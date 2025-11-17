☔️ Buenos días, Substack. Como siempre, queremos mostrarte una gran parte de los mejores artículos publicados en los últimos días en la plataforma, dar algunas opiniones sobre lo que se está “cociendo” en Substack, y ayudar a los autores a tener más lectores y suscriptores. Ese es el objetivo de todo lo que hacemos en Columnas.

El Newsfeed para descubrir nuevos artículos de Substack en español

🏛 LAS GRANDES HISTORIAS

📌 Somos libres mientras creamos serlo. Por Javier Jurado. Sobre ciencia, tecnología, filosofía y lenguaje.

📌Esta casa es inhabitable. Verónica Maraver escribe sobre la casa de Katsushika Ōi, que estaba llena de maderas, bocetos rotos y suciedad. Pero eso no importaba.

📌Una moneda para mamá. Por María Ahufinger. Este es su relato finalista del Concurso del Escritor.

📌 Creando una cultura de lo lento. ¿Qué significa vivir lentamente? Por Celeste Diaz. Y un sincero viaje hacia un estilo de vida lento: “Todo el mundo habla de vivir más (ampliar el tiempo horizontal), pero pocos hablan de vivir más profundamente (ampliar el tiempo vertical). Es tentador tratar el tiempo como una unidad objetiva, como los centímetros o los kilogramos, pero el tiempo experimentado es subjetivo. Cinco minutos pueden parecer una hora. Cinco horas pueden parecer cinco minutos. Una década puede pasar como dos años, mientras que dos años pueden adquirir el peso de un siglo.”

📌 Cómo hago los cómics: Por la bestseller del New York Times y ganadora de los premios Eisner, Ringo, Harvey, Bram Stoker y Locus. Cómo hago las cosas. Por Martina López.

💌 ACTUALIDAD EN SUBSTACK

Trucos, perspectivas y noticias. Y también “columnas” sobre Substack y su “universo”. En esta edición, una columna sobre la automatización de los boletines, de Manuel Algara.

ℹ Guía de Automatización en Substack

Por: Manuel Algara.

“Por qué yo tengo el doble de tiempo para escribir gracias a que el resto funciona en piloto automático.”

Sé que muchos que leeis está newsletter creéis que automatizar es deshumanizar. No os culpo, viendo el humo que hay ahí fuera es lo normal. Te voy a contar, en 3 breves píldoras, porque yo pienso todo lo contrario, y cómo lo hago.

Mi enfoque es automatizar donde el humano no aporta valor... para que ese tiempo ganado se use en donde tu lado humano sí aporta valor. Para que puedas dedicar el doble de tiempo para tus tareas creativas. Y voy a usar mis sistemas de Substack de ejemplo para mostrarte cómo.

Cuando David Roberto me invitó a escribir aquí, me propuso hacer una remezcla de mis series en Substack para ganar tiempo. Lo que no sabía es que mis sistemas evolucionan más rápido que las series de Netflix. Así que en vez de un remix, esto es una versión extendida.

Voy a dividir esta guía en 2 grandes bloques, con mini secciones dentro. Te aviso ya: guárdala en favoritos. Es imposible que apliques todo de golpe. Coge lo que te interese y empieza por ahí. Como piezas de Lego.

En el bloque 1 te cuento cómo organizo mis ideas y escribo cada semana.

En el 2, todo lo que no es escribir... pero que necesitas si quieres que te lea alguien más además de tu madre.

Al lío.

Sección 1: Escribir y publicar para maximizar creatividad

Estos son las pasos:

0️⃣ Previo: tener claro de qué vas a hablar

Tengo un documento con las temáticas que suelo tratar. No es para planificar al milímetro, es para evitar acabar hablando de otra cosa. Así que cada vez que escribo, etiqueto los emails según estos bloques. Me da foco y me ayuda si algún día no viene la musa a darme inspiración.

1️⃣ Captura ideas donde sea

Las mejores ideas no vienen delante del ordenador. Vienen mientras caminas, cocinas o paseas solo por la calle. Por eso yo capturo ideas con la voz. Y van directas a mi base de datos de ideas.

¿No tienes esa automatización? Usa un formulario sencillo, las notas del móvil o lo que te dé menos pereza. Si las tienes desperdigadas por mil sitios es un caos que hace que cuando vas a ponerte a escribir ya estás agotado de tanto recolectar.

Lo importante no es cómo lo hagas.

