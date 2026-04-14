Diario de Substack

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Discusión sobre este post

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Cristina Hontanilla
2d

¿Cuál es la diferencia entre promocionar un libro y construir una carrera literaria? Mientras que promocionar es un esfuerzo puntual por vender un libro, construir una carrera es diseñar un sistema necesario para que tu voz sea escuchada hoy y con cada libro que escribas en el futuro.

Aquí os cuento más: https://escribirporquesi.substack.com/p/la-diferencia-entre-promocionar-un

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Van
2d

A mi me gustaría incluir mi último post https://pomona76.substack.com/p/la-cuestion-es-que-tenemos-un-problemamujer?r=m6taa

ya que ha generado muchos comentarios feedbacks y una reflexión sobre lo que debe o no debe ser la menopausia

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Por supuesto, sigue adelante.

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