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🎫 “El feed para descubrir nuevos artículos de Substack en español”

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🏛 LAS GRANDES HISTORIAS

📌 Dioses, mascotas y centauros. De Nueva Ciencia:

“Cuatro pasajeros. Un tren que no se detiene. La pregunta que nadie quiere hacerse sobre lo que viene y sobre lo que somos. Algunos modelos del futuro son útiles.”

📌 Los hombres de la Generación Z nunca serán el sostén de la familia + Hay una razón por la que las mujeres no se entusiasman por la IA como los hombres. Por Katie Jagielnicka.

Las herramientas de IA utilizadas en la selección de personal, por ejemplo, tienden a recomendar a hombres sobre mujeres, especialmente para puestos mejor remunerados, incluso cuando las cualificaciones son idénticas. Asimismo, se ha descubierto que los chatbots de IA como ChatGPT aconsejan a las mujeres que soliciten salarios significativamente más bajos que los hombres con los mismos currículos. En los sectores de la salud y la asistencia pública, los sistemas de IA tienden a minimizar las necesidades de las mujeres y son más propensos a pasar por alto enfermedades en mujeres que en hombres. Incluso en el ámbito de la justicia penal, herramientas como el sistema estadounidense COMPAS han mostrado sesgos contra las mujeres, sobreestimando su riesgo de reincidencia. El sesgo racial también se introduce con frecuencia en estas mismas herramientas.

📌 Los académicos deben tomar conciencia sobre la IA (Parte I). Por: Alexander Kustov.

La generación de contenido alucinante es preocupante, y los investigadores siempre deben verificar sus fuentes. Pero, al igual que con los coches autónomos, necesitamos un punto de referencia: los autores humanos llevan años citando superficialmente artículos basándose en el resumen. Las revistas ya publican estudios con errores de datos, resultados manipulados y hallazgos no replicables a un ritmo alarmante. Una estimación sitúa el porcentaje de artículos publicados realmente útiles en torno al 4 %. Un programa de maestría en derecho que ocasionalmente genera citas alucinantes compite con un sistema que produce sistemáticamente pseudociencia disfrazada con suficiente jerga para superar la revisión. Si aplicáramos el mismo escepticismo a la investigación humana que a los resultados de la IA, cerraríamos la mitad de las revistas mañana mismo.

Tuvo tal éxito, que se publicó una Parte II.

📌 📖 Redacción peligrosa: De la nada, nada bueno surge + Lo que he aprendido al serializar una saga de fantasía en Substack- Concurso y Crónicas de Substack

Tom Spanbauer … describe la escritura de un primer borrador como «cagar un trozo de carbón». Es decir, es un proceso lento y doloroso. Incluso usando la mejor metáfora del mundo, la escritura peligrosa requiere largos periodos de aislamiento. El aislamiento es lo de menos. Pero al menos, cuando el borrador está terminado, sientes alivio. Es tu mierda. Ya que estamos en el tema, la mierda de cada uno huele bien porque es el olor del alivio. Prueba de que el dolor se ha ido. Por otro lado, la mierda de otra persona simplemente huele mal. Sentado en estos almuerzos, siempre pienso: ¿Por qué querría yo tomar tu excremento? Por eso las llamadas Grandes Ideas rara vez se escriben. No hay nada personal, nada peligroso en juego. Y si se escriben, el resultado es mediocre. Predecible. Como ese tipo de esquema y propuesta que se suele intercambiar entre café y sándwiches.

📌 Listas de “Los 50 libros que cambiaron mi vida” sin un solo Clásico: El Presentismo Cultural como epidemia. De Elías Muñoz.

… había construido una recopilación donde el libro más antiguo era de 2019. (…) Ni siquiera autores del siglo XX que siguen profundamente vigentes. No es un caso aislado. Estas listas proliferan constantemente: en BookTok, en hilos de Twitter convertidos en threads virales, en blogs literarios, en stories de Instagram donde influencers comparten sus lecturas “imprescindibles”. Y revelan un fenómeno cultural inquietante que llamo presentismo literario: la convicción implícita de que solo la literatura reciente merece atención.

📌 El duelo silencioso de la soltería: Sobre la ausencia de un testigo vital y el duelo que no sabemos nombrar. De Erika Bueno.

Susan Sarandon … le pregunta a su acompañante, por qué cree que la gente se casa. Por mucho tiempo la respuesta me pareció muy obvia: por amor. Pero ahora, a mis 30 años, soltera, al fin entiendo la respuesta que ella da: necesitamos un testigo de nuestras vidas.

📌De hiper-productivos a hiper-agotados. Reflexiones sobre el 2026. De Alba Cela

Hay algo irónico en estar tan quemado que necesitas descansar.. La productividad se nos fue de las manos en algún momento. Pasamos de querer organizarnos mejor a intentar optimizar absolutamente todo. La mañana, el sueño, el trabajo, los paseos, las amistades, la lectura, el ocio... Y probablemente en algún momento alguien optimizará también cómo llorar de forma eficiente.

📌 Cómo los “coachs” y creadores de contenido se apropiaron del estoicismo. De Daniela SV. El estoicismo moderno ha resultado ser muy popular, y hay buenas razones para ello. Pero también hay cosas extrañas:

La proliferación de culturistas estoicos generados por IA que te dicen que tienes que esforzarte al máximo, la forma en que cualquier fuente de sabiduría se rebautiza rápidamente como «estoica» porque la palabra genera clics, el total desinterés por las preguntas sobre cómo funciona el mundo (lo que los estoicos habrían llamado física) o cómo funciona nuestra mente (lo que podría haberse llamado lógica): todo esto se suma a una rara o absurda mezcla de puntos de vista, tendencias y modas que, si bien resultan atractivos al principio, no resisten un análisis riguroso.

