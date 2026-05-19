✒️Buenos días, Substack. La selección de esta edición te trae otra colección de historias interesantes de Substack, y otros recursos. Si te gusta lo que lees, por favor comparte este email con familia y amigos para que otros lo descubran.

Compartir

✅ Los recomendados del Diario de substack han conseguido 4.162 suscriptores procedentes de nuestras recomendaciones. Descubre cómo te recomendamos y sus ventajas. Aquí hay una Nota útil para hacer recomendaciones en la plataforma.

🎫 “El feed para descubrir nuevos artículos de Substack en español”

📣 Gracias a los 91 nuevos suscriptores que os habéis unido desde la última edición. Somos ya 7.398 los que queremos saber más sobre Substack y lo último publicado en esta plataforma en español. Nota: Además de este Diario, también tenemos otras iniciativas que podrían interesarte:

🏛 LAS GRANDES HISTORIAS DE LOS BOLETINES CON POCOS SUSCRIPTORES

Por: Natalia Castillo

En el universo editorial, el impacto de una publicación no se mide por el grosor de su circulación, sino por la profundidad de su huella. Mientras las grandes cabeceras comerciales dominan los quioscos con tiradas millonarias y fórmulas predecibles, existe un ecosistema vibrante de revistas independientes y de nicho que opera bajo el radar. Estas publicaciones impresas y digitales, a menudo catalogadas como “pequeñas” por su modesto número de lectores, custodian una verdad incómoda para los gigantes de la industria: la excelencia creativa y el rigor periodístico no dependen del presupuesto, sino de la libertad. Ocurre a menudo lo mismo con los libros: Las grandes editoriales compran pequeñas joyas que pierden su “magia”. Pero se van creando nuevas que rellenan ese vacío.

Esta edición especial del Diario de Substack (el segundo en su historia) explora el fenómeno de las pequeñas newsletters, que en ocasiones pueden convertirse en publicaciones de culto, proyectos que transforman la escasez de suscriptores en una ventaja, en un nicho “para iniciados” o en un puente hacia algo más. Con un texto impecable, muchas de estas pequeñas joyas demuestran que la calidad no es una cuestión de escala. Porque, a menudo, tener pocos suscriptores podría ser la garantía de mantener una conversación íntima, honesta y sin concesiones con una comunidad que valora cada artículo como un objeto de arte.

Incluso algunos de los que empiezan en Substack se dan cuenta de que escribir para el silencio es, en cierto sentido, un acto de rebeldía, un espacio para mejorar la propia voz, o un camino a un futuro más brillante. En un internet gobernado por la tiranía del algoritmo de las redes sociales (cuando el buscador de Google es ya parte del pasado y no se conoce hacia donde va la IA), donde el éxito parece que se mide en “corazones” y los textos bien construidos se sacrifican en el altar de la viralidad, estas pequeñas newsletters independientes se plantan como templos de resistencia. De alguna forma, crear contenido sin la ansiedad de ser leído, sin el cronómetro de la tendencia y sin la urgencia de complacer a una máquina es devolverle a la palabra su dignidad sagrada.

Porque muchos posts de Substack no se diseñan para ser consumidas en un parpadeo de pantalla; incluso algunos han confesado que los imprimen para dejarlos reposar en la mesa de su dormitorio; o los guardan para leerlos el fin de semana frente a una abundante taza de café. Otros autores de la plataforma se dedican a compartir los textos de otros desde el corazón, rescatando voces que de otro modo se ahogarían en el ruido digital. Porque no hay métricas que puedan cuantificar la emoción de descubrir una idea necesaria (no es extraño leer comentarios como “esto ha cambiado mi vida” o “es lo mejor que nunca he leído sobre esto”) o el orgullo de dar cobijo a una historia personal que ayuda a otros. Al final, no se trata de números, sino de almas.

Quizás detrás de cada boletín pequeño existe un destino elegido o una necesidad desbordante de expresarse. Mientras algunas de estas publicaciones nacen con la ambición de expandirse, profesionalizarse y conquistar nuevos públicos (es manifiesta la necesidad de crecer poco a poco en numerosos nichos), otras encuentran su verdadera libertad en la escala diminuta. Esta escala obedece, en ocasiones, a la intención de rechazar la expansión masiva de forma consciente para no sacrificar su identidad.

