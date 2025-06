鈽旓笍 Buenos d铆as, Substack. Como siempre, queremos mostrarte una gran parte de los mejores art铆culos publicados en los 煤ltimos d铆as en la plataforma, dar algunas opiniones sobre lo que se est谩 鈥渃ociendo鈥 en Substack, y ayudar a los autores a tener m谩s lectores y suscriptores. Ese es el objetivo de todo lo que hacemos en Columnas. Si te gusta lo que lees, por favor comparte este email con familia y amigos para que otros lo descubran.

馃彌 LA GRAN HISTORIA

馃彿锔 Una historia del papel

Ingeniero de letras /

Este art铆culo no s贸lo informa, sino que adem谩s lo hace de una forma elegante, casi po茅tica ..:

Hay inventos que estallan como rel谩mpagos 鈥攅l fuego, la rueda, la bomba at贸mica鈥 y otros que se filtran como la lluvia en la tierra, hasta convertirse en humus de civilizaci贸n. El papel pertenece a los segundos. No hizo demasiado ruido al llegar, pero desde entonces nos nutrimos de 茅l. Pocas cosas nos tocan tan 铆ntimamente sin que lo advirtamos. Nacemos con un papel. Estudiamos sobre papel. Votamos con papel 鈥

Es curioso c贸mo, en un mundo dominado por lo digital, puede tener tanto impacto una oda sobre el papel, y no s贸lo acerca de su historia.

馃拰 ACTUALIDAD EN SUBSTACK

Trucos, perspectivas y noticias.

驴Realmente Substack bloquea el entrenamiento de IA?

Hace unos d铆as, Jes煤s Bravo escribi贸 esto a David:

Hay 2 cosas extra帽as en ese mensaje:

Esos art铆culos eran cr铆ticos con Substack, y sin embargo fueron los que animaron a Jes煤s a unirse.

Esos boletines optaron por bloquear el entrenamiento de IA, y sin embargo Jes煤s los encontr贸 en una.

Substack ofrece una opci贸n para bloquear el entrenamiento de IA en tu contenido publicado. Puedes activar esta funci贸n desde la p谩gina de Configuraci贸n de tu publicaci贸n, en la secci贸n de Privacidad, deslizando el interruptor junto a "Bloquear entrenamiento de IA". Sin embargo, esto solo funciona con herramientas de IA que respeten esta configuraci贸n, y podr铆a limitar la visibilidad de tu publicaci贸n en herramientas y motores de b煤squeda que utilizan resultados generados por IA. Antes, casi todo el mundo quer铆a mantener el bloqueo (aunque, por defecto, Substack no bloqueaba); y ahora parece que es al rev茅s (pero, ante las cr铆ticas, Substack bloquea por defecto).

Me ha parecido raro que fallara en esto, pero tambi茅n s茅 que hay cada vez m谩s IAs. Por eso, le he preguntado al bot si me puede dar una lista de las herramientas de IA que Substack puede bloquear. Ha contestado:

鈥淣o tengo informaci贸n espec铆fica sobre cu谩les herramientas de IA respetan el bloqueo de entrenamiento en Substack. La funci贸n est谩 disponible para indicar a herramientas como ChatGPT y Google Gemini que no deben entrenar con tu contenido, pero depende de cada herramienta respetar esta configuraci贸n.鈥

No me ha sorprendido que no tenga informaci贸n, es casi lo habitual cuando queremos tener detalles m谩s all谩 de lo publicado por la propia Substack. Pero al menos ha dado dos nombres.

Es posible que los ingenieros de Substack bloquearan, en su momento, las IAs m谩s populares y que no hayan vuelto a actualizar nada. Por ello, cuando lleg贸 DeepSeek, nadie ha dedicado tiempo a bloquearlo. O tambi茅n puede ser que no respete esa configuraci贸n.

驴Alguna idea?

驴Es bueno Substack para los j贸venes?

Con el t铆tulo de 鈥La Generaci贸n Z, Substack y la salud emocional: El efecto de las redes sociales en la salud mental y emocional de los y las j贸venes鈥, y que en gran parte ya nos sirve como presentaci贸n de su contenido, jos茅 luis burgos ahonda, con ese post, en el efecto de Substack en los j贸venes y su bienestar mental.

