🏛 LA GRAN HISTORIA

Escribe y Publica /

Una guía clara y alentadora para quienes acaban de terminar el primer borrador de su novela:

Acabas de escribir una historia. Tiene un principio, un desarrollo y un final. Te ha costado, te ha emocionado, te ha dolido. Lo has dado todo.

Y ahora te planteas qué hacer. Estás frente a la primera gran confusión de esta profesión. Porque una historia escrita no es todavía una novela lista para publicar. Lo que tienes entre manos es un borrador al que algunas llamamos cariñosamente el primer borrador de mierda, con perdón, o el truño. Llamarlo así no le quita valor, al contrario: le da la vida que necesitabas para empezar este camino. Es el primer gran hito en esta carrera de fondo en la que algunos no saben que están participando. Se inscriben creyendo que es un spring, o una carrera de 100 metros lisos, y se encuentran con un maratón lleno de curvas, subidas, bajadas, charcos e incluso vallas. Ahora llega la parte que nadie te explica cuando dices: «Quiero escribir una novela».

¿Cuáles son los primeros pasos tras concluir tu novela?

Celebra que has terminado. No te saltes ese paso. Escribir un borrador es difícil, más aún si es el primero. Has demostrado que puedes comprometerte con una idea hasta el final. Eso ya te convierte en escritora.

Asume que lo que tienes no es aún una novela lista para enviar a una editorial o autopublicar. Esto no significa que sea malo, solo que aún no tiene su forma definitiva.

Entrena la mirada crítica. Aquí es donde empieza el oficio de verdad.

Más adelante, ofrece 5 pasos clave para pulir tu borrador, formarte, rodearte de comunidad y alinear tus metas como escritora. Teniendo en cuenta que un manuscrito no es el final, sino el verdadero punto de partida:

Lee tu borrador con distancia. Déjalo reposar unas semanas y luego léelo como si fuera de otra persona. Anota lo que te emociona y lo que no funciona. Si lees en voz alta te darás cuenta de muchas más cosas que si lo haces solo con los ojos. Cosas de la atención bien enfocada…

Busca formación básica en narrativa. Si no tienes claro qué es un arco de personaje, un conflicto o una estructura de tres actos, ahora es el momento de aprenderlo. Hay libros, cursos y profesionales que pueden ayudarte.

Invierte en una lectura profesional. Que alguien con experiencia te diga qué funciona y qué no. No es una corrección, es un diagnóstico: esencial para crecer sin frustrarte.

Únete a una comunidad de autoras. No camines sola. Hay otras como tú, más avanzadas o más nuevas. Habla con ellas, aprende, comparte. Escribir es solitario, pero publicar no debería serlo.

Reflexiona sobre tu propósito. ¿Para qué escribes? ¿Qué esperas de la publicación? ¿Quieres vivir de esto o compartir una historia? Las respuestas te ayudarán a tomar decisiones coherentes cuando llegue el momento de publicar.

💌 ACTUALIDAD EN SUBSTACK

Trucos, perspectivas y noticias.

¿Monetizar un Blog con Substack?

Hablábamos ayer de un artículo de Martina Lopez, titulado “Substack ¿Para Escritores, para Influencers o para Todos?: Y lo que la hace realmente única frente a las demás redes sociales, para siempre”, sobre la que hicimos una selección (subjetiva, por lo que aconsejamos leer el artículo completo), pero no incluimos una parte sobre el “nuevo Tumblr”:

“En relación a todo ello, me ha sorprendido ver tantas Notas en que se añoraba Tumblr, o se comparaba con esta plataforma (el “nuevo Tumblr”). Incluso de periodistas famosas. Quizás algunas mujeres millennials piensan que echan de menos Tumblr, pero en realidad echan de menos un momento concreto de anonimato y creación en Internet (podría haber sido “blogger”, que por cierto también se extraña o es comparado con Substack). Algunas señalaron que en Tumblr podías ser “absolutamente ridícula” y cambiar de tono muy rápido (a diferencia de otras plataformas). Pero Substack es más que una reencarnación de Tumblr: Ahora la gente gana dinero publicando como antes en Tumblr. Es quizás esa la magia de Substack: Monetizar lo que antes sólo era un instrumento de expresión personal. El fantasma de Tumblr ha estado vagando por Internet durante los últimos diez años y se ha instalado en Substack.”

