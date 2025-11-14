☔️ Buenos días, Substack. Como siempre, queremos mostrarte una gran parte de los mejores artículos publicados en los últimos días en la plataforma, dar algunas opiniones sobre lo que se está “cociendo” en Substack, y ayudar a los autores a tener más lectores y suscriptores. Ese es el objetivo de todo lo que hacemos en Columnas.

🏛 LAS GRANDES HISTORIAS

📌 Vivimos Sentados (II): ¿Qué puedo hacer? Rompe la silla, no tu salud: un sencillo plan para vencer el sedentarismo moderno. Por Jorge Martín.

📌 Habitar el vacío con ternura: Una exploración sobre la belleza de seguir existiendo cuando nada tiene sentido. De evelyn, un artículo con mucha personalidad.

📌La mejor forma de aprender sobre temas que te apasionan: los agujeros de conejo, de Edu PE: Este método de estudio es orgánico. Es el propio contenido el que te va marcando por dónde seguir. Los conceptos se entrelazan, te van llamando de una sala a otra.

📌Gran Colombia ¿Podría un proyecto así sobrevivir en nuestros tiempos, o seguimos siendo un continente que prefiere caminar dividido?

📌Ciudades regenerativas Por: Francisco Colom. Nuestro desarrollo como especie fue moldeado por el contacto con la naturaleza. Durante cientos de miles de años, nuestros cuerpos y mentes evolucionaron al aire libre, adaptándose al sol, al viento, a las estaciones o a los ciclos del día y la noche. Sin embargo, la vida moderna nos ha alejado de ese entorno.

📌Cómo funciona realmente el algoritmo de Notas de Substack Ahora tenemos información más sólida sobre Notes y su algoritmo, directamente del cofundador de Substack y arquitecto del algoritmo. Si nos dicen la verdad, tendremos que cambiar las tácticas. Por Martina López.

💌 ACTUALIDAD EN SUBSTACK

Trucos, perspectivas y noticias. Y también “columnas” sobre Substack y su “universo”. En esta edición, una columna de jose luis burgos (subtitulada “De suscriptores atentos a followers dispersos“) sobre los cambios en Substack y otra de Jorge Bosch sobre qué hacer cuando la tasa de apertura es baja. Quiero anunciar para el domingo una columna en Crónicas sobre el “deseo que atrae lectores sin que puedan evitarlo”, de Esteban De Castro, y, para el lunes, sobre la automatización de los boletines, de Manuel Algara.

🍀 Substack, entre el periodismo y la red social: ¿qué ha cambiado?

Por: jose luis burgos

De suscriptores atentos a followers dispersos

Empiezo este post con una advertencia para quienes no estéis interesados en las propias dinámicas de Substack: este texto no es para vosotros. Sin embargo, estos días he leído varias notes sobre el tema y creo necesario desarrollar algunas ideas con algo más de calma.

El malestar: estancamiento y frustración

Son muchas las personas que se quejan del estancamiento en su número de suscriptores. Algunas lo hacen amargamente, incluso teniendo varios cientos o miles de ellos. Otras escriben sobre los problemas de monetización, la saturación de contenidos o la dificultad de destacar entre la multitud. En el fondo, todos esos temas están relacionados. (Nota de Salvador: No creo que haya una pérdida de atención, sino un exceso de estímulos, por las razones que jose luis señala más adelante).

Permítanme que, desde mi modesta perspectiva, intente poner un poco de orden en todo esto. Y para hacerlo, nada mejor que volver al origen.

El modelo original: el Journal

Substack nació en Estados Unidos hace unos años como una fórmula para que, en una época de profunda reestructuración del ecosistema mediático provocada por la irrupción de internet, muchos periodistas buscaran medios no tradicionales que les permitieran dirigirse directamente a los lectores, sin pasar por los filtros de las redacciones o los grupos mediáticos.

