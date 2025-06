☔️ Buenos días, Substack. Como siempre, queremos mostrarte una gran parte de los mejores artículos publicados en los últimos días en la plataforma, dar algunas opiniones sobre lo que se está “cociendo” en Substack, y ayudar a los autores a tener más lectores y suscriptores. Ese es el objetivo de todo lo que hacemos en Columnas. Si te gusta lo que lees, por favor comparte este email con familia y amigos para que otros lo descubran.

En esta edición: 📰 La razón de que Rocky sea la mejor historia de autosuperación es que al final no gana 🗺️Una historia de las relaciones entre Irán y Occidente 🫚Las cosas que siempre están. Hablemos de la patria chica ✍🏻Escritura e instante 🌾Desempolvando ilusiones: El poder del plan B 🤖GEO y SEO: cómo los nuevos modelos están cambiando el juego ⚙️Habilidades con o1 🏭La Revolución Tecno-industrial 🤖¿Te interesaría aprender a crear agentes de IA desde cero? 🖥️🔒 Cómo valido ideas para vídeos de YouTube ⚖️El equilibrio químico de tu carrera 🛒Razones por las que tu Salida al Mercado no Funciona 🎨La Novia del Viento: Un Torbellino de Emociones que Resuena Hoy 📚 Diseña tu semana como un arquitecto del tiempo ❤️‍🩹Desafiando el Modelo de Recuperación en Salud Mental 👩🏻‍🏫Entrega de Exámenes y Documentos Educativos a las Familias 🏫Repetición de Curso 📩 Gana 25.000 dólares al Mes solo con su Newsletter 🧑🏻‍🎨Cómo salir de artista pobre [7 fuentes de ingresos para creadores] 📖Cómo cambiar de hábitos (sin necesitar fuerza de voluntad y sin esfuerzos) ✍🏻la vida entre medio 🖼️Las Meninas: Un Espejo.

Y mucho, mucho más.

Compartir Columnas: Diario de Substack

Si te suscribes, tienes la oportunidad de obtener gratis el curso IMPACTA para hablar en público basado en la experiencia de Cristina Juesas y Agusti Lopez como organizadores TEDx, valorado en 200€. El Sorteo se hace MAÑANA POR LA NOCHE.

Sapienciología /

Una nueva perspectiva sobre Rocky en la que el autor sostiene que no es solo una película de boxeo, sino una poderosa historia de superación personal, resiliencia y transformación interior:

Por eso Rocky I resulta tan profundamente subversiva. Rocky Balboa , un boxeador de tercera que recoge encargos para un prestamista y vive en una pensión gris de Filadelfia, recibe la oportunidad de enfrentarse al campeón del mundo, Apollo Creed . No porque lo merezca, sino porque el sistema necesita un contrincante decorativo. Pero Rocky no acepta el papel de figurante. Se entrena con determinación casi obsesiva: sube escaleras con sudaderas empapadas, golpea carne congelada en un frigorífico, corre por calles desiertas donde nadie lo espera.

La narrativa dominante glorifica la eminencia, los récords, el desenlace triunfal, como si solo el éxito otorgara dignidad al esfuerzo. Bajo esa lógica, fracasar equivale a no haber existido, y todo lo que no culmina en victoria queda reducido a ruido de fondo.

Recordamos que el problema no es el trabajo en sí, sino el modo en que ha sido pervertido por el sistema:

En ciertos sectores de la izquierda española contemporánea —y no solo española— se ha instalado una suerte de obsesión con la reducción del tiempo de trabajo o, en su forma más radical, con la abolición misma del trabajo. La jornada de cuatro días, el ingreso mínimo universal, las propuestas poslaborales: todas comparten la idea de que trabajar menos no solo es deseable, sino emancipador. El trabajo aparece aquí no como una forma de realización, sino como una condena a la que habría que poner fin .

Una visión poderosa del trabajo:

En The Instinct of Workmanship and the Irksomeness of Labor, Veblen no se limita a diagnosticar las deformidades del trabajo en la era industrial: propone una ontología del hacer humano. Para él, existe en nosotros un impulso profundo, casi biológico, a transformar el mundo con esmero, precisión y propósito.

No trabajamos únicamente para sobrevivir. Trabajamos, en su sentido más pleno, para dejar huella, para afinar, para mejorar. Este impulso —el instinct of workmanship— no es un capricho cultural ni una imposición moral: es una disposición inherente a la especie, análoga al lenguaje o a la sociabilidad.