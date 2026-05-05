✒️Buenos días, Substack. La selección de esta edición te trae otra colección de historias interesantes de Substack, y otros recursos. Si te gusta lo que lees, por favor comparte este email con familia y amigos para que otros lo descubran.

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✅ Los recomendados del Diario de substack han conseguido 3.992 suscriptores procedentes de nuestras recomendaciones. Descubre cómo te recomendamos y sus ventajas. Aquí hay una Nota útil para hacer recomendaciones en la plataforma.

Fuente: ¿Está desapareciendo la voz del escritor? Reflexiones sobre inteligencia artificial, lenguaje y cambio tecnológico. De josé luis burgos.

🎫 “El feed para descubrir nuevos artículos de Substack en español”

📣 Gracias a los 151 nuevos suscriptores que os habéis unido desde la última edición. Somos ya 7.023 los que queremos saber más sobre Substack y lo último publicado en esta plataforma en español. Nota: Además de este Diario, también tenemos otras iniciativas que podrían interesarte:

🏛 LAS GRANDES HISTORIAS

📌 ¿Cómo es vivir con depresión? Salud mental, fe y literatura. De Patricia.

Tengo depresión, pero si convives conmigo no lo notarías. Sé fingir estar bien, llevo años asumiendo ese papel de persona feliz. En mi infancia la tristeza se pagaba con violencia, así que aprendí a reprimir cualquier emoción que implicase que los demás sintieran incomodidad. Siempre vuelvo a hablar de mi infancia porque ahí está la raíz de lo que soy ahora: una persona fragmentada. (…) A veces alguien de mi familia entra en la cocina y me habla, pero lo miro y no lo reconozco. Me parece una persona extraña, desconocida, mientras busco en su rostro la familiaridad que nos une. No hagas caso, me digo, tu mente está disociándose para poder protegerte. ¿Protegerme de qué? Me respondo mientras añado el azúcar a mi café. No sé qué es peor: no sentir nada o sentir demasiado. Ambos estados me paralizan.

📌 A veces siento que estoy desperdiciando mi vida. De Isabel Leal.

¿Para qué quiero hacer todas esas cosas? ¿Por la satisfacción de cumplirlas? ¿Por las apariencias? ¿Por mi ego? ¿Para sentirme “suficiente”? ¿Para sedar mi miedo a no serlo? Todas tienen algo de verdad. Pero la verdad que más resuena conmigo es el deseo de cumplir mis sueños por el placer de hacerlo. Quiero vivir una vida llena de significado que pueda disfrutar. Eso es lo que en realidad me importa, lo que persigo a toda costa: gozo y significado. E irónicamente, soy yo quien me impide experimentarlo. (…) ¿Por dónde empiezo? Si hago una querré hacer la otra. El resultado es que termino por no hacer ninguna. Y para distraerme de mi insatisfacción me hundo en dopamina barata: tomo mi café mientras veo Instagram. Ahora sí que me siento mal conmigo misma. Estoy más ansiosa que al principio y mi mente autoconfirma la creencia: siento que no hago nada con mi vida.

📌Siddartha y la importancia del saber dejar ir. De sam !

Siddartha nos muestra la historia de un joven en la India que decide abandonar su vida cómoda y privilegiada para buscar el sentido de la vida y alcanzar la iluminación espiritual, lo que en el budismo se le conoce como nirvana. A lo largo de su viaje, atraviesa distintas etapas, comete errores, ama, pierde, pero sobre todo: aprende. Y es justamente ahí donde aparece el cambio. Una palabra a la que muchos le tenemos miedo, sobre todo en la plena juventud. Pero, divertidamente al mismo tiempo una palabra cuyo significado se espera con ansias en las festividades de año nuevo. Y cuando ambas sensaciones se encuentran, sentimos tanto miedo como urgencia. … me resultó completamente imposible no preguntarme como fue tan fácil para Siddartha dejar atrás su hogar y a sus padres, especialmente teniendo en cuenta que lo tenia todo.

📌 Tu novela es una mierda (y por eso no te publican): Cómo saber en 30 segundos si tu manuscrito tiene novela o solo paja narrativa. De Javi.

Imagina esto: me llega tu manuscrito por email. Abro las primeras páginas y hago una corrección gratuita de muestra: no solo leo: corrijo 1000 palabras —o 5 páginas— para tantear el texto y que veas cómo trabajo. No rechazo manuscritos —salvo horrores absolutos—, pero ahí ajusto mi tarifa: si veo mucho por pulir, la tarifa sube a la horquilla superior y, si en esa primera impresión lo veo muy pulido, la tarifa baja a la horquilla inferior. Los editores hacen lo mismo, pero peor: tu primera página decide si apuestan por tu novela o muere en la pila. Ya puedes ser Dostoievski 2.0 que, si no engañas ese filtro inicial, no hay publicación. Sí, es un disparate, pero así es el sector.

📌 Videoclub: Hamnet. Lo que puede el cuerpo de Jessie Buckley. Por Julieta Paoloni. De Ventana Pez:

Con Hamnet se movieron muchas cosas dentro mío. Todas en el sentido deseado, activando las fibras necesarias para sentarse a escribir. Muchas cosas están bien en esta película pero me gustaría detenerme en una en particular: la brillante interpretación de Jessie Buckley. (…) Jessie Buckley en Hamnet logra algo que me pasó pocas veces al ver una película: no preguntarle al personaje por qué hace lo que hace. Ni una sola vez. Todo lo que ocurría en el cuerpo de Buckley era de un nivel de verdad y de tierra fresca que era absolutamente imposible hacerle preguntas. Pura certeza, pongo las manos en el fuego por esta bruja del bosque.

📌Silencio: El poder de los introvertidos en un mundo ruidoso - Estilo /

Al menos un tercio de las personas que conocemos son introvertidas. Son los que prefieren escuchar a hablar; los que innovan y crean pero no les gusta la autopromoción; los que prefieren trabajar solos a trabajar en equipo.

