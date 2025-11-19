☔️ Buenos días, Substack. Como siempre, queremos mostrarte una gran parte de los mejores artículos publicados en los últimos días en la plataforma, dar algunas opiniones sobre lo que se está “cociendo” en Substack, y ayudar a los autores a tener más lectores y suscriptores. Ese es el objetivo de todo lo que hacemos en Columnas.

🏛 LAS GRANDES HISTORIAS

📌 ¿Por qué escribir? de Francisco Colom. Libro ya en preventa. Donde explica su proceso: Empecé a escribir por dos motivos. Primero, para ayudarme a ordenar ideas. Segundo, para poder compartirlas contigo. El resultado es el libro «Cómo hacer hielo en el desierto», que entrelaza diseño, arquitectura, medio ambiente y salud.

En este post comparto tres cosas: 1. El momento exacto en el que decidí escribir el libro. 2. La portada. 3. El enlace a la preventa.

📌 Una anatomía del nosotros, de Neurosciencegirl, que se inicia con esta cita de Gabriel García Marquez: ‘‘La soledad, para mí, es lo contrario de la solidaridad’’ y una introducción a la epidemia silenciosa de soledad y aislamiento social.

📌Abstenerse agencias, de Molinos, que empieza así: “Vender un piso es una de esas cosas de la adultez que te hacen asomarte, una vez más, a rincones de la Humanidad que preferirías no ver. (Otros rincones son las reuniones de padres del colegio, las de la comunidad de vecinos y, por supuesto, las actividades deportivas de tus hijos). Vender una casa te conduce a los huecos donde anidan las inmobiliarias, también llamadas ahora mismo agentes inversores, estudios internacionales de gestión inmobiliaria o cartel supuestamente escrito a mano pegado al cristal de tu coche en el que alguien anuncia que te compra el piso rápidamente y además paga al contado.”

📌 Planeta Basura: Retrato de una civilización. De Jose Maria Garcia, con una cita interesante: “La basura es una invención humana” - Ellen MacArthur Foundation

Arte surrealista de Chema Ménendez, propuesto por Neurosciencegirl.

💌 ACTUALIDAD EN SUBSTACK

Trucos, perspectivas y noticias. Y también “columnas” sobre Substack y su “universo”. En esta edición, una columna sobre la experiencia en Substack.

ℹ Tras 4 años en Substack y 60.000 suscriptores (+ de 3.000 de ellos de pago): Experiencia compartida

Max, el autor de Max Read, ha compartido algunas lecciones sobre su experiencia en Substack. Lo que sigue es un “cóctel” de sus publicaciones salpicado por mis comentarios y notas, como es habitual aquí. En realidad, sin embargo, mi mayor trabajo de curadería ha sido suprimir y fusionar textos.

Cómo hacer Substack

Mi consejo es siempre más o menos el mismo … pero no son la única forma de ser un pequeño empresario de éxito en la plataforma Substack.

Entender el trabajo

Mi broma habitual sobre mi trabajo es que soy menos un «escritor» que un «YouTuber textual para Gen Xers y Millennials Mayores que odian ver vídeos». Lo que quiero decir con esto es que, aunque lo que hago se asemeja a la escritura periodística en lo específico, el trabajo real está en la mayoría de los aspectos más cerca del de un YouTuber o un streamer o incluso de un podcaster tipo “hang-out” que del de la mayoría de los tipos de periodistas en activo.

Lo que la mayoría de los Substacks de éxito ofrecen a los suscriptores es menos una serie de escritos discretos y autosuficientes -o, para el caso, un tema o concepto específico y bien delimitado- y más una actitud o perspectiva particular, un conjunto de pasiones e intereses, e incluso un proceso continuo de «reflexión», al que se invita a los suscriptores. Esto significa que tienes que sentirte bastante cómodo teniendo una voz fuerte, ofreciendo opiniones relativamente firmes y, en general, «siendo el protagonista» de tus escritos. Y, de hecho, todas estas cualidades son más importantes que cualquier tipo de habilidad particular de escritura técnica: Muchos de los mejores escritores (formales) del mundo no se sienten cómodos con ninguna de esas cosas, mientras que muchos de los peores escritores del mundo se sienten extremadamente cómodos con ellas. (Quizás ello lo distinga de los artículos de las revistas tradicionales, por ejemplo).

Así pues, parte de tu trabajo como Substacker es «producir palabras» y parte de tu trabajo es «cultivar una persona por la que la gente pueda sentir algún tipo de afecto inexplicable o incluso respeto». Y luego hay otra parte de tu trabajo, que es «marketing en Internet». (A pesar de las facilidades y los efectos de red Substack), sigue habiendo consideraciones de tipo marketing en Internet en las que tienes que pensar, al menos hasta cierto punto. «Conversiones» y “embudos” y «porcentajes de clics», etc.

