Diario de Substack

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Van
5d

Está bien este nuevo concepto-orden. Felicidades

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2 respuestas de Roberto y otros
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Pepe Porcayo
4d

Muy contento y agradecido de haber sido escogido para formar parte de esta publicación. Muchas gracias por leer mi trabajo y tomarlo en cuenta.

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22 comentarios más...

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Por supuesto, sigue adelante.

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