Ese modelo, que podríamos llamar Journal, tenía necesariamente una estructura piramidal: unos pocos escribían y una comunidad de lectores —más o menos ávida— leía. En ese esquema, cada escritor tenía —idealmente— muchos suscriptores, y cada lector, a su vez, seguía a unos pocos escritores. Las limitaciones de tiempo y atención hacían imposible otra cosa.

La mutación del modelo

Pero algo cambió. Quizá el modelo no era tan rentable como se esperaba; quizá los fundadores de Substack decidieron ampliar horizontes y beneficios; o quizá se produjo una avalancha natural de escritores anónimos, impulsados por la posibilidad de publicar sin filtros editoriales.

Fuera cual fuera la causa —probablemente una mezcla de todas ellas y de otras que, a buen seguro, se me escapan— el modelo Journal fue mutando hasta transformarse en algo más parecido a una red social.

La mentalidad “social” y el conflicto de modelos

Y aquí surge el principal problema. Para los recién llegados, el concepto de suscriptor era prácticamente asimilable al de “follower” (seguidor): se trataba de una relación basada más en la visibilidad y la reciprocidad que en la lectura atenta de contenidos.

Seguramente, esta interpretación se debía a que muchos aplicaban fórmulas propias —y ya asumidas— de las redes sociales. Así, para crecer, sobre todo si no eran ya personajes famosos, era necesaria cierta reciprocidad; el tradicional “yo te apoyo, tú me apoyas”. (Nota de Salvador: Para Substack, es más rentable que tengas seguidores que suscriptores, porque no puedes llevártelos, porque no tiene que enviar emails, porque puede monetizar en el futuro con publicidad, y porque alcanza valoraciones más altas, como red social, ante el capital riesgo).

El problema es que ni los escritores ni la propia plataforma terminaron de asumir plenamente esta transformación. Así, muchos continuaron esperando resultados propios del modelo Journal —cientos o, incluso, miles de lectores atentos— mientras actuaban con hábitos propios de una red social: suscribirse masivamente a otros boletines con la esperanza de que otros hicieran lo mismo al propio.

El resultado era previsible: una avalancha de boletines que nadie puede leer, una atención diluida y una comunidad que “sigue”, pero que no necesariamente “lee”.

La paradoja de la horizontalidad

En una red donde todos escribimos, el recurso más escaso no es la suscripción, sino el tiempo de lectura y la atención. Llega un momento en que nos resulta imposible seguir activamente todos los boletines a los que estamos suscritos. La mayoría empezamos a concentrarnos solo en unos pocos (especialmente al tomar conciencia de esta limitación), mientras que los demás permanecen “en barbecho”: seguimos suscritos, pero no les prestamos atención. Y también dejamos de suscribirnos a nuevos, salvo cuando algún contenido nos llama poderosamente la atención. De este modo, volvemos de algún modo a un modelo piramidal de atención, pero leyendo mucho menos.

Este fenómeno explica por qué, a pesar de que muchos boletines cuentan con numerosos suscriptores, las tasas de apertura reales suelen ser bajas: los lectores solo leen con regularidad unos pocos.

Datos, percepción y tasas de apertura

Según el análisis de Ciler Demiralp, sobre 75.000 boletines de Substack (2024), el 45 % de los boletines están inactivos, es decir, no han publicado en meses. Entre los que siguen activos, las tasas de apertura rondan el 38 %, según datos de Whop (2025), en un estudio sobre el conjunto del mercado de newsletters anglosajón.

Conviene matizar que las tasas de apertura se han vuelto cada vez menos fiables —por cuestiones técnicas y de privacidad—, pero otros análisis (Reddit, foro de creadores Substack) parecen confirmar que hoy las tasas medias se sitúan en torno al 32 % y el 38 %.

Sería muy interesante disponer de datos segmentados por el número de subscriptores de los boletines, porque tengo la impresión de que esta tasa disminuye a medida que se incrementa el número de aquellos. (Nota de Salvador: Nuestro estudio sobre más de 20 boletines así lo confirma. Para aumentar la tasa de apertura, muchos hacen “limpieza” de suscriptores. Le he pedido a Jorge Bosch que me explique cómo lo hace; su descripción se encuentra más abajo).