Lo importante es que todas las ideas acaben en el mismo sitio.

2️⃣ Escribir (sin filtro, sin pararse)

Cada jueves me hago un café ☕, abro el documento y la base de datos de ideas. Me pongo a escribir como pollo sin cabeza. Sin poner comas, sin pararme mucho a que suene bien. Lo importante es sacar la idea del cerebro al teclado. Punto.

Cuando termino un borrador, empiezo otro. Si es uno de esos días buenos, me salen 3 o 4 del tirón. No los acabo. Solo los dejo a medias pero con la idea clara. Ya los puliré luego.

3️⃣ Pulir

Esto suelo hacerlo el mismo jueves después de llevar a mi hija al cole. Es decir, ha pasado un rato desde el momento anterior. Aquí ya vamos a hilar fino, y dejar el texto del email al 90% de calidad. El 100% no existe (es importante conocerse a uno mismo).

¿El proceso? No tiene mucho misterio:

Veo los títulos de todos los borradores y escojo uno. Lo leo en voz alta, añado y quito cosas. Cuando está bien a veces le digo a un GPT que tengo que me mejore el gancho inicial o el final o si ve algo que no se entiende. Usar un prompt para decirle si un niño de 8 años lo entendería me da buenas ideas, que a veces uso y a veces no xD Luego lo paso por LorcaEditor.com, un corrector online. ¿El objetivo?: que cualquier persona entienda lo que digo. Puntuación por encima de 95. No quiero sonar como un poeta. Quiero que me entiendan al vuelo y casi sin esforzarse. La imagen: Esto sí que lo paso por un GEM que tengo entrenado para decirle que tipo de imagen me gusta y le paso el email y me da la imagen. Se programa todo ello en el propio Substack para el martes siguiente y listos. Se tacha la tarea de mi gestor de tareas y hasta el jueves siguiente.

Sí, aunque seas una persona creativa puedes usar técnicas de la gente del mundo de la productividad. No matan la creatividad, al revés.

Tu cerebro está para pensar, no para acordarse de cosas.

📢Una nueva columna en el Diario para pequeñas publicaciones (-de 700)

¿Eres un escritor con una pequeña lista de suscriptores?

Sé que tienes un gran contenido, pero es difícil que te vean cuando eres pequeño. ¡No eres el único! Muchos de nosotros hemos llegado hasta aquí en Substack, en gran parte, gracias a la generosidad y amabilidad de otros que me han promocionado y animado.

¡Tú también te mereces ese tipo de apoyo!

Para que así sea, y como anunció en primicia este sábado Veronica Llorca-Smith, el Diario va a lanzar la “columna de las Pequeñas Newsletters”, una sección que celebra y da visibilidad a las publicaciones (en español) más pequeñas, promocionando sus mejores artículos. Si tienes menos de 700 suscriptores, considera la posibilidad de unirte a esta columna del Diario para que los lectores puedan descubrirte.

Dado que el buscador de Substack no ayuda mucho a encontrar artículos, salvo que conozcas el autor, y a que, como empresa privada, trata de dar más visibilidad a los boletines con más suscriptores de pago, parece cada vez más difícil “despegar”. Llevo meses pensando en ser parte de la solución a este problema.

¿Cómo lo hace?

El Diario de Substack tiene, como objetivo central, dar visibilidad a los boletines de la plataforma, tanto nuevas voces como más establecidas, con todos lo medios a su alcance (por ejemplo, a través de recomendaciones). Desde sus inicios incluye también artículos que otros autores han considerado muy interesantes. Esta micro-iniciativa (que aprovecha las otras ya puestas en marcha) trata de dar un paso más allá.

Si te interesa aparecer en la nueva columna, sólo tienes que decirlo en la zona de comentarios de la última edición del Diario. Roberto o Martina se pondrán en contacto contigo para seleccionar juntos tu artículo, y promoverlo, junto con tu newsletter, en 3 lugares al mismo tiempo:

En la columna sobre artículos de pequeñas newsletters, en el Diario de Substack.

En una biblioteca con los mejores artículos seleccionados por sus autores, en español.

En el Directorio de pequeñas newsletters de Substack en español, que es el más popular de todo el Directorio en español.