Al final del art铆culo escribe:

鈥淧ara esta generaci贸n, nacida ya en el entorno digital, los perfiles en redes son una extensi贸n de s铆 mismos que los expone a comparaciones continuas con compa帽eros/as, influencers y celebridades que exhiben atributos f铆sicos y actitudes aparentemente perfectos y que, en la mayor铆a de los casos, son falsos, editados o manipulados. Todo ello dificulta aceptar la propia imagen corporal y fomenta inseguridades. Aun con la manipulaci贸n tradicional que se da en la publicidad, nunca antes una generaci贸n se hab铆a enfrentado a una distorsi贸n tan brutal de la realidad, donde apenas se muestra una peque帽a parte del aspecto real de las personas y de c贸mo quieren aparecer en l铆nea: modelos ideales e idealizados que poco o nada tienen que ver con la vida real. En este contexto, no obtener tantos 芦me gusta禄, seguidores o visitas como sus pares se interpreta a menudo de forma personal, lo que puede generar sentimientos de aislamiento, rechazo o herida. La mayor铆a de las redes sociales (Facebook, TikTok, X 鈥攁ntes Twitter鈥, Pinterest, Instagram, etc.), en busca del negocio que proporciona la inmediatez y un mayor volumen de interacci贸n, han optado por reducir y simplificar formatos y contenidos hasta su m铆nima expresi贸n 鈥攅n muchos casos, una simple imagen鈥, profundizando as铆 en los efectos negativos ya mencionados.鈥

En este marco, y un poco m谩s adelante, observa que Substack:

鈥溾 se presenta como una herramienta que no solo facilita una comunicaci贸n m谩s personal y realista, sino que incluso puede servir de apoyo a adolescentes y j贸venes con problemas e incluso ayudarles a superar algunas crisis personales: en lugar de recibir una simple comparaci贸n con sus pares, les permite expresarse de una manera mucho m谩s libre, pudiendo, adem谩s, obtener ayuda m谩s personalizada e, incluso, en ocasiones, profesional.鈥

Es cierto que muchas personas han llegado a esta plataforma en busca de tranquilidad mental, incluso con la idea de superar ciertas etapas, situaciones o pensamientos. Pienso que el formato 鈥渓argo鈥 de las newsletters son ideales -como lo eran los blogs en su momento- para estructurar las ideas, superar situaciones e incluso, 鈥渃urarse mediante la escritura鈥.

Dice Jos茅 Luis:

鈥淪e trata de una red donde, al menos por ahora, los famosos haters a煤n no campan a sus anchas y donde la interacci贸n, m谩s directa, permite fomentar actividades que van m谩s all谩 del mero intercambio 芦inform谩tico禄, sugiriendo acciones que propician un contacto mucho m谩s directo. Como red emergente 鈥攁l menos en el 谩mbito hispanohablante鈥, todav铆a no ha ca铆do en muchos de los vicios ya extendidos en otras plataformas. 鈥

No obstante, con Notas, es previsible que 鈥 en poco tiempo aparezcan problemas similares a los detectados en otras plataforma.鈥

Jose Lu铆s pide que Substack, para los j贸venes,

鈥 pase a formar parte de la soluci贸n y no del agravamiento del problema. Apostar por posts y notes cuyo contenido vaya m谩s all谩 de la simple banalidad se antoja imprescindible, aunque seguramente el famoso 芦algoritmo禄 tambi茅n tendr谩 mucho que decir en esto.

馃帿 En ingl茅s, dec铆amos en la edici贸n pasada, que est谩n llegando a Substack acad茅micos que usan sus publicaciones para comentar o reproducir sus investigaciones. Algunos de ellos j贸venes. Dada la necesidad de los profesores universitarios e investigadores de publicar para avanzar sus carreras (鈥渢enure鈥), podr铆amos encontrarnos que una parte no desde帽able de los autores de la plataforma publicaran sus art铆culos acad茅micos aqu铆. Me gustar铆a preguntarte:

馃摪 Los Art铆culos en Substack

Nota importante: Si adem谩s de incluir el link a tu art铆culo en la zona de comentarios, escribes algunas l铆neas de por qu茅 el art铆culo es importante, o por qu茅 nos va a gustar, lo incluiremos en el Diario, y es mucho m谩s probable que consig谩is m谩s visitas y suscriptores. Tambi茅n puede ser un trozo del art铆culo que creas puede alimentar la curiosidad de los potenciales lectores. Es lo mismo que haces en Notas. Simplemente puedes hacer un 鈥渃opy y paste鈥.