📌 Lo que viene después del salto: Maruja Mallo, Aurelia Navarro y el miedo que se queda atrás. De Verónica Maraver :

El 21 de mayo de 1959, Valentina Tereshkova saltó por primera vez en paracaídas. (…) Para saltar tenemos que superar nuestros miedos. El miedo al precipicio, a fallar y... a morir. Sí, ese miedo es irremediable. Es el miedo más natural, porque estamos diseñadas para vivir. Todo nuestro cuerpo trabaja duro, día tras día, para mantenernos con vida. ¿Qué locura es esa de lanzarse contra la Tierra? Es imposible saltar si no pones un pie tras otro. Coges impulso. Escuchas: ¡Go! Y te lanzas.

📌“514 libros para una biblioteca ideal: Una colección fundamental desde los clásicos grecolatinos hasta el siglo XX” De Javier Sánchez Agudo.

Tras una profunda meditación … he comprendido que el estudio de la literatura es un laberinto de infinitas posibilidades, que oscila entre la rigidez de los claustros universitarios y la inmediatez efímera de las listas de éxitos o el bullicio digital de YouTube. Sin embargo, anhelaba un marco que armonizara una estructura rigurosa con la flexibilidad necesaria para abrazar mis propios intereses. Esta empresa constituye un viaje fascinante. Implica rastrear la cronología literaria para observar la metamorfosis del pensamiento humano a través de los siglos, equilibrando los textos canónicos —piedras angulares de nuestra cultura— con las voces lúcidas y las reescrituras vibrantes de nuestra contemporaneidad.

📌Chuleta: Mi guerra personal contra los verbos «vagos». De Lia:

Me pasa constantemente: releo un borrador y me entran sudores fríos. Mi cerebro, por pura pereza, tiende a llenar los huecos con verbos comodín que no dicen nada. «Hacer», «decir», «haber»... son verbos muertos que ocupan sitio pero no aportan carácter. Esta es mi lista de supervivencia, por supuesto hay muchas mas opciones. Y os recomiendo ir añadiendo vuestros propios verbos o los que leáis que vayan con vuestro estilo. No es una clase de lengua, es el mapa que consulto cuando noto que el texto se me queda plano y necesito sinónimos como respirar.

📌 La biblioteca completa de formatos del curador: 25 formatos que generan autoridad experta sin necesidad de escribir. De Robin Good.

Varios formatos de contenido seleccionado que cualquier experto podría usar para ganar visibilidad y autoridad sin necesidad de ser escritor.

1. EDITORIAL Y ACTUALIDAD EN SUBSTACK 💌

Reflexiones, descubrimientos, trucos, perspectivas y noticias. Y también “columnas” sobre Substack y su “universo”.

1.1 Nuevo panel de estadísticas

Substack está empezando a testear un nuevo modelo de panel de estadísticas, como señala Marcos García, que incluye información relativa a lo siguiente:

Retención de suscriptores gratuitos : ahora podéis ver cómo evoluciona la retención de vuestros suscriptores gratuitos a lo largo del tiempo. Quién se mantiene tras suscribirse y en qué momento se produce su baja… para entender mejor qué está funcionando para ti o ayudarte a ajustar aquello que creas que puede mejorar para retener a tu comunidad.

Rendimiento de posts por autor y por sección: si gestionáis una publicación con varios autores o varias secciones, podrás de ahora en adelante analizar fácilmente qué colaboradores o temáticas generan más engagement, sin necesidad de revisar cada post de forma individual.

Por ahora, solo disponible en los boletines de suscripciones de pago activadas. La idea, parece ser, es poder extender estas funcionalidades a todos, muy pronto.

1.2 Selección de Q&A de Substack Bestsellers

Substack publica un Q&A privado cada cierto tiempo, y desde hace un poco un chat, ambos solo disponibles para los que son bestsellers. Aquí traducimos y comentamos lo más interesante para nuestros lectores.

❓ Me interesa saber qué se considera una “visualización” (en inglés, "view”) de una publicación. ¿Se cuenta como visualización cuando el lector permanece en el post o el correo electrónico durante todo el tiempo de lectura, cuando hace clic en el post o abre el correo, o solo un tiempo específico dentro del post o el correo? Sé que un lector puede volver al post varias veces y aun así se contabiliza como una sola visualización.

Una visualización se contabiliza en cuanto se abre y se carga un post, ya sea en tu correo electrónico, en la web o en la aplicación de Substack. No se requiere un tiempo mínimo de lectura.

Un dato importante: las “visualizaciones totales” suman cada vez que se abre un post, así que si el mismo lector vuelve a un post cinco veces, se contabilizan cinco visualizaciones. Las visualizaciones únicas, en cambio, cuentan a cada lector solo una vez, independientemente de cuántas veces regrese. Ambos datos aparecen en las estadísticas de tu publicación, y al analizarlos juntos, obtendrás una visión más clara de tu alcance real.

Nota del Editor: Es decir, no se requiere un tiempo mínimo: no hay una duración específica que un lector deba permanecer en la página para que cuente como una vista; la carga inicial o apertura es lo que activa la métrica. Respecto al conteo de duplicados, si una persona (incluido el autor) abre el mismo artículo cinco veces, cuenta como cinco vistas separadas en su métrica de vistas totales. También hay que tener en cuenta las limitaciones del seguimiento de correo electrónico: las aperturas de correo electrónico generalmente se rastrean a través de un pequeño píxel de seguimiento invisible de 1x1. Si un lector tiene las imágenes deshabilitadas o usa un cliente de correo electrónico centrado en la privacidad que bloquea estos píxeles, su apertura puede no registrarse como una vista incluso si lee la publicación completa. Lo que no dice Substack aquí es que, en los posts de pago, si un suscriptor gratuito hace clic para ver la vista previa/muro de pago “bloqueado”, aún cuenta como una vista incluso si no se suscribe para leer la pieza completa. Respecto de la “Tasa de apertura” (que tan mal funcionó ayer), mientras que “Vistas totales” cuenta cada apertura, la Tasa de apertura es una métrica única. Representa el porcentaje de suscriptores que vieron el post al menos una vez. Si un suscriptor ve el post varias veces, solo se contabiliza una vez para el cálculo de la tasa de apertura.

