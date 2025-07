☔️ Buenos días, Substack. Como siempre, queremos mostrarte una gran parte de los mejores artículos publicados en los últimos días en la plataforma, dar algunas opiniones sobre lo que se está “cociendo” en Substack, y ayudar a los autores a tener más lectores y suscriptores. Ese es el objetivo de todo lo que hacemos en Columnas. Si te gusta lo que lees, por favor comparte este email con familia y amigos para que otros lo descubran.

En esta edición: Substack está viviendo un momento álgido, otra vez. Pero el tiempo se acaba. Mientras los periodistas estrella siguen acudiendo en masa a Substack, el cansancio de los suscriptores no hace más que aumentar. Un experimento (artículos de pago, pero gratis para los lectores de Substack), y varias reseñas.

Y mucho, mucho más.

🌿 “El Newsfeed para descubrir nuevos artículos de Substack en español”

🎎 Cuanto más dejas de pensar por ti mismo, más piensa la sociedad por ti

Sapienciología /

El criterio más obvio para percibir un conjunto de personas como grupo es, probablemente, la noción de destino común . No basta con la mera similitud física, la proximidad espacial, el cierre perceptual o la continuidad temporal: es la comunión de destinos lo que forja la verdadera unidad. Por esa razón, cuando un equipo de fútbol gana el partido, no solo celebran los jugadores sobre el césped, …

También es Gran Historia:

🏷 La Ley de Conway y el Poder de una Perspectiva Personalizada

Liderar y habilidades interpersonales /

La Ley de Conway Tus clientes saben todo sobre las disfunciones comunicativas de tu empresa. La ley de Conway lo demuestra. Todo empezó con el funeral de mi tío Melvin.

Substack está viviendo un momento álgido, otra vez. Pero el tiempo se acaba

Mientras los periodistas estrella siguen acudiendo en masa a Substack, el cansancio de los suscriptores no hace más que aumentar.

Éste es el título y subtítulo de un artículo publicado recientemente en Wired que ha provocado cierto revuelo en el ecosistema de Substack. Vamos a reproducir algunos de sus párrafos clave, y hacer algunos comentarios sobre el mismo.

“… un movimiento basado en un sueño: los periodistas podían crear una newsletter en Substack y obtener cuotas de suscripción que igualaran o superaran sus salarios anteriores. ¡Y serían editorialmente libres! Sin editores que estropearan sus artículos, sin censura de los jefes cuando los anunciantes se quejaran, sin jefes corporativos que los despidieran por decir que el presidente de los Estados Unidos es un odioso. Substack afirma que algunas personas están viviendo ese sueño. El director ejecutivo Chris Best se jactó recientemente en un discurso de que «más de 50» de sus usuarios estaban obteniendo un millón de dólares en ingresos.

A medida que más periodistas son expulsados de sus puestos de trabajo, se hartan de sus jefes o simplemente quieren respirar el aire fresco de la libertad, ahora tienen lo que parece ser una vía de escape viable. Últimamente, muchos de ellos están aprovechándola.”

Más adelante:

“El modelo de Substack puede funcionar muy bien para unos pocos, pero no es tan fácil entrar y igualar un salario. Los lectores tienen que pagar un alto precio por una voz que antes disfrutaban en una publicación a la que estaban suscritos. Y los escritores tienen que acostumbrarse a la idea de que la amplitud de su sabiduría se limita a un pequeño porcentaje de patrocinadores. ¿Es Substack sostenible para los escritores que se dirigen a un público general?

Justo en la última semana, varios críticos han publicado que la plataforma podría estar en terreno inestable. Todo comenzó cuando Eric Newcomer, en una publicación en su propio y exitoso Substack, … informó de que la plataforma había comunicado a los inversores que ingresaba 45 millones de dólares al año. Afirmó que estaba buscando una nueva ronda de inversión que valoraría la empresa en 700 millones de dólares. (Substack no confirmó esas cifras).

Pero entonces Dylan Byers, de Puck, analizó esas cifras y se preguntó si la valoración final era en realidad inferior a la de las rondas anteriores. Byers, al igual que otros críticos, denunció que, una vez pasados los pocos grandes generadores de ingresos, la plataforma estaba llena de “mediocridades” de bajo nivel: «La verdad es que la gran mayoría del contenido de Substack es aburrido, amateur o completamente loco», escribió. Su conclusión fue que Substack era una empresa de medios de comunicación que intentaba ser valorada como una empresa tecnológica, lo cual es un punto débil habitual en empresas similares. (La propia WIRED fracasó en su salida a bolsa por ese mismo motivo).”

