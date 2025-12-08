✒️Buenos días, Substack. Como siempre, queremos mostrarte una gran parte de los mejores artículos publicados en los últimos días en la plataforma, dar algunas opiniones sobre lo que se está “cociendo” en Substack, y ayudar a los autores a tener más lectores y suscriptores. Ese es el objetivo de todo lo que hacemos en Columnas. Si te gusta lo que lees, por favor comparte este email con familia y amigos para que otros lo descubran.

📌 Pequeñas reglas, grandes vidas: Cuando escribes tus propias reglas, la vida empieza a sonreírte. Por Emilio Sánchez.

📌La Tiranía de la Profundidad : “​Vivimos en la era de la posverdad, sí, ni como negarlo. Pero la leche derramada, derramada está. Bien señala Andrea Pac en su incisivo Posverdad y la época del eco del mundo, no enfrentamos una epidemia de mentiras, sino el colapso de la arquitectura misma de la realidad. El suelo se ha licuado y en este pantano ontológico, la pretensión de escribir la “Gran Novela Total” o el ensayo definitivo es un acto de ceguera. ​En los tiempos que corren la complejidad está sobrevalorada.

📌¿Quién hace mejores imágenes, ChatGPT o Gemini? La pelea entre el generador de imágenes de OpenAI y Nano Banana Pro de Google (en serio, así se llama). Por Germán Martínez.

Trucos, perspectivas y noticias. Y también “columnas” sobre Substack y su “universo”. En esta edición, una columna exclusiva de josé luis burgos sobre el sueño de reunir todo el conocimiento, que ha dado paso a la necesidad de orientación en la era digital.

ℹ Del enciclopedismo a la selección de contenidos: del sueño de reunir todo el conocimiento a la necesidad de orientación en la era digital

En las últimas décadas hemos visto cómo un sueño ilustrado, el de reunir todo el conocimiento humano en un solo lugar, ha encontrado una expresión moderna en iniciativas como Wikipedia.

Internet, por su parte, no es una enciclopedia, sino un medio que permite la multiplicación exponencial de contenidos: textos rigurosos, artículos académicos y divulgativos, noticias u opiniones conviven con informaciones parciales, rumores o contenidos no contrastados o falsos, y crecen sin límite. En medio de esta abundancia, proyectos como Wikipedia intentan organizar y sistematizar parte de la información disponible, ofreciendo una obra coherente dentro de un océano mucho más amplio.

Pero la disponibilidad casi infinita de información (más allá de la IA) plantea un nuevo desafío: cuando todo está accesible, el verdadero reto ya no es acumular conocimiento, sino orientarse y seleccionar lo que es relevante.

Esta serie aborda ese doble movimiento: primero, el paso del enciclopedismo clásico a los proyectos digitales de sistematización del conocimiento; y segundo, la necesidad de herramientas que ayuden a destacar y filtrar contenidos en la era de la sobreabundancia informativa.

Parte I: Del enciclopedismo a Wikipedia

I. El impulso de ordenarlo todo

El enciclopedismo no nació de la nada. Desde la Antigüedad, distintos autores habían intentado reunir el saber de su tiempo en obras monumentales: Plinio el Viejo, Isidoro de Sevilla, los compiladores medievales.

La verdadera explosión de esta tendencia llega en el siglo XVIII, cuando la Ilustración convierte la razón en brújula universal.. Es en ese contexto cuando aparece la Encyclopédie de Diderot y d’Alembert (SL: uno de los mayores “bestsellers” de la época). Su objetivo era ambicioso: clasificar y explicar el conocimiento humano de manera sistemática, desde las ciencias exactas hasta los oficios artesanales.

Pero lo revolucionario no era solo la obra, sino su espíritu: el saber debía ordenarse, debía ser accesible, y debía ser público. (SL: Y no debía estar vinculado a una creencia religiosa, lo que provocó conflictos con la Iglesia).

Por primera vez se concebía la idea de que el conocimiento no era un patrimonio de élites, sino algo que se podía recopilar y ofrecer al lector común. Ese gesto —ordenar el mundo para ponerlo al alcance de todos— es el núcleo del enciclopedismo y un ejemplo de pensamiento profundamente moderno.