Recuerda que tu art铆culo puede aparecer 3 veces en el Diario (con los beneficios de exposici贸n a nuevos lectores y de SEO):

En la zona de comentarios

Dentro del cuerpo del art铆culo, con link al art铆culo y a tu bolet铆n, en la siguiente edici贸n. Es como un mini 鈥済uest post鈥.

Como uno de los art铆culos m谩s visitados, en la posterior edici贸n.

Es decir, que normalmente tu art铆culo aparecer铆a 3 d铆as seguidos en el Diario.

A FONDO Y VARIOS

馃彿锔 El Fin de Mi Era Keto: La Decisi贸n M谩s Dif铆cil de Mi Carrera

Gente Interesante Newsletter, con Oriol ... /

Mi mente estaba hecha pur茅. Eran las 9 pm del viernes 6 de junio y justo hab铆a terminado de grabar una entrevista de cuatro horas sobre dieta cetog茅nica con Phil Hugo. Aparentemente este tema no tendr铆a que haberme exprimido el cerebro. La conversaci贸n gir贸 alrededor del beta-hidroxibutirato, la neurog茅nesis, los transportadores MCT, colesterol y keto... O sea, los temas que yo domino perfectamente 鈥

馃彿锔 Ya a la venta 'Sapienciolog铆a. Volumen 2: Pirate Politics'.

Sapienciolog铆a /

La pregunta fundamental no es 鈥溌縬ui茅n debe gobernar?鈥, sino 鈥溌縞贸mo podemos organizar las instituciones pol铆ticas de modo que los malos gobernantes puedan ser destituidos sin derramamiento de sangre?鈥 La sociedad abierta y sus enemigos, Karl Popper Si aceptamos con Popper que la democracia no garantiza buenos gobernantes, sino la posibilidad de deshacernos de los malos sin violencia, y si reconoce

馃枼锔忊嬧 La frase que explica por qu茅 eres la mejor opci贸n

Negocios Digitales /

鈥淪i te enfrentas a m铆, tus problemas no son f铆sicos, son existenciales鈥. Hay un ser que podr铆a describir lo que hace con esta frase, y todos lo entendemos. S铆, querido lector, te hablo de Chuck Norris . Es una frase clara y directa. Y despu茅s de leerla no se te ocurrir铆a ir a pedirle un euro al amigo Chuck. Existe un concepto, dentro del mundo de los embudos de venta, que se refiere exactamente a 鈥

馃彿锔 驴Cu谩nto Cuesta un Equipo de BI? Probablemente Menos que Perder Clientes en Silencio.

The Learning Curve /

Las empresas ya dieron el salto. Chatbots, asistentes virtuales, agentes de IA que nunca duermen. Est谩 hecho. Ya no hay reuniones sobre 鈥渟i deber铆amos usar inteligencia artificial鈥. La respuesta fue s铆, y la implementaci贸n ya est谩 en marcha. Pero hay un nuevo cuello de botella. Las m谩quinas ya responden. Ahora falta algo mucho m谩s importante: entender. Cada d铆a, tu agente de IA mantiene cientos o 鈥

馃彿锔 C贸mo los gur煤s de Internet te han hecho manso

liderazgodelbueno.com /

La primera vez que o铆 lo de 鈥測o gano o aprendo鈥 pens茅, vaya frase molona. Luego, ese peque帽o diablo que tengo alojado entre el parietal izquierdo y el l贸bulo frontal empez贸 a rumiar frases lacerantes para soltarle al primero que viniera con la frasecita. As铆 de contradictorio soy. Ayer te dije que no pod铆a enviar el audio y sigo igual. As铆 que voy a contarte una historia de mi ni帽ez. De chaval tu 鈥-

馃崁 Las 3 decisiones que determinan tu vida

Tu Coach personal /

Emilio S谩nchez nos explica: Hace unos d铆as, mientras desayun谩bamos en casa, me qued茅 pensando en algo. Te cuento鈥 Tenemos acogido desde hace tiempo a un joven ucraniano que ya ha cumplido los 18 a帽os. Est谩 empezando a tomar decisiones importantes 鈥