A pesar de que todavía se mantiene su uso (perdiendo posiciones cada año), todo lo de los blogs parece pre-2010 (una eternidad en Internet), y la agonía del SEO tradicional no les va a ayudar. Sin embargo, ante algunos problemas de control sobre lo que escribimos (y no sólo de que Substack haga limpieza de suscriptores cuando quiera o que no bloque de forma efectiva la IA), algunos se replantean volver a utilizarlos, y otros a “desempolvarlos”. Algunos en Substack todavía los usan, en parte para escapar de las restricciones de Stripe. Otros lo consideran obsoletos (y sobre esto tenemos una sección preparada, a publicar en el futuro).

En este marco, le pedimos a Dito Ferrer un artículo sobre las “bondades” de los blogs en el futuro, y cómo combinarlo con Substack. Esto es lo que ha escrito:

Monetizar un Blog utilizando Substack

Substack es una herramienta que ha venido a traer confusión a nuestra estrategia de contenidos.

Su enfoque híbrido (red social, blog y newsletter) cubre todas las etapas del “buyer journey”: 1- Descubrimiento. A través de su red social, Notes. 2- Consideración. Utilizando páginas de inicio homogéneas y libres de ruido. 3- Decisión. Con los tiers que le informan al lector qué ganará y cuánto cuesta. 4- Compra. Suscribirse mediante un simple botón. 5- Recomendación. Potenciada por las funciones de Recomendar y Referir newsletters.

Si nuestro cliente ideal está aquí, con las herramientas nativas de la plataforma, podemos, metafóricamente, tirar nuestro viejo embudo a la basura.

¿Deberíamos hacerlo?

No me parece.

Una de las cuestiones que más me preocupa, en la medida en que veo la evolución del ecosistema, es la libertad para monetizar.

Se nos ha presentado un único modelo de monetización (newsletters de pago) que Substack apoya con fuerza, mientras que deja de apoyar "con la misma fuerza" modelos alternativos.

Como por ejemplo, incorporar Paypal y criptomonedas como medios nativos para cobrar por nuestro trabajo.

Aquí solo funciona Stripe (y no todos podemos usarla). No se pueden agregar estas otras plataformas.

Pero, resulta que en un blog sí.

Para nada soy un experto en el tema, pero existen plugins como WP Forms o WooCommerce (para Paypal) y Oxapay (para criptomonedas) que puedes instalar en Wordpress y recibir propinas y pagos directos.

Muchos creadores ven sus blogs como una fuente de tráfico hacia Substack, pero yo los veo como un destino que reciba tráfico desde Substack.

¿Por qué crear una newsletter de pago solo por Stripe si puedo...? 1- Publicar en mi newsletter gratuita correos de alto valor. 2- Incluir al final de cada uno el link a un recurso (PDF, contenido audiovisual, etc) que resuelva un problema concreto. 3- Alojar el recurso dentro de un blog post que lo contextualice y aporte aún más valor. 4- Vender el recurso utilizando Paypal, cripto, NFT o el sistema que prefieras. 5- Recolectar los emails de los compradores a una nueva lista de correo (distinta a la lista de Substack)

Este es el embudo tradicional con Substack al final.

Este es el embudo que propongo con Substack en el centro.

Cuando me refiero a un recurso, puede ser:

un prompt

una masterclass

un estudio de caso

una entrevista exclusiva

incluso un mapa de fantasía o un sistema de magia (vamos, que la ficción también se puede monetizar)

Substack no es una newsletter, no es un blog. Es una publicación, una plataforma de medios, un espacio que se volverá cada vez más eficiente generando tráfico.

Depende de nosotros hacia dónde lo derivemos y cómo decidamos monetizarlo.

Estas y otras ideas forman parte de un curso que estoy preparando: Cómo empezar en Substack. Una guía completa para creadores de LinkedIn.

Saldrá a la venta pronto.

El Diario de Substack me ha propuesto promocionarlo en su publicación, y les agradezco por eso.

