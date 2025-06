☔️ Buenos días, Substack. Como siempre, queremos mostrarte una gran parte de los mejores artículos publicados en los últimos días en la plataforma, dar algunas opiniones sobre lo que se está “cociendo” en Substack, y ayudar a los autores a tener más lectores y suscriptores. Ese es el objetivo de todo lo que hacemos en Columnas. Si te gusta lo que lees, por favor comparte este email con familia y amigos para que otros lo descubran.

🏛 LA GRAN HISTORIA

🖥️ La he cagado con mi newsletter

Negocios Digitales /

Hoy voy a darme cera de la buena, de la que duele. Todos tenemos nuestras dudas, nuestras dificultades, nuestras mierdas. ¿Quieres ver mis mierdas? Pues en la edición de hoy de esta, tu newsletter, te las voy a poner envueltas en papel de regalo. Porque esto es un build-in-public de manual (en este caso, cagada-in-public), y por eso voy a ser totalmente transparente contigo. Quizá a ti te puedan …

También como Gran Historia:

📚 100 Libros que hay que Leer Antes de que sea Demasiado Tarde

Humanidades /

“Mi lista global abierta”: Jeff Rich. Comparto una lista de 100 novelas clásicas (principalmente). Es global, no solo occidental. Está abierta a tus sugerencias, no es un canon definitivo.

💌 ACTUALIDAD EN SUBSTACK

Trucos, perspectivas y noticias.

El Valor ya no lo da el Contenido, sino los Contactos

Daniel Primo, de Web Reactiva, escribe en un comentario al post de abajo, una observación que me parece muy interesante:

El contenido ha dejado de tener el "poder de gancho" que tenía hace unos años. Ya no solo por la IA, también por la invasión que todo el mundo tiene en su bandeja de entrada, sus notificaciones... Es importante el alma, sí. Lo es todo, no. La atención tiene un precio muy caro y el personal ya se sabe todos los trucos que usamos para captarlo. El golpe de valor lo darán los contactos, la capacidad de conectar con la gente de forma genuina, el trabajo puerta a puerta. Así que solo queda una cosa: llamar a tu puerta y para decirte que tengo el conocimiento del mundo en un solo tomo de enciclopedia. Y a ver si cuela ;) El artículo en cuestión es este:

En relación a los contactos, David Roberto escribió una Nota que tuvo bastante éxito:

Las cuentas influyentes en Substack en español

Últimamente muchas personas que empezaban (pero que tenían cierta experiencia escribiendo online) me han preguntado sobre las “teclas” en Substack.

Creo que no se trata solo del número de seguidores, especialmente en esta plataforma. Creo que hay que cultivar todo tipo de relaciones, pero las que realmente te ayudarán son las cuentas influyentes dentro de la comunidad. Las que tienen más influencia te impactarán a ti, y tú impactarás a las que tienen menos. Y aquí no hay una sola comunidad de un nicho en español.

Se pueden buscar varias vías para llegar a más lectores.

Cultiva las relaciones. Forma parte de las comunidades. Podemos centrarnos mucho en la tecnología del crecimiento, pero las personas son la clave, no solo para encontrar tu público, sino para que todo esto merezca la pena.

Algunos forman parte de un grupo porque una de esas cuentas influyentes se interesó por sus artículos, o por sus notas. Otros porque se apoyan mutuamente, un poco como el Pater Familias romano.

En español, lo curioso es que muchas de las cuentas con más suscriptores apenas mantienen relaciones con otros escritores. Tienen muchos suscriptores, pero no tienen influencia más allá de sus suscriptores.

Si me preguntaran quiénes tienen influencia en Substack en español, seguramente me equivocaría porque no llevo mucho tiempo. Pero si me insistieran, apostaría (y seguro que me equivoco) por lo siguiente:

Por un lado, están los que ayudan a crecer o escribir en Substack, con sesiones 1:1, chats, cultivo de su comunidad, etc, que naturalmente tienen una relación estrecha con bastantes autores. Pienso en personas como Veronica Llorca-Smith, Víctor Millán o Chus Navarro.

Por otro lado, algunos otros han sabido rodearse de un grupo de fieles, haciendo actividades juntos, etc, como David Domínguez 🎩.

Hay algunos pocos que tienen muchos suscriptores pero sí participan con otros autores, como Jorge Bosch Alés.

Finalmente, hay unos pocos escritores que han conseguido cierta influencia haciendo proyectos, como Tom Soren y Salvador Lorca 📚 ⭕️.

