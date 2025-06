☔️ Buenos días, Substack. Con esta publicación, intentamos ahorrarte tiempo en la búsqueda de la mejor ficción de Substack en español, y ayudar a los autores de ficción a tener más lectores y suscriptores. Aquí tienes las reseñas y recomendaciones de ficción en Substack de esta semana, recursos (véase más abajo) y mucho más, en Crónicas de Substack, bajo el auspicio de Mercedes de Santiago y la ayuda del equipo de Columnas.

🌿 “El Newsfeed para descubrir nuevos artículos de Substack en español”

📣¿Has leído algún artículo genial que se haya compartido esta semana y que no es de los boletines que salen aquí? ¿O has escrito alguna historia de ficción increíble que hayas publicado hace muy poco? Si es así, inclúyelo en los comentarios con una explicación de por qué crees que debería estar en el próximo número. Y lo haremos, con una mención a ti, para que el autor que has seleccionado sepa que eres tú.

Si te gusta esta iniciativa ¿quieres compartir el Crónicas de Substack con tu familia y amigos? Sólo tienes que hacer click a este botón:

Compartir Columnas: Diario de Substack

🏛 LA GRAN HISTORIA

Esta es la sección de una gran historia, un artículo de interés para los escritores y lectores de ficción.

Normalmente, incluiremos aquí artículos exclusivos, comisionados o traducidos exclusivamente para Crónicas. Este último caso es el de hoy, gracias a la generosidad de The Man Behind the Screen (y de Mercedes, que le preguntó).

El valor intrínseco de hacer

Reflexiones sobre la autenticidad y la utilidad de las experiencias de primera mano a la hora de escribir ficción.

Por: The Man Behind the Screen (El hombre detrás de la pantalla)

La sincronicidad es un concepto interesante. Entre aquellos que están familiarizados con él, dependiendo de a quién le preguntes, puede tener un impacto en nuestras vidas de innumerables maneras, tanto mundanas como espirituales. Francamente, no creo que comprenda muy bien estos últimos impactos, pero tampoco es ningún secreto que no soy una persona especialmente espiritual. Aun así, puedo entender el atractivo del concepto para quienes sí lo son, especialmente en los momentos en que noto sus efectos. Tal fue el caso esta mañana, cuando me encontré con lo que, en el momento de escribir este artículo, es la Nota del Bibliotecario de Celaeno.

Por el bien de la posteridad, o para aquellos de ustedes que no desean hacer clic en la nota para leerla, pueden ver el cuerpo principal del texto a continuación:

«Justo el otro día, mi hija mayor, de 6 años, me contaba que algunos niños mayores de su microescuela estaban locos por los videojuegos. Le dije que eso estaría bien para ellos, pero que en nuestra familia leemos libros. Cada verano, cuando no tengo clases, hacemos la «escuela de papá», donde ella y su hermana, de 5 años, son las «chicas aventureras» («las chicas aventureras son valientes, fuertes, inteligentes, duras y amables, y tienen amor») y leemos por la mañana y salimos a la naturaleza por la tarde. Me alegro de tener un estilo de vida que me lo permite y, sinceramente, prefiero la libertad de un aristócrata al dinero de uno. Pase lo que pase, siempre puedes dejarles algo».

El tema de la adicción a los videojuegos y el valor que los jóvenes, en particular los hombres, podrían encontrar al dedicar su energía a aficiones con recompensas más tangibles es algo que el buen bibliotecario ha abordado en varias ocasiones. Como hombre que en su día se esforzó por entrar en la industria de los videojuegos para crear el tipo de juegos que disfrutaba jugando en su juventud, estoy de acuerdo con él en gran parte, especialmente en lo que se refiere al elemento adictivo del que habla en dichos juegos. Con la edad, me he vuelto mucho más exigente con lo que juego, y la gran mayoría de los juegos actuales me interesan poco o nada. Nada que ver con alguien que, de adolescente, se autodenominaba felizmente «gamer» y «nerd», dos etiquetas que encajaban a la perfección con mi afición por los juegos de mesa, pero esa es otra historia.

A pesar de mi discernimiento (que incluye ser más cuidadoso con el tiempo que dedico a los videojuegos), todavía hay juegos que me enganchan y no me sueltan. Final Fantasy XIV es uno de ellos, y probablemente el peor en términos de inversión de tiempo, teniendo en cuenta su naturaleza imperecedera. La historia me parece, en general, apasionante y disfruto jugando tanto al contenido nuevo como al antiguo con mis amigos, siempre que puedo. Los RPG de acción de From Software —Dark Souls, Bloodborne y, en particular, Elden Ring, desde que se ha anunciado su nueva expansión— son otros de mis grandes atractivos. Disfruto del tipo específico de desafío que ofrecen esos juegos y me satisface profundamente indagar en la tradición dispersa, no solo para formular mis propias hipótesis sobre las historias de esos mundos, sino también para escuchar las ideas de los demás.

Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con la sincronicidad? Y lo que es igualmente importante, ¿qué tiene que ver con escribir ficción? Abordaremos primero la primera pregunta, comenzando con una pequeña anécdota. El jueves por la noche, al llegar a casa del trabajo y encontrarme con un gato hambriento y un fregadero lleno de platos, enchufé rápidamente los auriculares al teléfono, abrí YouTube y puse la siguiente retransmisión en directo de fondo mientras me ponía a trabajar:

Para los que no lo sepan, se trata de la retransmisión Terran Tuesdays, presentada por mis compañeros de fantasía y ciencia ficción The Black Knight, autor de las novelas de ópera espacial Starshatter; James Esparza, de The World Without End; y la siempre encantadora R. H. Snow, autora de las galardonadas novelas de western extraño Watcher of the Damned. Como podéis ver, esta es solo su tercera entrada, por lo que se puede decir que todavía es un proyecto incipiente para ellos. A pesar de ello, aportan muchas ideas valiosas sobre las formas en que los autores de ficción podemos enriquecer nuestros mundos escritos. Así ha sido en su última entrada, en la que el trío ha debatido sobre el valor y el impacto que la artesanía, así como las habilidades que hay que tener para practicarla, pueden y deben tener en los personajes y los escenarios de nuestras historias, en particular en la fantasía.

Ahora bien, imagino que algunos de vosotros estaréis pensando que eso es bastante obvio. Por supuesto que la artesanía va a ser importante en la fantasía. La mayoría de las historias fantásticas se desarrollan en mundos con poca tecnología que se remontan al Renacimiento, la Edad Media o incluso antes. No tenían las comodidades tecnológicas modernas que damos por sentadas hoy en día, y ese es precisamente el punto que el trío de Terran Tuesday (me encanta esa aliteración) intenta plantear: los escritores de fantasía a menudo trabajamos con mundos en los que las personas están muy alejadas de las comodidades modernas que damos por sentadas. Entonces, ¿cómo vamos a presentar estos mundos de manera que parezcan auténticos?

Una vez más, estoy seguro de que muchos de vosotros diréis que la respuesta es sencilla: investigamos, y tenéis toda la razón. Sin embargo, no todas las investigaciones son iguales. Tan importante como determinar qué tenemos que entender para que nuestras historias y mundos resulten auténticos es determinar cómo entenderlo mejor. Prestad atención ahora, porque aquí es donde entra en juego la sincronicidad. Aproximadamente a mitad de la transmisión, quizás un poco más tarde, la Sra. Snow plantea una cuestión muy interesante sobre un reto concreto al que se enfrentan los jóvenes escritores que quieren iniciar su andadura: la enorme influencia de los videojuegos.

Antes de continuar, me gustaría aclarar dicha influencia en términos más específicos. Existen numerosas historias fantásticas que exploran la idea de personas que viven o son transportadas a mundos basados en videojuegos. Japón, en particular, ha producido un buen número de ellas a través de diversas novelas ligeras, mangas y animes, muchos de los cuales se engloban en el concepto de isekai. Para aquellos que no sepan lo que es isekai, el término se traduce efectivamente como «otro mundo» y suele implicar el tropo de una persona normal de nuestra era moderna que de repente se encuentra transportada a un mundo fantástico muy alejado del nuestro.

Hay muchas formas de abordar este concepto, con algunas historias como The Saga of Tanya the Evil, mucho más oscuras y serias, mientras que otras como The Devil is a Part-Timer dan la vuelta al guion enviando criaturas de un mundo fantástico al nuestro y obligándolas a vivir como humanos normales en aras de las travesuras cómicas. Sin embargo, el enfoque más común es el de un tipo o una chica normales y corrientes —aunque quizá Jin o Jun serían nombres más apropiados— que son arrastrados de nuestro mundo a tierras fantásticas. La influencia de los videojuegos se aprecia en los múltiples casos en los que dichas tierras fantásticas son videojuegos reales, como en Sword Art Online o la mucho más interesante Overlord. Otros casos, como el obsceno y divertido Konosuba, muestran sistemas similares a los de los juegos de rol, con niveles, clases y habilidades y hechizos asociados como sistemas mágicos básicos, sin que el mundo en sí sea literalmente un mundo de videojuego.

