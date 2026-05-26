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🏛 LA ENTREVISTA

Hoy queremos debatir con Eva Guijarro sobre algunas lecciones de su vida y acerca de los temas centrales, publicaciones recientes y la filosofía de su boletín Eva en el jardín, una de las publicaciones con más “engagement” relativo a su tamaño del panorama de Substack en español.

¿Cómo era tu vida antes de empezar a escribir? ¿Qué te motivó a lanzar tu boletín?

Llevo escribiendo desde la adolescencia, pero siempre en privado y de forma caótica; me daba mucho corte compartir mis escritos. Empecé a escribir en Substack cuando mi hija era un bebé pequeño y nos habíamos mudado a una ciudad en la que aún no conocía a nadie; era un momento muy solitario de mi vida y no quería quedarme encerrada en mi rol de madre. Quería recuperar una habitación mental propia.

¿Cuál ha sido tu mayor fracaso y qué aprendiste?

No creo que se aprenda de los fracasos, al menos no necesariamente. Con veintiún años, me fui a otro continente persiguiendo a un hombre del que estaba enamorada: salió mal, obviamente, y no aprendí nada porque cuando volví a España seguí eligiendo fatal a mis parejas. He aprendido mucho más de experiencias positivas, que son las que dan la distancia apropiada para pensarlas sin dramas.

¿Cómo es tu día a día ideal? ¿Cuál es tu café, té o bebida preferida para escribir?

No tengo un ritual para ponerme a escribir ni una rutina ideal; para ponerme a escribir casi siempre necesito desbrozar primero una superficie horizontal donde posar el portátil y darme prisa antes de la siguiente interrupción. Para mí, un día en el que duermo bien y cumplo con lo que tengo que hacer, sin correr demasiado, ya es ideal.

El escritorio de Eva, en casa de sus padres mientras cuidan a su hija. “Es lo que hay y me sirve.”

Comentaste en una ocasión que tus textos a veces surgen de una forma rudimentaria de gestionar la ansiedad: leer demasiado y ver películas poco tranquilizadoras. ¿Funciona Eva en el jardín como una forma de exorcizar esos pánicos colectivos —como el peligro de una guerra nuclear— o buscas más bien ofrecer un refugio pacífico para tus suscriptores?

Ojalá pudiera ofrecer un refugio pacífico, pero no creo que sea posible, porque mi cabeza y mis intereses no son especialmente relajantes. Tampoco diría que escribo desde la ansiedad -quien la haya padecido, sabrá que es altamente improductiva-, sino desde mi obsesión del momento. Para mí, los boletines son una forma de ordenar el barullo que esté rumiando esa semana.

¿Qué haces en tu tiempo libre cuando no estás creando?

En este momento de mi vida dedico casi todo mi tiempo libre a la crianza de mi hija, Gabriela. Ahora tiene 20 meses y es una niña muy activa, así que paso bastante tiempo paseando y en el parque infantil. Aparte de eso, leo mucho, aunque no lo considero estrictamente una actividad de ocio, porque para mí la lectura es un aprendizaje obligatorio para poder escribir y, además, como profesora de Lengua y Literatura, siempre estoy buscando textos para llevar a clase. Substack y la escritura en general requieren bastante tiempo, al menos en mi caso, y ocupan casi todos los ratos que no son de trabajo, crianza o lectura.

En tus notas mencionas un cambio de paradigma debido a la carga de corregir exámenes y las tareas del hogar. ¿Cómo logras mantener el lema de tu boletín (”leer sin prisa, sin ruido”) cuando la presión de la productividad externa y la cultura del contenido constante intentan invadir tu espacio de escritura?

Precisamente Substack me ha ayudado mucho a defender mis tiempos de escritura. Al ser un proyecto en marcha, con una periodicidad semanal (aunque sea autoimpuesta), digamos que me facilita aislarme en casa y poner el límite de “tengo que terminar este texto ahora y no voy a atender ninguna otra cosa”. Por otra parte, al ser un boletín que no monetiza me es fácil abstraerme de la obligación de la productividad; cuando está la tentación de fustigarme con plazos, me recuerdo a mí misma que no es un trabajo remunerado y que los plazos y los compromisos son flexibles. Además, tengo la suerte de que mi labor docente sea imposible de cuantificar en esquemas de rendimiento productivo.

