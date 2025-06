☔️ Buenos días, Substack. Con esta publicación, intentamos ahorrarte tiempo en la búsqueda de la mejor ficción de Substack en español, y ayudar a los autores de ficción a tener más lectores y suscriptores. Aquí tienes las reseñas y recomendaciones de ficción en Substack de esta semana, recursos (véase más abajo) y mucho más, en Crónicas de Substack, bajo el auspicio de Mercedes de Santiago y la ayuda del equipo de Columnas.

🌿 “El Newsfeed para descubrir nuevos artículos de Substack en español”

📣¿Has leído algún artículo genial que se haya compartido esta semana y que no es de los boletines que salen aquí? ¿O has escrito alguna historia de ficción increíble que hayas publicado hace muy poco? Si es así, inclúyelo en los comentarios con una explicación de por qué crees que debería estar en el próximo número. Y lo haremos, con una mención a ti, para que el autor que has seleccionado sepa que eres tú.

Si te gusta esta iniciativa ¿quieres compartir el Crónicas de Substack con tu familia y amigos? Sólo tienes que hacer click a este botón:

Compartir Columnas: Diario de Substack

🏛 LA GRAN HISTORIA

Esta es la sección de una gran historia, un artículo de interés para los escritores y lectores de ficción.

Normalmente, incluiremos aquí artículos exclusivos, comisionados o traducidos exclusivamente para Crónicas. Este último caso es el de hoy, gracias a la generosidad de Michael Mohr, un escritor americano que se ha trasladado a vivir a España (y de Mercedes, que le preguntó).

Rechazos de Agentes Literarios

Mi novela juvenil: ¿rechazada por motivos justos o ideológicos?

Por: Michael Mohr

Estas respuestas de agentes literarios son de 2016 y 2017, respectivamente. (La misma novela, con títulos diferentes). Son respuestas a una novela literaria punk rock para jóvenes adultos (YA, por sus siglas en inglés) en la que pasé aproximadamente ocho años trabajando, reescribiendo, revisando, perfeccionando y puliendo.

Debí enviar esta novela, que en algún momento me encantaría serializar en Substack, a 250 agentes a lo largo de los años. Demasiados, sin duda, y a menudo cuando aún no estaba lista. En 2015 llevaba un año en un cajón. Sin embargo, algo me impulsó a sacarla y volver a retocarla. Volví a leer el libro y me enamoré de él. Esta vez contraté a una editora independiente, una mujer que había sido editora de adquisiciones en Random House durante una década.

A la editora le encantó la novela y me dio muy buenos comentarios. Estuvimos trabajando juntos durante ocho meses. Cuando me dijo que si todavía estuviera en RH adquiriría la novela, supe que estaba lista.

Fue entonces cuando empecé, en 2016, a recibir respuestas positivas de los agentes. Por primera vez. En el transcurso de seis meses recibí docenas de solicitudes para el manuscrito completo. Después de todos esos años de rechazos, me sentí como si hubiera llegado a Tierra Santa.

Lo más emocionante fue la primera respuesta que recibí (agente n.º 1): Estaba dando una clase en una conferencia de escritores en Irvine cuando recibí el correo electrónico. Sentí un escalofrío recorriendo mi cuerpo. Sentí que había llegado, que por fin iba a ser «eso».

Lo que siguió fue un rechazo inicial, pero con una solicitud de cambios específicos para reconsiderarlo. Luego, un segundo rechazo, más detalles sobre los cambios deseados y una espera de seis meses hasta la tercera presentación. Y luego, como podéis imaginar, un tercer y definitivo rechazo. Después de este último, el agente básicamente «desapareció» sin decir una palabra. Pedí brevemente y con educación algún tipo de comentario, pero... silencio total.

El agente n.º 2 es más intrigante desde una perspectiva ideológica. Esto ocurrió seis meses después de que Trump se convirtiera en presidente. Esta agente, una joven blanca de San Francisco, se había mostrado inicialmente entusiasmada con el libro. Pero parece que después de leerlo, su perspectiva cambió. Obviamente, no puedo verlo de forma totalmente objetiva, y tengo mi propio sesgo de confirmación inherente. Tengo curiosidad por saber qué opinan los lectores. Mi sensación entonces, y ahora también, es que utilizó un lenguaje codificado para decir básicamente: Mira, tío, la escritura es genial y todo eso, pero se trata de un típico protagonista heteronormativo blanco de clase media alta y Trump está en el poder; no mola.