A Ana Marie Cox no le ha “impresionado la reciente afluencia de escritores de renombre.” El artículo observa, un poco más adelante:

“Cox se refiere al cansancio de las suscripciones, algo en lo que pienso cada vez que aparece una página de registro al abrir un nuevo Substack. Por lo general, los profesionales de Substack solicitan una cuota mensual de entre 5 y 10 dólares o una cuota anual de entre 50 y 150 dólares. Normalmente hay un nivel de contenido gratuito, pero los periodistas que esperan ganarse al menos parte de su sustento en Substack reservan lo mejor para los clientes de pago. En comparación con la suscripción a publicaciones completas, se trata de una propuesta de valor terrible. Tras dejar The Atlantic, el célebre escritor Derek Thompson creó un Substack que cuesta 80 dólares al año, ¡un centavo más que la suscripción digital a la revista que acaba de dejar! (…). No hacen falta muchas suscripciones de este tipo para igualar el coste de The New York Times, que probablemente cuenta con 100 periodistas tan buenos como los escritores de Substack, y además te regalan Wordle.”

Esas cuotas pueden acumularse. Sostiene el artículo que la gran mayoría de los suscriptores de Substack no pagan, o lo hacen poco. Que el tema del “coste pone de relieve la naturaleza no igualitaria del concepto de independencia” y que, “en comparación con un paquete combinado conocido como publicación, el modelo de voz solitaria se monetiza ofreciendo el contenido completo solo a los patrocinadores que pueden permitírselo.” Y es cierto que es “una desventaja para los escritores, que normalmente quieren llegar a un público más amplio.” Pero esto ocurre también en muchos medios, incluido Wired, como se puede ver aquí:

Me temo que el artículo se equivoca cuando señala que Substack “ha creado un feed similar a las redes sociales, una especie de Twitter interno, pero no creo que esas características hayan tenido mucho éxito.” Precisamente, lo que le hace diferente, para muchos autores, respecto a la competencia, es Notas, junto con otras funciones (recomendaciones gratuitas, etc).

El artículo luego afirma:

“A menos que ya cuenten con un gran número de seguidores apasionados, los periodistas recién independizados tienen dificultades para reunir suficientes suscriptores que les permitan pagar siquiera una parte de un trabajo decente en los medios tradicionales.” A continuación, señala que los primeros en adoptar la plataforma lo tuvieron más fácil. Es cierto (y escribí que era el Factor número 1 del éxito), pero quizás, en español, todavía hay muchas ventanas abiertas.

Uno de los grandes autores que luego dejaron la plataforma, Newton, observa que el declive de Twitter es otra desventaja para los nuevos escritores de Substack:

«Antes no había nada como Twitter para encontrar nuevos usuarios. Quitar eso ha hecho que sea mucho más difícil promocionar su trabajo».

Incluso Sundberg, una convencida y beneficiada del modelo de negocio de Substack, dijo a un escritor de Status que la ventana de oportunidad para los novatos podría estar cerrándose. Afirmó:

«No me gustaría empezar ahora».

Por otro lado, el artículo afirma que “Substack parece estar alejándose de sus raíces” (mejorar el periodismo). Como ejemplo, señala que la página «Acerca de» de Substack promociona el sitio como «el hogar de la gran cultura» y se describe a sí mismo como «una nueva aplicación de medios... [donde] puedes descubrir vídeos, podcasts y escritos de primera categoría de un grupo diverso de creadores».

Se fija que «escritura» es lo último en esa jerarquía de contenidos de los creadores y se pregunta:

¿De verdad cree Substack que los vídeos de sus creadores pueden competir con TikTok y Meta? (Substack no ha permitido a sus ejecutivos hacer comentarios).

Finalmente, reconoce que tiene suscripciones de pago de Substack:

“Aunque el precio es alto para una sola voz, creo que esos escritores valen lo que cuestan. Pero me gustaría que las publicaciones tradicionales para las que escribían antes siguieran contratándolos, para no tener que pagar por cada artículo.”

Ahora vienen mis comentarios.

Cada año se producen numerosas críticas al modelo de negocio para los creadores que impone Substack. Por ejemplo, de esta semana:

Hay un artículo que quiero leer, pero no quiero pagar una suscripción de 8 dólares al mes para leerlo. (…) Si Substack vendiera tokens para desbloquear artículos individuales o una suscripción de 20 dólares al mes para suscribirse a X escritores de vuestra elección, ¡sin duda lo haría! (J9999)

Sí, me encantaría un sistema en el que los escritores pudieran vender artículos individuales. (Mikael Lind)

Me gusta la idea de los paquetes de artículos, por ejemplo, 10 artículos al mes por una cantidad X. (Fiona Mullen)