📌 Fui psiquiatra de los ricos. Algunas pagaban por no ser desenmascarados.

Hay personas que acuden a mi consulta para ser escuchadas. Otras, bastante más interesantes, acuden para comprobar cuánto ha visto usted. Durante años traté a hombres y mujeres capaces de mover mercados, gobiernos, fundaciones, periódicos y camas ajenas. El mundo los llamaba líderes, mecenas, visionarios o personas de influencia. Yo prefería observarlos sin tanta decoración verbal. No todos pagaban por aliviar su sufrimiento. Algunos pagaban por conservar intacta la ficción de que su crueldad era exigencia, su desprecio era carácter y su poder era una forma superior de virtud. En este artículo abro la puerta de aquella consulta silenciosa donde el lujo dejaba de impresionar y empezaba a oler a miedo, narcisismo y vacío. Porque la élite no siempre teme pecar. A menudo sólo teme perder el control del relato. Y ahora dígame, lector: cuando admira a una persona poderosa, ¿está viendo realmente su estatura o sólo el tamaño de la sombra que proyecta sobre los demás?

📌 Wittgenstein: Te quiero, pero no basta. Un escarabajo, una mosca y la sospecha de que, sin poesía, el mundo se estrecha. De SaraG.

Hay un experimento mental que ideó Wittgenstein en las Investigaciones filosóficas. Imagina que cada persona lleva consigo una caja cerrada. Dentro hay algo que cada cual llama “escarabajo”. Nadie puede mirar dentro de la caja del otro. Y sin embargo todos usamos la palabra, todos la entendemos, todos la empleamos sin que el mundo se detenga. Pero…¿Y si lo que hay dentro de las cajas fuera completamente distinto en cada caso? ¿Y si no hubiera nada?

📌¡Hasta las narices de suscripciones! Ya no somos dueños de nada. Auditoría del consumo digital y nueve grietas para escapar del tecnovasallaje. De ramontes.

… nos llegó un mensaje a través de la app de la marca: “Tu suscripción VW Connect Plus caducará en quince días. Renueva por 259€ cada dos años para seguir disfrutando de todas las funciones”. (…) La experiencia de usuario ha sido mierdificada. (…) El tema es que el coche lo pagamos a tocateja en su momento y, de repente, parecía que había plazos pendientes. El coche había sido mutilado. Parecía que era nuestro, pero solo lo era a medias. Y entonces, con las manos en el volante, empecé a pensar: joder, no sé ni cuántas cosas pago al mes, algunas que no uso ni al 10%, qué sistema tan tirano el que nos ata a una mensualidad a sabiendas de lo limitado de nuestro tiempo, cómo lo tienen montado para empujarnos siempre de la tarifa mensual a la anual...

📌Por qué China no quiere el trono del dólar... ni realmente podría tenerlo. La cara B del privilegio exorbitante del dólar y la paradoja que impide a Pekín ocupar el lugar de EEUU. Por Blanca (Las Cadenas de Papel)

Si tienes el tamaño, la fuerza y la oportunidad, ¿cómo no vas a querer la corona? El problema es que esa es nuestra lógica, no la de China. El gran punto ciego de la mayoría de análisis geopolíticos es que tienden a analizar a China con el manual westfaliano. Ese que da por sentado que el poder es un juego de sillas donde, si uno se levanta, otro se sienta por necesidad. (…) Pero, ¿y si te digo que no tiene ningún interés en esa silla sino en invitar a los jugadores interesados a otro juego diferente, en una mesa distinta? (…) Porque aunque es cierto que emitir la moneda del mundo conlleva un privilegio “exorbitante”, también es una trampa de ingeniería macroeconómica. Y China ha hecho los números y ha decidido que, simplemente, no le compensa.

1. EDITORIAL Y ACTUALIDAD EN SUBSTACK 💌

Reflexiones, descubrimientos, trucos, perspectivas y noticias. Y también “columnas” sobre Substack y su “universo”. Hoy, una columna escrita por Natalia Papiol sobre el uso de la IA en la redacción. Un tema que sigue siendo popular, como lo muestra el éxito de esta Nota y este post (que se pregunta si está desapareciendo la voz del escritor, en un contexto de reflexiones sobre inteligencia artificial, lenguaje y cambio tecnológico).

1.1 Uso IA para escribir. Y el resultado sigue siendo mío.

Por: Natalia Papiol

Soy lectora antes que escritora. Siempre lo he sido. De esas que se fijan en si falta una coma, que notan cuando una frase no respira, que se detienen en un párrafo porque algo no cuadra aunque no sepan exactamente el qué.

Llevo 20 años en entornos digitales de hipercrecimiento: adtech, marketing, equipos que escalan a velocidades que no dan tiempo a pensar. En esos entornos aprendí algo que no está en ningún manual: cada año aparece un nuevo fantasma. Viewability. GDPR. Cookieless. Programmatic. Y siempre había dos tipos de personas. Las que se subían a la ola. Y las que la observaban desde la orilla preguntando si era ético, si era trampa, si contaba.

Ahora trabajo como advisora estratégica con CEOs y fundadores. Y el fantasma de hoy tiene nombre: IA. El patrón es el mismo. Con más velocidad y más ruido. Y la pregunta que genera, cuando creas contenido, es esta: ¿lo escribiste tú o lo escribió la máquina?

Sí, uso IA para escribir. Lo uso para este tipo de artículos. Y el resultado sigue siendo mío. Porque lo que entra en el prompt es mi experiencia, mis contradicciones, mis palabras. Lo que sale necesita que yo lo reconozca como mío antes de publicarlo. Si no lo reconozco, no se publica. Esa es la regla. Sin excepciones. Hay una diferencia entre usar IA como ghostwriter y usarla como asistente de pensamiento. El primero te sustituye. El segundo te amplifica. La voz está en quien decide qué queda y qué no.

