🏛 LAS GRANDES HISTORIAS

📌 Por fin: Leer está de moda: El consumismo en la industria editorial. Un popular artículo de Valkyria Kara.

📌 La trampa de los 1.200 euros: Por qué las feministas que inventaron el salario doméstico rechazan la renta básica: De ‘Wages for Housework’ a la RBU: cómo una idea nacida para liberar a las mujeres puede convertirse en su nueva jaula (o no). Por Pablo.

📌 Por si os apetece un giro nostálgico: Duralex no se rompe. Hay objetos que sobreviven a las tendencias y a las crisis económicas. Nacidas como símbolo de progreso, las vajillas Duralex han terminado convirtiéndose en una metáfora de resistencia. Por Yolanda Aranda.

📌 Siguiendo con la nostalgia: Cómo Pensar en la Red Substack: Aplicando la ciencia de redes a Substack para tener mayor presencia y audiencia. Por Rothwell.

💌 ACTUALIDAD EN SUBSTACK

Trucos, perspectivas y noticias. Y también “columnas” sobre Substack y su “universo”. En esta edición, una columna sobre la experiencia en Substack.

ℹ Todo lo que no es escribir (pero necesitas igual)

Esta es la segunda parte de la Guía de Automatización en Substack, de Manuel Algara, cuyo subtítulo es: “Por qué yo tengo el doble de tiempo para escribir gracias a que el resto funciona en piloto automático”. Ha sido ligeramente reeditado para que ocupe menos espacio. La primera parte está aquí. Esperamos que te resulte útil, para mí sí lo es:

Si alguien te contó que tener una newsletter es solo escribir… se quedó a mitad de camino. Hace años que no creo en el “tú crea buen contenido y la gente vendrá”. Morirás esperando. Hay demasiado ruido para que te encuentren aunque seas la nueva JK Rowling.

Así que, además de escribir, hay tres cosas que necesitas tener en cuenta si quieres que te lean más allá de tu grupo de amigos:

Conseguir que te descubra más gente.

Saber qué contenido conecta mejor con tu audiencia.

Tener constancia incluso cuando no te apetece.

Son 3 cosas que deberás tener en cuenta para que cada día te lean unas pocas personas más. Aquí sólo me voy a ceñir a cómo hacer que todo esto (que sé que no te gusta porqué lo tuyo es escribir) te ocupe el menor tiempo y te dé la menos pereza posible.

Todo lo que voy a contar lo tengo automatizado, pero puedes empezar haciendo partes manualmente y ver como los sistemas, aunque sean manuales, tienen resultados increíbles.

📅 Calendario de Contenidos

Esto es clave para mantener la constancia. Y si publicas en otras redes, todavía más. Porque no, no puedes sostener una newsletter solo con motivación. Ni siquiera con disciplina. Necesitas un sistema que te diga qué hacer los días que no tienes ganas de nada. Ver tu calendario de contenidos te ayuda a iniciar la acción, ves todo lo que tienes, en qué estado y te pone en marcha casi sin pensar. También ayuda a planificar los posts por anticipado.

La app me da igual, yo uso Notion.

📊 Analitica de datos

¿Qué tipo de contenido gusta más a tu audiencia? ¿De qué temas hablas en tus newsletters más leídas? Para saberlo, necesitas agrupar y categorizar lo que escribes.

Agrupar y categorizar

No hace falta volverse loco. Entre no poner ninguna categoría y poner 27 etiquetas, hay un punto medio que funciona. (Confieso que yo empecé con tropecientas categorías y ahora ya no lo hago xD).

Ejemplos que debes adaptar a lo que escribas tú:

Categorías 1: Sistemas, Productividad, Marca personal, Historias, ficción…

Categorías 2: Dolor, Autoridad, Historia personal, caso de éxito, testimonio…

Categorías 3: Reuniones, CRM, Metodologías…

No uses todas. Escoge una forma de agrupar y úsala de forma consistente. El objetivo es simple: entender qué le gusta más a tu audiencia. Esto te ayuda a escribir más de lo que funciona y menos de lo que solo le gusta a tu abuela.

Analizar

Una vez tienes todas tus newsletters en el calendario de contenidos, solo queda añadir unas columnas con datos. Los que tú quieras. Yo tengo algo así:

Y no, no basta con mirar las estadísticas de Substack. La mayoría lo hace… y ya. Por mirar no va a mejorar nada.

Si lo haces a mano, no pongas 17 métricas. Quédate con las básicas que da Substack en la primera pantalla, es suficiente. Basta con que lo hagas 1 o 2 veces a la semana, en 2 minutos lo tienes.

Si aguantas 3 meses haciendo esto, empiezas a ver cosas:

Más comentarios cuando acabas el email con una pregunta.