En lugar de publicaciones Substack basadas en un solo escritor, yo preferiría (como consumidor) pagar una suscripción a publicaciones con varios escritores recopiladas por editores (como un periódico). Por ejemplo, una publicación sobre un tema concreto, con artículos seleccionados de diferentes escritores disponibles mediante suscripción de pago. Ese dinero se divide automáticamente entre los escritores en función del interés que suscitan sus artículos. Cada uno de esos escritores puede optar por incluir otro contenido gratuito en sus propias publicaciones, pero el contenido «premium» se encuentra en un solo lugar junto con el de otros escritores, de modo que los lectores/consumidores no tienen que suscribirse a varias publicaciones. (Jonathan S. Bean)

Substack debería idear un sistema de suscripción en el que, por una cuota fija —por ejemplo, 10 dólares al mes—, los lectores pudieran suscribirse a un número determinado de autores, quizá siete. A los autores se les pagaría en función del número de suscriptores y del total de visitas a sus artículos. O algo por el estilo. (SB Carver)

Me interesaría suscribirme a Substack en su totalidad, quizá por un número determinado de escritores o de artículos al mes. (Jen Thomas)

También hay un buen número de afirmaciones de que suscribirse a Substack o a otra newsletter de pago no es una buena idea porque suele costar lo mismo que suscribirse a una revista o un periódico; ¿por qué suscribirse a un escritor que solo publica unos pocos artículos al mes en lugar de a una publicación que publica cientos o incluso miles?

Por ejemplo, Bob March, en una nota, señala:

“El problema que veo en el uso que la mayoría de los escritores hacen del modelo de pago en Substack es que sobrevaloran enormemente su trabajo. Muchos escritores desconocidos aquí no tienen ningún reparo en pedir entre 8 y 9 dólares al mes por leer sus ensayos. Pero las suscripciones a revistas solían ofrecer doce números mensuales repletos de artículos de una docena de escritores conocidos, editados profesionalmente, por menos de 100 dólares al año, en formato encuadernado y con entrega puntual cada mes. (…) Creo que al menos algunos deben hacer el cálculo al revés: se preguntan cuántos ingresos tienen que obtener para dejar sus trabajos diarios, lo dividen por una estimación aproximada del número de suscripciones que creen que podrían conseguir, y eso les da la cantidad de la suscripción mensual que pedirán. Pero para la mayoría de los escritores en línea, esa cifra es totalmente irrealista, y probablemente siempre lo será.”

Para algunos, las cuentas salen. Supongamos que te suscribes a una famosa revista online, que produce bastante contenido: ¿vas a leer realmente los cientos de artículos que publica cada mes? No. Si la estimación -que algunos hacen- es que el suscriptor medio solo lee unos pocos (5-6), no hay tanta diferencia. La mayoría de los boletines son semanales. Lo que significa que el lector obtiene casi el mismo valor “en cantidad” real. Pero es posible que una persona lea más (normalmente, una revista física tiene más de 10 artículos, por ejemplo).

Los críticos de las newsletters de pago individuales también hacen referencia a “las leyes del poder”. Sí, una parte relativamente pequeña de los escritores de Substack se ganará la vida a tiempo completo con sus newsletters, pero suele ser más o menos una competencia “limpia”: se trata de una plataforma en la que las barreras de entrada son prácticamente inexistentes. Si examinamos las clasificaciones de Substack, queda claro que varios cientos de creadores están ganando por encima de la mediana de los ingresos por suscripciones en Estados Unidos, y es probable que haya miles más que estén generando ingresos adicionales decentes. No todos los escritores que se lanzan a Substack, o a una plataforma de newsletters de la competencia, lo hacen con el objetivo de obtener el 100 % de sus ingresos a través de suscripciones de pago.

Ahora quisiera repasar algunos comentarios al propio artículo de Wired, porque me parecen bastante ilustrativos de la opinión popular sobre este tema. El primer comentario que sale es este:

Estoy suscrito a varias listas de correo electrónico de Substack y no tengo ninguna suscripción de pago. Creo que la tarifa estándar de 5 dólares al mes es demasiado cara. Consideraría pagar por algunas de ellas si solo costaran 1 o 2 dólares al mes. Quizás mucha otra gente también lo haría. O quizás solo soy un tacaño de 69 años.

Algo parecido escribí en ¿Paquetizar o No Paquetizar Substacks? Ante la Fatiga de la Suscripción

Que es respondido con:

Estoy suscrito a un Substack político local que cuesta unos 50 dólares al mes y he echado un vistazo a algunos otros. Los comentarios me parecen inconexos —en mi opinión, no se acercan ni de lejos a la lógica de los mejores BBS de hace 40 años— y me parece surrealista que los autores locales (para mí) tengan una «dirección» publicada en San Francisco. Yo me quedo con phpBB y HTML, y tengo un apartado de correos en el centro de mi ciudad.

