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Fuente: El ciudadano ilustre (2016): Esta película argentina sigue a Daniel Mantovani, un escritor que vive en Europa y acaba de ganar el Premio Nobel de Literatura. La trama explora cómo su éxito y riqueza, construidos narrando las miserias de su pueblo natal en Argentina, chocan con la realidad de los vecinos que inspiraron sus libros cuando decide regresar para ser nombrado "ciudadano ilustre".

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😮Atención: Hemos cambiado el orden para dar más preferencia a las reseñas.

🏛 1. LAS GRANDES HISTORIAS

📌 La belleza de no saber que carajos estás haciendo con tu vida. Un ensayo en cinco escenas. Inspirado en “The Worst Person in the World”, pero también en mí, en ti y en todas las que seguimos aprendiendo a habitar la incertidumbre. De Erika Bueno. su preferido:

Que vértigo causa existir. Y no solo eso: la presión por saber quién eres, qué quieres, cómo lo quieres y cómo lo vas a lograr… es abrumadora. Ser adulto chiquito en estos tiempos es horrible. Estamos bombardeados de tanto, todo el tiempo. Scroll infinito, influencers con vidas “perfectas”, guerras que parecen sacadas de una novela de ficción. Descubrirte se convierte en un reto del día a día. Reto que debo decir, muchas veces pierdo. Reto que muchas veces parece totalmente absurdo también.

📌 📖 Ficción, monetización e IA en Substack - De Crónicas de Substack

George Saunders (ganador del premio Booker) argumenta que «Mostrar, no contar» no es una regla absoluta, sino una herramienta táctica para fomentar una realidad más profunda e inmersiva en la ficción. Sostiene que, si bien mostrar ancla al lector en la historia, la escritura eficaz requiere comprender el propósito subyacente de ambas técnicas para convertir la ficción en una experiencia más vital y orgánica.

📌 tu coeficiente intelectual es inversamente proporcional a tu vida social: solo puedes elegir uno. Por Lu.

te venden la educación, la cultura, el aprendizaje como una llave que abre puertas, pero se olvidan de mencionar que, una vez que cruzas ciertas puertas, el pestillo se echa por fuera. y te quedas ahí. sola. nadie que te escuche al otro lado. la ignorancia es un bueno ya se verá, no? es posponer. es procrastinar. es que se ocupe mi yo de mañana. digamos que es bastante cómoda, como una manta de lana. pica un poco, pero te mantiene a salvo del frío de la realidad. el conocimiento, en cambio, es un invierno perpetuo en una biblioteca sin calefacción. es darte cuenta de que, cuanto más lees, más te informas, más contrastas, más solo estás. el frío de darte cuenta de que la mayoría de las conversaciones a las que te invitan tienen, simplemente, nada que aportar.

📌 Lo que Substack no te cuenta sobre tus suscriptores (y por qué no es casualidad). Me encanta Substack. Sin embargo, no confío en él para gestionar mi negocio. He aquí por qué esa distinción es más importante que nunca. Por: Kim Doyal.

¿Por qué el sistema de recomendaciones da la sensación de ser un círculo vicioso que solo premia a quienes ya han ganado? (…) Así es como Netflix justificó la publicidad tras años de prometer que nunca la incluiría. Así es como todas las plataformas que se lanzaron con la promesa de no usar anuncios terminaron por hacerlo. Porque las matemáticas lo exigen. No se puede mantener una valoración de 1100 millones de dólares solo con el 10 % de los ingresos por suscripción, y quienes firmaron esos cheques lo saben.

📌 Mirando a las mujeres que ven “Cumbres Borrascosas”: ¿Por qué esta ficción gótico-victoriana provoca polémica en 2026? Por Eva Guijarro

Para mí este marketing es incomprensible: usar la novela de Emily Brontë como producto consumible por parejitas de enamorados viene a ser como estrenar una versión de Frankenstein por el Día del Padre para ir a ver en familia. Aparte, el reparto, con los más guapos de entre todos los guapos de moda, y el cartel promocional -pelos al viento, mandíbula masculina definida y perfecta, árbol pretendidamente siniestro pero centrado y proporcionado, como decoración de Halloween- la película va de frente y no se presenta como producto cultural elevado, sino como una superproducción para adolescentes y señoras hartas o cansadas, con ganas de palomitas y de desaparecer un rato. (…) Esa oposición entre naturaleza incorrupta y mercado corruptor es muy bonita retóricamente, pero bastante endeble si la piensas dos minutos: no existe una obra pura en estado salvaje y fuera de la historia.

📌 Cariño, ¿me preparas un café?: Una reflexión sobre el amor y los roles tradicionales de género. Por Patricia.

… me descolocó mi propio asombro: ¿por qué me parecía tan chocante e inusual que una mujer le pidiera a su marido un simple café? Esta petición se repetía cada clase, con sus variaciones en diferentes idiomas. (…) Solo usaba lenguas romances y ni una vez se lo pidió en inglés. Yo me quedaba fascinada analizando esa naturalidad con la que expresaba su necesidad de un cafecito (nunca le decía cómo lo quería, él ya lo sabía) para poder continuar con nuestra lección.

📌 Lo que mata un Substack antes de cumplir 3 meses: 3 patrones que silencian una newsletter antes de que encuentre su voz. De Daniela Luque Díaz. Bastante popular.

Lo que mucha gente subestima es que Substack funciona sobre la base de la expectativa. Tus lectores, aunque sean pocos al principio, empiezan a desarrollar un ritmo contigo. (…) La buena noticia es que la consistencia tiene más que ver con la estructura que con la motivación. Yo aprendí esto de la manera más práctica posible: cuando dejé de esperar “tener algo importante que decir” y empecé a confiar en que el acto de escribir con regularidad es en sí mismo un entrenamiento para encontrar ideas, todo cambió.

📌 ¿El maltratador sabe que es un maltratador? La construcción de la víctima y del agresor a través de un paradigma no racionalista. De Oihane Arriezu.

El feudalismo murió (ese sistema de reyes y siervos) y Dios con él (el paradigma cristiano tuvo su gran crisis), e irrumpió el capitalismo con una nueva visión “la razón lo inunda todo”. (…) No obstante, nos salió regular. No alcanzamos la verdad porque no existía y nos pusimos todos tristes (parece un chiste pero el auge de los problemas de salud mental está relacionado con esto). En sociología se le llamó a este proceso la caída de los grandes metarelatos. No obstante, el paradigma racionalista sigue en pie, aunque ahora con el auge de la higienización de la salud mental está quebrándose. ¿Somos solo razón? No. ¿Actuamos puramente por la razón? No.

📌 Tengo 32 años. Si tienes entre 20 y 30, lee esto. De Friend.

Muchos tal vez sientan que deberían tener todo resuelto a los 20 años. Al menos, eso es lo que parece en internet. Mires donde mires, hay gente de tu edad que parece saber exactamente lo que quiere, adónde va y cómo va a llegar allí. Pero así no funciona la vida. Los veinte no son para saberlo todo. Son para explorar. Para intentarlo, fracasar, aprender y descubrir poco a poco quién eres y qué quieres.

📌 La IA cambió mi trabajo. Y el tuyo también. De Kevin:

¿Sigo siendo asesor? ¿O constructor? Estoy teniendo un momento existencial. Mi trabajo ha cambiado para siempre de una forma que aún intento comprender.