2. LOS ARTÍCULOS EN SUBSTACK 📰

Notas importantes, aquí.

2.1. Selección de posts en Substack

Cómo los consumidores gestionan las compras de alto riesgo en el modo IA (estudio exclusivo) - Audiencias /

El Modo IA de Google está reduciendo la etapa en la que los compradores comparan, descartan y descubren marcas por sí mismos. Nuestro nuevo estudio de usabilidad, basado en 185 tareas de compra documentadas, muestra que el 74 % de las listas de preseleccionados finales del modo IA provinieron directamente del resultado de la IA, sin verificación externa, sin triangulación ni segunda opinión.

Encarnar tu ser interior - Cultura y Estilo /

Perséfone: De doncella inocente a reina del inframundo, una mujer que aprendió a ejercer el poder y a hacerse un hueco en el reino más temido de todos. En Substack, “encarnar tu ser interior” es un tema recurrente utilizado por diversos autores para describir la transición.

Monetización de curadores (no creadores) - Por: mya

Tras años desarrollando herramientas de monetización para creadores en TikTok, he identificado una enorme brecha en el mercado de la que nadie habla. Mientras todos se centran en ayudar a los creadores de contenido original a acceder a la economía de los creadores, valorada en 205 mil millones de dólares, existe todo un ecosistema de creadores de valor que ha sido completamente ignorado.

📜 Estudio de 20 años sobre empresas unicornio: El patrón oculto detrás de los mejores equipos fundadores + ¿Están los inversores de capital riesgo pagando de más por estas categorías de IA? - VC, Startups y Mercados /

¿De verdad necesitas ingresos para conseguir una ronda de financiación inicial, o los fundadores le están dando demasiadas vueltas al asunto? Las categorías de IA por las que los inversores de capital riesgo están apostando…

El truco para usar Claude Code GRATIS (Setup de 5 min) - The Learning Curve /

Si usas Claude Code, probablemente ya te has encontrado con su mayor limitación: el coste. Claude Code es una herramienta increíblemente potente para desarrollo asistido por IA, pero a medida que aumentan las sesiones, los prompts largos y el uso continuo, el consumo de tokens puede crecer muy rápido. Y eso, inevitablemente, se traduce en dinero. Ahora bien, ¿y si pudieras usar Claude Code prácticamente gratis?

Despertares 114.- Cuca Casado /

Cuando la vida te derriba, la voz de una madre es debería ser el susurro que dice “levántate” antes de que te des cuenta de que te has caído. Martes 07 de abril de 2026 La intimidad …

El cuento infantil que muchos adultos también deberían leer - Tu Coach personal /

Emilio Sánchez: Hay ideas que, si las hubiéramos aprendido de niños, nos habrían ahorrado muchos errores de adultos. Hace unos días, un amigo me habló del libro que acaba de escribir para enseñar educación financiera a los más …

Los domingos son para los héroes (161) - Pobre Millennial /

A menudo me pregunto por qué invierto. Y no me refiero solo a esa pregunta que se hace la gente en los podcasts mientras asiente con gravedad para luego recomendarte el MSCI world. Me refiero a la pregunta de verdad, la que llega cuando apagas la pantalla, cuando te quedas a solas con tus errores, con tus aciertos y con esa sospecha incómoda de que, en el fondo, casi todo lo que hacemos con el dinero …

🖥️ Visibilidad para contratar empleados: el método PADENTRO (I) - Negocios Digitales /

Si hay un cuello de botella en los negocios, es la cuestión de contratar personal. Encontrar gente cualificada es siempre un reto, sobre todo si se trata de un nicho con mucha demanda pero poca oferta. Por eso, en la newsletter de esta semana te voy a enseñar un caso REAL de estrategia para captar empleados cualificados combinando creación de contenidos y la compra de tráfico con anuncios.

Los momentos insignificantes que nos definen - El rincón de Daledebil /

En uno de mis últimos posts explicaba que cada una de mis novelas implica un reto adicional al ya de por sí enorme desafío que supone escribir una historia. Cuando finalicé “El rumor de la madera”, empecé a pertrechar lo que sería mi siguiente proyecto: un experimento literario en el que la materia prima no sería otra que la vida misma. Mi idea era simple y, al mismo tiempo, fascinante: recoger …

Esto parece una explicación (pero no lo es) - El mapa del cambio /

La semana pasada hablamos de identidad. De cómo no es algo fijo, ni simple, sino el resultado de múltiples factores: biología, historia personal, aprendizajes, contexto, etc. También de que es una calle de doble sentido: la identidad influye en lo que haces y lo que haces influye en cómo se configura tu identidad. Hoy vamos a dar un paso más. Porque las etiquetas no son inocuas.

El arte de la incertidumbre - Por amor al arte /

Llevo meses habitando la incertidumbre. Es agotador empezar cada mes poniendo el contador a cero, sin saber si ese mes llegará a un mínimo viable o no. Uno de los proyectos en los que estoy parece perfecto para mi situación, excepto porque es muy inestable. Esta semana ha sido de espera (larga y llena de miedos). Y ya sabes que «el que espera, desespera». Esta frase estaba en un póster que puse en …

Un jardín. El jardín. Mi jardín - Cosas que (me)pasan /

El otro día me sorprendí pensando en mis nietos en mi jardín. Mis nietos, un futurible que ahora mismo no tengo; y mi jardín, algo a lo que a pesar de ser una realidad todavía no me he acostumbrado. Fantaseé con mis futuros descendientes (posibles futuros descendientes, no estoy presionando a mis hijas para que se reproduzcan) porque había estado recordando mi primera relación con un jardín, cuando …