Asimismo, otro indicaba:

Me gustaría que Substack permitiera crear un paquete con varios escritores a un precio inferior a la suma de los precios individuales. Por supuesto, esto requeriría que los escritores individuales aceptaran un descuento para estos paquetes, pero también podría animar a más lectores a aumentar sus contribuciones totales a Substack.

De forma parecida, otra persona comenta:

Me parece que esos periodistas de primer nivel (probablemente con la misma inclinación política) podrían unirse y formar una poderosa «publicación» y cobrar lo mismo que The Atlantic. Creo que más lectores estarían dispuestos a pagar un precio y obtener una docena o más de periodistas, y sería una ganancia neta tanto para los lectores como para los escritores.

Asimismo, otro comentario:

¿Por qué no crear paquetes en los que 5 o 6 escritores compartan los ingresos? En cierto modo, se recrearía el sistema de puesta en común que utilizaban los periódicos. Para crear estos paquetes, podría ser necesario contar con un intermediario, como las antiguas agencias de noticias.

Experimento: Artículos de Pago, pero Gratis

En relación a la sección anterior, y para facilitar el descubrimiento de otras historias, hemos pensado crear una sección de artículos con muros de pago, pero que permiten el acceso desde el Diario.

Por ejemplo, accede a este artículo de pago, gratis: Personas que No Quieren que Duermas. ¿No puedes dejar el teléfono? No eres tú.

Para ello, usamos el “enlace secreto del borrador”, que tiene algunas limitaciones, como no dejar ver comentarios ni comentar, pero sí permite leer todo el artículo.

Me gustaría pedirte que probaras ese acceso gratuito (si hay algún problema técnico, por favor dilo en comentarios) y contestaras a estas 2 brevísimas encuestas:

También:

Substack: Recaudando Fondos

En la última edición, escribíamos que Brian Morrissey acaba de publicar en su boletín alojado en Ghost un interesante artículo sobre Substack, que puede ayudar a entender el deseo de esta plataforma de considerarse una red social, más que una herramienta o medio de comunicación de escritores/creadores. Incluía lo siguiente:

Ha invertido muchos recursos en una aplicación que sigue teniendo errores y utiliza a sus escritores para la distribución. Su enfoque monomaníaco en las suscripciones como única fuente de ingresos no tiene sentido. Aún tiene que dar pasos adelante en la creación de paquetes inteligentes que puedan sortear la realidad de que la gente solo va a suscribirse a un número limitado de servicios. Es de esperar que sea inevitable algún tipo de pase Substack One Max Pro Plus. Y como negocio, Substack aún tiene que demostrar que es bueno. (…) Substack está volviendo a los mercados de capitales para recaudar fondos. Esto ocurre dos años después de que Substack descartara una ronda de financiación debido a la escasa demanda y recurriera a pasar el sombrero entre los escritores, precisamente. Substack sigue siendo una empresa relativamente pequeña, con solo 45 millones de dólares de ingresos tras recaudar más de 80 millones. (…) Substack ha demostrado ser una empresa culturalmente significativa, pero no un negocio excepcional desde el punto de vista operativo. El hecho de pertenecer al sector de los medios de comunicación, que los inversores no ven con mucho entusiasmo, no ayuda.”

Me pregunto si volverá a pedir dinero a los autores. En mi opinión, sería ideal, y así podríamos tener más control sobre nuestro destino en esta plataforma. ¿Invertirías en el negocio de Substack si pudieras (es decir, si acuden a los autores otra vez)?

Nota importante: Si además de incluir el link a tu artículo en la zona de comentarios, escribes algunas líneas de por qué el artículo es importante, o por qué nos va a gustar, lo incluiremos en el Diario, y es mucho más probable que consigáis más visitas y suscriptores. También puede ser un trozo del artículo que creas puede alimentar la curiosidad de los potenciales lectores. Es lo mismo que haces en Notas. Simplemente puedes hacer un “copy y paste”.

Recuerda que tu artículo puede aparecer 3 veces en el Diario (con los beneficios de exposición a nuevos lectores y de SEO):

En la zona de comentarios

Dentro del cuerpo del artículo, con link al artículo y a tu boletín, en la siguiente edición. Es como un mini “guest post”.

Como uno de los artículos más visitados, en la posterior edición.

Es decir, que normalmente tu artículo aparecería 3 días seguidos en el Diario.

Como el texto sobre Substack ha sido tan largo hoy, dejaremos otros artículos para mañana.