📌¿Por qué la torpeza masculina es tierna y la femenina es falta de inteligencia? La utopía que una vez que se ha nombrado en imágenes, ya es imposible no desearla. Por sofi:)

¿Cómo contar una historia de amor, funcional en lo narrativo, sin que en la pareja exista dominación, posicionamiento político o simplemente una relación de poder? ¿Cómo alejarlas del mundo en el que han nacido, de las reglas que las definen y las limitan? (…) Él se pasaba madrugadas enteras tecleando en Word, sabía montar y desmontar los componentes de un ordenador, veía documentales sobre crímenes, sobre política, sobre pintores, músicos, poetas.

📌 Las personas que nos salvan. De Maria Perrier.

Cuanto más me sumerjo en las entrañas del mundo teen —confieso que se volvió un misterio obsesivo para mí—, más me doy cuenta de que son menos los que crecen y se fortalecen, y más los que, como yo, la adolecimos, la padecimos y hasta la parimos. (..) Así fue como terminamos conversando sobre ese momento de la vida que compartimos en su cualidad de desgracia, pero a destiempo: la adolescencia.

📌 Bajo el capó del petrodólar: Las tripas financieras del mercado del petróleo. De Blanca (Las Cadenas de Papel).

… vamos al lío para ir desgranando capa por capa toda la confusión que está surgiendo últimamente con todo el tema de los pagos en yuanes y el estrecho de Ormuz más allá de los seductores titulares y los cantos de sirena para los apocalípticos de las redes.

📌¡Calladita estás más guapa! Del mito romano a las formas contemporáneas de silenciar a las mujeres Por Scriptorium.

Hay violencias que no dejan marcas visibles. No sangran, no rompen huesos, no causan repulsión a primera vista. Pero moldean conductas, delimitan espacios y, sobre todo, enseñan a callar. Durante siglos, una de las formas más eficaces de control social ha sido precisamente esa: decidir quién puede hablar, cuándo, y con qué consecuencias. Puede parecer un problema contemporáneo (algo que asociamos a debates actuales sobre género, poder o espacio público), pero basta con mirar a la Antigüedad para comprobar que esta cuestión estaba ya profundamente codificada. No solo en leyes o prácticas sociales, sino en algo aún más potente: la mitología.

📌 El arte de romantizar tu vida cotidiana: Un menú ritual para añadir calidez, intención y belleza a tus días de semana. De leidi.

Durante la mayor parte de mis veinte, perseguí el tiempo como si me debiera algo e intenté superarlo en todo: en la planificación, en el rendimiento. Optimizaba mi rutina matutina, almorzaba frente a mi computadora portátil mientras hacía varias cosas a la vez, pero nunca me sentí abrumada hasta hace poco, cuando dejé de intentar controlar mi tiempo y comencé a idealizarlo. El lujo no se trata de excesos, sino de intimidad con el momento presente. Esa capacidad de estar presente ha demostrado ser la forma más radical de gestión del tiempo que poseo.

2. LOS ARTÍCULOS EN SUBSTACK 📰

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😮Atención: Hay muchos posts propuestos que aparecerán el jueves de esta semana.

🍒 ¿Hablamos? Hoy con... Jimena Fer. Una pausa literaria entre letras, café (o té) y conversaciones para oyentes con alma de escrito. De Cristina - Entreaquiyahora y Jimena Fer Libro

No todas las personas que transitan por el mundo de la escritura lo hacen pensando en contar historias o en publicar. Algunas lo hacen desde lugares menos visibles, trabajando entre bastidores, acompañando procesos ajenos, leyendo manuscritos, afinando textos y ayudando a otros a encontrar la forma de contar lo que llevan dentro.

Hoy compartimos un café, o un té, con Jimena Fer Libro, una figura que se mueve entre la mentoría literaria, la mirada editorial y el acompañamiento creativo. (…) Su territorio está en esa frontera donde conviven el impulso creativo y la técnica, la estructura y el oficio. En ella se mezclan el criterio de quien conoce cómo funciona el engranaje editorial y la cercanía de quien entiende que escribir también está lleno de dudas, bloqueos, inseguridades y preguntas que no siempre tienen una respuesta clara.

🍒 Lo que encontré en el fondo del lago: El año en el que comenzó mi verdadera historia. Por The Spanish Fabulist. Bastante popular.

El ruido mecánico del tubo era insoportable. Mientras me taladraba el cráneo, pensé en todos los especialistas infantiles a los que había acudido en esos últimos 18 meses buscando explicación a mis mareos y a mi obsesión por las preguntas existenciales. (…)

Antes de la última resonancia, hacía meses que los mareos habían aumentado y ya cubrían varios terrenos de mi vida. No había una semana que no tuviera ataques de pánico en el colegio. Cada vez eran más fuertes y repentinos. Con 12 años me obsesionaba la impredecibilidad y la muerte casi más que a Schopenhauer.

🍒 ¿Qué significa la desaparición del mass-market paperback? Por Olenka Silva y Magnolia.

El mass-market paperback es un formato de libro de bolsillo pequeño, económico y producido en grandes tiradas que surgió en el siglo XX con una intención clara, de hacer los libros accesibles a un público amplio, más allá de las librerías tradicionales. (…) Durante décadas, el mass-market paperback permitió que millones de lectores compraran novelas por precios muy bajos, de autores de géneros populares —misterio, ciencia ficción, romance o thriller— que alcanzaron así un público masivo. Es decir, no solo transformó la industria editorial, sino también la experiencia social del libro, porque leer dejó de ser un hábito asociado exclusivamente a librerías, bibliotecas o clases medias urbanas.

🍒 Qué frío hace en el escaparate: O cómo aprendimos a negociar con la hipotermia antes que con nosotras mismas. De Manuela Correa Poveda

Y que si le daba mi número de teléfono. Mientras iba sacándose el suyo del bolsillo del pantalón, con la absoluta certeza de quien no pregunta, sino ejecuta una expectativa. Me encantaría escribir que le solté una de las mías, así, en modo kamikaze, y que me fui con la cabeza en alto mientras él se quedaba allí, ridículo y sin mi teléfono. Pero la verdad es que se lo di. No por deseo, ni por educación. Por miedo. Se lo di por esa vieja y agotadora pedagogía que tantas conocemos bien. La de evaluar, en apenas segundos, qué puede resultar más peligroso, si herir el ego de un hombre desconocido o regalarle una mentira temporal para llegar viva a casa.

🍒 El día que el silencio se convirtió en mi peor enemigo me negué a volverme loco. Un sábado normal en medio de unos grandes almacenes, mientras compraba muebles con mi pareja, un pitido ensordecedor me taladró el cerebro. A partir de ese día, el silencio desapareció.

Pasé noches en vela llorando por los pasillos. Desesperado. Probando curas mágicas de internet que no sirven para nada y lidiando con médicos que me decían que solo tenía un tapón de cera o que tenía que acostumbrarme. Sumado a unos reveses físicos y laborales que me arrebataron el deporte, lidiar con una condición tan invisible e incomprendida como el tinnitus te lleva al límite pero no te imaginas cuánto.

