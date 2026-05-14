Diario de Substack

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Discusión sobre este post

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Natalia Castillo
4d

No sé si les pasará igual que a mí, pero yo disfruto mucho de los comentarios en los posts. No me lo van a creer, pero muchas veces, dependiendo de lo que digan, decido si leo o no el post.

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Majo Villa
12h

Leer los comentarios también se ha vuelto parte del placer de leer: una pequeña ilusión colectiva de que nadie está escribiendo del todo en vano, que siempre hay alguien del otro lado pensando, conectando, respondiendo.

Dejo por acá una columna que escribí sobre surrealismo, IA y la necesidad de defender una mirada propia en medio de tanta imagen perfecta: https://substack.com/@majovilla/note/p-196594785?r=2dhpr&utm_medium=ios&utm_source=notes-share-action

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Por supuesto, sigue adelante.

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