Imagino que me dejo otros supuestos. Por ejemplo, veo apoyos entre escritoras, o chicas jóvenes, pero no sé quién los lidera, si lo hace alguien.

También veo a personas como Pilar N. Colorado que está rodeada de personas del mundo de la edición y los servicios editoriales.

Mi pregunta es: Cuando personas con experiencia escribiendo quieren discernir las personas con cierta influencia aquí, para que les apoyen, y dado que el número de suscriptores no es un indicador suficiente, a quiénes deben dirigirse?

Una invitación para quienes quieren ganar soltura en inglés

A través de Mercedes de Santiago, Bianca González ofrece lo siguiente:

Cada semana, Mary (profesora de inglés - @easygoingEnglish) y yo (profesora de español) abrimos un Zoom donde el inglés y el español se mezclan… a propósito. Hablamos, cambiamos de idioma cuando lo necesitamos y, sobre todo, dejamos fuera la presión de hablar “perfecto”. Los llamamos 'Spanglish Coffee Chats'. Son encuentros gratuitos, en grupos pequeños (máximo 6 personas), donde aprendientes de inglés y español pueden practicar sin miedo al error, mientras conectan con personas de distintas partes del mundo.

Aquí explican mejor la idea:

Bianca continúa:

Si conoces a alguien que quiera practicar alguno de estos idiomas de forma natural y sin presiones, puede que aquí encuentre algo valioso. Gracias, Salvador y David, por abrir este espacio para compartir proyectos tan diversos.

Mercedes señala que “los coffee chats son entretenidos y, por tanto, permiten aprender muy bien vocabulario, pronunciación, etc. que, de otra forma, sería mucho más complicado.”

Menos Visitas y Recomendaciones en Substack

La semana pasada aparecieron algunas notas como esta (con permiso del autor, Samuel Domínguez):

Como se puede ver en los comentarios, no sólo está cayendo las recomendaciones, también las visitas y los suscriptores. Y aumentan los problemas técnicos con los perfiles y más.

Además, y esto me preocupa mucho más, todavía, parece que Substack está limitando las urls de los boletines independientes más nuevos o menos populares, como si quisiera “engullirlo” todo en su sistema (no sólo en su app). No se si lo hace para ahorrar dinero, o es una indicación de una tendencia. Si me lo aplicaran a mi, sería el momento definitivo de trasladar todos los posts a otro lugar, y hacer una revisión a fondo de qué uso de Substack y que no.

Sobre esto hablaremos en la próxima edición, en la que ofreceremos también una explicación teórica de porqué puede producirse todas estas “anomalías”.

Substack: Recaudando Fondos

En la última edición, escribíamos que Brian Morrissey acaba de publicar en su boletín alojado en Ghost un interesante artículo sobre Substack, que puede ayudar a entender el deseo de esta plataforma de considerarse una red social, más que una herramienta o medio de comunicación de escritores/creadores. Incluía lo siguiente:

Ha invertido muchos recursos en una aplicación que sigue teniendo errores y utiliza a sus escritores para la distribución. Su enfoque monomaníaco en las suscripciones como única fuente de ingresos no tiene sentido. Aún tiene que dar pasos adelante en la creación de paquetes inteligentes que puedan sortear la realidad de que la gente solo va a suscribirse a un número limitado de servicios. Es de esperar que sea inevitable algún tipo de pase Substack One Max Pro Plus. Y como negocio, Substack aún tiene que demostrar que es bueno. (…) Substack está volviendo a los mercados de capitales para recaudar fondos. Esto ocurre dos años después de que Substack descartara una ronda de financiación debido a la escasa demanda y recurriera a pasar el sombrero entre los escritores, precisamente. Substack sigue siendo una empresa relativamente pequeña, con solo 45 millones de dólares de ingresos tras recaudar más de 80 millones. (…) Substack ha demostrado ser una empresa culturalmente significativa, pero no un negocio excepcional desde el punto de vista operativo. El hecho de pertenecer al sector de los medios de comunicación, que los inversores no ven con mucho entusiasmo, no ayuda.”

Me pregunto si volverá a pedir dinero a los autores. En mi opinión, sería ideal, y así podríamos tener más control sobre nuestro destino en esta plataforma. ¿Invertirías en el negocio de Substack si pudieras (es decir, si acuden a los autores otra vez)?