En estos casos, escribir es un fin en sí mismo, no un negocio. Redactar sin la presión de los clics, las suscripciones masivas o las (auto)exigencias por crecer permite una pureza que las newsletters muy grandes ya no pueden permitirse. En estos espacios, el texto vuelve a ser un espacio de juego, experimentación y disfrute personal, donde el éxito se mide por la satisfacción de crear y no por las estadísticas de Substack, por mucho que puedan ayudar a otros. Permanecer pequeños es el precio, plenamente aceptado por algunos, para mantener el alma intacta.

¿Eres un escritor con una pequeña lista de suscriptores? Sé que tienes un gran contenido, pero es difícil que te vean cuando eres pequeño. ¡No eres el único! Muchos de nosotros hemos llegado hasta aquí en Substack, en gran parte, gracias a la generosidad y amabilidad de otros que me han promocionado y animado. —El Diario de Substack (¿Eres un autor con una pequeña lista de suscriptores?)

En los márgenes de Substack, lejos del ruido de Notas, se esconde cierta literatura que pasa muchas veces desapercibida, pero que es masiva. Miles y miles de autores que han descubierto hace relativamente poco esta plataforma, o que aparecen de vez en cuando. Estas newsletters pequeñas no aspiran a mucho, quizás solo poblar la curiosidad de quienes se detienen a leerlas. Son luces discretas donde la carencia de “restacks” y comentarios es casi la norma, el grito en el silencio una caricia y la narrativa una mezcla entre obra artesanal y diario público.

Para demostrar que la genialidad habita en los rincones menos pensados, esta edición del Diario complementa el mapa de navegación único del Directorio dedicado a los boletines de Substack con menos lectores (y su registro). Así, señores y señoras, presentamos a continuación una lista con link y comentario al artículo “top” (según Substack) publicado por estas joyas independientes, piezas maestras que demuestran que la gran calidad no necesita grandes audiencias.

📌 josé luis burgos: Vender libros sin vender el alma. Una defensa de la escritura como arte personal frente al algoritmo del éxito, las recetas de YouTube y el asesino que mata cada 25 páginas.

josé luis burgos dice: Los escenarios cambian, los mercados y las modas también. Y lo que fue válido hace unos años probablemente ha dejado de serlo ahora. Lo que siempre ha tenido éxito ha sido saber adaptarse a los nuevos requerimientos, no repetir fórmulas gastadas. - “Muchas de las personas que hoy ofrecen consejos tuvieron la inmensa fortuna —o el acierto— de ser las primeras en llegar. Y eso ya no es extrapolable a los miles que vienen después. Como consejo, no basta con decir “yo lo hice así y me funcionó”, porque lo que probablemente marcó la diferencia fue ser pionero.”

📌 Mercedes de Santiago: 🛜 Sunday Castle Festival (2025 - 27): fantasy, science fiction and horror

Roberto dice: Mercedes ofrece en su boletín una amplia tipología de contenidos, incluyendo capítulos de su libro sobre Sinardia, rondas de enlaces (que forman el esqueleto de lo que luego son las Crónicas de Substack), guest posts, recopilaciones de música, etc. Además, también lo hace en inglés.

📌 Fantasía Épica: LA HERMANDAD DEL HIERRO: GUÍA DE LECTURA

Fantasía Épica dice: Hoy un amable recordatorio de lo que hago aquí y ofrezco a los demás. Mi cuenta de substack de La Hermandad del Hierro consiste en publicar todos los capítulos de una saga de fantasía épica del mismo nombre, de 8 volúmenes divididos en 3 arcos argumentales, con lo que cuando la termine si no me da algo malo antes espero poder dejar aquí mi legado de unas 5000 páginas para el que le guste el género y quiera echar un rato entretenido. Y si eres de ese tipo y he acertado en el mensaje al dirigirme a tí, aquí lo tienes, suscripción gratis y como siempre digo una buena opinión ahora mismo me valdría más que cualquier otra cosa.

