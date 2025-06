☔️ Buenos días, Substack. Como siempre, queremos mostrarte una gran parte de los mejores artículos publicados en los últimos días en la plataforma, dar algunas opiniones sobre lo que se está “cociendo” en Substack, y ayudar a los autores a tener más lectores y suscriptores. Ese es el objetivo de todo lo que hacemos en Columnas. Si te gusta lo que lees, por favor comparte este email con familia y amigos para que otros lo descubran.

En esta edición: 🌿El Jardín de las Delicias y la Sociedad Actual: Un Reflejo Inquietante 🥞¿Otra vez panquecas? 💗☢️Un amor tóxico 🦠Los menonitas, la viruela del mono y el bucle autodestructivo 🛩️Cómo cumplí mi sueño, lo dejé atrás y elegí un camino con propósito 🫃🏼¿Estoy embarazado? 🤖Cómo hacerse Rico, sin tener Suerte ⮕ El atajo IA 👾IA en las empresas : entusiasmo, caos y copilot (ii) 👨🏼‍🎨Lo que los pintores del siglo XIX pueden enseñarnos sobre cómo reinventarse en la era de la IA ⚙️¿La IA puede ser el fin de los becarios? 🗞️¿Vale la pena tener Substack en español y en inglés? [Sin pelos en la lengua] 💼España, país de funcionarios, aventureros y pícaros y cómo afecta a tu curro 💼🏃‍♂️Resumen ejecutivo, por si vas con prisa🌀 El piso donde me encontré 📖Entre las ramas del tilo ☎️¿Cuánto es "suficiente"? 📡 El rugido de Edgar Allan Poe 🎼Interludio 12 • Series y música 🎲Condenado a nacer: el azar natal 👨‍👩‍👧‍👦No es maltrato, es amor consanguíneo 💃🏼El Fascinante Baile entre Genio y Locura: ¿Por qué Tememos Desatar Nuestra Singularidad? ☕EL ÚLTIMO REFUGIO: CAFÉS, PALABRAS Y LA RESISTENCIA SILENCIOSA 🪜Tres escaleras en una... que nunca se cruzan ❓Vidas que no viviremos, preguntas que sí (I) ✨ Los arquetipos: herramientas para crear personajes con alma (y sombra)... 🚓Dept. Q Una serie policial que recicla fórmulas viejas… ⛓️Esclavas del útero 🌧️El cuerno de Caelus - Pódcast 🕵🏻‍♀️La poesía del crimen.

Y mucho, mucho más.

🌿 “El Newsfeed para descubrir nuevos artículos de Substack en español”

🏛 LA GRAN HISTORIA

El Hilo Invisible/

Un análisis de la obra El Jardín de las Delicias de El Bosco como una poderosa metáfora de la sociedad contemporánea.

La obra maestra de El Bosco, El Jardín de las Delicias, pintada hace más de quinientos años, sigue cautivando y perturbando por igual. Su enigmática iconografía, su complejidad narrativa y su audaz visión del placer y el castigo la han convertido en un objeto de estudio incesante. Pero más allá de su valor histórico y artístico, la tríada de paneles ofrece una analogía sorprendentemente lúcida y, a veces, aterradora con la sociedad en la que vivimos hoy. Desde la promesa de un paraíso terrenal hasta las consecuencias de una búsqueda desenfrenada, la obra del Bosco parece anticipar las dinámicas de nuestra era moderna.

Una escena vibrante y seductora que, como nuestra sociedad, disfraza el exceso de paraíso:

El Panel Central: La Sociedad del Consumo y la Búsqueda de Placer Instantáneo El corazón de la obra, el panel central, es una explosión de vida, color y desnudez. Figuras humanas interactúan despreocupadamente con animales y frutas gigantes en un paisaje idílico, casi utópico. Este es el "Jardín de las Delicias" que da nombre a la obra, y aquí reside la analogía más potente con nuestra sociedad actual. Pensemos en la abundancia superficial que nos rodea. Las frutas enormes y las interacciones aparentemente inocentes reflejan la sobrecarga de bienes, experiencias y estímulos a los que tenemos acceso hoy en día. Desde plataformas de streaming ilimitadas hasta centros comerciales repletos y redes sociales que nos bombardean con un flujo interminable de contenido, vivimos en un "jardín" donde la gratificación parece estar al alcance de la mano. La cultura de consumo nos promete una felicidad constante a través de la adquisición, presentándonos un festín visual y material que se asemeja a las escenas lúdicas del Bosco.