Monetización y contexto

Aunque los datos que he encontrado no son concluyentes (todos referidos al mundo anglosajón), se estima que el 35,7 % de los boletines en Substack ofrecían una suscripción de pago (revenews.co).

La mayoría de estos boletines parecen corresponder a la fase Journal, ya que, según un estudio de State of Newsletters (2024), solo el 2 % de los nuevos boletines se lanzan directamente como de pago desde el inicio, y apenas un 12 % como free+upgrade a pago (inboxreads.co).

Esto podría indicar una toma de conciencia de la inviabilidad de lanzar boletines de pago en el entorno actual. Y mucho me temo que, en el mercado hispano —y en el español en particular, con poca tradición de pagar por este tipo de servicios—, los datos serían aún menores.

Un retorno al equilibrio

No sé cuál será el camino a seguir, pero sospecho que lo más saludable sería aceptar una especie de retorno —parcial al menos— al modelo original: asumir que construir una comunidad de 50 o 60 lectores fieles ya es un éxito notable. En Substack, seguramente es más interesante contar con una comunidad fiel y razonable que con cifras abultadas que no reflejan nuestros lectores reales. Tampoco tiene demasiado sentido suscribirse indiscriminadamente a boletines que jamás vamos a leer, solo porque alguien nos lo solicita o pensando que así obtendremos un suscriptor recíproco.

La época en que unos pocos escribían para una gran masa lectora no va a volver; los escritores no disminuirán, pero quizá sí la base de lectores activos.

Como apuntaba NiemanLab en su artículo “There Is No Peak Newsletter” (Harvard, 2022), «los malos boletines seguirán muriendo, pero para los lectores ocupados, un boletín bien hecho sigue siendo un formato poderoso»

Substack, por su parte, parece estar adaptándose a esta realidad: introduciendo cambios que, desde fuera, pueden parecer en ocasiones simples “palos de ciego”, pero que probablemente buscan consolidar su transición hacia una red social completa.

La pregunta que queda en el aire es si ese movimiento será compatible con el espíritu inicial que la hizo atractiva: el de una serie de escritores independientes, sostenidos por la atención genuina de lectores reales.

Limpieza de Suscriptores

Por: Jorge Bosch Alés

Cada vez que voy a hacer una baja sigo este proceso:

Paso 1: Señalar los filtros que ves en la imagen (adaptando la fecha a 6 meses atrás del momento actual)

Paso 2: De los que salen, los selecciono y les envío este email para tratar de repescar:

Como ves, la mayoría no me contesta (me contestan uno de cada 200 lectores apox)

A partir de ahí dejo pasar una semana, y a los que no me han contestado, los borro.

He hecho esta limpieza 3 veces ya, y además, el día 12 vino la cuarta y más grande donde borré +1.600 lectores para seguir manteniendo una BBDD más limpia y contrarrestar mucho de los lectores que se suscriben por recomendación pero lo que hago no les interesa.

Aquí repasamos lo publicado sobre esta última semana sobre carreras, trabajo, educación, liderazgo, innovación, igualdad, políticas, geografía, sociología, sociedad, y derecho. Escrito por Emma Michelle.

📂 Carreras y trabajo: Educación, liderazgo, innovación, igualdad

🚀 Liderazgo:

🎓liderar/ Liderar con fe, 500 startups, Louvre, ¿La razón por que siguen al líder?, ¿Cómo elegir al socio? - Actualízate con lo más relevante para Ser PRO en la vida y los negocios

El liderazgo efectivo va más allá de los números y resultados: se basa en tener un propósito claro, fe y servicio, poniendo a las personas en el centro para construir culturas coherentes, humanas y sostenibles que fomentan el éxito real. Elegir socios que compartan valores y habilidades complementarias, junto con generar confianza en los equipos, es fundamental para que una empresa prospere. En el ecosistema emprendedor, programas como 500 Startups LatAm impulsan la innovación regional, mientras que la seguridad digital sigue siendo un reto por errores humanos pese al avance tecnológico. Por último, un legado bien gestionado puede seguir generando ingresos mucho después de la muerte, como sucede con grandes celebridades.