Aumentar la audiencia de tu boletín puede ser un poco como intentar orientarse en un laberinto, en un agujero negro. No siempre es fácil hacer llegar tu gran contenido a las personas adecuadas. En este reto, muchos abandonan a los pocos meses. Para evitarlo, esta pequeña iniciativa te ayuda a sentirte visto y escuchado, y quizá podamos ayudarte a conectar con alguien que realmente quiera ver tu trabajo.

A veces, todo lo que necesitas es alguien que crea que puedes hacer lo que pensabas que no podías. Y entonces lo haces.

2. LOS ARTÍCULOS EN SUBSTACK

Notas importantes, aquí.

📰 Los artículos en Substack por temas

Aquí repasamos lo publicado esta última semana sobre tecnología, ciencias, ecología, riesgo, ciberseguridad, medios de pago (incluyendo crypto), empresas sociales, inversiones y finanzas personales, marketing, emprendedores, mercados, finanzas, comercio, y sectores económicos. Escrito por Cristina.

🚀FUTURO

🧠 Tecnología

▶ Parte I: ¿Y si la tecnología fuera un nuevo sentido para mirar con más atención? Te cuento cómo la astrónoma Julieta Fierro me ayudó a reconciliarme con la tecnología y replantearme su papel. —Regina /

Hoy la tecnología está en todas partes; nadie se libra de ella. Desde los teléfonos que llevamos en el bolsillo hasta las pantallas que ocupan un espacio cada vez mayor en nuestros salones. Y con cada vez más presencia en todas partes: la tan admirada y temida inteligencia artificial.…

Imagen cortesía de Emma Michele: Jack Lemon

🧠 Ecología

▶ Regeneración = enamorarse de la vida. Cuestiona todo lo que te digan y, más aún, cuestiona lo que te dices a ti mismo. —Gerardo Ibarra /

Escuché el término “regeneración” un tiempo antes de comenzar mi posgrado, fue antes del parteaguas de nuestra generación: la pandemia de COVID-19. Por ese entonces no le presté mucha atención al término, pues estaba aún muy enfocado en temas sociales.

Durante la maestría comencé a escuchar la palabra con más frecuencia junto con otras palabrejas que me resultaban un tanto chocantes: codiseño, investigación…

▶ Biotecnología para un planeta vivo: ¿riesgo u oportunidad? —Iselen Trujillo /

La biotecnología ha irrumpido en la cadena alimentaria con una promesa de eficiencia y mejora sin precedentes. Sin embargo, en la actualidad aun muchas personas desconocen lo que es biotecnología, sus ventajas y desventajas, mientras que otras han desvirtuado su papel en la sociedad, satanizándola, quizás por desconocimiento…

🧠 Ciencias

▶ Sin ciencia no hay progreso económico. —Mujeres & Compañía /

Ya no hay dudas. La innovación científico-tecnológica y la destrucción creativa (la creación permanente de nuevas tecnologías que reemplazan a las anteriores), son los motores del desarrollo económico sostenido…

▶ Somos libres mientras creamos serlo. Ciencia, tecnología, filosofía y lenguaje —Javier Jurado /

¿Hay causas ocultas que determinan las acciones que creemos tomar libremente? Filosofía y Ciencia se han preguntado por ello de forma recurrente…

🧠 Riesgo

▶ No tendrás nada, y serás feliz. Crónica de un reinicio anunciado. —Artista rebelde /

El siniestro slogan del Foro Económico Mundial... Se oyó por primera vez como rumor en un vídeo que circuló por las redes: una frase afilada y simple — “You’ll own nothing and you’ll be happy” — y detrás de ella un mundo que se volvía pequeño, impecablemente embalado, entregado a domicilio, con colilla de felicitaciones y todo. Lo que empezó como un pensamiento perturbador, publicado en 2016, sobre la “visión” del 2030, se convirtió en lo que podría decir; un escándalo social. Ellos dicen que es una simple predicción relacionada al progreso tecnológico. Pero esto, más huele a la consigna de una misión para la próxima era…

🧠 Ciberseguridad

▶ ¿Son inseguras las comunicaciones vía satélite? Comunicaciones por satélite y la persistencia de enlaces sin cifrar. —Alejandro Polanco/

No suelo tratar temas así, pero en esta ocasión la cuestión me ha llamado bastante la atención. Los satélites artificiales suelen aparecer en la prensa, o en las películas, como artefactos casi mágicos, dispositivos remotos que sólo manejan gobiernos y grandes corporaciones. En realidad, y muy al contrario, buena parte de nuestra vida diaria rebota constantemente en ellos…