El Bosco nos recuerda que sin conciencia, hasta el paraíso puede arder:

En última instancia, El Jardín de las Delicias de El Bosco se alza como una crítica atemporal a la naturaleza humana y sus tentaciones. Nos presenta un ciclo ominoso que comienza con una promesa idílica, pasa por una fase de aparente goce y abundancia, y culmina en un infierno de consecuencias y sufrimiento. Es una advertencia que, aunque pintada hace siglos, resuena con una claridad inquietante en nuestra sociedad actual, recordándonos los peligros de perseguir la gratificación y el progreso sin una base de ética, responsabilidad y una visión a largo plazo. ¿Seremos capaces de escuchar esta advertencia antes de que nuestro propio jardín se convierta en infierno?

💌 ACTUALIDAD EN SUBSTACK

Trucos, perspectivas y noticias.

¿Falsea Substack el Crecimiento? ¿También Baja el Ratio de Aperturas? ¿Qué Impacto tiene la App de Substack?

Las gráficas de crecimiento de Substack … tienen mano oculta.

Rafa Castón, de Negocios Digitales, señalaba en una contestación a David:

No me extrañaría. Lo que sí tengo comprobado es que falsea las gráficas para darte una impresión de falso crecimiento. Nos toman por gilipollas.

No es la única crítica:

🍈 ¿También Baja el Ratio de Aperturas?

Isma Simon, de Nuevo Sector, quiere “abrir este melón porque creo que nos interesa a todos”, nos ha dado permiso para reproducir su Nota:

No se si os esta pasando pero cada semana esta mas acentuado y me gustaría tener vuestro feedback. ¿Os esta bajando el ratio de aperturas en las últimas semanas? lo había notado desde hace unos meses,… pero es que ya es escandaloso…. Lo había atribuido al crecimiento, pero no es así. La semana pasada estuve en un evento y me dió por mirar cuantas de personas que había suscritas, unos cuantos, entro a ver su ratio de apertura bajísimo, pero después navegado en sus movimientos detecto que si había click en los post,… no entiendo nada.

Es extraño. Porque, si Substack ha hecho limpieza de emails (como se señaló en este diario), lo normal, como apunta Pilar Colorado, es que una mayor limpieza implique mejor tasa de apertura. (También dice que le “empiezan a llegar suscriptores con direcciones de correo muy raras”; pero esto hace mucho que le ha ocurrido también a otros; parece algo cíclico).

Aparte de las tasas de apertura, otra métrica interesante es la tasa de entrega (como parte del “alcance”). Por ejemplo, de uno de mis artículos:

Esta tasa no está mal. He visto a veces que ha bajado al 84%. Es decir, que el 10-15% de nuestros suscriptores no pueden enterarse de que hemos escrito un email. A veces es porque han elegido leer por la app.

Lo cual me lleva al siguiente tema:

Nuestra dependencia de la app: ¿Hay vuelta atrás?

De uno de mis artículos:

En fuentes de tráfico de un post, cuando dice “substack app”, a qué se refiere?

Cuando aparece "Substack app" en las fuentes de tráfico, significa que los lectores accedieron a nuestro post a través de la aplicación móvil de Substack. La app es la gran apuesta, junto con Notas, de Substack para que no salgamos de su ecosistema (percibida negativamente por personas como Victor Millan, con mucha razón) y, según la “publicidad” de la plataforma, “genera más del 25% de las suscripciones”. Siguiendo a Rafael Castón (ver más arriba), no me lo creía mucho.