II. De las enciclopedias en papel a los grandes sistemas documentales

Durante los siglos XIX y XX, la aspiración enciclopédica siguió evolucionando. Las enciclopedias crecieron en volumen y especialización. Paralelamente, proyectos como el Mundaneum, concebido por Paul Otlet, buscaron crear un “centro mundial de la documentación” capaz de organizar millones de referencias mediante sistemas clasificatorios uniformes.

La idea era extraordinaria: una especie de internet en papel, que permitiera acceder al conocimiento acumulado en bibliotecas, archivos y hemerotecas. Sin embargo, estos sistemas seguían enfrentándose a límites físicos: espacio, coste, tiempo de actualización y necesidad de personal especializado.

El sueño enciclopédico estaba vivo, pero limitado por el soporte.

III. Hipertexto y digitalización: un cambio en la escala y en la forma de acceder al saber

La revolución digital no solo trajo nuevas herramientas: cambió la escala del conocimiento y, sobre todo, la forma de acceder a él. Antes de internet, enciclopedias y sistemas documentales aspiraban a contener una parte significativa del saber humano dentro de ciertos límites. La llegada del entorno digital rompe esos límites.

Con el hipertexto, el conocimiento deja de organizarse de forma lineal y pasa a comportarse como una red abierta. Cada documento puede enlazarse con otros miles; cada concepto se conecta con múltiples interpretaciones, versiones o discusiones. Internet no es una enciclopedia, sino que permite multiplicar exponencialmente la información disponible.

En este paisaje, las obras enciclopédicas dejan de ser compendios cerrados y se convierten en intentos —siempre parciales— de organizar lo que crece más rápido que cualquier capacidad de sistematización. Aquí surge Wikipedia: no para reemplazar la abundancia de la red, sino para ofrecer un orden dentro de ella, un intento de reunir en un solo lugar parte de ese caos informativo. (SL: Antes y después hubo otros intentos destacados, como los llevados a cabo por Yahoo).

IV. Wikipedia y el impulso enciclopédico en la era digital

Wikipedia se lanza en 2001 y rápidamente se convierte en la enciclopedia colaborativa más extensa jamás creada. Un ejemplo de la pervivencia del espíritu enciclopedista aplicado a internet. Mientras la red se multiplica exponencialmente, Wikipedia intenta:

integrar y clasificar la información más relevante,

actualizar los contenidos continuamente,

coordinar la colaboración masiva de millones de usuarios.

Es un logro notable: ninguna enciclopedia anterior logró actualizarse en tiempo real (ni crecer a su escala, dado que en tamaño la Britannica no podía competir). Pero también plantea riesgos; entre ellos el que la información puede ser parcial, sesgada o insuficientemente contrastada.

Queda abierta la pregunta: ¿qué crece más rápido, el volumen de información o la capacidad de sistematizarla? Esta tensión define buena parte del desafío contemporáneo.

V. La paradoja de la abundancia

Hoy no nos enfrentamos a la escasez de información, sino a su exceso. Internet multiplica diariamente contenidos de todo tipo: textos, imágenes, noticias, ensayos, debates, opiniones, materiales audiovisuales…

El resultado es que el acceso ilimitado se convierte en un problema de orientación: ¿por dónde empezar?, ¿qué es fiable?, ¿qué merece nuestra atención? El hipertexto, aunque poderoso, multiplica las posibilidades hasta convertirlas en un laberinto.

El enciclopedismo del siglo XVIII aspiraba a acumular el saber; ahora, la acumulación masiva produce incertidumbre y saturación.

VI. La selección de contenidos: hacia nuevas brújulas culturales

En este contexto, es común pensar que newsletters, blogs o plataformas específicas ayudan al lector. Pero la mayoría de estas iniciativas no reducen la abundancia, sino que, bien al contrario, la aumentan: cada nueva publicación añade más material a ese ya inmenso océano. (SL: Pero a diferencia de las “fábricas de contenido”, de los medios que usan el “clickbai” y de los textos usados como canales de marketing, los boletines son más personales, más cuidados y más humanos, dirigidos a una audiencia concreta de suscriptores mucho más exigente, lo que los convierte en un tipo de “contenido” especial).

