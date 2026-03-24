Diario de Substack

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Molinos
1d

Muchisimas, muchisimas, muchísimas gracias por hacerme esta entrevista para el Diario de Subtack. De verdad que ha sido un honor.

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2 respuestas de Roberto y otros
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Roberto
1d

Algo extraño que la evolución hizo con nosotros: Lo que una tribu del Paleolítico puede enseñarte sobre tu personalidad. De Ainhoa:

Piensa en un rasgo de tu personalidad que no te guste. ¿Lo tienes? Ahora te hago otra pregunta.

¿Alguna vez te has planteado que ese rasgo podría tener también una parte positiva?

No existe un tipo “óptimo” de personalidad. Lo que sí existe son distintas estrategias, cada una con sus propias ventajas y costes según el contexto ecológico y social. Dicho de otra forma: los grupos pueden funcionar mejor cuando sus miembros no son todos iguales.

Porque diferentes rasgos permiten respuestas diversas a contextos y situaciones. La diversidad aumenta la probabilidad de que al menos algunas personas respondan eficazmente a las amenazas, oportunidades o a los cambios ambientales. Y eso aumenta las probabilidades de que la especie continúe. En otras palabras, la diversidad compra más opciones de supervivencia.

https://elmapadelcambio.substack.com/p/rasgos-personalidad-evolucion-neurociencia

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Por supuesto, sigue adelante.

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