Independientemente del enfoque que se adopte en historias como esta, el desarrollo y el uso de sistemas mecánicos complejos que recuerdan a los videojuegos, o que a veces se toman directamente de ellos, plantean una serie de retos únicos a los guionistas de estas historias. Retos que, en mi opinión personal, suponen obstáculos que dichos guionistas rara vez logran superar. De hecho, aunque admito que el isekai no es un tropo que busque activamente, me he encontrado viendo muchos isekai con mi mujer o algunos de mis amigos a lo largo de los años. Todos los títulos que he mencionado anteriormente están incluidos en esta lista, así como algunos otros, y de los que optaron por utilizar sistemas de videojuegos como sistemas mágicos, puedo contar con los dedos de una mano las veces que lo he visto bien integrado: Overlord, porque no solo se nos muestra activamente que el protagonista es uno de los mejores jugadores del juego al que ha sido transportado, sino que la historia se encarga de evitar que esos sistemas se conviertan en una distracción invasiva; y Konosuba, porque su sistema similar al de un videojuego se utiliza con frecuencia para jugar con la comedia obscena e irreverente que lo caracteriza.

Admito aquí y ahora que, en términos generales, no soy fan de este enfoque. En la mayoría de los casos, la idea de los sistemas de juego como sistemas mágicos me parece trillada y distractora, y más aún como alguien que pasó cuatro años de su vida universitaria especializándose en diseño de juegos. Como dije antes, una vez me esforcé por entrar en la industria. El diseño de videojuegos era una de las cuatro carreras que cursé en la universidad, las otras tres eran alemán, geología y la que más ha influido en mi vida, literatura inglesa, que es el paraguas bajo el que se englobaban las numerosas clases de talleres de ficción que tomé. Por eso, cuando veo historias que intentan utilizar este enfoque, suelo detectar rápidamente las formas en que la idea de la mecánica como magia choca con la historia que se cuenta. La mayoría de las veces, ese choque es el resultado de dos factores: no entender cómo desarrollar un sistema elegante que funcione con la historia que se cuenta y/o no entender cómo implementar el sistema elegido de manera que no resulte invasivo y distractor o, peor aún, como un uso descarado del deus ex machina.

Todo esto viene a decir que este enfoque conlleva una serie de retos únicos que hay que superar, y que, en mi opinión, son aún más difíciles que el ya de por sí imponente reto de crear mundos fantásticos que parezcan reales y auténticos. Afortunadamente, uno de los mejores métodos para superar ambos retos es, en esencia, el mismo: el desarrollo de habilidades relacionadas con la experiencia práctica.

Estoy seguro de que todos los escritores aquí presentes han recibido alguna vez el consejo de «escribe sobre lo que sabes». También estoy seguro de que muchos, si no la mayoría, probablemente interpretaron que eso significaba que solo debían escribir sobre cosas de las que tenían conocimiento. Yo lo hice cuando era más joven, pero con la edad me he dado cuenta de que este consejo puede interpretarse de una manera completamente diferente y más constructiva. Cuando se da este consejo, al menos en mi experiencia, suele ser como advertencia para no aventurarse demasiado en temas que no se comprenden en la ficción. La razón es bastante clara: si empiezas a escribir sobre algo que no comprendes realmente, las personas que sí lo comprenden podrán señalar fácilmente tus errores, con lo que corres el riesgo de perjudicar su potencial inversión en tu historia.

Sin embargo, a menudo he tenido la desafortunada experiencia de ver este consejo utilizado como una crítica destinada a disuadir a los escritores de abordar temas sobre los que no tienen un conocimiento profundo. No solo es una forma totalmente negativa de utilizar esta frase, convirtiéndola de un consejo tradicional en un arma verbal, sino que muestra lo que creo que es un malentendido fundamental (o un mal uso intencionado) del significado de la frase. Como insinué anteriormente, «escribe sobre lo que sabes» no significa que solo debas escribir sobre las cosas que conoces aquí y ahora. Más bien, pretende animarte a investigar los temas que no conoces tan bien para que puedas comprenderlos mejor y, de este modo, mejorar la sensación de autenticidad de tus historias.

Sin embargo, recordá que antes dije que no todas las investigaciones son iguales. Esto es cierto, especialmente en la era altamente interconectada y tecnológicamente avanzada en la que vivimos. Vivimos en una época en la que la mayor parte del conocimiento humano es accesible con solo unos pocos toques y deslizamientos de nuestros dedos. A través de nuestros teléfonos y de Internet, llevamos en nuestros bolsillos no solo fuentes de información, sino volcanes de información. Esto es fantástico para ayudarnos a los escritores de ficción a familiarizarnos con ciertos elementos que pueden estar presentes en nuestras historias y que no comprendemos del todo. Por poner un ejemplo de mi propia obra, como mi novela corta, In the Giant’s Shadow, está ambientada en un lugar más o menos equivalente a un pueblo agrícola de la Noruega de la época vikinga, tenía que saber qué tipo de frutas, verduras, cereales y ganado cultivaban y criaban las personas de esa época y esa región. Me resultó bastante fácil averiguarlo con unas cuantas búsquedas específicas y alguna lectura ligera, lo cual fue más que suficiente para las necesidades de la historia.