▶ Introspección en la IA: cuando la explicabilidad se cruza con la Ciberseguridad Algorítmica. —Santiago Paravano/

Anthropic presentó un estudio donde identifica señales de introspección en sus modelos, es decir, la capacidad de observar su propio proceso de respuesta y razonar sobre él. No se trata de “conciencia”, sino de un mecanismo de autoevaluación algorítmica que permite entender por qué el modelo elige una salida y cuándo descarta otras durante el cálculo…

🧠 Medios de pago (incluyendo crypto)

▶ Stablecoins: La Infraestructura que Latinoamérica no Sabía que Necesitaba. —Jaime Sotomayor /

Una mujer en Bolivia necesita $100 de su familia en Estados Unidos. Hace tres años: Levantarse a las 5am. Tres horas en autobús. Fila en Western Union. Documentos. Preguntas. Efectivo. Autobús de regreso a casa. Un día entero perdido. Por $100. Hoy: Abre su teléfono. Recibe el dinero en segundos. Nunca sale de su pueblo. No sabe qué significa “blockchain”. Nunca ha escuchado la palabra “stablecoin”. Y no le importa. La tecnología es invisible para ella—que es exactamente como debería ser…

▶ El Jaque Mate Silencioso de China. Mientras el mundo mira a Trump, el verdadero poder se está reconfigurando desde Asia. —Naza Tax /

Mientras todos siguen atentos al ruido político, a los titulares de Estados Unidos y a las predicciones sobre el dólar, un movimiento silencioso está redefiniendo el tablero financiero global. Y casi nadie lo está viendo. En los últimos meses, mientras Occidente se preguntaba si el dólar seguirá dominando, China activó su jugada más importante en décadas: el lanzamiento del e-CNY, su moneda digital estatal…

🧠 Empresas sociales

▶ La caída de Sonder, cuando la narrativa pesa más que los números. La tecnología fue la excusa fácil. Lo que la hundió fueron los números, los contratos y la falta de disciplina. —Enrique Domínguez /

Lo de Sonder no es un juicio contra la hotelería digital. Tampoco demuestra, como sugieren algunos titulares rápidos, que la tecnología deba vivir en los márgenes. Es algo mucho más sencillo. Da igual lo bien que suene tu app o lo bonito que sea tu diseño; si tu estructura financiera es frágil y tus contratos te aprietan, antes o después la realidad te pone en tu sitio…

▶ Cuando Amazon bloquea el futuro: por qué la Economía de la Intención avanza más rápido de lo que las empresas pueden resistir. Cómo la resistencia a los agentes revela la miopía de un modelo centrado en la interfaz, no en el progreso del cliente. —Victor M. Gonzalez, Ph.D. /

Cuando una multinacional como Ferrero, acusada durante años de haber contribuido a la deforestación por el aceite de palma utilizado en su producto más famoso (la Nutella), escribe a la Comisión para apoyar la ley contra la deforestación, la Unión Europea tiene un problema…

🧠 Inteligencia Artificial (IA)

▶ La IA no lo solucionará todo. Hay que seguir gestionando las expectativas en el despliegue de la IA generativa — Sam Altman/ Por Oscar Julia.

En mayo de 2024 publiqué el artículo “Gestionar las expectativas en el despliegue de la IA generativa”. Ha pasado año y medio y me da la sensación que uno de los puntos débiles de la adopción de la IA de forma masiva sigue siendo la gestión de las expectativas…

▶ Implantar la Inteligencia Artificial en un centro educativo: el liderazgo que marca la diferencia. 7 pasos para integrar la IA con ética, estrategia y sostenibilidad. —Vicent Gadea /

Durante mis años como directivo he vivido lo mismo que viven hoy cientos de líderes educativos: agendas imposibles, urgencias constantes y una presión diaria que, casi siempre, empuja a renunciar a la propia formación.

Es comprensible: uno sacrifica lo que parece prescindible para atender lo urgente.