Más likes y comentarios en publicaciones que usas imágenes.

La serie X que te flipa... solo la lee tu madre (que te quiere mucho).

Este tema loco trajo treinta nuevos suscriptores. ¿Podría escribir más de ese tema loco?

Yo tengo esto automatizado, pero el valor es el mismo si lo haces tú a mano. Y es que analizar datos te sirve, además de para detectar qué temas son los que gustan más a tu audiencia, para:

🔵 Diferenciar entre lo que te da likes… y lo que te trae suscriptores.

🔵 Tomar decisiones con datos, no con intuiciones.

🧩 Multiplica tu producción de contenido

Exprime al máximo cada post, que cuesta mucho escribirlos. Crea entre 3 y 5 notes por cada uno (o más). Cambia el ángulo: unas para generar curiosidad, otras para destacar beneficios. Prueba, mezcla, repite. Revive posts antiguos. Ingéniatelas.

Una vez has creado esas piezas de contenido cortas a partir de tu email, las programas en Substack con alguna de las apps que existen (si quieres saber cuál uso yo, me escribes y te lo cuento). Con eso, pasas de 1 email = 1 impacto a 1 email = 5 impactos.

Más alcance con el mismo esfuerzo. Automatizado.

Cada vez que mando un post por email, una IA genera varias notes y las deja en borrador. Así, cuando entro a revisar, ya tengo los esqueletos hechos. Sigo mejorándola porque hay veces que habla como un político y eso no lo queremos.

Re-utilizar un email para generar otras piezas de contenido te ayuda a:

🔵 Maximizar tu alcance con apenas un poco esfuerzo más.

🔵 Más gente te descubre por notes = más gente se suscribe.

🔵 Transformar un email en otros formatos de contenido sin complicarte.

➡️ Otros sistemas de Substack

Todo esto que has leído hasta ahora es el sistema principal. El que uso cada semana para escribir, publicar, analizar y multiplicar el impacto de mis emails.

Pero claro, cuando llevas tiempo afinando cosas, acabas montando sistemas complementarios. Algunos no son imprescindibles para escribir, pero me permiten hacer cosas que Substack todavía no permite por defecto… y que a largo plazo marcan la diferencia. Te dejo por aquí algunos extra por si te sirven:

🔹 Secuencia de bienvenida en Substack.

Si te suscribes a mi newsletter, te llega 1 email al día durante 7 días. Cada uno con una idea para ahorrar mínimo 1 hora por semana. (Substack aún no permite esto a la mayoría, así que lo tengo montado con otras apps.)

🔹 Guardar los emails de tus suscriptores automáticamente.

Por si un día Substack nos quita acceso a sus emails. Yo lo tengo automatizado. Tú puedes apuntarlo como tarea semanal junto con la de más arriba.

Además

Todos estos sistemas se entrelazan. 📹 He hecho un vídeo donde explico cómo se conectan todos estos sistemas. Si te interesa puedes pedirlo en comentarios (abajo).

Dos ideas para cerrar (según en qué punto estés):

👉 Estás empezando a escribir en Substack: Creo que es clave mantener la constancia, publicar como un hábito. Usa mi calendario, post its en tu nevera o lo que quieras. Pero si vas a publicar cada martes, hazlo.

👉 Ya llevas tiempo escribiendo: Revisa qué de todo esto puede ayudarte… y qué no. No lo montes todo. No lo necesitas. Se trata de que te lleves una o dos ideas que te ayuden esta semana. El resto ya vendrá.

En cualquier caso, si tienes dudas o quieres más sistemas que te harán ganar tiempo cada semana, puedes contactarme (ver link al perfil más arriba). Me despido dando las gracias a David Roberto por la invitación. ¡Un placer!

2. LOS ARTÍCULOS EN SUBSTACK

📰 Los artículos en Substack por temas

Aquí repasamos lo publicado esta última semana sobre carreras, trabajo, educación, liderazgo, innovación, igualdad, políticas, geografía, sociología, sociedad, y derecho. Escrito por Emma Michelle.

📂 Carreras y trabajo: Educación, liderazgo, innovación, igualdad

Liderazgo:

🎓liderar/ Si seguís liderando como en 2015, 2026 te va a comer vivo - Tres días para reescribir tu manera de pensar, decidir y liderar en un mundo que ya cambió.

Hay líderes que siguen operando con mentalidad de 2015 en un mundo que cambió radicalmente, quedando atrapados en agendas caóticas y decisiones menores por falta de diseño, no de tiempo. Propone convertirse en un “Líder Aumentado”, alguien que piensa con más claridad, elimina lo irrelevante y combina criterio humano con sistemas que multiplican su capacidad. Para ello, se ofrece un bootcamp de tres días enfocado en claridad, impacto y ejecución aumentada, con el objetivo de reconfigurar la forma de liderar y prepararse para las exigencias de 2026, donde la verdadera amenaza no es la IA, sino seguir operando con un modelo de liderazgo obsoleto.