No siendo posible —ni deseable, en buena parte, por la necesidad de actualización— frenar la producción de contenidos, lo que adquiere verdadera importancia es seleccionar y destacar lo relevante dentro de la marea informativa. Son todavía pocas las iniciativas que —en comparación— ejercen este papel, pero resultan cruciales.

En el ámbito específico de Substack, un ejemplo destacado en lengua castellana es “Columnas: El diario de Substack”, que recopila y comenta varias veces por semana los textos más interesantes publicados en ella. Su función principal no es añadir volumen, sino ofrecer orientación, de forma temática. Señala caminos en medio del ruido, selecciona lo significativo y guía al lector.

Este tipo de trabajo —discriminación informada y mediación cuidadosa— es lo que comienza a ser imprescindible en la era de la abundancia.

En la segunda parte (La orientación en la era de la sobreabundancia) exploraremos más a fondo este fenómeno: por qué la selección se ha convertido en una forma de conocimiento en sí misma y cómo proyectos como Columnas redefinen nuestra relación con la información.

Aquí repasamos lo publicado sobre esta última semana sobre carreras, trabajo, educación, liderazgo, innovación, igualdad, políticas, geografía, sociología, sociedad, y derecho. Escrito por Emma Michelle.

📂 Carreras y trabajo: Educación, liderazgo, innovación, igualdad

🚀 Carreras/ Navegando el Laberinto: Los Jóvenes ante un Nuevo Mundo Laboral – Las dificultades actuales en el mercado laboral de los jóvenes del “Norte Global”.

Los jóvenes son esenciales para sostener la economía futura, pero enfrentan grandes dificultades debido a la rápida transformación del mercado laboral, impulsada por la tecnología, la globalización y los cambios demográficos. Aunque cuentan con mayores niveles educativos, muchos se encuentran con empleos precarios, ingresos estancados y altos costos de vida, lo que retrasa su plena participación social. Las desigualdades afectan aún más a jóvenes inmigrantes, con discapacidad o sin estudios. A pesar de la existencia de numerosos programas de apoyo, la descoordinación entre gobiernos, empleadores y entidades educativas limita su eficacia. Para asegurar su integración laboral, se necesitan sistemas ágiles y flexibles que desarrollen competencias transferibles y acompañen a los jóvenes en un entorno donde los empleos cambian constantemente y algunos aún no existen. Los jóvenes desean contribuir; corresponde a las instituciones facilitarles el camino.

🚀 Carreras/ Los Trabajadores Sanitarios Comunitarios

Los trabajadores sanitarios comunitarios (TSC) representan un importante cuadro de trabajadores sanitarios, especialmente en los países empobrecidos. Aquí se lleva a cabo un análisis detallado de esta profesión y sus retos, incluyendo los políticos.

Liderazgo:

🎓liderar/ La genialidad del y: liderar en tiempos de paradojas – “ Cuando elegir “un solor lado” ya no alcanza para sostener lo que nos importa”

Desde la intersección nos presentan un artículo que reflexiona sobre la dificultad de sostener tensiones internas y paradojas en la vida personal y profesional, como querer descanso mientras se mantiene un compromiso profundo o buscar visibilidad sin perder profundidad. Señala cómo las redes sociales amplifican estas tensiones al exigir hiperproductividad emocional y estética, y presenta la idea de Jim Collins sobre la “tiranía del o”, la falsa necesidad de elegir entre dos verdades válidas. En cambio, propone entrenar el “músculo paradójico”: la capacidad de sostener ambas fuerzas al mismo tiempo y usar esa tensión como motor creativo y estratégico, un enfoque especialmente útil en contextos complejos y en momentos paradójicos como el final del año.

☘️ Nosolosuerte/ #149. Cómo Evitar que una Mala Historia te Impida Vivir una Buena Vida. Persigue lo que te Guste. Sácate del Error (Antes de Cometerlo) – “ La cura para el aburrimiento es la curiosidad. No hay cura para la curiosidad”.