Pero en el contexto actual eso supone un riesgo enorme…

▶ Cuando los algoritmos dominan el mercado. El nuevo dilema del derecho en la era de la inteligencia artificial. —Andy Aragon /

En una conversación reciente con Gabriel González, abogado especializado en competencia económica, surgió una pregunta que parece técnica, pero en realidad toca el fibras sensibles del poder contemporáneo: ¿Qué pasa cuando los monopolios ya no se construyen con fábricas, sino con datos y algoritmos?…

💰DINERO y NEGOCIOS

📈 Dinero y negocios

▶ Pacto de socios en ventas parciales: las cláusulas que salvan al minoritario. Guía práctica para fundadores que venden la mayoría pero mantienen una participación: qué negociar en el pacto de socios y cómo evitar errores que cuestan caro. —Joshua Novick /

En el mundo de las fusiones y adquisiciones, no todas las operaciones están estructuradas como compras del 100% de las participaciones. En muchas transacciones, el comprador adquiere la mayoría, por ejemplo el 51%, y el fundador o el equipo gestor conserva una participación relevante, normalmente entre el 30% y el 49.99%. Este tipo de operación tiene una lógica muy clara y es tan sencilla como mantener al emprendedor comprometido post venta…

▶ ¿Cuánta felicidad puede comprar el dinero? —Brieffy/

El dinero y la felicidad han sido tema de debate durante siglos. Sin embargo, la relación entre ambos no es lineal ni sencilla. A través de un juego de dados imaginario, podemos explorar cómo la percepción del riesgo y la utilidad marginal del dinero afectan nuestras decisiones financieras y, en última instancia, nuestra felicidad…

📈 Inversiones y finanzas personales

▶ Wealth Compass. El Ritmo Real del Rendimiento. —Christian Hauswaldt /

En un entorno donde abundan vehículos que prometen 20% anual o estrategias que “duplican” el capital en pocos años, es fácil olvidar que los grandes patrimonios no se construyen con rendimientos espectaculares, sino con consistencia…

▶ ¿Existe un portafolio de inversiones ideal? A veces creemos que existe un portafolio “perfecto” que todos deberíamos copiar, pero la realidad es que cada quien necesita algo distinto. —One Trillion/

Cuando empecé en el mundo de las inversiones, creía que existía un portafolio perfecto, una fórmula mágica que todos podíamos copiar y obtener buenos resultados. Es más, en internet hay muchos videos y publicaciones que promueven esta idea…

▶¿Por qué importan las finanzas personales como emprendedor? La gestión de finanzas personales es básica porque descuidarlas te puede costar el negocio. —Jose Luis Sanchez Larrauri/

Emprender te cambia la vida… pero también te desordena la billetera. Cuando eres emprendedor es muy difícil empezar con ingresos fijos. Recién cuando tu empresa está estable o has levantado capital, puedes colocarte un sueldo.

Pero tener un sueldo no es un lujo: es una necesidad. ¿Por qué? Porque evita que mezcles tus finanzas personales con las de la empresa. La empresa sigue su camino; tú sigues el tuyo. Y ambos lo necesitan…

📈 Marketing, publicidad y ventas

▶ Análisis del Mercado Intradía: Adaptando Estrategias de Riesgo en Tiempos de Indecisión. —Tiby Hernández /

Tu bandeja de entrada está ardiendo. Tu feed de Instagram es un campo de batalla de descuentos del 50%. Las tiendas en los centros comerciales (abruman con las promociones). Y la presión en el mercado por lanzar algo es brutal. Pero este email no es sobre eso. Es sobre lo que nadie te está diciendo.

▶Nomad: la empresa que demostró que la rentabilidad es la nueva disrupción. Tres fundadores sin rondas, sin prisa y sin miedo construyeron un imperio de US$100 millones vendiendo cables, no promesas. —Foundations x Claudio Schlegel/

La inversión secreta: Mientras todos construían el próximo Uber, ellos hicieron un cargador de 20V y vendieron un imperio de US$100 Millones. La lección del hardware: Por qué construir un cargador “sencillo” y venderlo tú mismo fue la estrategia más inteligente de la era móvil.…

📈 Emprendedores, PYMEs y freelancers

▶ Los tres marcos de ventas que todo fundador en fase inicial necesita - Sahil

Además: Cuándo funcionan las listas de espera.

▶ El pollo del millón de dólares 🐔💸 La discriminación de la experiencia. —Santiago Allamand/

¿Conocen la historia del Coronel Sanders? A los 62 años, descubrió una forma rápida de freír el pollo y decidió comenzar su propio imperio. Probablemente ya lo hayas probado: Kentucky Fried Chicken (KFC), una de las marcas de comida rápida más exitosas del mundo, con presencia en más de 140 países y más de 30.000 restaurantes.