El dilema de Substack: Errores y Recaudando Fondos

Brian Morrissey acaba de publicar en su boletín alojado en Ghost un interesante artículo sobre Substack, que empieza así (la traducción es nuestra), y que puede ayudar a entender el deseo de esta plataforma de considerarse una red social, más que ununa herramienta o medio de comunicación de escritores/creadores:

“Substack es una empresa importante en el reinicio, por así decirlo, de los medios de comunicación. Se ha convertido en sinónimo de la descentralización de los medios. (…) El éxito rotundo de estrellas de Substack como Lenny Rachitsky, Helen Cox Richardson y Emily Sundberg es una prueba tangible de su importancia como una de las principales plataformas de creadores de esta nueva fase de los medios de comunicación. Y, sin embargo, Substack es una empresa algo frustrante. Saltó a la fama como plataforma de newsletters por correo electrónico, pero su funcionalidad de correo electrónico no es muy buena. Ha invertido muchos recursos en una aplicación que sigue teniendo errores y utiliza a sus escritores para la distribución. Su enfoque monomaníaco en las suscripciones como única fuente de ingresos no tiene sentido. Aún tiene que dar pasos adelante en la creación de paquetes inteligentes que puedan sortear la realidad de que la gente solo va a suscribirse a un número limitado de servicios. Es de esperar que sea inevitable algún tipo de pase Substack One Max Pro Plus. Y como negocio, Substack aún tiene que demostrar que es bueno. (…) Substack está volviendo a los mercados de capitales para recaudar fondos. Esto ocurre dos años después de que Substack descartara una ronda de financiación debido a la escasa demanda y recurriera a pasar el sombrero entre los escritores, precisamente. Substack sigue siendo una empresa relativamente pequeña, con solo 45 millones de dólares de ingresos tras recaudar más de 80 millones. (…) Substack ha demostrado ser una empresa culturalmente significativa, pero no un negocio excepcional desde el punto de vista operativo. El hecho de pertenecer al sector de los medios de comunicación, que los inversores no ven con mucho entusiasmo, no ayuda.”

Me pregunto si volverá a pedir dinero a los autores. En mi opinión, sería ideal, y así podríamos tener más control sobre nuestro destino en esta plataforma. ¿Invertirías en el negocio de Substack si pudieras (es decir, si acuden a los autores otra vez)?

📰 Los Artículos en Substack

Nota importante: Si además de incluir el link a tu artículo en la zona de comentarios, escribes algunas líneas de por qué el artículo es importante, o por qué nos va a gustar, lo incluiremos en el Diario, y es mucho más probable que consigáis más visitas y suscriptores. También puede ser un trozo del artículo que creas puede alimentar la curiosidad de los potenciales lectores. Es lo mismo que haces en Notas. Simplemente puedes hacer un “copy y paste”.

Recuerda que tu artículo puede aparecer 3 veces en el Diario (con los beneficios de exposición a nuevos lectores y de SEO):

En la zona de comentarios

Dentro del cuerpo del artículo, con link al artículo y a tu boletín, en la siguiente edición. Es como un mini “guest post”.

Como uno de los artículos más visitados, en la posterior edición.

Es decir, que normalmente tu artículo aparecería 3 días seguidos en el Diario.

A FONDO

Homo Sentiens/

En esta última carta improvisada doy rienda suelta a mi voz, que me lleva a divagar sobre la mosca de la fruta y sobre el cuerpo como un elemento vivo más del entorno. También sobre la extrañeza, sobre ver con distancia las cosas, que es cuando mejor se piensan.

| «Mi voz interior, que parlotea sobre el mundo, parece ocultarse dentro del cuerpo, tiene la ilusión de usarlo como una careta detrás de la que se resguarda.»

Escribir porque sí/

El objetivo de este ejercicio en el Retiro Creativo era elegir un narrador y un rasgo oscuro de la personalidad. Como en el segundo ejercicio del fin de semana no recreé la voz infantil del narrador, decidí intentar usarla en este relato.

🧛🏻‍♀️Los vampiros de verdad no viven en castillos

Resulta que antes de Drácula y los vampiros modernos existió un vampiro que daba miedo de verdad, más allá de las pantallas y las páginas de los libros. Hoy es del todo desconocido porque no sale en películas ni en libros, pero en su día fue terrible y causó pánicos muy serios. En mi artículo de hoy te cuento cómo era, cómo nació y qué pasó para que ya nadie lo conozca.

📚 100 Libros que hay que Leer Antes de que sea Demasiado Tarde

Humanidades /

“Mi lista global abierta”: Jeff Rich Comparto una lista de 100 novelas clásicas (principalmente). Es global, no solo occidental. Está abierta a tus sugerencias, no es un canon definitivo. En febrero de 2025 Liza Libes se atrevió a compartir la Lista definitiva de 100 novelas clásicas que hay que leer antes de morir . No descubrí la popular lista de Liza hasta abril, y me encantó.