Lo entiendo: los agentes velan por sus propios intereses; buscan libros que creen firmemente que pueden vender a una editorial. Quieren conseguir ese 10-15 %. Y, por supuesto, se trata de literatura, así que todo es subjetivo. Y cualquier agente tiene derecho a rechazar un trabajo por cualquier motivo. Lo entiendo perfectamente. Lo que quiero decir es lo siguiente: si la edición busca cada vez más y de forma más miope las «voces minoritarias», ¿estamos seguros de que no estamos perdiendo mucha ficción sólida? Está claro que hay mucho talento minoritario del que sacar partido. Y sí: históricamente, los hombres blancos heterosexuales han dominado el mundo literario. Pero eso ha ido cambiando lentamente durante décadas, y muy rápidamente en la última década.

Supongo que mi pregunta es: en esta carrera por buscar voces nuevas y diferentes, ¿es necesario desechar todo lo que es blanco? ¿Deberían los agentes despreciar a los escritores blancos, a los protagonistas blancos, y pensar: «Mira, ya tenemos El guardián entre el centro y el laberinto»?

O bien: ¿estoy exagerando, pensando demasiado, siendo demasiado hostil y sensible? Es muy posible. Quizás sea solo mi resentimiento y mi preocupación más profundos por «no ser lo suficientemente bueno» (quizás no lo soy). ¿Deben las mejores historias, las de mayor calidad, llegar a la cima? ¿O debería la industria editorial inclinar la balanza a favor de las voces no blancas?

¿O acaso nada de esto importa ya porque las editoriales tradicionales están siguiendo el camino de los dinosaurios? Ahora tenemos Substack, ¿no?

Agente n.º 1

Querido Michael:

Muchas gracias por darme la oportunidad de considerar THE CANNONBALL COMPLEX.

Me encanta (…) Sin embargo, creo que hay algunos problemas con el ritmo. Escribes escenas maravillosas, pero hay pasajes resumidos que me sacan del texto. Además, por muy fuerte que sea la voz de Jack, no siempre tenía claro cómo se siente respecto a lo que está pasando a su alrededor. Me encanta que esté tomando una serie de malas decisiones y quiero adentrarme más en su mente y experimentar sus sentimientos de primera mano cuando toma ese primer trago y se queda fuera toda la noche por primera vez. No estaba seguro de si realmente quiere tomar esas decisiones o si solo se deja llevar para no quedar mal ante D.D. o Cannonball. Por estas razones, he decidido dejarlo de lado por ahora.

Sin embargo, creo que estos problemas se pueden solucionar fácilmente, y si quieres revisar THE CANNONBALL COMPLEX y volver a enviarlo, estaré encantado de leerlo y reconsiderar la revisión.

Michael, lamento mucho no poder ofrecerte representación en este momento. Ha sido una decisión difícil para mí, por lo que me ha llevado varias semanas responderte. Espero que consideres enviarme una revisión, pero independientemente de cómo decidas proceder con THE CANNONBALL COMPLEX, te deseo mucha suerte en el futuro. Es un proyecto fantástico y sé que tendrás mucho éxito.

###

Agente n.º 2

Por fin he tenido ocasión de leer THE CREW, y primero te daré la mala noticia: no creo que pueda venderlo en este momento. La buena noticia es que tienes un estilo y una voz muy claros, y estoy convencido de que otras obras tuyas se venderán. Ten en cuenta que esto es solo mi opinión y mis comentarios, así que tómatelo con mucha cautela.

El problema con THE CREW es que tiene un protagonista de clase media-alta que está descontento con su estilo de vida relativamente privilegiado y, como se presenta como una historia realista sobre el paso a la madurez, no creo que los niños (o los editores) puedan identificarse con él en el clima político actual, especialmente con el cierre del Gobierno, la economía y los tiroteos en las escuelas en la mente de todos. Jack parece un chico muy real, y me encanta que yuxtapongas el punk con la literatura; los lectores, especialmente, se identificarán con eso.