¿La lección detrás de esta historia? Nunca es tarde para emprender…

📈 Capital riesgo

▶ ¿Qué es el “Riesgo País”? Una explicación (esperemos) intuitiva para el lector curioso. —Delia Paredes/

Un bono estándar es, en esencia, una promesa. Una empresa o un gobierno pide plata prestada hoy y promete devolverla en el futuro con intereses. Sin embargo, no todas las promesas tienen la misma credibilidad. Entender esto es la clave para entender el riesgo país, que mide el costo adicional que deben pagar los países, especialmente los emergentes, por su mayor probabilidad percibida de default…

📜 La única guía rápida de IA que necesitas para la validación de ideas y la investigación de la competencia | ¿Por qué las empresas de capital riesgo se retiran de la inversión en IA en China? - VC, Startups y Mercados /

La actividad de acuerdos de IA se ralentiza, pero el dinero no.

▶ Lo que debes entender sobre el riesgo al invertir. Hay tanto riesgo en ti como en los activos en que inviertes—InversiónFácil/

Recientemente Howard Marks ha publicado uno de esos memos que deberían enmarcarse en el “Hall of Fame” de cualquier inversor. Hoy me haré eco de una matriz sobre la tolerancia al riesgo que ha presentado y que creo puede ayudar a entender mejor cómo debes elegir tu perfil de riesgo a la hora de invertir…

📈 Mercados

▶ Estupidez Humana #93 – Viernes: robots carceleros, mercados en pánico y celebridades peleando con chatbots. —Raul /

Dicen que el futuro será brillante, pero esta semana brilló como una linterna barata intentando iluminar un sótano lleno de gremlins financieros. Los mercados se desmayaron, los científicos renunciaron, las celebridades discutieron con máquinas y los robots empezaron a insinuar que quizá podrían detener crímenes… o cometerlos si les cae mal tu WiFi…

▶ Expectativas vs realidad.Así se mueven los mercados, y el de soja no es la excepción. Martes de “voltereta” en Chicago “a pesar” del acuerdo entre Trump y Xi. Paulina Lescano/

Cuando el Banco de Inglaterra predica prudencia y los mercados tiemblan, los inversores no dudan: corren hacia el único refugio que nunca falla. Mientras unos esperan “a ver qué pasa”, el franco suizo ya muestra lo que ocurre …

📈 Finanzas y economía

▶ Particularidades del Sector Aéreo.Análisis Profundo del Sector Aéreo. Tus Finanzas Personales/

El sector aéreo es muy cíclico y estacional, con fuerte apalancamiento operativo y elevados costes fijos. Las aerolíneas deben cubrir grandes inversiones (aviones, mantenimiento, personal) independientemente de la demanda. Por ello, trascienden altos beneficios en época alta (verano, vacaciones) y fuertes pérdidas en momentos bajos…

▶ No hay que perder energía.La empresa que cambió las criptos por la energía. Tus Rodri Ruiz/

IREN, antes conocida como Iris Energy, nació como una minera de Bitcoin australiana. Otra de esas que aparecieron como setas durante el boom cripto. Pero mientras la mayoría se dedicaba a conectar máquinas y esperar a que el precio del BTC subiera, ellos se dieron cuenta de algo distinto: el negocio real no estaba en las criptos… estaba en la energía.…

📈 Comercio

▶ Egipto: Oportunidades de Negocio. Egipto es uno de los gigantes norteafricanos del comercio, es un agujero negro de importaciones alimenticias y un país que presenta oportunidades si sabemos manejarnos en él. Álvaro Pantoja Cruz /

Egipto es uno de los países más poblados del mundo, con una población en continuo crecimiento y una economía que se está adaptando al nuevo orden económico global…

▶ República Dominicana: el laboratorio que las startups están subestimando.Desde mi esquina en el Caribe. Por qué la economía más dinámica de América Latina merece un lugar en el radar de los founders de la región. Ana Abreu /

En una conversación con un founder de Centroamérica me preguntó: ¿Podrías hablarme de República Dominicana? Me han dicho que mire el mercado, pero en realidad no había prestado atención al país. Pensé que estaban más enfocados en Turismo.