Sin embargo, si por alguna razón hubiera tenido que entrar en detalles específicos sobre cómo era el trabajo diario de criar esos animales o cuidar esos cultivos, la investigación básica podría no haber sido suficiente para permitirme pintar un cuadro auténtico con mis palabras. Ahí es donde la experiencia práctica se convierte en algo maravilloso. Claro, nunca he cultivado moras árticas ni trigo, ni he crecido en una granja. Pero he ayudado a mi esposa a cultivar frutas y verduras en nuestro propio jardín, incluyendo fresas, y he experimentado de primera mano lo difícil que puede ser conseguir que ese arbusto produzca esas pequeñas joyas rojas. He realizado trabajos manuales durante horas y horas, así que tengo una idea de cómo se siente el cuerpo. He intentado cavar en la tierra dura y llena de piedras de los distintos patios que he tenido en las diferentes casas en las que he vivido desde mi infancia hasta la edad adulta, todas ellas experiencias de las que puedo sacar partido y relacionar de alguna manera con el trabajo duro de esos agricultores. No son experiencias idénticas, pero se parecen lo suficiente como para que pueda transmitir esas sensaciones de una manera que resulte reconociblemente auténtica.

Pero, ¿y si tuviera que hacer descripciones más específicas y especializadas? Por ejemplo, ¿y si quisiera que los lectores sintieran realmente lo que se siente al llevar una cota de malla? ¿Y si quisiera que supieran lo pesados que son los guantes, hasta el punto de que nos impiden mover las manos con destreza? O supongamos que quiero ser muy específico y mostrar a un joyero trabajando metales preciosos para crear joyas finas. ¿Cómo puedo hacerlo mejor?

He elegido estos ejemplos concretos por varias razones. En primer lugar, en el caso de la armadura, porque es el tipo de detalle que se suele pasar por alto en la ficción fantástica. No es muy habitual que se nos muestren los efectos fatigosos de llevar una armadura pesada durante un periodo prolongado, o la forma en que incluso unos guantes finos pueden afectar negativamente a la destreza manual. Si no me crees, prueba a ponerte un par de guantes de cocina o unos guantes finos de trabajo y escribe unas frases en el teclado. Enseguida te darás cuenta de que es bastante más difícil hacerlo con eficacia debido a que los guantes interfieren en el movimiento y la sensibilidad de las manos. A continuación, ponte un par de guantes de trabajo de cuero grueso o unos guantes gruesos para la nieve e intenta hacer cualquier cosa que requiera mucha destreza manual. Observa cómo te va y luego piensa en el tipo de trabajo preciso que se podría tener que hacer con las manos llevando un equipo tan poco manejable. Este es el tipo de detalles que solemos pasar por alto en la ficción, pero que en la realidad pueden tener un profundo impacto en nuestro rendimiento.

En el caso de la joyería, elegí este ejemplo porque es un oficio en el que he adquirido experiencia práctica. Durante mis últimos años trabajando en la industria de la restauración, volví brevemente a la escuela específicamente para aprender orfebrería y técnicas similares de joyería. El objetivo en ese momento era crear regalos hechos a mano y, posiblemente, abrir una tienda online, pero finalmente tuve que abandonar el proyecto debido a un cambio en mi carrera y mi horario de trabajo, así como al gasto que suponía. Al final, solo conseguí crear unas pocas piezas, pero las técnicas que aprendí en esa clase eran variaciones modernas de métodos de joyería que se han utilizado durante siglos y siglos. Gracias a la experiencia práctica que me proporcionaron esas clases, sé lo que se siente al calor de un pequeño horno. Sé cómo fundir plata, oro y otras piedras preciosas para crear anillos, amuletos, broches, etc. Aprendí a tallar cera, a preparar los moldes, la forma correcta de recocer y fundir metales preciosos, y a darles forma con martillos, sierras, prensas de rodillos accionadas por manivela, etc.

Esto no quiere decir que debas salir y empezar a dedicar 10 000 horas a cualquier habilidad o oficio que quieras mostrar en tu ficción. Yo, desde luego, no dediqué tanto tiempo a la joyería, pero mi experiencia me permitió adquirir un conocimiento más profundo de cómo funciona ese oficio. Es una artesanía que conozco no porque la haya investigado en Internet, sino porque la he experimentado directamente. Por eso no me gusta nada la frase «escribe sobre lo que sabes» como advertencia, y prefiero considerarla una invitación a empezar a ampliar tus experiencias y habilidades en el mundo real para poder construir un acervo de conocimientos directos en el que basarte para escribir. Al hacerlo, te permites recurrir a la experiencia auténtica de crear algo, a la sensación genuina de trabajar con tus manos mientras pasas por el proceso de creación, en lugar de describirlo como lo haría alguien que lo ve a través de la lente de Minecraft, Skyrim o incluso Elden Ring, por robar en parte un ejemplo utilizado por la Sra. Snow.

Sin embargo, dicho esto, hay un pequeño problema.