Tenía dos opciones: hundirme en una habitación oscura o pasar al ataque. Estudie psicología y sabía que la verdadera batalla contra el tinnitus no se libra en el oído, sino en el cerebro. En la carrera no me enseñaron eso, algunos dirán que sí, pero hay que vivirlo. Me dediqué a entrenar mi mente, a regular mi sistema nervioso y a aplicar la psicoeducación para intervenir en mi respuesta al ruido. Me negué a que un defecto de fábrica arruinara mi vida.

Hoy vuelvo a disfrutar del deporte, del silencio (a mi manera) y de mi familia a los que adoro. De esa rebelión nacieron las herramientas que hoy comparto con el mundo: mi libro Camino a la Calma, esta pequeña gran comunidad llamada Sinfonía de la Calma y el proyecto que me está dando las mayores alegrías profesionales de mi vida: mi nuevo podcast/newsletter El Analista Cognitivo.

En mi último artículo, me abro en canal y cuento mi historia completa con el tinnitus. Sin ningún tipo de filtro. Si quieres descubrir cómo tomé el control de mi mente y dejé de ser una víctima del ruido, la tienes en el enlace. Soy Alex de 3A

🍒 En defensa del tercer lugar: donde uno es, apenas, alguien entre otros. Hay un tipo de lugar que cada vez existe menos y que es urgente recuperar. Distinto a la casa y al trabajo, es ahí donde se tejen los vínculos débiles que sostienen una comunidad. Por PlayGround

Internet prometía, al principio, una versión expandida de lo mismo: foros donde se conversaba sin agenda, comunidades donde la gente se reconocía, espacios de encuentro entre desconocidos que terminaban siendo familiares. Por un momento pareció que la red iba a multiplicar los terceros lugares en lugar de reemplazarlos. Pero algo se desvió en el camino. Las plataformas que terminaron dominando el entorno digital —Instagram, TikTok, X, Facebook— no son terceros lugares. Son escenarios. (…) Mientras las plataformas absorbían la conversación, las ciudades hacían su parte por el otro lado. La gentrificación desplazó cafés viejos, cantinas de barrio, librerías que llevaban décadas abiertas, y los reemplazó por locales diseñados para turistas o para una clase consumidora que rota cada pocos años. Los espacios donde se construían los vínculos débiles —esos que necesitan tiempo, repetición, regulares— fueron sustituidos por sitios pensados para la fotografía. Y un tercer lugar necesita exactamente lo contrario de la fotografía. Necesita durar. Necesita que la gente vuelva. Necesita que el mesero reconozca al cliente y el cliente reconozca al mesero. Cuando esa duración se rompe, lo que queda en el barrio puede ser muy bonito, pero ya no produce comunidad.

🍒 El mérito ha muerto. Bienvenido al nuevo juego: Esto va a molestar a mucha gente. Y eso está bien. De Iván López

Tus padres sabían las reglas: “Antoñito, estudia para ser alguien de provecho”. Y con esas reglas podías jugar al juego de la vida. Vale, pues ese sistema se ha roto. Y la mayoría de la gente está tan ocupada llorando por las esquinas que no se ha dado cuenta de que ya están jugando con unas nuevas reglas. (…)

Estate al loro, porque lo que viene ahora va a molestar a mucha gente. Hay personas que se están convirtiendo en víctimas de la inteligencia artificial de forma completamente voluntaria. No porque la IA sea una fuerza inevitable e incontrolable. Sino porque han elegido (conscientemente o no) ponerse en el lado de los que se quejan en lugar del lado de los que hacen cosas.

🍒 No atracamos un banco con nuestra voluntad: Podemos hacer lo que queremos, pero no podemos querer lo que queremos. De Pablo Malo:

… así el hombre referido no puede hacer nada de lo propuesto sino con lo misma condición. Le es imposible mientras no se presenten las causas; pero tendrá que hacerlo en cuanto se halle colocado en las circunstancias correspondientes como le ocurre al agua. Su error y el error en general que se origina de la falsa interpretación de la autoconciencia, que pudo hacer igualmente todo lo que le pasó por la cabeza, descansa, si bien se mira, en que solo una imagen puede serle presente a su fantasia, excluyendo por el momento todo lo demás. Si se representa el motivo de una de esas acciones que se le ofrecen como posibles siente inmediatamente su acción sobre su voluntad, que es solicitada de ese modo; es lo que, en el lenguaje artístico, se llama una Velleitas. Pero al creer que puede convertirla en en Voluntas, esto es, llevar a cabo la acción propuesta, es cuando se equivoca. Porque inmediatamente le invadiría la reflexión y le presentaría los motivos divergentes o contrarios; que es cuando vería que no llevaría a efecto aquello propuesto. En esta representación sucesiva de motivos que se excluyen mutuamente, con el acompañamiento constante de “puedo hacer lo que quiero”, la voluntad gira, como una veleta bien montada y con viento caprichoso, a mercedes de cada motivo, y piensa el hombre, cada vez, que puede quererlo y fijar la veleta en esta dirección; lo que no pasa de ser una ilusión. Porque su “puedo hacer lo que quiero” es en realidad hipotético y lleva implicado: “si es que no prefiero aquello otro”que elimina ese poder querer. (…) Igualmente se equivoca quien con una pistola cargada en la mano piensa que podría descerrajarse un tiro. Lo de menos para eso es la presencia del artefacto ejecutivo, lo principal sería un motivo tan fuerte y, por ello, tan raro, que tuviera la enorme fuerza necesaria para sobrepujar al deseo de vivir o, más exactamente, al miedo a la muerte. Sólo cuando se halla presente un motivo semejante, podrá y tendrá realmente que matarse; a no ser que se presente, si ello es posible, un contramotivo todavía más fuerte que lo impida.

🍒 Anatomía de los alienados: Testigo de sombras

Este texto me tomó 3 días, fue hecho por un reto propuesto por Y. en el que participaron LaArquitecta Pablo Carballo Gutz

Hay algo quirúrgico en cómo nos fueron separando de lo que importa. Un corte fino, preciso. Sin sangre visible al principio. Nos abrieron y nos reacomodaron las prioridades como si fueran órganos intercambiables. Dejaron lo urgente latiendo afuera, expuesto y nos cerraron con puntos torcidos. Y nosotros caminando como si la sutura no doliera. (…) Está en la cara cansada de alguien que ya no puede calcular cuánto le falta para el próximo plato. Está en una madre que se vacía para llenar otro cuerpo. Está en un pibe al que se le acomodó el hambre como si fuera parte del esqueleto. Eso no es una idea. Es un peso. Es algo que, si te acercás demasiado, te llena de pus.

🍒 ¿Y si lo “aesthetic” no fuera superficial, sino neuroprotección? Por: La mirada de Eleonora.

Durante mucho tiempo, la intuición artística precedió a la evidencia científica. Hoy día la neurociencia comienza a confirmar aquello que el arte siempre supo, lo bello no solo agrada, también calma, organiza y nos sostiene. Los entornos visualmente armónicos (aquellos donde hay simetría, balance, proporción y coherencia) tienen un impacto directo en el cuerpo. Reducen los niveles de cortisol, disminuyen la presión arterial y suavizan la activación del sistema de estrés o ansiedad. El organismo interpreta la armonía como una señal antigua, casi instintiva, de que no estamos en peligro. (…) … la belleza no solo se contempla, se procesa, se incorpora, se encarna y se vive. A esto se suma la activación del sistema dopaminérgico, ya que lo bello suele incluir un componente de novedad o sorpresa. Esa chispa despierta el placer, la motivación y la curiosidad, conectándonos con el mundo en lugar de aislarnos de él.