Pero hay un problema que llevaba meses viendo y que nadie nombraba. LinkedIn y Substack están perdiendo alma. Todo suena igual. Un guion aclaratorio —ese que aparece así, en medio de la frase— donde antes había una coma. “Hace unos días leí algo que me hizo pensar.” “¿Y si nos pusiéramos de acuerdo y…?” “Porque hay algo más profundo en juego.” “Constituye un elemento fundamental.” Cuando los lees por separado parecen normales. Cuando los lees veinte veces al día en veinte perfiles distintos, el patrón se vuelve imposible de ignorar.

En linkedin crea contenido cualquiera, y cada vez se nota más la influencia de la IA. Sin embargo sabemos que Substack es diferente. Linkedin es escaparate, Substack es conversación. Es el lugar donde leer y escribir tranquilo, donde se produce la conversación de verdad. Gente que lee despacio, que responde con criterio, que no quiere contenido, quiere perspectiva. Por eso entendí que era el lugar adecuado donde compartirlo.

Empecé a documentarlo. Una nota cada vez. Sin prisa. Detectando un patrón por nota, con ejemplos concretos, sin sermón. Veinte notas después, la serie “¿Cómo dejar de sonar a IA?” había recibido promoción orgánica de Substack. Al parecer, no era la única que lo estaba viendo. Las notas funcionaron como un formato en sí mismas: cortas, quirúrgicas, accionables. Cada una señalaba una sola cosa. Nada más. Y esa restricción fue lo que les dio fuerza. Después vino el post que las reunía todas. Y después el playbook, gratuito, con los cinco patrones que más delatan a la IA, ejercicios reales y un checklist para usar antes de publicar.

Lo que aprendí en todo este proceso no es técnico. Es más sencillo y más difícil a la vez. Publicar sin pasar el texto por tu criterio propio. Eso es lo que falla. Preguntarte: ¿esto lo diría yo? ¿Así? ¿Con estas palabras? Cuando aparecen frases que no son mías, las mato. Porque a menudo son poco humanas. Y porque editar con criterio es parte de la magia de lo humano + IA. Tú eres la conversación.

Si quieres la serie completa y el playbook gratuito, están en nataliapapiol.substack.com

Y si estás en ese momento en el que usas IA pero sientes que algo se está perdiendo en tu voz, escríbeme: info@nataliapapiol.com

1.2 Selección de Q&A de Substack Bestsellers

Substack publica un Q&A privado cada cierto tiempo, y desde hace un poco un chat, ambos solo disponibles para los que son bestsellers. Aquí traducimos y comentamos lo más interesante para nuestros lectores.

❓ ¿Gmail implementó recientemente un cambio que está afectando los informes de tasa de apertura?.

Sí. Hemos recibido informes de creadores sobre tasas de apertura más bajas de lo habitual y lo hemos tomado en serio. Tras investigar directamente con los proveedores de infraestructura de correo electrónico, hemos confirmado la causa: una actualización reciente de Gmail modificó la forma en que se gestionan los píxeles de seguimiento, lo que provoca que las tasas de apertura sean más bajas de lo normal. Este no es un problema exclusivo de Substack, sino que afecta a todas las plataformas.

Sabemos que una caída en cualquier métrica puede ser preocupante, pero queremos que sepas que tu audiencia no se ha ido: este cambio no ha tenido ningún impacto en el comportamiento real de los suscriptores. Las tasas de clics, la entrega y la interacción se han mantenido estables.

Para nosotros es fundamental brindarte los datos más precisos y útiles posibles. Substack ofrece una variedad de métricas de interacción que pueden ayudarte a obtener una visión más completa de tu crecimiento e impacto, incluyendo tasas de clics, recuento de nuevos suscriptores, visualizaciones únicas y tasas de conversión de pago. Estas son las señales más claras de una interacción genuina y de alta calidad, y de si las personas realmente conectan con lo que ofreces. Te recomendamos que te bases en estas señales, junto con las tasas de apertura, para obtener una visión completa de tu rendimiento.

Nota del Editor: Tu audiencia sigue ahí. Pero este cambio impacta toda la industria. Algunos expertos notaron caídas repentinas de entre el 9% y el 14% en las aperturas, incluso cuando los clics y las conversiones se mantienen estables o aumentan. Otros impactos clave en newsletters pueden ser los siguientes: Advertencias de seguridad y bloqueo de imágenes: Gmail muestra advertencias (”Este mensaje podría ser sospechoso”) en correos que contienen píxeles de seguimiento ocultos, bloqueando las imágenes de forma predeterminada. Esto impide que el píxel de seguimiento cargue, por lo que la apertura no se registra a menos que el usuario elija “mostrar imágenes”.

Invisibilidad de señales de entrega: Las aperturas eran un indicador indirecto de que un correo electrónico llegó a la bandeja de entrada y no a la carpeta de spam. Con estos cambios, esta señal es menos confiable para diagnosticar problemas de entrega.

Desafíos en la segmentación y las pruebas A/B: Las estrategias de limpieza de listas basadas en la inactividad de “apertura” corren el riesgo de eliminar a suscriptores reales que leen el contenido, pero cuyas aperturas ya no se rastrean. Asimismo, las pruebas A/B optimizadas por tasa de apertura han perdido validez estadística.

Impacto de la IA (Gemini): Gmail ahora puede generar resúmenes de IA en la parte superior de correos electrónicos largos. Esto permite que los suscriptores obtengan la información clave sin necesidad de interactuar con el cuerpo del correo electrónico o los enlaces (CTA), lo que puede reducir las tasas de clics (CTR) a pesar de que el usuario consuma el contenido. Para adaptarse a estos cambios, los expertos recomiendan pasar de las “métricas de vanidad” a indicadores de engagement real: Priorizar la tasa de clics (CTR) y las tasas de respuesta como KPI principales. Utilizar herramientas (gratis o no( para monitorear la reputación del dominio. Evitar el uso de múltiples píxeles de seguimiento o herramientas de “spy pixel” agresivas que puedan activar los filtros de seguridad de Gmail. Implementar encuestas periódicas o incentivos para que los lectores respondan al correo electrónico, lo que fortalece la señal de confianza ante los proveedores de correo electrónico. Esto es fácil de hacerlo en Substack.

