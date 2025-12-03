✒️Buenos días, Substack. Como siempre, queremos mostrarte una gran parte de los mejores artículos publicados en los últimos días en la plataforma, dar algunas opiniones sobre lo que se está “cociendo” en Substack, y ayudar a los autores a tener más lectores y suscriptores. Ese es el objetivo de todo lo que hacemos en Columnas. Si te gusta lo que lees, por favor comparte este email con familia y amigos para que otros lo descubran.

🏛 LAS GRANDES HISTORIAS

📌 Jorge Bosch vs Salvador Lorca: Duelo de Titanes - Creadores Magazine/

Hoy quiero presentar y comparar a dos “titanes” del universo hispano de Substack, que, pese a su éxito, no han dejado nunca de colaborar con la comunidad. Jorge Bosch: (Multi-sistema y multi-negocios) y Salvador Lorca (con una gigantesca comunidad de colaboradores e iniciativas). Tengo la teoría de que es muy difícil tener muchos suscriptores en Substack si te especializas en una propuesta o nicho poco popular.

📌 Cómo Evitar que una Mala Historia te Impida Vivir una Buena Vida. Persigue lo que te Guste. Sácate del Error (Antes de Cometerlo) - No Solo Suerte /

Rafa Sarandeses te trae un cocktail de 3 ingredientes para ayudarte a hacer flexiones con el coco y ser cada día mejor en lo tuyo.

📌¿Por qué las empresas están contratando pero nadie está encontrando empleo? - Carreras /

El “trabajo fantasma” tiene lugar cuando las empresas publican ofertas de empleo -en ocasiones, para mostrar un crecimiento que no tienen- que no piensan ocupar con contrataciones reales. Los modelos de IA aprenden del contenido existente en Internet. ¿Y adivina qué hay en Internet? Terribles consejos de búsqueda de empleo de personas que nunca han contratado a nadie.

📌¿Y si todos los medios fueran marketing? Cuando el valor se desplaza a lo auxiliar (Parte 1) - Doug Shapiro

(Este artículo, en inglés, es de pago, pero lo dejó “libre” un mes, justo cuando le pedimos su traducción; por ello, ahora la versión en inglés tiene muro de pago y esta no). Hay muchas preguntas abiertas sobre cómo afectará la GenAI al negocio de los medios de comunicación. Lo más importante es que no sabemos lo buena que será la tecnología ni hasta qué punto la aceptarán. El panorama no pinta bien, y ello incluye a los autores de Substack.

📌 Fracasa rápido y la cultura del error en la innovación - Better Business for a Better World /

En todos estos años de trayectoria en empresas tecnológicas e industriales he comprobado que los errores, bien entendidos, pueden ser los mejores aliados del avance. Durante mucho tiempo nos han enseñado que equivocarse era algo negativo; sin embargo, la experiencia dentro de equipos de innovación nos demuestra lo contrario. Cada error bien gestionado puede convertirse en la lección que impulse …

📌 EL HOMBRE QUE CANTÓ EN SU PROPIO FUNERAL, ANTES DE MORIRSE: La historia del «Funeral Musical» de Heinrich Schütz: muerte, guerra y un príncipe obsesionado con controlar hasta su último adiós.

📌 ¿Por qué la generación Z “no quiere” trabajar, pero sí “crear contenido”? - Carreras /

La Generación Z, nacida entre 1997 y 2012, ya no quiere trabajar como sus mayores. Esta pequeña revolución entre los empleados jóvenes está alimentando una gran cantidad de malentendidos y tensiones en las empresas: se dice que están «desvinculados», “desmotivados” y son demasiado «exigentes» en lo que respecta a las condiciones de trabajo y los salarios. Sin embargo, hay más, como se explica en este artículo.

📌 El queso no pesaba. Pesaba la culpa. Durante 25 años estuvo en mi lista negra. Ahora vivo al lado de la mejor fromagerie de Biarritz y estoy aprendiendo que comer sin miedo es la forma más radical de volver a casa.

💌 ACTUALIDAD EN SUBSTACK

Trucos, perspectivas y noticias. Y también “columnas” sobre Substack y su “universo”. En esta edición, una columna exclusiva sobre la IA y Substack, a cargo de Virginia Faría, que escribe en Ni Señora ni Señorita, complementada por un largo comentario de Ricardo Sanchez sobre el impacto de la IA en los usuarios de las redes sociales.

ℹ IA: cuando todos miran al futuro, la máquina señala el hoy

Por: Virginia Faría

Cuando la eficiencia desnuda lo que la lentitud protegía.

Cada cierto tiempo alguien anuncia la llegada del coco tecnológico: la imprenta, la radio, la tele, Internet, las redes sociales. Ahora el monstruo se llama IA. Y, como siempre, la gente corre a mirar el futuro buscando profecías, cuando el verdadero impacto está ocurriendo a plena luz en el presente. La IA no trae un mañana distinto; expone el hoy que nadie quiere admitir.