📌María Ahufinger 🎀: Tus manos

María Ahufinger dice: Acabo de publicar un texto corto dedicado a mi yaya. Llevo unas semanas cuidándola porque está débil 😞.

📌Irene Román: 02. El lujo que no me ha costado nada. Lujo: Permitirse, por pura satisfacción, hacer algo que excede los límites de lo normal o de lo debido. Abundancia.

“Este lujo del que hablo es el que quiero en mi vida. Silencioso e invisible, podría resumirse en sentirse bien con uno mismo, con lo que hace, con quién está y con el lugar que habita. Mantener vínculos amables y sinceros con los demás. Dormir suficiente y profundo. Dar cada vez más espacio a las personas, actividades y cosas que amamos. Estar sano. Vivir con coherencia, con lo de fuera y con lo de dentro. Rodearnos de belleza. Disponer de tiempo. Tiempo libre. Tiempo para nosotros.”

📌Pepe Porcayo: El costo oculto de lo gratuito. Un escrito sobre la escritura, el aura perdida y la ilusión de que lo digital no cuesta nada.

Eugène Eustaquio dice: Buen artículo de este mundo. - “El público, mientras tanto, se divide en tres: los que lo quieren gratis porque lo digital parece no costar nada; los que pagan porque entienden que detrás de lo visible hay horas invisibles; y los que quisieran apoyar pero no pueden, porque en América Latina pedir una suscripción es casi exigir un acto heroico en economías que no soportan más cargas.”

📌Judith Terrazas Vaquero: FANZINE DE PRIMAVERA DE “RELATOS A LAS 3 CARTAS”. Recopilatorio de todos los hermosos relatos que participaron en mi convocatoria de usar el tarot como base para hacer relatos. Mi tarot lee el alma, así que os agradezco a los valientes por participar

Judith Terrazas Vaquero dice: ¡Novedades, estoy cerrando el año y os comparto esta maravilla de Fanzine que creamos entre todos, con los “Relatos a las 3 cartas”! Amados y amadas mías, mi querida tribu de lectores que buscan algo más, os comparto el Fanzine de relatos de esta primavera pasada, que creamos entre Charlie Marrez, (Tom Soren, etc) y yo como organizadora a medias con el fabuloso Charlie.

📌Unicornios y piratas: Guía de Artículos de Subgéneros de la Ciencia Ficción. Por si os habéis perdido alguno por el camino

Unicornios y piratas dice: Y aquí tenéis la Guía de Artículos de los subgéneros de Ciencia Ficción. Todos juntos para no perderse ninguno.

📌Carol Zabal: No tengo propósitos de año nuevo. Tengo una palabra. De las listas que abandonas a la palabra que te guía.

Pilar - Desenredando cuentas dice: Qué chulo este texto de Carol Zabal que sabe ver las cosas de otro modo. - “Ese minuto más de luz cada día me recuerda que siempre hay movimiento, aunque no lo notes.”

📌El Tonto de la Colina: La importancia de escribir bellamente. Que no te convenzan de lo contrario.

LAR dice: Genial - “He visto gente que trata de dar un lustre poético a sus escritos con giros y metáforas agarrados de los pelos, pero sin entender realmente de qué se trata. Supongo que es la huella que ha dejado Arjona en el inconsciente colectivo. Como leí en Twitter alguna vez: Es como ponerle plumas a un rinoceronte, si no lo haces bien, quedarás en ridículo.”

📌Alessandra Alari: ☎️44. ¿Por qué me odian mis amigas? 👼. El terrible trato tácito de la amistad.

“Yo, en cambio, busco el bienestar del resto porque no sé cómo pedir para mí. Tengo confundidos los conceptos “dar” y “recibir”. Si doy un abrazo y genera alivio, interpreto ese alivio como un regalo personal. En cambio, si busco yo un abrazo me siento egoísta. Siempre cargo con el miedo a incomodar, a monopolizar la conversación, a dejar filtrar mi angustia y sepultar con ella a quien me escuche.”

📌Elisa eme: La niña que no aprendió a dormir. Sobre la lucha contra el cansancio, la adultez inconclusa y la búsqueda de aceptación personal.