Sorteo del Curso para Hablar en Público

Los suscritos a Columnas tenían la oportunidad de obtener gratis el curso IMPACTA para hablar en público basado en la experiencia de Cristina Juesas y Agusti Lopez como organizadores TEDx, valorado en 200€. El Sorteo lo solemos vincular a las últimas cifras del “Cuponazo”, y este fue el resultado:

Así que buscamos el suscriptor número 632 en el sistema de suscriptores de Substack de este boletín, y la ganadora es: Angeles M., de Venezuela.

📰 Los Artículos en Substack

Nota importante: Si además de incluir el link a tu artículo en la zona de comentarios, escribes algunas líneas de por qué el artículo es importante, o por qué nos va a gustar, lo incluiremos en el Diario, y es mucho más probable que consigáis más visitas y suscriptores. También puede ser un trozo del artículo que creas puede alimentar la curiosidad de los potenciales lectores. Es lo mismo que haces en Notas. Simplemente puedes hacer un “copy y paste”.

Recuerda que tu artículo puede aparecer 3 veces en el Diario (con los beneficios de exposición a nuevos lectores y de SEO):

En la zona de comentarios

Dentro del cuerpo del artículo, con link al artículo y a tu boletín, en la siguiente edición. Es como un mini “guest post”.

Como uno de los artículos más visitados, en la posterior edición.

Es decir, que normalmente tu artículo aparecería 3 días seguidos en el Diario.

A FONDO y VARIOS

Ecología /

La tala, al igual que otras formas de extracción industrial en terrenos públicos, no puede llevarse a cabo simplemente porque lo quieran personas empeñadas en destruir este país. Las grandes inversiones de capital requieren tiempo para planificarse y necesitan entornos empresariales propicios que ofrezcan la estabilidad necesaria para superar períodos de desarrollo de varios años, si no de varias décadas, antes de generar beneficios. Y si la actual administración está logrando algo, es todo lo contrario a la certeza en lo que se refiere a la regulación, la economía y la persecución arbitraria de todo lo que va desde las minorías hasta las empresas privadas.

La fórmula financiera básica de la extracción se consigue restando el coste de llevar los productos al mercado del precio al que se pueden vender. Pero ambos lados de esa ecuación están actualmente en fluctuación, tanto a nivel macro como microeconómico. La estúpida guerra comercial de Trump, generada por IA, que se inicia y se detiene a intervalos, no va a ayudar en este sentido.

Tu Coach personal /

Emilio Sánchez, como cada domingo, ofrece una nueva edición de su boletín, que empieza así: ¿Alguna vez has sentido que hay gente que ve cosas que tú no ves ? Pues déjame que te diga algo. Algo que es muy probable que sea cierto… Esas personas: No son más inteligentes. Ni más creativos. Ni más trabajado …

Por amor al arte /

La creatividad es esa chispa vital que da sentido a todo lo que hacemos. No es solo pintar, escribir o componer. Es la energía que atraviesa cada aspecto de la vida, desde cómo resolvemos problemas hasta cómo nos expresamos en el mundo. Pero hay momentos en los que esa chispa parece apagarse. Puedes sentirla como un bloqueo, como si algo estuviera impidiendo el flujo natural de ideas y emociones.

Ciencias Sociales /

Cómo las comedias de situación envenenan tu mente y tu alma. A riesgo de ofender a algunos fans de «Friends» y otras series populares (no me hagáis hablar de «Cómo conocí a vuestra madre»), he decidido escribir esta crítica de las comedias modernas, después de pensar mucho sobre el importante efecto negativo que el consumo persistente de este tipo de entretenimiento ha tenido en …

liderazgodelbueno.com /

Hoy te hablo de marca personaje. (…) En los primeros 2000, hace un cuarto de siglo, la escena del rap en español comenzó a despegar. Fue un fenómeno local, pero que generó cierto ruido. Hablo de cuando empezaban a sonar en las radios gente como Frank T, Ari, Violadores del Verso y esa gente. Con los años supimos dos cosas: la primera es que lo que se iba a …

Rebel Intel /

Varios son los informes publicados sobre IA en los últimos meses a los que hemos prestado atención desde Rebel Intel. Esta es una lista no exhaustiva, ordenada según el cariño que les hemos ido dando. Pero si vosotros queréis destacar alguno que debería estar en la lista, ¡os agradeceremos que nos lo dejéis en comentarios! AI Index Report 2025. Stanford HAI, abril 2025. Informe de referencia global. …

