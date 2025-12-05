✒️Buenos días, Substack. Como siempre, queremos mostrarte una gran parte de los mejores artículos publicados en los últimos días en la plataforma, dar algunas opiniones sobre lo que se está “cociendo” en Substack, y ayudar a los autores a tener más lectores y suscriptores. Ese es el objetivo de todo lo que hacemos en Columnas. Si te gusta lo que lees, por favor comparte este email con familia y amigos para que otros lo descubran.

🏛 LAS GRANDES HISTORIAS

📌 📚 La vida es corta (mucho más de lo que crees) - Tu Coach personal /

Si vives hasta los 80 años, tendrás unas 4.000 semanas de vida. Y muchas ya han pasado. No es un mensaje fatalista. Es un despertador. Burkeman dice algo que nos cuesta asumir: No tienes …

📌 ¿Y si todos los medios fueran marketing? Cuando el valor se desplaza a lo auxiliar (Parte 2) - Emprender /

Una segunda parte mucho más interesante, y uno de los más populares de Doug Shapiro (este artículo, en inglés, es de pago, pero lo dejó “libre” un mes, justo cuando le pedimos su traducción; por ello, ahora la versión en inglés tiene muro de pago y esta no). Algunas pistas futuras para la creación de contenidos de todo tipo, porque quizás la cuestión es centrarse en aquello que no te fijaste tanto.

📌 ¿Por qué tu equipo no pilla lo que tú ves tan claro? (incluye regalo sin truco) - Agustí López /

Hay un momento en toda empresa en el que te das cuenta de algo incómodo: la gente no piensa como tú . Y no porque quiera molestarte, ni porque esté boicoteando tu reunión. Simplemente, ven las cosas desde otro ángulo que, desde luego, no es el tuyo y nunca …

💌 ACTUALIDAD EN SUBSTACK

Trucos, perspectivas y noticias. Y también "columnas" sobre Substack y su "universo". En esta edición, una entrevista en exclusiva a Rafa Sarandeses, que escribe un boletín muy popular, y una columna exclusiva sobre la precariedad del escritor de Substack, la obsesión con "crecer" y las redes sociales, de Gemma.

ℹ Entrevista a Rafa Sarandeses: “Escribo para dejarles un manual a mis hijos”

Hoy tengo el placer de publicar una entrevista en exclusiva a Rafa Sarandeses, un consultor y empresario de éxito, muy ocupado, pero que nunca ha dejado de publicar, cada sábado durante los últimos tres años, “un cocktail de 3 ingredientes para ayudarte a hacer flexiones con el coco y ser cada día mejor en lo tuyo”; es decir, su boletín, “No solo suerte”.

¿Cómo y por qué empezaste tu Newsletter?

Desde el 2020 escribía todas las semanas en LinkedIn. Un día me di cuenta de que no tenía acceso directo a mi audiencia. Que era dependiente del algoritmo. Decidí que quería tener un diálogo más directo con mi audiencia, y además hacerlo en el formato que me apetecía, sin las limitaciones de la red social. Llevo ya casi 150 semanas. Creo que tenía que haberlo hecho mucho antes.

¿Qué consejo darías a aspirantes a creadores de contenido en general, incluyendo libros?

Que lean mucho. Yo, cuando me veo con poca inspiración, es porque no he consumido suficiente material. Y luego diría que es clave tener una actitud periodística ante la vida. Todos los días pasan cosas que dan para muchos artículos. Solo hay que estar permeable y atento.



¿Qué harías de forma diferente si tuvieras la oportunidad de empezar de nuevo?

Empezaría mi newsletter mucho antes. Hay una capitalización del esfuerzo que es imposible recuperar a lo largo de los años. (Un pequeño análisis del factor número 1 del éxito de las newsletters en español en Substack lo confirma).

¿Cómo contribuyó a tu vida profesional y personal la creación de la newsletter?

Mi newsletter cuenta cómo estoy en el mundo. Es la newsletter que me gusta leer a mí. Escribo para dejarles un manual a mis hijos. Tienen el padre que tienen, es lo que hay. Al menos se llevarán mi librillo para lo que les sirva.

¿Qué planes de futuro tienes con tu boletín?

Tengo pensada una versión de pago a medio plazo. Somos ya casi 20.000 suscriptores, con más de la mitad que vienen de latinoamérica. Me gustaría ofrecer una plataforma completa para la aceleración profesional con contenido escrito, una IA que te pueda acompañar en el desarrollo, y un curso. Todo llegará!