Escribe todas las semanas

Esto es, más o menos, un corolario de lo primero, pero también es la sustancia principal de tu trabajo real: Tienes que escribir todas las semanas, preferiblemente más de una vez. Esto es … más una cuestión de compromiso, y es una habilidad que puedes aprender absolutamente. Pero requiere una cierta mentalidad. Antes de empezar el Substack tienes que preguntarte: En una semana lenta a mediados de julio, ¿puedo sacarme de la manga 1.200 palabras relativamente animadas para el viernes? Y lo que es más importante, ¿puedo hacerlo sin sentirme avergonzado o angustiado por lo que produzco? La constancia es mucho más importante que la calidad.

(Con todos los respetos, discrepo: Creo que los lectores, en un mundo caracterizado por la saturación de contenidos, prefieren la calidad, aunque el autor publique más infrecuentemente. Mejor calidad que cantidad constante. Como prueba, algunos autores en Substack que escriben 1 o 2 veces al mes tienen un engagement muy alto.

Sin embargo, puedo estar equivocado, como parece desprenderse del artículo de esta semana de Jardín Mental, titulado “La fórmula matemática que predice tu éxito creativo : Las Regla de las Probabilidades” Iguales, donde se señala:

La mayoría no fracasa por falta de talento, fracasa por falta de volumen. Vivimos obsesionados con la pieza perfecta: el cuadro que se convierte en icono, el libro que arrasa en ventas, la canción que da la vuelta al mundo. La paradoja es cruel: cuanto más te obsesionas con tu obra maestra, más lejos la empujas de ti. Porque lo que determina si llegarás a producir algo significativo no es tu intuición, ni tu genio, ni siquiera tu disciplina. Es simple matemática. Es jugar con las probabilidades.)

Ten paciencia

Les digo a las personas que acaban de empezar que hace falta al menos un año de publicación semanal (idealmente más) para saber siquiera si la Substack va a «merecer la pena», y al menos 18 meses para que realmente «merezca la pena», económicamente. Esto no es una garantía de éxito final, (porque) puede que trabajes durante un año y te des cuenta de que no hay suficiente crecimiento o interés. Pero no lo sabrás hasta que llegues a la marca de los 12 meses. (Contaba Veronica Llorca-Smith que ese fue el tiempo para despegar, y eso que su nicho -crecimiento de boletines- despierta más interés en esta plataforma que el de la filosofía (que cubre muy bien, por ejemplo, Daniela SV); y es que este consejo depende mucho de la materia sobre la que escribas).

La razón de esto -y la razón para aconsejar paciencia- es que el crecimiento de Substack, al menos para mí y para la mayoría de las personas con las que he hablado, es extremadamente inconsistente mes a mes, pero relativamente suave año tras año. (O lo era; ver más abajo).

Después de varios años, puedo decir que consigo unos 800-850 suscriptores de pago al año, como un reloj (pero hay nubarrones a partir de este año; ver más adelante). Pero esos nuevos suscriptores aparecen a trompicones: paso meses creciendo a un ritmo exponencial, y luego meses estancado, sin que las diferentes tasas de crecimiento parezcan tener una rima o una razón. Tienes que ser capaz de vivir esos inevitables periodos de estancamiento sin volverte loco.

El «paquete de inicio»

Hay muchas formas de hacer un boletín de suscripción, y en cierto sentido mientras produzcas dos o tres posts a la semana lo estás haciendo «bien». Pero sospecho que tanto los escritores como los lectores responden mejor a algún tipo de producción estructurada de forma constante. Suelo recomendar al menos empezar con una estructura básica de producción (con) un buen equilibrio entre esfuerzo y recompensa. (…) La idea es básicamente:

Un post gratuito y un post de pago cada semana.

La entrada gratuita puede ser de cualquier tipo (columna, entrevista, resumen, guía, explicación, etc.) y lo ideal es que sea independiente. Ese post es aparentemente el resultado «principal» de tu boletín, pero en el sentido más cínico es marketing para el producto de suscripción: (idealmente) se comparte ampliamente y atrae a nuevos suscriptores gratuitos que pueden convertirse en suscriptores de pago.

El post con muro de pago ofrece algún tipo de valor añadido (guías de compra, recomendaciones de libros, rondas de enlaces), cuyo contenido se anuncia por encima del muro de pago. Esta es la principal forma de convertir (…): quieren acceder a todo lo bueno y valioso que ofreces detrás del muro de pago. (Además, sospecho que es más fácil para los lectores justificar las suscripciones de pago si sienten que obtienen algo concreto de ellas, en lugar de la idea más ambigua y menos urgente de «apoyo»).

Las preguntas importantes son: ¿Cómo pones tu trabajo a disposición de nuevos lectores y cómo conviertes a esos lectores gratuitos en lectores de pago? El paquete de inicio (descrito) no es la única forma de responder a esas preguntas, pero es un medio bueno y directo de hacerlo.

Experimenta

Lo bueno de publicar con frecuencia y constancia es que te da mucho margen para experimentar. Prueba diferentes rúbricas, diferentes tonos, diferentes temas. Mueve tus anuncios de suscripción: arriba, abajo, en medio. Lo que funciona para mí puede no funcionar para ti; la única forma de saberlo es probarlo.