Su comentario me hizo sonreír, no recordaba que nos reconocen por la playa, el sol y la arena, pero muy pocos nos asocian con innovación o negocios tecnológicos. Y eso es lo que nos hace interesantes …

📈 Sectores económicos

▶ El Modelo Económico Social Comunitario Productivo: Anatomía de un Ciclo Agotado$. Eduardo Chávez /

En 2004, Bolivia dio nacimiento a un experimento económico que prometía superar las divisiones ideológicas del siglo XX. Lo llamó Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP). Su propósito declarado era loable: redistribuir la riqueza nacional aprovechando los excedentes de los sectores estratégico… De la bonanza al endeudamiento: cómo el experimento económico boliviano cambió de combustible y perdió su impulso.

▶Nexperia: ¿Qué ***** pasa ahora? Daniel del Río /

En estos años en el mundo de la electrónica hemos visto muchas crisis de componentes: pero lo que está pasando ahora con Nexperia nos vuelve a hacer pensar en lo frágil y a la vez precisa que es la cadena de suministro de los chips en el mundo…

▶Europa y EEUU tienen mucha energía.Mientras Europa se vuelva con la energía solar pese a una demanda plana, en EEUU los centros de datos harán que el consumo supere a la suma de Italia, Alemania y Francia. Daniel del Río /

Europa vive un boom solar sin precedentes. Cada segundo se instalan cuatro paneles en algún punto del continente, y solo en 2025 se añadirán casi 70 gigavatios de nueva capacidad. La energía solar se ha convertido en símbolo de progreso, sostenibilidad y autonomía energética tras la crisis del gas ruso…

📰 Los artículos en Substack por sus autores

Aquí las reseñas las ofrecen quienes más conocen los artículos que han escrito: Sus propios autores. Por ahora, sólo pedimos que otro autor haya “restackeado” el artículo. No utilizamos un sistema temático en esta sección, sino cronológico. Al aparecer aquí, el Diario empezará, además, a recomendar tu boletín, usando el sistema interno para ello de Substack.

🔖 Cada vez discutimos más y entendemos menos. Hablamos de política, de clima, de derechos, pero muchas veces ni siquiera estamos mirando el mismo mundo. No faltan datos; falta suelo común.

En este artículo, «Posverdad: islas de realidad», intento pensar qué pasa cuando la verdad deja de ser horizonte y se convierte en un detalle secundario dentro del relato de “los nuestros”: cómo las redes, el cansancio y la desconfianza van fragmentando lo real en burbujas, y cómo el cinismo —“todos mienten, nada es fiable”— nos deja aún más indefensos.

🔖 Explorar un PDF con IA es una habilidad que la mayoría subestima. No se trata de preguntar “¿qué dice este documento?” y esperar magia.Si quieres claridad, precisión y un análisis profundo, necesitas método... Por Rodolfo Buitrago

🔖 Desde el oficio ✒️: Escribes para que te lean, y no hay nada de… Heber Sánchez Nunura habla aquí de la importancia de abrazar el deseo profundamente humano de ser comprendidos:

🔖 Carta 118 | La mentira del propósito. Por Javier Sierra: ¿Cuál es el propósito de nuestra vida?

🔖 Ecosistemas Personales de Aprendizaje. De Francisco Prieto Roselló. Una pedagogía del crecer-aprendiendo:

🔖 Pensábamos que los robots nos harían el café y al final son los que nos arropan, de Querida Mente / Cara Mente:

🔖 El momento exacto en el que la mayoría… de Paola C. Álvarez. Descubre cuál es el punto en el que la mayoría se queda estancada con su historia y qué hacer para avanzar hasta el final:

🔖 Lo que nunca te conté de mi saludo (y de mi viaje al amazonas). Una carta sobre movimiento, raíces y creación consciente. Por Liliana Reina.

🔖 Me gustaría que tuvieran en cuenta mi artículo para el Diario:

Eso es todo, por los autores, en esta edición.

🎙️ PODCASTS Y VÍDEOS EN SUBSTACK 🎧

▶ La rebelde que cambió el juego en Wall Street. Su fondo creció 720% y luego cayó 75%. Aun así, millones siguen su visión. ¿Genio o locura? Descúbrelo en el nuevo episodio de El arte de invertir. —Javier Morodo /

Cathie Wood no invierte en las acciones más populares. Las crea. En este episodio de El arte de invertir, hablamos de la mujer que cambió las reglas del juego en Wall Street: fundadora de ARK Invest, pionera en fondos temáticos y responsable de poner en el mapa a empresas como Tesla, Coinbase, Roku y CRISPR.…

▶ La elegancia. Podcast - Historia del arte con Kenza:

