilla. Le daba las instrucciones de recopilar datos Y las de formatear el dashboard en el mismo bloque. Y se perdía. Hasta que lo partí en dos. Y funcionó.

🍒 Qué hacemos con los momentos que echamos de menos y nunca ocurrieron. De La Anomalía de Vera:

Echo de menos cosas que nunca sucedieron y que jamás lo harán. (…) Lo siento en cada rincón de la casa: buscando cosas que hacer, disfrutando de la naturaleza, de la libertad de ser quien era. Su presencia no es realidad, pero se siente más viva que cualquier hecho que haya pasado. Aquí, entre la casa y la memoria, habita lo que nunca será, y aun así me acompaña.

🍒 Les dejo mi más reciente episodio de Podcast, para que publiquen si así lo quisieran. Muchas gracias por todo el trabajo que hacen!

🍒 Dejo por aquí, Roberto, el link de mi artículo para el Diario. Gracias, saludos:

🍒 Resulta que morirse ya no basta, ahora también hay que gestionar la huella digital, la voz clonada, el perfil conmemorativo y hasta el posible regreso en versión bot conversacional. El artículo acierta al señalar que la IA no entra aquí como milagro, sino como capa de gestión. Primero predice, luego acompaña, después archiva, imita o deja todo a medio borrar. Muy eficiente todo, salvo por el detalle menor de que el duelo no funciona como un panel de control.

Lo más inquietante es esa mezcla de memoria, emulación y olvido parcial. La promesa de conservar puede acabar congelando la pérdida, y la ilusión de borrar apenas raspa la superficie. Al final, la tecnología no resuelve la muerte, solo la vuelve más administrable, más trazable y, por momentos, más absurda. Dejar descansar a los muertos empieza a parecer una innovación pendiente.

🍒 Dejo por aquí mi aportación para el apartado de autores: Hesíodo, la voz de la tierra, cuyos poemas ciertamente eruditos hacen referencia a los principales mitos y leyendas del pueblo griego...

🍒 De La Dotora: quiero recomendar una cuenta que acaba de empezar en substack hace nada y que creo que tiene mucho que aportar a esta comunidad ya que trae recursos para los más peques que se pueden usar en casa (y en el aula para quienes sean docentes). Dejo aquí su primer post, que me pareció realmente interesante, directo, y bien explicado, por si os interesa recomendarlo en el diario ya que creo que aquí en substack hay mucha gente que tiene peques en su entorno:

🍒 Os comparto mi última cocreacion conjunta de “RELATOS A LAS 4 CARTAS”, empieza la temporada de primavera 2026. Es la segunda edición y me complace mucho ver qué cada día hay más amigos deseando que les tire esas 4 cartas y tengamos una charla de alma a alma.

Estáis todos cordialmente invitados a co-crear juntos a mi Dek lunático y mi don de canalizar mensajes de tu alma. Yo te regalo un mensaje, que queda solo entre nosotros y tú nos regalas a todos un texto usando las cartas como disparador.

🍒 A veces nuestro cuerpo sabe lo que la mente aún no entiende… Hoy un pequeño insecto me susurró algo que mi mente aún ignoraba:

🍒 Les dejo el episodio más reciente de mi podcast, en el que entrevisto al presidente de OikoCredit Euskadi sobre las finanzas éticas:

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Imagen propuesta por Emma Michelle.