馃彿锔 Inteligencia Artificial y una manzana

Un martes cualquiera /

En las 煤ltimas semanas, o meses, como habr茅is podido imaginar, no he pensado especialmente en los grandes problemas del mundo actual y voy a la cola de la actualidad. Nunca es preocupante para estos textos, que intentan distanciarse de qui茅n est谩 haciendo qu茅 en seg煤n qu茅 pa铆s, incluso cuando la que escribe se est谩 enterando de todo. Esto de la actualidad es una de las razones por las que hay 鈥

馃彿锔 Saberlo todo y no hacer nada

El mapa del cambio /

Muchas veces no nos falta informaci贸n. Sabemos lo que deber铆amos hacer. Reconocemos la necesidad. Y, sin embargo鈥 no lo hacemos. 驴Ser谩 que en el fondo le hemos cogido cari帽o a esa piedra que siempre lanzamos contra nuestro propio tejado? Ahora te cuento el porqu茅, pero antes, una historia. VisionSpring: comprar unas gafas no es solo comprar unas gafas En una aldea rural de la India, VisionSpring 鈥

馃彿锔 Lo importante es tu propia voz

Por amor al arte /

La voz que nos distingue Quedan apenas unos d铆as para abrir Por amor al arte en su versi贸n Premium, el pr贸ximo 1 de julio. Y antes de hablarte de lo que encontrar谩s all铆 de forma concreta, quiero volver al principio. No te asustes, no me refiero a mis comienzos ni nada por el estilo, sino a algo m谩s org谩nico: el porqu茅. 驴Por qu茅 escribimos? 驴Por qu茅 seguimos escribiendo aunque tenemos una herramienta 鈥

馃彿锔 Alfabetizaci贸n IA: tu carrera profesional est谩 en juego.

Rebel Intel /

Cuando mi madre se sac贸 el carn茅 de conducir, tuvo que responder a preguntas de mec谩nica en el examen te贸rico. Aunque ya no es necesario entender c贸mo funciona un coche para sacarse el permiso, a煤n se tienen que conocer las reglas de la carretera. Con la inteligencia artificial pasa algo parecido, los profesionales que levantan el cap贸 de la IA, obtienen cierta ventaja en el arranque y una visi贸n 鈥

馃尡馃挱 La Paradoja de la Creatividad: Amamos la creatividad, pero odiamos las ideas creativas

Jard铆n Mental /

Categor铆as: Creatividad , Toma de decisiones y sesgos . Es ir贸nico. Vivimos en una cultura que idolatra la innovaci贸n. Las empresas exigen innovaci贸n, los l铆deres la prometen, las escuelas la apoya, las redes sociales la premian. "Piensa fuera de la caja", repiten una y otra vez. Pero cuando alguien se atreve de verdad a mostrar algo distinto, algo que rompe con lo establecido... Lo rechazamos 鈥

馃彿锔 Nueva York a mordiscos

El ingrediente secreto /

40 a帽os, un sue帽o cumplido y la primera mordida en Nueva York Los sue帽os se cumplen. Si me sigues en Instagram, seguro que viste algunas fotos de Nueva York. Pero ahora que el jet lag me da un respiro, quiero contarte esta historia desde el principio. Uno de mis sue帽os era viajar a Nueva York por mi 40 cumplea帽os. Aunque la vida suele ense帽arnos que no se pueden hacer planes. Unos meses antes mi 鈥

馃彿锔 Reflexi贸n sobre el mercado argentino.

Doble Piso /

鈥淟a pol铆tica y la Bolsa est谩n entrelazadas. Por lo tanto, no es sorprendente que quienes se enteran de los secretos pol铆ticos tratan de utilizarlos en su beneficio鈥. - Andr茅 Kostolany. Mayo del 2019. El 脥ndice Merval ven铆a de caer 30% en d贸lares desde febrero y en la ma帽ana de un s谩bado Cristina Kirchner sorprendi贸 al anunciar que ser铆a candidata a Vicepresidenta 鈥渘ombrando鈥 a Alberto Fern谩ndez 鈥

馃摠 Preg煤ntame #4: A pesar de la empat铆a

Cartas desde Neptuno /

En el marco de la Autodefensa emocional, otra edici贸n, puntual, de 鈥淐artas desde Neptuno鈥, de Clara, una correspondencia 铆ntima entre personas 鈥渘eptunianas鈥 (altamente sensibles, emp谩ticas e idealistas) buscando nuestra peculiar forma de encajar en este mundo.