Otra cosa que yo consideraría es si realmente tiene que estar ambientada en el año 2000. Sinceramente, no creo que sea necesario. Sé que situarla antes de la era contemporánea ayuda a evitar el problema de los teléfonos móviles y todas esas cosas incómodas, pero he hablado con muchos editores durante el último año y todos dicen que, a menos que haya una razón muy buena en la trama para situarla en otra época, no lo hagas. (…)

Por último, Anna. Anna parece una chica maníaca y fantasiosa, y no me la creí como personaje: entiendo lo que pretendías, pero me pareció que solo estaba ahí para enseñar a Jack sobre las mujeres y el feminismo. Sin embargo, se me ocurrió que, en cambio, si un miembro masculino del equipo le enseñara eso a Jack, probablemente llegaría un poco mejor a tus lectores masculinos. Dado que Jack piensa que las mujeres son misteriosas y confusas (creo que es una experiencia universal sentirse confundido por las personas que te interesan románticamente), parece que esto es parte del papel de Anna; si tuvieras a otro chico diciendo «no, escucha, hay mucha literatura y música escrita por mujeres que te ayudará a comprenderlas», creo que sería más impactante. Además, muchas chicas/mujeres luchan contra la misoginia internalizada, lo cual no beneficia a nadie, en realidad, y creo que podrías divertirte mucho con eso y con Anna.

Así que, siento tener que rechazar este, pero por favor, tenme en cuenta para otros manuscritos.

###

Nota: Agradecemos a Michael Mohr su colaboración en este artículo, cuya versión en inglés es la siguiente:

¿Cuál es el objetivo de Substack? ¿El dinero? ¿El arte? ¿La calidad? ¿La comunidad?

Reflexiones de un escritor de Substack sobre este juego.

Michael Mohr también ha escrito lo siguiente, bajo ese título y subtítulo, que creo puede ser de interés, porque también habla del rol de la ideología y de los agentes:

No hay una única forma correcta de «hacer» Substack. La gente viene de todos los ángulos. (Alguno) publica una historia al día. Algunos ofrecen ventajas especiales a los suscriptores de pago, otros, como yo, simplemente ponen un muro de pago en algunas publicaciones y no en otras, con el fin de atraer a los suscriptores gratuitos para que se pasen a la versión de pago (…). Algunos ofrecen consultas individuales a los suscriptores de pago. Depende de lo que busques. (…) La cuestión es: hagas lo que hagas en Substack, hazlo con respeto. En primer lugar: entiende que cada persona hace las cosas de manera diferente según su propio código ético. En Substack encontrarás vendedores de humo porque Substack está dirigido y participado por seres humanos, y los seres humanos somos débiles, imperfectos, sensibles, ambiciosos, codiciosos y maravillosos, todo a la vez. (…)

Incluso se mudó a Nueva York (luego lo hizo a Madrid) “para seguir persiguiendo mis objetivos de escritura y publicación.” Y consiguió “establecer contactos importantes y genuinos en la industria”. Sin embargo, señala más adelante:

Pero el panorama ha cambiado en la última década. La ideología ha infectado el mundo editorial como un cáncer y, además, los autores publicados de forma tradicional ganan cada vez menos dinero y tienen que organizar sus propias giras de presentación y vender sus propios libros. Solo ciertos tipos de escritores parecen, en su mayoría, llegar a las grandes ligas. Se ha vuelto tremendamente difícil, improbable, pretencioso, exclusivo y aislado. Agentes de Nueva York de veintitantos años deciden qué merece ser publicado y qué no. La idea ya no es traducir la cruda realidad en arte; ahora se supone que debes tener un enfoque o mensaje moral y ético. En resumen: el arte ha sido secuestrado por los antiartistas, personas que no respetan la escritura tal y como ha sido desde Homero. Esto, amigos míos, fue lo que finalmente me llevó a Substack. (…) Rendí los últimos golpes, dejé de lado la determinación de «triunfar» de la forma tradicional. El arte ha muerto para esta gente. Tenemos que hacer una revolución digital para los escritores serios que se niegan a que les amordacen y que realmente quieren discutir la realidad y la Verdad (tal y como la entiende cada uno). Por eso estoy aquí. Estoy harto y aburrido de los guardianes. En Substack no hay guardianes. Podemos escribir libremente y sin miedo a la censura, al rechazo, a que nos expulsen de las plataformas, a que nos prohíban o nos eliminen. (…) Así que cobra o no cobres. Escribe lo que quieras. Deja que los demás hagan lo suyo. Si te molestan, ignóralos.