No todos los que deseamos escribir sobre estas cosas estamos en condiciones de aprenderlas directamente. No todos podemos experimentarlas, así que, ¿qué hacemos entonces? En primer lugar, recomendaría recurrir a experiencias que puedan relacionarse fácilmente con el tema en cuestión. Antes mencioné que tenía experiencia en el trabajo con cota de malla y que había experimentado de primera mano cómo el uso de guantes pesados puede dificultar la destreza.

Aunque la cota de malla a la que me refería era específicamente una camisa de malla, y sí, tuve la oportunidad de llevar una camisa de malla diseñada para actuar como una pieza de armadura real cuando visité Noruega en 2011, fue una experiencia única. La gran mayoría de mis experiencias con la cota de malla las tuve cuando trabajaba en la carnicería de la última tienda de comestibles en la que trabajé.

Para aquellos que no lo sepan, la cota de malla todavía se utiliza habitualmente hoy en día y, técnicamente, sigue siendo una pieza de armadura. Los carniceros y pescaderos suelen utilizar guantes de cota de malla para protegerse las manos cuando preparan la carne para la venta. En gran parte del mundo, este trabajo también se realiza en un entorno refrigerado, lo que significa que estos hombres y mujeres suelen llevar guantes gruesos de tela para mantener las manos calientes y, posiblemente, guantes de plástico o látex para mantenerlas limpias. Eso supone llevar dos o tres pares de guantes superpuestos al realizar este trabajo, y esa experiencia es la que me enseñó lo grave que puede ser el impacto de llevar guantes gruesos en la destreza manual. ¿Me puse la cota de malla como armadura y fui a la guerra a luchar contra mis enemigos cara a cara? No, por supuesto que no. Pero al combinar las experiencias que tengo con un poco de investigación adicional, puedo crear fácilmente una imagen convincente y auténtica de cómo sería moverse y maniobrar con ese tipo de equipo.

La segunda buena opción que tienes si no puedes buscar esas experiencias por ti mismo es buscar a personas que las hayan tenido. Te sorprendería la increíble riqueza de conocimientos esotéricos que la gente puede tener y que son útiles para tus historias. Pide a tus amigos y familiares que te hablen de estas cosas, a ver si ellos mismos saben algo o conocen a alguien que lo sepa. Por ejemplo, cuando me esforcé por aprender joyería y orfebrería, uno de mis amigos estaba aprendiendo herrería con un instructor local por la misma época. Ninguno de los dos pudimos dedicarnos a ello tanto tiempo como nos hubiera gustado, pero los conocimientos que adquirimos y los recuerdos de cómo se sentía trabajar en esos oficios en particular se quedaron grabados en ambos. Se puede decir lo mismo de algunos de mis antiguos compañeros de trabajo y la pesca, un deporte que algunos de ellos practicaban habitualmente; o de mi mujer, en lo que respecta al crochet y la costura, y así sucesivamente.

Por último, también te sugiero que busques eventos y atracciones locales que puedan proporcionarte más información tangible y experiencias que estés buscando. Por último, voy a poner un ejemplo más de mi propia vida: en las montañas del noreste de mi condado hay minas de oro abandonadas. Muchas de ellas están cerradas al público por razones obvias de seguridad, pero en algunas se organizan regularmente visitas educativas en las que los guías explican las técnicas y los procesos que utilizaban los mineros de la época de la fiebre del oro para encontrar y extraer vetas de oro de las montañas. Poder ver las herramientas y máquinas que utilizaban, así como caminar por los propios túneles, es una forma estupenda de adquirir una comprensión básica de cómo funcionaba ese tipo de cosas, pero esa no es la experiencia que más me impactó cuando hice una de estas visitas con mi mujer en nuestro último aniversario. Por mucho que recuerde la información que nos dio nuestro guía, no es nada en comparación con las sensaciones táctiles que tuve al estar en esa mina.

Oír cómo nuestras voces y el crujir de nuestros pasos resonaban en las paredes de roca.

Apagar las luces eléctricas para ver lo oscuros que se quedaban esos túneles cuando se apagaban las velas.

Ver cómo la luz mínima de las velas que utilizaban los mineros les facilitaba la localización del oro, gracias al reflejo de la luz del fuego.

El olor del polvo en el aire.

La sensación del aire enfriándose al entrar, pasando de los 26,6 °C de una mañana de finales de verano a unos frescos 16 °C en toda la mina, una temperatura que casi nunca fluctúa.

En mi opinión, las sensaciones que se obtienen al hacer algo en primera persona encapsulan la idea de «escribe sobre lo que sabes» en su máxima expresión. Son el tipo de experiencias que mejor podemos traducir en términos auténticos y con los que es fácil identificarse, porque son ambas cosas en sí mismas. Las has vivido, por lo tanto, puedes identificarte con ellas. A partir de ahí, lo único que tienes que hacer es traducir esas experiencias en palabras que transmitan esa sensación a tus lectores. Este es el valor intrínseco de hacer cuando se trata de escribir ficción, y es clave para ayudar a que los mundos que estás creando parezcan reales y vividos.

