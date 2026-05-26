Diario de Substack

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Discusión sobre este post

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Luis Orlando León Carpio
2d

Quizás Eva Guijarro no lo sabe, pero es una de las escritoras más potentes de Substack. Pocas personas tienen el nivel de análisis y la capacidad de disección de temáticas tan complejas como las que aborda ella, y además con tanta maestría y oficio que te bebes como agua una lectura sobre el riesgo de holocausto nuclear…

Me alegra mucho leerla y me parece admirable su compromiso con la news a pesar del calendario tan apretado que tiene entre la maternidad y el trabajo. A saber lo que desbloquearía esa pluma si este fuera su oficio principal.

Un abrazo querida Eva.

Mención aparte al autor(a) de la entrevista que se ha currado una investigación previa fenomenal y además de que ha estado a la altura de la entrevistada en cuanto a la profundidad de los temas.

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4 respuestas de Roberto y otros
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Van
2d

Eva es una grande❤️❤️ A ver si acaban las evaluaciones y os sorprendemos con un mano a mano ❤️❤️

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2 respuestas de Roberto y otros
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Por supuesto, sigue adelante.

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