ℹ ¡Sé un escritor de éxito!

¿Es Substack un agujero de dinero sentido o un agujero de palabras sentidas? Continuación de “¿Eres tu propio jefe?”. Chamanes y calderillas.

Por: Gemma, que escribe La cabaña del jilguero.

Empezaré con una pregunta sencilla: ¿cómo es posible que todos estemos de acuerdo en que las newsletters sobre como ser tu propio jefe son deplorables, anuncios emergentes como cuando intentas leer un artículo de El País y, a la vez, se reproduzcan como chinchillas? ¿Quién las consume de tal forma que estas sigan y sigan y sigan produciendo más y más y más? ¿Generan dinero ayudando o insistiendo en ayudar a generar dinero a otros?

* Hay una obsesión obvia, nadie me va a intentar convencer de lo contrario, con los suscriptores y el hipotético enriquecimiento a través de ellos.

(A mediados de septiembre de 2025, Substack lanzaba una “nueva tabla de crecimiento y herramientas para ayudarte a crecer más rápido”, para descubrir “qué está impulsando tu crecimiento y atrae a tu público externo a tu Substack”. La imagen del anuncio oficial es la que está abajo de este artículo.)

“No entiendo el algoritmo de Substack”; “escribe tres notas al día, un post a la semana, comenta en los posts de otros no solo des me gusta (…)”; “Substack, haz tu magia, quiero encontrar a otros escritores”; “ya no importa el talento, importa la marca”; “necesitas un nicho, tu propia comunidad”…

¿Acaso no juramos y perjuramos que huimos de otras redes sociales buscando un espacio en el que no preocuparnos por la deshumanización más imperante de, por ejemplo, Instagram?

Como las suscripciones, sean gratuitas, sean de pago, siguen importando tanto incluso en esta red social que consideramos más orgánica para con el crecimiento y más genuina para con sus ciudadanos, no tardan en llegar los “consejos” y demás recursos para un crecimiento rápido. ¿Entonces, rápido u orgánico? ¿Para qué sirven, como decía josé luis burgos, dos mil suscriptores si tienes una tasa de apertura del 5%? Orgánico sería tener, tal vez, doscientos suscriptores y una tasa del 50%. ¿No es eso más apetecible, más digno, saber que somos leídas y no solo vistas?

La obsesión por gustar, por la avaricia de tener más, provoca un claro descenso de la calidad de lo que estemos haciendo.

Hago este pequeño disclaimer para evitar malentendidos: De nuevo, ¡ay, de nuevo! Recuerdo que solo vengo a hablar de aquellos gurús, de aquellos chamanes de la monedita, de aquellos productos de los productos de los productos, que nos prometen fama, dinero, poder, por escribir en Substack.

El contenido creado a raíz de la necesidad de subir en suscriptores me recuerda, en cierta parte, a las novelas por encargo. No son malas per se, pero no puedes considerarlas un acto de entusiasmo puro si han sido realizadas tras previo pago.

Así me siento, no solo yo, parece ser, con el contenido de Substack creado por y para el negocio. Porque, admitámoslo, una gran parte de las personas –me niego a denominarnos “usuarios”, pareciésemos carne de industria; somos, ante todo, personas– que pululan por este campo solo pretenden hacer viviendas del terreno, viviendas con las que especular. Puede que el símil sea muy bruto, un poco burdo, pero podría asemejarse porque ambos se mueven por la sed de dinero.

¡Todo es dinero!

¿Cuántas veces lo repetiremos? La precariedad hace a algunos buitres, a otros carroña y a otros carroña para buitres.

Como creo que ya mencioné, no considero, no puedo considerar, un mal al monetizar nuestros trabajos, aka nuestros escritos, puesto que todos merecemos un pago, por irrisorio que sea, por donación ínfima que pueda haber por parte de nuestros iguales. Aunque, ¿es justo para el cuerpo, porque somos eso, cuerpo, tener que contentarnos con pagos irrisorios, espirituales y donaciones? Para mí no existe dicotomía entre creación artística y dinero; no vivimos del arte. Aquí no creemos en ninfas que escriben sin necesidades fisiológicas básicas como ¡comer! La creación no debe ser el pago en sí.

Decía Eva Guijarro en una conversación que tuvimos en los comentarios de mi post ¿Eres tu propio jefe?: «He hecho mis cálculos varias veces y siempre llego a la misma conclusión: nunca podría sacar de aquí más de doscientos eurillos al mes, cosa que no me permite reducir mi trabajo remunerado y mantener mi casa en pie. Por eso tengo los pledges cerrados: por esa birria, paso de convertirme en “mi propia jefa”.»