❓ ¿Es mejor usar tu nombre real o el nombre de tu publicación en Substack? Yo publico como “Hard Court”, pero me pregunto si debería cambiar.

No tenemos datos que indiquen claramente una opción u otra, y es una de esas decisiones que dependen mucho de tu situación particular. Te recomendamos considerar lo siguiente: los nombres de las publicaciones suelen funcionar bien cuando la marca en sí es el atractivo y estás creando algo que podría extenderse más allá de ti. Los nombres reales tienen más sentido cuando tu personalidad y estilo son la razón principal por la que la gente se suscribe, o cuando también estás creando un perfil en otras plataformas donde tu nombre es la forma en que te encuentran.

2. LOS ARTÍCULOS EN SUBSTACK 📰

Notas importantes, aquí.

2.1 Los artículos en Substack por sus autores

Al aparecer aquí, el Diario empezará, además, a recomendar tu boletín, usando el sistema nativo de Substack.

🍒 La caverna del café: 4 lecciones para dejar de beber mentiras. ¿Estamos tomando buen café o estamos siendo engañados? De Notas de libros y cafés:

El olor no miente. Y la cuarta lección es que el café en el empaque o en la taza no debe oler a quemado, húmedo, rancio, tierra, vinagre… debe oler a frutas, flores, hierbas, a fresco, el olor debe ser muy agradable. Entonces, si el café que compras no cumple con alguna de estas características de olor, color y sabor, estás pagando por café de baja calidad.

🍒 ¿Escribir con IA es vender tu alma al diablo? Depende de los límites que establezcas para su uso. De Izaskun Albéniz.

La IA funciona muy bien en tareas de apoyo. No hay que dejar de apreciar que es una herramienta muy útil y como tal, sirve para ordenar ideas, generar variantes de una escena, proponer estructuras, resumir documentación o preparar una sinopsis más limpia. También puede ayudar en la corrección mecánica y en tareas de revisión que consumen tiempo pero aportan poco valor creativo.

Esa utilidad explica por qué tantos autores la están usando ya como asistente, no como sustituto. Lo que afirmábamos antes, utilizarla como una herramienta, como lo hacemos con un diccionario de cabecera; consulta imprescindible para poder expresarnos con más amplitud y concreción en nuestros textos. El problema aparece cuando la herramienta empieza a tomar decisiones que afectan al tono, al ritmo o a la arquitectura emocional del texto. Ahí deja de ahorrar tiempo y empieza a intervenir en la voz. Nos diluimos como escritores y todo comienza a sonar en la misma frecuencia enlatada.

🍒 Empecé a usar SEO (en serio) en enero del 2025 y transformó mi negocio y mi Substack. De Veronica Llorca-Smith.

Se llama «procrastinación activa»: evitar una tarea que nos da pereza, ocupándonos con otra para sentirnos menos culpables. (...) Cuando hablo de “jardín vallado”, me refiero a que el 95 % de mis nuevos lectores me encontraban dentro de la red de Substack: sobre todo a través de Recomendaciones, Notes y directos. Hablaba más alto, pero siempre en la misma sala: se estaba convirtiendo en una cámara de eco y dependía por completo del crecimiento interno. (…) Entonces, ¿cómo te aseguras de que tus lectores, alumnos y clientes ideales te encuentren fuera de tu bonito jardín? La respuesta nos lleva de vuelta a nuestro archienemigo: el SEO.

🍒 Por invitación de Roberto, descubro esta comunidad y paso a compartir la última publicación de mi newletter semanal:

Esta semana comentamos como viajar es una aventura increíble, pero, además, volver y estar en casa, un tesoro inigualable. Escribo cada semana para recordarme que el único objetivo es disfrutar y que se disfruta más si se vive más lento. Comparto viajes, reflexiones y experiencias personales bajo el título de “Conceptos”. A quien quiera suscribirse, bienvenido/a y gracias. Te estaba esperando.

🍒 Y aquí tenéis la Guía de Artículos de los subgéneros de Ciencia Ficción. Todos juntos para no perderse ninguno:

🍒 El botiquín contra el aburrimiento: Contra la cultura del ocio enclaustrado. De Eva Guijarro.

La lógica detrás de la colección de bártulos antimóvil (me niego a usar más anglicismos en este escrito) es sencilla y parece que tiene sentido: llena una bolsa (mona), con objetos más o menos portátiles (monos), consumibles en tiempos breves y, cuando tengas un rato muerto en vez de mirar el móvil como una mendruga, te pones a hacer calceta, por ejemplo, en la sala de espera del dentista, que es más estético. Fuera de bromas: el objetivo es reducir tiempo de pantallas volviendo a una presunta edad dorada analógica. Cuando el impulso yonqui de coger el móvil sin propósito alguno te acucie, abres el kit de emergencia contra el aburrimiento y alejas de ti el fantasma de Tiktok, al menos por un ratillo.

Con todo esto no me quiero reír de las veinteañeras que intentan, seguramente sin éxito, alejarse del móvil porque saben que les está robando la vida, sino señalar cómo una vez más se nos hurtan deseos legítimos y se explotan como debilidades. (…) Estoy convencida de que los entusiastas de la bolsa de juguetes para adultos pasan más tiempo viendo minivídeos sobre las bolsas del personal que usando sus propios cacharritos.

🍒 Eichmann en Wannsee: Contra las teorías simbólicas de la mente. De Edu Rodríguez.

