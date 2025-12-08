Diario de Substack

Roberto
1d

Poeta y Poesía, por Diana Bauer. Se inicia con la siguiente cita: “Poesía es la música que cada ser humano lleva en su interior.” - William Shakespeare.

https://dianabauer2021.substack.com/p/poeta-y-poesia

Avatar de Geeknifer
Geeknifer
1d

¡Hola, equipo del Diario!

Aprovechando diciembre, estamos escribiendo como reto escritural tipo calendario de Adviento. Este es el post original con todos los prompts o disparadores

https://geeknifer.substack.com/p/31-dias-para-escribir-en-diciembre

Además, cada día hay un nuevo post para que los escritores dejen sus aportaciones. No sé si quepa aquí o en Crónicas ^^

