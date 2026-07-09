✒️Buenos días, Substack. La selección de esta edición te trae otra colección de historias interesantes de Substack, y otros recursos. Si te gusta lo que lees, por favor comparte este email con familia y amigos para que otros lo descubran.

Compartir

✅ Los recomendados del Diario de substack han conseguido 4.852 suscriptores procedentes de nuestras recomendaciones. Descubre cómo te recomendamos y sus ventajas. Aquí hay una Nota útil para hacer recomendaciones en la plataforma.

🪶 “El feed para descubrir nuevos artículos de Substack en español”

📣 Gracias a los 212 nuevos suscriptores que os habéis unido desde la última edición. Somos ya 8.488 los que queremos saber más sobre Substack y lo último publicado en español en esta plataforma. Además de este Diario, también tenemos otras iniciativas que podrían interesarte:

🏛 1. Seleccionadas las preguntas para los boletines de menos de 700 suscriptores

Para el artículo colaborativo (expert roundup) para dar visibilidad a creadores independientes con menos de 700 suscriptores, más de 130 personas han respondido en la encuesta para elegir las preguntas. Éstos son los resultados, por bloques:

🪶Bloque 1: Preguntas que podría ser una oportunidad de promocionar tu propio proyecto (o el de otros) y que aportes tu frescura a la plataforma:

1-Si un lector nuevo llega hoy a tu sitio, ¿con qué artículo o edición de tu newsletter debería empezar? (Ideal para que consigan clics directos a tu mejor contenido). 52 votos.

2-¿Qué obsesión o tema específico te motivó a lanzar tu boletín? (Muestra la pasión que tienes como creador, y conecta emocionalmente con tu persona). 57 votos.

3-¿A qué tipo de lector exacto ayuda tu contenido y qué problema principal le resuelves? (Funciona como una radiografía clara de tu público objetivo). 25 votos.

3B- ¿Qué substack/s recomiendas y porqué? (Una propuesta de Rebeca Huerga; se agradece el detalle). 4 votos.

🪶Bloque 2: Consejos tácticos, herramientas accesibles y debate sobre el crecimiento digital (y, específicamente, en Substack).

Preguntas sobre estrategia y contenido:

4-¿Qué canal te genera más suscriptores: las redes sociales, el SEO, las Notas o las recomendaciones del sistema nativo de Substack? (Ideal para comparar el impacto real de todas esas vías). 29 votos.

5-¿Cuál ha sido el mayor desafío al escribir tu newsletter y cómo lo superaste? (Genera empatía y consejos humanos, en nuestra opinión). 62 votos.

6-¿Qué formato de contenido te funciona mejor en Notas y otras redes sociales para derivar tráfico a tu boletín? (Aporta tácticas visuales o de redacción que pueden ser útiles para tus colegas también). 21 votos.

7-¿Cómo decides qué contenido publicar gratis y cuál reservar como de pago? (Debate clave sobre curación de contenidos). 18 votos.

🪶Bloque 3: Preguntas sobre tu trayectoria, tendencias y futuro.

Preguntas sobre tu trayectoria:

8-Si tuvieras que empezar hoy, ¿qué harías diferente? (Altamente útil para otros creadores en la plataforma). 32 votos.

9-¿Qué táctica “poco común” te ha ayudado a conseguir tus primeros 100 suscriptores (gratis o de pago)? (Evita los consejos genéricos de siempre). 24 votos.

10-¿Cómo automatizas la difusión de tus artículos en redes sin perder el toque personal, si lo haces? (Ahorro de tiempo para la audiencia). 16 votos.

Preguntas sobre tendencias y futuro

11-¿Qué opinas del auge de plataformas como Substack frente al blogging tradicional? (Posiciona tu boletín en la conversación actual). 40 votos.

12-¿Cuál es el mejor consejo sobre newsletters que has recibido y que todos deberían aplicar? (Cierre inspirador y fácil de responder). 17 votos.