“Nunca aprendí a dormir y sigo sin saber hacerlo. Me levanto con la tristeza de a quién le sacan del vientre materno. De sacarme de mi calor para exponerme al feo mundo. De expulsarme del mundo de los sueños - en el que sin duda me encantaría vivir”.

📌Mauricio Prado Jaimes: Nazi-Comunismo de Axel Kaiser. ¿Realmente el nazismo y el comunismo comparten las mismas raíces ideológicas y por lo tanto son equiparables? No. En este texto analizo a fondo el último libro de Axel Kaiser.

polloponk dice: edúquese - “han existido múltiples filosofías políticas que no parten del individuo, sino del colectivo, como el anarquismo mutualista, el confucianismo o las perspectivas comunitarias de los pueblos originarios de América para comprender que, en realidad, la anomalía histórica es la perspectiva liberal totalmente centrada en el individuo.”

📌Sofi Alonso: El derecho a no estar rota. De Gisèle Pelicot a mi consultorio, y de mi consultorio a la fuerza transformadora de llamarnos feministas.

Sofi Alonso dice: Esta semana se sumaron muchas personas a Bitácora de Órbitas. En mi última NL les cuento por qué elegí este nombre: - “Llamé a mi newsletter Bitácora de Órbitas porque refleja mi forma de curiosear en el mundo. Me involucro en órbitas intelectuales que me atraen, doy varias vueltas a ese sol, me le acerco lo máximo posible y cuando quema (o me aburro), enciendo propulsores y salgo disparada en busca del siguiente. No puedo evitarlo: hago viajes profundos por los contenidos que me interesan.”

📌 Muriel del Arrayán 🌷: RECETA DE UN ABRAZO. Recetas para el alma #2

“tomar tus manos amarteladas y colgarlas de mi cuerpo como quien cuelga sábanas blancas al sol con los pies descalzos sobre el pasto, y mientras encuentras tu lugar sobre mi hombro, quisiera estrecharte contra mi pecho hasta sentir tus latidos, reconocer tu alma, sobrecogerme en tu aroma, sosegar tu anhelo, palpar lo cierto”.

📌Pedro Gala: El sustituto. Los relatos de Peter.

Juan Polanía dice: Tal vez sea esta, de hecho, la única forma de salvación. - “A veces, por la noche, él oía cómo ella respiraba al otro lado de la pared y pensaba que eso —respirar sabiendo que otro respira— era una forma mínima de salvación.”

📌Yasmin Bernuz | Historiadora: El poder mágico de los espejos: de la antigua Roma a Blancanieves, Hogwarts y la Tierra Media. Catoptromancia, mitología y adivinación en la historia cultural de los espejos

“Entre ellos se encontraba un espejo. Fascinado por su propio reflejo, el pequeño dios se acercó y fue entonces cuando los Titanes lo atacaron y lo despedazaron. Este episodio, profundamente simbólico, ha sido interpretado por muchos estudiosos como una metáfora de la fragmentación de la identidad y del paso por la muerte antes de la regeneración, un motivo muy característico del pensamiento religioso órfico y del propio culto dionisíaco.”

📌 Luis Orlando León Carpio: 11 señales de que ChatGPT escribió tu texto. Aprende a identificar los patrones que delatan a la inteligencia artificial en la escritura.

aulap adejo dice: usar la herramienta y no que la herramienta nos use :) - “Porque para dominar algo, primero tienes que estudiarlo y entenderlo antes de someterlo a tus pies. La IA ha llegado para quedarse. Y vamos a sobrevivirla quienes tengamos las herramientas a nuestro favor.”

📌Lola Vicente: Cambiar sin pedir permiso. Dejar de complacer

“Tolero menos tener que justificar cómo me siento. Tolero menos la presión de ser siempre comprensiva, siempre paciente, siempre correcta, siempre disponible. Durante mucho tiempo pensé que ser buena persona significaba ser agradable, no molestar, no decir que no. Soy una buena persona, pero no siempre soy una persona agradable.”