Y a continuación, las reseñas de la semana:

📰 Las Selecciones de Mercedes

Esta sección de fantasía, terror y ciencia ficción es proporcionada cada semana por Mercedes de Santiago, que también lidera esta publicación, Crónicas.

Si quieres leer el artículo original, está aquí.

Los Enlaces de Fantasía, Terror y Ciencia Ficción

Son los siguientes (por orden alfabético, esta vez descendente, de la Z a la A):

1.- Comenzamos por Tom Soren, que esta semana ha publicado uno de sus cuentos en el podcast de su blog, titulado “Un Chiste malo, un tatuaje hortera y un orco de Mordor en la noche de Nochebuena”:

2.- Selvar ha continuado escribiendo su "Archivo” y me toca enlazar una historia titulada “Si te persigue un anterior corres”, original y sorprendente hasta el mismo final: “Me apresuré todo lo que pude y encontré al gran Cixlu rastreando la zona que le indicó el Infalible, cerca de un arroyo a las afueras del bosque. Ya había matado a dos Carroñeros, pero no al que buscaba. Entonces puse en marcha mi plan. Verás, mi alquimia de sigilo es muy útil para todo tipo de cosas, y luego de alcanzar la tercera transformación… debo confesar que estaba bastante lleno de confianza. Trasmuté mi rastro y fui a buscar a la criatura. El plan era llegar al Gran Vindicador con información interesante y, quizás de ese modo, encontrar la oportunidad de mostrarle la moneda trasmutada. Si hubiese recordado que los Carroñeros asimilan la naturaleza de lo que comen quizás no me habría visto en una situación tan desesperada”.

3.- De Santiago Gozálvez he leído el Capítulo XIde su historia sobre el traidor Judas, un capítulo en el que intenta averiguar qué le ha pasado a Casandra: “Bajé el arma y solté todo el aire de mi cuerpo mientras apoyaba las manos en las rodillas, aliviado. Guardé la pistola en la parte de atrás del pantalón y me acerqué a Casandra. Comprobé las sienes para ver si el golpe en el suelo había sido muy duro, pero no estaba herida. ¿Entonces por qué no despertaba? Mierda”.

4.- Samuel Domínguez ha comenzado la parte III de Antes de rendir el alma y ha publicado los capítulos I y II esta semana. Normalmente no enlazo dos capítulos de la misma persona pero en su historia se puede votar qué pasa… así que si no lo enlazo os quedaréis sin votar… el plazo termina el martes 1 de julio: “Uno… Miras a tu izquierda, hacia la frutería que dejas atrás. Dos… ¿Por qué te sientes como si fueras tú la que lleva una pistola escondida? Tres… Es que tiene una pistola de verdad, ¿eh? Cuatro… Quizá no estoy haciendo la cosa más inteligente del mundo aquí. Cinco.”

5.- De Miguel Angel Marchan Huaman he leído el epílogo de la historia de Margot que hoy he terminado: “Hace casi un milenio, Margot viajó al infierno para rescatar a su hija de las garras de Zazz, un demonio malévolo. Durante su estadía asesinó a más de 10,000 demonios. Fue esclava, prostituta, líder revolucionario, soldado, general, reina hasta que llegó a los aposentos de Zazz”. Final apoteósico para una historia original que conviene leer detenidamente.

