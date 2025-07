鈽旓笍 Buenos d铆as, Substack. Como siempre, queremos mostrarte una gran parte de los mejores art铆culos publicados en los 煤ltimos d铆as en la plataforma, dar algunas opiniones sobre lo que se est谩 鈥渃ociendo鈥 en Substack, y ayudar a los autores a tener m谩s lectores y suscriptores. Ese es el objetivo de todo lo que hacemos en Columnas. Si te gusta lo que lees, por favor comparte este email con familia y amigos para que otros lo descubran.

En esta edici贸n: 16 rese帽as.

Y mucho, mucho m谩s.

馃尶 鈥淓l Newsfeed para descubrir nuevos art铆culos de Substack en espa帽ol鈥

馃摚 Si te gusta esta iniciativa 驴quieres compartir el Diario de Substack con tu familia y amigos? S贸lo tienes que hacer click a este bot贸n:

Compartir Columnas: Diario de Substack

馃彌 LA GRAN HISTORIA

馃彿锔 9 pasos para verificar la calidad de tu contenido

Solo s茅 escribir /

Hace tiempo le铆 un art铆culo acerca de los indicativos de calidad de un contenido. El paper en cuesti贸n es este: Kiefer, C. (2019). Quality Indicators for Text Data. Big (and Small) Data in Science and Humanities (BigDS 2019) , 145-154 Es bastante espesito. Muy espeso. As铆 que voy a saltarme toda la parte t茅cnica para pasar a lo que me result贸 muy interesante que son 9 indicativos de calidad de un 鈥

馃拰 ACTUALIDAD EN SUBSTACK

Trucos, perspectivas y noticias.

El pr贸ximo cambio en la distribuci贸n (de productos, contenido, etc) ya est谩 aqu铆

Estamos viviendo un cambio tecnol贸gico hist贸rico con la IA.

Pero aqu铆 est谩 el quid de la cuesti贸n: aunque la creaci贸n de productos ha cambiado dr谩sticamente en los 煤ltimos dos a帽os, la distribuci贸n no ha seguido el mismo ritmo.

Brian Balfour ha publicado recientemente uno de los ensayos m谩s importantes que he le铆do y no he podido dejar de pensar en 茅l. As铆 que voy a resumir aqu铆 las ideas clave y a帽adir algunas conclusiones y advertencias. Porque esto se puede aplicar a los pr贸ximos movimientos de Substack, Gumroad y otros sistemas que estemos utilizando, para distribuir contenido o productos digitales (cursos, ebooks, etc).

El problema fundamental

Estamos creando productos basados en la IA en 2025 utilizando los mismos manuales de 2015.

El tr谩fico SEO se est谩 derrumbando. Las plataformas sociales son jardines vallados. El descubrimiento est谩 muriendo.

Los antiguos canales de crecimiento (Google, Facebook, LinkedIn) ya no son fiables. Y los nuevos a煤n no han surgido por completo. Esa es la peligrosa brecha en la que nos encontramos.

芦La IA est谩 destruyendo activamente los canales de distribuci贸n en los que hemos confiado durante d茅cadas禄.

El brutal patr贸n de las plataformas

Todas las plataformas importantes siguen el mismo ciclo de tres pasos:

Fuente de la imagen: Blogs de Brian Balfour

Identificar el foso: 驴Qu茅 hace que la plataforma sea defendible? (Para Facebook, fue el gr谩fico social. Para Google, fueron los datos de b煤squeda. Para Apple, fue el ecosistema de aplicaciones). Abrir las puertas: Facilitar a los desarrolladores/creadores la construcci贸n sobre la plataforma. Ofrecer mecanismos virales, API generosas y repartos de la monetizaci贸n. Cierra y monetiza: una vez alcanzada la velocidad de escape, la plataforma refuerza el control. Las herramientas de crecimiento desaparecen. Las tarifas aumentan. El alcance org谩nico se desvanece.