No va a destruir la escritura. Va a destruir la ficción de que escribir es teclear. La IA liquida la parte mecánica del trabajo —la parte que muchos confundían con talento— y deja a la vista lo único que importa: la estructura del pensamiento. Si una máquina puede imitar tu estilo, lo único que queda para diferenciarte es tu criterio. Y eso no se automatiza.

Lo mismo ocurre con las redes sociales. ¿Que la IA puede saturarlas de contenido? Claro. ¿Que puede empujarlas al colapso? También. Pero eso no es tragedia; es diagnóstico. Las plataformas que mueren por exceso de ruido mueren porque dependían del ruido para existir. Son estructuras frágiles que confundieron cantidad con valor. La IA solo acelera el desenlace de algo que ya estaba escrito.

Substack no escapa a esta dinámica. Si la IA limpia la ortografía, pule la sintaxis y produce textos competentes en segundos, lo que desaparece es el truco. El disfraz del “autor” que no tenía nada que decir. Cuando la fricción del proceso se evapora, la pregunta es directa: ¿queda voz o solo quedaba trámite?

Substack sobrevivirá, pero más pequeño, más exigente y más honesto: con menos relleno, menos ruido, menos eco.

Aquí entra la parte que irrita, no porque sea compleja sino porque es obvia: la automatización no libera al trabajador; libera al sistema para exigir más. La lentitud humana siempre fue un límite natural. Cuando una máquina acelera un proceso, ese límite se rompe, y el poder económico interpreta la aceleración como permiso para apretar. Pero allí no está la catástrofe, está en la mecánica: quien controla la herramienta controla el ritmo. Quien no, se ajusta o queda fuera.

Por eso el único espacio de autonomía es apropiarse de la herramienta antes de que la herramienta te convierta en operaria. No para competir con ella, sino para evitar que decida por ti. La IA amplifica a quien piensa y desplaza a quien solo repetía gestos. Esta es la parte que muchos evitan porque establece una frontera incómoda: no entre humanos y máquinas, sino entre quienes tienen una cabeza operativa y quienes se apoyaban en la lentitud del proceso para disimular.

Así que no, la IA no acelera futuros. El futuro siempre llega igual. Quizá dentro de unos años descubramos que el problema no era la máquina, sino la prisa. Lo que acelera es la caída de las máscaras del presente. La amenaza no es la máquina. La amenaza es que ahora se ve todo. Lo más difícil de asumir es que la máquina no nos superó: nos aclaró.

¿La gente paga en Substack por escritos generados por IA, o lo que importa es el oficio de escribir?

El impacto de la IA en los usuarios de las redes sociales: Los casos de Pinterest y Substack

Por: Ricardo Sánchez

Una usuaria frecuente de Pinterest dijo a la prensa que una búsqueda de recetas saludables dio como resultado una imagen desconcertante que mostraba una loncha de pollo cocido con condimentos espolvoreados en su interior.

Esta y otras publicaciones “extrañas” fueron creadas por IA generativa, que está superando rápidamente a la plataforma que da prioridad a las fotos. Pinterest, como otras plataformas de redes sociales, ha lidiado con una avalancha de “bazofia de IA” (como se ha llamado en algunos medios) desde el lanzamiento de la herramienta de generación de vídeo Sora de ChatGPT en 2024. Se teme que lo mismo llegue a Substack y, en especial, a su red social, Notas (ver más abajo).

Aunque Pinterest ha tomado algunas medidas proactivas (pero limitadas), la presencia de la IA generativa ha tocado la fibra sensible de la comunidad creativa de esta red social. Los usuarios se sienten desoídos mientras los directivos de la empresa se vuelca con la floreciente tecnología. Algunos sostienen que tiene la mayor cantidad de fotos y vídeos generados por IA de todas las principales redes sociales.

Lanzarse de cabeza a la IA ha sido una prioridad para la empresa, que ha sido rebautizada como «un asistente visual de compras impulsado por la IA» a fines del 2025. Y no es la única: Pinterest se une a Google, OpenAI y Amazon en su empeño por renovar la experiencia de compra online con IA. Y le ha ido bien. Tiene unos 30 millones de usuarios de la Generación Z y muchos de ellos lo utilizan -según afirma- para inspirarse en sus compras. Recientemente, sus ingresos del tercer trimestre crecieron un 17% interanual, hasta 1.000 millones de dólares.

Mientras que Pinterest se apresura a monetizar la inteligencia artificial, los usuarios luchan por evitarla, como hacen con el aumento de los anuncios y la disminución de contenido interesante para ellos. Por ejemplo, una usuaria señaló:

«Quiero ver arte en el que un ser humano haya invertido tiempo y esfuerzo, no un desfiladero escupido por alguien que ha tecleado unas cuantas palabras en un generador de imágenes».