6.- He continuado leyendo En las tierras de Álgerien, la historia escrita por LAR. Esta semana tocaba el capitulo 3: “al final, la criatura logró apresarlo. Desplegó sus membranosas alas repletas de costras y se elevó hasta los confines del cielo con la intención de lanzar al poderoso guerrero hacia el suelo, convirtiéndolo en una especie de meteoro humano. Pero Karién logró liberar el brazo en que llevaba su espada antes de ser lanzado, y asestó un golpe mortal al corazón del monstruo. Y entonces ambos desaparecieron, se desintegraron en las alturas. Nadie volvió a ver a Karién. Hay quienes dicen que Cuenya lo perdonó y le otorgó una vida feliz en algún otro mundo”. ¡Genial construcción de mundo!

7.- También el leído el capítulo 3, “La Academia”, del serial escrito por Fantasía Épica, La Hermandad del Hierro: “- ¿Tarken te enseñó a usar la espada, dices? Eres afortunado Jack, y estoy seguro de que no tardarás en destacar entre los demás alumnos pese a ser de los más jóvenes -le confió Derek, sopesándolo con la mirada-. La mayoría de los estudiantes no ha tocado una espada en su vida cuando entran aquí, ya que eran residentes en grandes ciudades, sitios mucho más controlados por los Hijos de Sol.”

Veremos en qué consisten los torneos: mantiene bien la intriga y la construcción de mundo está más que recomendada.

8.- Extranieza miscelánea nos sorprende con un relato sobre aquel momento en que, en Roma, estuvieron a punto de cambiar a la sal por las anguilas como forma de pago de los salarios: “tras la batalla de Zama, (19 de octubre del 202 a. C.), que representó el desenlace de la segunda guerra púnica con la derrota del famoso general cartilaginoso Aníbal Barcaa manos del joven Publio Cornelio Escipión en las llanuras de Zama Regia, los romanos se enfrentaron a una grave crisis: el conflicto provocó un bloqueo temporal de las rutas de comercio salíneo en el Mediterráneo velernial. Esto coincidió con una pésima cosecha de hojarasca del Lacio. Yo no sé si tiene algo que ver.” Pues menos mal que no lo hicieron porque la sal se mantiene bien a lo largo del tiempo pero las anguilas sin refrigeración y sin sal… las veo mal. Pero leedlo que es muy divertido:

9.- Cristina Hontanilla nos regala una historia titulada “El pozo de la abuela”, en la que la señora no es precisamente una abuelita entrañable que adora a todos sus nietos: “El otro día, cuando fuimos a comer a su casa por Reyes, me dio un regalo que ya me había dado el año anterior. Como siempre, era morado y diferente al de mi prima pequeña. Como siempre, dijo «para la niña el morado, que es el color de las tontas». Así lo dijo, igual que las navidades pasadas, con esa sonrisa de víbora vieja que, aunque sea lo último que haga, quiere soltar su veneno como sea. Siempre dice la misma frase cuando me hace un regalo, siempre morado y distinto al de mi prima, que se los envuelve en papel dorado y se los da con otro cariño”.

10.- Charlie Marrez nos obsequia con sus planes para este verano en Final de Temporada: “Voy a seguir escribiendo, ilustrando y dando forma a todo lo que tengo en mente. Solo que sin la presión de publicar cada semana. Seguiré por aquí, compartiendo haikus, interactuando, y quizás caiga algún boletín inesperado”.

11.- Antonio Jurado ha publicado el primer capítulo de su novela “Así mueren los perros”: “Por más que intentaba concentrarme en los recuerdos amargos del pasado, los buenos se colaban sin permiso: la comida de mi madre, las fiestas cuando mataban un chancho, recorrer los lotes con mi padre, jugar con los perros de mi tío… Pero esos recuerdos eran mejor dejarlos en el olvido. Mis memorias infantiles se deslizan entre la melancolía y el dolor. Los malos recuerdos me arrastran hacia los buenos, y los buenos me devuelven a los malos”.