Hannah Arendt describió en Eichmann en Jerusalén el giro que dieron los verdugos nazis para poder soportar los horribles actos que cometían. La mayoría no eran simplemente malvados; eran plenamente conscientes de que sus acciones causaban humillación, sufrimiento y muerte a sus víctimas. La solución a este dilema radicaba en que, en lugar de decir: “¡Qué cosas horribles les hice a estas personas!”, los asesinos podían decir: “¡Qué cosas horribles tuve que presenciar en el cumplimiento de mi deber! ¡Qué pesada era la carga sobre mis hombros!”. De esta manera, lograban invertir la lógica de la resistencia a la tentación: la tentación a la que debían resistir era la de sucumbir a la compasión y la simpatía elementales ante el sufrimiento humano, y su esfuerzo “ético” se dirigía a la tarea de resistir la tentación de NO asesinar, torturar ni humillar. Mi propia violación de los instintos éticos espontáneos de piedad y compasión se convierte así en prueba de mi grandeza ética: para cumplir con mi deber, estoy dispuesto a asumir la pesada carga de infligir dolor a otros.

🍒 La belleza nunca fue inocente: Sobre el arte como herramienta de poder y el alivio de entender que alguien siempre decide qué merece ser visto. De evelyn

Nos enseñaron a mirar el arte como si existiera en un lugar separado del resto de las cosas, como si fuera un territorio limpio donde solo habitan la belleza y la expresión humana en su estado más puro. Entramos a un museo, vemos una pintura, leemos un nombre y una fecha, y algo en nosotros asume que estamos frente a lo valioso, como si el tiempo hubiera hecho una selección justa, como si todo lo que permanece hubiera llegado hasta ahí por mérito propio. (…) Cuando pensamos en el Renacimiento, pensamos en perfección, en cuerpos que parecen imposibles, en esculturas que respiran y en pinturas que han sobrevivido siglos sin perder su intensidad.

🍒 No puedes vestir como Carolyn Bessette: tendencias y cómo nos atraviesan. De carlo

El estilo de Carolyn se basaba en el minimalismo: colores neutros, prendas básicas sin logos visibles, zapatos sencillos, poco maquillaje y siluetas sutiles. Tras ver la serie, el algoritmo hizo inmediatamente su trabajo y TikTok comenzó a bombardearme con vídeos sobre cómo vestir como ella, dónde comprar su famosa diadema y qué zapatos llevaría en 2026. (…) Se basa principalmente en sobreponer la calidad de las prendas a cualquier otra característica, prendas que griten calidad sin necesidad de extravagancias; nada de colores, ni de estampados, ni de cortes asimétricos, ni muchísimo menos una sola prenda de poliéster. Esto, por supuesto, no es algo nuevo ni una tendencia aislada, llevamos años siendo bombardeadas con estéticas similares (clean girl, old money, office siren) que repiten un mismo patrón de sencillez pulida. La pregunta es ¿qué trasfondo guardan estas tendencias?

🍒 Cuando el feminismo se vuelve autoritario (parte 2): Una mirada crítica sobre el feminismo: machismo e infantilización de la mujer en el feminismo. Cómo afecta a las mujeres. De Daniela SV:

Hace tiempo que el feminismo se ha transformado en un dogma y en un movimiento autoritario que intenta imponerles a las mujeres y a los hombres una forma de vivir y de pensar. Se ha vuelto un movimiento ideológico que, como vimos en la primera parte de esta crítica, encubre violencias e invisibiliza el sufrimiento de los hombres. En ese sentido, el feminismo es un movimiento misándrico y hembrista que afecta de manera negativa a los hombres. Pero también a las mujeres, pues, no solo las leyes de violencia de género no protegen a las mujeres maltratadas ni los recursos llegan a ellas, sino que el feminismo es un movimiento machista que rechaza la feminidad e infantiliza a la mujer. En estos dos aspectos nos centraremos en esta oportunidad.

🍒 Políticastria: El abrazo del osito. De Ignacio Sainz de Medrano

Estoy de la ventana de Overton hasta las narices, no es que se desplace, es que es oscilobatiente. Pues no me da la gana. Pero es que, y esta es la razón principal, esta semana los reyes de Inglaterra (y de todo lo demás) cursan visita a los Estados Unidos de América, con motivo de los 250 años de su declaración de independencia. (…) Las actividades programadas incluyen cosas tan extrañas como una visita al apiario de la Casa Blanca, que debe ser lo único que ha quedado a salvo de la piqueta, y a un proyecto de agricultura urbana en Harlem. Tal y como está el precio de la vivienda en Nueva York, me imagino que serán macetas en las ventanas. Además, la pareja real mantendrá un encuentro con las “comunidades indígenas y conservacionistas”, que no deja de ser una asociación de ideas algo condescendiente. Conozco a muchos indígenas que no son conservacionistas, por ejemplo mi hermano, que es indígena de aquí.

🍒 Las cosas que haría si fuera la protagonista de mi vida: ¿Pero espera, acaso lo soy? De letras con alma:

Si Katniss Everdeen se hubiera quedado sin hacer nada, lamentándose por su situación, los juegos del hambre se hubieran seguido haciendo y nunca habría logrado esa vida en paz que leemos en el epílogo del libro. Y es que, ¿acaso alguien quiere quedarse en una mala situación, quiere quedarse viviendo un infierno? (…)

Pero lo curioso es que, en la vida real, a veces elegimos quedarnos exactamente ahí: en la comodidad incómoda, en la tristeza conocida, en el “más vale malo conocido que bueno por conocer”. Nos paraliza el vértigo de decidir, como si al no movernos pudiéramos congelar la historia y evitar que algo salga peor.

🍒 ¿Crees que sabes detectar cuándo alguien te miente? Quizá te han dicho que basta con fijarte en si aparta la mirada, si suda, si se toca la nariz o si tartamudea. Pero esa idea, repetida por películas, series y consejos de psicología rápida, puede ser profundamente engañosa: el lenguaje corporal no funciona como una especie de detector mágico. Los profesionales no buscan “gestos universales”, sino desviaciones respecto a la línea base de una persona. Es decir, primero observan cómo se comporta alguien cuando está tranquilo y, después, analizan qué cambia cuando aparece una pregunta incómoda.