Aunque en noviembre de 2025 Pinterest puso en marcha un «sintonizador» para ajustar la cantidad de contenido de IA que los usuarios quieren ver (con resultados imprecisos) y fue uno de los primeros en etiquetar las imágenes de Gen AI en su plataforma a principios de este año, los usuarios argumentan que las herramientas para limitar la IA no son suficientes. Que ya no reconocen la aplicación en la que se registraron, que no ha estado a la altura de la avalancha diaria de contenido generado por IA.

No es la única red social que ha decepcionado. Por ejemplo, cada vez aparece más spam extraño en Facebook. Además, como muchos otros gigantes tecnológicos, quiere usar la IA para monetizar todavía más a sus usuarios. AI.Meta, por ejemplo, pronto empezará a utilizar las conversaciones de los usuarios con su asistente de IA para informar sobre anuncios específicos. El contenido de IA en Substack no para de crecer, como reconoce la propia empresa. El futuro de Pinterest depende de las compras impulsadas por la IA. Su algoritmo señala productos a los usuarios basándose en sus búsquedas en la aplicación. Va introduciendo más funciones de IA, como un asistente de compras con el que los usuarios pueden conversar.

Sin embargo, algunos usuarios de toda la vida no se creen que Pinterest sea lo mejor para hacer compras. Otros están preocupados respecto a que el contenido de la IA de Pinterest pueda estar robando propiedad intelectual, como le ha ocurrido a algunos usuarios (a pesar de la política de la empresa). Muchos solían ver un montón de contenido creado por humanos que les resultaba inspirador, y ahora es sólo un montón de contenido muy poco humano, quizá no inspirador.

Según publicó Substack en julio de 2025, en una encuesta realizada a más de 2.000 Substackers, el 45,4% afirmó que utilizaba IA. Muchos de los mejores artículos en Substacks son escritos generados por IA (he visto uno muy popular, por ejemplo, detectado como 90% IA, pero no siempre los detectores aciertan, lo que es materia para otra columna). En el informe sobre IA, Substack dijo que de los más de 2000 Substacks que revisaron, el 70% son de pago y aproximadamente la mitad son de IA. La gente paga, entonces, por escritos generados por IA. Así que un futuro parecido al del actual Pinterest no es descartable.

Hay quejas constantes (incluso en español) del uso de la IA para generar comentarios y respuestas en Notas y artículos de Substack. Algunos no creemos que el problema sea que los escritores no acepten que la IA ha llegado para quedarse. Ese argumento es muy débil.

Creemos, en cambio, que el problema es que la gente que utiliza la IA no comprende que, para algunas personas, lo que importa es el oficio de escribir. El lento y meticuloso desarrollo de la habilidad, como han hecho tantos escritores que admiramos, a través de lo siglos.

El futuro

Los usuarios tendrán que «convivir tanto» con la “bazofia” (como se ha señalado en varios medios) como con la nueva tecnología a medida que las empresas trabajen para monetizarla, como Pinterest trata de hacer. Y otros no tratan de evitar: Casi todas las semanas se pueden ver (al menos en inglés) otra «Nota» en Substack suplicando a la plataforma que actualice sus condiciones de servicio para prohibir el uso de IA generativa sin divulgación. Pero si esperamos a que las plataformas creen nuevas normas sobre IA, estaremos esperando eternamente.

Con el tiempo, la IA seguirá una trayectoria similar a la de Photoshop: Casi todos los contenidos que veamos habrán sido, como mínimo, editados por la IA de una forma u otra. Esto se ve de forma creciente con las imágenes de los artículos en los boletines de Substack. Y en el contenido de LinkedIn.

Pero ese enfoque podría poner en peligro la sensación de autenticidad que lleva a los usuarios a las plataformas en primer lugar, sea Substack o Pinterest. En este último caso, las publicaciones generadas por la IA a menudo conducen a sitios web fuera de la plataforma que se benefician del marketing de afiliación. Por ejemplo, uno de los primeros resultados de la búsqueda de un famoso postre enlazaba a un sitio diferente que estaba plagado de anuncios y tenía una imagen de un chef generada por IA. La receta en sí coincidía casi exactamente con una consulta de ChatGPT en la que se pedía lo mismo.

En un sitio de redes sociales impulsado por algoritmos, lo único que los usuarios pueden controlar es su propio compromiso con el contenido de la IA. Incluso dejar un comentario de odio o enviárselo a un amigo como broma puede indicar al algoritmo que quieres ver más de ese contenido.

Estas plataformas buscan ganar métricas a corto plazo, pero están degradando la experiencia del usuario y la confianza a largo plazo. Nos afecta (Pilar N Colorado ha presentado hace poco un post titulado ¿Cómo nos está modificando la IA?, que son notas interesantes de una entrevista, en su boletín “Por amor al arte”).