Entonces, por bloques, tenemos que las preguntas más populares han sido los siguientes (que puedes contestar en la zona de comentarios de sus respectivos posts):

Pero, en realidad, si no se computara por bloques, sino en total, en tercer lugar aparecería otra pregunta que pertenece al primer bloque, y que también puede contestarse: Si un lector nuevo llega hoy a tu sitio, ¿con qué artículo o edición de tu newsletter debería empezar?

Así que seleccionamos esas 4 preguntas, que puedes contestar siguiendo los enlaces (luego lo pondremos tanto en la zona central de Creadores Magazine como en un especial del Diario de Substack). En esos posts hay más información, un completo FAQs y un ejemplo.

(Hay de plazo hasta el 10 de septiembre para que incluyas tu respuesta).

🏛 2. Entrevista al responsable de Substack para España

Le propusimos a Marcos García, “Head of partnerships” de Substack España, hacerle una entrevista escrita sobre pequeños boletines de Substack, y publicarlo en el Diario o en algunas de las iniciativas que manejamos, en septiembre. Ha aceptado la invitación. Si quieres hacerle alguna pregunta concreta, por favor ponla en comentarios:

Deja un comentario

🏛 3. Analicé 7.600 posts de Substack para identificar las tendencias de interacción con los boletines pequeños

Un post típico de un boletín con menos de 1.000 suscriptores recibe cinco “me gusta” y ningún comentario. Pero aún hay maneras de crecer.

Por: Karen Spinner, que trabajó durante más de 15 años como estratega de contenido B2B y redactor publicitario para una agencia de marketing especializada, prestando servicios a empresas como Adobe, IBM y Google. Publica el boletín Wondering about AI, construyendo herramientas con IA y mostrando el uso del “vibecoding” aplicado.

Nota: Este estudio surgió de un hallazgo fortuito en un artículo (publicado hace poco). Utilicé Claude Code para escribir los scripts de Python y recopilar los posts a través de la API no documentada de Substack, con el objetivo de validar la observación de sentido común de que la mayoría de los boletines pequeños tienen dificultades para darse a conocer. Envíame un mensaje directo si quieres la metodología, los datos o el código.

Si tienes un pequeño boletín, sabes de lo que hablo. Dedicas una semana a un post, lo publicas y al día siguiente empiezan a llegar unos cuantos “me gusta”. Con suerte, un comentario. Empiezas a preguntarte si alguien realmente lee esto en la plataforma. (Así fue básicamente mi primer mes aquí).

(Hace poco) observé que los datos de mi estudio anterior sobre las tendencias de redacción en IA sugerían que los boletines pequeños suelen tener mucha menos interacción que los más grandes. Realicé un análisis adicional y confirmé que la interacción está estrechamente relacionada con el tamaño del boletín.

Si acabas de empezar a usar Substack y sientes que es una tarea titánica, no te equivocas. Hay algunas estrategias que pueden ayudarte, y al final de este artículo, compartiré las que me han funcionado.

En resumen: un post típico (en inglés) de un boletín con menos de 1.000 suscriptores recibe alrededor de 5 “me gusta” y, en la mayoría de los casos, ningún comentario. La interacción aumenta progresivamente a medida que crece la audiencia, y los boletines más grandes obtienen aproximadamente 15 veces más “me gusta” que los más pequeños. La mayoría de las cifras de “interacción promedio” que circulan en las redes sociales generan expectativas poco realistas, ya que están infladas por un puñado de posts virales. Pero los boletines pequeños no están condenados al fracaso, y se puede lograr una interacción real incluso sin una gran lista de suscriptores.

El diseño del estudio

Utilizando la API no documentada de Substack, recopilé 7.631 posts públicos y gratuitos, con una antigüedad máxima de dos años, procedentes de 485 boletines seleccionados al azar. (Puedes obtener más información sobre la API de Substack aquí).

La API devolvió el número de suscriptores gratuitos para cada boletín, lo que me permitió clasificarlos en cuatro rangos de tamaño: menos de 1.000 suscriptores, de 1.000 a 10.000, de 10.000 a 100.000 y 100.000 o más (78, 152, 149 y 106 boletines respectivamente). Luego examiné los “me gusta”, los comentarios y las repeticiones.

Informar la mediana en lugar de la media.