📌Bea S. Faci: Sobre ser improductivos y “verano de 1993”

“Muchas veces estas actividades placenteras se abandonan en nombre de la productividad, por hacer lo que creemos que se debe hacer. Priorizando la productividad se apagan demasiadas cosas: la creatividad, la presencia y hasta la salud”.

📌Luisa Tous (relatando): “El experimento de una familia”, de Gonzalo Rodríguez Risco. Una reseña diferente, como siempre.

Por petición popular (modo irónico on), voy a publicar la reseña completa aquí, pues el escritor de El experimento de una familia, Gonzalo Rodríguez Risco, también forma parte de Substack y, además, me ha caído bien.

📌El Cronista: Enseñanzas#10 Lo que mi abuela sabía sobre el 21 de diciembre (y nosotros hemos olvidado). Mi abuela nunca celebraba la Navidad el veinticinco de diciembre.

“Imagina que llevas semanas viendo cómo los días se acortan, cómo el sol sale cada vez más tarde y se esconde cada vez más pronto. Imagina que no tienes ni idea de astronomía, que no sabes que la Tierra gira inclinada sobre su eje, que no tienes ninguna garantía de que este proceso vaya a detenerse. Imagina el miedo. ¿Y si el sol no vuelve? ¿Y si la oscuridad se queda para siempre?”

📌🖤 Marta / Dama_Valencia: “No vuelvas a decir ‘sí’ cuando tu cuerpo dice ‘no’”. 🧠 Psicología del falso consentimiento

Marta Canino dice: Muy aguda, Marta / Dama_Vlc - “El “sí” puede ser un reflejo condicionado. Un gesto aprendido para no romper la paz. Un “sí” que es, en realidad, un “no” vestido para la ocasión. El “sí” falso no se nota en la palabra. Se nota en lo que no acompaña: la mirada, el pulso, el cuerpo.”

📌Lissette González: Vivir en Caracas. Ha pasado casi un mes desde que Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron llevados a Estados Unidos. Les cuento cómo se han visto los acontecimientos recientes en mi ciudad.

Andrés Izarra dice: Muy buena crónica para hacer contacto con la realidad. Hasta ahora esto es una rebatiña entre élites - “la gente común somos solo mirones de palo, otros son los que juegan.. aunque en ese juego se decida cuál es nuestro destino.”

📌Una mente en movimiento: Querer vivir muchas vidas y sentir que solo cabe una. El dolor de las vidas no vividas.

Janette Eliana dice: ♾️ - “la plenitud no consiste en abarcarlo todo, sino en estar presente en aquello que sí elijo. En vivir con profundidad, aunque sea en menos direcciones.”

📌Jesús Barbado: Tu casa es tu gimnasio: El plan Full Body para combatir la pereza (y la falta de tiempo)

Jesús Barbado dice: Cuando termines de leer esto, la próxima vez que tu cerebro intente sabotearte, tendrás un arma para defenderte. Si después de eso no te mueves, será porque no te da la gana. Y esa es una decisión, ya no una excusa.

📌Alba Sueiro: He ido a la ciudad. Y mejor no vuelvo.

Alba Sueiro dice: Señoras en las que confío cuando salgo del bosque. - “Por norma general, en las paradas de autobús siempre suele haber señoras mayores con una cachava y una bolsa de plástico. En general, las señoras mayores son mi objetivo preferido cuando tengo que preguntar direcciones, porque siempre se las saben y encima las suelen sazonar con historias como: “Ahí vivía el quiropráctico que denunciaron por tráfico de drogas y huyó a Brasil” o “encima de ese pub perdí la virginidad con mi Pat”. Pero oye, esa tarde no había ni una señora a la vista.”

📌Beatriz Infanzón: La resistencia de los abrazos …pequeños gestos contra la frialdad de la modernidad

“Si algún día las personas olvidan cómo tocarse, que al menos quede esta carta como testimonio de los cuerpos que no quisieron dejar de encontrarse. Que alguien, en alguna esquina del futuro, la lea y sepa que hubo un tiempo en el que un abrazo era suficiente para recordar que la vida, pese a todo, sigue latiendo entre las manos.”