En tu artículo Lo que sé de Byung-Chul Han mencionas que celebraste con humor que Han, un filósofo que ataca la autoexplotación, decidiera no autoexplotarse cobrando “mucha pasta” por una masterclass sin apenas trabajar ni preparar material. Sin embargo, luego admites que te frustra ver cómo sus textos se han mercantilizado e integrado en la misma lógica de consumo digital acelerado que él critica. ¿Dónde trazas tú la línea entre la coherencia con los propios ideales y la inevitable necesidad material de monetizar y rentabilizar el trabajo intelectual dentro del sistema capitalista?

Al margen de Han que, echando la vista atrás, creo que hizo más “performance” de lo que yo quise ver en su momento, la rentabilidad del trabajo intelectual es una tensión sin resolver, o al menos yo no tengo respuesta. Los productos culturales, especialmente los de calidad, son deficitarios casi por definición: no encajan bien en las lógicas del beneficio empresarial. Incluso escritores con varias publicaciones exitosas tienen unos ingresos escuetos e irregulares, que los obligan a impartir cursos o cobrar por otro tipo de eventos, solicitar becas y residencias, etc. Por no hablar de los oficios del libro, como los correctores y editores, que están maltratados y pésimamente pagados.

A mí siempre me ha dado pudor cobrar, por ejemplo, por los clubes de lectura que he coordinado, por escribir en la prensa local o por algún evento en el que haya participado en pueblos pequeñitos; me pasa lo mismo con el boletín. Luego veo clubes de lectura organizados por booktubers con menos años y formación, mentorías varias, talleres de todo tipo, coaches de lectura y servicios del estilo y pienso que soy una pringada. Con esto no quiero decir que la gente no tenga derecho a cobrar lo que crea conveniente por sus servicios, es más: si queremos que la cultura sea democrática, la única manera es pagar o subvencionar a los que no hemos nacido rentistas para que podamos escribir o crear. Pero yo aún no he encontrado un modelo rentable con el que me sienta cómoda.

Nos ocurre a muchos. Al final de ese artículo defiendes con firmeza el valor del pensamiento que simplemente “critica y abre vías” sin obligación de proponer soluciones, y acusas al Han místico de clausurar el pensamiento al “abrir la Biblia y cerrar la puerta de su casa”. No obstante, ¿no crees que muchos lectores buscan precisamente en boletines como el tuyo un asidero o un refugio frente al malestar permanente de la sociedad?

Me dirijo a quien me lea siempre como a un igual; de hecho, suelo remarcar bastante que no traigo soluciones ni recetas; no me gustaría que se interpretara que escribo desde un pedestal, aunque a veces pueda sonar categórica. Lo que pasa es que el malestar social nos atraviesa a mí, a ti y a todos, así que supongo que a algunas personas encuentran en mi boletín una síntesis o formulación de algo que estaban sintiendo o pensando; al menos eso es lo que leo en los comentarios…

En tu texto La trastienda #2, críticas la idea moderna de que la creatividad es una obligación universal que se soluciona “encendiendo una vela con olor a pino”. ¿Por qué crees que la sociedad actual se empeña en mercantilizar el proceso creativo y qué valor le das al derecho a imitar para aprender?

El discurso social sobre la necesidad de ser creativo, como una faceta imprescindible de la personalidad, se ha vuelto muy insistente de un tiempo a esta parte, especialmente cuando se dirige a las mujeres; en los hombres se disfraza más de “pensamiento lateral” o “estrategia”. Creo que es obvio que es la explotación de un nicho de mercado, porque no se trata de una creatividad alegre y sin rienda, sino que siempre se intenta canalizar con una inscripción o una compra y, a menudo, termina en autoexigencia, frustración y sensación de fracaso.

También la idea de que hay que ser creativo obligatoriamente está muy presente en las ideas pedagógicas actuales. Para mí, no se le puede pedir a nadie que sea creativo, al igual que no se le puede pedir que sea espontáneo o cariñoso, porque la cualidad en sí misma se pervierte si se busca a propósito. En cambio, sí creo que todo el mundo puede (y debería) poder escribir como una forma de comunicación efectiva y esto no se aprende “buscando un estilo propio” o mirando en las entretelas de una, sino leyendo, imitando, transformando, probando y corrigiendo.