Pero, además, quería hacer un experimento con el objetivo de:

comprobar si el email sigue dominando a la parte web de la plataforma

comprobar la importancia del factor tiempo de los artículos en la web, y

comprobar el impacto de la tasa de entrega

comprobar si el uso de Notas podría ser superior al de envío por email en las newsletters pequeñas.

Lo que hice fue publicar un artículo hace 7 meses sólo en la web, y no enviarlo por email, en mi boletín con menos suscriptores entonces. Luego, hace 3 días, lo envié solo por email, al tiempo que actualizaba la fecha del artículo.

El resultado es este, un día después:

El resultado, en los boletines pequeños, de este experimento es:

El email no domina a la parte web de la plataforma en boletines pequeños.

El factor tiempo de los artículos en la web es importante, esa suscripción es un ejemplo.

El impacto de la tasa de entrega es relativo. En el envío por email fue del 99%, y aún así hay menos visitas que en “sólo web”.

Notas podría ser superior al de envío por email en las newsletters pequeñas. Este artículo apareció en 6 restacks.

Y todo ello se relaciona con la siguiente subsección porque el “sólo email” podía ser una solución a otro de los aparentes problemas de Substack.

¿La Solución cuando Substack NO bloquea el entrenamiento de IA?

En otra edición de este Diario se señalaba que Substack no bloqueaba algunas IAs, aunque se había indicado que bloqueara todas.

A raíz de ello se produjo un interesante debate entre Nuevas Ciencias y David, y estas son las conclusiones:

El bloqueo deber ser por el viejo robots.txt. En el caso de bots conocidos como GPTbot, los puede filtrar de manera individual. Tendría sentido que el scraper de DeepSeek no fuera incluido. Lo que sucede es que varios de esos métodos, sobre todo el robots.txt, son convenciones éticas más que barreras técnicas. Las compañías grandes lo siguen por reputación pero hay pocos recursos legales.

La opción de bloquerlas es muy parcial y fácil de ignorar. Además están los bots de google: pueden resumir info y almacenar en caché. No creo que los bloqueen. Google tiene su LLM, Gemini. El “bloqueo de IAs” tenía sentido hace 5 años. Antes de GPT-3.

Google accede, normalmente, a lo que está bajo muro de pago. Googlebot, bingbot y otros indexan el contenido de la web y, de hecho, tiene acceso a la puerta trasera de casi todo (para proteger su info privada las compañías usan intranet, firewalls, etc). Los paywalls pueden bloquear parte del contenido, no títulos, tags y otra metadata.

En la práctica, existen técnicas avanzadas para darles “jailbreak” y obtener pasajes o páginas enteras. Entonces, podría acceder a un artículo que está bajo muro de pago, pero que no quiero suscribirme porque nada más de lo que publica ese boletín me interesa. Nuevas Ciencias opina que no, porque no tiene el artículo de Substack en su “training data” un número de veces suficiente para reproducirlo “de memoria”. Esta semana o la anterior salió la noticia de que el primer libro de Harry Potter era 40% reproducible en modelos de OpenAI, pero cuántas veces estará repetido? Miles.

Deberían existir fórmulas para que una persona pueda escribir sin que su contenido sea utilizado, y que no tenga que complicarse la vida. Hacen falta opciones para creadores que no quieren participar en el experimento.

Enviar por email, sin dejar copia online, es una opción… con una desventaja grande: impide los comentarios y la valoración de los lectores. Es decir, menos comunidad, menos capacidad de mejorar basados en feedback.

Pero no necesariamente, si se deja suficiente rastro. Este es el proceso:

Escribo el artículo, lo envío. 1 segundo después reemplazo el 90% del texto por un mensaje que dice: Este artículo se envió completo, … suscríbete … Quienes lo recibieron por email pueden poner links y comentarios.

Obviamente, tiene inconvenientes esta solución:

Una vez reemplazado, el buscador de Substack no encontrará los textos que existían.