La interacción en Substack es muy desigual; la mayoría de los posts obtienen una respuesta modesta y solo unas pocas se vuelven virales. Los promedios de interacción se ven distorsionados por estos éxitos virales, lo que sobreestima el rendimiento de un post normal. Por eso, presenté la mediana (es decir, el post que se encuentra en el medio del grupo), que se acerca más a la experiencia de un escritor promedio.

Agregación por boletín

Primero, calculé la interacción media por post de cada boletín y luego la interacción media de los boletines en cada categoría. Hice esto para evitar que los autores más prolíficos tuvieran un impacto desproporcionado en los resultados.

Mostrando la variabilidad

Cada mediana de banda incluía un intervalo de confianza “bootstrap” del 95 %, que estima cuánto podrían variar los resultados si se volvieran a muestrear los boletines. Un intervalo más amplio indica una mayor variabilidad potencial y una menor confianza.

La participación aumenta de forma constante con el tamaño

Aquí está la escala de participación, en términos de “me gusta” promedio por post típico (en inglés):

Menos de 1.000 suscriptores, aproximadamente 5 me gusta (IC del 95%: de 4 a 7).

De 1k a 10k, aproximadamente 14 me gusta (11 a 17,5)

De 10.000 a 100.000 suscriptores, unos 27 me gusta (de 18 a 37)

100 mil o más, aproximadamente 77 me gusta (49,5 a 114)

Los resultados son claros y coinciden con la experiencia de la mayoría de los escritores. Los boletines más grandes generan mucha más interacción. Además, los intervalos de confianza para los diferentes tamaños de boletín no se superponen, lo que sugiere un efecto significativo. Un artículo de un boletín con más de 100.000 suscriptores obtiene aproximadamente 15 veces más “me gusta” que un post de un boletín con menos de 1.000 suscriptores.

Las repeticiones y los comentarios se comportan de la misma manera, pero a menor escala. Un post típico de un boletín pequeño recibe aproximadamente un restack y, por lo general, ningún comentario. Un post típico de un boletín con más de 100.000 suscriptores recibe alrededor de cuatro de cada uno.

Más de la mitad de los posts de boletines pequeños no reciben ningún comentario

Si quieres resumir la sensación de “gritar al vacío” en una sola estadística, esta es la indicada. Entre los boletines con menos de 1.000 suscriptores, el 51 % de los posts no recibieron ningún comentario y el 44 % no se volvieron a publicar.

Si publicas para una audiencia de menos de 1.000 personas y no recibes respuesta, probablemente no hayas hecho nada malo. Es un resultado normal, aunque frustrante.

La frecuencia de posts sin restacks ni comentarios disminuye a medida que crece la audiencia, pero nunca desaparecen. Incluso entre los boletines con 100.000 suscriptores o más, aproximadamente un tercio de los posts (34 %) seguían sin recibir comentarios.

¿Cuál es el mensaje? Que la baja participación puede ocurrirle a todo el mundo, y de hecho eso es lo que ocurre.

El promedio te está engañando

Un aspecto a tener en cuenta al consultar las estadísticas de interacción en línea de Substack o cualquier otra plataforma es que unos pocos posts virales aislados pueden distorsionar drásticamente los promedios. Entre más de 100.000 boletines, el post “mediano” obtuvo 77 “me gusta”, pero la media fue de 335, más de cuatro veces superior.

Así que ten cuidado al comparar tus propios resultados con los “promedios” de las redes sociales, porque pueden exagerar drásticamente la cantidad de interacción que puedes esperar incluso cuando todo sale bien.

Aún puedes escapar

Todo esto puede resultar desalentador, sobre todo si llevas unos meses intentándolo. Mi primer mes puso a prueba mi determinación y me pregunté si alguna vez encontraría a mi público. Pero mi interacción fue creciendo con el tiempo, y aunque se podría decir que los “me gusta”, los comentarios e incluso los restacks son métricas superficiales, me ayudaron a sentirme visible y lo suficientemente motivada como para mantener la constancia.