🍒 Este es uno de mis artículos favoritos y dolorosos que he escrito, siendo un recordatorio para mi al mismo tiempo que una historia, experiencia y aprendizajes que he tratado de reflejar, no está hecho con IA, ojalá la IA resolviera nuestras preocupaciones internas de una manera humana, pero nosotros mismos somos la única humanidad capaz de salvarnos!

🍒 LA GUERRA CONTRA LAS MÁQUINAS. De Edmundo Paz Soldán

El Estado proteccionista europeo, bajo el influjo de teorías mercantilistas en boga, intentaba anticiparse a insurrecciones populares producidas por el desempleo al que podría llevar la automatización. Ese Estado era, digamos, tecno-negativista y buscaba proteger a los trabajadores y tener empleada a la gran mayoría de la población. Los avances tecnológicos producían riqueza, pero también desempleo y pobreza. (…) Los soldados fueron enviados a las fábricas, se crearon nuevas leyes para penalizar a quienes destruían maquinarias (hubo ahorcamientos en masa). Con el imparable avance del modelo capitalista, se había instaurado un nuevo régimen legal-discursivo a fines del siglo XVIII, uno que penalizaba al trabajador y se ponía completamente de lado de la clase mercantil (aquí Dekeyser muestra sus cartas foucaultianas). El Estado se enfocaba en proteger el comercio, la lógica capitalista de la ganancia se imponía, y el trabajador que lo desafiaba destruyendo las máquinas debía ser castigado. Entre sacrificar a la máquina, como en Hamburgo en 1685, o al trabajador, el Estado se ponía del lado de las máquinas.

🍒 Cómo leer una bolsa de café y por qué ‘Premium’ es una palabra vacía: Lee la etiqueta y diferencia entre café de especialidad, café de origen y café malo. De Notas de libros y cafés

… un café de alta calidad debe tener esta información en la etiqueta: Región: municipio donde se cultivó. En algunos casos incluyen el nombre de la finca o del caficultor cuando estos ya tienen reconocimiento nacional o internacional. Variedad: indica el varietal de café, es decir, la planta, el tipo de grano, porque cada varietal ofrece características diferentes. Se pueden encontrar nombres como: castillo, caturra, typica, bourbon, tabi, laurina, geisha, maragogipe, entre los más conocidos. Si solo dice arábica, entonces es café malo. (…) Proceso: esto indica el trabajo que se hace sobre el grano de café luego de cosecharlo. Hay tres tipos principales de proceso: natural, lavado y honey. Cada proceso resalta unas características generales en el sabor.

🍒 El late stage capitalism nos destruirá: Entre la aceleración, el cansancio y la sospecha de que igual esto no era la vida. Por Elena.

Hay algo profundamente inquietante en la sensación de que todo sigue funcionando… cuando en realidad todo está bastante roto. Nos despertamos, miramos el móvil, respondemos mensajes que no importan tanto, trabajamos en cosas que a veces tampoco, consumimos contenido que olvidamos en minutos, quedamos con gente a la que queremos pero con la cabeza en otra parte. (…) … ya no hace falta que nadie nos explote, porque lo hacemos nosotros solitos. Nos levantamos con la sensación de que podríamos haber dormido mejor, trabajado más, respondido antes, sido más interesantes, más productivos, más todo.

🍒 Para crear, primero hay que comer: Te cuento por qué he ralentizado mi frecuencia de publicación en Substack. De Luis Orlando León Carpio

Buscar trabajo en el mundo occidental es de las pruebas más duras a las que me he enfrentado profesionalmente. Es un viaje que requiere de una constancia y una confianza enormes, que pueden llegan a agotarse rápido. Como se agota también la cuenta de ahorros con la que emigras a un país. Cada día es un conteo regresivo, un poco más de decibeles a ese ruido mental que no cesa: “necesito trabajo, necesito rutina, necesito sueldo.” Yo, que soy obstinado, quería un trabajo de mi profesión. En estos tiempos de guerras, de crisis, de inflación… ese deseo puede llegar a parecer pretencioso.

Seamos realistas: el mercado laboral está apretado, sobre todo en comunicación, un sector en el que la oferta nunca ha sido abundante. La opción de camarero está allí, como un viejo amigo que te espera cuando las circunstancias menguan.

🍒 Sobre la naturaleza lineal de la modernidad: Una reflexión sobre diferentes tipos de movimientos hacia adelante. De Pablo Bermúdez.

…el modo de pensamiento antiguo, se experimentaba dentro de una concepción del mundo completamente distinta; una concepción que era circular —o mejor dicho: esférica— y sus principales manifestaciones eran la repetición —el ciclo infinito— y la idea del reinicio —o eterno retorno. Todo eso está bastante claro. Lo que a mí me preocupa tiene que ver con la línea de lo moderno. Creo que ahí está la batalla, justamente ahí, en la caracterización de la línea de la modernidad. (...) Todos estamos convencidos de que la modernidad se mueve. Yo, a veces, en mis momentos más radicales y antisistema, pienso que no se mueve, que es una línea fija, pero el resto del tiempo —que es la mayoría— sí tiendo a admitir, como hace todo el mundo, que se mueve, que no se está quieta.

🍒 Volver a saber quién eres: Una reflexión sobre enfermedad mental, identidad, reconstrucción y lo que el entorno no siempre alcanza a comprender. Por Lara Bas.

Lo que intento nombrar aquí es otra cosa: una vivencia posible, en la que algunas personas podrán verse reflejadas y otras no, y la necesidad de que ese acompañamiento sea más humano, humilde y más consciente de la fragilidad interna que puede estar en juego. Comparto este texto también como una llamada de atención hacia quienes tienen cerca a alguien viviendo algo así. Tal vez mirar esto con más profundidad sea una oportunidad de sostener mejor. De no llegar siempre tarde a la gravedad, aunque la responsabilidad final no recaiga en uno. Porque a veces, cuando sucede lo irreversible, lo que queda en quienes miraban desde fuera es esa típica frase: creía que estaba mal, pero no tanto. Creía que estaba mejor…

🍒 EL DÍA QUE RAPUNZEL DECIDIÓ ABANDONAR LA TORRE. De Edward Blackrock.

Rapunzel es un manual de instrucciones disfrazado de fantasía. Lo que le enseña a cualquier niña que lo escucha es que debe aprender a quedarse quieta, ser paciente, cuidar su cabello para parecer siempre femenina y esperar que alguien llegue a rescatarla. Y mientras tanto, ¿quién custodia? No podía ser otra que una mujer con cara de bruja, extrañamente, o más bien obviamente, una mujer que ya está absorbida por el sistema y que prefiere no luchar contra él. (…)

La historia de Rapunzel incluso puede ser más oscura y maquiavélica en la vida real. Teherán, 13 de septiembre de 2022. Mahsa Amini tenía 22 años y viajaba con su familia por Teherán cuando la Policía de la Moral la detuvo. La razón fue que llevaba el velo mal puesto. Entró en coma ese mismo día dentro del furgón policial. Murió tres días después en el Hospital Kasra. Las autoridades dijeron que fue un infarto. Los médicos independientes decidieron hablar y manifestaron que encontraron evidencia de golpes en la cabeza. Los eventos que se desencadenaron después y que el régimen iraní no imaginó, fueron que miles de mujeres salieron a las calles y se cortaron el cabello en público como gesto que en la tradición kurda (de donde venía Mahsa) significa lo que hacen los combatientes antes de ir a la guerra.