Esto no es teor铆a. Es un patr贸n repetitivo y predecible:

Facebook abri贸 las API, luego las elimin贸 y grav贸 los ingresos de las aplicaciones:

Fuente de la imagen: Reforge

Apple permiti贸 a cualquiera crear en la App Store, luego absorbi贸 las aplicaciones m谩s populares e impuso un recorte del 30 %

Google ofreci贸 tr谩fico SEO gratuito, luego llen贸 los SERP con anuncios y respuestas copiadas.

Si est谩s construyendo sobre una plataforma y no te preparas para este ciclo, est谩s cayendo directamente en una trampa.

Entonces, 驴d贸nde est谩 la pr贸xima plataforma?

Brian cree que la pr贸xima plataforma de distribuci贸n ser谩 ChatGPT (OpenAI) y que ya estamos en el paso 2: abrir las puertas.

He aqu铆 por qu茅:

ChatGPT tiene m谩s de 700 millones de usuarios y est谩 demostrando una retenci贸n excelente.

OpenAI est谩 lanzando activamente conectores (HubSpot, Box, GitHub).

Est谩n contratando un equipo dedicado a la plataforma de agentes.

Est谩n sentando las bases para convertirse en la nueva interfaz, no solo una aplicaci贸n, sino una capa de sistema operativo para el trabajo.

驴Su ventaja competitiva? Contexto + memoria.

No solo responde a las preguntas, sino que recuerda qui茅n eres, qu茅 has hecho y qu茅 quieres a continuaci贸n.

Una vez que introduc铆s tus datos, flujos de trabajo y h谩bitos en su ecosistema, cambiar se vuelve extremadamente dif铆cil.

芦OpenAI no solo est谩 creando un producto. Est谩 creando la pr贸xima App Store, el pr贸ximo motor de b煤squeda y el pr贸ximo sistema operativo impulsado por tu memoria禄.

Los cambios de plataforma anteriores se desarrollaron lentamente:

Google tard贸 casi una d茅cada en cerrar

Facebook tard贸 unos cinco a帽os

LinkedIn cerr贸 sus puertas en solo tres

驴Con la IA? El plazo podr铆a ser a煤n m谩s corto. Los desarrolladores ya est谩n compitiendo por integrarla. Los usuarios est谩n creando memoria muscular. Ahora es el momento de aprovechar las ventajas iniciales.

Si llegas tarde, tendr谩s que integrarla igualmente, pero te perder谩s las ventajas y llegar谩s justo a tiempo para pagar los impuestos de la plataforma.

驴Qu茅 debes hacer?

Integrarla pronto, pero no a ciegas. Aprovecha la ola para adquirir usuarios, ganar visibilidad y mantener tu competitividad. Pero no entregues toda tu cadena de valor. Construye un foso alrededor de tu producto. S茅 due帽o de tus datos. Crea una comunidad. Crea una diferenciaci贸n que no est茅 vinculada a la API de OpenAI. Asume que la puerta se cerrar谩. Ten un plan para cuando se graven las distribuciones, se limiten las API o ChatGPT lance una funci贸n que sustituya a tu aplicaci贸n. Diversifica tus canales. Aprovecha la distribuci贸n mientras dure, pero no dependas de ella. Sigue construyendo tu marca, tu lista de correo electr贸nico o tus bucles de adquisici贸n independientes.

芦Utiliza la distribuci贸n de ChatGPT, pero no dejes que ChatGPT se convierta en tu producto禄.

Esto no es un simulacro

Si est谩s creando SaaS, herramientas de IA o productos de contenido, este cambio te afecta ahora, te des cuenta o no.

Los ganadores de la era de la IA no solo crear谩n con mejor tecnolog铆a. Ver谩n venir el cambio en la distribuci贸n y se posicionar谩n antes de que llegue el resto.

Todas las plataformas parecen amigables al principio. Eso es a prop贸sito.

驴Los fundadores m谩s inteligentes? Se asocian con la plataforma, obtienen beneficios durante la fase 芦abierta禄 y se preparan para la 芦cerrada禄.