Crecimiento raro y tasa de conversión en 2025

(2025) ha sido un año un tanto extraño para el crecimiento. Desde que empecé he disfrutado de un crecimiento lineal relativamente constante en Substack sobre una base interanual, y este último año ha transcurrido en gran medida en línea con las expectativas: 809 nuevos suscriptores de pago (frente a los 850 del año anterior); 18.500 nuevos suscriptores totales (frente a los 13.000 del año anterior); y un aumento de los ingresos idéntico al del año anterior.

Pero la naturaleza exacta del crecimiento ha sido notable: (Mi boletín) creció el doble de rápido de lo habitual de octubre a febrero (consiguiendo unos 600 nuevos suscriptores de pago), para luego entrar en un largo periodo plano de crecimiento muy lento (unos 200 nuevos suscriptores de pago en los últimos ocho meses):

Nota: la cifra de «ingresos brutos anualizados» anterior es la previsión de Substack sobre lo que puedo esperar ganar en los próximos 12 meses. Según Stripe, el año pasado obtuve unos 153.000 dólares netos de Read Max, frente a los 108.000 dólares del año anterior.

Durante todo el tiempo que llevo en Substack he visto cómo el crecimiento se aceleraba y disminuía por razones ocultas e incognoscibles, y mientras las cifras sean buenas comparadas con las del año pasado no hay razón para alarmarse. Pero (este año) la desaceleración es brusca e inevitable. Aunque no sea el momento de entrar en pánico, merece la pena afrontarlo.

Entonces, ¿qué ha hecho que el ritmo de crecimiento cambie tan drásticamente? Creo que hay factores extrínsecos que contribuyen: (en EEUU, temas políticos); la gente puede estar sintiendo fatiga por los boletines o las noticias o cancelando suscripciones debido a (las circunstancias económicas), etc. Pero un cambio tan directo e inmediato (…) me sugiere que algo específico cambió a finales de febrero sobre cómo crezco en Substack, muy probablemente en el algoritmo de recomendaciones de la plataforma que impulsa gran parte de mi crecimiento.

Éste es el peligro de trabajar en una plataforma. Aunque tengo la suerte de poseer una relación directa con mis suscriptores (a diferencia de muchos otros creadores de contenidos), y podría descargar mi lista de correo electrónico y abandonar Substack en cualquier momento, yo (como la mayoría de los Substackers) me he vuelto dependiente de la empresa para que se encargue de gran parte del «trabajo sucio» de la promoción de suscripciones a boletines. Gano nuevos suscriptores gracias a las funciones de la plataforma y a los efectos de red simplemente por estar en el propio Substack, sin necesidad de hacer ninguno de los diversos tipos de autopromoción y marketing que la gente de mi microgeneración encuentra desagradables y degradantes, y que además son «mucho trabajo extra». (Crecer de forma constante y absoluta también me ha permitido mantener estables los precios de mi boletín durante toda su existencia, en lugar de intentar exprimir más sangre de los pobres imbéciles que se suscriben a esta basura en primer lugar).

Como he crecido a un ritmo muy superior al 10% cada año, los efectos de la promoción de la plataforma de Substack (junto con los demás servicios que ofrece) han merecido la pena por el recorte del 10% que Substack se lleva de mi bruto. Pero si la tasa de crecimiento actual (unos 25 nuevos suscriptores de pago netos cada mes) representa la nueva normalidad, y sólo puedo esperar unos 300 nuevos suscriptores de pago cada año en lugar de 800 (o más), mi cálculo cambia: Quizá debería pasarme a Ghost o Beehiiv, e interiorizar y apropiarme de los esfuerzos promocionales y de marketing del boletín.

Aún no estoy preparado para abandonar Substack; ocho meses no es tiempo suficiente para tomar una decisión y, como ya he dicho, las cifras interanuales siguen siendo buenas (aunque suaves). Además, parece claro que el problema aquí no son sólo los arcanos movimientos del algoritmo de recomendaciones de Substack y el volátil entorno de noticias y medios de comunicación: Además de un (potencial) problema de «crecimiento» tengo un (potencial) problema de «conversión».

Conversión

Substack sugiere que la tasa de conversión (la parte de lectores gratuitos que se convierten en suscriptores de pago) en el rango del 5-10 por ciento es la media; la mayoría de los Substackers con los que he hablado de esto dicen que el 7 u 8 por ciento es más realista. (Mi newsletter) tiene una tasa de conversión del 5,6%, que es muy baja para un boletín quincenal de pago. (Qué envidia le tengo al mundo anglo-americano: En español, veo más que la tasa es del 2-3%).

Sospecho que esta tasa de conversión relativamente baja se debe, al menos en parte, a la estructura del boletín. En cierto modo, mi boletín es en realidad dos boletines en uno: Uno, un ensayo semanal gratuito sobre tecnología y cultura digital y, a veces, música Stomp Clap Hey; y dos, un boletín semanal de pago con recomendaciones de libros y películas. Aunque es obvio que existe un importante solapamiento de público entre ambos boletines (hasta 3.400 suscriptores de pago), también es muy fácil imaginar a un lector que disfrute de la crítica tecnológica gratuita y no tenga ningún interés real en las recomendaciones de libros.