🍒 LA MUERTE Y EL POWERPOINT. De Ignacio M. Giribet

Una avispa (o abeja, digamos abeja, es un animal más entrañable que encaja mejor en el desarrollo narrativo que me propongo, ya verá) ha quedado atrapada en un hilo de tela de araña, una estructura invisible. Una correligionaria suya, visto el percal, emprende el vuelo y se larga, porque a la hora de la verdad hay muy pocos con los que podamos contar para desenredarnos; la mayor parte echan el vuelo y se largan dejándonos enganchados a una trampa que ellos tampoco habían visto. A partir de ahí, la escena parece salida de una pesadilla. El insecto, que no termina de comprender hasta qué punto su suerte es funesta, se debate con furia. Es en ese momento cuando la que ha urdido la trama (en este caso la expresión se presta a una interpretación estrictamente literal del término) aparece y se dispone a concluir el trabajo para el que con tanto esmero se había preparado, haciendo girar a la presa sobre sí misma mientras la embala hacendosa. Y ahí entra en juego la consciencia del fumador: me pregunto si debo hacer algo para salvar al bicho presa del arácnido agresor, pero recuerdo la máxima de tantos que trabajan en contacto con la naturaleza y, sin ser yo un equipo de la National Geographic Society viendo cómo una leona se lleva por delante a una cría de antílope ante la mirada horrorizada de su madre, concluyo que no debo participar.

🍒 ¿Dónde leches se mete tu Manager todo el día? Lo que no aparece en el calendario y por qué no tiene solución fácil. Por Ander Conal

Estaba en la parte final de la presentación, hablando del coste de los cambios de contexto y de la importancia de saber decir no. Pensé: necesito un ejemplo real. Algo que no suene a PowerPoint. Algo que la gente vea y diga “joder, sí, ahora entiendo a qué te refieres”. En ese momento exacto llegaron tres mensajes. Misma hora. Mismo minuto. Tres personas distintas. Tres departamentos distintos. Tres problemas distintos, no relacionados entre sí. Los tres decían más o menos lo mismo: ¿tienes cinco minutos? Hice una captura de pantalla y la metí en la presentación sin cambiar nada.

🍒 El problema de las citaciones fantasma

Cuando una IA responde a una pregunta utilizando tu contenido, suele citarte con un enlace a la fuente. Sin embargo, en el 62% de los casos, no menciona tu nombre. El enlace está presente, pero la mención de la marca no. A esto lo llamo una cita fantasma: la IA que utiliza tu contenido no te menciona en la respuesta.

🍒 Ecos de la precariedad (#3): Convirtiendo derechos sociales en favores. Los derechos sociales y laborales son logros fruto de luchas históricas, no concesiones ‘graciosas’ de los poderosos Por Notas, apuntes e historias.

Es evidente que hay que colaborar con el sector privado, y tengo claro que empresas y empresarios también contribuyen a la creación de riqueza. Y lo vamos a dejar ahí, ya que si nos ponemos quisquillosos y somos rigurosos resultaría que quienes crean la riqueza son los trabajadores. De hecho, hace unas semanas circuló por las redes una noticia que decía que según un estudio de Analistas Económicos de Andalucía (AEA), en España cada trabajador genera 262.730 euros de media al año, pero solo recibe 39.900. (…) pareciese que los niños tenían escuela gracias a los empresarios, y ahí ya estamos tergiversando las cosas. Porque, independientemente de como el Estado cubra los gastos, la educación es un derecho básico como lo son también la sanidad, la protección social o el acceso al agua potable.

🍒 ¿Quién habla de trabajo? De Lara Henríquez

«Todo lo que hacemos en RRHH, desde la contratación hasta el coaching y el desarrollo, solo tiene éxito si ayuda a la empresa a crecer». (…) El objeto es correcto, la frase también lo es, pero el sujeto es el que hace vislumbrar un problema a gran escala. Quienes deciden en materia de Personas o RRHH son los grandes perfiles, los directivos, los estrategas y esto que tiene su razón de ser muchas veces se traduce en una realidad complicada: las decisiones del trabajador a pesar del trabajador. Muchas veces estos gurús ignoran una realidad obvia (y muy habitual en España), el técnico de RRHH, saturado en su día a día, no puede tomar decisiones porque competen a la directiva. Unos y otros avanzan sin ver qué sucede con la gran mayoría de la plantilla.

🍒 Si tu trabajo puede ser reemplazado por IA, probablemente era una mierda desde el principio: Cómo los CEOs tecnofascistas terminaron corroborando la tesis de un antropólogo anarquista. Poe Economía del Goce.

Antes de abordar el tren de la histeria colectiva, conviene detenerse un segundo y preguntarse: ¿Qué hay detrás de esto? ¿Es el fin del trabajo, un deseo perverso de las élites por deshacerse de profesionales que todavía pueden negociar salarios y mejores condiciones que el común denominador? ¿O algo más inquietante: la confirmación de que muchos de esos trabajos no deberían haber existido en primer lugar?

En 2013, un antropólogo anarquista llamado David Graeber publicó un ensayo que se volvió viral: “Sobre el fenómeno de los trabajos de mierda”. Su tesis era brutal: A medida que el trabajo productivo real se fue automatizando, el sector terciario o de servicios no paró de crecer. Dice, textualmente: “Es como si alguien estuviera por ahí inventando trabajos inútiles por el mero hecho de mantenernos a todos trabajando”. No son trabajos improductivos por incompetencia o mala gestión, sino trabajos que no deberían existir, porque no aportan absolutamente nada. Graeber los llamó bullshit jobs, o trabajos de mierda: empleos tan inútiles que ni siquiera quienes los hacen pueden justificar su existencia, creados sólo por el imperativo moral capitalista de “tener que ganarse la vida”.

🍒 Cultureo Mayo: Del caos a la forma: aprender a sostener lo que importa: Eventos creativos del mes, disparadores, y un lugar seguro para crear. De Sofi Falke.

Elegir qué regás (aunque sea de a poco). Si todo crece con atención, entonces la pregunta deja de ser qué está pasando y pasa a ser qué estás alimentando. Porque muchas veces, sin darnos cuenta, le damos horas a lo que nos frena: la duda que se repite, el miedo que anticipa escenarios, lo que no salió como esperábamos. Y en ese movimiento, casi automático, lo que sí nos importa queda en segundo plano, como si necesitara condiciones perfectas para existir. (…) No hace falta un cambio grande para modificar eso. No es reorganizar toda tu vida ni tener una claridad absoluta. Es algo más chico, más cotidiano: empezar a mover el foco. Notar a dónde se te va la atención y, de a poco, traerla de vuelta. No desde la exigencia ni desde el “debería”, sino desde una decisión más simple y más honesta: elegir, aunque sea un poco, mirar hacia otro lado. Porque incluso ese mínimo cambio ya empieza a generar otra cosa.