🎭 De Instagram a Substack

Directorio de Substack /

Algunos siguen pensando que hay formas de utilizar Instagram que contrarrestan muchos de los inconvenientes en los que se centró gran parte del debate en enero del 2024, en que algunas

🪖Las guerras que se nos vienen, vol.3: Asia y el Pacífico

Ni lo Uno, ni lo Otro, Sino Todo lo Contrario/

Asia es hacia dónde el interés geoestratégico está girando debido a los enormes intereses comerciales que hay en la zona, que tiene a varios de los países con mayores poblaciones mundiales. En efecto, esta zona conocida informalmente como el cinturón poblacional de Asia contiene a países con enormes cantidades de ciudadanos como China, India, Bangladés (el país de mayor densidad poblacional que no es una isla o dependencia territorial), Pakistán e Indonesia (los países musulmanes de mayor población). Filipinas, Japón y Vietnam aportan también una buena cantidad de personas.

El banquete/

Antes de empezar tengo el deber de aclarar que ésto no es un testimonio de una persona, es la recopilación de muchos testimonios sobre practicas alimentarias durante el secuestro recopilados y analizados en el libro Sancocho de mico, del profesor y amigo Felipe Castilla. Esta crónica gonzo, pretende compilar y representar éstas practicas, lo que narro acá ocurrio a muchas personas en distintos momentos y con resultados variados. El secuestro es algo que nadie debería vivir, y espero que se note.

🚀FUTURO

💡 Entiende la IA con Edgar Otero/

Hola, aquí Edgar Otero. Hace tiempo que hemos puesto a las máquinas a razonar. En esta edición de 💡 Entendiendo la IA quiero explicar de forma sencilla y para todo el mundo cómo funcionan los LRM, modelos de lenguaje razonadores, porque son el futuro de la IA generativa, cómo puedes sacarle partido y cuáles son los que tienes disponibles.

Si no estás suscrito a este boletín y quieres aprender más acerca de cómo funciona la IA, entender sus fundamentos y aplicaciones, déjame tu correo más arriba. Además, te recomiendo leer las últimas ediciones:

IAdopters/

Nunca antes vi una herramienta como NotebookLM. Es como tener a tu lado a un bibliotecario experto, un analista de datos y un redactor habilidoso, todo en uno. Solo hacer una búsqueda detallada de fuentes en Google para preparar un resumen o informe implicaba dedicar horas, ahora es cuestión de minutos. Las primeras pruebas que realice me parecieron geniales: Subes documentos, URL´s o incluso links de YouTube y NotebookLM genera un resumen, un mapa mental y una guía de estudio. Sin embargo, he comprendido que su verdadero potencial se aprovecha cuando lo convertimos en un laboratorio de análisis de información y producción de conocimiento. He resumido en 5 pasos la estructura que cualquier persona puede adoptar para usar NotebookLM como su asistente de investigación y aprendizaje impulsado por inteligencia artificial.

Está todo mal /

En muchas empresas, el conocimiento no está en las personas ni en los procesos. Está enterrado en PDFs. Ahí viven las normativas que afectan a la actividad. Las actas de las últimas reuniones. Las propuestas que nunca se enviaron. Los contratos firmados. Los informes de inspección. Los manuales de uso. Y las hojas de cálculo con nombres tan crípticos como estrambóticos al estilo “DEF-Plan2023-FinalDEF2”.

💰DINERO (FINANZAS, NEGOCIOS, ECONOMÍA)

EcommLetter/

Eran las dos de la madrugada de un día gris de invierno de 2008. La tristemente famosa “crisis de 2008” había hecho estragos en mi negocio de ecommerce. Había puesto en situación de supervivencia a mi “imperio digital”, como solía yo llamarlo, medio en serio, medio en broma.

Así que yo andaba en mi oficina, a horas intempestivas, repasando el inventario de mi tienda online y haciendo números. Buscaba un milagro que no llegaba.

Las estanterías de mi almacén eran como un tetris de cajas mal organizadas y polvorientas; y cada golpe de mi pistola de códigos de barras taladraba la poca cordura que me quedaba. Esos productos no tendrían que estar ahí, estancados.