No obstante, hay varias formas de aumentar mi tasa de conversión hasta esa cifra, con distintos grados de irritación y malestar: Podría empezar a pagar por algunas (o todas) las columnas semanales, obligando al hipotético lector que sólo lee ensayos a pagar, pero creo que esto tendría un impacto negativo significativo en mi crecimiento general, que depende de boletines de lectura gratuita ampliamente compartidos como marketing y promoción. A un nivel más inmediato, podría aumentar el número de anuncios y enlaces de suscripción que pongo en cada boletín; aumentar la estridencia y la ansiedad del tono en esos anuncios; empezar a enviar correos electrónicos directamente a los suscriptores gratuitos rogándoles que paguen; etc. (Y, de hecho, por muy molesto que sea, creo que le debo a mi negocio ser un poco más directo y agresivo a la hora de convertir a los lectores gratuitos).

Pero me gustaría pensar que hay otras formas de aumentar mi tasa de conversión (y también mi tasa de crecimiento) que parecen un poco más acordes con la voz del boletín y con mi personalidad.

El futuro

Una de esas cosas, creo, es la expansión calculada. Más contenido no siempre es bueno (por fin lo reconoce), pero la redacción adicional, si se hace bien, puede hacer que la suscripción sea más valiosa para los lectores tentados, además de ampliar nuestra audiencia total posible. (Por ello, está trabajando en dos nuevos proyectos tipo podcast; ya veremos si tienen éxito).

2. LOS ARTÍCULOS EN SUBSTACK

Notas importantes, aquí.

📰 Los artículos en Substack por temas

Aquí repasamos lo publicado esta última semana sobre vida, familia, filosofía, psicología, religión, espiritualidad, historia, estilo, bienestar, autoayuda, salud, libros, narrativa, espectáculos, viajes, medios de comunicación, gastronomía, cultura y ocio. Escrito por N. Benedetta.

🚀VIDA

🌱 Vida

▶ No somos perfectas, somos Lobas / Acerca del perfeccionismo en los feminismos (y en la vida) - Escritura y vida /

Somos feministas porque reconocemos la desigualdad de género y nos comprometemos a luchar por un mundo más justo. Sabemos que el camino no es lineal: avanzamos lento, con tropiezos y nuevas preguntas.

Nos equivocamos, muchas veces. Incluso en los encuentros que organizamos. Un día, Marina dijo que se “arreglaría” la cara, y Luciana, una Loba recurrente, la corrigió en público: “Maquillarse. No hay nada en la cara que arreglar.” Cuánta razón. Qué crítica más constructiva.

👨🏼‍👩🏻‍👧🏼‍👦🏽 Familia

▶ Mi cuarto / “Hay cosas conocidas y cosas desconocidas, y en medio están las puertas de la percepción.” Aldous Huxley - Aun es temprano todavía /

Hay una puerta que abro cada cierto tiempo. Hay una imagen con la que sueño a menudo. Una de esas que regresan cada cierto tiempo y golpean, como un eco, en medio del sueño. Un TOC onírico.

Estoy en mi cuarto de infancia y adolescencia, acostado en un colchón, y a cada lado hay una puerta. Una da hacia mi casa y la otra hacia la de mi vecina, que era mi tía, la hermana mayor de mi papá.

🧠 Filosofía

▶Honos 281. Anatomía de una caída - Honos /

Se cayó una comida con una amiga. Nada grave, nada que merezca una nota al pie en la biografía de ninguno. Un mensaje escueto, un motivo honesto, razonable y el gesto automático de borrar la cita del calendario. Y, sin embargo, algo en ese pequeño derrumbe dejó una vibración extraña, como cuando la taza se resbala un segundo antes de romperse y uno no sabe si estirar la mano o dejar que el destino cumpla su tarea.

▶El Seductor Engaño de Dalí: ‘La Casa de Papel’ y la Castración de la Rabia / Una opinión para escritores que prefieren el martini frío al café recalentado - Ink & Outsider /

La semana pasada le comenté que esto va de la literatura y la creación literaria, porque poco a poco deja de ser bastión de la disrupción, para oscilar trágicamente entre la fractura de hegemonías y el conformismo disfrazado de vanguardia. Hoy vemos como la novela se convierte en propaganda velada; la serie, en una sofisticada herramienta de cotidianidad prefabricada. En esta guerra semiótica, el campo de batalla —la mente colectiva— se mina con explosivos dulces que generan adhesiones emocionales, pero también, inevitablemente, resistencias subterráneas.

💭 Psicología

▶Existen verdades, más no una sola verdad / Por Sebastián A. Gallego, Psicólogo - Psicología para todos /

¨El conócete a ti mismo¨ 🔍de Socrates gran frase, solo que es aproximativa, en la medida que te conoces y reconozcas a ti, quien dice que el color que ayer no te llamaba la atención va a ser tu nueva tendencia del próximo año, quien dice que ese género musical que hoy no toleras, mañana te brindara un concierto junto a alguien inolvidable.