Los usuarios tendrán que olfatear la “bazofia” por su cuenta. Por eso, algunos usuarios se están pasando a nuevas aplicaciones como Cosmos, y otros están volviendo a sitios más antiguos como Tumblr. No será fácil que los jóvenes se fijen en los medios de comunicación tradicionales (sobre este tema, un artículo reciente es Medios de comunicación e IA: de la economía de la atención, a la economía de la certeza, de Rebel Intel; también puede interesar esta Guía práctica para reconstruir autoridad ante lectores y modelos de IA, de Periodismo Digital, también de hace poco).

En plataformas como Substack, como escritores, una de las mejores formas de indicar a los lectores que somos humanos es revelar cómo utilizamos la IA generativa (si es que la utilizamos). Al fin y al cabo, las granjas de bazofia de IA del lado oscuro de Internet no van a hacer lo mismo. De nuevo, esto no significa que no puedas utilizar IA generativa. Sólo significa que seas transparente con tu público sobre cómo la has utilizado.

2. LOS ARTÍCULOS EN SUBSTACK

Notas importantes, aquí.

📰 Los artículos en Substack

Nota: Tras las vacaciones (también tomada para no llenar las bandejas de entrada de más emails en la semana del “black friday”), y ante la cantidad de artículos a reseñar, hoy no presentaremos una selección por temáticas, sino más global.

☑ El impacto de la IA en el comercio electrónico muestra los primeros signos -Audiencias y Directorio /

En este memo: El comercio con IA es real: los comerciantes de Shopify ven 7 veces más tráfico y 11 veces más ventas gracias a las plataformas de IA desde enero.

☑ ¿Las personas prefieren el arte hecho por la IA? - Humanidades /

Comprender la «prueba de Turing del arte generado por IA». El prolífico y popular bloguero Scott Alexander publicó en 2024 los resultados preliminares de una especie de encuesta que había creado llamada «The AI Art Turing Test» (La prueba de Turing del arte generado por IA), en la que pedía a los lectores que distinguieran entre imágenes generadas por IA y arte creado por humanos. Los resultados sorprendieron a todos.

☑ ​La Tiranía de la Profundidad - Ink & Outsider /

​Vivimos en la era de la posverdad, sí, ni como negarlo. Pero la leche derramada, derramada está. Bien señala Andrea Pac en su incisivo Posverdad y la época del eco del mundo , no enfrentamos una epidemia de mentiras, sino el colapso de la arquitectura misma de la realidad. El suelo se ha licuado y en este pantano ontológico, la pretensión de escribir la “Gran Novela Total” o el ensayo definitivo.

☑ Amar es abrazar los demonios del otro - Lo que no digo en voz alta /

El otro día estaba viendo Frankenstein y me surgió esta reflexión. A veces pareciera que somos como perritos maltratados, si nos dan violencia, violencia devolvemos. Si nos dan amor, quizás nos curamos un poco. Me gustó esa visión humana que Del Toro le da al monstruo, donde hasta los más feroces merecen amor. Y ni siquiera hablo exclusivamente del romántico, el primer amor que Frankenstein …

☑ Cuando la colaboración multiplica - El rincón de Daledebil /

Hace unos días, en una red social, alguien preguntaba si era posible la colaboración entre escritores. Para mi sorpresa, muchas respuestas negaban rotundamente esa posibilidad, abrazando la idea de que, en un mundo lleno de egos, los autores solo podrían verse como rivales. Sin embargo, la experiencia demuestra lo contrario: cuando se colabora, todos ganan . Desde la música, la pintura o el diseño …

☑ SANDRA ME DIJO: Martes, 2-diciembre-2025 - Sandra Rodríguez Cotto /

¡Buenos días! Prepárate para el resumen de noticias más completo en Puerto Rico. En menos de 20 minutos, te presento el panorama que no encontrarás en ningún otro lugar: más de 100 titulares que incluyen desde la prensa tradicional hasta las voces independientes y regionales. Luego, un recorrido global …

☑ El arte de decir “no” - Jardín Mental

Tu tiempo no es tuyo. No mientras todos los demás tengan acceso ilimitado a él. Y lo más irónico es que muchos de nosotros confundimos estar disponibles con ser valiosos. Creemos que decir “sí” a todo es sinónimo de ser útiles, de avanzar, de tener el control de las cosas que suceden. Pero no lo es. Nuestro calendario está lleno de tareas que no decidimos y de …

☑ El caso Olivia Nuzzi: cuando el periodismo político se convierte en espectáculo - Periodismo Digital /

Quizás no hayas escuchado nunca el nombre de Olivia Nuzzi . Pero Nuzzi ha sacudido el espectro mediático en Estados Unidos. Y esta sacudida no es menor teniendo en cuenta que Donald Trump altera permanentemente el tablero mediático con cada declaración, filtración o salida de tono. Escribí sobre ella por primera vez en 2018 cuando Nuzzi se granjeó el favor de la primera administración Trump.