Menos SEO

Menos efectivo en los boletines pequeños (en los grandes, su mayor tasa de apertura puede ser una ventaja)

Algo más de trabajo (unos minutos más)

VARIOS

🎫 Además, en breve, un análisis amplio sobre si la llegada de Substack es la muerte definitiva de los blogs, que ya agonizaban. O si todavía pueden ser útiles para algo y, en especial, para los propietarios de newsletters en Substack.

🎫 En inglés, decíamos en una edición de la semana pasada, que están llegando a Substack académicos que usan sus publicaciones para comentar o reproducir sus investigaciones. Hicimos una pregunta, y esto son los resultados:

Esto nos anima a lanzar una iniciativa futura.

📰 Los Artículos en Substack

📰 Los Artículos en Substack

Recuerda que tu artículo puede aparecer 3 veces en el Diario (con los beneficios de exposición a nuevos lectores y de SEO):

En la zona de comentarios

Dentro del cuerpo del artículo, con link al artículo y a tu boletín, en la siguiente edición. Es como un mini “guest post”.

Como uno de los artículos más visitados, en la posterior edición.

Es decir, que normalmente tu artículo aparecería 3 días seguidos en el Diario.

A FONDO

Como se pudo/

Todas las mañanas, durante el colegio, es lo mismo.

Suena el despertador y empieza esa coreografía caótica que ya uno tiene memorizado: despertar a los niños (o al menos intentarlo), negociar con argumentos casi jurídicos por qué tienen que ir al colegio, buscar fichas desaparecidas, resolver crisis existenciales por la chaqueta cuando estamos empezando el verano pero todavia hace como 14 grados…

Todo eso en apenas una hora y media que se siente como un episodio acelerado de un reality show donde el participante tiene solo 60 minutos para salvar su vida. Uno siente ese cronometro de numeros rojos en cuenta regresiva metiendote caña para que te apures…

Elisa Díaz escribe en este post:

Asunción cargó con el cesto de la ropa y salió al patio, soportando el dolor de los huesos. La ciática le pegaba fuerte cada vez que se agachaba. Hacía un gran esfuerzo al levantar los brazos y tender las sábanas sobre aquella cuerda de nailon, pero secar la ropa al sol tenía sus beneficios. Dejó el cesto vacío en la pila. Nunca se fio de la máquina que le había comprado su hija Yoli, por eso seguía lavando a mano y restregando con jabón de sosa los trapos y los paños que utilizaba para limpiar los suelos y los cristales de la casa.

Ciencia y burbujas/

No podía ser amor, pero yo le llamaba así.

Desde el principio me miró como si fuera única. Abría mucho los ojos, como si intentara capturarme dentro de su mirada. Eso me provocaba una sensación extraña, a medio camino entre la fascinación y la sorpresa.

Por estar con él olvidé lo que significaba tener un horario, disponer de tiempo para mí, cuidarme más.

De mi vocabulario borré la palabra cansancio, el “no me apetece”.

Eugenio´s Substack/

Queridos amigos de mi comunidad de amantes de la Naturaleza:

Seguramente os preguntaréis qué rayos tiene que ver un menonita con la viruela del mono. Pues nada...y todo. Porque comprender lo que están haciendo los menonitas en los bosques tropicales de América del Sur nos pone en disposición de entender de una vez por todas por qué nos están entrando olas continuas de zoonosis. Hemos fingido que el CoVid19 ha terminado (pero no es así) y poco después nos vino la siguiente zoonosis: la viruela del mono. Todos corriendo como pollos sin cabeza pero sin entender nada de por qué está sucediendo esto.

Lo que mi perro me enseñó/

🖋 El tema de hoy: nunca he hablado sobre mi historia por aquí y, ahora que somos casi 1.000 personas (GRACIAS), me gustaría contaros un pequeño resumen sobre lo que me ha llevado a crear esta newsletter.

∞ Hoy te recomiendo: seguir siempre tu brújula interna.