Doscientos eurillos al mes si somos, en efecto, un poquito optimistas. Imaginaos: por cinco euros al mes, lo mínimo, tendríamos que tener cuarenta personas suscritas para llegar a esa cantidad (en realidad más, porque el 13% sirve para pagar a Substack y Stripe). Para muchos, es imposible. Ahí entran los gurús:

¡Nada es imposible! ¡Todo es organización y constancia! ¡Déjame que te ayudo! Publica tres notas al día, un post –no muy largo– a la semana, usa el chat de suscriptores; crea comunidad. Busca tu propio nicho.

Crea necesidad, crea un nicho por el que solo vengan a ti, por el que solo te paguen a ti. O te donen. Al final, la mayoría de veces funcionamos por donaciones. Donaciones de otros escritores como nosotros, precarios y necesitados. La cultura es economía doméstica circular.

«Así, ante la predominancia de «lo mucho», el pago más fácil, porque es el más rápido, es el «pago con ojos». Ser visto es lo que mejor puede ser registrado e inscrito en la lógica de los criterios de mercado ayudando además a asentar los nombres como marcas. Mientras que el otro pago (el remunerado) se advierte como inversión futura» —Remedios Zafra.

Claro está que por eso nos importan los suscriptores-lectores. Si no alcanzamos una compensación económica a raíz de nuestras newsletters, al menos somos vistos desde el yo más egocéntrico. ¿Dentro del yo está esa cultura o dentro de la cultura está ese yo que me interesa ser leído y visualizado por otros miles de ojos en sus pantallas?

Soy la primera interesada. Me gusta cuando me dais me gusta, me fascina cuando comentáis, cuando me dicen: ¿Lo proponemos para El Diario de Substack? Hemos pensado que escribas un artículo para las columnas sobre este tema. Dopamina. Es dopamina pura. Es como la peor y la mejor droga que puedes tomar, porque luego siempre quieres más y el bajón es estratosférico.

Todos somos mendigos digitales. Tenemos necesidades, al ser artistas y creadores pobres, y solo Internet parece darnos soluciones.

Entonces, ¿a dónde llegamos con esta segunda parte? Creo que solo llegamos a un círculo vicioso: los gurús nunca dejarán de existir porque la precariedad debería ser aniquilada como una enfermedad grave del capitalismo; su ausencia no va a tener cabida en esta sociedad ni en ninguna otra. De eso debemos estar seguros.

Cuanto más grande sea esta plataforma, cuanta mayor vulnerabilidad dejemos entrever en nuestras líneas, más y más y más gurús vendrán a construir, porque es un negocio que nunca caerá en la ruina (hay un popular artículo que también lo afirma, y casi nadie lo desmiente: La Cruda Realidad de Escribir en Substack (y Por Qué Seguimos Haciéndolo)). Es casi como una búsqueda de fe, y necesitamos pastores que nos guíen hasta El Cielo —el sueño americano pero en escritores; ser conocidos—.

Lo único que puedo decir, lo único que podría aconsejar, sin ser yo nada de eso, es que dejemos a un lado el entusiasmo inducido, la búsqueda de la creación por la ganancia, y solo creemos sin más, con pasión; creemos comunidad, publiquemos, activemos muros de pago, enlacemos los libros que hemos escrito, pidamos un café, un cafecito nada más, hagamos lo mismo por los demás. ¡Hagamos lo mismo por los demás! La escritura es una labor muy solitaria en un mundo aun más individualista. Por lo tanto, lo revolucionario es vivir en comunidad.

Humania Antológica, por ejemplo, está llevando a cabo un proyecto en el que reseña los libros de esta nuestra comunidad hispanohablante en Substack. (Crónicas de Substack hace lo mismo, pero también de artículos, si son de ficción).

Sin embargo, ante todo, no caigamos en la trampa de quien se inmiscuye en estos nuestros espacios culturales para sacar tajada no solo de la cultura prostituyéndola sino encima, ¡encima!, de nuestros frentes precarios, de nuestras necesidades, de nuestros anhelos y esperanzas por hacer algo grande.

Si lees esto y eres de las mías: lo estás haciendo muy bien. Pero si lees esto y eres un chamán de la monedita: no quiero que me enseñes a explotar mi Substack como si fuera una gallina de huevos de oro; no soy una marca, soy una persona. Quiero escribir.