Nota: Agradecemos a The Man Behind the Screen su colaboración en este artículo, cuya versión en inglés es la siguiente:

Y a continuación, las reseñas de la semana:

📰 Las Selecciones de Mercedes

Esta sección de fantasía, terror y ciencia ficción es proporcionada cada semana por Mercedes de Santiago, que también lidera esta publicación, Crónicas.

Si quieres leer el artículo original, está aquí.

Los Enlaces de Fantasía, Terror y Ciencia Ficción

Son los siguientes (por orden alfabético):

1.- hoy recibimos por primera vez en estas rondas a Alex, autor de la novela Eumaria, y del que enlazo, como carta de presentación, uno de sus primeros textos en esta plataforma, Las personas y los espejos: “Tras todos esos años, un día él regresó y se puso a dejar que el tiempo nos fuera cubriendo granito a granito, como aquel reloj de arena que yo jugaba a voltear mientras ella jugaba a que nos quería. Pasó más tiempo y cayó más arena y los dos nos seguimos mirando mirar en espejos que ya no nos reflejaban”.

2.- Antonio Jurado escribe sobre la creatividad y el miedo a perder el control en “No te falta creatividad, te sobra miedo”: “Todo acto creativo vive en tensión porque consiste en enfrentar el caos y darle forma. Crear es, en cierto modo, un acto violento: es confrontar lo establecido, desafiar lo conocido y abrirse paso en la incertidumbre”. Una lectura recomendable que nos ayuda a enfrentarnos al momento de escribir, se tenga o no más facilidad a la hora de escribir.

3.- Charlie Marrez nos cuenta que está un poco sobrepasado por todo en su relato “Lucha en superficie”: “seguiré compartiendo mi camino con vosotros: alternaré relatos nuevos con otros que rescato (y así las nuevas incorporaciones podrán disfrutar) con la newsletter en la que contaré cómo me encuentro y en que proyectos estoy metido. Espero poder mantener el ritmo sin explotar…”.

4.- Cristina Hontanilla nos recomienda participar en un retiro creativo parecido al que ella ha estado este fin de semana en La Rioja, “Después de un fin de semana de retiro creativo, ¿cómo hace una para volver a la realidad?”: “Estas son las razones por las que yo recomendaría una experiencia de estas características, donde te forzarán a escribir, donde te van a incomodar las críticas y comentarios de tus textos, donde a ratos te sentirás muy pequeña, pero volverás siendo más grande en tu camino literario, reconociéndote todo lo que se puede seguir aprendiendo”.

5.- Exequiel (alias de Raúl Katz) escribió en noviembre pasado un relato desesperanzador tituladoLapa Desaliñada: “Pero ahora viniste sola. Eliges la música y propones al pequeño grupo que se emborracha dentro del departamento que se suelte en la libertad juvenil que ya habíamos perdido. Yo no quiero bailar. Quiero tomar, drogarme y discutir mierda. Pero eso ya no es posible cuando tú estás. No me gusta esta música, o al menos siempre me he convencido de que no me gusta”.

6.- Extranieza miscelánea ha escrito otro de sus imaginativos relatos, esta vez sobre las palomas en Venecia en el Siglo XVI, titulado “¿Sabían que en la Venecia del s.XVI un amaestrador de palomas mensajeras descubrió que éstas podían memorizar mapas si las alimentaba con pan mojado en solución de pigmentos cartográficos?”: “El Proyecto Piccione, como se le llamó en secreto, dio como resultado la creación de escuadrones de palomas de élite conocidos como los Escuadrones Colúmbidas. Estos escuadrones excretaron mapas que mostraban rutas de suministros, movimientos de tropas… una cantidad de información bárbara. Venecia contaba ahora con la ventaja necesaria para anticiparse a las acciones de sus enemigos. Eso le permitió tomar decisiones estratégicas, maniobrar creando alianzas políticas aquí y allá y, eventualmente, acabar reconquistando gran parte del terreno perdido.”

7.- En cuanto a la saga de fantasía escrita por Fantasía Épica, leo esta semana sucapítulo 2: “- Qué fue lo que le pasó –se encogió de hombros-, yo no lo sé, pero lo cierto es que un día Dagnatarus se presentó en el Consejo de las Torres Arcanas. Ante la atónita mirada del resto de magos les mostró el fruto de su locura -Lorac contemplaba las llamas con gesto torvo, e incluso el ruido normal producido por los animales del bosque parecía haberse silenciado-. Se trataba de una espada de hierro, pero no una común, sino modificada de algún modo mediante la magia más negra que se conoce. El arma rezumaba maldad y según se describe en los escritos una neblina grisácea la envolvía permanentemente”.