☘️ Nosolosuerte/ #147. Cuando el Secreto del Éxito es Sobrevivir a uno mismo - Entregad el máximo, y yo os atrangantaré con oro.

La historia relata cómo Jensen Huang, marcado por una infancia dura y una disciplina férrea, construyó Nvidia a base de foco, trabajo extremo y una gestión directa e intensa. Tras años de errores y aprendizajes, descubrió el poder de simplificar, formar “alter egos” en su equipo y operar con velocidad como ventaja competitiva. Su visión híbrida de hardware + software lo llevó a apostar por CUDA y más tarde por la IA, incluso cuando el mercado y los inversores dudaban. Su liderazgo obsesivo, adaptable y exigente convirtió a Nvidia en un gigante, demostrando que su mayor logro fue sobrevivir a sus propios límites.

🎨 tucoachpersonal/ 5 lecciones sobre la riqueza que aprendí de Nudista Investor - Y que te pueden servir a ti para vivir mejor.

Las ideas de Nudista Investor transformaron la relación del autor con el dinero, enseñándole que la verdadera riqueza no está en el estatus, sino en la libertad, el control y la claridad. Sus lecciones clave son: ganar más en lugar de vivir con miedo a gastar, dominar las propias finanzas para conseguir tranquilidad, priorizar el tiempo sobre el dinero, crear activos propios para recuperar autonomía y dejar de usar el dinero como muestra de éxito. En esencia, el dinero es una herramienta para vivir mejor y elegir la propia vida, no para impresionar; la libertad financiera se construye con decisiones diarias, no con golpes de suerte.

🍋 limoneros/ Limonada de Subtsack para tus primeros 1.000 suscritores y 1000$ (y anuncio especial)

Desde Limoneros nos presentan La Limonada de Substack, un programa de cuatro sesiones en directo diseñado para ayudar a creadores a despegar en Substack mediante visión estratégica, crecimiento orgánico, colaboración y monetización. Dirigido a quienes quieren tomarse la plataforma como un negocio y alcanzar sus primeros 1.000 suscriptores y 1.000 dólares, incluye acceso a directos, grabaciones, resúmenes, un chat VIP y descuento en un curso avanzado. Además, se anuncia la nueva “Columna de pequeñas newsletters” del Diario de Substack, una iniciativa para impulsar publicaciones con menos de 700 suscriptores.

✍️ escribeypublica/ #69 Visibilidad para escritores - ¿Quieres que más gente te lea? Nuestro invitado, Rafa Caston de Negocios Digitales, te cuenta qué puedes hacer.

Rafa Castón explica que, si una autora quiere vivir de sus libros, necesita una estrategia de marketing sólida que defina su propósito, potencie su marca personal, se enfoque en un nicho, cree comunidad en redes, comparta su proceso creativo y construya una web que refleje su identidad y conecte con lectoras ideales. El marketing, dice, no es “vender humo”, sino ayudar a que quien busca lo que ofreces pueda encontrarte. También invita a pensar los libros como propiedad intelectual con potencial para expandirse a otros formatos. Pilar agradece su contribución y recomienda seguir su newsletter para más consejos de visibilidad.

Innovación

💡Cómo construir una organización preaparada para el futuro - Diario de Innovación #249

En el contexto donde la incertidumbre es la norma, las empresas que prosperan son las “ambidiestras”: capaces de innovar y optimizar simultáneamente. Para lograrlo, deben adoptar arquitecturas modulares, combinar tres tipos de liderazgo (emprendedores internos, arquitectos y facilitadores), integrar la IA como parte estructural del negocio y pensar en soluciones que sumen, no que excluyan. Ser “future-ready” implica reconstruirse constantemente. El boletín también repasa las últimas novedades del sector tecnológico y de la IA, destacando avances en inferencia, movimientos estratégicos de big tech, tensiones geopolíticas y señales emergentes que apuntan a un futuro donde la eficiencia y el uso inteligente de recursos serán clave.

Agotamiento y productividad

biprofe.substack/ Cómo Pensar sobre el Agotamiento y la Productividad - Además de un montón de citas de un libro que estoy leyendo. Y cómo invertir una hora ahora para que la próxima semana sea un poco más fácil

La “Hora de Poder”, es una hora semanal dedicada a preparar la semana siguiente y reducir estrés. Se explica cómo esta rutina ayuda a recuperar control y adaptarse a circunstancias cambiantes. A partir del libro El fin del agotamiento de Jonathan Malesic, analiza el burnout como un fenómeno cultural más que individual, especialmente en el mundo académico, donde las expectativas idealizadas chocan con la realidad burocrática, emocional y laboral. Invita a reconocer que el agotamiento afecta a todos los sectores, a cuestionar la cultura que lo sostiene y a ejercer agencia personal y colectiva para no reproducirla.