Como destello de debate final, ya que hemos empezado con una pregunta, quiero terminar con otra: ¿es todo esto una consecuencia directa del uso que le damos a las redes sociales o es, sin lugar a dudas, el problema de las redes sociales, las cuales -nos dimos cuenta tarde- son creadas por personas hipercapitalistas que buscan exprimir nuestras almas y bolsillos?

Recordad algo: somos escritores, no empresarios.

Nota de Salvador: Opino que también hay otros tipos de “especie” en Substack (por ejemplo, escritores que quieren promocionar sus libros; consultores; personas que tienen la imperiosa necesidad de escribir; personas que quieren devolver a la sociedad lo que han recibido) a los que describe Gemma. Pero eso no invalida, para nada, sus argumentos sinceramente expuestos aquí.

📰 Los artículos en Substack por sus autores

Al aparecer aquí, el Diario empezará, además, a recomendar tu boletín, usando el sistema interno de Substack.

🔖 Os dejo este, a ver qué os parece: (Va sobre cómo estamos dándole un poder a la IA en cosas muy claves, como la comunicación interna de la empresa y dándole datos súper sensibles sin medir las consecuencias.)

🔖 Pensar duele: Por eso hablamos tanto. De Ainhoa:

🔖 La ciudad ideal de los otros: En mi carta de respuesta a Luis, hablo sobre Madrid (o su fantasma), turistas, alquileres imposibles y las trolas que nos contaron a los millennials. “Respondo a una carta sobre el mito escandinavo con otra sobre Madrid turistificada: parque temático para unos, ciudad imposible para otras.” Por Eva Guijarro y Luis Orlando León Carpio:

🔖 La libertad real cuesta 1.000 euros al mes…, de Pablo: De la pesadilla neoliberal al derecho a decir “no”: una guía para distinguir el veneno de la medicina en el debate de la RBU

🔖 Desde el oficio ✒️ Qué es el estilo de escritura y cómo forjarse uno: Más allá de una voz única y reconocible: una voz auténtica

🔖 Honos 283. Contra la atención en fuga. Honos empieza con una reflexión en su artículo “Contra la atención en fuga”: Volvía en el tren leyendo un libro. O eso intentaba. Mis ojos avanzaban por la página con la misma disciplina que el tren avanzaba vagón a vagón. Pero sucedía que al llegar al final de la página no recordaba nada. Ni una idea, ni una sensación, ni siquiera una palabra que se me hubiese quedado adherida como una brizna al pantalón. Había visto el texto, sí, pero no lo había mirado. (...)

🔖 En el boletín “Lo dicho. Hablemos”, en el artículo El valor de un NO, Isabel Sobejano escribe:

En muchos cursos y libros de autoayuda se hace hincapié en la necesidad de practicar la asertividad: esa habilidad de expresar nuestras apetencias y necesidades de la forma más respetuosa posible poniendo el acento en lo que queremos y descartando lo que no queremos. Para ello, es necesario practicar el NO. Un no que ponga límites; un no que aporte información de lo que queremos frente a lo que no queremos, un no que permita a otras personas saber algo más de nosotros. Tengo la sensación de que es algo que ha caído en desuso. Que no está de moda.

🔖 Estos son los días que un día vas a extrañar, de Isabel Leal. Empieza así: Ayer recibí a mis amigas en mi casa para cenar. Quise hacer una cena temática de Thanksgiving, o como ya hay un término para todo: friendsgiving. Aunque no es una costumbre mexicana, siempre me ha gustado la idea de tener un día dedicado a agradecer. Es el segundo año que hago esta cena y mi intención es que se vuelva una tradición entre mis amigas y yo.

☎️44. ¿Por qué me odian mis amigas? 👼 El terrible trato tácito de la amistad. De Alessandra Alari

🔖 Eva Guijarro escribe en La trastienda #1: Escribir sin nicho. Sobre (no) buscar huequecillo y algunos boletines que me encantan, con párrafos como estos:

Y yo me pregunto dos cosas: ¿cuánto tiempo necesita uno para hacerse maestrillo de un nicho que acaba de encontrar mediante técnicas de marketing? ¿Y cuánto contenido se puede generar en torno a insectos, a Viena o al uranio enriquecido? Porque una cosa es ser especialista en algo y otra muy distinta es fabricar un tema desde cero solo porque el algoritmo vea que ahí hay hueco: uno no puede dominar un asunto de la noche a la mañana porque haya detectado una oportunidad en la parrilla de programación de las redes sociales. El resultado serán contenidos pobres, superficiales, sin gracia y, probablemente, documentados, resumidos y redactados por la IA: no parecen lecturas muy atractivas.