🚐 Dónde estoy: viajando por el norte de Portugal y norte de España.

🌿 Conscious tip: haz espacio para el silencio todos los días. Aunque el mundo esté lleno de ruido, lo esencial está en nosotros. En esos momentos de calma que creamos intencionadamente. Dedica al menos unos minutos al día para desconectar de las notificaciones, las tareas y las prisas. Ese pequeño acto puede recalibrar tu mente y devolver la claridad que a veces perdemos en el caos cotidiano.

Nuevas Ciencias/

¿Estás embarazado?" echa mano del humor para introducir el concepto de probabilidad de una manera muy asequible. Del test de embarazo masculino al dado que marca 9, cómo separar lo imposible de lo meramente improbable. Una actitud para enfrentar la vida diaria encapsulada en un solo teorema de la ciencia.

¿Puede algo imposible ser tan solo muy improbable? ¿Puede algo seguro ser en realidad un error? Sí y sí. Como aquella vez que mi hijo adolescente preguntó si podría estar embarazado.

No tanto; exagero. Después de una cita con su novia, platicó conmigo. El diálogo fue algo similar a esto aunque lo adorné para fingir inteligencia:

🚀FUTURO

Mafia IA 🤖🛠️ IA para Emprendedores/

"No te vas a hacer rico alquilando tu tiempo. Debes poseer activos, una parte de un negocio, para conseguir tu libertad financiera." - Naval

Quieres hacerte rico. Todo el mundo lo quiere! Pero casi nadie lo consigue. ¿Sabes por qué?

La mayoría de la gente cree que este es el camino: …

@Titonet Pills/

Ya seas una pyme o una empresa mediana, te va a tocar hacer algo. No puedo dar recomendaciones específicas sobre qué hacer, ya que cada empresa tiene sus propias particularidades. Pero sí veo un patrón continuo en los errores que muchas cometen. Esta es la segunda entrega, centrada en los apartados de tecnología y orientación al cliente.

Por extensión, he dividido esta reflexión en dos artículos. Si no has leído la primera parte, dedicada a estrategia, organización y cultura, puedes encontrarla [aquí].

aprendiendoIA/

Me imagino que estarás pensando algo como:

WTF, Germán! ¿un post sobre pintores del siglo XIX en un blog sobre inteligencia artificial?

¡Pues sí! Eso es exactamente lo que vas a leer aquí, y si tienes paciencia te darás cuenta por qué (por favor, tenme paciencia). Ahora, empecemos.

¿Qué pasa cuando una máquina empieza a hacer mejor que tú algo de lo que te sentías orgulloso?

Tecnología y humanos/

Llevamos años preguntándonos si los algoritmos sustituirán a los trabajadores humanos. Pero quizá estamos mirando en la dirección equivocada.

Porque no se trata solo de que la IA pueda reemplazar a alguien. Se trata de que cada vez más empresas están usando IA en lugar de contratar a alguien joven.

La IA puede impedir que los jóvenes puedan acceder al trabajo y, por tanto, ir ganando experiencia y progresando. No va a echar a ese colectivo del mercado laboral porque no lo va dejar ni entrar.

💰DINERO (FINANZAS, NEGOCIOS, ECONOMÍA)

El Limonero 🌳🍋/

El post de hoy combina tres de mis temas favoritos: la escritura, los idiomas y la cultura.

Hace 2 años y pico, lancé mi Substack inglesa, The Lemon Tree Mindset, que hoy es un Bestseller en Educación. Lo que estás leyendo hoy es la versión española, la hermana pequeña. Juntas llegan a más de 11,000 suscriptores en 152 países. Para alguien que empezó a escribir online pasados los 40, todavía me estoy pellizcando.

La pregunta del millón es, “¿y vale la pena tener tu Substack en dos idiomas?”

Voy directa al grano: si solo lo haces por el dinero, no lo hagas. Hay mil formas más rápidas y fáciles de monetizar tu contenido.