🕌 Religión

▶Rezar todos los días me salvó / Sobre la fe y la religión - hbmoriginal/

Desde que nací he sentido una conexión muy profunda con mi abuela Sinfo. Y es raro porque yo nunca llegué a conocerla. Por desgracia, mi madre perdió a sus padres siendo muy joven. A su padre cuando ella tenía 24 años, y a su madre con 28 años. Yo nunca llegué a conocerles. Pero siempre he sentido muy cerca a mis abuelos, especialmente a mi abuela.

Mi abuelo Domingo le encantaba escribir y el cine. Supongo que yo he cogido su relevo. Él se sentaba largo y tendido a ver películas del viejo Oeste. Y escribía, escribía mucho. En el pueblo me llamaban ‘Dominguin’ porque les recordaba a él, mi forma de andar, mis gustos todo revocaba a él para los demás.

🧘🏻‍♀️ Espiritualidad

▶Una divinidad sin nombre ni apellido - Sobre espiritualidad y religión - Identidad y Movimiento /

Había una vez, una niña que cargaba el pecho lleno de emociones y la garganta apenas de palabras para expresarlas. Sentía mucho y lloraba fácilmente. Esa niña iba sin falta cada fin de semana a la iglesia. Sábados de catecismo y domingos de misa. Sus favoritos, los domingos de “misa con niños”, consistían de cantos pegajosos y un sketch que explicaba la homilía. Uno de esos domingos que parecía ser sólo uno más, mientras saltaba y bailaba y cantaba el “gloria a dios en el cielo” al son de canción infantil, su mamá se detiene a observarla. Se pone en cuclillas. Le toca el pecho a su hija. Su cara se transforma.

🏺 Historia

▶La Gran Colombia: anatomía de un fracaso / Cómo un país inmenso intentó unir un continente y terminó revelando las fisuras que lo hicieron imposible - El Último Orbe /

Hay países que viéndolos en el mapa parecen destinados a ser enormes, para ello es suficiente con ver un mapa antiguo y ver la forma de la Gran Colombia (sus montañas, sus selvas, sus ríos interminables) para imaginar que ahí podía nacer una nación fuerte y duradera. Un país capaz de cambiar Sudamérica para siempre.

Pero a veces un territorio gigantesco es también un territorio difícil de unir y de gestionar, a veces la historia solo necesita un pequeño movimiento para mostrar que un país puede romperse en mil pedazos, sin guerras civiles, simplemente porque nunca llegó a latir al mismo ritmo.

🌿 Bienestar

▶Bienestar en Filosofía / Cuando una persona tiene un determinado nivel de bienestar, ¿en virtud de qué es esto cierto? ¿cuál es la norma correcta para clasificar las vidas en función de lo bien que van? - Bienestar y Salud Mag /

El bienestar de un individuo -o, lo que es lo mismo, su bienestar o calidad de vida- es la medida en que su vida le va bien. La cuestión filosófica sobre el bienestar que más atención ha recibido es qué lo constituye o fundamenta. Cuando una persona tiene un determinado nivel de bienestar, o cuando un individuo tiene un bienestar mayor o menor que otro, ¿en virtud de qué es esto cierto? ¿cuál es la norma correcta para clasificar las vidas en función de lo bien que van?

Las teorías del bienestar, que intentan responder a estas preguntas, se presentan en cuatro variedades principales.

🕊️ Autoayuda

▶Manual exprés para no decidir nada / La guía definitiva para convertir cualquier decisión en un proceso eterno - Está todo mal | Agustí López💡 /

Todo empieza con buenas intenciones. Reuniones para “alinear criterios”, correos para “compartir reflexiones”, presentaciones para “facilitar la toma de decisiones”. Pero, si uno se fija bien, hay un patrón: nada se resuelve. Los temas vuelven una y otra vez a la mesa, cada vez con más matices, más dudas y menos energía. Hasta que un día nadie los menciona, y el silencio hace el trabajo sucio: decidir no decidir.

Imagina la escena. Lunes, nueve y media. Comité de dirección. El tema estrella: renovar la web. O quizá cambiar el ERP, revisar precios, redefinir la propuesta comercial. No importa.

🧠 Salud

▶Notiviernes: Ambiente, botulismo, salud mental y un exitoso modelo en la provisión de servicios de salud / Cosechando salud con MCN /

MCN comprende muy bien cómo los eventos extremos del clima afectan a los miembros de las comunidades más vulnerables de Puerto Rico, bien sea por su ubicación remota, por sus condiciones médicas preexistentes, por su desconexión social, nivel de pobreza y más. Este artículo recomendado por Aníbal de Es Mental, advierte sobre los retos que enfrenta la Isla para mitigar los efectos del cambio climático en sus comunidades y hace un llamado para buscar una solución local mediante alianzas estratégicas entre el sector público, privado y comunitario.

📖 Diario personal

▶Despertares 93.- /«Enamórate de tu existencia» — Jack Kerouac. - Cuca Casado | L’appel du vide /

El lector es el único que da “significado” y concede “sitio” a lo escrito. Concede sitio a la obra o deja que la obra encuentre su sitio.