No te dejes sorprender. El pr贸ximo gran cambio en la distribuci贸n no est谩 por llegar. Ya est谩 aqu铆.

En ingl茅s, este detallado art铆culo est谩 aqu铆. Esta secci贸n est谩 adaptada de una secci贸n del siguiente report:

Una invitaci贸n para quienes quieren ganar soltura en ingl茅s

A trav茅s de Mercedes de Santiago, Bianca Gonz谩lez ofrece lo siguiente:

Cada semana, Mary (profesora de ingl茅s - @easygoingEnglish) y yo (profesora de espa帽ol) abrimos un Zoom donde el ingl茅s y el espa帽ol se mezclan鈥 a prop贸sito. Hablamos, cambiamos de idioma cuando lo necesitamos y, sobre todo, dejamos fuera la presi贸n de hablar 鈥減erfecto鈥. Los llamamos 'Spanglish Coffee Chats'. Son encuentros gratuitos, en grupos peque帽os (m谩ximo 6 personas), donde aprendientes de ingl茅s y espa帽ol pueden practicar sin miedo al error, mientras conectan con personas de distintas partes del mundo.

Aqu铆 explican mejor la idea:

Bianca contin煤a:

Si conoces a alguien que quiera practicar alguno de estos idiomas de forma natural y sin presiones, puede que aqu铆 encuentre algo valioso. Gracias, Salvador y David, por abrir este espacio para compartir proyectos tan diversos.

Mercedes se帽ala que 鈥渓os coffee chats son entretenidos y, por tanto, permiten aprender muy bien vocabulario, pronunciaci贸n, etc. que, de otra forma, ser铆a mucho m谩s complicado.鈥

Substack: Recaudando Fondos

En la 煤ltima edici贸n, escrib铆amos que Brian Morrissey acaba de publicar en su bolet铆n alojado en Ghost un interesante art铆culo sobre Substack, que puede ayudar a entender el deseo de esta plataforma de considerarse una red social, m谩s que una herramienta o medio de comunicaci贸n de escritores/creadores. Inclu铆a lo siguiente:

Ha invertido muchos recursos en una aplicaci贸n que sigue teniendo errores y utiliza a sus escritores para la distribuci贸n. Su enfoque monoman铆aco en las suscripciones como 煤nica fuente de ingresos no tiene sentido. A煤n tiene que dar pasos adelante en la creaci贸n de paquetes inteligentes que puedan sortear la realidad de que la gente solo va a suscribirse a un n煤mero limitado de servicios. Es de esperar que sea inevitable alg煤n tipo de pase Substack One Max Pro Plus. Y como negocio, Substack a煤n tiene que demostrar que es bueno. (鈥) Substack est谩 volviendo a los mercados de capitales para recaudar fondos. Esto ocurre dos a帽os despu茅s de que Substack descartara una ronda de financiaci贸n debido a la escasa demanda y recurriera a pasar el sombrero entre los escritores, precisamente. Substack sigue siendo una empresa relativamente peque帽a, con solo 45 millones de d贸lares de ingresos tras recaudar m谩s de 80 millones. (鈥) Substack ha demostrado ser una empresa culturalmente significativa, pero no un negocio excepcional desde el punto de vista operativo. El hecho de pertenecer al sector de los medios de comunicaci贸n, que los inversores no ven con mucho entusiasmo, no ayuda.鈥

Me pregunto si volver谩 a pedir dinero a los autores. En mi opini贸n, ser铆a ideal, y as铆 podr铆amos tener m谩s control sobre nuestro destino en esta plataforma. 驴Invertir铆as en el negocio de Substack si pudieras (es decir, si acuden a los autores otra vez)?

馃摪 Los Art铆culos en Substack

Nota importante: Si adem谩s de incluir el link a tu art铆culo en la zona de comentarios, escribes algunas l铆neas de por qu茅 el art铆culo es importante, o por qu茅 nos va a gustar, lo incluiremos en el Diario, y es mucho m谩s probable que consig谩is m谩s visitas y suscriptores. Tambi茅n puede ser un trozo del art铆culo que creas puede alimentar la curiosidad de los potenciales lectores. Es lo mismo que haces en Notas. Simplemente puedes hacer un 鈥渃opy y paste鈥.