🍒 ¿Montamos unos LEGOS? Yo no hago tesis de inversión. Por 10sigma

Se que a muchos de los que estáis suscritos a este Substack os gustan las tesis de inversión. Pero yo no hago tesis. Y no las hago, porque no valen nada. Algo valen, pero hay tantas, que se han devaluado, como el dinero FIAT. (…) Tú puedes estar suscrito al mejor Substack de tesis de inversión y resulta que el fulano tiene un tracking récord que a duras penas aguanta al SP500.

🍒 Soy un humilde artesano de las ideas: No quiero decepcionarte con lo que escribo pero no sé hacerlo mejor. De Raúl G. Rico

… el algoritmo ha decidido mostrar hasta la extenuación ese último post y, en consecuencia, han llegado nuevos habitantes a “Espacio Regular”. Y ahora me pregunto cómo no decepcionarles, porque no vendo ideas brillantes cada semana. Cómo gestionar que aceptaran recibir correos sin saber que, en realidad, soy un vendedor de ideas de martes. Todos los martes ideas frescas, recién capturadas, nada congelado. Pienso en los asuntos que podría utilizar en mis próximos correos como comercial de ideas y me río un poco.

🍒 14 QE May I? Me acerco muy despacio a su yugular. De Victoria Huelin.

Querido extraño: Te escribo con la ilusión de quien se ilusiona. El intercambio de unos mensajes con un desconocido de una aplicación de citas me llena de una sustancia química que vuelve todo más ligero de lo habitual. Él rompe el hielo en castellano diciendo lo mona que le parezco. Enseguida, para esconder su pudor, añade algo en alemán. Me intriga.

🍒 5 formas muy TOP de usar Claude en ventas B2B: Vamos a darle caña a la IA del momento! Por Sonia Ferrer Rentero. Lo que se está hablando en ventas: El mercado de SDR con IA superará los $5.800M en 2026

Preparar un análisis competitivo solía ser trabajo de tarde entera. Alguien tenía que visitar cada web, anotar precios, funcionalidades y posicionamiento y analizar toda esta información. Ahora, con Claude in Chrome, ese proceso cambia por completo. (…) Abres la web del competidor que quieres analizar. Pides a la extensión de Claude in Chrome que lea la página y extraiga la información que te interesa. Un ejemplo de prompt para esto sería… (…) Una vez tienes la información de todos los competidores que te interesan, le pides a Claude (ahora en la interfaz normal de Claude, no en la extensión) que lo consolide todo en una tabla comparativa. El prompt para esto sería:...

🍒 Por qué tu novela debería costar 100€ (o por qué estamos regalando nuestro trabajo): Una nota sobre le precio justo de las regalías injustas.

Tenemos un problema de percepción de valor y, spoiler: los números no salen. Hoy vamos a destripar la economía del libro, por qué la IA y los modelos de suscripción nos están empujando al precipicio del “contenido a granel”, y por qué la única salvación para la ficción (especialmente la fantasía) es convertirse en un objeto de lujo. (…) En España, el precio medio de un libro se ha estancado en unos 14,69€ (según datos de la Federación de Gremios de Editores de España de 2024/25). Si ajustamos la inflación, el precio real del libro ha bajado un 2,5%. Es decir, mientras el aceite de oliva se convierte en oro líquido, los libros son, en términos reales, más baratos que hace una década.

🍒 Comparto mi artículo sobre la relación amorosa entre Silvina Ocampo y Alejandra Pizarnik:

🍒 29. Fugaces y libres: Libre: Que no es esclavo. Soberano. Por Irene Román

Por eso creo que la escritura me hace más libre. Porque en ella nadie me dicta dónde poner las entrañas, ni la atención, ni mi tiempo, ni mis ganas. Ahí mando solo yo. (…) A veces tengo la sensación de que, alejándome de mi propia práctica artística, no solo en lo relativo a la escritura sino también a otras disciplinas que me hacían feliz, perdí una parte importante de mí misma. Una faceta enraizada en lo más profundo y que yo reconocía como inseparable de mi identidad. Es como si un buen día, jugando a ser mayor, me hubiera puesto el disfraz de adulta y se me hubiera olvidado quitármelo al final de la fiesta.

🍒 El Silencio De Dios. ¿Cual es el lenguaje de Dios? De Salvador Saenz

¿Qué sentido tendría todo esto de no existir algo más allá o después de la vida? Toda la moral contenida, todo el esfuerzo en las buenas acciones; la suma de las buenas obras, el juicio de nuestra consciencia ejerciendo el peso del autocastigo por el remordimiento de nuestras acciones. Haber tenido un buen gesto con el prójimo, haber sido un buen esto, o un buen aquello; haber sido un buen ser humano… ¿Y bueno ante los ojos de quién? ¿Y si estoy viviendo una vida que no merece ser vivida por que he puesto a otros antes que a mí mismo? (…)

El ser humano ha sido un proceso magnifico de evolución constante, la naturaleza misma evoluciona conforma a las adaptaciones que el entorno le demande. Diversos factores han sido la suma de lo que hoy en dia nos conforma, desde lo físico, lo mental y la homeostasis del cuerpo humano; hasta el lenguaje, las culturas, las creencias y la moral. ¿A que somos íntimamente fieles cuando nuestro pensamiento no está condicionado por una idea que domina el actuar?

🍒 Las Ruinas del Mañana: Ciencia Ficción Apocalíptica y Postapocalíptica: El último cajón del Gabinete… o el primero de algo nuevo. De Unicornios y piratas.

El cajón no estaba donde debía. Había caído al suelo, abierto, como si algo desde dentro hubiese empujado para salir… o para dejar de estar contenido. Dentro no hay planos ni artefactos. Solo polvo, objetos sin dueño y un cuaderno ennegrecido. En la primera página, escrita con pulso firme: “Al pasar las hojas, el lector encuentra mapas tachados, listas de nombres, instrucciones para encender fuego, fragmentos de memoria. No hay tecnología avanzada, no hay promesas; solo una pregunta constante: ¿Qué queda cuándo todo lo demás ha desaparecido?”

🍒 Gran trabajo el de Diario de Substack. La de cosas interesantes y bonitas que pillo por aquí. Disculpen mi atrevimiento, pero dejo por aquí un artículo por si puede ser de interés para publicarlo. Gracias!

🍒 El espacio comunal frente al realismo capitalista: El realismo capitalista nos condiciona para que pensemos, deseemos y sintamos que vivir comunitariamente es una distopía comunista donde cada persona pierde su libertad. De Sociología Inquieta, ilargiakaos, y Centro Teoría Postcapitalista

Espacios pensados hegemónicamente como viviendas unifamiliares de dos o tres integrantes separadas unas de otras por los llamados espacios comunes. Esta separación sirve para seguir mostrando cómo incluso, en una comunidad de vecinos, existe una segregación espacial entre lo común (rellanos, escaleras u otros lugares) y el espacio privado en el interior del hogar. (…)

Con la llegada del nuevo siglo, las incipientes disciplinas de la ciencia doméstica y la economía del hogar alentaron a las amas de casa a elevar sistemáticamente los estándares, incluidos aquellos en torno a la cocina y a la forma de comer. (…) Esto obedecía a un creciente interés en la eficiencia industrial y la racionalización de la producción.