A menudo, las historias que nos contamos a nosotros mismos pueden limitar nuestro futuro, incluso cuando parecen exitosas desde afuera. A través de experiencias personales y ejemplos como Demi Moore y Taylor Sheridan, se muestra que aferrarse a una narrativa obsoleta puede generar disonancia interna, mientras que redefinir la historia que vivimos permite reconectar con nuestra identidad real y activar nuestro potencial. Cambiar de narrativa no implica inventar un nuevo “yo”, sino redescubrir y alinear la propia identidad con acciones y decisiones coherentes. La clave está en cuestionar periódicamente las historias que nos definen y reemplazar aquellas que ya no nos sirven, transformando la narrativa en una herramienta para vivir de manera más auténtica y efectiva.

tucoachpersonal/ 🍀 El día que dejé de competir contra todo el mundo – “ Y empecé a jugar contra mí mismo”.

La historia de esta semana narra la presión que vivió el autor durante años por demostrar algo a los demás, hasta que un día, jugando al golf, comprendió que su verdadero rival no eran los otros sino su propia voz interna, esa que exige, compara y juzga. Inspirado en la teoría del “juego interior” de Timothy Gallwey, entendió que dejar de competir con el mundo y empezar a centrarse en su propio progreso trae serenidad, claridad y mejora real. De esta experiencia extrae tres ideas clave: compararse solo con la versión de uno mismo del día anterior, avanzar al ritmo propio en vez de obsesionarse con la velocidad, y competir internamente en lugar de hacerlo con todos. Esta comprensión llevó al autor a vivir con menos tensión y más autenticidad, recordando que la verdadera victoria es la que uno consigue sobre sí mismo.

🍋 limoneros/ Informe mensual, limonada de diciembre, y tiramos para Nueva Zelanda!

La autora de Limoneros repasa noviembre y lo cataloga como un mes intenso y de aprendizajes, marcado por el fallido lanzamiento de su libro en Singapur —que, pese al mal inicio, generó visibilidad y una futura edición en audio— y por un fuerte crecimiento orgánico en su newsletter, que sumó 439 nuevos suscriptores gracias a su actividad constante en Notes y a la conexión personal de sus contenidos. Destaca también el éxito de su serie “Limonada de Substack”, que ya ha generado ingresos y nuevas suscripciones de pago, además de múltiples colaboraciones con creadores de la comunidad. En coaching, celebra los avances de sus clientes, cuyos logros reflejan la efectividad de su enfoque estratégico. Para diciembre, anuncia una programación centrada en la inspiración y la preparación del nuevo año, así como su próximo viaje familiar a Nueva Zelanda y Australia. Cierra recordando su oferta especial para nuevos suscriptores premium antes de la subida de precio anual.

✍️ escribeypublica/ Segunda propuesta del Club del Relato - by Izaskun Albéniz –“La primera edición ha sido una pasada. Gracias por escribir, leer, comentar y votar”.

En esta edición nos presentan a los dos ganadores del concurso: “Al otro lado del vaho” de Pedro Gala, una historia inquietante sobre un reflejo que toma el lugar de la protagonista a través de una ventana cargada de memoria y presencia, y “La mitad que me mira” de María Ahufinger, un relato atmosférico donde una identidad fragmentada emerge en un laberinto de espejos que distorsionan, multiplican y finalmente consumen a la narradora. Tras celebrar a los autores, se lanza una nueva propuesta creativa con un disparador —una llave misteriosa— acompañado de una frase, una imagen, una canción y una serie de preguntas para guiar la inspiración.

Innovación:

💡 Las narrativas dominantes pueden fracturar la innovación – “ Semana #195”.

Las narrativas dominantes —marcos de interpretación socialmente arraigados— influyen en cómo percibimos la realidad y dificultan los procesos de innovación, especialmente en trabajos de asistencia técnica o extensión. Propone que el rol del promotor no es imponer nuevas narrativas, sino ayudar a que las personas entiendan las restricciones y el poder de las narrativas actuales para que sean ellas mismas quienes se animen a transformarlas. Destaca la importancia de generar conversaciones plurales, separar ideas de personas, superar el tribalismo y crear entornos seguros donde el disenso pueda expresarse sin penalización social, permitiendo acuerdos más sanos y evolutivos.

Igualdad:

No te hagas el loco con el Plan de Igualdad - by Pere Vidal – “El Supremo avisa: bloquear un Plan de Igualdad puede generar multas por cada día de retraso”.