A partir de ahí, introduzco una idea clave desde la psicología que es la carga cognitiva. Decir la verdad suele ser sencillo, solo tienes que recordar. Mentir, en cambio, exige inventar, controlar, recordar lo dicho y vigilar si la otra persona te está creyendo. Y cuando el cerebro se sobrecarga, empiezan a aparecer pequeñas fugas: contradicciones, silencios extraños, respuestas demasiado perfectas o detalles que no encajan. En el episodio explico tres herramientas defensivas (…) para detectar grietas en un relato: la pregunta inesperada, pedir que la historia se cuente al revés y el silencio táctico.

🍒 Lo que descubrí cuando dejé de asumir qué quería mi audiencia: 3 preguntas que cambiaron mi forma de crear contenido. De Esther Claravalls.

Pero no había tracción. Ni replies, ni preguntas, ni esa señal inequívoca de que algo ha conectado: que alguien te escriba un mensaje diciendo ”esto es exactamente lo que necesitaba”. El problema no era la calidad del contenido. El problema era que yo estaba respondiendo preguntas que mi audiencia no hacía. El error que todos cometemos: Hay una trampa muy común entre creadores que ya llevan tiempo publicando. Sabemos tanto sobre nuestro tema que asumimos conocer qué necesita nuestra audiencia.

🍒 Ser mama, con S de eSencia, de Sonia

.. la mama, es humana e imperfecta. Que fue niña, hija, amiga, novia antes de que tú siquiera estuvieras en sus planes de vida. Mama, esa Diosa del Olimpo para cualquier niño, también sufrió, se rompió y quizás sigue arrastrando heridas, cargando su propia mochila. Por eso deberíamos dejar de idealizar esa preciosa palabra mama, para dar cabida aquellos hijos cuyas madres no estuvieron presentes, no les quisieron y no les quedo más opción que alejarse para seguir viviendo. Porque no todas son buenas, ni cuidan, ni son refugio, ni se sienten hogar.

🍒 Mi ratón ha muerto. Certificaciones, diseño cerrado y la normalización de lo irreparable. De Chus Recio.

Hay algo profundamente revelador en este tipo de muerte. No es un accidente. No es desgaste en el sentido clásico. Es una forma de final inscrita en el diseño. Un límite que no aparece como tal, pero que opera con la precisión de lo inevitable. Aquí resuena, de forma inesperada, la intuición de Martin Heidegger cuando pensaba los objetos como aquello que, en su buen funcionamiento, se retira de la conciencia. El utensilio, diría, no se muestra mientras sirve; desaparece en el uso. Pero cuando falla, cuando se rompe, irrumpe. Se vuelve visible. Se impone. Quizá por eso esta muerte no es solo material: es también una revelación. El objeto, al dejar de funcionar, deja de ocultarse.

🍒 Caminamos a hombros de gigantes: El otro día estuve de boda y me tocó leer. Hablé de la importancia de saber de dónde venimos, porque eso nos permite saber quiénes somos. De nuestra condición humana, en definitiva. De peyobort

Hoy las bodas, pude confirmar el sábado entre plato y plato, se celebran con la naturalidad que merecen, lejos de aquellas bodas encorsetadas que nos tragamos los ‘boomers’ urbanitas. No solo eran rígidas, a veces incluso eran un poco tristes. Más trámite que celebración. Y, en medio de esta rutina áspera del día a día, estas fiestas de exaltación son un chute de energía y optimismo. (…) Porque nuestras vidas (avancé hacia el segundo párrafo con una voz apaciguada a base de respiraciones profundas en los momentos previos junto a los ánimos de Pablo, el hermano de la novia) no empiezan el día en que nacemos. Empiezan antes. Somos la prolongación de gente a la que, muchas veces, ni siquiera hemos conocido.

🍒 Emprender duele. Y está bien. De Corti

El emprendimiento se ha vendido de muchas formas a lo largo de los años. (…) Te duele la cabeza cuando llevas seis meses intentando cerrar un deal que se cae a última hora porque al cliente le ha entrado un pánico en el comité de compras. Te duele el alma cuando despides a alguien que querías. Te duele el corazón cuando ves que el equipo no entiende lo que tú ves clarísimo y tienes que volver a explicarlo por novena vez sin perder los modales. Y te duele todo cuando descubres, a las tres de la mañana de un martes cualquiera, que el modelo de negocio que llevabas dos años defendiendo simplemente no funciona y hay que pivotar. Eso es lo que nadie te cuenta en los cursos de emprendimiento. Que el 95% de los que lo intentamos no llegamos. Y que los que llegan no es porque sean más inteligentes, ni más guapos, ni más listos. Es porque aguantan más.

🍒 No quiero escribir para las mujeres: Una reflexión sobre feminismo, literatura y por qué no quiero limitar mis libros a la mitad de la humanidad. De Marina Uclés.

Y uno de los grandes méritos de la literatura es precisamente ese: transmitir mensajes y realidades distintas a otras personas. Pero ¿cómo va a suceder eso si nuestros libros solo llegan a una única parte de la población que se retroalimenta entre sí constantemente sin abandonar nunca ese circuito? ¿Cómo se va a expandir la humanidad si nos empeñamos en separarnos cada vez de forma más rígida? ¿Por qué tengo que escribir para las mujeres si mi anhelo es que mi obra sea universal y disfrutada por todos sin distinguir entre hombres y mujeres? ¿No es curioso que estemos fomentando todo el tiempo eso que tanto hemos combatido, solo por motivos de marketing y segmentación y por intentar llegar a un público ideal? Si nos paramos a analizarlo, personalmente creo que no merece la pena. Yo no quiero cerrarle puertas a mi obra.

🍒 Foco y atención. El arte de evitar los cuellos de botella: La Teoría de las Restricciones aplicada a la escritura y a la vida, y la fábula de la luz. De Pilar N. Colorado.