Recuerda que tu art铆culo puede aparecer 3 veces en el Diario (con los beneficios de exposici贸n a nuevos lectores y de SEO):

En la zona de comentarios

Dentro del cuerpo del art铆culo, con link al art铆culo y a tu bolet铆n, en la siguiente edici贸n. Es como un mini 鈥済uest post鈥.

Como uno de los art铆culos m谩s visitados, en la posterior edici贸n.

Es decir, que normalmente tu art铆culo aparecer铆a 3 d铆as seguidos en el Diario.

A FONDO y VARIOS

El Limonero /

隆Bienvenidos a la segunda mitad de 2025! No s茅 d贸nde se ha ido a parar el tiempo pero esta 茅poca del a帽o me encanta. Las ni帽as han acabado el cole en Hong Kong y estamos preparando la maleta para pasar el mes de julio en Canarias con mi familia. Y ahora que estamos empezando un nuevo mes, aprovecho para compartir un resumen de junio y daros un adelanto veraniego鈥 Si tuviese que escoger una palabra 鈥

馃彿锔 QU脡 HACER CUANDO NO PUEDES ESCRIBIR

Ink & Outsider /

Querido lector, prepare un excelente t茅 o un buen espresso. Hoy, Ink & Outsider le comparte con alegr铆a la pluma de una gran mujer de letras cuyas palabras tejen vida y memoria. Le doy la bienvenida a la maestra Karen Codner Dujovne. Karen Codner, es una escritora que navega entre lo profundo y lo cotidiano con una naturalidad desarmante. Sus novelas, Respirar bajo el agua (Cuarto Propio, 2015) y

VC, Startups y Mercados /

El Marco de Antler para encontrar el Problema Adecuado que hay que Resolver La trampa oculta de hacerse viral y los ataques vamp铆ricos: la estrategia de crecimiento detr谩s de los mercados valorados en miles de millones de d贸lares. Aqu铆 nos sumergimos en el mundo de las startups, el crecimiento, la creaci贸n de productos y el capital riesgo.

Audiencias /

Consulta Fan-Out La consulta fan-out se parece mucho a... la intenci贸n de b煤squeda. En esta publicaci贸n, explico c贸mo 芦optimizar禄 para ella y c贸mo pensar en ella. Despu茅s de todo, podr铆a ser el futuro del SEO.

馃彿锔 El equilibrio PR

liderazgodelbueno.com /

El otro d铆a te hablaba del pH (pensar-hacer) y hoy te hablo del PR (pasi贸n-raz贸n). Te cuento, cuando empec茅 a estudiar esto del liderazgo cre铆a que los l铆deres hist贸ricos ten铆an un carisma natural que hac铆a que otras personas los siguieran hasta el fin del mundo. La realidad, como siempre, es m谩s compleja. Supongo que la vida es recorrer un camino que otros ya han recorrido y confirmar por ti mis

Jard铆n Mental 馃尡馃挱 / 22h

Si alguna vez te has estresado cocinando 鈥攂uscando el cuchillo mientras la sart茅n humea, abriendo el refrigerador con las manos mojadas o rebuscando un ingrediente mientras dudas si ya echaste sal al guiso鈥, no eres el 煤nico. Y si ese caos tambi茅n aparece en tu trabajo, rutina matutina o proceso creativo, tampoco est谩s solo. Yo tambi茅n estuve ah铆.

