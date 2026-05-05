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El Silencio De Dios. ¿Cual es el lenguaje de Dios? De Salvador Saenz

¿Cuántas veces hemos buscado una señal? ¿Cuántas veces hemos buscado algo que nos guie o que no muestre que vamos por el buen camino? Tantas bellas formas y hermosas maneras de buscar a Dios. En toda mente humana siempre ha existido en algún momento un ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Todos hemos volteado al cielo en busca de respuestas a tantas preguntas, en busca de algo o alguien que nos diga el por que y el para que de todo esto; ¿Qué sentido tiene, si lo único que obtengo cuando busco una respuesta es el silencio de Dios?

¿Qué sentido tendría todo esto de no existir algo más allá o después de la vida? Toda la moral contenida, todo el esfuerzo en las buenas acciones; la suma de las buenas obras, el juicio de nuestra consciencia ejerciendo el peso del autocastigo por el remordimiento de nuestras acciones. Haber tenido un buen gesto con el prójimo, haber sido un buen esto, o un buen aquello; haber sido un buen ser humano… ¿Y bueno ante los ojos de quién? ¿Y si estoy viviendo una vida que no merece ser vivida por que he puesto a otros antes que a mí mismo? He puesto a otros antes que a mí, he dejado de ser yo porque alguien más sea; ¿Qué clase de seres humanos seriamos si Dios no fuese un pensamiento en nuestra mente? Si todo lo ético y lo moral no fuesen parte de su imagen, si no tuviese que ser bueno o malo el obrar del ser humano, sino acorde a su naturaleza… como toda bestia salvaje que vive indiferente de las causas y el orden universal, libre de la maldición de la razón; del discernimiento y de la consciencia.

El ser humano ha sido un proceso magnifico de evolución constante, la naturaleza misma evoluciona conforma a las adaptaciones que el entorno le demande. Diversos factores han sido la suma de lo que hoy en dia nos conforma, desde lo físico, lo mental y la homeostasis del cuerpo humano; hasta el lenguaje, las culturas, las creencias y la moral. ¿A que somos íntimamente fieles cuando nuestro pensamiento no está condicionado por una idea que domina el actuar?

https://salvadorsaenz.substack.com/p/el-silencio-de-dios

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Qué frío hace en el escaparate: O cómo aprendimos a negociar con la hipotermia antes que con nosotras mismas. De Manuela Correa Poveda

La primera vez que pensé seriamente en esto tenía 19 años, vivía en Barcelona y aún no sabía que a muchas mujeres nos enseñan antes a ser vistas que a estar a salvo. Era mi cumpleaños, el primero en aquella ciudad. En diciembre, con ese frío catalán que parece empeñado en poner a prueba cada centímetro de piel que decides enseñar. Tenía un casting y me pasé media hora frente a mi armario lleno, en ese ritual femenino tan común. Y con la sensación de no tener absolutamente nada que ponerme, elegí una falda. Falda y medias, ambas negras. La clásica decisión de intentar parecer guapa mientras tus piernas piden derechos humanos. Y que, por lo visto, fue suficiente para convertirme en lectura pública.

Volviendo a casa, en unas escaleras mecánicas medio vacías saliendo de mi parada de metro, un hombre corrió hasta alcanzarme para informarme, como si me estuviera concediendo una distinción académica, de que llevaba rato observándome las piernas. Que qué bonitas. Que qué sexis. Y que si le daba mi número de teléfono. Mientras iba sacándose el suyo del bolsillo del pantalón, con la absoluta certeza de quien no pregunta, sino ejecuta una expectativa.

Me encantaría escribir que le solté una de las mías, así, en modo kamikaze, y que me fui con la cabeza en alto mientras él se quedaba allí, ridículo y sin mi teléfono. Pero la verdad es que se lo di. No por deseo, ni por educación. Por miedo. Se lo di por esa vieja y agotadora pedagogía que tantas conocemos bien. La de evaluar, en apenas segundos, qué puede resultar más peligroso, si herir el ego de un hombre desconocido o regalarle una mentira temporal para llegar viva a casa.

https://manuelacorreapoveda.substack.com/p/que-frio-hace-en-el-escaparate

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