☘️ Nosolosuerte/ #146. La Importancia de Tener un ‘Ego Sano’. 10 Reglas para Escribir Bien, según David Ogilvy. ¿El Truco? Que no Sea Trabajo para ti - “Los psicólogos sugieren que existe una fuerte relación entre el ego y la competitividad. Todos los grandes profesionales a los que he entrenado tenían ego para regalar.” - Bill Walsh

Lanzar un proyecto revolucionario es una tarea solitaria que requiere una confianza casi arrogante para mantener la visión ante el escepticismo. Muchos grandes emprendedores tienen un “ego sano”, una mezcla de orgullo, confianza y seguridad en sí mismos que les permite desafiar las reglas convencionales y persistir. Ejemplos como Henry Ford o la “PayPal Mafia” muestran que ser excéntrico y seguir una lógica propia es clave para el éxito. Tener un ego sano es diferente del egotismo; es un motor para la productividad y la innovación. Por eso, es fundamental enseñar a las nuevas generaciones a aspirar a grandes metas, arriesgarse y asumir responsabilidades para ser dueños de su propio destino, no por vanidad, sino por un compromiso real con crear valor y resolver problemas.

🍀 tucoachpersonal/ Pequeñas reglas, grandes vidas - Cuando escribes tus propias reglas, la vida empieza a sonreírte

La clave para avanzar y cumplir con nuestros objetivos no es tener más motivación, sino crear reglas claras y no negociables que guíen nuestras acciones diarias. Estas pequeñas reglas nos ayudan a actuar incluso en los días difíciles, fortalecen nuestra autoestima y construyen confianza en nosotros mismos. En lugar de depender de la fuerza de voluntad o esperar el momento perfecto, es mejor establecer hábitos constantes que conviertan el “algún día” en “hoy”, haciendo que el progreso sea automático y sostenible.

🎨 Creadoresmag/ Cómo hago los cómics: Por la bestseller del New York Times y ganadora de los premios Eisner, Ringo, Harvey, Bram Stoker y Locus. - Bonus: Opiniones sobre la industria de los cómics.

Colleen Doran, reconocida artista del cómic, explica que dibuja casi todo a mano usando técnicas clásicas como la construcción y el tamaño a la vista, sin recurrir al calco digital, aunque sí usa caja de luz para ampliar bocetos. Destaca que aprender estas técnicas tradicionales es fundamental y que el uso excesivo del calco puede limitar la creatividad. Además, habla de las dificultades económicas de la industria del cómic, señalando que aunque pocos creadores alcanzan estabilidad financiera, muchos luchan por mantenerse, enfrentando años buenos y malos. Advierte a los jóvenes artistas sobre las expectativas irreales y la necesidad de paciencia y perseverancia, ya que el éxito suele ser el resultado de décadas de trabajo constante en un sector cada vez más competitivo y cambiante.

🍋 limoneros/ El lanzamiento de mi libro fue ... un desastre

La autora de la newsletter, Limoneros, esperaba con ilusión el lanzamiento de su libro en el Singapore Writers Festival tras una intensa gira por Asia, pero el evento fue cambiado sin aviso y los libros no llegaron. Aunque solo asistieron nueve personas, decidió dar lo mejor de sí y conectar con ellas. A pesar de no vender ningún ejemplar, se sintió en paz y reflexionó sobre la realidad detrás de las redes sociales, recordando que ser creadora implica enfrentar fracasos y seguir adelante. Esta experiencia le reafirmó su motivación y el mensaje de convertir las dificultades en oportunidades.

💡movidasdeemprender/ La movida de ser especialista generalista - Mi experiencia de crecimiento profesional aplicando el modelo T

Hoy os traemos el debate de la semana desde Movidas de Emprender: ¿es mejor ser especialista o generalista?