8.- También he tenido ocasión de leer el interesante segundo capítulo de En las Tierras de Álgerien, escrito por LAR: “Recostado contra la cara musgosa y suave de un grueso tronco, Ísamer meditaba en las palabras de Coen, tratando de descifrar qué clase de premonición lo había alertado de esa forma. Aquello había ocupado su mente durante la mayor parte de la última semana. Hasta les habían entregado, tanto a él como a los demás aprendices, sus medallones protectores sin haber terminado aún su entrenamiento. “Es el símbolo de tus esfuerzos y el reconocimiento por tus logros”, era lo que le habían repetido hasta el cansancio, y ahora se lo entregaban como si nada. Khas le había explicado que el medallón era un catalizador de la energía de su portador y que, al mismo tiempo, se encontraba en sintonía con las fuerzas rectoras de Álgerien, permitiendo un acceso más simple y directo a las mismas. Esas eran sólo algunas características de aquella herramienta maravillosa. Maravillosa si se sabía utilizarla, por supuesto. Pero él no conseguía dominarlo todavía, las repentinas sensaciones que le transmitía eran la prueba más evidente de ello. Por momentos sentía que le quemaba la piel bajo el manto y en otros le parecía helarse con solo rozarlo”.

9.- Estamos llegando al final de la historia de Miguel Angel Marchan Huaman, La pequeña guerra de Margot, capítulo 8: “Margot abrazó a su hija y comenzó a llorar a moco tendido. La guerrera jamás había llorado de esa manera. Ni siquiera en los funerales de sus mejores amigos. Emily también abrazó a su madre muy confundida. Ella no sabía que estaba pasando”.

De esta historia sólo me queda un capítulo por leer. Muy original e inesperada.

10.- Samuel Domínguez ha continuado presentándonos (o recordándonos) a los protagonistas de su relato Antes de rendir el Alma. El segundo personaje que nos ha presentado ha sido Cándido: “De vuelta de un turno de noche en el laboratorio, Cándido se encuentra su apartamento revuelto. Piensa que alguien le ha robado, pero un aleteo violento descubre un murciélago extraño que carga hacia él. El forcejeo lo lleva hasta el pasillo, donde su vecina, Alma, termina por derribar al murciélago”.

11.- El capítulo X de la. historia de Santiago Gozálvez sobre Judas Iscariote se desarrolla en el Museo del Prado: “Sin decirle nada y seguido muy de cerca por Casandra, subí las escaleras y caminé por el largo pasillo, decidido, hacia mi destino. Dejamos atrás cuadros de reyes y reinas y entramos en la zona religiosa, donde decenas de Jesucristo crucificados me miraban como diciendo “¿me ves? Estoy así por tu culpa.”. Ignoré cada una de las miradas y seguí caminando hasta quedar a unos metros de uno, fue entonces cuando decidí detenerme en seco, tan en seco que Casandra casi se choca conmigo ya que estaba distraída mirando los lienzos”.

12.- Selvar ha escrito una nueva página de su Archivo, su historia épica sobre Dórak el bastardo: “Casi hemos llegado. A cincuenta pasos sobre el vacío en dirección al este de la plaza, un poco más alta su cima que las cabezas de mis generales, y justo debajo de donde se encuentra el Sol Azul en este momento, puede verse la escabrosa cúspide de la torre a la que llamé — inspirado por los dioses, al parecer — Esperanza. Dorák me vigila desde allí, puedo ver su sombra en la ventana. ¿Me teme? ¿Me compadece? ¿Los compadece a ellos? ¿Me juzga…? Si, al menos eso hace”.

13.- Aunque ya hablamos de sus proyectos en el podcast, Tom Soren ha escrito de forma más completa en su blog sobre ellos, incorporando algunos más: “Este verano se publica Pilas incluidas, un relato mío que formará parte de una antología de terror infantil titulada NO SALGAS DEL ESCONDITE. No puedo contar mucho todavía, porque tampoco poseo mucha información al respecto. También han seleccionado El niño con el pijama de Rick y Morty para una colección de cuentos apocalípticos (espero que estés orgulloso, papá). Aún no sé la fecha de publicación”. Contiene muchas más novedades…

Esta semana mi aportación cambia de registro, mientras terminamos de corregir el primer libro de la Leyenda de Sinardia (trabajazo de Cristina - Entreaquiyahora). Esta semana pongo el relato que ha participado en la Convocatoria juevera del pasado jueves: La silla habladora:

Esto es todo en cuanto a enlaces, por esta semana.

🎙️ PODCASTS Y VÍDEOS EN SUBSTACK

Escribe Mercedes:

En podcast recomendados, os dejo primero el de Oda Y Espiral De Karen Codner en el que entrevista a la famosa periodista Leila Guerriero: “Tanto le fascina su oficio que no distingue entre tiempo libre y tiempo de escritura, tampoco le interesa la idea de relajarse. El aburrimiento la desespera y conversamos bastante sobre la relación con su padre, son muy cercanos pero distintos. Él no tiene una gota de sangre argentina, es hijo de alemanes e italianos . Su madre, también de Siria.”