Dineros /

En este artículo: 🚀 ¿Qué estrategias utilizaste para conseguir más de 7000 suscriptores? En cuanto a los esfuerzos de crecimiento, ¿qué harías de forma diferente si tuvieras la oportunidad de empezar de nuevo? 💸 ¿Cuántos suscriptores de pago tienes? ¿Cuánto tiempo tardaste en convertirte en un superventas? ¿Cuándo lanzaste tu suscripción de pago y cómo decidiste que era el momento adecuado para activarla?De entre las diversas estrategias que has probado hasta ahora, ¿cuáles funcionan mejor para aumentar tu lista de suscriptores de pago?

VC, Startups y Mercados /

El Agotamiento Inicial es Real: Aquí te explicamos cómo Recuperarte antes de que te Derrumbe El próximo cambio en la distribución ya está aquí, marco para decidir cuándo luchar contra tus competidores y cuándo no, y plantilla de tabla de capitalización para descargar. Nos sumergimos en el mundo de las startups, el crecimiento, la creación de productos y el capital riesgo. En la newsletter de hoy:

Audiencias /

David contra Goliat: ¿Google ofrece a los sitios web grandes una ventaja injusta en materia de SEO? Las voces que critican a Google por acabar con los sitios pequeños son cada vez más fuertes.

Las actualizaciones radicales y la creciente brecha entre los SEO, los editores y Google echan más leña al fuego.

El mercado más volátil del mundo no es Brasil, Rusia o China. Es la búsqueda de Google. Ninguna plataforma tiene tantos cambios en sus requisitos. En los últimos tres años, Google ha lanzado ocho actualizaciones principales, 19 importantes y entre 75 y 150 menores. La empresa menciona miles de mejoras cada año.

El argumento más común es que Google se está desmoronando bajo el peso de la comercialización de la web. O que Google está eliminando a los intermediarios, como los afiliados y los editores, y enviando el tráfico directamente a los proveedores de software y las marcas de comercio electrónico.

Pero, ¿los datos respaldan estas afirmaciones?

Cosas de Freelance /

Esta vez ha ganado LinkedIn la votación. Yo, encantado. Es mi red social favorita y hoy le vamos a meter mano al perfil que tienes en esta red.

El perfil es el primer paso para enseñarte cómo sacar partido a la mayor BBDD de datos de profesionales del planeta, con la que poder llegar casi a cualquier persona a golpe de clic.

Por: Phil Powis /

Un exitoso médico finalmente se sincera sobre sus miedos más profundos en torno a la atención al paciente y la política hospitalaria. Comparte vulnerabilidades que nunca antes había expresado, ni a su esposa, ni a sus colegas, ni a nadie. Lo extraordinario no es solo lo que comparte, sino por qué lo comparte. Este hombre, consumado, cauteloso, entrenado para proyectar una certeza constante, está siendo completamente real. No por sofisticados embudos de marketing o persuasivas técnicas de venta. Sino porque su amigo más cercano, alguien en quien confía profundamente, le dijo: «Tienes que hablar con esta persona. Me ayudaron. Lo entenderán».

🤑21 Fuentes de Ingresos con 1 Solo Artículo

Salvador Lorca 📚 ⭕️ /

Como líder o profesional independiente, has publicado tu libro, has escrito un montón de artículos y/o has dado innumerables discursos. Bueno, esa es una gran biblioteca de la que sacar provecho. Por supuesto, necesitas comunicarte constantemente con tus seguidores, proporcionándoles contenido valioso para mantenerlos interesados, pero esto puede llevar mucho tiempo. Entonces, ¿qué debe hacer un líder de opinión? Lo más probable es que tengas mucho contenido valioso. También es muy probable que no lo tengas catalogado de manera que sea fácil ver lo que tienes sin tener que buscar y rebuscar por todas partes.

🎁 VARIOS

Bitácora Reflexiva/

Antes de empezar, me gustaría aclarar que esta es la primera de tres publicaciones que haré sobre el estoicismo. ¿Por qué? Porque, si no, quedaría una publicación demasiado larga. En la primera trataré el estoicismo antiguo, en la segunda, el estoicismo tardío y, en la última, las malas interpretaciones del estoicismo que he encontrado en el desarrollo personal.

Sin más que decir, comencemos.