📌María Alcaraz · Vagalume: Mis “imprescindibles” del día a día: estrenando 2026. Todo lo que siempre va conmigo para gestionar, organizar y documentar mi vida.

“el imprescindible más importante que va siempre conmigo: mi diario personal. Tengo uno desde que recuerdo que sé escribir. Siempre he escrito, lo que sea pero sobre todo, lo que siento”.

📌Anna - La Mastrolitto: El poder de las comunidades para vender más. Secretos y confesiones.

Anna - La Mastrolitto dice: Ayer lo estaba pasando muy bien en la charla con David (…). Podría haber seguido conversando al menos media hora más. Pero tengo un compromiso conmigo misma: salir a pasear en la pausa de comer. Aprender a poner límites también es saber parar algo que disfrutas para respetar lo que te hace bien.

📌David Gómez Hidalgo: Entender el country noir o thriller rural. Pequeña guía

David Gómez Hidalgo dice: Hoy os hablo de country noir, thriller rural o la etiqueta que le queráis dar, pues existen muchas. Es un subgénero dentro del género negro en el que me he querido sumergir, sin sentar cátedra, para que podáis empaparos de él. Así lo disfrutaréis más, tanto si tenéis intención de escribirlo como de leerlo. Creo que conocer mejor el country noir ayuda a percibir matices que enriquecen la lectura. ¡Os invito a leerlo!

📌Sofi Alonso: Carta #7: Yo no opino sobre política. Esa seguridad que tiene mi padre al expresarse sobre política es una característica que creo haber heredado, pero que tuve que aprender a pulir para encajarla en mi condición de mujer.

Sofi Alonso dice: Yo no opino sobre política, pero en esta carta para Guada me animé a enhebrar algunos hilos en esa aguja afilada - “La política nunca fue mi área de experticia, y mucho menos la internacional. En mi casa ese era el dominio de mi padre, que se expresa con tal contundencia y seguridad que no da lugar a la réplica.”

📌Eduardo Martos Gómez: La guía definitiva para colaborar con la IA. Cómo convertir los modelos de lenguaje en auténticas herramientas de trabajo en equipo.

Eduardo Martos Gómez dice: ✨ La colaboración con la IA ya está aquí (y nadie te lo ha explicado bien) Hoy he publicado algo que me habría encantado leer hace meses: una guía práctica, clara y sin humo para entender cómo se trabaja de verdad en equipo con una IA. No hablo de “chatear con un modelo”. Hablo de proyectos compartidos, prototipos en tiempo real, documentos colaborativos y espacios donde humanos e IAs piensan juntos. Si te interesa la tecnología, si trabajas con herramientas modernas o simplemente quieres entender hacia dónde se mueve el futuro del trabajo, este artículo te va a abrir un par de puertas interesantes. Léelo (…) Y luego me cuentas qué herramienta te ha sorprendido más.

📌Miren Azurmendi: Cómo conectar con la abundancia

Ivy Sant dice: ✨️ conectar, alinear nuestras energías, respiración consciente, meditar. Súper interesante. 🧠

📌Colapso Cotidiano: Los perros no se dan golpes. Desde aquel día, esa frase resuena en mi cabeza como un martillo percutor.

Colapso Cotidiano dice: Como trabajador (y persona que vive en) de una residencia canina, te puedes imaginar la de cosas que me han ocurrido, obviamente todas ellas relacionadas con los peludos. Aquí te cuento una de las primeras que me ocurrió que es tan absurda como real. Espero que disfruten de mi sufrimiento.

📌Eva Mendieta: Ningún gran relato se gestó en un claustro. Toda gran gesta se inicia con una narrativa que cala hondo y otros comienzan a reproducir. Los cambios no se siembran en la formalidad de un aula o un laboratorio, sino en cafés, tertulias y cantinas.

Eva Mendieta dice: ¿Cuál es tu experiencia? - “Los grandes (y locos) proyectos en los que participé siempre surgieron de conversaciones distendidas, una cena o un almuerzo de por medio.”