La autora defiende que la clave está en combinar ambos enfoques, y su propia trayectoria lo demuestra. Su experiencia en comunicación, marketing y diseño le permitió especializarse en newsletters gracias a una base amplia de conocimientos. Promueve el modelo del conocimiento en T, que une amplitud y profundidad, y anima a experimentar, aprender y evitar encasillarse. Su mensaje final: el éxito profesional surge de ser especialista-generalista, o como ella misma dice, “un erizo disfrazado de zorro”.

💡Innovación/

betterbusinessbetterworld/ 11 obstáculos que impiden la innovación en el management - En una época de avances tecnológicos sin precedentes, ¿por qué no avanza el propio management como disciplina?

Esta semana, Better Business, Better World analiza los once obstáculos que impiden que la gestión empresarial avance al ritmo de la tecnología. Señala once causas: el enfoque académico poco práctico, la repetición de ideas antiguas como si fueran nuevas, la resistencia al cambio dentro de las organizaciones, el protagonismo de consultores, la obsesión por los beneficios a corto plazo, la pérdida de valor del rol del gestor, los empleos sin utilidad, la falta de conocimiento real sobre innovación y la negación de los problemas. El verdadero progreso del management ocurre fuera de las escuelas de negocio, en empresas que aplican la tecnología para transformar su forma de gestionar.

📂 Geografía, sociología, sociedad, derecho

🌏 Pensamiento crítico: sergioparra/ La paradoja de la discriminación: cuando las cifras no significan lo que creemos que significan - Quizá la verdadera igualdad empiece en la valentía de mirar sin prejuicio incluso la propia idea de la discriminación.

Esta semana desde Sapienciología, nos presentan la paradoja de la discriminación. Durante el rodaje de El planeta de los simios y en experimentos psicológicos posteriores, se evidenció cómo las diferencias, reales o imaginadas, pueden generar discriminación y segregación social. La discriminación afecta a todos los grupos, incluso a aquellos que se consideran menos vulnerables, y su análisis debe ser cuidadoso para no caer en interpretaciones simplistas o sesgadas. Estudios recientes, como los de Claudia Goldin y Lee Jussim, muestran que muchas desigualdades no se deben directamente a discriminación, sino a factores estructurales, sociales y decisiones individuales, y advierten sobre los riesgos de sobrerreaccionar al atribuir toda desigualdad a prejuicios sistémicos. La clave para avanzar está en fomentar la transparencia, la meritocracia y el análisis crítico, evitando moralizar las diferencias y aprendiendo a reconocer la complejidad detrás de la discriminación para lograr una igualdad más realista y efectiva.

🤜Derecho: Ganando millones demandando y avergonzando a los que descargan porno ... y a Meta - Ley Derecho /

Una empresa llamada Strike 3, propietaria de Vixen y Tushy, ha atascado los tribunales estadounidenses con demandas, la mayoría contra consumidores de porno avergonzados, para llegar a un acuerdo. Ahora ataca Meta, la empresa propietaria de Facebook e Instagram.

📰 Los artículos en Substack por sus autores

Aquí las reseñas las ofrecen quienes más conocen los artículos que han escrito: Sus propios autores.

🔖 Madres, monstruas y márgenes: lo maternal en la literatura gótica: Una revisión literaria con perspectiva de género y varias recomendaciones chulas y feministas. Por Alba Cobo Gayoso:

🔖 Abundancia, por Jose Maria Garcia. Entre la escasez y la suficiencia:

🔖 Cómo sobrevivir a tus propios errores (sin huir del país ni fingir tu muerte). Por Ainhoa:

🔖 Gracias nuevamente por la invitación, Roberto. Y porque no hay primera sin segunda… les traigo este segundo capítulo de la serie “Fatiga Civilizatoria” donde se cuestiona el costo de la paz, definiéndola como una paz neoliberal que solo administra el malestar. El precio de esta calma no es monetario, sino un agotamiento moral que nos lleva a renunciar a pensar distinto. El ciudadano exhausto ya no busca justicia, sino anestesia para que el mundo deje de doler.