El crimen del aforo completo - Marujas y asesinas /

La sala del Instituto Cervantes de Londres tenía capacidad para treinta personas. Esa noche habían entrado ciento cuarenta y tres. Beatriz Olmedo lo sabía porque las había contado, una por una, mientras esperaba de pie junto a la columna que le tapaba exactamente la mitad de la pantalla donde se proyectaba la portada del libro. Era, pensó, la metáfora perfecta de su vida cultural en el exilio voluntario …

Un cuento patagónico - Alas /

Cuando me despierto siempre es de noche. El sol ni siquiera se insinúa, él duerme plácidamente mientras mi alarma y mi vida deben arrancar. Vuelco el café en la cafetera italiana con la gracia que me permite el pulso, siempre tiro algunos granitos afuera. Abro la tapa del ordenador portátil y se enciende la pantalla, compruebo en mi cuaderno las tareas de hoy. Suena la cafetera llamando mi atención …

“Te ves bastante triste para una chica tan enamorada” - Lo que no digo en voz alta /

No sé si alguna vez te dijeron algo así. No exactamente esa frase, quizás no con esas palabras, pero sí con ese mismo tono. Ese tono liviano, casi divertido, con el que la gente dice cosas que te dejan un agujero en el pecho y después se va a hacer otra cosa, como si nada. Como si tu cara fuera un detalle extraño. Como si tu tristeza fuera un error de cálculo. “Te ves bastante triste para una chica tan enamorada”.

Quiero contar historias que me posicionen como Experto. Pero no sé qué decir. - Un Experto es un Creador /

El trabajo más aburrido de escribir para otra persona es tener que escuchar a un cliente hablando 1 hora en un audio de Whatsapp. Sin embargo, a mí me encanta. Todos empiezan un poco cohibidos o erráticos. Después, poco a poco, empiezan a contar cosas interesantes. El primer trauma laboral, ese que tanto daño le hizo, pero que a la sazón del tiempo se convirtió en una enseñanza. Ese logro que parece …

Por qué Google Analytics es el enemigo de tu estrategia de IA - The Learning Curve /

La mayoría de las empresas lanzan agentes de IA y cometen el mismo error de base. Intentan medir su éxito utilizando Google Analytics. Es una decisión lógica para un departamento de marketing, pero es técnicamente errónea para un equipo de ingeniería. Google Analytics fue diseñado para un mundo de páginas y clics. El éxito en la web tradicional se mide por rutas lineales y tiempo en el sitio.

Si tu personaje no resulta creíble, tu novela tiene un problema - Desde la bahía /

Hay algo que veo constantemente cuando trabajo con manuscritos y no tiene que ver con que la historia esté mal planteada o con que la idea no sea interesante, ni siquiera con que esté peor o mejor escrita. Es algo más difícil de detectar y que está relacionado con que el personaje hace, dice o siente algo, y, en el fondo, no terminas de creértelo. Y cuando eso pasa, da igual todo lo demás.

7 días invirtiendo en tu mejor cliente - Cosas de Freelance /

Jorge Bosch Alés: He creado algo nuevo que, si tienes un negocio freelance, seguro que te gusta.

Cuando una acción cae mucho, no siempre nace una oportunidad - Pobre Millennial /

En bolsa hay un error que se repite una y otra vez, ver una acción destrozada y pensar automáticamente que está barata. Ha caído un 50%, un 60% o un 70% y, de repente, aparece toda una religión del “esto no puede bajar más”. Como si el simple hecho de que algo se hunda lo convirtiera en una oportunidad. Y no. A veces una caída es una sobrerreacción del mercado. Pero otras veces es solo la forma que …

La visibilidad del autor y sus libros - Escribe y Publica /

Hay un hecho que no tiene discusión: Las personas lectoras no pueden leer, recomendar ni comprar los libros que no saben que existen. Esa es la verdad más simple y, a la vez, la que más olvidan algunas cuando publican, sobre todo en los inicios, cuando creemos que todo es mucho más sencillo de lo que es. No existe un botón que se accione para promocionar tus libros. Ya sé que sería maravilloso.

“El Mundial 2026 es un punto de inflexión para The Athletic” - Periodismo Digital /

El Mundial de 2026 no es solo un evento deportivo: es una prueba de estrés para el modelo de los medios. En ese contexto, pocos perfiles están mejor situados para entender qué está en juego que Claudio Cabrera . Vicepresidente de Estrategia de Redacción y Audiencias en The Athletic, uno de los medios deportivos digitales más innovadores, nacido en 2016 e integrado en The New York Times Company en …

El amor no tiene cura con Claudia Cuevas - VII - Cuca Casado /

La naturaleza perdurable de una carta se prestaba a un diálogo reflexivo y, de hecho, algunas de las conversaciones más valiosas de la historia fueron mediadas por el intercambio de cartas. Estimada Claudia: Hace unos días, en uno de mis paseos matutinos por la Casa de Campo, vi a un hombre muy mayor pelar una naranja para la mujer que tenía sentada a su lado. No había nada especial …

Vi a mi doctora con ChatGPT abierto - Experimentando /

Ver a una doctora usando ChatGPT en la consulta médica activó algo en mí que no había vivido hasta entonces. Porque una cosa es hablar de inteligencia artificial en artículos, tertulias, profecías y pánicos; y otra muy distinta es encontrarte a la IA allí, en la modestia casi doméstica de una consulta, entre tus síntomas, tu cuerpo vulnerable y la autoridad tranquilizadora (¿o intimidante?) de su …

Abre la ventana, ¡saluda a tu vecina! - en las nubes /

Debajo te dejo, como siempre, algunas recomendaciones Escucho Rosalía de fondo La palabra de la semana: comunidad Escribe tu correo para recibir más contenido así (es gratis:) Dicen que la Soledad No Deseada es la verdadera pandemia del siglo XXI, se estima que más del 20% de la población española la sufra, con un mayor índice entre los jóvenes seguido por la población más adulta, a partir de lo …

