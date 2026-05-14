Nota: Sobre la importancia y utilidad de las páginas de comentarios, véase más abajo.

Páginas de comentarios del 2026

💬 Uso IA para escribir. Y el resultado sigue siendo mío.

💬 Substack, una ilusión de algo mejor (cuidado con tus esperanzas)

💬 12 posts seleccionados, 74 reseñas, 1 pregunta

💬 ¿Qué es y qué no es la visibilidad literaria? (Cristina Hontanilla)

💬“Escribo lo que me apetece cuando me apetece…. sin pensar nunca si

enganchará, si el algoritmo o el SEO lo premiará” (entrevista a

“Molinos”)

💬 Mi primer año en Substack: 0 a 65.000 suscriptores

💬 ¿Hay soporte mediante chat por parte de Substack? ¿Vale la pena modificar la alineación del texto?

💬¿Ya podemos centrar, alinear a la derecha o justificar el texto, y

tener borradores de notas? ¿Cómo convierto más suscriptores gratuitos en

suscriptores de pago?

💬 ¿Cuál es la información más actualizada sobre estrategias de crecimiento, retención y conversión?Recomendar y ser recomendado por el DiarioSelección de Q&A de Substack Bestsellers

💬 ¿Va a pedir Substack que los usuarios adultos de nuestros boletines verifiquen su edad, en España y otros países?

💬¿Puedes tener un plan Freemium en Substack para que la gente pueda

probar tu boletín de pago 1 mes gratis? ¿Cómo funcionan las imágenes?

💬Esto “marcó un antes y un después en la evolución de mi newsletter” +

¿En qué estadísticas te centrarías para conseguir una editorial?

💬 ¿Cómo funciona el feed y qué tipos de posts se priorizan? ¿Cómo incrustar mapas, excels y tablas interactivas en tus posts?

💬¿Cómo aumentar la visibilidad de los vídeos de Substack en Google?

¿Cuándo ofrecer extras para fidelizar a los lectores de pago?

💬 ¿Qué estrategia va a seguir el Diario? ¿Hay alguna forma de incluir un texto en cada post, además de copiar y pegar cada vez?

💬 ¿Quieres una Guía de Etiqueta de Substack para Escritores?

💬 ¿Una solución al “ruido” de Notas? ¿Cómo te puede ayudar Reddit? ¿Qué piensa Substack sobre tus datos de Google Analytics?

💬¿Podemos ya personalizar nuestro Substack?¿Cómo les ha ido a las

personas usar redes sociales para generar suscripciones de pago?

💬 ¿Qué día u hora es mejor para publicar? ¿Convierte más un muro de pago arriba o abajo en un post?

💬 ¿Sirve el buscador de Substack? ¿Puedo filtrar solo mis Notas?

💬 El substack esencial: Un checklist para no olvidarte nada

💬 Substacks de pago “de por vida” + Biblioteca de vídeos en Substack: Tú eres el juez.

💬 Autopublicación + Cancelaciones de suscriptores + Especial reseñas de substacks en español

💬 ¿La IA va a sustituir la escritura humana? + Especial reseñas de substacks en español

💬 Cómo exprimir Substack y la IA (también en YouTube). Mi sistema de multiplicación de contenido.

Páginas de comentarios del 2025

💬 Seguimos siendo artistas... mientras recogemos la cocina + Problema de comentar en los posts

💬 Orientación en la era de la sobreabundancia de contenidos

💬 Del enciclopedismo a la selección de contenidos en internet (y en las newsletters)

💬 ¿Es Substack un agujero de dinero sentido o un agujero de palabras sentidas?¿Eres tu propio jefe? Chamanes y calderillas.

💬 ¿La gente paga en Substack por escritos generados por IA, o lo que importa es el oficio de escribir?

💬 Guía de Automatización en Substack

💬 Tras 4 años en Substack y 60.000 suscriptores (+ de 3.000 de pago): 2025 es diferente

💬 ¿Eres un autor con una pequeña lista de suscriptores? Hay una columna en el Diario para ti.

💬 Substack, entre el periodismo y la red social: ¿qué ha cambiado? De suscriptores atentos a followers dispersos

💬 Diseñando el primer año del resto de tu vida

💬 El ruido siempre va a encontrar una forma de colarse: 5 Consejos sobre Substack💬 La verdad incómoda sobre Substack y la degradación de la calidad

💬 Resultados de cuánto crecen los Substacks en español realmente (mini-estudio)

💬 ¿Debo confiar en Substack? Cuando perder cientos de suscriptores “no es prioritario” para la plataforma

💬 ¿Cómo funciona realmente el algoritmo de Notas de Substack? (Según el jefe de Aprendizaje Automático de la plataforma)

💬 ¿Cuánto crecen los Substacks en español realmente?