🍒 DESAPARECER A VECES ES NECESARIO: Estamos bombardeados con la idea de que debemos exponernos, hacer esto o aquello para lograr un resultado, pero ¿Y si nada de eso funciona? Por Sara Panacea - Youtube.

Si te propones hacer las cosas de otro modo, o si la vida te ha llevado por otro camino, todo el mundo te cuestiona y te señala con el dedo. Que decides no seguir el camino tradicional todo el mundo te pregunta ¿Qué ha pasado? y a lo mejor tú no quieres hablar de ello, pero la gente ya te obliga con su pregunta insistente. O tal vez la vida tenía otros planes para ti fuera de lo establecido… pero la gente ya se genera su prejuicio. Y desde hace un tiempo, me estaba ocurriendo eso mismo con mi marca personal. Me encanta crear contenido, jugar con la cámara, contar historias, compartir lo que aprendo y me apasiona… Sin embargo, ya estaban ahí esos contenidos diciendo qué es lo correcto, que si ahora funciona hacer carruseles, que si ahora una marca personal tiene que hacer no se qué…

🍒 Paladar huidizo. De Alexandra Millán García:

Tengo que cocinar peor o lo arruinaré todo. Anteayer me dijo que mi sopa de pollo lo había transportado a su niñez, a la cocina de su abuela.

🍒 De Visibilidad A Ventas: CÓMO TRANSFORMAR LA ATENCIÓN EN INGRESOS. De Oscar Feito

Un negocio personal se sostiene sobre tres cimientos. Casi todo el mundo conoce el primero y el último: Tu cliente debe saber que existes. Necesitas convertir esa atención en ingresos. Pero hay un tercero… Y es el más importante de todos, porque une la visibilidad con las ventas. Pero la mayoría de gente lo ignora por completo.

Ese pilar es la fidelización. Y te voy a decir cómo la puedes conseguir para transformar la atención en ingresos. Pero antes, déjame contarte una historia.

Gracias por llegar hasta aquí. 📮 ¿Falta algo? Por favor, comparte tu artículo; o, mejor, el de tu autor favorito, explicando en qué destaca, en la zona de comentarios.

3. EDITORIAL Y ACTUALIDAD EN SUBSTACK 💌

Reflexiones, descubrimientos, entrevistas, trucos, perspectivas y noticias. Y también “columnas” sobre Substack y su “universo”. Hoy, una columna de Karen Cherry, una de las grandes expertas en el ecosistema de Substack (si quieres saber algo más de lo que ha escrito ella, aquí hay un consejo interesante en español).

Le he pedido a Karen publicar esta columna porque precisamente responde a algunas de las preguntas que me hago a menudo: ¿Qué ofrecer a un lector de pago para retenerlo? ¿Qué ofrecer para conseguir más lectores de pago de forma efectiva?

3.1 Qué ofrecer a los suscriptores de pago (y por qué la mayoría de los consejos son erróneos)

Hay un sesgo extraño en la mayoría de los consejos de Substack.

Si me dieran un dólar por cada consejo que funciona para los “expertos en Substack” y no funciona para la gente común, ahora mismo estaría en las Bahamas...

Aviso: Si quieres lanzar una oferta de pago en Substack, la sección “Comunidad” no es la solución. Las publicaciones 100% de pago no son la solución. Los muros de pago con final abierto en las historias no son la solución. Los chats exclusivos para suscriptores no son la solución. Al menos no para la mayoría. Lo explicaré en breve.

Por qué la mayoría de los consejos de Substack sobre ofertas pagas son erróneos

La mayoría de las personas que ofrecen consejos sobre cómo monetizar Substack han tenido éxito escribiendo sobre Substack en la propia plataforma. Y muchas de ellas comenzaron con una audiencia ya existente que habían captado a través de Medium, LinkedIn o ConvertKit.

Yo no. He creado mi otra publicación desde cero en un nicho peculiar que no trata sobre escribir. Y lo que funciona allí no es lo mismo que funciona aquí. He aprendido por las malas que los consejos de muchos gurús de Substack no son del todo acertados para los editores que no escriben para creadores en línea.

¿Y esos otros creadores que creen haber descifrado el sistema y haber encontrado la llave maestra?

Lo han logrado. Han encontrado el sistema perfecto y la clave del éxito. Para ellos. Para su nicho de mercado. Para su público.

¿Esos gurús? Están en el lugar correcto (Substack) en el momento correcto (Substack se está popularizando). Casi cualquier cosa que hagan en Substack les generará dinero. ¿El resultado? Creen que su “sistema” funcionará a la perfección para ti porque funciona a la perfección para ellos.

No es que no trabajen duro y creen publicaciones y comunidades (francamente) fantásticas, sino que sus ventajas naturales les generan un sesgo extraño cuando intentan enseñar lo que les funciona a ellos.

Qué hacer si no escribes sobre escribir en Substack

Aquí va mi consejo para los creadores que NO escriben sobre escritura en Substack:

Ten en cuenta que algunas audiencias son más difíciles de monetizar que otras. Mi herramienta interactiva Substack Idea Analyser te dirá si tu idea tiene éxito o no.

Desconfía de los consejos sobre cómo monetizar una “comunidad”. Para lograrlo con éxito, necesitarás una lista de suscriptores muy grande o un tipo de audiencia y un nicho muy específicos.

Condenar a pago todas tus publicaciones habituales es un camino directo a la decepción, a menos que tengas un contenido extraordinariamente atractivo que la gente no pueda encontrar en ningún otro lugar, como las publicaciones de noticias locales.

Las ofertas de “agradecimiento” (” Todo lo que se ofrece aquí es gratuito, pero si te gusta este boletín, considera la posibilidad de suscribirte para apoyar mi trabajo “) pueden funcionar. Pero solo un poco.

Los botones de “Invítame a un café” y las opciones para dar propinas resultan atractivos para los creadores que se sienten abrumados por la idea de un boletín informativo de pago, pero Substack no tiene un botón de “Invítame a un café” integrado por una razón... La dirección de Substack sabe que las propinas no son una forma sostenible de que los escritores reciban una compensación por su trabajo, por lo que no las fomentan. Si de verdad quieres usar una, considéralo como un ingreso extra, pero no esperes que sea una fuente de ingresos fiable (Aquí te explicamos cómo).

La forma más eficaz de generar ingresos sostenibles y fiables con suscripciones de pago es restringir el acceso a las publicaciones que se diferencian de las habituales o añadir contenido extra exclusivo tras un muro de pago.

El modelo más efectivo: Contenido diferente detrás de un muro de pago.

Lo que estoy a punto de contarte podría hacerte sollozar: «Uf, esto se siente tan transaccional , tan desagradable». Y tendrías razón, al menos en lo de transaccional.

Si quieres ganar dinero, la gente tiene que darte dinero. Eso es una transacción. Eso es transaccional. Eso es vender (¡arp!). Si no es tu caso, no te preocupes, deja de leer ahora. Pero si te interesa aprender cómo realizar transacciones exitosas y qué funciona mejor para la mayoría de los creadores, sigue leyendo…

Anteriormente comenté que el contenido de pago debe ser diferente al contenido gratuito, que el contenido que se pone tras un muro de pago debe ser distinto. Eso no significa restringir el acceso a tus mejores publicaciones mediante un muro de pago; ¿por qué ibas a esconderlas tras un muro de pago donde casi nadie las verá? Significa reservar algo especial para tus suscriptores de pago.