El mapa del cambio /

¿Y si lo que estás buscando lleva tiempo delante de ti? ¿Y si eres tú el que te está impidiendo verlo? Imagina esto: Vas caminando por una calle que conoces de memoria. La misma acera, los mismos edificios, los mismos pasos. Todo parece estar en su sitio. De pronto, alguien te pregunta: ‘¿Has visto al elefante que cruzó la calle?’ Te ríes. ‘¿Un elefante? Por favor… eso sería imposible no verlo. Pero …

delirios de locura /

Estoy escribiendo un libro y no tengo ni la menor idea de lo que estoy haciendo. Nunca quise decirlo así, y para ser honesta, no sé siquiera si he mencionado estas palabras en voz alta. Lo que siempre quise decir: escribí un libro. Siempre soñé con ser la mujer que escribió un libro, no la que escribe . Ser la que escribe es incómodo. Estoy escribiendo un libro, como una acción continua e incómoda …

Doble Piso /

“Maneja tu negocio, no dejes que él te maneje a ti; y acostarse temprano y levantarse temprano hace a un hombre saludable, rico y sabio”. - Benjamin Franklin. Empecé a invertir desde $0. No me acuerdo el monto exacto, pero no fue más que un par de acciones de Agrometal allá por el 2015 (cuando costaban menos de 8 pesos!!) Y si bien me emocioné al ganar mi primer dinero en el mercado, jamás imaginé …

El ingrediente secreto /

Querido lector (y posible cómplice): Dicen que en todos los crímenes hay un silencio incómodo. Y en mi caso, ese silencio tiene forma de reseña no escrita. Sí, amiga. Te estoy mirando (con los ojos de Almudena y una ceja muy arqueada). Si has leído Bloque 55 y no has dicho ni mu... Te entiendo. El gato también lo hizo. Pero tenemos un problema: sin tu opinión, otras lectores podrían pasar de largo …

No Solo Suerte /

Como cada sábado, Rafa Sarandeses ofrece un “cocktail de 3 ingredientes para ayudarte a hacer flexiones con el coco y ser cada día mejor en lo tuyo”. En esta edición se centra en la combinación de varias habilidades. Quizás no seas mejor en una, pero si eres bueno en 3, hay más posibilidades de éxito.

Movidas de emprender /

Hace 3 años vendí 17 cursos con el primer lanzamiento de mi formación de newsletters. La última semana he vendido 112 ¿Qué ha pachao? Pues eso es exactamente lo que te vengo a contar hoy en esta edición build in public . Porque una cosa son las cifras bonitas para redes y otra muy distinta es la realidad de lo que hay detrás.

Ingeniero de letras /

Nuestro lenguaje cotidiano está atravesado de metáforas: figuras que no solo adornan lo que decimos, sino que moldean cómo lo pensamos. No son simplemente ornamentos del discurso, sino la base misma de nuestra cognición. Nuestras estructuras conceptuales están profundamente metaforizadas. Conceptos abstractos como el tiempo, el amor, la verdad o la justicia se entienden casi siempre a través de …

La serendipia de la abeja /

La noche comienza con el eco lejano de las campanas del Palacio de Hiedra Negra. Cada rincón del castillo está envuelto en sombras suaves, cortadas apenas por la luz de los candelabros antiguos y el perfume de lilas, ajenjo y claveles que flota en el aire como un susurro. Desde mi habitación, en la torre oriental, observo el salón principal por las vidrieras teñidas de vino y ámbar. Las máscaras …

Jardín Mental /

Hoy hablaremos de una de esas paradojas de la psicología humana. El efecto Ben Franklin . El fenómeno por el que, si le pides a alguien que te haga un favor, hará que le caigas mejor. Lo sé, suena contraintuitivo. Pensarías que ganamos afecto cuando somos nosotros quienes ayudamos. Pero no. Lo curioso es que si le pides a alguien …

Superfluor /

Soy Iván Leal y te doy la bienvenida a Superfluor, una gaceta donde interconectar ideas y recursos de los que extraer inspiración.

Digital & Data /

Alex Rayón Jerez ofrece otra edición de su popular newsletter sobre tecnología.