▶Vivo en una gran ciudad y me ato los collares sola / Y como dirían mis amigas: “todito que ver” - diariodepauu /

Hoy, desde mi habitación en Madrid termino de desabrochar la última de mis cadenas. Al menos de las que rodean mi cuello y brillan. Brillan sin ser de oro, aunque sí doradas. Yo invierto en otras cosas. Estoy agotada, pero aun así todo se convierte en reflexión: un gesto, un objeto, un instante, y yo lo veo cargado de significado aunque no quiera.

No sé por qué me pasa, ni en qué momento mi cabeza decidió vivir así, buscando trasfondos en lo más simple, hilando metáforas de cosas que ni siquiera deberían decir nada. Pero es mi forma de estar en el mundo; de estar presente. No lo puedo evitar. Hay quien respira sin pensar en ello; yo saco tres conclusiones del aire que inhalo, y otras siete del que exhalo.

▶De qué hablo cuando hablo de jugar al tenis / El gran monólogo interior - Sonajero /

Yo soy de aquellos que interpretan la vida como una ecuación. De los que creen, obcecadamente, que el duelo de la perfección es con uno mismo, contra la pereza, la dejadez o la debilidad, y que en el interior de cada cual están las herramientas para despejar esa monumental incógnita. Por supuesto sé que esto no es verdad, o que es una verdad incompleta, pero uno no puede revertir su naturaleza y así estoy cableado desde siempre.

Estas intuiciones que albergamos normalmente quedan recogidas dentro, en la insondable individualidad de la experiencia humana. Pero hay ocasiones, espacios, en las que el mundo se ordena de la misma manera que nuestra propia cabeza, y todo obedece a esas mismas leyes que articulan el pan existencial de cada día. En mi caso, ese lugar es la pista de tenis.

🚀CULTURA y OCIO

🎭 Cultura

▶Creando una cultura de lo lento /¿Qué significa en realidad vivir lentamente? - Cultura y Estilo/

Las personas que más admiro nunca parecen tener prisa, pero siempre están donde tienen que estar.

Se toman su tiempo para tomar decisiones, dejando que la intuición aflore a la superficie de la conciencia, pero luego actúan con rapidez, con convicción. Tienen un sentido claro de la dirección, porque labran la quietud necesaria para cultivar una conexión consigo mismos. Trabajan en proyectos que a otros les parecen tediosos -curar un meticuloso jardín de cinco mil rosas o construir su propia casa o comprometerse con un programa de lectura para toda la vida- con una atención incesante, tierna y gozosa.

🛋️ Ocio

▶Sí, yo soy de las que elige ese ocio / lasletrasdepaula /

Desde Poe y Mary Shelley hasta Pacific Rim, Death Note y Parasite. Las Casitas del Horror de Los Simpson son mucho más que parodias de terror. Son un archivo pop de la cultura que nos dio miedo, risa o culpa durante casi cuatro décadas.

Cada octubre, Los Simpson hacen una cosa que ninguna otra serie mainstream ha hecho con tanta disciplina cultural: le toman la temperatura al miedo.

▶Sesión 101 - Africalia / Disco, Afro-Funk, Afrobeat, Highlife, House, y más... - Cultura de Discos /

Tropicalia fue un movimiento cultural brasileño que tuvo lugar a fines de los 60s en el que se domesticaron géneros populares de las grandes mecas de la música occidental –llámese Estadios Unidos y UK–, generando una suerte de combinado entre las raíces locales y las tendencias del rock foráneo. Producto de este mestizaje fueron las más grandes obras de artistas como Caetano Veloso, Gilberto Gil y Os Mutantes, entre muchos otros.

📚 Libros

▶Gente linda y lectora, capitulo 29: “¿Y si hablar bien no dependiera de cuánto conversamos, sino de cuánto tiempo pasamos a solas con nuestras ideas?”/ Susan Sontag nos deja una pregunta abierta: ¿La verdadera elocuencia nace del silencio o del diálogo? Ademas encontramos en Viena un lugar soñado para todos los amantes de los libros - Cementerio’s Substack/

Susan Sontag en “La conciencia uncida a la carne: Diarios de madurez 1964-1980” decía que la capacidad de articular el pensamiento con precisión y belleza no nace del entorno social, sino más bien de su ausencia. Ella decía que en la soledad, cuando no tenemos más remedio que habitar nuestro propio pensamiento, es cuando desarrollamos un lenguaje más refinado, más introspectivo.

▶¿en qué andas, tanto tiempo? / ... y dos libros recomendados 📚 - Bondi de Poetas /

Hoy recomiendo dos libros de poesía, incluyendo El camionero y el sensei de Tomás Rosner. Ya escribí sobre Tomás y sus movidas con Los Fatales hace un tiempo en otra entrada. Hoy lo tenemos en este Bondi como poeta para contar que sale su tercer libro y se encuentra en preventa.