En posts como El botiquín contra el aburrimiento, arremetes contra la cultura del ocio enclaustrado. ¿Cuáles crees que son las consecuencias más graves de haber transformado el aburrimiento y el tiempo libre en simples nichos de consumo digital?

Precisamente tiene que ver con el asunto de la creatividad. No descubro el Mediterráneo si digo que el aburrimiento es un combustible fundamental para imaginar, asociar ideas o simplemente enterarse de qué piensa una cuando nadie le está metiendo estímulos por los ojos. En fin, me está dando un poco de pudor esta entrevista, porque no soy ninguna experta en comunicación en internet ni en economía digital, solo una señora que escribe en internet a salto de mata, pero me parece importante reivindicar los ratos improductivos, porque están colonizados por empresas tecnológicas y no disponibles para nosotros como ciudadanos.

Has expresado de forma muy directa tu rechazo a recibir comentarios kilométricos escritos con Inteligencia Artificial o mensajes de puro autobombo. ¿Crees que el auge de las herramientas generativas está destruyendo la esencia de Substack y la conversación real entre autores y lectores en internet?

No creo que Substack haya tenido nunca una esencia, al menos desde que yo estoy aquí. Cualquiera puede abrirse cuenta y hablar de lo que quiera con las herramientas que elija. Sí creo que el uso de IA, especialmente para responder comentarios, hacen el entorno aburrido y ligeramente irritante. Si uno quiere escribir su boletín con IA, pues vale, a mí me da igual, pero si me dejan un comentario que glosa lo que yo digo en mi texto para rematar con un enlace o con una invitación a leer lo suyo, me resulta muy intrusivo, porque un comentario es una interpelación directa y yo me tomo en serio contestarlos.

En textos como el análisis de Hamnet (la domesticación del dolor) y el debate sobre las mujeres que leen Cumbres Borrascosas, analizas críticamente la ficción. ¿Cómo abordas el reto de analizar estas obras góticas o trágicas actualmente sin caer en las “doctrinas” que intentas evitar en tu boletín?

Haciendo un ejercicio de confianza en mí misma, supongo. Intento no leer tropecientas reseñas antes de escribir, porque entonces corro el riesgo de acabar contestando a las lecturas de otros en lugar de mirar la obra. En realidad, yo no suelo analizar los libros o películas en un sentido estrictamente técnico; me interesa verlos como artefactos culturales, observar cómo circulan, qué tipo de conversación generan, qué incomodidades despiertan y cómo se relacionan también conmigo. Procuro escribir desde la observación más que desde la erudición.

En tu artículo Meterse a monja no es revolucionario, lanzas una fuerte crítica al “ascetismo amateur” y al color blanco Cloud Dancer de Pantone como una moda que vende un silencio e introversión pulcros. Tus lectoras en los comentarios apoyan esto señalando que ese minimalismo blanco es, en realidad, “de pijas que se pueden retirar porque tienen dinero”. Al contraponer esto con la precariedad del alquiler o la maternidad de una trabajadora, ¿hasta qué punto la tendencia de la “clausura estética” que describes es un síntoma de alienación exclusivo de una clase media-alta burguesa que puede permitirse pagar por el “lujo inmobiliario del silencio”, mientras que para las mujeres precarizadas el aislamiento es una condena impuesta?

La clausura estética tiene un componente de clase clarísimo: retirarse y llevar una vida más tranquila es una respuesta lógica a las presiones sociales y económicas que sufrimos todas, pero solo pueden permitírselo quienes tienen una casa grande, un espacio físico propio y dinero para adoptar un estilo de vida lento. Cuando una vive en un piso compartido, o trabaja sesenta horas a la semana, o trabaja y cría, o no tiene espacio en su casa, difícilmente se puede dar al ascetismo. Es una forma de poner un parche individual a un problema estructural; algo que la gente con dinero siempre ha sabido resolver bien, pero para muchas mujeres precarizadas, la soledad no es espiritual, sino una forma de abandono social, de quedarse sola con la crianza, con los cuidados, con el cansancio o con la falta de red. Y eso puede ocurrir con la casa llena de gente y de ruido.