Esto es lo que me funcionó a mí y lo que le recomendaría a cualquier nuevo escritor de Substack:

Dedica tiempo a los chats de la comunidad de escritores. Es una de las mejores maneras de conocer gente, encontrar buenas obras para leer y compartir las tuyas.

Comenta los posts de otras personas. Lleva tiempo, pero gracias a un comentario reflexivo conocí a varios de los escritores con los que luego colaboré.

Colabora y escribe artículos como invitado. La coautoría y las colaboraciones te permiten llegar a un público nuevo.

Restackea tus posts de vez en cuando. Restackear repetidamente es válido mientras sigan teniendo lectores. No tengas reparos en hacerlo, pero con moderación.

No olvides el SEO. La autoridad de dominio de Substack es alta, por lo que un post con un buen título, atemporal y cuidadosamente estructurado, puede seguir atrayendo tráfico de búsqueda mucho después de su publicación. Los backlinks también pueden ser de gran ayuda.

He visto a otros escritores noveles tener éxito creando comunidades, pero yo no lo he probado personalmente.

Qué significa todo esto

Si tienes un pequeño boletín y sientes que casi nadie responde, no es solo una impresión tuya. Un post típico con menos de 1.000 visitas suele recibir unos pocos “me gusta” y ningún comentario, y eso es algo totalmente normal, aunque molesto.

Si estás empezando, ignora los promedios que ves en las redes sociales. Están inflados por casos excepcionales que se vuelven virales en cualquier tipo de publicación, y harán que posts realmente buenos parezcan tener un rendimiento inferior.

Además, recuerda que una baja participación inicial no es un veredicto definitivo. La mayoría de los boletines pequeños tienen dificultades con esto, pero es posible aumentar la audiencia con el tiempo si se tiene paciencia y se está dispuesto a seguir experimentando.

Y las cifras de interacción no lo son todo. Mucha gente leerá tu boletín en su bandeja de entrada y no interactuará en absoluto, incluso si lo consideran valioso. Y he oído de otros escritores cómo los posts con poca interacción, si van dirigidas al público adecuado, aún pueden generar oportunidades.

Gracias por llegar hasta aquí. 📮 ¿Falta algo? Por favor, comparte tu artículo; o, mejor, el de tu autor favorito, explicando en qué destaca, en la zona de comentarios.

🎁 Si todavía no estás suscrito al Diario …

👁️Por si te lo perdiste

Algunas de las últimas ediciones del Diario:

🗓 Gracias por leer esta edición del Diario.

📬 Suscriptores gratuitos: 8.488 (Tasa de apertura media: 40 %).

📲 Visitas generadas para otras newsletters y fuentes de noticias: 92.

La publicación El Diario de Substack, auténtica, artesanal y escrita por personas, es gratuita, pero no barata. Por favor, considera apoyar nuestro trabajo con una suscripción de pago al Directorio de Substack, otra de nuestras iniciativas más populares. Las suscripciones de pago en el Directorio nos permiten ofrecer esta y otras iniciativas, de forma gratuita, a los demás. En otras palabras, además del esfuerzo desinteresado del equipo del Diario (5 personas), este recurso existe gracias a las personas generosas que se suscriben por 8 $ al mes o 80 $ al año (lo que equivale a solo 6,6 $ al mes).

💌 Tu apoyo -por ejemplo, reenviando este email- garantiza que esta publicación siga siendo independiente, gratuita y sin publicidad. Columnas es un antídoto contra los muchos otros sitios web que te hacen perder el tiempo con sus molestos anuncios emergentes y vídeos, y en su lugar te ahorra tiempo para encontrar algunas de las mejores historias sobre Substack, y en especial otros artículos de Substack realmente interesantes.

🖥️.¿No quieres suscribirte pero quieres mostrar tu apoyo? Dale a Me gusta a esta publicación o, mejor, “restackea” este post para que llegue a más gente. ¡Gracias!

Y recuerda recomendar un artículo que te gustaría que apareciera aquí en la zona de comentarios, explicando porqué es genial.

Si te gusta esta iniciativa ¿quieres compartir el Diario de Substack con tu familia y amigos? Sólo tienes que hacer click a este botón:

Compartir Diario de Substack