馃彿锔 Cuaderno de trabajo

Alicia P茅rez Gil: elijo escribir /

Seguro que has visto, durante este mes, que he estado compartiendo notes con definiciones, ejemplos y ejercicios de diferentes elementos de la narrativa. Pero las notes son un dolor y yo un analg茅sico, as铆 que este correo tan cortito es para enviarte el enlace a un cuaderno de trabajo con las 30 notes, sus definiciones, ejemplos y ejercicios. No quiero que sea el 煤ltimo, as铆 que, si quieres que 鈥

馃彿锔 Este viernes empieza la magia

La serendipia de la abeja /

Querida abejita鈥 Te escribo esto con el coraz贸n tembloroso y las manos todav铆a llenas de harina imaginaria. Porque s铆, El hostal de los sabores perdidos abre sus puertas este viernes . Y yo a煤n no puedo creer que por fin vaya a compartirlo contigo. Hay proyectos que se sienten como semillas: los entierras, los riegas, los olvidas un poco, y un d铆a 鈥攃uando menos lo esperas鈥 asoman. Otros son como 鈥

Ekho comunicaci贸n /

馃搷Objetivo: Ejecutar tu lanzamiento sin perderse por el camino Semana 7 鈥 Ejecuta tu lanzamiento Objetivo de esta semana: Ejecutar tu lanzamiento sin perder los papeles (ni la contrase帽a del email, ni la compostura frente a preguntas absurdas, ni tu fe en la humanidad cuando nadie le da a 鈥渃omprar鈥 en los primeros 10 minutos). 驴Qu茅 pasa el d铆a del lanzamiento?

馃彿锔 C贸mo Una Botella de Agua Me Hizo Sentir Idiota

Gente Interesante Newsletter, con Oriol ... /

Estaba yo, esta ma帽ana, tan feliz revisando literatura cient铆fica... Sinti茅ndome "s煤per healthy de la muerte" bebiendo Vichi Catal谩n, agua bien mineralizada, en botella de cristal, libre de micropl谩sticos y otros t贸xicos鈥 Cuando, de golpe, me encontr茅 ante una aut茅ntica DISONANCIA COGNITIVA que me dej贸 completamente noqueado. Si no entiendes la foto ahora te la explico. Pero antes de continuar de鈥

Mapas Milhaud /

Si te gusta lo que lees, y quieres apoyar este proyecto, no dudes en suscribirte. Aqu铆 puedes consultar todos los detalles . Buen domingo a todos, Vamos con la quinta entrega de los mapas del mes. Aqu铆 os dejo un listado de lo que encontrar茅is en esta edici贸n: Autopistas de ballenas El solsticio de verano: Galicia vs. Am茅rica 81 a帽os del d铆a D Israel ataca a Ir谩n Aviones huyendo de la guerra.

Cuca Casado /

Te abro mi diario personal: cavilaciones y curiosidades que me han acompa帽ado durante la semana. Una d谩diva con la que espero que tu d铆a empiece 鈥攐 acabe鈥 de forma diferente.

馃彿锔 El estado de las Licencias de Contenidos de IA

by Salvador Lorca 馃摎 猸曪笍 /

OpenAI sigue firmando acuerdos con grandes editores, y puede que nunca haya un momento mejor para hacerlo. Adem谩s: Ca铆da antimonopolio de Google. Por: Pete Pachal Siguiendo los pasos de varios de sus colegas, The Washington Post licencia su contenido a OpenAI. A partir de ahora, los usuarios de ChatGPT -que ahora son al menos 500 millones a la semana- se beneficiar谩n de que el periodismo del ..

by Salvador Lorca 馃摎 猸曪笍 /

Las pol铆ticas de Trump y lo que podr铆an significar para los consumidores y la econom铆a Cada d铆a llegan noticias sobre los cambios en las pol铆ticas comerciales de la administraci贸n Trump,