La Forja/

No eres ingeniero ni economista porque tengas un título que diga que lo eres. Esa es mi doctrina. Creo que un título ni siquiera dice eso, sino que has cursado y acabado la carrera de ingeniería o economía. De esto no estoy seguro y no voy a mirar un título para ver lo que dice. Yo ni siquiera miro qué ha estudiado alguien cuando contrato, sino qué sabe y puede hacer. El mundo real no valida etiquetas, valida resultados. Ahí puedes dejar ya el comentario e irte a reflexionar.

Cosas que (me)pasan/

Si eres muy madrugador o, como yo, te despiertas a las siete de la mañana independientemente de si tienes obligación o no, leerás esta newsletter mientras yo duermo en San Sebastián. Si la lees durante el día me leerás mientras vuelvo de viaje. En algún momento, mientras leas, pensarás: «Pero, ¿no ve la incongruencia?» Y sí, claro que la veo, pero de eso quiero escribir: de vivir en la incongruencia e intentar estar cómodo con ella, no justificarla con razonamientos que se vienen abajo como la casa de paja de los tres cerditos.

Desde la bahía/

Si eres escritora, seguro que más de una vez te has sentado a escribir y no has podido.

Y no tiene nada que ver con que no tengas tiempo o no sepas cómo empezar, es que algo dentro de ti —una presión, un miedo, una exigencia— te paraliza. Quieres contar algo, pero todo lo que sale te parece insuficiente y encima acabas con más dudas que palabras. Tal vez ni siquiera abras el archivo o lo abres para cerrar inmediatamente. Y eso se va acumulando.

Sin filtro 👑/

Hace tiempo me di cuenta que Substack me hace mal. Estoy tan falta de dopamina que este lugar no deja de ser una trampa más, donde me dreno o me daño para obtener un instante placentero de validación externa. Soy como un adicto que no puede darse el lujo de un consumo recreativo. Tal vez si me sintiera bien, esto no sería más que un pasatiempo, una herramienta, una red social más. Pero para mí, esto es otro de mis laberintos donde me pierdo por no ser suficiente.

Verbate/

Uno de cada dos días asesinan a un líder social en la patria de Bolívar, y no es por menos destacar que esta tierra es de Bolívar; el dictador fue el primero en asesinar a diestra y siniestra opositores. El decreto de guerra a muerte, el atentado septembrino, la ejecución de Manuel Piar. Cuando se exploran las raíces de la violencia en el país se ignora olímpicamente que la violencia no nació de Colombia, Colombia nació de la violencia.

Ciencia y burbujas/

Es el choque de los herrajes, cabos y poleas contra los mástiles. Un tintineo hipnótico que marca el viento con un compás sereno. Lo escucho desde la hamaca, con los ojos cerrados, junto al mar. Para los navegantes, es sonido de paz, espera y contemplación. Para mí, es música. Mi cabeza navega con él, sobrevolando el puerto, aparentemente tranquilo en esta mañana de viernes. Aunque quieto, siempre está en movimiento.

Podría ser PeOr/

Hay un momento en la vida en el que dejas de decir "¿quedamos para cenar?" y pasas a decir "¿te conté lo de la derrama del tejado? ¡Y el seguro de hogar subió otra vez!". Es un cambio sutil, casi imperceptible, como la primera cana, pero letal en sus implicaciones bancarias y en tu nivel de conversación. De repente, tus preocupaciones se transforman, y las discotecas se sustituyen por reuniones de vecinos donde se debate apasionadamente si mantener al jardinero o pintar de blanco las zonas comunes.

Siento, luego escribo/}

— ¿Y qué lees? — me preguntó Patricia al enterarse de que hace quince años que no tengo tele, y que prefiero los libros a las series o películas.

El Universo está usando todo tipo de actores y actrices para traerme estas preguntas. ¿Qué escribo? ¿Qué leo? Algo de este mundo quiere hacerse un poco más angosto y con ese límite, delinear una ruta más clara y así poder expandirse. Me gustan principalmente los libros de autoconocimiento y también historias reales: relatos, memorias, ensayos. Textos que hablen de la vida misma. Me di cuenta por primera vez de esto cuando era docente de inglés y les compartí a mis estudiantes The Catcher in the Rye1, y al ir avanzando en los capítulos me reclamaban:

Héctor de la Iglesia/

Borges es difícil. No hay manera de evitar esa palabra. Es un escritor que desafía al lector, que no se preocupa por explicarte todo, y que tira frases como enigmas, esperando que vos hagas el esfuerzo. Pero ese desafío es parte de su encanto. Es como un laberinto: entrar puede asustar, pero una vez adentro, querés seguir avanzando. Ahora bien, Borges no es sólo difícil. También es entretenido, fascinante, y hasta generoso, aunque eso no todos lo noten en sus textos. Y si no me creés, escuchalo hablar.