📜 La estrategia de crecimiento que la mayoría de las startups pasan por alto: La ingeniería como marketing - VC, Startups y Mercados /

Además: Cómo sobrevivió You.com al ChatGPT con un giro hacia la IA empresarial - Lecciones para fundadores.

☑ El fuego sostenible - Reflexiones de Chus Recio /

Que una empresa dedicada a fabricar armamento militar se presente como “sostenible” tiene algo de gesto imposible, como si el fuego solicitara un certificado de protección forestal. La frase entra suave, revestida con el barniz del lenguaje corporativo, pero si se la deja reposar un momento en la boca aparece el regusto amargo de la contradicción. No es solo una cuestión moral; es también una cuestión de …

☑ Recorta tu contenido - Escribe para tu negocio /

Hace algunos años, un amigo del otro lado del charco vino a España de visita. Como buena guía turística que era en aquellos tiempos, preparé una visita increíble por mi ciudad. Coordiné los horarios de los principales monumentos. Elegí el restaurante en una calle estratégica para no salir de la ruta y no perder tiempo. Hice reservas donde era necesario. Cuando mi amigo llegó, ni siquiera …

☑ Todo lo que la razón nos dio pero también todo lo que nos quitó (y nos puede acabar quitando) - Sapienciología /

Hubo un tiempo en que mirar no era una acción inocente ni pasiva. Hubo un tiempo en que la luz no solo entraba en los ojos, sino que salía de ellos. Imaginemos que podemos viajar atrás en el calendario con nuestro Delorean, hasta las costas pedregosas de la Jonia del siglo VIII a. C. Imaginemos que podemos habitar la mente de un contemporáneo de Homero. Entonces nos encontraríamos con una experiencia …

🖥️ Negocios Digitales está en la UVI - Negocios Digitales / 2d

“Para resolver el problema tenéis que pensar, que es un deporte que vosotros no practicáis” Esta frase nos la dijo mi profesor de matemáticas del colegio. Un maestro buenísimo, pero que nos hizo sudar tinta. Era de soltar cosas como: “No veis que si multiplicáis todo por 3,845906840568 al final os sale cero en la operación? Pura idea feliz. Pero en algo se equivocaba, y es que yo no es que no piense ….

☑ Informe mensual, limonada de diciembre, y tiramos para Nueva Zelanda! - El Limonero

Si quieres desarrollar tu negocio digital, te animo a publicar resúmenes mensuales para repasar los últimos 30 días y seguir de cerca tu progreso. Es un ejercicio de auto-reflexión que te ayuda a ser más analítico, afilar tu estrategia y reflejar el valor de tu trabajo de forma consolidada. Noviembre empezó como la suela del zapato, con el lanzamiento de mi libro The Anti-Procrastinator en Singapur…

🍀 El día que dejé de competir contra todo el mundo - Tu Coach personal /

Durante muchos años viví con la sensación de que tenía que demostrar algo. No sabía muy bien a quién, ni por qué… pero ahí estaba, esa tensión silenciosa, esa prisa interna, esa comparación constante con el resto …

☑ Pensamiento cero: el modelo mental para crear soluciones que otros ni ven - Jardín Mental

Una confesión. Más de una vez me he sorprendido dándole tantas vueltas a una decisión o plan que al final termino tomando la peor decisión o sobrecomplicando las cosas. ¿Te ha pasado? Planeas demasiado, comparas demasiado, analizas demasiado. Y cuando finalmente decides, te das cuenta de que estabas atrapado en una telaraña de suposiciones que nunca fueron ciertas …

☑ Por qué los HOMBRES se suicidan MÁS que las MUJERES - Por si Papá no está ✖ /

Hace unos días, por mi publicación dedicada al día del hombre , recibí varios comentarios de hombres y mujeres por privado. En mi escrito hablaba de la lacra que representa el suicidio masculino y la poca inversión pública que existe para paliarlo respecto a otras problemáticas igual de alarmantes, como las agresiones a mujeres. La idea era la siguiente. Yo defendía que la masculinidad tóxica …

☑ Hay pacientes que no mejoran… hasta que hacen esto - El mapa del cambio /

Juan tenía 41 años y una colección de pastillas que podría avergonzar a una farmacia: escitalopram, sertralina, mirtazapina. Luego vinieron el yoga, el mindfulness, el retiro de silencio y una psicóloga que le pedía que hablara con su niño interior. Nada. De. Nada. Seguía igual. Solo que ahora con menos libido, más apatía… y la sensación de estar pedaleando mucho para avanzar exactamente cero metros …

☑ El de los calendarios de adviento de chocolate - El ingrediente secreto /

Hay tradiciones que nacen de rituales profundos, de leyendas ancestrales, de dioses enfadados y héroes improbables. Y luego está el calendario de Adviento. Que nació porque unos niños no dejaban de preguntar cuántos días faltaban para Navidad. Sí, la humanidad avanzando gracias al cansancio de una madre. Un clásico. El origen real (y cero glamuroso) A mediados del siglo XIX, en Alemania, las familias …