Tiempo de Exposición/

💼🏃‍♂️Resumen ejecutivo, por si vas con prisa

🚨La historia de España es un relato de nobles y funcionarios gobernando, pícaros y mendigos viviendo de ello y aventureros que queman las naves buscando Eldorado.

🔍 En tu ofi hoy siguen los mismos personajes: funcionarios, emprendedores y pícaros.

🛠️ Si los sabes identificar, puedes trabajar con ellos.

Y por si te ayuda, te dejo enlazado 📖un libro sobre el tema.

🎁 VARIOS

Mónica Sanó Pasquale/

Subir no siempre es escapar. A veces es respirar. 🧘 Este es el piso más alto de esta primera vuelta en espiral, el 360°. Un espacio sin techo. Un lugar donde por fin el cuerpo se expande y la mente no se resiste.

En esta casa emocional que dibujo con cicatrices, cada nivel me mostró algo: una herida, una puerta, un eco, una baranda fría…

Pero aquí, en el ático, solo hay aire. Y cuando hay aire… hay vida. No hay paredes. No hay techo. Solo cielo.

En las Tierras de Álgerien/

Leer es, para mí al menos, una forma de vivir. No puedo concebir mi vida sin los libros, mi mamá me enseñó a leer a los tres años y no he parado desde entonces. Entre los primeros autores que me obsesionaron con su imaginación y estilo están Stephen King y Ray Bradbury. A ellos les debo también mis primeras incursiones en la escritura. Un poco por el deseo de imitarlos, y otro poco por contagiarme la confianza y la convicción de que escribir es también una forma de darle sentido a la vida.

Este cuento es un pequeño homenaje hacia ellos y a lo que sus libros y pasión por la escritura significaron para mí. Un escritor, novato o profesional, se enfrenta a una gran cantidad de dificultades en su oficio, pero la más desafiante de todas es siempre la misma: el temor frente a la hoja en blanco.

El guerrero se sentó sobre la superficie lisa de la piedra y soltó un leve gruñido que disimulaba un quejido de dolor. Dejó el pesado bolso a un lado y se quitó con algún esfuerzo las calurosas botas de cuero. Saboreó el pequeño placer que le proporcionaban la suavidad y la frescura del pasto en las plantas desnudas de sus pies. A su espalda, a unos pasos de la roca, se alzaba un tilo de gran tamaño cuyas ramas más bajas se inclinaban hasta tocar el suelo. Era el único árbol en la inmensidad de la llanura. Lo había encontrado años atrás, cuando recorría ese territorio estéril donde ningún ser vivo podía resistir mucho tiempo. Un último sobreviviente desafiando la cruel y desolada extensión de aquel desierto verde.

Llamada perdida/

Me ha llegado un encargo para maquetar la revista anual de un pueblo. Es una tradición con la que llevan ya unos años; los vecinos escriben artículos, relatos, recetas y los firman con orgullo para intercambiarlos entre ellos. Para dejar constancia física de su paso por el mundo. Entre las noticias destacan el nacimiento de tres bebés, un taller de rap para niños y el lanzamiento de los libros de dos lugareños: uno de relatos autopublicado, otro histórico que incluso fue a la feria de Sant Jordi.

Mientras coloco sus textos y selecciono las fotos, reflexiono sobre esa fantasía tan común de mudarse a una aldea, restaurar una casa, plantar un huerto y vivir en comunidad. Un idilio aburguesado en el que no hay sudor ni labranza, tan solo retiro y contemplación. Dormir en una cabaña, beber limonada casera, escribir junto a la ventana. Aunque el concepto me seduzca, sé que para mí nunca sería suficiente.

Ink & Outsider/

Si hay un nombre que resuena como un trueno en la noche, un grito contra la mediocridad que infecta nuestras letras, ese es Edgar Allan Poe. No es un autor para blandengues ni para los que se conforman con migajas de entretenimiento insípido. Poe es un puñetazo en la cara de la complacencia, un desafío para quienes, como tú, lector de paladar curtido, exigen que la literatura despierte algo más que un bostezo: rabia, esperanza, un descontento que quema.