El texto también aborda la paz como una ecuación económica : la desigualdad agota la empatía y sostiene el orden con miedo. La solución se aleja del diagnóstico para proponer una reconstrucción del sentido. Esta se logra al recuperar la palabra , volviendo el pensar juntos el antídoto contra la obediencia automática.

🔖 Escritura: #68 Substack para autores de ficción (II), de Pilar N. Colorado. Tu base de operaciones de marca (ante el éxito del Substack para escritores de ficción, amplío algunas ideas que te gustarán).

🔖 Del vínculo al show: la hiperconectividad sensible y el hiperconsumo narcisista: ¿Cómo te vendes al mundo? Por Maria Tartaglione.

🔖 El arte de estar sola (y no sentirte sola): Ideas de citas contigo misma para reconectar sin huir al monte. De una chica muy joven, andrea ☁️:

🔖«Tourists go home», por Marta Soria: Que trata sobre el nomadismo emocional.

🔖Hello Tutifruti Magazine #4 / El arte de soltar✨ de Lia Tutifruti 💕: Entre tantas ideas y proyectos, soltar con amor los que nos distraen y enfocarnos en nuestro sueño mas grande:

🔖Muertos en vida, de Yanina Ceriani: “Morí por envenenamiento a los quince años, exactamente el tres de abril de 1890, en la ciudad de Guanajuato, México. Con frecuencia sueño que estoy viva, porque los vivos le tienen pánico a los muertos. Mamá Chela y Papá Chelo me regañan seguido, a pesar de que soy un alma vieja.

A veces finjo caminar entre los vivos; dependiendo de la hora, me acerco o me alejo de ellos. Casi nunca me ven —creo que definitivamente no me ven—, pero, en el fondo, me divierte saber que sienten mi presencia. Aparento estar viva entre los muertos. “

🔖 Dostoyevski vs. el Papa Francisco: la Iglesia es el villano en su cuento favorito: Dostoyevski, el Papa Francisco y la celda más incómoda del cristianismo, por Bibliotequeando - Ricardo Lugo:

🔖 Fanzines, periodismo y comunidad: Entrevista a Ricardo Duque, cofundador de la Fanzinoteca, que reivindica la autoedición como un acto de pensamiento crítico y resistencia cultural. Por Miquel Pellicer 💡:

🔖 Cultura del side hustle: entre la independencia y la jaula invisible. Rememorando mi época de estudiante, recuerdo que siempre quise ser mi propio jefe. Por: Pepe Porcayo:

🔖 Una crítica de “El hombre en Busca de Sentido”, de Victor Frankl

🔖 Edgar Cruz: ¿Celebrar cumpleaños? Porque sí y porque no.

🔖 Cuentos para Siena: De todo lo que pueda dejarle, solo mis escritos tendrán algún valor para mi hija. Por Dani:

🔖 Con toda la humildad me nomino a mí mismo (jaja) para el próximo diario, con esta pieza sobre Rosalía de la que estoy especialmente orgulloso. Gracias!

🔖 Anatomía de un hater o cómo acabar linchado por no adorar el Frankenstein de Del Toro. Por josé luis burgos:

🔖 La sigilosa sabiduría del bosque: Por Astrónomo de cielos rasos. Subtítulo: Y la experiencia de entrar en un profundo estado meditativo sin haberlo buscado

🔖 Hay días en los que sientes que no alcanzas, que hagas lo que hagas nunca es suficiente, que todos avanzan menos tú, este texto no busca darte una respuesta ni decirte que todo va a estar bien, solo es un abrazo escrito para cuando no sabes cómo seguir, para cuando te duele fallarte otra vez, y aun así decides intentarlo una vez más.

Eso es todo, por los autores, en esta edición.

📮 ¿Falta algo? Por favor, comparte tu artículo; o, mejor, el de tu autor favorito, explicando en qué destaca, en la zona de comentarios. También, ahora, tus dudas sobre el uso de Substack.