📂 Ciencias sociales y políticas: Geografía, sociología, sociedad, derecho

Sociología:

🎎 cienciasocial/ Una anatomía del nosotros - Ningún humano es una isla.

La soledad y el aislamiento social, impulsados por la precariedad económica y la pobreza, afectan la salud mental y dificultan las relaciones personales. Evolutivamente, la necesidad de conexión es vital para sobrevivir, ya que los humanos somos colaboradores por naturaleza. Aunque nacemos con tendencias cooperativas, la sociedad moldea y a veces corrompe estas conductas. La moralidad fortalece la cohesión grupal, pero también puede excluir y castigar a quienes son diferentes, lo que intensifica el aislamiento y sus efectos negativos en el bienestar.

Sociedad:

🤓 lucasheili/ Cómo aprendí a lidiar con el frakaso - Lecciones en estoicismo que aprendí con una novela de Stephen King.

A menudo, nuestra vida parece una batalla entre lo que soñamos y lo que realmente ocurre. Planificamos con entusiasmo, pero la realidad nos golpea con giros inesperados que desbaratan nuestras expectativas. Sin embargo, como enseña el concepto del “Ka” en La Torre Oscura, aceptar lo que está fuera de nuestro control no significa rendirse, sino abrirnos a nuevos caminos y posibilidades. Es en esa aceptación estoica donde reside la fuerza para seguir, para reinventarnos, y para encontrar sentido incluso cuando los planes se desmoronan.

Pensamiento crítico:

🧧 sergioparra/ Nuevo viaje a la sinoesfera - Segundo viaje con suscriptores a China e colando memes de Sapienciología.

La vida no es una línea recta, sino un camino lleno de desvíos y obstáculos que desafían nuestras expectativas. Aunque anhelamos éxito y reconocimiento, a menudo nos enfrentamos a fracasos y decepciones que ponen a prueba nuestra resistencia. Pero es precisamente en esos momentos de incertidumbre y cambio donde podemos encontrar la oportunidad de reinventarnos, abrazando la incertidumbre con una mezcla de aceptación y determinación, conscientes de que el verdadero crecimiento surge cuando aprendemos a navegar lo inesperado.

Antropología e identidad:

⚡ beatrizlizana/ ¿Ysi escribes un libro? - Sobre el arte de escribir (y leer) reseñas.

Escribir este libro fue para mí una forma de darle sentido a esa curiosidad incesante que me acompañó durante mi estancia en Japón, una manera de ordenar todas esas preguntas que me rondaban la cabeza y que, muchas veces, no encontraban respuesta inmediata. No fue un proyecto planificado, sino un acto casi impulsivo que surgió de la necesidad de compartir una experiencia personal y subjetiva, lejos de la erudición académica, pero con la intención de ofrecer una ventana honesta y humana a una cultura que a la vez me fascinó y desconcertó. En cada página intenté reflejar ese choque entre lo cotidiano y lo inesperado, y la lucha interna entre la sorpresa y el deseo de comprender.

📰 Los artículos en Substack por sus autores

Al aparecer aquí, el Diario empezará, además, a recomendar tu boletín, usando el sistema interno de Substack.

🔖 Y entonces, vuelvo a las letras. De Cris Maskless: A veces siento que el mundo se deshace a mi alrededor, como si cada palabra ajena fuera una piedra arrojada contra el fino cristal de lo que soy.

🔖ChatGPT es complaciente por defecto, Pero con estos simples ajustes en la personalización lograrás resultados increíbles...

🔖Creando más conciencias...

📚Literatas: Cómo entender la enfermedad desde una mirada feminista sin caer en los mitos que silencian el cuerpo de las mujeres: Comprender la enfermedad como constructo cultural —y no solo como hecho biológico— revela cómo los cuerpos feminizados han sido históricamente disciplinados, narrados y reducidos al silencio. Por Alba Cobo Gayoso:

📺 MS NOW: el experimento para renacer en la era post-televisión: La antigua MSNBC se emancipa de NBC y acelera hacia un modelo digital con redacción propia, pódcasts y newsletters para escapar del declive del cable. Por Miquel Pellicer 💡:

🔖 Desde el oficio: Qué es el facilismo y por qué deberías evitarlo si amas escribir. Abraza la dificultad y la incomodidad de mejorar tu escritura, por Heber Sánchez Nunura:

🔖La luz de los atardeceres de otoño: Puede depender del futuro en el que nos construyamos. De Ramiro Blanco:

Eso es todo, por los autores, en esta edición.