Así quiero evitar que mis hijos se los coma la IA. - Por si Papá no está /

Diciembre de 2012, Abel Mutai, un medallista olímpico de 3000 metros de Kenia estaba apunto de ganar otra carrera más, esta vez en Navarra. Según contó luego, no entendió muy bien la señalización en Español o algo así y se puso a celebrar su victoria a escasos metros de la meta, quizás pensando que ya había ganado, casi ya trotando. A escasos metros, detrás de Mutai, el …

Los mitos que la gente sigue creyendo sobre las hardware wallets - Pobre Millennial /

En cripto hay una cosa que pasa muchísimo, la gente escucha tres frases en Twitter, ve dos vídeos en YouTube, se compra una hardware wallet y ya se cree Jason Bourne versión blockchain. Como si por tener un cacharrito de 80 o 150 euros ya hubieran alcanzado la iluminación financiera. Y no. La mayoría no entiende ni qué ha comprado. Se piensan que una hardware wallet es una mezcla entre un pen drive …

La técnica del email marketing para vender productos digitales: habla con un amigo - El Limonero /

En esta serie de 4 episodios , comparto una estrategia efectiva para vender tus productos digitales, ya sea un ebook, un curso o una membresía en Substack. Capítulo 1: Introducción al embudo de ventas (gratis) Capítulo 2: Crear un lead magnet en menos de 90 minutos Capítulo 3: Lanzar una campaña de email para generar ventas (hoy) Capítulo 4: Estrategia de ventas durante el mes de lanzamiento.

La vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser - Mauricio-José’s Substack /

Me gustaría conocer el diagnóstico de Pablo Manuel Iglesias sobre el recorrido de su nave Podemos en 12 años, desde la celebrada botadura hasta el lento pero indetenible hundimiento. De cómo se desmoronó el entusiasmo de millones, de cómo se fueron evaporando los votos, la confianza, el respeto, el compromiso con la torre de promesas que él y sus cofundadores (hoy todos defenestrados) ofrecieron …

Cuaderno de Semana Santa. Epílogo - Cosas que (me)pasan /

¿Cuánto vive una florecilla azul de las que crecen arremolinadas con otras seis o siete, incrustadas en el musgo de las rocas? ¿Y una de esas blancas, de tallo más largo, que se asoma más altiva sobre la planta de hojas verdes que la sostiene? ¿Viven lo mismo? ¿Piensan que su tiempo es breve o les parece, como a nosotros, infinito la mañana en que florecen y fugaz cuando se empiezan a mustiar?

12 ideas clave sobre creatividad que nadie nos enseña - Lo que mi perro me enseñó /

Inspírate, vive, crece, sueña. Pequeños pasos, grandes transformaciones.

De exilios, migraciones y mudanzas - Mauricio-José’s Substack /

Hace unos días estaba yo haciendo repaso de mi vida a raíz de las entrevistas que estoy haciendo con refugiados ucranianos, cuya lista de reproducción puede usted ver aquí y que ha ocupado mi tiempo en las últimas semanas. Y concluí que mi vida, y muy probablemente la de usted, está formada de exilios, refugios, migraciones y reubicaciones voluntarias, forzadas e incluso circunstanciales.

Despertares 113.- Cuca Casado /

Te abro mi diario personal: cavilaciones y curiosidades que me han acompañado durante la semana. Una dádiva con la que espero que tu día empiece —o acabe— de forma diferente… Suscríbase ahora Lunes 30 de marzo de 2026 Las amistades rara vez mueren por traición; suelen apagarse por abandono. Por llamadas pospuestas, encuentros que nunca se concretan, presencias que se dan por hechas. El enfriamiento …

¿Deben respetarse todas las opiniones? - El rincón de Daledebil /

Hace unos días leía en una conocida red social varios comentarios que me llamaron la atención. Algunas personas —por cierto, todas ellas curiosamente autodefinidas como “de derechas”— reclamaban que sus opiniones debían ser respetadas. No se trataba solo de defender su derecho a expresarlas, sino de sostener algo que cada vez parece más extendido: la idea de que todas las opiniones, por el hecho de …

Impermanencia - En todas partes hay tesoros /

«No llego, no llego». En algún momento nos volvimos gilipollas. El dueño de mi casa, antes de que fuera mía, construyó un taller de relojes en el garaje que ahora es mío. Y falleció. Yo creo que no pudo ni usarlo. El relojero. «No llego, no llego». Asumimos que es normal tener que pedir perdón por ir al baño entre reuniones virtuales. Desayuno con prisa, tarde a la escuelita, tarde al parque, tarde …

El samurái que llegaba tarde a todos los duelos - Tu Coach personal /

Emilio Sánchez: para los que quieren mejorar su vida personal y profesional.

El arte de la intuición - Por amor al arte /

En las sesiones en vivo de surgen cuestiones que no son solo sobre las novelas que las alumnas escriben. Muchas veces preguntan por lo que hay que hacer, tanto en el desarrollo del proyecto en sí (métodos, productividad, sistemas que enseñan en cursos como moldes en los que encajar) como en la posterior venta y visibilidad, campañas encorsetadas muchas veces. Cuando entras en este mundo, es normal …

Cómo escribir con IA sin sonar como los demás - Negocios Digitales /

Hoy en día las publicaciones de LinkedIn son como las canciones de Álvaro Soler: parecen todas iguales. Mismos contenidos con distinto perfil. Criticado por todos, pero hecho por la mayoría. Por eso, en la edición dominical de esta, tu newsletter, voy a hablarte de cómo uso yo la IA para escribir sin sonar como todos los demás. Sin postureo y sin guardarme nada.