馃彿锔 El rugido de Edgar Allan Poe

Ink & Outsider /

Si hay un nombre que resuena como un trueno en la noche, un grito contra la mediocridad que infecta nuestras letras, ese es Edgar Allan Poe. No es un autor para blandengues ni para los que se conforman con migajas de entretenimiento ins铆pido. Poe es un pu帽etazo en la cara de la complacencia, un desaf铆o para quienes, como t煤, lector de paladar curtido, exigen que la literatura despierte algo m谩s que 鈥

馃彿锔 C贸mo Meter 50 Libros al A帽o en tu Cabeza... sin Tener que Leerlos

No Solo Suerte /

Rafa Sarandeses, tras rechazar las apps de res煤menes de libros, explica c贸mo utilizar la IA para llegar a esa meta. Claro, lo ideal es leerlos, pero si no tienes tiempo 鈥

馃彿锔 Conoce a los Habitantes de Penwyth House

La serendipia de la abeja /

En este rinc贸n de Gales donde los d铆as huelen a musgo y a pan reci茅n hecho, hay una casa que respira. Se llama Penwyth House , y no es una casa cualquiera. Es vieja, s铆 鈥攄e esas que crujen sin pedir permiso y se quedan contigo en sue帽os鈥, pero tiene algo m谩s. Algo que no s茅 si se puede explicar. Solo s茅 que cuando entras, el mundo 鈥

馃枈锔 El bol铆grafo BIC Cristal: el producto industrial m谩s vendido de la historia

Digital & Data /

Alex Ray贸n Jerez reflexiona tambi茅n aqu铆 鈥渟obre c贸mo los humanos no entendemos una tecnolog铆a hasta que no la adoptamos masivamente.鈥 Y lo hace tomando como ejemplo el cl谩sico BIC, un producto que apenas ha evolucionado.

馃尦馃崑 驴Vale la pena tener Substack en espa帽ol y en ingl茅s? [Sin pelos en la lengua]

El Limonero /

El post de hoy combina tres de mis temas favoritos: la escritura, los idiomas y la cultura. Hace 2 a帽os y pico, lanc茅 mi Substack inglesa, The Lemon Tree Mindset , que hoy es un Bestseller en Educaci贸n. Lo que est谩s leyendo hoy es la versi贸n espa帽ola, la hermana peque帽a. Juntas llegan a m谩s de 11,000 suscriptores en 152 pa铆ses. Para alguien que empez贸 a escribir online pasados los 40, todav铆a me 鈥

馃彿锔 驴Tienes la curiosidad bajo control?

Experimentando /

Hoy toca hablar de los rasgos de la personalidad y este es el primer email de cinco. La idea es que, mientras lees, te vayas colocando en la escala鈥 y, de paso, sit煤es a esa gente m谩s joven que viene pis谩ndote los talones. Para ello, d茅jame que te hable de Substack y acabe hil谩ndotelo todo con otra consecuencia m谩s que se viene por la implantaci贸n de la IA. Recuerda: todo esto lo hago por ti y por 鈥

馃彿锔 Implicarse NO es solo estar.

Por si Pap谩 no est谩 鉁 /

Lo de siempre. Que si los hombres no expresan. Que si los hombres no educan. Que si los hombres no cr铆an. Y, sin embargo, cuando pap谩 no est谩, los ni帽os lo pagan. As铆 de simple. As铆 de triste. Un nuevo estudio de la Universidad de Virginia lo dice sin rodeos: Los ni帽os que crecen sin un padre implicado 鈥攏o sin un hombre en casa, sino sin un padre implicado 鈥 tienen m谩s depresi贸n, m谩s problemas en 鈥

馃彿锔 驴Siempre nos gobiernan los peores?