Buen comienzo: hace que el lector se pregunte sobre qué será lo que pase en el siguiente capítulo…

12.- De Alex he leído El monstruo y la polaroid: “Tito convence a Amadeo para que vaya a su casa y este se sorprende de ver una decoración tan cuidada. Las paredes están llenas de fotografías del skyline de multitud de ciudades. Todas las ha hecho Tito. También hay un cuadro con un gato blanco eclipsado por una luna negra. Se llama Eclipse de gato, pero esa es otra historia, apunta el narrador. Amadeo se encuentra un poco incómodo, nervioso, en la casa ajena, y agradece el Cardhu de doce años que le ofrece el anfitrión”.

En cuanto a mi contribución, os dejo una de hace unos días: un relato divertido sobre unas voces en una cueva en los alrededores de un pueblo: “Hace muchos años me contaron la historia de un científico que quiso averiguar la verdad de las leyendas que se contaban sobre una cueva abierta en medio de una montaña. Si alguien os la describiera, no tendría más que decir que se parecía a la de la película Batman Begins sólo en que estaba llena de murciélagos y en que también había agua. Aunque su entrada no era por una cascada, el agua sí que jugaba un papel importante para poder visitar su interior: en este caso, era un riachuelo o arroyo que penetraba en la montaña, en el que se podía nadar o practicar piragüismo para entrar.”"

Esto es todo en cuanto a enlaces, por esta semana.

🎙️ PODCASTS Y VÍDEOS EN SUBSTACK

Escribe Mercedes:

En cuanto a podcasts, tenemos, en primer lugar, a Judith Terrazas Vaquero y el relato de “El baile del loco”, escrito por Mon (y sus idas y venidas): “Pero seguro que puedes dar calor, pero te falta valor. Te falta valentía para enfrentarte a toda la muchedumbre, a seguir el camino que tú desees y no el que dictan ellos, si es que hay ellos. Quizás eres tú, que te crees que sólo hay un camino. -Ella enmudeció. Se sentía más gris que nunca. No creía que hubiera más camino que el de tener todas las necesidades materiales satisfechas. Todos se movían por dinero, nadie daba nada por nada. Todo era dinero. Crear dinero, gastar dinero y volver a crearlo. - Vivir no es trabajar, vivir no es seguir la corriente de lo que hacen todos. Una pregunta, ¿sientes algo?”.

Además, del podcast Oda Y Espiral De Karen Codner también podemos citar su entrevista con Nacho Damiano ": “hoy tenemos al micrófono Espiral a Nacho Damiano, licenciado en letras el fundador y de “Pila de libros” o más conocido como el “Tinder de Libros”. Además, es un referente en el mundo de la lectura e hizo una pequeña revolución al crear lPila de libros que hoy opera en once países. ¿Qué es “Pila de libros”? Una plataforma donde se intercambian libros. Si bien él no escribe, se dedica con todo su corazón y alma a difundir la literatura, que a momentos parece quijotesco. Da muchos talleres de lectura con alcance en Argentina, pero Uruguay, Colombia, Chile, Paraguay, México, Estados Unidos, Venezuela, España lo que le ha permitido una apertura al mundo. El sistema es bastante atípico porque los participantes del chat de WhatsApp hacen una votación de las lecturas que les gustaría revisar junto a Nacho”.

Os dejo por último dos vídeos: el primero va sobre problemas en la construcción de personajes femeninos:

En cuanto a música os dejo dos, también de estilo medieval. Ambos basados en La Guerra de las Galaxias… El primero es una variación sobre el tema de los clones:

El último que os comparto es el que para mí es la mejor de todas las versiones hechas sobre la música de La Guerra de Las Galaxias en este formato:

Nota: Propuestos todos por Mercedes

🌍 Recursos para escritores de ficción

Crónicas es más que un boletín. Si te interesa escribir ficción en Substack, Crónicas es el lugar adecuado.