💬 Lo que me hubiese gustado saber antes de empezar a escribir en Substack

💬Cómo ganar seguidores e influir en la gente (para que se suscriba a tu

newsletter): El volumen importa y realmente tienes que poner un muro de

pago

💬 ¿Es tu boletín un zombie y no lo sabes?

💬 Cómo construir tu propia newsletter de nicho: guía práctica en 90 días | Crónicas de Substack se muda

💬 ¿Qué hace que un texto no solo se lea, sino que se recuerde, se comente y se pague por él?

💬 Sobre los roles de género en la escritura de Substack | ¿Qué hacer ante la “tasa Apple” obligatoria en Substack?

💬 Por Qué Vender Nuestro Trabajo Drena la Vitalidad de la Escritura

💬 Lecciones aprendidas del crecimiento de un boletín durante 4 años📖 ¿Quieres participar en el “concurso del escritor” de este mes? 3 ganadores y menciones especiales, liderado por Renata

💬 Los últimos consejos sobre Substack de la Anglosfera

💬 Lo que aprendí en los cinco primeros años de mi newsletter. Y hacia dónde vamos

💬 ¿Por qué Substack hizo esto (y por qué es importante)?

💬 ¿Substack está cambiando demasiado deprisa?Crea un flujo de trabajo de IA para extraer información clave de todas tus newsletters

💬 Substack se convirtió en mi refugio (y también puede ser el tuyo): Renata

💬 ¿Es Substack una buena opción para los autores/as de libros?

💬 2 acciones absurdamente efectivas para crecer en Substack: Si tras leer esto no creces es porque no quieres (Parte 2)

💬 4 acciones absurdamente efectivas para crecer en Substack: Si tras leer esto no creces es porque no quieres

💬 Vuelve la edición regular, con algunos cambios y anuncios

💬 Especial Post-Verano 2025: Artículos presentados por sus Autores

💬 Especial Verano 2025: Artículos presentados por sus Autores (salvo excepciones)

💬 ¿Substack reduce realmente la exposición a la IA? ¿Quieres participar en el “concurso del escritor”?

💬 ¿Funcionan los descuentos, y qué precio máximo poner? ¿Un «Substack Unlimited»?

💬 ¿Por qué sueles darte de baja de las publicaciones por las que pagas?¿Qué frecuencia prefieres?

💬 ¿Cómo serán los Anuncios en Substack?¿Qué Implicará?¿Cómo será el Futuro?

💬 ¿Por qué subestimamos el poder del correo de bienvenida? ¿Quién está realmente detrás de tu newsletter?

💬¿Son las Notas de Substack sólo para “intelectuales”? ¿Cómo automatizar

la importación de suscriptores de Substack a Kit a través de Gmail?

💬¿Cómo automatizar la importación de suscriptores de Substack a Kit?

¿Eres dueño de tu contenido, o estás construyendo tu casa en terreno

prestado?

💬¿Qué Alternativas a las Ofertas “Aburridas” para los Miembros de Pago

hay? ¿Es Substack la meca de los presentadores de noticias?

💬 ¿Cómo usar el Muro de Pago implantando una Estrategia Freemium en Substack?

💬¿Qué hacer para que lean tu Substack por email? ¿Cuánto cuesta

autopublicar un libro (y cuántos ejemplares necesitas vender para no

perder dinero)?

💬¿Substack está viviendo un momento álgido, pero el tiempo se acaba y el

cansancio de los suscriptores no hace más que aumentar?

💬 ¿El próximo cambio en la distribución (de productos, contenido, etc) ya está aquí?

💬 ¿El Valor ya no lo da el Contenido, sino los Contactos dentro de Substack?📖 Rechazos de Agentes Literarios. ¿Cuál es el objetivo de Substack? ¿El dinero? ¿El arte? ¿La calidad? ¿La comunidad?

💬 ¿Monetizar un Blog con Substack?¿Invertirías en el Negocio de Substack si pudieras?

💬¿Substack es para Escritores, para Influencers o para Todos? Y lo que

la hace Realmente Única frente a las demás Redes Sociales

💬 ¿Qué Impacto tiene la App de Substack? ¿Falsea el Crecimiento y Baja el Ratio de Aperturas?