Y, además, el de Judith Terrazas Vaquero, de la serie Relatos a las tres cartas, llamado El diablo golpea dos veces:

Esta semana os dejo con dos vídeos: el primero, sobre los subgéneros dentro del género fantástico, que aprovecharé para escribir una entrada sobre Sinardia y qué subgénero es al que creo que pertenece:

Y de postre, un poco de música, esta vez de Two Steps from Hell, Archangel Extended:

Nota: Propuestos por Mercedes

🌍 Recursos para escritores de ficción

Crónicas es más que un boletín. Si te interesa escribir ficción en Substack, Crónicas es el lugar adecuado.

Reflexionando sobre lo que ha aprendido tras una década escribiendo ficción en línea, Simon K Jones ofrece algunas recomendaciones:

No abrumes a tus lectores. Es muy fácil entusiasmarse en exceso y enviar varias publicaciones al día, pero es necesario actuar con moderación. Recuerda que cuando escribes en Substack, tus publicaciones llegan a las bandejas de entrada de correo electrónico de tus lectores (y/o a la aplicación Substack). Es probable que también tengan otras cosas que leer allí, y si tu nombre aparece demasiadas veces seguidas, pueden molestarse y darse de baja. Dales tiempo y espacio para que lean tu trabajo. Intenta mantener un número de palabras constante. Esto variará en función del género y el estilo, pero es buena idea establecer un número de palabras habitual. Así, tus lectores sabrán qué esperar y, cuando tu última publicación aparezca en sus bandejas de entrada, ya tendrán una idea del tiempo que les llevará leerla. Yo intento escribir unas 1200 palabras por capítulo, lo cual es lo suficientemente largo como para tener algo de contenido, pero lo suficientemente corto como para leerlo fácilmente de una sola vez durante el desayuno, el trayecto al trabajo o antes de acostarse. (Esto, a su vez, significa que no estás compitiendo con Netflix, los videojuegos, otros libros, podcasts, etc. por la atención de los lectores. Cuanto más largos sean tus capítulos, más tendrás que hacer que el lector elija entre lo que va a hacer a continuación. 1200 palabras es una extensión lo suficientemente corta como para leerla de una sola vez.) Como con todas las reglas, esta es una que debes romper con frecuencia. No te comprometas en exceso. Si no puedes escribir una historia nueva cada día, ¡no lo prometas! Descubre tu ritmo natural y lo que puedes ofrecer cómodamente sin estresarte. Puede ser una al mes, una a la semana o cualquier otra cosa. Luego, cúmplelo a rajatabla. No cumplir los plazos y cambiar constantemente el calendario te resultará estresante y confundirá a tus lectores. Un escritor sano = mejor escritura = lectores más felices. No incluyas números de capítulo en los encabezados de tus publicaciones. Si estás escribiendo una historia larga o serializando una novela, no incluyas números de capítulo en los títulos de las publicaciones. (El lo hizo en los primeros 70 capítulos de su serie y se dio cuenta de que, con el tiempo, resultaba desagradable para los nuevos lectores. Veían un número cada vez mayor y pensaban «parece mucho trabajo».)

📵 Los boletines más visitados de Crónicas de Substack de la pasada edición

Si te los perdiste entonces, tienes ahora otra oportunidad.

Primeros:

El próximo domingo mostraremos los más visitados de la presente edición de Crónicas.

📮 ¿Falta algo? Por favor, comparte tu artículo; o, mejor, el de tu autor favorito, explicando en qué destaca, en comentarios.

🗓 Gracias por leer la edición número 6 de Crónicas de Substack.

📬 Suscriptores gratuitos: más de 580 (Tasa de apertura media: 29%), incluyendo datos del Diario de Substack (pues la plataforma no los distingue).

La publicación Columnas es gratuita, a menos que quieras pagar.

💌 Tu apoyo -por ejemplo, reenviando este email- garantiza que esta publicación siga siendo independiente, gratuita y sin publicidad. Columnas es un antídoto contra los muchos otros sitios web que te hacen perder el tiempo con sus molestos anuncios emergentes y vídeos, y en su lugar te ahorra tiempo para encontrar el periodismo realmente original de Substack y el mundo, y en especial otros artículos de Substack realmente interesantes.

¿No quieres suscribirte pero quieres mostrar tu apoyo? Dale a Me gusta a esta publicación o, mejor, “restackea” este post para que llegue a más gente. ¡Gracias!

Y recuerda recomendar un artículo que te gustaría que apareciera aquí en la zona de comentarios, explicando porqué es genial.

Deja un comentario