Delfos /

Las noticias espa帽olas parecen un sinf铆n de esc谩ndalos pol铆ticos. La nube negra de la corrupci贸n se cierne sobre el presidente del Gobierno. Todos aquellos que estaban a su alrededor parecen salpicados por una trama que parece hundir sus ra铆ces en el mismo partido. Son tantos los esc谩ndalos que el ciudadano de a pie olvida las noticias de hace apenas una semana, por la dificultad de seguir la historia 鈥

馃彿锔 EL 脷LTIMO REFUGIO: CAF脡S, PALABRAS Y LA RESISTENCIA SILENCIOSA

Ink & Outsider /

Ayer, en medio de una discusi贸n con un funcionario de cultura mexicano sobre la putrefacci贸n de los espacios p煤blicos, emergi贸 el recuerdo v铆vido de mi 煤ltima visita en ese limbo entre la n谩usea intelectual y la frustraci贸n galopante, fui testigo de la autopsia de un concepto: el caf茅. No es un deceso reciente, sino una putrefacci贸n lenta y premeditada, ejecutada por sus propios herederos. La cafetera 鈥

馃彿锔 Para 芦triunfar禄, refuerza lo bueno que ya hay en ti

Por amor al arte /

A veces la vida no te lleva por d贸nde cre铆as que deb铆a de ir. Llegas a una rotonda y no sabes qu茅 camino tomar, y sigues dando vueltas. Solo oyes ruido en tu cabeza y las ideas se vuelven confusas. Una salida es el querer, otra el poder, otra el deber鈥 En medio de esa rotonda mental llena de ruido, nos pasamos el d铆a intentando mejorar lo que no funciona. Nos han ense帽ado a trabajar en nuestras 鈥

馃彿锔 No quieres avanzar en tu carrera

liderazgodelbueno.com /

驴Crees que vas a progresar haciendo siempre lo mismo? 驴Eres de los que creen que son la botellita de agua m谩s especial del universo y que alg煤n d铆a una simp谩tica compa帽铆a a茅rea se dar谩 cuenta de lo preciosa que has salido, de lo bien puesta que tienes la etiqueta, de la sutileza de tu tap贸n de pl谩stico? O, no, a lo mejor piensas que t煤 no vas a llegar al puesto que quieres porque no 鈥

馃尡馃挱 Por qu茅 los expertos fallan (y por qu茅 seguimos crey茅ndoles)

Jard铆n Mental /

驴Te has dado cuenta? Los expertos fallan constantemente. En econom铆a, geopol铆tica, tecnolog铆a, salud, 鈥

馃彿锔 C贸mo ser m谩s sabio: conectar el todo, superando la suma de las partes

Aprendizaje Infinito /

En la serie C贸mo ser m谩s sabio exploramos las ideas del libro Sapienciolog铆a, de Sergio Parra. Cerramos como se merece: con una conversaci贸n con el autor y las ideas del 煤ltimo bloque.

芦Eres m谩s tonto de lo que crees y nunca vas a ser mucho m谩s listo (y es mejor que no aspires a serlo)禄. Con esta frase Sergio Parra resume su libro Sapienciolog铆a . Una de las mejores lecturas del a帽o pasado . Un texto rico en ideas y repleto de joyas. Un libro que consigue hacerte cambiar de opini贸n varias veces. Me gust贸 tanto que en enero empec茅 una serie . Medio a帽o despu茅s la terminamos como 鈥

馃帣锔 PODCASTS Y V脥DEOS EN SUBSTACK

馃帶 Estuve a punto de rendirme鈥 y acab茅 haciendo m谩s en 7 d铆as que en 2 meses

The Learning Curve /

La semana pasada publiqu茅 uno de los episodios m谩s personales del podcast. Habl茅 de frustraci贸n, de estancamiento, de esa sensaci贸n de estar remando sin avanzar. Escucha el episodio anterior aqu铆 Pero justo despu茅s de grabarlo鈥 me puse a currar como un animal. Sin descanso. 驴Resultado? Una semana con m谩s avances que los 煤ltimos dos meses juntos. En este episodio te cuento 鈥

馃帶 Phil Hugo y Oriol Roda DESTROZAN mitos de la dieta cetog茅nica

Gente Interesante Newsletter, con Oriol ... /

Sobre la dieta cetog茅nica.

馃帶 C贸mo elegir mis redes sociales

Ekho comunicaci贸n /

En el podcast de hoy respondo a la pregunta de una de mis lectoras: 驴C贸mo elegir las redes sociales que conectan con mi audiencia? Se viene respuesta un poco m谩s larga de lo habitual. Y este es el resumen de la semana ..