💬 ¿Realmente Substack bloquea el entrenamiento de IA? ¿Es bueno Substack para los jóvenes?

💬¿Por qué está haciendo Substack una limpieza de suscriptores? ¿Seguirá

siendo una plataforma de escritores, a pesar del vídeo?

💬 ¿Cómo organizas tu día en Substack y cuánto tiempo le dedicas?

💬 ¿Qué impacto tiene la llegada de los famosos a Substack y el efecto de red? ¿Perderemos suscriptores de pago en su favor?

💬 ¿Se ha Estancado el Crecimiento de tu Newsletter? ¿Por Qué Suele Ocurrir y Qué Puedes Hacer?

💬 ¿Un Google para Substacks?¿Nunca te has frustrado con el buscador de Substack?

💬 ¿Cuál es el primer error tonto si estás empezando una newsletter? ¿Qué hacer cuando nadie nos busca?

💬 ¿Acaso “Mola” ser de Clase Media en Substack?

💬¿Cómo podemos recuperar el control de nuestro ecosistema digital usando

Substack? ¿Dónde vas a refugiar a tu audiencia cuando la IA lo inunde

todo?

💬 ¿El nicho es el lector, o eres tu?¿Para qué tu página de inicio?

💬 ¿Se deben evitar los artículos parciales?¿O son lo mejor cuando empezamos?

💬 ¿Substack nació para el software, no para la escritura?¿Cómo copiar y pegar listas de etiquetas (@)?

💬 ¿Por qué Substack nos impide marcharnos? ¿Qué secciones debemos conservar en el Diario?

💬 ¿Necesitas otras fuentes de ingresos?¿Puedes crecer en Substack sin publicar ningún artículo?¿Somos Taylor Swift?

💬 ¿Es efectiva la estrategia de Samuel en Substack? ¿Por qué son malas las opciones de navegación de Substack?

💬 ¿Substacks ha cambiado en los últimos 30 días? ¿Afecta un link al éxito de las Notas?

💬 ¿Buena Experiencia de Usuario en Substack? ¿En Serio?

💬 ¿Son fiables las estadísticas de nuevos suscriptores por artículo en Substack?¿Hay sólo lectores en Notas?

💬 ¿Merece la Pena la “Industrialización” de Notas? Antes de leer tu acuerdo con Substack, toma una tila

💬 ¿Es Substack insufrible ahora mismo por causa de las Notas? Cientos dicen que si ...

💬 Que no que te pille desprevenido si Substack estalla (en popularidad), revistas colaborativas y reto

💬 Los Freelancers: Entrevista a Jorge Bosch Alés. Listado de Autores de las Revistas de Pago en Substack

💬 ¿Quién se uniría para escribir en una revista de Substack de pago? Empezando ya ...

💬 ¿Que ajustes de Substack usar para tener tráfico, indexar posts de pago y bloquear la IA?

💬 ¿Es necesario escribir Notas en Substack? (la realidad) 🎎 Usa tu URL, no la de Substack

💬 ¿Son las Recomendaciones lo primero que aprender?

🎎 Consejos y Mini-Auditoría Gratuita de tu Substack

💬 ¿Cómo usar Cupones en tu Substack?

🎎Utiliza las suscripciones de pago para conocer mejor a tus lectores

💬 Disminución de la Participación en Notas. ¿Te interesa que comparemos el impacto del vídeo versus el texto en Substack?

💬 ¿Paquetizar o No Paquetizar Substacks? Ante la Fatiga de la Suscripción💌

💬 ¿ Substacks que desaparecen? Substack te está haciendo perder lectores de email

💬 “Borrar mi Podcast borró mi Newsletter”. Todo: Posts, emails de los suscriptores,...

💬 Formación de Víctor Millán: Construye tu Ecosistema de Escritura

digital en 30 días. Sorteo para Nuestros Suscriptores ¿De verdad 💌?

📑Welcome to “Columnas,” the Substack Journal in SpanishSubstack Chronicles

💬 ¿10 Razones por las que Dan Koe y Justin Welsh han elegido Substack 💌? No es oro todo lo que reluce ...

💬¿IA, Artistas, TikTok y Substack? 💌 3 consejos prácticos para que te

vean en la plataforma 🔗 ¿Nuevo/a? Primeros pasos con Substack

💬 ¿Substack sólo como si fuera MailChimp? 🔗 La importancia de los links 💌 Ordenar posts, visibles siempre

💬 ¿Cuál es la tasa media de conversión de suscriptores de pago en Substack?¿Necesitamos Notas?