Cierras ese post con un manifiesto muy potente: “No pienso hacerme pequeña para que el mundo siga igual de grande para otros (...) El espacio público hay que ocuparlo”. Sin embargo, en entregas anteriores (La trastienda #4) has analizado con sospecha las dinámicas de Substack y cómo la búsqueda de una comunidad blindada puede convertirse en un refugio hiper-controlado. ¿No resulta contradictorio que muchos de nosotros, como tu, queramos defender la ocupación del espacio público mientras escribimos en una plataforma de boletines de pago como Substack que, en su modelo de negocios, tiende a funcionar como un “convento digital” cerrado?

Es una contradicción que también siento. Intento que se suscriban a mi boletín personas ajenas a Substack, de mi entorno laboral o social, pero la verdad es que cuesta mucho y que la mayor parte de las suscripciones llegan a través de la propia plataforma. Aun así, pienso que cuando una tiene una necesidad comunicativa es mejor aprovechar los medios disponibles, aunque tengan limitaciones, que esperar a encontrar un espacio puro que probablemente no existe.

Substack no es incompatible con otras iniciativas presenciales en el espacio público; por ejemplo, a mí me gusta participar en las actividades de mi biblioteca pública de referencia. También me encantaría que algunas relaciones digitales de Substack pudieran saltar, de alguna manera, a un plano más interpersonal. En ese sentido, promuevo la iniciativa Leemos juntas, para comentar lecturas de ensayo por videoconferencia.

En tu artículo La trastienda #2. No todos somos creativos 24/7 mencionas que pasaste años en “modo incubadora” antes de sentir la necesidad de escribir con orden y calendario en Substack. A la vez, reconoces que hay veinteañeros desolados en esta plataforma buscando una constancia que quizás no pueden tener. Si las plataformas de boletines y el ecosistema de creadores premian y exigen algoritmos de constancia, ¿crees que Substack es el mejor o el peor lugar posible para alguien que necesita escribir solo cuando se siente inspirado?

Creo que no hay que esperar a la inspiración ni a la plataforma perfecta para ponerse a escribir. Lo mejor que se puede hacer es lanzarse: yo he notado una mejora notoria en los tiempos y en la calidad de los escritos desde que escribo un boletín semanal desde hace un año. Ahora bien, a quien sienta que la lógica algorítmica le está comiendo la cabeza, que escribe solo por la presencia, por estadísticas o por producir una imagen de sí mismo como autor, yo le recomendaría la escritura privada, que también enseña mucho. Substack puede ser un buen lugar para aprender a escribir con lectores delante, pero no debería convertirse en una máquina de culpa.

¿Qué consejo le darías a tu “yo” de hace diez años?

Mi yo de hace diez hechos no hubiera hecho ni caso a la mujer que soy ahora ni creo que sintiera mucha simpatía por ella, así que no intentaría darle consejos.

¿Hacia dónde va este boletín tuyo en los próximos años?

Si no tuviera tantos condicionantes materiales, me gustaría consolidar lo que vengo haciendo hasta ahora y encontrar algún formato exclusivo para suscriptores de pago, pero todo dependerá mucho de las circunstancias. Mi boletín no está separado de mi vida laboral, familiar y doméstica: si el próximo curso tengo más carga de trabajo, quizá tenga que bajar la periodicidad de semanal a quincenal, y me gustaría poder hacerlo sin sentir que estoy fracasando.

También me haría mucha ilusión que creciera Leemos juntas, así que estoy pensando en abrirla también fuera de Substack, quizá a través de Meetup. En general, me gustaría que el boletín siguiera creciendo, pero más como un jardín asilvestrado que como un parterre municipal.

✨La Frase: El deseo se convierte en forma, la forma en contenido, el contenido en identidad. No queremos simplemente leer: queremos ser lectoras. Hacer ejercicio es entrenar. Y cuando acabamos nuestras obligaciones, nos espera una rutina p.m. para desarrollar habilidades, desconectar, cenar sano y —ay— ojalá dormir bien sin ansiolíticos. Puesto que no somos bebés necesitados de rutina constante, esto no parece otra cosa que una prolongación edulcorada de la jornada laboral. —Eva Guijarro (“Querer no es poder: deseo y productividad en la era del scroll: Tres problemas y cinco no-soluciones frente a la economía de la atención”)

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