El Círculo polar/

Este humilde relato ha sido escrito tras mi visita a Sywell y mi experiencia de vuelo en un P51. Sentí la necesidad de escribir esta ficción en honor a aquellos hombres (y mujeres) que dieron su vida y ofrecieron lo mejor de sí mismos en las horas más oscuras

La llanura rugía cada mañana con el sonido de los motores de los Tiger. Los hangares, con sus viejas estructuras de chapa albergaban a decenas de muchachos que llegaban de distintos rincones del mundo. El americano se había habituado al el olor a aceite y lona en los barracones, el eco de las órdenes en los altavoces, el frío y la neblina que rodeaba la pista al alba y el velo rojizo que despedía el día al ocaso. Estaba ajustando su mono cuando, junto al hangar, vio a otro joven intentando desesperadamente encajar su paracaídas.

Ana/

Nuevamente volvía a casa a las seis de la mañana totalmente dura. Atravesando unas horas de muerte hasta que las pastillas me duermen, para despertar al otro día a la tarde, con dolor de todo. Levantarme solo para ir hasta el sillón a quedarme todo el día hecha un bicho bolita, tapada con una manta. Iluminada por el color violáceo del atardecer que entra por la ventana. Paralizada de miedo a vivir así para siempre, con la vida pasando a una velocidad inalcanzable, viendo como se va lejos. Cayendo. Mirándo mi reflejo desnuda y llorar al descubrir mi notable bajada de peso. Los huesos marcados, los pómulos, la mandíbula.

Creadores /

En una entrevista de 2020, Chris Best (cofundador y director ejecutivo de Substack) declaró a The Verge: «Queremos ayudar a que el mercado de la buena escritura crezca enormemente, para que se pueda crear mucha más».

En una entrevista de 2021, Hamish McKenzie (cofundador y director de redacción de Substack) declaró a The Bit: «Lo que nos proponemos es restaurar el valor de la escritura en línea y provocar un renacimiento con mucha más escritura que en cualquier otro momento de la historia».

Aprendizaje Infinito /

Cuaderno de trabajo, diapositivas, grabación y madrigueras…

Con alma de escritora /

Ayer estábamos abriendo los regalos de Reyes y, en un parpadeo, han pasado seis meses. Los niños ya están de vacaciones, hace un calor para morirse (nada raro por estos lares, por otra parte) y las expectativas que tenía a principios de año se han desvanecido igual que el tiempo. Esta primera mitad del año me ha barrido como un tsunami que apenas ha dejado nada en pie.

Escriviviendo...✨ /

Cuando te sientas a escribir, no siempre hace falta tener un plan. Ni una idea brillante, ni un argumento sólido, ni siquiera una intención clara. Es suficiente con estar ahí. Con sentarte frente al cuaderno como quien se asoma a la ventana a ver si pasa algo. Igual que cuando sales a dar un paseo sin destino y acabas en una calle por la que nunca habías caminado, rodeada de casas que no sabías que te gustaban. Así también se puede escribir: sin brújula, sin mapa, sin la obligación de llegar a ninguna parte. Pero claro, esto cuesta.

Jardín Mental 🌱💭 /

¿Alguna vez desbloqueaste el teléfono para mirar una notificación... y una hora después te diste cuenta de que no recordabas para qué lo habías agarrado? No, no eres la única persona a la que le pasa, todos hemos caído ahí. Y sí, esto es para ti, que has sentido que los días se evaporan entre notificaciones, pestañas abiertas y tareas a medias. ara quien sospecha, aunque no pueda explicarlo, que algo falla en este ritmo de vida frenético que se ha normalizado en la sociedad.

El ingrediente secreto /

No os tengo acostumbrados a las colaboraciones en esta newsletter, pero siempre es un lujo que se pase algún escritor por aquí para que nos regale alguna de sus historias. Hoy le cedo las letras a

Pedro Gala un escritor que en otra vida fue durante años un directivo de grandes empresas tecnológicas, hasta que un día decidió cambiar el PowerPoint por un cuaderno. ¿No es un viaje del héroe maravilloso? Os dejo con él …