💰 Cómo los Suscriptores Gratuitos se Convierten en Clientes (y Pagan): Guía Práctica

💬 ¿Quién decía que en Substack sólo se podía cobrar por Stripe? ¿Pero quién pagará la “tasa”?

💬 Reels de Substack y las Plataformas que dan un Gran Impulso al Vídeo, como LinkedInTestimonios sobre el Diario de Substack

💬 Substack: ¿La Nueva Plataforma de Distribución de las Publicaciones Tradicionales? Tras Condé Nast y New York Magazine

💬 ¿Qué es el tipo de amigos que dejan la luz encendida? ¿Por qué cambia la amistad entre mujeres en la edad adulta?

💬 ¿Por qué las marcas buscan en Substack valor y comunidad? ¿Es el fin de los nichos?😱

💬 El Ecosistema de Interacción de Substack 🌿 y Cómo Meterle Magia a tu Vida (Según Jim Carrey)

💬Los autores que abandonaron Substack a principios de 2024 están ganando más

en Beehiiv y Ghost gracias a sus modelos de precios fijos: ¿Seguro?

🔎 La rivalidad entre Patreon y Substack aumenta y el riesgo de los links para promocionar un producto o negocio en Substack

🔎 De una newsletter a negocios digitales, bajan las sucripciones de pago y una opinión sincera sobre la deriva de LinkedIn

🔎 Desperdicia tu Tiempo, los Estudiantes en la Actualidad, ella tuvo un Bebé por lo que perdí a una Amiga

📑Bienvenido a “Columnas”, el Diario de Substack en EspañolNegociaciones Nucleares, Juicio de Meta y Desperdicia tu Tiempo

Compartir Diario de Substack

Importancia y utilidad de las páginas de comentarios

Las páginas de posts en Substack desempeñan un rol crítico en el ecosistema de la plataforma, funcionando como el puente entre el correo electrónico tradicional y la web abierta.

🌐 Accesibilidad y Descubrimiento

Indexación en buscadores: Permiten que el contenido aparezca en Google, atrayendo tráfico orgánico continuo.

Consumo sin suscripción: Facilitan que los nuevos visitantes lean muestras de tu trabajo antes de dar su correo.

Compartibilidad web: Generan enlaces limpios óptimos para redes sociales, chats y foros en línea.

Ecosistema Substack Network: Hacen el contenido visible dentro de la app de Substack y la sección de recomendaciones.

🎯 Conversión y Monetización

Muros de pago flexibles: Permiten alternar fragmentos gratuitos con avances exclusivos para incentivar suscripciones de pago.

Botones de acción incrustados: Alojan llamados a la acción (CTAs) fijos para capturar correos en momentos de alto interés.

Prueba social visible: Muestran el volumen de “me gusta” y comentarios, validando la autoridad del escritor.

📦 Archivo y Experiencia de Usuario

Biblioteca histórica: Funcionan como un portafolio digital ordenado cronológicamente o por secciones temáticas.

Lectura multimedia optimizada: Soportan audio de podcasts, videos nativos y galerías de imágenes con mejor rendimiento que el email.

Actualizaciones dinámicas: Permiten corregir errores o añadir información tras el envío, manteniendo el texto siempre vigente.

Para los lectores

Los comentarios en las publicaciones de Substack, como ocurre en el caso de los blogs y redes sociales aportan un valor significativo a los lectores. A continuación se detallan sus principales utilidades:

🔍 Ampliación de Información

Perspectivas diversas: Ofrecen puntos de vista diferentes al del autor.

Datos adicionales: Los lectores suelen compartir enlaces, estudios o datos complementarios.

Corrección de errores: Alertan sobre datos desactualizados o erróneos en el texto principal.

Casos reales: Aportan ejemplos prácticos de aplicación de la teoría expuesta.

🤝 Comunidad y Validación

Sentido de pertenencia: Permiten conectar con personas que comparten los mismos intereses.

Validación social: El número y tono de los comentarios ayudan a medir la relevancia del tema.

Resolución de dudas: Las respuestas del autor o de otros usuarios aclaran puntos oscuros.

Apoyo mutuo: Facilitan el intercambio de consejos y experiencias entre pares.

⚡ Filtro de Calidad y Seguridad