☑ El extraño - En todas partes hay tesoros /

Hace dos años dejé de usar goodreads. Me gusta leer. Pero me parece absurdo convertirlo en una métrica. Se acerca el fin de año y pronto — especialmente en esta red social — empezaremos a ver cartas de personas informándonos de forma altruista de lo que han aprendido en 2025, junto a recomendaciones y sagaces opiniones que nadie pidió. Qué vergüenza. En el exhibicionismo cultural yo solo veo …

☑ De qué hablo cuando hablo del Sol Muerto - Fruska Gora /

Desde hace tiempo, todo lo que escribo lo incluyo dentro de un universo narrativo que llamo Sol Muerto. Todas mis ficciones, ya estén ambientadas en el siglo XVIII, en el siglo XI o en la actualidad, se relacionan entre sí, y suceden siempre dentro de ese marco o de ese escenario. Como todo lo que no para de crecer termina desordenándose, perdiendo foco y cayendo en eso que los físicos llaman …

☑ Aspirar a lo inalcanzable - Ingeniero de letras /

El mundo no cabe en una hoja. Ni de pergamino ni de Excel. Pero sin un mapa, vamos ciegos. A tientas, desnortados. Sin embargo, no podemos contentarnos con ningún mapa. Porque ninguno de los nuestros ha conseguido cartografiar sin error, por más que lo hayamos intentado desde hace siglos. Hemos tratado de trazar con precisión de cirujano, y aun así siempre dejamos costuras.

☑ Pluribus: la frialdad del algoritmo - Sapienciología /

Vince Gilligan, tras haber explorado la fractura moral y la corrosión psicológica en Breaking Bad y Better Call Saul , ha dado un giro inesperado con Pluribus . La serie parte de una premisa inquietante: una señal venida de los confines del universo contiene información precisa para sintetizar un virus que altera las conciencias humanas y fusiona a la mayoría de la población en una mente colectiva …

☑ Hormiga vs cigarra: un modelo mental para la vida - Jardín Mental

Todo lo que hacemos en la vida puede verse desde dos miradas: La mirada de la hormiga. La mirada de la cigarra. Igual que en el cuento clásico, hay decisiones que construyen tu futuro y decisiones que lo hipotecan. Puede sonar exagerado, pero esta dualidad está en cada pequeño gesto: cuando decides levantarte al sonar la alarma …

✨ Con ocho años ya estaba trabajando en una revista - Escriviviendo... /

El pasado 19 de noviembre celebramos una tarde que aún reverbera. Conversamos, compartimos experiencias y nos escuchamos con una honestidad que solo aparece cuando nos juntamos con el auténtico propósito de crecer juntas . Fue una tarde de impulso creativo, complicidades femeninas y es que cuando nos juntamos, algo se enciende . El encuentro, del que os hablé hace unos días, formaba parte del …

☑ ¿Por qué es importante hacer de la escritura un hábito? - Lo que no digo en voz alta /

Cuando empecé este blog en Abril mi escritura no era tan constante como lo es hoy. Escribía sí, escribo desde que tengo memoria, en un cuaderno de poemas, en una agenda, en el celular. Escribía, pero no siempre con un propósito, no como hoy, que escribo no solo para mí, sino también para ustedes. Si me hubieran dicho entonces lo mucho que iba a crecer este blog en poco tiempo me hubiera entrenado …

🜎 Superfluor 66. Nuestros ríos interiores - Superfluor /

La gazeta de Iván Leal: Lee, indaga, conecta y comparte lo que te apetezca. Una reflexión sobre nuestros ríos interiores Llevo varios días obsesionado con algo. Concretamente, estoy así desde que …

📜 ¿Cómo de grande es realmente el gasto en IA? | Lo que 180 millones de ofertas de empleo revelan sobre el impacto de la IA - VC, Startups y Mercados /

Aquí exploramos cómo piensan los principales inversores, cómo construyen los verdaderos fundadores y las estrategias que dan forma a las empresas del mañana. Gran idea + informe de la semana : ¿Cómo de grande es realmente el gasto en IA? Más grande de lo que crees. La diferencia de valoración entre Europa y EE.UU. se está cerrando, pero sólo a escala. Las valoraciones del capital riesgo alcanzan …

📊 Vender estrategias de búsqueda de IA a la dirección es cuestión de riesgo -Audiencias /

En la búsqueda de IA, no puedes vender certeza. Sólo puedes vender aprendizaje controlado. En este memo: 1/ No puedes vender la búsqueda de IA con un modelo de ROI determinista. 2/ Presenta la estrategia de búsqueda de IA como una mitigación de riesgos, no como una oportunidad. 3/ Vende experimentos controlados: pequeños, r