6 Formas No Performativas de Hacer un Seguimiento de Tus Aficiones e Intereses

by Salvador Lorca 馃摎 猸曪笍 / 3mo

Por: Candice Daphne El acto ya no se trata del arte en s铆, sino de lo que la gente pensar谩 sobre lo que yo pienso de esta obra de arte. -Candice Sabes que tienes un problema cuando empiezas a quedarte sin dedos pensando en cu谩ntas cuentas de Instagram has tenido a lo largo de los a帽os o cu谩ntos nombres de usuario, nichos o marcas personales. O cu谩ntos agotamientos, momentos de frustraci贸n, cu谩nt

by Salvador Lorca 馃摎 猸曪笍 /

Reutilizar, reutilizar, reutilizar Como l铆der o profesional independiente, has publicado tu libro, has escrito un mont贸n de art铆culos y/o has dado innumerables discursos. Bueno, esa es una gran biblioteca de la que sacar provecho. Por supuesto, necesitas comunicarte constantemente con tus seguidores, proporcion谩ndoles contenido valioso para mantenerlos interesados, pero esto puede llevar mucho ti

by Salvador Lorca 馃摎 猸曪笍 /

Nota: Si te gusta el liderazgo, te podr铆a encantar el bolet铆n 鈥 liderazgodelbueno 鈥, en substack. Pero, advierte su autor, Jorge Hern谩ndez: 鈥淣o me sigas. Este es el mejor consejo que nadie puede darte sobre liderazgo jam谩s. Si te vienes a mi newsletter, vas a

馃帣锔 PODCASTS Y V脥DEOS EN SUBSTACK 馃帶

馃巵 Si todav铆a no est谩s suscrito al Diario 鈥

Recuerda: Si te han reenviado este art铆culo, o has llegado a trav茅s de redes sociales, 隆suscr铆bete! Es gratis.

馃摦 驴Falta algo? Por favor, comparte tu art铆culo; o, mejor, el de tu autor favorito, explicando en qu茅 destaca, en la zona de comentarios. Tambi茅n, ahora, tus dudas sobre el uso de Substack.

馃摰 Los art铆culos m谩s visitados del Diario de Substack de la pasada edici贸n

Si te los perdiste entonces, tienes ahora otra oportunidad.

Primeros:

Segundos:

Nota: S贸lo destacamos los art铆culos, no los 鈥渆nlaces clicados鈥 que son boletines. En la pr贸xima edici贸n publicaremos los posts m谩s visitados desde Columnas de la edici贸n de hoy.

馃憗锔廝or si te lo perdiste

Algunos de los 煤ltimos art铆culos en esta publicaci贸n

馃棑 Gracias por leer esta edici贸n del Diario.

馃摤 Suscriptores gratuitos: m谩s de 656 (Tasa de apertura media: 29 %).

馃摬 Visitas generadas para otras newsletters y fuentes de noticias: 54.

La publicaci贸n El Diario de Substack, aut茅ntica, artesanal y escrita por personas, es gratuita, pero no barata. Por favor, considera apoyar nuestro trabajo con una suscripci贸n de pago al Directorio de Substack, otra de nuestras iniciativas m谩s populares. Las suscripciones de pago en el Directorio nos permiten ofrecer esta y otras iniciativas, de forma gratuita, a los dem谩s. En otras palabras, adem谩s del esfuerzo desinteresado del equipo del Diario (5 personas), este recurso existe gracias a las personas generosas que se suscriben por 8 $ al mes o 80 $ al a帽o (lo que equivale a solo 6,6 $ al mes).

馃拰 Tu apoyo -por ejemplo, reenviando este email- garantiza que esta publicaci贸n siga siendo independiente, gratuita y sin publicidad. Columnas es un ant铆doto contra los muchos otros sitios web que te hacen perder el tiempo con sus molestos anuncios emergentes y v铆deos, y en su lugar te ahorra tiempo para encontrar algunas de las mejores historias sobre Substack, y en especial otros art铆culos de Substack realmente interesantes.

馃枼锔.驴No quieres suscribirte pero quieres mostrar tu apoyo? Dale a Me gusta a esta publicaci贸n o, mejor, 鈥渞estackea鈥 este post para que llegue a m谩s gente. 隆Gracias!

Y recuerda recomendar un art铆culo que te gustar铆a que apareciera aqu铆 en la zona de comentarios, explicando porqu茅 es genial.

Deja un comentario