Por amor al arte /

¿Has probado a alejarte del móvil durante unos minutos? Sé que no siempre es fácil. Cuando lo hago, aparece una sensación de bienestar que solo puedo describir como un descanso profundo, una tregua. Un ansiolítico natural sin efectos secundarios. Pero no hace falta llegar tan lejos. A veces, basta con cocinar, coser, cuidar unas plantas o moldear arcilla con las manos. Cualquier actividad manual …

Delfos /

La guerra entre Israel e Irán ha acaparado titulares en todo el mundo y ha generado preocupación en los mercados energéticos internacionales. A primera vista, era lógico esperar que el precio del petróleo Brent se disparara. Históricamente, los conflictos en Oriente Medio han generado subidas significativas en los precios del crudo debido al temor de interrupciones en el suministro. Sin embargo, …

Sapienciología /

En la vida social, nadie escapa a ser, en algún momento y para alguien, el antagonista. Como ha señalado el psicólogo Kurt Gray , cada individuo acaba encarnando, de forma inevitable, el «villano» en la narrativa de otra persona. Por más generoso o afectuoso que uno se perciba, habrá siempre una mirada ajena —condicionada por otros valores, otras normas, otro relato— que le atribuya inmoralidad.

Ink & Outsider /

Una tarde lluviosa siempre te empuja a buscar refugio en un café, de esos que aún huelen a lo que llamamos tiempo sedimentado. Con aroma a libros viejos y estilográficas que aún creen en el papel. Me senté en justo en la barra, esa que pervive de nostalgia, cafeína, y tiempo. Pedí lo de siempre. Mientras esperaba, mis ojos se posaron en un estudiante. Con una mano hojeaba un libro de Nietzsche —

Alicia Pérez Gil: elijo escribir /

La primera se sienta frente al ordenador y siente un nudo en el estómago. El documento en blanco o el capítulo a medio empezar la miran con ojos aviesos y siente que jamás estará a la altura de lo que esperan de ella. Todo muy paralizante. Su monólogo interior suena así: "Esta primera frase tiene que ser perfecta. Si no engancho aquí, nadie seguirá leyendo." "Uf, este diálogo es un poco torpe. Me …

Aprendizaje Infinito /

«Hay dos peces jóvenes nadando y se encuentran con un pez más viejo nadando en dirección contraria, que les saluda con la cabeza y les dice: "Buenos días, chicos. ¿Cómo está el agua?" Los dos jóvenes nadan un rato y, al final, uno de ellos mira al otro y dice: “¿Qué demonios es el agua?”». — David Foster Wallace «No sé quién descubrió el agua, pero no fue un pez». — Marshall McLuhan

BUENA VIDA · Jano Cabello /

Hace poco vino un familiar a casa y, hablando de las famosas mochilas de supervivencia, le enseñé la que yo tengo preparada. Antes del apagón del pasado mes de abril, ya me había empezado a preparar una mochila de huida en caso de emergencia …

liderazgodelbueno.com /

¿Cómo que qué mercado? Cualquier mercado. Pero yo hablo de nuestro mercado, del tuyo y del mío, de la gente que lidera equipos. La competencia es más alta que nunca, la gente está superformada, todo el mundo utiliza palabras molonas como engagement, lead, prospect y cosas así, no tenemos nada que hacer tú y yo. Es así. ¿Llegas ahora al mercado de la gestión? Te jodes, vas tarde. No has estudiado …

The Learning Curve /

Esta semana no hay épica, hay realidad. Y la realidad es que acabamos de arrancar una fase nueva: ventas activas. Hasta ahora, construir Optimly ha sido un trabajo técnico, artesanal, muchas veces solitario. Pero esta semana he tenido mi primera reunión con un equipo comercial que va a empezar a mover el producto. Gente que no me conoce de nada. Clientes que tampoco. Y ahí ya no hay vuelta atrás.

🎙️ PODCASTS Y VÍDEOS EN SUBSTACK 🎧

Ekho comunicación /

Si acabas de saber sobre Substack y te estás planteando si tener tu newsletter aquí o no, en el podcast de hoy te cuento las preguntas que debes hacerte.

El ingrediente secreto /

Este mes leo un fragmento del artículo de : ¿Qué puedo hacer con esto que siento? Te recuerdo que puedes pedirme que lea un texto breve ya porque sea tuyo, uno de tus favoritos o quieras dedicárselo a alguien. Te dejo con ella y la semana que viene vuelvo con …

📵 Los artículos más visitados del Diario de Substack de la pasada edición

Si te los perdiste entonces, tienes ahora otra oportunidad.

Primeros:

Segundos:

Nota: Sólo destacamos los artículos, no los “enlaces clicados” que son boletines. En la próxima edición publicaremos los posts más visitados desde Columnas de la edición de hoy.

👁️Por si te lo perdiste

Algunos de los últimos artículos en esta publicación