Alfur Star/

(2025, EUA, Netflix). Basada en la obra de teatro Elemeno Pea (2011) de Molly Smith Metzler, quien también creó la serie. Michaela (Julianne Moore) es una mujer controladora que dirige un santuario para aves rapaces en Port Haven, una isla propiedad de su multimillonario esposo Peter (Kevin Bacon). Simone (Milly Alcock), su asistente personal, se encarga de que el staff satisfaga cada uno de los caprichos de Michaela, además de ser su apoyo emocional y fan número uno; todo a cambio de sentirse querida, valorada, y ser la única que puede llamarla ‘Kiki’. También tiene una relación secreta con Ethan (Glenn Howerton), un mujeriego rico, vecino y amigo de Peter. Devon (Meghann Fahy), hermana de Simone, vive en Buffalo, donde cuida al padre de ambas, con diagnóstico reciente de demencia.

Verbate/

“Condenado a nacer” explora el azar natal, la desigualdad y el mito del mérito, con retazos de filosofía en medio y reflexiones sobre el consuelo en el dolor ajeno.

Desde las precoces quejas infantiles, la primera resolución entregada a nuestros oídos ha rezado: “Mira a los niños de la guajira”, o del África, o de Gaza. El objetivo del señalamiento radica en que nuestras incomodidades son una nimiedad a comparación de la pérdida de una extremidad, el deceso por inanición o la muerte de nuestros seres queridos. Así, debemos dar las gracias por haber nacido en las condiciones materiales en que nacimos e ignorar nuestros malestares propios, toda vez que, así como los de los gazatíes, africanos y guajiros, son condiciones de parto: no elegimos nacer rizados como no elegimos ser pobres, o como no elegimos nuestra familia, nuestros rasgos, nuestro entorno: esencialmente, el nacimiento ha sido el punto de inflexión más determinante de nuestro futuro y permitirá la presencia o ausencia de las felicidades y catástrofes que enfrentemos.

Mundo ilusorio/

La clave es aparentar ser alguien de provecho según el molde: el que otros heredaron sin preguntar. Ser y pensar como los demás. No preguntar por qué. Eso es éxito. La vocación, como la paz interior, está sobrevalorada. Las cosas solo tienen valor cuando otros le dan reconocimiento… ¿Y el arte? Un capricho que no llena la nevera. Escribir es un hobby caro para cuando te sobran lágrimas y te falta sentido común.

El Hilo Invisible/

Desde tiempos inmemoriales, hemos sido testigos de cómo algunas de las mentes más brillantes y creativas han vivido al margen de las convenciones sociales, a menudo lidiando con luchas internas que la sociedad etiqueta como "locura". Vincent van Gogh, sumido en la profunda angustia que lo llevó a autorretratos desgarradores y paisajes vibrantes; Salvador Dalí, cultivando una personalidad excéntrica y onírica que se reflejaba en sus lienzos surrealistas. Estos son solo dos ejemplos de una larga lista de artistas cuyas obras más impactantes parecieron surgir de las profundidades de su psique, de ese lugar donde la lógica se desdibuja y la imaginación campa a sus anchas.

Ink & Outsider/

Ayer, en medio de una discusión con un funcionario de cultura mexicano sobre la putrefacción de los espacios públicos, emergió el recuerdo vívido de mi última visita en ese limbo entre la náusea intelectual y la frustración galopante, fui testigo de la autopsia de un concepto: el café. No es un deceso reciente, sino una putrefacción lenta y premeditada, ejecutada por sus propios herederos. La cafebrería, ese engendro conceptual que vomita libros y café con la misma desidia se me reveló como lo que realmente es: una cripta.

Paparrachadas/

Empezamos la semana "fuertecita". Hoy el post me lo ha inspirado Luis Merchán, pero también me siento obligado a dedicárselo a Iván Fernández Amil por motivos obvios, nadie como él para hablar de Galicia. Hoy la única escalera triple helicoidal del mundo que está, ¿donde?... pues eso, en Galicia.