Teoría de las Restricciones (TOC) o cuellos de botella. Partimos de la idea de que trabajar más horas, añadir nuevas rutinas o exigirte una disciplina férrea suele parecer el camino lógico cuando tu proyecto no avanza, sobre todo en los últimos años en los que nos han colocado la productividad como bandera; años que lo que han provocado es más agotamiento y de los que algunas renegamos. La reacción suele ser que si el resultado no llega, aumentamos el esfuerzo. Sin embargo, ese movimiento muchas veces nos aleja del problema real, porque desplaza la atención hacia lo visible en lugar de hacia lo determinante, porque, quizá, no miramos donde debemos. Lee todo y decide si aplica para ti o no, que esto no deja de ser una teoría no universal. (…)

Su punto de partida es que cualquier sistema, por complejo que sea, siempre está condicionado por un punto concreto que limita su rendimiento global. En otras palabras, para que cualquier sistema sea efectivo, es necesario abordar los cuellos de botella. Todo lo demás puede funcionar con cierta normalidad, pero el ritmo final lo marca ese punto donde el avance se frena.

🍒 Del artista que sofocó al abismo: Anotaciones e ideas del espíritu más importante del romanticismo. Del Sr. Pedro.

Dedico este escrito al músico de Bonn, el espíritu más resplandeciente, que iluminó a los vieneses un 7 de mayo de 1824 y ahora ilumina a toda la humanidad. De una vida tumultuosa, retraído, por una injusta sordera, acuñó la música más audaz, la más sincera. El destino le privó de la armonía y su alma generosa se lo dio al mundo. Hegel se equivocó de espectro. El espíritu a caballo es él. Pasó el Rin, el Volga y los altos pirineos, sin batallones surcó el Egeo. No hay confín que no haya socavado.

Incluso en el plano ruin tenemos un Ludwig. Son las caricias del mundo, sus treguas, sus dotes. “Hay cientos de príncipes, solo un Beethoven.”

🍒 La telenovela que ya no necesita actores: La IA no inventó el drama barato. Solo lo hizo más barato. De Oscar Constantino Gutiérrez:

Lo que ahora circula bajo nombres como frutinovelas o microdramas de IA no es una rareza tecnológica ni un accidente viral. Es el punto de llegada lógico de dos décadas de optimización algorítmica aplicada al entretenimiento: historias en cuarenta segundos, personajes sin profundidad, emociones sin contexto, producidas con herramientas como HeyGen o Pika Labs en el tiempo que tarda un café en enfriarse. (…) Aquí está el mecanismo que pocos nombran con claridad: los algoritmos de TikTok e Instagram no están calibrados para tu enriquecimiento, sino para tu permanencia. Son objetivos distintos y, en la práctica, opuestos. (…) El resultado no es idiotez en el sentido clásico. Es algo más difícil de revertir: impaciencia crónica con lo complejo. (…) Lo que antes requería construcción —una novela, una serie con tres temporadas, una conversación que va a algún lado— empieza a sentirse lento, exigente, poco rentable emocionalmente. El cerebro aprende lo que se le enseña. Y lleva meses siendo instruido en esto.

🍒 El ruido organizado. Por Jesús Rodríguez

La hiper-colaboración no es simplemente un exceso de reuniones ni una saturación de canales digitales. Es una forma de organización del trabajo donde la disponibilidad permanente se convierte en norma y la interrupción en estructura. El individuo ya no gestiona su tiempo como una secuencia de tareas, sino como una serie de reacciones a estímulos que provienen de múltiples frentes. (…) Las plataformas que sostienen esta dinámica — Microsoft Teams, Slack, Zoom — no son el problema en sí mismas. Son la infraestructura de un modelo organizacional que ha decidido privilegiar la conexión por encima de la profundidad.

🍒 Novias al borde de un ataque de scroll, estafas de Nintendo y el fin del aporreo de teclas. De cómo el algoritmo te crea necesidades (y obsesiones) que no sabías que tenías mientras YouTube se vuelve más papista que el Papa. De El algoritmo de la arpía

Básicamente: tu cerebro cree que el mundo es solo lo que ve en la pantalla. Si solo ves novias histéricas, angustiadas, deprimidas, crees que el mundo es un altar gigante. Se convierte en un reflejo deformado de tu mente; una cámara de eco algorítmica donde solo rebota una idea obsesiva. Y aquí es donde la cosa se pone fea, porque una mente obsesiva es el patio de recreo perfecto para el marketing de interrupción más perverso. Al principio todo parece útil. El diseño del scroll infinito es esa dosis de dopamina que te promete que el siguiente vídeo será la perla de sabiduría definitiva o el truco que te salvará la vida. Pero claro, para llegar a ese diamante tienes que tragarte 100 vídeos de basura pura que te dejan el cerebro frito.

🍒 Etimología de «hombre»: Es realmente curiosa e incluso podría decirse que bastante profunda...De Paco Álvarez Comesaña

Los hombres en la religión y la mitología: Desde muy antiguo se consideró que el hombre como especie (el ser humano) era un animal que provenía del suelo. Esto podemos verlo reflejado en las mitologías, incluyendo naturalmente la judeocristiana.

🍒 En mi 40s: Llamadme Renato. De Humania Antológica.

He fracasado en todas las filosofías que he tenido a bien considerar. He movido la portería cuando era conveniente. Como todo idealista, mis actos no han sabido honrar mis ideales. Pienso que no tengo nada decir. Que no tengo nada relevante que decir. Me he agostado rumiando desastres que nunca sucedieron. Cuando tuve éxito, lo consideré tan preciado que lo asfixié entre mis manos, tratando de evitar que se escapara, como si fuera un gorrión.

