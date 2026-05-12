Diario de Substack

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Discusión sobre este post

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Cristina Hontanilla
6d

El próximo miércoles 20 se inauguran los directos en Escribir porque sí, una nueva sección llamada «El arte de ser uno mismo como...», empezamos con el escritor Samuel Domínguez. ¡Estáis todos invitados!

https://escribirporquesi.substack.com/p/el-arte-de-ser-uno-mismo-como-escritor

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Avatar de Yasmin Bernuz | Historiadora
Yasmin Bernuz | Historiadora
4d

😍😍 Una vez más entre las grandes historias!! No sabéis lo feliz que me hacéis, muchísimas gracias por compartir mi última newsletter y contribuir a que no nos callemos nunca más, especialmente las mujeres. Una vez, leí por aquí que escribir, también era una forma de hablar, de reivindicar, de luchar por aquello en lo que uno cree. Así que os animo a todas y todos a seguir hablando y gritando a través de vuestros escritos, son maravillosos y que maravilla que haya gente dispuesta a oírlos. Me alegra también ver qué hay otras grandes historias relacionadas con perspectiva de género o las mujeres. Una vez más me gustaría conmemorar y reivindicar la grandísima labor que hacéis, hay mucho trabajo detrás escogiendo las newsletters que puedan ir al diario. ¡Millones de gracias, aquí me tenéis para todo lo que necesitéis! ❤️❤️❤️

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Por supuesto, sigue adelante.

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