¿Tres escaleras en una… que nunca se cruzan? Parece un truco de Escher, ¿tengo que explicar quién es Escher?; sin embargo es es pura matemática barroca gallega.

Filosofía del Algoritmo/

A veces tengo la sensación de que la comodidad es el objetivo principal en casi todo. La cita de Viktor nos recuerda algo esencial: el ser humano no florece evitando la fricción, sino lidiando con la dificultad, en el sentido que se construye al asumir tareas difíciles que hemos elegido libremente. Esto no va de sufrir por sufrir, sino de encontrar propósito en medio del esfuerzo, incluso cuando los resultados escapan a nuestro control.

Serena Sentti/

Yo sigo inspirada hablando de personajes. ¿Y cómo no estarlo?

Son ellos quienes nos hacen amar una historia ¡Aunque a veces los odiemos! Porque sí: un buen villano le pone sabor al conflicto, tensión al relato… y a veces, hasta más carisma que el protagonista.

Como dicen por ahí: “Un héroe es tan grande como el villano que enfrenta.” Así que hoy vengo con un poquito de teoría —sí, ya veo sus ojos en blanco 😠—, pero no huyan:

El Substack de HG Marteen/

La serie Dept. Q se mueve entre el thriller, el policial clásico y el misterio con toques de noir. Pero más allá de las etiquetas, la pregunta es: ¿tiene los ingredientes de un policial moderno? Vamos a ver:

Un policía sumamente inteligente y perceptivo ✠Ese mismo policía es insufrible, torpe en lo interpersonal y con un talento casi sobrenatural para ser ofensivo ✠No puede seguir reglas. Las ignora y se burla de quienes lo hacen (o lo intentan) ✠Carga con un trauma profundo, físico o emocional (a veces ambos) ✠Tiene un superior que le cuesta controlarlo, pero no lo despide porque “es brillante” ✠Cuenta con un amigo leal que actúa como puente entre él y el resto del mundo ✠Lidera a un grupo de inadaptados que lo siguen y admiran âœ

KADERI/

Esa noche fue nuestra séptima y última cita. Yo estaba bastante nerviosa y andaba de un lado para otro probándome vestidos que me hiciesen sentir más femenina. A las diez en punto me envió un mensaje diciendo que me estaba esperando en la esquina. No pude bajar las escaleras más rápido porque tenía tacones y, cuando llegué a nuestro punto de encuentro, me saludó con un beso apasionado y empezamos a caminar en dirección al restaurante. Caían algunas gotas de lluvia y no llevábamos paraguas, así que tuvimos que aligerar el paso para no mojarnos. Malditos tacones.

La otra voz/

Hay un arte sutil, casi invisible, en narrar lo violento sin convertirlo en un espectáculo vacío. Cuando el escritor se enfrenta a una escena de crimen, a menudo la tentación es dejarse arrastrar por la crudeza, por el golpe seco del cuchillo o el disparo atronador en mitad de la noche. Pero en ese filo de la navaja, hay un lugar donde la literatura puede crecer como una flor oscura: un rincón donde lo espeluznante se convierte en un poema de carne, huesos, últimos suspiros y, lo más importante, una aglomeración de lo más elemental del ser humano.

🎙️ PODCASTS Y VÍDEOS EN SUBSTACK

La buhardilla de Tom Soren/

¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Voces desde la buhardilla!

En esta ocasión os traigo una historia titulada El Cuerno de Caelus. Este relato nos lleva junto a Holly Ellis, una capitana cuya misión es recolectar agua de las nubes en un mundo desértico.

Como siempre, cuento con la maravillosa colaboración de Álvaro Reina.

Primeros:

Segundos:

Nota: Sólo destacamos los artículos, no los “enlaces clicados” que son boletines. En la próxima edición publicaremos los posts más visitados desde Columnas de la edición de hoy.

👁️Por si te lo perdiste

Algunos de los últimos artículos en esta publicación