No es que no cambies - El mapa del cambio /

Hay algo que suele generar mucha frustración. Lees sobre hábitos. Aplicas lo que se supone que “funciona”. Y aun así… Sigues reaccionando igual. Pensado parecido. Como si hubiera algo en ti que siempre te llevara al mismo sitio. Hace unos días hablaba con una persona que me decía: “sé lo que tengo que hacer… pero no sé por qué siempre acabo haciendo lo mismo”. Y aquí es donde suele aparecer una …

El Asalto A La Sintaxis: Cómo El Poder Expropió El Derecho A La Realidad - Ink & Outsider /

El español ya dejó de ser un idioma para convertirse en la escena de un crimen en pleno desarrollo. En la frenética hiperactividad del ecosistema digital que vivimos, las palabras ya no comunican realidades tangibles; se dedican, con frialdad a intervenir voluntades. Bienvenidos a la geopolítica del discurso, un campo de batalla invisible donde las castas de élites no necesitan desplegar tropas más allá …

Almudena y yo nos vamos de feria - Marujas y asesinas /

Almudena y yo estamos preparando las maletas. Como lo estás leyendo. Me voy a recogerla a Algeciras y a montar una firma como ella se merece. Como Bloque 55 salió en mayo, no llegamos a tiempo para las ferias del libro, y las dos, con lo impaciente que somos, hemos tenido que esperar …

El 20% de tu Vida Define tu Destino: 5 Ejemplos y Cómo Cambiarlo. El Management Está de Moda. El Secreto de una Vida Bien Vivida - No Solo Suerte /

De Rafa Sarandeses: un cocktail de 3 ingredientes para ayudarte a hacer flexiones con el coco y ser cada día mejor en lo tuyo.

El cambio en el modelo de IA: la IA vertical está tomando el relevo - VC, Startups y Mercados /

Estas son las 30 mejores técnicas para generar preguntas que realmente funcionan en 2026. Todas las aceleradoras de startups a las que puedes postularte ahora mismo. Paquete de documentos legales para startups: documentos legales esenciales para fundadores. 30 tácticas que funcionan actualmente.

Informe de marzo 2026: Cerrando bucles, Ironman 70.3 y un viaje especial - El Limonero /

Marzo marca el final del año fiscal en Hong Kong, así que entro en modo cierre y me preparo para la nueva temporada. Creo mucho en eso de que los seres humanos somos criaturas estacionales y que estamos hechos para vivir en ciclos: pausar, renovar y florecer. Mientras febrero fue un mes medio muerto para mí, marzo se centró en cerrar círculos pendientes y prepararme para la primavera, la estación …

La información del ADN - Ingeniero de letras /

La vida sucumbe irremisiblemente al deterioro al que toda estructura está condenada en el universo. La entropía acaba ganándole siempre la batalla, porque el estado desordenado e indiferente es el más probable de los estados. Por más longevos que sean los ejemplares de ciertas medusas, álamos o tiburones, la segunda ley de la termodinámica es implacable y finalmente siempre acaba devorándolos …

¿Por qué escribir una novela hoy? - El rincón de Daledebil /

Escribir una novela siempre es un reto. Desde la primera palabra hasta la última, el escritor se enfrenta a decisiones que pueden parecer triviales —un adjetivo, un diálogo, un giro de la trama— y que, sin embargo, pueden determinar el destino de toda la historia. Como dijo Ernest Hemingway : “ Escribir es fácil. Solo hay que sentarse frente a la máquina de escribir y sangrar ”. Esa “sangre” no es …

Dónde aparcar liquidez en un mundo marcado por guerra, inflación e incertidumbre - Pobre Millennial /

Cuando el mundo se complica de verdad, casi todo el mundo descubre demasiado tarde que no tenía un problema de rentabilidad. Tenía un problema de liquidez. Y esa es una hostia chunga de recibir, porque te desmonta muchas fantasías de golpe. La fantasía del inversor siempre expuesto, la del patrimonio “trabajando al 100%”, la del genio que no deja un euro quieto porque el dinero parado “no produce …”.

¿Se puede estudiar artes sin querer ser un artista? - El Jardinero Liminal /

¿Qué pasa si el estudio del arte solo fue un accidente o un vehículo para la profesionalización? ¿Y si el arte nunca fue significativo en tu vida —no al menos como una pasión real— sino un accidente cósmico que debió ser asumido? Desde pequeño, mi sueño era ser médico. Yo era un niño enfermizo y las hospitalizaciones eran mi norma. Mi fragilidad hizo que mi infancia transcurriera entre cuidados …

Preservar la opcionalidad a toda costa - Uno a 1 con Andrés Acevedo /

Estuve en la comuna 13 de Medellín conversando con jóvenes de la ciudad que tienen proyectos o la intención de empezar uno. He notado que las preguntas que me suelen hacer en este tipo de espacios tienen detrás una preocupación singular (la gente joven más que una pregunta tiene una preocupación, mientras que los …

escribir es para las que nos gusta hablar solas - delirios de locura /

¿Me creerías si te dijera que siempre quise escribir? No ser leída, ni publicada; esos sueños vivieron mucho después, tanto que a veces me pregunto si son realmente míos. El oficio de la escritura fue lo más cercano que encontré a mis fantasías de convertirme en agente de espionaje y campeona de esgrima. Mentí , primero quise ser espía , después escritora. Hoy creo que no son tan distintas como para …

📊 Desbloqueando el 95% “oculto” de las consultas de búsqueda de IA - Audiencias /

El 95 % de las consultas que generan citas de IA no aparecen en tus herramientas de palabras clave Esto es lo que sucedió: AirOps analizó 548.534 páginas recuperadas de 15.000 consultas originales. El hallazgo principal es que el 85 % de las páginas que recupera ChatGPT nunca se citan en la respuesta final. El hallazgo más significativo desde el punto de vista operativo se refiere a la ramificación.

12 libros que todo emprendedor debería leer. - Cosas de Freelance /

Jorge Bosch Alés recomienda, en su podcast, 12 libros que le impactaron.