Tras casi tres años de reuniones para negociar el Plan de Igualdad, la empresa no entregó la información esencial —datos de plantilla, procesos de selección, reducciones de jornada, maternidades y paternidades — alegando problemas técnicos mientras trabajaba con datos desfasados de 2021 y presentaba una auditoría retributiva incompleta e inútil para detectar brechas. Ante este bloqueo, el sindicato demandó por vulneración de la libertad sindical, y el Tribunal Supremo confirmó que la empresa no solo negoció de mala fe, sino que impidió materialmente la negociación al no proporcionar datos actualizados ni documentación válida, lo que supone un incumplimiento grave de la obligación legal de disponer de un Plan de Igualdad. La sentencia impone indemnizaciones diarias crecientes hasta que el plan se apruebe, recordando que un Plan de Igualdad sin datos reales equivale a no tener plan y que, cuando la empresa bloquea la negociación, la responsabilidad y las sanciones son claras y sostenidas en el tiempo.

📂 Geografía, sociología, sociedad, derecho

Política:

💬Politicas/ El estado falló, la politica es marketing: la necesidad de un nuevo nacionalismo – “Neonacionalismo, la decadencia de las naciones-estado y otra forma de pensar el conflicto”.

Esta semana desde políticas analizamos la crisis de las democracias representativas occidentales, señalando cómo los políticos modernos responden más a intereses financieros y de poder que a la voluntad popular, lo que ha debilitado la relación entre Estado y pueblo. Esto ha generado una desconexión cultural, fragmentación social y falta de cohesión nacional, evidenciada en la gestión de migración en Europa y la incapacidad de los Estados de reflejar la voluntad de sus ciudadanos. Frente a esta crisis, propone un “nuevo nacionalismo” que no dependa solo del Estado, sino que surja desde la comunidad, la familia y el individuo, promoviendo la cohesión cultural, la fraternidad y la cooperación basada en identidades subnacionales. Subraya la importancia de recuperar símbolos, mitos y relatos como memoria cultural para fortalecer la pertenencia emocional, la solidaridad y la resiliencia frente al globalismo y al darwinismo social, planteando que solo pueblos conscientes, organizados y heroicos pueden preservar la identidad, la supervivencia y la fuerza de las naciones ante amenazas internas y externas.

Geografía:

newsletter.mapasmilhaud.com/about Los mapas del mes: Noviembre 2025 – “Newsletter #160 – 2025/11/27”

La entrega mensual de mapas abarca desde eventos políticos hasta fenómenos históricos, geográficos y culturales. Destacan las elecciones en Nueva York con la victoria de Zohran Mamdani, la memoria histórica del franquismo y las casi 6.000 fosas comunes en España, así como el #30DayMapChallenge que impulsa la creatividad cartográfica. Se incluyen mapas geológicos y volcánicos del Triángulo de Afar y la erupción del Hayli Gubbi, rutas del Imperio Romano, monstruos mitológicos alemanes, y crisis demográficas como la de China. También se abordan temas ambientales y económicos, como lagos del mundo, países que apuestan por energías renovables, y la evolución del precio de la vivienda en España, incluyendo el impacto del alquiler turístico. Finalmente, se presenta un histórico mapa de Guatemala de 1859, ofreciendo una visión diversa y educativa del mundo mediante la cartografía.

Sociedad:

Cultura y Estilo / ¿Cuándo perdimos la personalidad? La cultura de etiquetarnos siempre : Por qué somos un producto con etiqueta.

El lenguaje terapéutico se ha apoderado de nuestro lenguaje:

Ahora siempre llegas tarde a todo, no por ser adorablemente olvidadizo, ni por ser disperso, interesante y secretamente querido por nunca llegar a tiempo, sino por el TDAH. Eres tímido y bajas la mirada cuando te hablan, no por ser hijo de tu madre, ni por ser amable y dulce y sonrojarte como ella, sino por el autismo. Eres como eres no porque tengas alma, sino por tus síntomas y diagnósticos; no eres una amalgama de tus ancestros ni una curiosa constelación de rasgos, sino el resultado clínico de una cronología de eventos infantiles. Cada parte sincera, molesta e interesante de ti, categorizada. Las formas cariñosas en que tu familia te describe, medicalizadas. Las partes de nosotros que una vez se escribieron en votos matrimoniales, se leyeron en panegíricos, se recordaron con una sonrisa, ahora viven en las notas médicas, las evaluaciones de salud mental y una de las aplicaciones de salud bajadas de Apple o Android. Ya no somos personas. Hemos sido productos durante mucho tiempo, y estas son nuestras etiquetas.