☑ El imperio de la empatía - Cuca Casado /

Imagina la siguiente escena: el sol cae con suavidad en el horizonte mientras un niño corre por el jardín. Tropieza, se balancea un instante como si temblara el mundo, y cae. Su madre, sin aspavientos, se inclina, recoge al pequeño, limpia la sangre …

☑ Música celestial para tus letras: El adagio y las citas literarias - Escribe y Publica /

Una de culturilla general. ¿Te has fijado cómo comienzan los libros, sus capítulos, algunos relatos o ciertas publicaciones? Efectivamente, en muchas ocasiones van encabezados o precedidos de una cita breve. A veces son frases que tienen significado con el texto posterior, o que son relevantes para el autor (en ocasiones se introducen como dedicatorias al comienzo de una novela). Suelen contener …

☑ Todo lo que contiene tu espacio de acción. - Cosas de Freelance /

Jorge Bosch Alés, como todos los jueves a las 8:00 te escribe una nueva edición de su “newsletter para quienes quieran crecer o iniciarse en el mundo freelance”. Misión complicada la de hoy. Explicarte absolutamente todo lo que (I) recibes al …

📚 El problema no es tu vida, es tu mente - Tu Coach personal /

Puede que no te falte claridad. Puede que no te falte disciplina. Puede que lo que realmente te falte… sea estar presente. Vivimos acelerados, anticipando problemas, reviviendo errores, comparándonos con vidas ajenas y proyectando futuros que aún no existen. Y mientras tanto, nos perdemos la única parte de la vida que es real, este momento. El mensaje del …

☑ Los estereotipos no causan la discriminación, es la discriminación la que causa los estereotipos - Sapienciología /

Establecer que una cosa causa otra no es nada fácil. De hecho, acostumbra a ser un ejercicio condenado al fracaso. Uno debe presuponer demasiados detalles a fin de poder trazar una flecha causal inequívoca. Por ejemplo, imaginemos que queremos saber si los estereotipos causan discriminación, o si más bien es al contrario: que es la propia discriminación la que configura los estereotipos . Esto es …

☑ Revisar tu novela puede ser mucho más fácil de lo que crees - Desde la bahía /

Terminar un borrador es una de las sensaciones más bonitas del mundo. Cierra un ciclo, abre otro y te coloca en un punto en el que, por fin, puedes ver tu historia entera delante de ti. Pero justo ahí, cuando te sientas a revisarla, aparece esa mezcla de duda, cansancio y ruido mental que casi nunca se cuenta. Revisar no es simplemente corregir lo que no te convence. No es repasar. No es quitar …

☑ Los microhábitos que deberían ser obligatorios en sociedad

Sapientia / 6d

Me gusta hablar de hábitos en estas publicaciones. Además de ser un tema que tiene buena acogida, lo cierto es que leer, reflexionar y experimentar con ellos tiene un efecto directo en mi bienestar , y me encanta compartir esas experiencias porque la mera idea de ayudar a alguien con lo que escribo en la soledad de mi casa me hace sonreír por dentro. Pero el caso de hoy es un poco diferente.

☑ ¿Enterraste tu talento por miedo al qué dirán? - Cartas para curiosos 💌 /

78% de proyectos católicos digitales mueren antes del mes 3 65% abandona por falta de estrategia clara 91% confiesa que el miedo al juicio los paralizó Traducción brutal: La mayoría no falla por falta de fe. Falla por falta de dirección. Mateo 25, 14-30. La Parábola de los Talentos: El siervo que enterró su talento no fue castigado por fallar. Fue castigado por no intentar. Su excusa: …

☑ Lo que la verdad esconde - El rincón de Daledebil /

Hoy, 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, me ha venido a la cabeza un artículo que publiqué hace algunos años con el mismo título en el blog “ Autonomía e igualdad ” de Infolibre . No temáis: no me refería a la película de Robert Zemeckis protagonizada por Harrison Ford y Michelle Pfeiffer, sino a ese concepto tan difuso que es lo políticamente correcto , o dicho de otra forma, …

☑ Escribir escenas con los sentidos - Por amor al arte /

Llevamos semanas hablando de los sentidos como disparador de escritura, personal y creativa. En cada ensayo os he propuesto ejercicios tanto de introspección como de creatividad para practicar (iban en la parte Premium, por eso muy muy poquitas personas los han disfrutado). Es bonito y gratificante observar cómo se conserva un momento importante en la memoria.