El segundo problema es cuánto se puede estirar el chicle del nicho para generar contenido constante y estable a lo largo del tiempo. ¿Cuántos boletines del escarabajo pelotero, sobre Arthur Schnitzler o isótopos radioactivos se pueden hacer?

🔖 En Bonhomía, El cansancio de los comienzos, de Javier Sierra:

🔖 ¿Y tú, qué comprarías? De Lara Santaella:

☠️En el corredor de la muerte ☠️ Vanesa hace referencia aquí al pasillo de los desayunos:

Realmente pienso que a esta y otras cosas hay que darles conciencia y visibilidad. 🙏

🔖 Boletín Revuelto: [ BR #77 ] 💛 Por qué escribo: lo que significan mis cuatro años en Substack. Mi celebración y mi historia. Por Elena González de Sande:

🔖 Este texto no busca explicar una elección puntual, sino el estado emocional que atraviesa a toda la región. América Latina vota cansada, no porque haya perdido interés en la política, sino porque la política dejó de responder a la experiencia cotidiana de vivir en un continente agotado.

Aquí intento describir ese cansancio —cómo se forma, cómo se usa y qué puertas abre— sin indulgencia ni dramatismo. No para justificar el voto emocional, sino para entenderlo en su propia lógica. Porque, si no lo hacemos, seguiremos leyendo elecciones como si fueran debates racionales en un continente que ya no puede sostener ese ritmo.

🔖 La orden publica “Solo déjalos... Deja ir el apego.” Lo que sucede, sucede para ti. No contra ti. De Eli gilbert:

🔖 A veces escribo. To date or not to date. He ahí el dilema: En un mundo que exige estar en pareja. Yo elijo estar soltera. ¿O es el mundo el que elige por mí? Por Paz Revilla:

🔖 ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Lavar los miedos: ¿Cuánto vamos esperar para descubrir que, al final, eso a lo que temíamos no era tan peligroso? ¿Dónde marcamos la línea para cuidarnos? ¿Cómo y con qué criterio? Por Lucía Pérez:

Paradoja de la legitimación algorítmica: ¿Y que significa eso? Por Marcela Distefano:

🔖 María, en su boletín Letras intrínsecas, escribe acerca de que somos un poco de todo y todo lo que sentimos, ser sensible es mal visto:

🔖 Sobre el engaño de la expectativa: Explorando la paradoja de la expectativa como motor que impulsa y al mismo tiempo como trampa que decepciona. Intentando reconciliarnos con la imperfección de la realidad. Por Josselyn, una autora muy popular:

🔖 Realicé una colaboración cruzada con Luz Rodríguez, de Raíces y Ramas, sobre escritores de Europa del Este. Me gusta mucho cómo quedó, para cualquiera que viaje a esas tierras o quiera descubrir nuevas lecturas (marialuzrodriguez):

🔖 Hola Roberto! Dejo por aquí mi artículo para el Diario:

🔖 Excelente edición, gracias por el trabajo que hay aquí metido! Para la siguiente edición, os recomiendo añadir esta historia (real), de cómo unos profesionales fueron capaces de ayudar a otros, en dominios muy distintos, con un desenlace INESPERADO:

🔖 El boletín de los martes, La Envolvente:

🔖 Reencuentro: A mis queridos lectores. Lucía Checa-Pallais escribe un poema:

🔖 Un artículo realmente interesante y útil. Os dejo por aquí mi último post, un cordial saludo:

🔖 Los invito a leer mi ensayo mas reciente, titulado “De Jean-Jacques Rousseau a Frankenstein”, en este nuevo ensayo exploro un puente inesperado: la teoría del hombre natural de Rousseau y la figura del monstruo en Frankenstein. Dos mundos separados por siglos, pero unidos por una misma pregunta: ¿qué ocurre cuando la inocencia se encuentra con la hostilidad?

🔖 Ángeles: ángeles, demonios y un poco más... Por Tabi:

🔖 ¿Por qué leer”Frankestein o el mito del moderno Prometeo” hoy? Descúbrelo en esta Oda

▶ EL CAMINO DEL DRAGÓN: INICIACIÓN DE FUEGO.HISTORIAS PERFECTAS PARA “SERES IMPERFECTOS” Podcast “Nuestro jardín secreto” . De Judith Terrazas Vaquero:

Imagen oficial de Substack anunciando la “nueva tabla de crecimiento”.