📌Hilda Mendoza: Las palabras siempre van al mismo lugar

Rosemary DeSena dice: Hay muchas razones para leer libros. Ficción en particular. La poesía, mi punto débil, en mi opinión, tiene grandes poderes para transformar a una persona, leyéndola, escribiéndola y hablando. Tengo mi propia lista de formas en que leer libros me salvó la vida. También tengo experiencias de primera mano de presenciar a otros transformando sus vidas al conectarse primero con la palabra escrita. Espero compartir algunas de mis experiencias en mi boletín. ¡Pero aquí! ¡Ahora! Vea el comentario de Hilda: - “Uno podría suponer fácilmente que una lectura como esta sería un recurso apropiado para niños en entornos difíciles. Algunos asisten a la escuela con hambre, otros tienen padres que han debido migrar para aportar el sustento desde fuera, y algunos incluso tienen familiares en prisión.”

📌Peperina: Noches en vela

LAR dice: Muy bello - “Los pasos tenían que ser cuidados, caminar lentísimo, arrastrando los pies, la pequeña llamita flameaba viva en nuestras manos abriendo luz en los caminos. Nuestro andar era viento.”

📌Paul: El punto de inflexión. Tercera entrega del punto de inflexión

Paul dice: Una entrega muy difícil de escribir para mí, pero totalmente necesaria…. ¡Ya está disponible la tercera parte de mi historia! - “Recuerdo mis últimos minutos despierto cuando el anestesista se presentó, me explicó qué entraría en mi cuerpo y me colocó los sedantes…”

Próximamente

Para no hacer muy largo esta edición (restringiendo la lista a 40 newsletters), hemos dejado algunos boletines para una próxima edición especial. Por si hay interés, estas son las urls del archivo de posts de cada uno de esos boletines:

https://anniespratt.substack.com/archive

https://tallerdelcopista.substack.com/archive

https://mercedesdesantiago2.substack.com/archive

https://diariodeunaemprendedora.substack.com/archive

https://elsagiftfinder.substack.com/archive

https://iolandapericas.substack.com/archive

https://nicolasferreiro.substack.com/archive

En esa edición también incluiremos otras newsletters que se unan al registro de pequeñas publicaciones.

Gracias por llegar hasta aquí. 📮 ¿Falta algo? Por favor, comparte tu artículo; o, mejor, el de tu autor favorito, explicando en qué destaca, en la zona de comentarios.

🎁 Si todavía no estás suscrito al Diario …

👁️Por si te lo perdiste

Algunas de las últimas ediciones del Diario:

🗓 Gracias por leer esta edición del Diario.

📬 Suscriptores gratuitos: 7.398 (Tasa de apertura media: 39 %).

📲 Visitas generadas para otras newsletters y fuentes de noticias: 43.

La publicación El Diario de Substack, auténtica, artesanal y escrita por personas, es gratuita, pero no barata. Por favor, considera apoyar nuestro trabajo con una suscripción de pago al Directorio de Substack, otra de nuestras iniciativas más populares. Las suscripciones de pago en el Directorio nos permiten ofrecer esta y otras iniciativas, de forma gratuita, a los demás. En otras palabras, además del esfuerzo desinteresado del equipo del Diario (5 personas), este recurso existe gracias a las personas generosas que se suscriben por 8 $ al mes o 80 $ al año (lo que equivale a solo 6,6 $ al mes).

💌 Tu apoyo -por ejemplo, reenviando este email- garantiza que esta publicación siga siendo independiente, gratuita y sin publicidad. Columnas es un antídoto contra los muchos otros sitios web que te hacen perder el tiempo con sus molestos anuncios emergentes y vídeos, y en su lugar te ahorra tiempo para encontrar algunas de las mejores historias sobre Substack, y en especial otros artículos de Substack realmente interesantes.

🖥️.¿No quieres suscribirte pero quieres mostrar tu apoyo? Dale a Me gusta a esta publicación o, mejor, “restackea” este post para que llegue a más gente. ¡Gracias!

Y recuerda recomendar un artículo que te gustaría que apareciera aquí en la zona de comentarios, explicando porqué es genial.

Si te gusta esta iniciativa ¿quieres compartir el Diario de Substack con tu familia y amigos? Sólo tienes que hacer click a este botón:

Compartir Diario de Substack

Imagen de niños.