▶El sugerente David Foenkinos / Cuando la sencillez se vuelve literatura - Claudia Libros /

El mes pasado tuvimos el club de lectura con el personal del colegio donde trabajo. Comentamos Número dos. Ya había leído La familia Martin para otro club hace unos años, y esta vez aproveché la ocasión para adentrarme en La delicadeza. Y ha sido un bonito descubrimiento. Foenkinos me ha recordado la belleza de lo cotidiano, la necesidad de reconocer nuestra vulnerabilidad para seguir adelante, y esa forma tan suya de encontrar poesía en los pequeños gestos. Una lectura que, sin alardes, se convierte en un canto a la vida sencilla.

📘 Literatura, narrativa y crítica literaria

▶Neuropatía en el baño del hospital / Relato de una cuerpa atrapada - Bitácora de Fuego /

Una enfermera le sostenía la pierna mientras sonaban gemidos desgarradores y su cabeza golpeaba repetidamente la pared del baño del hospital. Cuando por fin se frenó un poco el dolor de la pierna -choques eléctricos, con ardor, apagón cerebral, sudoración y llanto incontrolable-, se sentó en el inodoro, en su mente se condenó, preguntándose sobre ese suceso, si acaso estaba exagerando y solo era una débil.

La enfermera, de cuclillas, la miró esperando a estar segura de la reculada del dolor, mientras el cuerpo temblaba sobre el inodoro, el llanto continuo, la respiración agitada e irregular, ese anuncio de un episodio del dolor neuropático, causado por los nervios aplastados por la moto, trozados por los huesos rotos y rematados por el bisturí en el quirófano.

▶Treinta y nueve puñaladas en un campo de amapolas negras / Un relato sobre la maldad ante nuestros ojos y las máscaras tras las que se oculta - 📖 La buhardilla de Tom Soren 📖 /

Decía Kurt Schneider que tan anormal es el santo como el criminal. Si hubiera conocido esa frase el 31 de octubre de 1999, tal vez habría podido evitar la muerte de mi amigo Javier Morales (en el pueblo todos lo conocíamos como Javito).

Quizá no. Y, aun conociéndolas, esas palabras habrían dado tumbos por los recodos de mi mente, apelmazándose junto a otros recuerdos furtivos, sin llegar en ningún momento a centellear en el centro de mi memoria el tiempo suficiente como para haberlas tenido en cuenta. Reposarían en silencio junto a la lista de reyes visigodos y el número de matrícula de doña Inmaculada, mi profesora de segundo de primaria.

▶El Paraguas / Cuento - El Substack de Víctor Horcajuelo /

Ocurrió en el verano de mis once años. Como en los anteriores veranos, mis padres me habían depositado en la casona de los abuelos. Era una casa señorial, situada en una aldea del norte de España, en las que apenas hay una pequeña tienda de colmados que nunca estaba ni abierta ni cerrada del todo.

✍🏻 Escribir y redacción

▶#68 Substack para autores de ficción (II) /Tu base de operaciones de marca (ante el éxito del Substack para escritores de ficción, amplío algunas ideas que te gustarán) - Escribe y Publica /

Ignorar el marketing no es una opción si quieres vender tu obra, no te digo ya si aspiras a ser best seller. Puedes escribir la mejor novela del mundo que, si nadie la ve, acabará olvidada en un catálogo digital o en cajas de tu trastero. La buena noticia es que no necesitas transformarte en influencer ni contratar a un publicista. Substack puede ser tu plataforma estratégica para cultivar visibilidad y ventas de forma constante, con herramientas accesibles y sin salir de tu universo literario.

▶¿Por qué siento lo que siento? / Semana 2 del Desafío Intensivo: “Cuerpo, emociones y escritura” - Siento, luego escribo /

Hoy comienza la segunda semana del desafío intensivo: Cuerpo, emociones y escritura. La semana pasada exploramos la diferencia entre pensamientos, sentimientos y emociones. Hoy vamos a empezar a sumergirnos en las emociones, que son el foco de este camino que emprendimos. Particularmente, vamos a adentrarnos en lo que llamamos el sentido biológico de las emociones.

▶Entre actualizaciones: Juntos en pedazos / A punto de culminar - La otra voz /

Este 31 de octubre culminé El diario perdido de Astaroth, y si todo sigue con el mismo buen ritmo, también terminaré Juntos en pedazos. ¡Dos novelas en un añooo! 🥳 Cof, cof, cof… en realidad no…

Comencé a compartir (el primer libro) recién en el año 2020, en abril 19, para ser más exactos. Es decir, que me tomó solamente cinco años terminarlo, (poquito).

🎬 Espectáculos

▶Juan Gabriel convocó a las multitudes… ¿o fue Netflix? / Ratona de TV /

Lo que ocurrió el sábado 8 de noviembre de 2025 en el Zócalo de la Ciudad de México fue un fenómeno totalmente inédito y extraordinario: un artista mexicano superó su propio récord de convocatoria en un concierto masivo.

Lo interesante no es precisamente ese dato (que 170,000 almas ahí reunidas ya es una nota por sí misma, pues), sino que NO estamos hablando de una presentación en estricto vivo y directo, sino de la proyección de un concierto grabado hace más de 30 años. ¿La razón? El artista en cuestión ya no está vivo.