🍀 Vas a ver a tus padres 15 veces más antes de que mueran - Tu Coach personal /

Hay frases que te dejan impactado. Una de ellas es con la que empieza el libro “ The 5 types of Wealth ” de Sahil Bloom y que da título a esta edición: Vas a ver a tus padres 15 veces más antes de que mueran. Es una …

☑ ¿Y si no es bloqueo, ni pereza ni falta de talento o compromiso? - Por amor al arte /

No eres perezosa. Quizá solo te falte entrenamiento A veces te dices que ya lo harás mañana, que necesitas sentirte mejor, que hoy no es el día. Y en el fondo sabes que no se trata de falta de interés: te importa lo que escribes, te importa lo que quieres crear. Simplemente una especie de inercia vital, que no acabas de controlar, te lleva a refugiarte en lo conocido cuando aparece la incomodidad …

☑ Pensar duele - El mapa del cambio /

Abres el móvil. Lees tres titulares, dos mensajes de WhatsApp y un hilo de Twitter que promete cambiarte la vida. En menos de un minuto, has leído más palabras que un campesino del siglo XVIII en un mes. Y, sin embargo, no sabes si piensas más… o simplemente piensas peor. Cuando el lenguaje se vuelve cosmético, la mente se vuelve frágil. El lenguaje, que una vez fue herramienta de pensamiento, …

☑ Cuando “Construir Algo que la Gente Quiera” es la Receta para el Desastre. La Maldición de la Ambigüedad. ¿Qué Problema del Mundo te Vuelve Loco? - No Solo Suerte /

Rafa Sarandeses: su cocktail de 3 ingredientes para ayudarte a hacer flexiones con el coco y ser cada día mejor en lo tuyo.

☑ Existen (Tercera parte) - Fruska Gora /

Esta historia narra la parte final de la tesis de Jara Jirásková en la Universidad de Carolina de Praga; tesis famosa por exponer a la luz pública a las modernas formas de interpretación del fenómeno vampírico. Se puede leer de forma independiente sin problema, aunque siempre es recomendable empezar por la primera parte y seguir por la segunda . —Los vampiros son los guardianes del pasado.

☑ El telégrafo eléctrico y la conquista del oeste - Ingeniero de letras /

El telégrafo óptico de Chappe tuvo en Francia un papel determinante en su capacidad militar, económica y, especialmente, en la construcción de su emergente conciencia nacional, como ya os conté . Pero la innovación acelerada por la Revolución Industrial no iba a detenerse ahí moldeando las nuevas arquitecturas sociales. Aunque sistemas de correos como el de los persas y los romanos duraron siglos …

☑ La movida de volver a empezar a montar un negocio - Movidas de emprender /

Llevo unas semanas dándole vueltas a esta movida. Si tuviera que empezar de cero, ¿qué haría? ¿Qué repetiría? ¿Qué cambiaría? La verdad es que después de cuatro años y medio montándomelo por mi cuenta, hay cosas que han sido clave para seguir aquí. No digo que lo haya hecho todo bien (ni de lejos), pero sí hay decisiones que han marcado la diferencia. Hoy quiero compartir contigo …

📜 Cómo ganar en un mercado saturado (y conseguir que los capitalistas de riesgo apuesten por ti) - VC, Startups y Mercados /

Además: Cómo valoran los inversores las startups pre-rentabilidad con una hoja Excel. El «efecto IKEA» (y lo que significa para los fundadores y las startups, y los buenos …)

☑ ¿Quieres dirigir una newsletter local? - Dineros /

Uno de los líderes de las noticias locales del Reino Unido en los últimos años es Mill Media. Esta empresa emergente, basada en boletines informativos, se lanzó en 2020 en la plataforma de suscripción Substack para cubrir Manchester, con una visión de información local de calidad. Su fundador dijo a la prensa en 2022 lo siguiente: Durante un tiempo tuve la sensación de que se podía hacer una empresa …

📬 Marco del Pitch Deck de Y-Combinator: Accede a más de 50 presentaciones que recaudaron más de 450 millones de dólares - Sahil S

Publicaciones en los medios : Pack de documentos legales para startups: documentos legales esenciales para fundadores. (Enlace ) Jason Freedman sobre las conversaciones habituales en la planificación de la Serie A en estos momentos (Enlace ) Jimmy Acton comparte la cita brutalmente honesta de Vinod Khosla sobre los inversores (Enlace )

📰 Los artículos en Substack por sus autores

Al aparecer aquí, el Diario empezará, además, a recomendar tu boletín, usando el sistema interno de Substack.

🔖 Debido al alto número de artículos reseñados en la sección anterior, los de esta sección los incluiremos en la edicicón de este viernes.

🎙️ PODCASTS Y VÍDEOS EN SUBSTACK 🎧

▶ El 93% de mis suscriptores provienen de dentro de Substack - El Limonero 🍋 /

Se trata de un programa de 4 directos para ayudarte con tu publicación de cero a un negocio sostenible: Sesión 1: La base de tu publicación (24 minutos) Sesión 2: Crece de forma orgánica con Notes, Recomendaciones y Directos (42 minutos) Sesión 3: Colaboración y comunidad (próxima) Sesión 4: Monetización en Substack: Estrategia freemium, muro de pago, ofertas …

Imagen propuesta por Virginia Faría.