Por ejemplo, si tu publicación trata sobre pesca y tus publicaciones habituales son historias sobre tus aventuras o lugares favoritos...

El consejo habitual sería: “Envía tres publicaciones gratuitas al mes a todos y una publicación al mes a los suscriptores de pago ”. ¡No, no hagas eso!

Es mucho mejor hacer algo diferente con tu contenido de pago. Por ejemplo, mantén todas tus historias de aventuras gratuitas para todos y ofrece algo especial y diferente para los suscriptores de pago. Por ejemplo:

Tres publicaciones gratuitas al mes para todos y una publicación de pago al mes que sea una guía detallada sobre un lugar o técnica de pesca específicos, o

Al añadir un muro de pago al final de cada publicación, se incluye una guía paso a paso para una técnica o especie de pez específica. Tus historias seguirán siendo gratuitas y accesibles para todos. El contenido de pago se encuentra debajo.

Con esta técnica, lo que haces es mostrar a todo el mundo quién eres, qué sabes y por qué deberían confiar en ti. Solo después de haber generado esa confianza podrás convertir a los suscriptores gratuitos en suscriptores de pago.

Tu contenido gratuito genera confianza. Tu muro de pago ofrece a tus lectores la oportunidad de acceder a algo especial: tus conocimientos y experiencia específicos. Piensa en el muro de pago como una invitación a algo más.

Hazles ver lo que van a perder (en cada correo si hace falta) De lo que te tienes que encargar tú es de hacer que esa pérdida se haga visible, porque nadie la calcula en automático. Puede que le hayas enviado 8 correos exclusivos, acceso a un archivo que sigue creciendo, información que no encontrarían gratis en ningún sitio… Pero no lo sabe. Nadie se lo ha dicho. (…) Recuérdaselo en cada correo “como vimos en este artículo exclusivo…”. Sin dramas y sin intención de venta, sólo información de lo que tienen (y posiblemente no sepan). “Ya sabes que con tu suscripción tienes acceso a…”, “recordarás este informe que publiqué el lunes pasado en el que dijimos tal cosa, pues mira lo que ha pasado…”. Esa parte del e-mail cumple su objetivo perfectamente. Es un simple gesto que retiene. —Jones (“Substack. Cancelación de suscripción para tu newsletter”)

5 maneras de hacerlo (con ejemplos)

Acabo de sugerirte que apliques un muro de pago al contenido que difiere de tu contenido gratuito. Aquí tienes 5 tipos de contenido que se pueden restringir con éxito mediante un muro de pago:

1. Información seleccionada

La información seleccionada ahorra a las personas el tiempo y el esfuerzo que dedicarían a filtrar toda la información gratuita de la web. Es algo por lo que la gente está dispuesta a pagar. Y lo que es más importante, en la era del uso masivo de ChatGPT, la información seleccionada es valiosa para los lectores que confían más en tu criterio, intuición o experiencia que en la inteligencia artificial.

¿Quién lo hace bien? Paris by Mouth, con publicaciones gratuitas sobre restaurantes individuales (para generar confianza) y una lista seleccionada de pago de lugares para comer en París, lo que ahorra tiempo a la gente.

2. Artículos independientes

Los elementos tangibles que las personas pueden sostener físicamente funcionan muy bien para el contenido de pago. Piensa en listas de verificación, informes, documentos de orientación y plantillas. Algunas opciones populares son los informes para inversores, las recetas y las sugerencias de IA descargables.

¿Quién lo hace bien? The Bear Cave, con informes especiales para suscriptores de pago, como Las mejores herramientas de análisis bursátil para 2026.

3. Momentos de enseñanza en vivo

Las sesiones de enseñanza en directo son fáciles de monetizar para publicaciones que ayudan a las personas con temas de salud, finanzas y relaciones. Las publicaciones gratuitas muestran la personalidad, la experiencia y el estilo del autor. Las sesiones de enseñanza de pago, impartidas a través de Substack Live o una plataforma de aprendizaje en línea, muestran a los lectores el “cómo” exacto de resolver un problema.

¿Quién lo hace bien? The Play List, con sesiones de formación en directo para profesores.

4. ‘Retos’ y sesiones de trabajo en equipo

Los retos y las sesiones de trabajo en equipo se centran en un único objetivo específico, como fortalecer los abdominales o pintar una naturaleza muerta desde cero. La ventaja sobre las comunidades tradicionales es que los lectores pueden inscribirse para lograr una meta concreta, lo que resulta más atractivo que leer interminables hilos de conversación semana tras semana.

¿Quién lo hace bien? Wendy MacNaughton de DrawTogether with WendyMac con sus 30 días de práctica de dibujo.

5. Sesiones de preguntas y respuestas exclusivas para suscriptores (AMAs)

Las sesiones de preguntas y respuestas de pago son espacios dedicados donde los miembros de pago pueden hacerte cualquier pregunta. El contenido gratuito ofrece consejos generales, pero los suscriptores de pago pueden obtener asesoramiento personalizado según sus necesidades.

Las sesiones de preguntas y respuestas (AMA) no tienen por qué realizarse con vídeo en directo; pueden ser pregrabadas o estar basadas en texto.

Reflexiones finales

Si tu número de suscriptores de pago es menor de lo que deseas, no dejes que los gurús te desanimen. Lo que funciona para ellos no funcionará para todos. Y eso está bien.

En lugar de intentar seguir consejos genéricos, revisa tus objetivos (¿mayor impacto o más dinero? ¡O ambas cosas!) y encuentra la manera de ayudar a tus lectores ofreciéndoles algo que valoren y aprecien.

No es necesario enseñarles una habilidad a los suscriptores ni realizar una sesión en vivo. La “ayuda” que les brindes puede ser tan simple como animarlos (”Me siento mejor después de leer ese fabuloso ensayo”). Pero si realmente quieres aumentar tus ingresos, te recomiendo que les ofrezcas acceso a algo diferente de tus publicaciones habituales.

Nota: Agradecemos a Karen Cherry su colaboración en esta columna.

3.2 Selección de Q&A de Substack Bestsellers

Substack publica un Q&A privado cada cierto tiempo, y desde hace un poco un chat, ambos solo disponibles para los que son bestsellers. Aquí traducimos y comentamos lo más interesante para nuestros lectores.

❓ Los suscriptores se registran por error en planes anuales en lugar de mensuales. Cada reembolso me genera costos adicionales en comisiones de Stripe. ¿Hay alguna forma de evitar esto?

En lugar de emitir reembolsos directamente a través de Stripe, le recomendamos contactar a nuestro equipo de soporte para que lo gestionen. También puede pedirle al suscriptor que actualice su plan a través de la configuración de su cuenta. Ambas opciones garantizan el reembolso de la comisión de Substack. Los suscriptores que deseen cambiar de plan por su cuenta pueden hacerlo accediendo a su cuenta de Substack, en la configuración de su suscripción y seleccionando la opción para cambiar de plan.

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