Reflexionando sobre lo que ha aprendido tras una década escribiendo ficción en línea, Simon K Jones ofrece algunas recomendaciones. Ya comentamos 4 de ellas en la anterior edición de Crónicas; ahora lo complementamos con estos 7 “tips” claves para escritores de ficción:

Usa secciones. En Substack puedes organizar las publicaciones en «secciones». Esto se puede utilizar para colecciones de historias o para series en curso. Facilita mucho la búsqueda y la navegación, y Substack añade automáticamente botones de anterior/siguiente al final de las publicaciones para facilitar la lectura secuencial. Incluye un «Anteriormente en...», como un resumen, al principio. Para las series en curso, considera la posibilidad de incluir un breve párrafo al estilo de la televisión «Anteriormente en...» al principio de cada entrega. Es útil como recordatorio para los lectores habituales y como contexto esencial para los nuevos lectores. “Yo utilizo una pequeña descripción de la escena, seguida de un resumen (…). A continuación, una imagen en forma de banner separa el resumen del texto principal. También he empezado a incluir enlaces a historias o capítulos anteriores que son relevantes para el capítulo actual.” Usa botones personalizados. Se pueden utilizar para añadir enlaces al capítulo anterior o siguiente y para enlazar con tu índice. Además, por supuesto, para fomentar las suscripciones. Participa en Notes. El canal de redes sociales de Substack puede resultar desagradable si acabas de salir de la debacle de Twitter/X, pero no lo descartes de inmediato. Es un lugar estupendo para conocer a otros escritores, encontrar nuevos lectores y acelerar el crecimiento de tu newsletter de una manera orgánica y ética que no te dejará con mal sabor de boca. Presta atención a la presentación. Substack no ofrece mucha flexibilidad en cuanto al diseño, lo cual es positivo en general, ya que garantiza que todos los Substack tengan una calidad mínima. Aún así, puedes añadir tus toques personales para que tus newsletters sean fácilmente reconocibles. Crea una portada, diseña gráficos para dividir las secciones, añade un banner en la parte superior de los correos electrónicos, etc. Si no tienes experiencia en diseño, prueba a utilizar Canva, una herramienta online sencilla y útil. También puedes pedir a un amigo o incluso contratar a alguien para que te ayude a crear esos recursos iniciales. (Si necesitas contratar a alguien, dilo en comentarios, y ayudaremos en su búsqueda). Ten cuidado con el uso de imágenes generadas por IA. Este consejo cambiará inevitablemente dado el ritmo de los avances en el ámbito de la IA. (Simon da 4 razones: Prácticas, éticas, de derechos de autor, etc; un día escribiremos sobre esto). Crea un índice. A medida que aumenta el número de historias o capítulos, a los nuevos lectores les resultará más difícil incorporarse y, a los antiguos, navegar. Crear una entrada central que sirva de «centro neurálgico» es muy útil en este sentido.

También, parafraseando a Simon, se podría añadir lo siguiente: Únete a la comunidad de Crónicas, “un grupo encantador de escritores de ficción, todos tanteando a esta bestia y viendo cómo responde.”

📵 Los boletines más visitados de Crónicas de Substack de la pasada edición

Si te los perdiste entonces, tienes ahora otra oportunidad.

Primeros:

El próximo domingo mostraremos los más visitados de la presente edición de Crónicas.

📮 ¿Falta algo? Por favor, comparte tu artículo; o, mejor, el de tu autor favorito, explicando en qué destaca, en comentarios.

🗓 Gracias por leer la edición número 6 de Crónicas de Substack.

📬 Suscriptores gratuitos: más de 639 (Tasa de apertura media: 28%), incluyendo datos del Diario de Substack (pues la plataforma no los distingue).

La publicación Columnas es gratuita, a menos que quieras pagar.

💌 Tu apoyo -por ejemplo, reenviando este email- garantiza que esta publicación siga siendo independiente, gratuita y sin publicidad. Columnas es un antídoto contra los muchos otros sitios web que te hacen perder el tiempo con sus molestos anuncios emergentes y vídeos, y en su lugar te ahorra tiempo para encontrar el periodismo realmente original de Substack y el mundo, y en especial otros artículos de Substack realmente interesantes.

¿No quieres suscribirte pero quieres mostrar tu apoyo? Dale a Me gusta a esta publicación o, mejor, “restackea” este post para que llegue a más gente. ¡Gracias!

Y recuerda recomendar un artículo que te gustaría que apareciera aquí en la zona de comentarios, explicando porqué es genial.

Deja un comentario