🤓 lucasheili/ La trampa de lo perfecto - by Lucas Heili – “Tuve que encontrar la perfección para darme cuenta que era imperfecto”.

La parábola oriental narra la historia de un hombre que, tras años de búsqueda, encuentra a la mujer perfecta, solo para descubrir que él no es perfecto para ella, ilustrando cómo la obsesión por la perfección conduce al fracaso y a oportunidades perdidas. Esta lección se aplica a todos los ámbitos de la vida, desde el trabajo hasta las relaciones personales y la creación de ideas, donde la exigencia de perfección puede impedirnos aprovechar lo valioso que tenemos a mano. Las redes sociales intensifican esta ilusión de perfección, mostrando vidas idealizadas que ocultan frustraciones, defectos y dificultades reales, mientras que el intento de emular este ideal deshumaniza nuestras interacciones. La verdadera riqueza de la vida, concluye el texto, reside en aceptar la imperfección propia y ajena, pues la belleza y la magia surgen precisamente de nuestras grietas y vulnerabilidades.

Derecho:

leyderecho/ Recursos Jurídicos de EEUU - by Salvador Lorca 📚 – Recursos Jurídicos de EEUU – “Una colección de herramientas legales, en inglés”.

El listado ofrece recursos legales en inglés que incluyen legislación, jurisprudencia y formularios, así como herramientas para estudiantes y profesionales del derecho en áreas como bancarrota, derecho corporativo, familia o fiscalidad. Contiene enlaces a fuentes oficiales federales (Constitución, Tribunal Supremo, Congreso, códigos legales), asociaciones de abogados, educación continua y facultades de derecho, además de bases de datos de expedientes y estadísticas judiciales, con acceso histórico a decisiones del Tribunal Supremo y otras cortes federales.

Pensamiento crítico:

sergioparra/ Todo lo que la razón nos dio pero también todo lo que nos quitó (y nos puede acabar quitando) – “La invención de la mirada y futuro de la IA: del ojo que toca al ojo que piensa”.

Hubo un tiempo en que mirar no era pasivo, sino un acto emocional y corporal: para Homero, ver implicaba ser atravesado por lo observado. Con el tiempo, la escritura, la moneda y la polis abstrajeron la mente, apagando las “voces divinas” y dando origen a la filosofía, la ciencia y la lógica, pero también a la pérdida de paradoja y empatía, preservada solo en el teatro. Platón valoró las Ideas sobre lo físico, y hoy la inteligencia artificial representa la culminación de esa tradición: procesa signos y datos sin experiencia vivida, externalizando nuestro juicio. El reto contemporáneo no es humanizar a la IA, sino conservar nuestras formas encarnadas de comprensión y nuestra humanidad.

Antropología e identidad:

⚡ Hago trampas (y te lo cuento) - by Beatriz Lizana – “Porque la perfección técnica ya vale cero”.

El síndrome del impostor en la era de la IA: tras sentirse “experimentóloga” en sus campos de conocimiento, admite ser una intrusa real al usar herramientas como Antigravity para crear software, sintiendo poder y miedo a la vez. La tecnología ha convertido la ejecución técnica en un bien abundante, desvalorizando la perfección técnica, y obliga a redefinir la creatividad y el mérito: la IA resuelve problemas funcionales, pero la creatividad conectiva sigue siendo humana. Ser “directora de orquesta” generalista, capaz de unir conocimiento, experiencia y juicio, es la nueva ventaja frente a la máquina. Para ello, recomienda potenciar habilidades clásicas: escribir, leer, matemáticas, memoria y atención. La verdadera distinción humana reside en la mirada, en la capacidad de elegir, conectar y exponerse a la serendipia: mirar no es solo ver, sino autoría, y ahí la IA no puede reemplazar la experiencia humana.