▶Peli: La larga marcha. Caminad, caminad, malditos / supersantiego /

Estamos ante la ur-distopía adolescente en tanto que de ella parecen beber muchas de las distopías que tan populares han sido en los últimos años, protagonizadas por jovenzuelos en la edad del pavo que parecen más preocupados por los líos de al salir de clase que por el hecho de que viven en un mundo de mierda con un futuro más que dudoso. De hecho tampoco es nada nuevo, y aparte de las dos grandes distopías todavía no igualadas como son Mil novecientos ochenta y cuatro y Un mundo feliz el género de la ciencia ficción está lleno desde su inicio de deportes crueles o distópicos, o competiciones en las que las clases pudientes se regocijan al ver cómo el populacho se da de hostias por unas migajas.

✈️ Viajes

▶[Blog de Viajes Storytravelling 98] La metaalfabetización del viajero: un reflejo sin individuo / Los viajeros no sólo han dejado de leer relatos profundos o auténticos de viajes. También son entrenados para leer su propia experiencia reflejada y amplificada por feeds algorítmicos - Blog de Viajes StoryTravelling Newsletter /

Estamos entrando en lo que McLuhan denominó el espacio acústico: participativo, simultáneo y no lineal. La nueva alfabetización es la metaalfabetización: la capacidad de leer sistemas, no solo oraciones. La tragedia no reside en que la gente haya dejado de leer libros, sino en que se les esté adiestrando para leer únicamente su propio reflejo en la información.

▶Cuando viajar te muestra lo que no querías —pero necesitabas— ver / A veces, las experiencias más duras del viaje no están para asustarte, sino para recordarte lo frágil y valioso que es estar viva - BAR VIAJES /

No es la primera vez que me toca presenciar situaciones que te enfrentan con la fragilidad de todo.



En 2020, viví un sismo en Croacia. Sentir que literalmente se te mueve el piso, salir corriendo, refugiarte en una plaza y esperar que todo se calme.

Un año después, en 2021, estaba en Madrid durante la nevada histórica. La nieve parecía mágica, hasta que entendí que también puede ser peligrosa cuando una ciudad no está preparada.

📻 Medios de comunicación (periodismo, etc)

▶Informe Harrington 15/10/2025 / Bea Talegón y Carlos Sánchez analizan semanalmente la actualidad en EEUU con el Profesor Thomas Harrington - Brownstone España /

El pasado 10 de noviembre, Donald Trump recibió en el Despacho Oval a Ahmed al-Sharaa, conocido como Abu Mohammed al-Jolani, presidente de Siria y ex comandante de Hayat Tahrir al-Sham, la rama siria de Al Qaeda. Este encuentro, celebrado a puerta cerrada y con fotografía oficial proporcionada horas después, marca un giro histórico: Jolani es la primera visita oficial de un jefe de Estado sirio a la Casa Blanca desde la independencia de Siria en 1946.

Hace solo meses, Estados Unidos ofrecía 10 millones de dólares por su captura y lo tenía en su lista de terroristas más buscados. Jolani estuvo encarcelado por fuerzas estadounidenses en Abu Ghraib y fue descrito como el ejemplo perfecto de los objetivos de la “guerra contra el terror”. Ahora, Trump lo llama “un tipo duro” que está “haciendo un excelente trabajo” y ha levantado la mayoría de las sanciones contra Siria.

🍽️ Gastronomía

▶Migas de pan con chorizo y longaniza: receta paso a paso / Rescata el pan de ayer y lleva a la mesa un plato con memoria - Gastronomía y Cía - A Bocados /

Esta receta de migas resume la ‘gramática’ que venimos trabajando: pan humedecido con cabeza, grasa suficiente sin excesos y paciencia al fuego. Si usas candeal o telera, perfecto; si lo que hay es barra de medio, pan francés o pan gallego, también saldrán bien ajustando el troceado y la hidratación. Lo esencial no es el ‘pan perfecto’, sino entender cómo se comporta el tuyo.

▶ Tú menú semanal | Semana del 17 - 23 Noviembre / Siete nuevos platos para la semana que vas a querer hacer sí o sí - como y te lo cuento/

Esta semana me pillé haciendo ese mini bailecito tonto que hacemos cuando algo huele bien en la cocina. Tenía una cuchara en la mano, música sonando de fondo y una salsa que iba cambiando con cada cucharadita que probaba. Un toque de esto, un chorrito de aquello, probar, rectificar… y de repente estaba buenísima. La cocina tiene ese poder: te pone de buen humor y es un experimento en directo que a veces sale regular y otras te arregla el día entero.

📰 Los artículos en Substack por sus autores

Al aparecer aquí, el Diario empezará, además, a recomendar tu boletín, usando el sistema interno de Substack.



🎙️ PODCASTS Y VÍDEOS EN SUBSTACK 🎧

👁️Por si te lo perdiste

Algunas de las últimas ediciones del Diario en esta publicación