Ganador del quinto certamen y sexta propuesta del Club del Relato - Escribe y Publica /

Cada mes profundizamos en algo distinto: la mirada, la intuición, la técnica… Y cada mes las y los participantes nos sorprendéis con las historias y el buenísimo manejo de algunos recursos literarios (como la dosificación de la intriga por ejemplo, impresionante). Seguid escribiendo, seguid sorprendiendo. Enhorabuena al ganador de este mes, Alex Corzo.

La maniobra de eliminar el 66 % de mis redes sociales para mi negocio - El Limonero /

Taiwán fue mi primer destino en Asia gracias a una beca para estudiar chino y no había vuelto en 22 años! Está siendo una experiencia preciosa, la verdad, y lo quería compartir aquí porque además hoy hablamos de equipaje… La semana pasada hablamos del poder de la colaboración . A día de hoy trabajo con decenas de creadores …

El periodismo, al revés: distribuir antes de escribir - Periodismo Digital /

Durante décadas, el periodismo ha tenido un orden sagrado: la historia primero, todo lo demás después. Escribes, editas, publicas. Y luego, casi como un trámite, piensas dónde va. Ese orden se ha roto. Los datos explican por qué. FT Strategies, la consultora de negocio de Financial Times, publicó esta semana un análisis que documenta algo que muchos intuyen pero pocas redacciones han asumido …

Cuaderno de Semana Santa. Ya es abril. - Cosas que (me)pasan /

Ayer quería haber escrito sobre Andy Goldsworthy, pero mis libros se cruzaron por medio y se me escapó la inspiración. Es curioso cómo hay conexiones mentales que se establecen de manera automática sin que tenga que hacer ningún esfuerzo: Andy Goldsworthy - Andrew Wyeth - bolsas de Pryca - cementerios. Sobra decir que esa conexión tiene sentido solo para mí, pero me apetece explicar.

2.3 Los artículos en Substack por sus autores

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🍒 El mapa no es el territorio (y el contrato no es la realidad): Vivimos en un mundo donde un papel firmado vale más que un hecho físico. Porque la burocracia es la magia negra más poderosa del siglo XXI. De Claudio Navarro:

El mundo real está hecho de tinta. Si alguna vez has trabajado en comercio exterior, logística o derecho, conoces el secreto sucio que mantiene girando al planeta: La Realidad Jurídica siempre aplasta a la Realidad Física. Puedes tener el almacén lleno de comida (realidad física), pero si falta un sello en el certificado fitosanitario (realidad jurídica), esa comida no existe. Se pudrirá en el puerto. Para el sistema, esos tomates no son tomates; son un “error de documentación”.

🍒 Me gustaría compartir con vosotros un breve ensayo que he escrito sobre el sedentarismo mental.

“Si a raíz de la primera revolución industrial el sedentarismo físico fue aumentando hasta ser considerado un riesgo para la salud equivalente al fumar, en esta segunda, el aliviarnos de tener que levantar cognitivamente cargas pesadas, liberándonos de tantos esfuerzos y tareas intelectuales, nos llevará irremediablemente a un sedentarismo mental, a un debilitamiento del “músculo gris”. A no ser que hagamos algo.”

🍒 Paguitas: A menudo, detrás de algunos argumentos económicos se esconde un juicio moral sobre los pobres. De Notas, apuntes e historias.

… este cuestionamiento de las prestaciones sociales se presenta como una defensa de la racionalidad económica o del mérito individual, como si fuesen un derroche de dinero público. Sin embargo, desde un punto de vista estrictamente económico, estas ayudas sociales no solo cumplen una función de justicia redistributiva, sino que también generan efectos económicos positivos que se suelen pasar por alto. Porque, como veremos a continuación, no sólo se benefician de estas ayudas quienes las reciben.

En primer lugar, la cuantía económica que reciben las personas beneficiarias son por lo general reducidas; por ejemplo, a comienzos de 2026, el subsidio para parados mayores de 52 años asciende a 480 euros mensuales. Quien viva en una ciudad sabe que con esa cantidad no se llega muy lejos. …, en términos macroeconómicos, se trata de un estímulo modesto pero multiplicador: al reactivar el consumo en los sectores con mayor propensión a gastar se genera movimiento económico real. … En ningún caso, las ayudas suponen una pérdida neta, sino una rotación interna de recursos.

🍒 La mano que piensa, o las ventajas de escribir sin teclado: Ahora que empieza a ponerse de moda escribir con IA, he venido a recomendarte que escribas a mano. De Pablo Bermúdez:

Escribir en papel tiene una ventaja fundamental: separa de manera tajante dos actos que es bueno mantener alejados: escribir y editar. El teclado nos incita a revisar de inmediato cada frase, a repensar cada tiempo verbal, a alterar la sintaxis, a ajustar el ritmo o a ensayar alternativas. El papel nos obliga a continuar hacia adelante, a aceptar lo escrito, a asumir la imperfección y aplazar el momento de la corrección. Lo esencial es, primero, vaciar la mente, trasladar lo que hay en ella al papel, y una vez que esté allí, pero en otro momento, corregirlo.

En un estudio … se observó mediante electroencefalografía de alta densidad que quienes escribían a mano —ya fuera con pluma tradicional o con lápiz digital— activaban una red mucho más amplia de conexiones neuronales que aquellos que tecleaban, especialmente en regiones vinculadas con el movimiento, la percepción sensorial y la memoria. En la misma revista, … detectaron un efecto N400 —un marcador eléctrico asociado a la comprensión y la consolidación del aprendizaje— más pronunciado en quienes escribían a mano, acompañado además de un estado emocional más positivo durante la tarea.

🍒 El doctor Waksman y las sardinas: Identidad, cemento y memoria. De Ignacio Sainz de Medrano

En 1944 el descubrimiento de la estreptomicina cambió por completo la vida de mi abuelo, un especialista en enfermedades pulmonares que se ganaba la vida (bastante correctamente) haciendo neumotórax terapéuticos a los enfermos de tuberculosis. El antibiótico no solo puso fin a la enfermedad, sino también a la carrera profesional de muchos médicos, entre ellos la suya. Mi abuelo no tuvo más remedio que volver a opositar, casi con cincuenta años. Obtuvo plaza de médico general en una localidad del este de la provincia de Málaga.