🍒 La manía de complicar hasta lo sencillo: Celine Song regresó al cine con “Materialists”, su nueva película que refleja que el amor es fácil, nosotros lo complicamos. De film queen

Al final es cierto eso de que el dinero no puede comprar todo. La conexión no está, pero sigue latente en su expareja interpretado por un Chris Evans que vive endeudado y persiguiendo sueños que no aparecen. Dicen que una vuelve a donde fue feliz, así que Dakota Johnson va a buscarlo. Los problemas económicos, que una vez los separaron, no desaparecieron, ¿cómo se darán una segunda oportunidad? ¿Valdrá la pena? “No es gran cosa”, me dijo mi amiga Martu cuando salió del cine. (…) Una obra que reflejaba una historia de amor que no pudo ser porque otra sí. Dos personajes que parecían predestinados a estar juntos, pero que no terminaron juntos. El amor pocas veces es predecible. Sin embargo, en “Materialists” les abre la puerta a las segundas oportunidades. No se trata de regresar con alguien por comodidad, sino porque esa persona te despierta cosas que otros no. Entonces, al final, el amor sí es bastante obvio.

🍒 La afinación secreta de Bach: El reto de que una pieza suene armónica en cualquier tonalidad. De José Antonio Bustelo

Desde la Antigüedad, la afinación conocida como pitagórica era capaz de obtener todas las notas a base de encadenar intervalos de quinta. Si las notas con esta separación, por ejemplo, do y sol (do-re-mi-fa-sol) guardan una proporción de 3/2 en sus frecuencias, forman una quinta justa o perfecta por su armonía sonora. Tras completar 12 intervalos de quinta, se retornaba a la nota original solo que 7 octavas más aguda, pero esto no sucede exactamente así. El círculo de quintas no logra cerrarse porque el último intervalo es un poco más pequeño que los demás. Esta quinta del lobo, como se denominaba por su disonancia, era el tributo para que algunas tonalidades sonaran especialmente armónicas a costa de que otras se percibiesen desafinadas.

🍒 Gran Cuervo • Capítulos: Índice de capítulos. Con vínculos directos, De Janice Kelly

Gran Cuervo, el primer libro de la saga Álfur Star, es una aventura llena de enigmas, retos, reflexiones existenciales y muchas referencias de cultura pop retro. (…) Habituada a vivir en un entorno que solo valida la ciencia dura (mientras que su vida se compone de aprehensiones inefables), Álfur enfrenta la disyuntiva de continuar por el camino conocido o avanzar hacia un mundo mágico animista donde podría descubrir la esencia misma de su identidad. Y, por qué no, hasta encontrar pertenencia.

🍒 Seis palabras: erudito, exegeta, polímata, maestro, sabio, guardador. Suenan diferentes pero son parte del mismo camino. Habla del porqué la edad no es experiencia, por qué esta sí se transmite, por qué ‘cuando tengas mi edad lo entenderás’ casi nunca es una observación, y una fuerte critica al sistema educativo actual.

🍒 “Prefiero tener 1.000 suscriptores muy comprometidos que 10.000 que no abren ni hacen Clic” - Dineros /

Eres editor y fundador de cinco publicaciones de viajes (…) Has sido testigo de la evolución del marketing de contenidos, desde los viejos tiempos en que los blogs eran las estrellas emergentes hasta los tiempos actuales en que los boletines están ganando popularidad. ¿Cuándo y cómo incluiste el «boletín» como canal de tu mecanismo de contenidos? ¿Cuál es su papel e importancia en la actualidad? ¿Por qué y cómo decidiste crear Nomadico? ¿Cuál es su papel entre las otras publicaciones que diriges? Tú mismo haces el 95% del trabajo en Nomadico y tus cofundadores son el equipo de Recomendo y Cool Tools. ¿Cómo funciona vuestra asociación? ¿Cuáles son los beneficios para ti?

🍒 Genios o Locos: Los límites de la creación. De David Gómez:

En este podcast nos asomamos a algunas de las formas más extrañas, extremas y fascinantes que han encontrado ciertos creadores para forzarse a escribir, pensar o producir. Hay quienes se aislaron del mundo, quienes modificaron su cuerpo, quienes convirtieron el café en combustible, quienes buscaron estímulos casi insoportables y quienes hicieron de la repetición una puerta de entrada al trabajo.

🍒 La presión de ser tu “mejor versión”: y por qué nunca se siente suficiente. De Elizabeth Montoya.

Hay una idea que se ha vuelto casi incuestionable: siempre puedes ser mejor. (…) Y aunque suena inspirador… también puede volverse agotador. Porque, ¿en qué momento ser suficiente dejó de ser una opción? El problema es no poder parar nunca.

🍒 El envío a domicilio ya no sale a cuenta: el negocio de los puntos de recogida: Las entregas fallidas hundían los márgenes del transporte. Analizamos cómo el sector reestructuró la última milla convirtiendo al cliente en el repartidor final. De Somos Biz

Lo que parece una chapuza logística es, en realidad, la salvación financiera del comercio electrónico. El negocio de los PUDO (Pick-Up, Drop-Off / Puntos de conveniencia) y las taquillas inteligentes ha explotado. Solo en España ya hay decenas de miles de estos puntos. Y no han crecido por arte de magia ni por comodidad del usuario, sino porque resolvieron el problema más caro, ineficiente y desesperante de la historia del transporte: la última milla.

🍒 La corrección de tu novela me va a pagar el chalet en Sotogrande: Por qué el presupuesto de un editor/corrector no es un capricho, sino un filtro que te protege. De Javi

El conteo de palabras es una métrica plana que no permite distinguir esa calidad ni densidad del texto que tú llamas «muestra de estilo». Ahí, estás muy acertado, Pepe Luis. ¿Pero no cerrar tu tarifa hasta no ver esa muestra de estilo no sería también arbitrario? Puto corrector, que se quiere pagar la casa en la playa con la corrección de mi novela. (…) Esa primera impresión es un diagnóstico inicial: una habilidad técnica desarrollada con años de experiencia. ¿A quién llevarías tu coche a reparar? ¿A tu primo que se acaba de sacar la FP de mecánica, o a un taller con años de experiencia? (…) Sin embargo, si somos objetivos, tanto tu primo como el taller tienen el mismo problema ante ellos, tu coche, y ambos te van a presentar un presupuesto ¿arbitrario? ¿Objetivo? Cada uno hará su diagnóstico teniendo en cuenta sus circunstancias.

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