🍒 Me volví tan escéptica que dejé de creer en mí misma. Aún así, fui a una boda. De Nicole Rodriguez Laureano

Estuve viendo películas y escuchando podcast de padres dolidos por perder a sus hijos y de hijos dolidos por perder a sus padres. Me afligía la imagen de Leland Palmer (Twin Peaks) retorciéndose de dolor recordando la muerte de su hija Laura. Pensé en los hijos que no hablamos con nuestros padres … Entonces pensé en cómo vamos a vivir esas muertes cuando lleguen. Veo a una señora pequeñita caminando por la calle que me recuerda a mi madre, trabajando por el Eixample, de casa de viejita a casa de viejito hasta que ella sea la viejita y sus huesos no aguanten y se vaya.

🍒 YouTube regala los datos de todos sus canales. Yo los convertí en un agente de research. Monté un agente que analiza 30 vídeos de cualquier creador en 3 minutos. De Aina Lluna:

YouTube tiene una API pública que devuelve información de cualquier canal: visualizaciones, likes, comentarios, títulos, fechas, suscriptores. No es un problema de acceso. Es un problema de método: convertir datos en criterio. Yo creé, un agente.

🍒 chicas, creo que todo lo que me pasa es suerte: tengo locus de control externo. De valentinitavalen

Después de cuatro años de carrera y prácticamente un máster, la mayor parte del tiempo siento que no sé nada. No me malinterpretéis, seguro que en el fondo de mi cabeza sé más cosas de las que pienso, nos pasa a todos. Es solo que a veces me pregunto cómo he llegado hasta aquí. Me lo pregunto porque tengo la sensación de que nada de esto lo he logrado yo. Sino que todo ha sido una consecución de circunstancias al azar que me han puesto ahora donde estoy.

🍒 El zapatero: Con el pasar del tiempo, inevitablemente perdemos a personas que nos dejan huella. Y los abuelos, nos dejan una tan profunda, que por más tiempo que pase, siempre seguirán a nuestro lado. De Susana Mora Ramos.

Pienso en esos ojos grises y pícaros. En tu sonrisa cuando nos explicabas alguna de tus historias o nos tomabas el pelo. En cómo te levantabas la gorra y te rascabas la cabeza pelada, con actitud pensativa. En tus manos arrugadas y tus dedos largos de uñas redondas.

🍒 Os dejo mi último podcast por si creéis que se puede añadir al Diario. Gracias por vuestro trabajo. Podcast Libros fueron escritos por una apuesta o deuda: algunos son considerados obras maestras.

En el episodio de hoy, exploramos cómo la presión externa, desde deudas de juego masivas hasta tormentas climáticas que cambiaron el mundo, obligó a algunos de los genios más grandes de la historia a dar lo mejor de sí mismos bajo condiciones extremas. Conocerás algunos de los libros, pero estoy convencido que descubrirás muchos otros.

🍒 La habilidad psicológica que casi nadie entrena: La regulación emocional. De Plata

Regular emociones no es “controlarse” ni suprimir lo que sientes. De hecho, suprimirlas suele empeorarlo. James Gross, uno de los investigadores más importantes del tema, explica que lo útil es: Reconocer la emoción., Etiquetarla., y Actuar en consecuencia.

🍒 Sabemos intuitivamente que vivimos en red, porque lo experimentamos en Facebook o en TikTok o en Substack y lo prueban los seis grados de separación que nos separan de cualquier otra persona en un planeta de 8.000 millones. E intuimos también que el mundo funciona a través de redes de interés: es lo que esconde el término “networking” y nuestra sensación de que el juego está amañado, de que no basta el talento ni el esfuerzo, de que importa tanto o más tener padrinos o amiguetes. Y, sin embargo, raramente usamos estos conocimientos en nuestras estrategias. Nos limitamos a reconocer un impedimento (”yo no estoy en el mundillo”) y resignarnos a él, quizás por miedo a averiguar cuál sería nuestro valor sin la coartada de estas externalidades.

🍒 Llevo 20 años viendo el mismo patrón en adtech: cada año un nuevo fantasma amenaza la industria y hay quienes se suben a la ola y quienes la observan desde la orilla. Con la IA pasa igual. Y ahora la pregunta que genera el contenido es: ¿lo escribiste tú o lo escribió la máquina?

🍒 Hola, dejo por aquí mi contenido :) Muchísimas gracias de antemano

🍒 Me gustaría compartirles mi nuevo texto “La noche en que la Posmodernidad se volvió imagen” un análisis de Blade Runner, el simulacro y la crisis de lo humano. ✌🏼

🍒 El cuello de botella ahora es el criterio. Llevo meses construyendo un sistema operativo con IA que ha cambiado cómo trabajo, cómo decido y cómo priorizo. Y lo que más me sorprendió al construirlo es que el sistema me reveló dónde estaba la palanca real. Si quieres entender qué se está haciendo mal en la adopción de la IA y qué merece la pena mirar con calma, esta conversación puede interesarte:

🍒 ¿Quién decidió que la creatividad era solo para algunos? De Lara Bas:

Aunque casi siempre he utilizado las artes para ello, la realidad es que la creatividad engloba algo mucho mayor. Y eso era algo que hablábamos en las sesiones: el arte no es más que un ejemplo, una manifestación más, de esta habilidad humana. La creatividad es un motor evolutivo. Sin ella no tendríamos prácticamente nada de lo que ves a tu alrededor. Levanta la vista un momento y mira a tu alrededor. Salvo que estés en plena naturaleza, cuesta encontrar algo que no haya pasado antes por la creatividad humana. Casi todo lo que ves antes pasó por la imaginación de alguien.

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Imagen de Los momentos insignificantes que nos definen, de El rincón de Daledebil (josé luis burgos)